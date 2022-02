Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf europäische Sportligen

Basketball: Treffen aller 18 Klubvertreter

Die Entscheidung sei als Vorsichtsmaßnahme gemäß Artikel 151 der Liga-Satzung getroffen worden, begründete Liga-CEO Jordi Bertomeu die Entscheidung. Bayern München hatte im Vorfeld unter dem aktuellen Eindruck des Bruchs internationalen Rechts durch Russland einen Antrag auf Spielverlegung gestellt.

Betroffen von der Entscheidung der EuroLeague sind auch die Begegnungen Baskonia Vitoria Gasteiz (Spanien) gegen Unics Kasan sowie Zenit St. Petersburg gegen den FC Barcelona am Freitag. Für Freitag ist ein Treffen aller 18 Klubs der Liga anberaumt, in der das weitere Vorgehen des Spielbetriebs erörtert werden soll.

Handball: European League mit Medvedi Chekov

In der European League der Handballer ist eine russische Mannschaft vertreten: Medvedi Chekov. Am kommenden Dienstag (01.03.2022) steht das Spiel der Russen bei HBC Nantes an. Auch der TBV Lemgo Lippe gehört in die Vorrundengruppe C mit Chekov.

Noch berät sich der europäische Handball-Verband EHF über das weitere Vorgehen. Eine Entscheidung wird noch im Laufe des Freitag erwartet.

Eishockey: Jokerit Helsinki verzichtet auf KHL-Playoffs

Der finnische Eishockey-Spitzenklub Jokerit Helsinki reagierte bereits. Nach Russlands Invasion in die Ukraine verzichtet Jokerit auf die Teilnahme an den Playoffs der osteuropäischen Eliteliga KHL. Statt vom 1. März an zu den Partien gegen Spartak Moskau anzutreten, werde man die Saison vorzeitig beenden, teilte der Klub am Freitag mit.

Der Entscheidung seien Gespräche mit der KHL-Spitze vorausgegangen, ließ Klubchef Jari Kurri mitteilen. Jokerit verwies auf bestehende Verträge mit der Liga, auf die man zunächst habe Rücksicht nehmen müssen.

Volleyball: Entscheidung zu gegebener Zeit

Der europäische Volleyball-Verband CEV teilte auf Anfrage der Sportschau mit, dass man in engem Kontakt mit den betroffenen Nationalverbänden und Klubs stünde. Die oberste Priorität bleibe " wie immer die Sicherheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer unserer Veranstaltungen ", sagte CEV-Sprecher Federico Ferraro. Falls erforderlich, werde zu gegebener Zeit eine Entscheidung bekanntgegeben.

Fans des polnischen Vollyballclubs Skra Belchatow mit Anti-Kriegs-Botschaft

In der Volleyball-Champions-League der Herren steht ab dem 8. März das Viertelfinale an. Unter den acht Mannschaften befinden sich zwei russische: Zenit St. Petersburg und Dinamo Moskau.

Keine Sport-Großveranstaltungen in der Ukraine

Bereits sicher ist, dass auf ukrainischem Boden in diesem Jahr keine internationalen Großveranstaltungen im Sport ausgetragen werden. Geplante Qualifikationsspiele der Basketball-WM der Männer und der Handball-EM der Frauen in der Ukraine sind bereits verlegt worden.

Quelle: red/sid/dpa