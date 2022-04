Er wurde in Kiew geboren. Seine Großmutter lebte noch in den ersten Kriegstagen in der ukrainischen Hauptstadt. Er spielte mehr als elf Jahre für den besten russischen Klub. Sein Vater war früher sowjetischer Meister.

Erst die Familie, dann der Sport

Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine trifft Dimitrij Ovtcharov auch in seinem engsten Kreis. In den vergangenen Wochen half er, seine Großmutter aus dem umkämpften Kiew nach Deutschland zu holen und auch anderen Kriegsflüchtlingen in seinem Lebensmittelpunkt Düsseldorf eine Wohnung zu organisieren.

"Erst mal habe ich tagelang an Tischtennis überhaupt nicht denken können. Die Zeit war aufreibend" , sagte der Olympia-Dritte von Tokio 2020. In Interviews der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und der "Süddeutschen Zeitung" hat er nun - abgesehen von einem Instagram-Post - zum ersten Mal öffentlich darüber gesprochen.

Ovtcharovs Priorität war klar: erst die Familie, dann die sportliche Zukunft. Seine 85-jährige Großmutter habe in Kiew "zwei-, dreimal selbst probiert, in den Zug am Hauptbahnhof zu steigen. Da waren ja Tausende von Menschen dort, das Gedränge war riesengroß, sie schaffte es einfach nicht hinein" , erzählte er der " FAZ " .

"Jetzt geht es nicht mehr"