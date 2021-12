Olympia in Peking - Boykott-Forderungen auch aus Deutschland

IOC-Präsident Bach: Nicht in Boykott-Debatte eingreifen

IOC-Präsident Thomas Bach will nicht in die Debatte um einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking eingreifen. " Das ist eine rein politische Diskussion. Auch in dieser Frage ist das IOC politisch neutral ", sagte Bach in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.