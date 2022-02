"Ein Verbot der Teilnahme russischer Sportler hingegen könnte nach meiner Einschätzung das nationalistische Bewusstsein des Herrn Putin schon mehr berühren", sagte Beucher. Er will den Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), den Brasilianer Andrew Parsons, nun auffordern, in den Gremien und in Absprache mit dem Internationalen Olympischen Komitee über ein solches Ausschlussszenario nachzudenken.

Ukrainische Biathleten für Krieg eingezogen

Der tschechische Biathlon-Verband hat dem Team der Ukrainer nach der russischen Invasion unkomplizierte Hilfe angeboten. Verbandspräsident Jiri Hamza sagte in einer Verbandsmitteilung, dass ukrainische Athleten, Trainer und Funktionäre ihre Kinder und Familienmitglieder nach Hranice - eine Kleinstadt im böhmischen Vogtland - schicken könnten. Zudem wird der tschechische Verband den Ukrainern kostenlose Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Einige ukrainische Athletinnen und Athleten, die noch bei Olympia in Peking am Start waren, wurden mittlerweile eingezogen und stehen vor Kämpfen in ihrem Heimatland, neben Pidrutschnji (30) auch Bogdan Cymbal (24).

Auch das deutsche Biathlon-Team will beim ersten Weltcup nach den Olympischen Winterspielen angesichts der russischen Invasion in der Ukraine ein Zeichen setzen. "Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt da hinfliege, wie sich das anfühlt. In der Whatsapp-Gruppe haben wir uns besprochen, ob wir ein Zeichen setzen können. Wir wollen definitiv mithelfen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das weitergeht", sagte Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann im "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks vor den Rennen ab Donnerstag im finnischen Kontiolahti.