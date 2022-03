Krieg in der Ukraine: Die Klitschkos und ihr schwerster Kampf

Bürgermeister Klitschko: "Bereit, notfalls zu sterben"

Seit diesem schwarzen Donnerstag, der das Leben der Klitschko-Brüder und unzähliger unschuldiger Menschen für immer verändert hat, sind auch Vitali und Wladimir im Alarmmodus. Funktionieren wie einst im Ring, helfen, wo es geht, organisieren den Widerstand und koordinieren die dringend benötigten Hilfslieferungen. Ihre Popularität und ihre Strahlkraft sind ein Pfund, mit dem sie wuchern, um traumatisierte Mitbürger aufzurichten, ihnen Mut zu spenden, die Schutzsuchenden in den U-Bahn-Schächten und Verwundeten in den Krankenhäusern zu trösten. Als Trauzeuge fungierte der Bürgermeister sogar an der Front - und musste dem Hochzeitspaar doch sagen: "In diesem Augenblick kämpfen unsere Männer. Wir werden Kiew nicht aufgeben. Wir verteidigen jedes Haus, jede Straße, jeden Kontrollposten bis zum Schluss. Wir sind bereit, notfalls zu sterben."

Haltung ist kein Slogan

Tatjana Kiel, die seit 17 Jahren für die Brüder arbeitet und 2016 Geschäftsführerin der Firma "Klitschko Ventures" wurde, ist sich sicher, dass die Brüder genau wissen, "wer sie sind und was sie wollen". Das von Wladimir gegründete Unternehmen nutzt seine vielfältigen Verbindungen nun zur Hilfe für die notleidenden Menschen in der Ukraine und den Transport vor allem von Nahrung und Medikamenten. Getreu dem Motto: "Haltung ist kein Slogan; Haltung sagt, wir kämpfen Seite an Seite mit den Menschen vor Ort und wir verlassen euch nicht."

Loyalität, Vertrauen und große Dankbarkeit

"Danke, danke, danke", sagt Wladimir angesichts der aus Deutschland gelieferten Hilfsgüter. Kiel sorgt für Nachschub, organisiert die Lieferungen, aber auch Demonstrationen.

"Was Vitali bereit ist für sein Land zu tun, hat er seit Jahren bewiesen", sagt sie. Schon lange träumte er davon, dass "irgendwann eine Straße in Kiew nach mir benannt wird. Nicht wegen meiner sportlichen Erfolge, sondern für das, was ich für mein Land getan habe". Wladimir weicht seinem fünf Jahre älteren Bruder nicht von der Seite. Erst jetzt scheine sich in dramatischer Weise der Welt zu offenbaren, welch bemerkenswertes Duo diese Brüder sind, sagt Kiel. Geprägt von "Loyalität, gegenseitigem Vertrauen und großer Dankbarkeit dafür, was sie in ihrem Leben bekommen haben".

Einst auch Volkshelden in Russland

Sie sind auf der ganzen Welt zu Hause, doch Kiew ist ihr Fixpunkt geblieben. Dort haben sie studiert, in Sportwissenschaft promoviert. Hier geht Wladimirs Tochter zur Schule, ist der Vater begraben, hat die Mutter bis zum Einmarsch der Russen gelebt. "Sie sind Ukrainer und das wird so bleiben", sagt Bönte. Kaum zu glauben, dass sie auch in Russland Volkshelden waren. 2005 wurden sie "Sportler des Jahres" und verschweigen bis heute nicht, dass ihre Mutter Russin ist. "Wie könnten wir allein deshalb alle Russen hassen?"

"Dr. Eisenfaust" und der Olympiasieger

Vitali wurde 1971 als Sohn eines sowjetischen Luftwaffen-Obersts und einer russischen Lehrerin in Kirgisien geboren; Wladimir 1976 in Kasachstan. "Meine Söhne haben immer sehr stark an ihrem Willen gearbeitet", hat Vater Wladimir Rodionowitsch einmal gesagt. Und: "Ich habe ihnen immer beigebracht: Das Wichtigste ist der Wille zum Sieg." Diese Aura umgab die damals noch weitgehend unbekannten Brüder schon im Jahr 1996, als sie als Aushängeschilder des Universum-Boxstalls auf der zum Museumsschiff umgebauten "Rickmer Rickmers" im Hamburger Hafen vorgestellt wurden.

Mit zahlreichen K.o.-Siegen und WM-Titeln sollten die Hünen - Vitali 2,01 Meter, Wladimir 1,98 Meter - über Jahre die Schwergewichtsszene dominieren. Nur einmal fiel ein Schatten, als Vitali wegen eines Dopingverdachts von Olympia ausgeschlossen wurde, Wladimir aber stattdessen Gold in Atlanta 1996 holte. Der Olympiasieger sei der ruhigere, der viel nachdenkt, abwägt und vorsichtig ist, sagt Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB). "Vitali dagegen hat einen unbedingten Willen." Und "Dr. Eisenfaust" konnte fürchterlich zuschlagen. "Mehr der Typ Tyson - Wladimir hingegen mehr wie Ali", so beschreibt es ihr Ex-Promotor Klaus-Peter Kohl.