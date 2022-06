Volleyball, Männer: Berlin Recycling Volleys

Berlin, Berlin - wenn die Teams der Volleyball-Bundesliga in die Hauptstadt fahren, ist dies für sie selten ein Grund zu feiern: Die Recycling Volleys sind zum sechsten Mal in Serie Meister. Diesmal lagen sie in der Finalserie schon 0:2 gegen den VfB Friedrichshafen zurück. Dann aber drehten die Volleys den Spieß um und siegten mit 3:2-Spielen.