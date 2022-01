Die Bitte ist überhört worden, im Grunde genommen sogar ignoriert. "Klare, praktikable und vor allem nach vorne gerichtete Lösungen" hatte der Zusammenschluss der vier großen Sportverbände aus Fußball, Basketball, Handball und Eishockey in einem Appell an die Politik gefordert.

"Ligen und Clubs brauchen Planungssicherheit, Verlässlichkeit - und, wie sicherlich die gesamte Gesellschaft, einen Ausblick, der uns in die Zukunft führt" , heißt es weiter in dem Brief.

Das Gegenteil von "klar"

Große Teile des deutschen Profisports setzten ihre Hoffnung in die Konferenz der Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer. Sie wurden bitter enttäuscht, denn der Beschluss ist in weiten Teilen das genaue Gegenteil von "klar" .

Zu den "überregionalen Großveranstaltungen" heißt es lediglich, dass die bislang vor allem durch Alleingänge aufgefallenen Länder bis zum 9. Februar eine "einheitliche Regelung" finden sollen. Der konkreten Frage, was dies in Zuschauerzahlen bedeute, wich Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag (24.01.2022) aus.

"Das versteht kein Mensch mehr"