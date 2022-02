Das Land Niedersachsen etwa hat bereits angekündigt, die Lockerungen nicht mitzumachen und bei einer Obergrenze von 500 Fans zu bleiben. Eine Änderung der Landesverordnung ist nicht vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 16.Februar geplant, hieß es aus der Staatskanzlei in Hannover, wo der Handball-Bundesligist Hannover-Burgdorf zuhause ist. Davon betroffen sind aus der Basketball-Bundesliga auch Göttingen und Oldenburg sowie der DEL-Klub aus Wolfsburg. Etwas weiter nördlich, in Hamburg, dürfen die Basketballer der Hamburg Towers und Handball-Bundesligist HSV Hamburg dafür wieder vor maximal 2.000 Zuschauern spielen, wie der Hamburger Senat mitteilte.

Schlechte Stimmung in der BBL

" Das ist eine Katastrophe, ich kann dies zu 0,0 Prozent nachvollziehen ", sagte Frank Meinerzhagen, Geschäftsführer von Göttingens Basketballern, im Göttinger Tabeblatt und beklagte die " fehlende Perspektive ". Dementsprechend schlecht sei auch die Stimmung in der Videoschalte der Klubvorstände mit der BBL-Zentrale nach den neuesten Beschlüssen gewesen, berichtete Meinerzhagen.

Von der erhofften, einheitlichen Zuschauer-Regelung ist der Profisport also weiter entfernt, auch weil einzelne Länder die Lockerungen unterschiedlich schnell umsetzen: In Hessen etwa sollen sie ab dem kommenden Montag gelten. Für die Handballer aus Wetzlar und den BBL-Klub aus Frankfurt, die am Wochenende Heimspiele bestreiten, kommt dies knapp zu spät.

Freude in Kiel: "Geisterspiele vom Tisch"

In Schleswig-Holstein, Heimat der beiden Handball-Großklubs aus Flensburg und Kiel, hat Ministerpräsident Daniel Günther angekündigt, dass die Lockerungen in seinem Land ab dem 9. Februar in Kraft treten werden. Der THW Kiel könnte seine Arena bei den kommenden Heimspielen gegen Montpellier (23. Februar) und Erlangen (27.2.) damit wieder zu 30 Prozent auslasten.

" Über allem steht die Freude, dass das Thema Geisterspiele wohl vom Tisch ist ", sagte Viktor Szilagyi, Geschäftsführer von Handball-Rekordmeister THW Kiel.

Große Herausforderungen für die Klub-Organisationen

Die Lockerungen stellen die Klubs dennoch vor " große organisatorische Herausforderungen ", betonte Andreas Oettel, Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm, " weil die Zahl unserer Saisonabonnenten die zugelassene Zuschauerzahl erheblich übersteigt ".

Den Verantwortlichen des BBL-Klubs, der am Wochenende gegen Oldenburg wieder vor 2500 Fans spielen darf, dürfte es dabei zugutekommen, dass sie mit der Zuteilung der Karten schon in der vergangenen Woche, vor den neuen Lockerungsbeschlüssen, begonnen hatten. Die Arena steht am anderen Donau-Ufer in Neu-Ulm, und damit schon auf bayerischem Staatsgebiet. Dadurch konnte der Klub, eigentlich in Baden-Württemberg zuhause, von der bayerischen Ausnahmeregelung profitieren: Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Markus Söder hatte schon vor den länderübergreifenden Corona-Beschlüssen im Alleingang per Verordnung eine maximale Hallenauslastung von 25 Prozent erlaubt.