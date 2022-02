Paul (Mitte, 28), der erfolgreichste der Brüder, spielt bereits seit 2013 in der französischen Nationalmannschaft. Mit Manchester United spielte er 2017 in der Europa-League gegen seinen Bruder Florentin Pogba (links, 31) vom AS Saint-Étienne. Mathias (31) hingegen ist aktuell beim unterklassigen ASM-Belfort unter Vertrag.