Frauen im Sport: Der Weg aus der Nische

Extreme Gehaltsunterschiede, zu wenig gesellschaftliche Anerkennung und Sexismus on- und offline: die Liste der Ungleichberechtigungen von Frauen im Sport ist lang. Eine exklusive SWR-Umfrage zeigte vergangene Woche eine lange Mängelliste auf.

Doch eins zeigt sich auch: Einhergehend mit einer gesellschaftlich immer breiter stattfindenden Feminismus-Debatte machen auch Sportlerinnen immer öfter auf ihre missliche Lage aufmerksam. Sie wollen die Ungerechtigkeit nicht länger über sich ergehen lassen - sie fordern Wandel.

"Es gibt aktuell eine Generation von Spitzensportlerinnen, die die Ungleichbehandlung nicht mehr hinnehmen wollen" , so Ilse Hartmann-Tews von der Deutschen Sporthochschule im Sportschau-Gespräch. Hartmann-Tews leitet das Institut für Soziologie und Genderforschung und untersucht seit vielen Jahren wie Frauen im Sport dastehen.

Fußballerinnen wenden sich an DFB