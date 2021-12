Voraussichtlich wieder Geisterspiele für deutschen Profisport

Die Liga will die Spiele weitestgehend durchpeitschen - Jürgen Klopp hält das für falsch. "Wir können nicht alles einfach durchdrücken" , sagte der Teammanager des FC Liverpool, "wir spielen wieder am Mittwoch, am Sonntag und am Dienstag. Das ist unmöglich. Sollten wir eine Pause einlegen, kann ich damit leben."

Heidel: Das wird "alles sehr, sehr schwierig"

Und hierzulande? Die Deutsche Fußball Liga setzt auf engmaschige Beobachtung und die eindringliche Empfehlung zur Booster-Impfung. "Die Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb analysiert (...) selbstverständlich permanent, das gilt auch in Bezug auf die Omikron-Variante" , teilte die DFL mit.

Alle Klubs wurden daher nochmals "dringend" zu Auffrischungsimpfungen aufgefordert. Karl-Heinz Rummenigge, Ex-Vorstandschef von Bayern München, blickt dennoch sorgenvoll auf die nahende große Herausforderung. "Wie geht es weiter - und: Wie geht es finanziell weiter?" , fragte er bei "Bild TV". Christian Heidel vom 1. FSV Mainz 05 befürchtet angesichts der "Horrorszenarien" , dass "alles sehr, sehr schwierig wird" .

Kein einheitliches Vorgehen

Der Umgang mit der Omikron-Welle ist im globalen Sport uneinheitlich. Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL sagt ihre Spiele reihenweise ab, die NBA hingegen zieht noch halbwegs durch, obwohl viele Basketball-Stars in Quarantäne sitzen. Die National Football League zwingt ihre Teams, notfalls mit dem allerletzten Aufgebot zu spielen.