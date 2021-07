Maximale Inzidenz von 35, Fans müssen geimpft, getestet oder genesen sein

Die zuständigen Behörden müssen als Grundvoraussetzung der Anwesenheit von Fans zustimmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz am Austragungsort darf 35 nicht überschreiten (Baden-Württemberg 50).

Fans in den Hallen müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Abgesehen vom zugewiesenen Platz gilt eine Maskenpflicht, für die Nachverfolgung von Infektionsketten sollen Eintrittskarten personalisiert werden.

Ergriffene Maßnahmen sind zunächst befristet

Allerdings haben die ergriffenen Maßnahmen der Bundesländer ein vorläufiges Ablaufdatum. "Die vorstehenden Leitlinien orientieren sich an der Laufzeit der Epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die bis zum 11.09.2021 befristet ist", heißt es in dem Dokument.

Danach könne es bei "allgemeiner Verbesserung der pandemischen Situation weitere Erleichterungen in Richtung Normalbetrieb" geben. Bedeutet aber auch, dass das Gegenteil möglich ist. Derzeit greift in vielen Ländern die Deltavariante des Coronavirus um sich. In Deutschland ist das Infektionsgeschehen derzeit abgeschwächt, die Sieben-Tage-Inzidenz bewegte sich zuletzt um den Wert 5.

Die meisten Hallensportarten steigen mit ihren einzelnen Ligen erst kurz vor oder nach der genannten Frist in die neue Saison ein.