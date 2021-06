"Es sollten im Dezember 2021 vorgezogene Neuwahlen stattfinden" , heißt es in dem am Montag (07.06.2021) veröffentlichten neunseitigen Bericht des Gremiums unter Vorsitz des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière: "Nur eine vorgezogene Wahl des gesamten Präsidiums kann zu einer dauerhaften Vertrauensstiftung im deutschen Sport führen."

Anonymes Schreiben sorgt Anfang Mai für Aufsehen