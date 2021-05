Schwimm-EM: DSV-Team feiert goldenen Sonntag

Gold im erst zweiten 25-Kilometer-Rennen

Deutschlands Vorschwimmer Florian Wellbrock reist mit zwei Medaillen im Gepäck wie die anderen Freiwasserschwimmer am Montag ab. Was dem Doppel-Weltmeister nicht gelang, schaffte zum Abschluss Lea Boy: Gold. In ihrem erst zweiten 25-Kilometer-Rennen startete die 21-Jährige etwa vier Kilometer vor dem Ziel eine beeindruckende Attacke und distanzierte Lara Grangeon (Frankreich) und Barbara Pozzobon (Italien) am Ende um mehr als eine Minute auf die Plätze.

Freude auf heiße Dusche

"Ich hatte eigentlich keinen Plan" , gab die Staffel-Weltmeisterin zu. Und sie ergänzte: "Um ehrlich zu sein: Ich war am meisten überrascht, als ich gesehen habe, dass mir niemand folgen konnte." Boy kam mit der Kälte am besten zurecht, auch wenn sie sich nach der Siegerehrung, bei der sie mit den Tränen kämpfte, vor allem auf ihr Hotel freute: "Da gibt es eine heiße Dusche." Für Boy war es bereits die zweite Medaille der diesjährigen Titelkämpfe, am Samstag war sie als Startschwimmerin im Team mit Wellbrock, Rob Muffels und Leonie Beck zu Silber geschwommen.

Acht Medaillen für deutsche Wasserspringer

Doppel-Weltmeister Wellbrock hatte im Finish um den zweiten Platz beim Anschlag das schnellste Händchen bewiesen. " Im Endeffekt können wir super zufrieden sein mit der Medaille" , sagte Wellbrock, der zuvor auch Bronze im 10-Kilometer-Rennen gewonnen hatte. Noch erfolgreicher waren jedoch die deutschen Wasserspringer. Trotz großer Reisestrapazen sorgten sie vor dem finalen Turm-Wettbewerb der Männer am Sonntag für acht Medaillen.

Ein Gläschen Sekt für Punzel

"Ich bin darüber super glücklich. Als Team können wir wirklich gestärkt nach Tokio fahren" , sagte Punzel. Die Dresdnerin, die sich am Samstag acht Jahre nach ihrem Premierensieg vom Drei-Meter-Brett wieder zur Europameisterin in der olympischen Disziplin gekürt hatte, legte am Sonntag mit Partnerin Lena Hentschel im Synchronspringen nach: Gold mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,09 Punkten. Mit einem "Gläschen Sekt" wolle sie auf ihren Doppel-Sieg anstoßen, verriet Punzel.

Hausding hat nun 17 EM-Titel

Hausding hat derweil seinen Ruf als Europas Wassersprung-König eindrucksvoll unterstrichen. In der Duna Arena sammelte der Olympiadritte vom Ein-Meter-Brett und im Drei-Meter-Synchron seine EM-Titel Nummer 16 und 17. Durch Bronze jeweils im Team und im Turm-Synchron baute Hausding seine Medaillen-Ausbeute auf 37 aus. Diese Zahlen seien "ziemlich surreal" , sagte der 32-Jährige, " ich weiß nicht, wie viele Athleten dazu in der Zukunft fähig sein werden."

Der Erfolg von Hausding und Co. ist auch deshalb hoch einzuschätzen, weil hinter ihnen eine Ochsentour liegt: Vom Trainingslager in Dresden ging es nach Tokio zur Olympia-Qualifikation und von dort über Frankfurt direkt nach Budapest. "Die vier Wochen schlauchen einfach, nicht nur physisch, sondern auch mental" , sagte Hausding: "Es gibt viele bei uns, die sich fragen, wie das überhaupt zu Hause in Deutschland ist. Sie vermissen ihre Familie und Freunde."

Stand: 16.05.2021, 20:29