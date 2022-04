Orchidee in Singapur nach IOC-Chef Bach benannt

"Dendrobium Thomas Bach" heißt die Orchideen-Art nun, wie das IOC mitteilte. In Singapur ist es seit mehr als einem halben Jahrhundert Tradition, dass wichtige ausländische Staatsgäste eine Orchidee mit ihrem Namen bekommen: Die Orchidee ist Nationalblume des südostasiatischen Stadtstaats. Es gibt im Orchideengarten von Singapur auch schon Orchideen, die Altkanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewidmet sind.

IOC und Bach auch in der Kritik

Bach war am Donnerstag (28.04.2022) in Singapur angekommen und wollte am Freitag bereits wieder abreisen. Zuvor sollte ihm auch noch ein Baum gewidmet werden. Der 73 Jahre alte Würzburger ist seit 2013 Präsident des IOC. Wegen Skandalen um Korruption und die Vergabe Olympischer Spiele an Länder wie China und Russland steht die Organisation und mit ihr Bach als Chef schon lange in der Kritik.

Quelle: dpa