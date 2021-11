Weikert bewirbt sich ebenso wie Präsidentin Claudia Bokel vom Deutschen Fechter-Bund (DFeB) und CSU-Politiker Stephan Mayer, zuletzt Staatssekretär im Bundesinnenministerium, um die Nachfolge von Alfons Hörmann. Am Sonntag (14.11.2021) stellt sich das Trio den Mitgliedsorganisationen des DOSB in Düsseldorf vor. Am 4. Dezember erfolgt die Wahl bei der Mitgliederversammlung in Weimar.

