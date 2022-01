Leichtsinn auf den Malediven - Profisport vor ungewissen Corona-Wochen

Zu spät kommt die Prävention auch bei Lionel Messi. Der 34 Jahre alte Superstar des französischen Topklubs Paris St. Germain befindet sich nach Klubangaben wie seine ebenfalls positiv getesteten Teamkollegen Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala in Isolation. Messi und seine drei Kollegen werden voraussichtlich das Pariser Pokalspiel bei Vannes OC am Montag sowie den Jahresauftakt in der Ligue 1 am kommenden Sonntag bei Olympique Lyon verpassen.