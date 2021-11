Von Abbruch bis 2G - so reagiert der Sport auf die Coronalage

Weil überall in Deutschland die Inzidenzen steigen, reagieren bereits erste Landessportverbände und Landesregierungen mit Verschärfungen der Regeln. Andere unterbrechen ihre Saisons oder sagen einzelne Veranstaltungen ab. In Bremen ist die Inzidenz mit 115 (Stand 16.11.2021) vergleichweise niedrig, in Sachsen liegt sie hingegen bei 759.

Gleichzeitig fordert der DOSB eine Bewegungsgarantie - zumindest für draußen. Ob die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag (18.11.2021) für den Sport viel mehr Klarheit bringen wird, ist zumindest fraglich. Die Lage ist dynamisch.