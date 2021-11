Stefan Holz muss am Mittwoch (24.11.2021) erst einmal tief durchatmen. Der Geschäftsführer der Deutschen Basketball-Liga hat am Morgen schon unzählige Telefonate hinter sich. Es geht - mal wieder - um Corona und die Folgen der Pandemie. "Natürlich machen wir uns gegenwärtig wieder große Sorgen" , sagt Holz, "wir sind im ständigen Austausch mit unseren Vereinen, die vor allem die erneute Ungewissheit fürchten. Sie wissen nicht, was die steigende Hospitalisierungsrate bedeuten wird. Müssen sie bald wieder ohne Zuschauer spielen? Nur mit einem Teil? Muss der Spielbetrieb womöglich bald wieder ganz ausgesetzt werden?"

Rasant steigende Inzidenzen, an der Belastungsgrenze arbeitende Intensivstationen und drastische Einschränkungen der Politik: Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Deutschland in der Vorweihnachtszeit fest im Griff. Während der Amateursport in Bundesländern wie Sachsen und Thüringen bereits ausgesetzt wurde, darf im Profibereich weiter gespielt werden - wenn auch zum Teil vor leeren Rängen.

Bundesweiter "Flickenteppich" als Problem

"Flickenteppich" - Stefan Holz

Was macht das Aufflammen der Corona-Pandemie mit dem deutschen Profisport? Bringt er ihn in den nächsten Wochen und Monaten wieder komplett zum Erliegen? Oder geht es mit Teil-Einschränkungen weiter? Laut Basketball-Funktionär Holz ist es vor allem die Planungs-Unsicherheit, die seine Vereine an den Rand der Verzweiflung bringt. "Die Politik beschert uns aktuell wieder einen Flickenteppich, die Zuschauereinschränkungen sind bundesweit nicht einheitlich geregelt. Das macht's schwierig. Wenn man als Wirtschaftsunternehmen nicht verlässlich planen kann, ist das eigentlich das schlimmste Szenario."

Die Vereine der Basketball-Bundesliga sind ohnehin schon im Minus, haben insgesamt seit Corona ein Drittel weniger Zuschauer. Die Einnahmesituation ist regional aber sehr unterschiedlich. "Wir reden da von 15 bis 60 Prozent Einnahmeverlusten gegenüber 2019" , erklärt Holz. Für die kommenden Wochen rechnet er mit erneuten Einbußen. "Bei einer 2G-Regelung rechnen wir mit 25 Prozent weniger Einnahmen, bei 2G+ sind es etwa 50 Prozent."

"Staatliche Coronahilfen müssen verlängert werden"

Für Holz kann es angesichts dieser Situation nur eine Lösung für die Vereine geben: Die eigentlich Ende Dezember auslaufenden Coronahilfen für Profisportvereine müssen verlängert werden. "Die Staatshilfe hat in den letzten Monaten die Vereine am Leben gehalten. Das muss jetzt verlängert werden."