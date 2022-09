Putintseva - Niemeier 3:4 Bei Vorteil Putintseva geht die Kasachim bei ihrem ersten Aufschlag doch tatsächlich auf den Unterarm-Serve. Der Ball fliegt ins Seitenaus und so muss der zweite Aufschlag herhalten. Niemeier bedankt sich und haut den Returnwinner zum Breakball raus. Die Dortmunderin macht nun Nägel mit Köpfen und nutzt sofort ihre erste Breakchance. Mit dem Winner geht sie erstmalig in Führung. Putintseva ist sauer und knallt ihren Schläger erneut in Richtung Boden.

Putintseva - Niemeier 3:3 Es gibt den dritten Spielball für die Kasachin, den Niemeier erneut stark abwehrt. Dieses Mal nimmt sie die Rückhand an und zwingt ihre Kontrahentin zum Fehler mit der Rückhand.

Putintseva - Niemeier 3:3 Der Return von der Einstandsseite fliegt wieder ins Aus, aber das macht Niemeier überhaupt nicht nervös. Den nächsten Ballwechsel beendet sie mit einem Vorhand-Longline-Winner und Putintseva wirkt angespannt.

Putintseva - Niemeier 3:3 Es wird doch nochmal eng. Nachdem die ersten drei Punkte an Putintseva gingen, holt sich Niemeier die nächsten drei und zwingt ihre Gegnerin in den Einstand. Gibt es Spiel- oder Breakball? Es ist der Spielball, denn Niemeier trifft das Einzelfeld nicht. Im Anschluss rettet sie sich aber wieder in den Einstand. Die Dortmunderin umläuft die Rückhand und pfeffert die Vorhand longline zum Winner.

Putintseva - Niemeier 3:3 Putintseva stabilisiert sich bei eigenem Aufschlag ein wenig. Beim Stand von 40:0 verzieht sie eine Vorhand longline deutlich, aber auch Niemeier zeigt mit ihrer Vorhand eine recht ausgeprägte Streuung.

Putintseva - Niemeier 3:3 Zu 15 gewinnt Jule Niemeier ihr Aufschlagspiel und holt sich das dritte Spiel in Folge. Putintseva nimmt beim Return Tempo heraus und spielt den Ball mit Spin über die Longlineseite. Niemeier zieht die Rückhand cross voll durch und übernimmt die Offensive. Putintseva scheint mit dem Tempo momentan nicht zurecht zu kommen.

Putintseva - Niemeier 3:2 Bis zum 30:0 aus der Sicht von Niemeier gelingt ihr alles. Putintseva hadert mit sich und der Welt und wirkt extrem frustriert. Mit einem Doppelfehler schenkt Niemeier ihr einen Punkt, im Anschluss zimmert die Kasachin ihre Vorhand aber wieder deutlich ins Aus.

Putintseva - Niemeier 3:2 Da ist das Break! Das ist so stark gespielt von der Deutschen, die sich durch den schnellen Rückstand überhaupt nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Wieder bedrängen die Grundlinienschläge Putintseva, die dem Ball nicht die Länge mitgeben kann. Niemeier setzt dann noch ihre Vorhand zum Winner auf die Linie und die Nerven der Kasachin liegen blank. Jetzt muss der Schläger dran glauben.

Putintseva - Niemeier 3:1 Es gibt die Breakchance für Niemeier! Die Länge in den Grundschlägen passt nun richtig gut und so wird die Kasachin zu mehr Risiko gezwungen. Sie versucht sich erneut am Grundlinien-Stopp, der ihr völlig entgleitet. Niemeier ist in ihrem Kopf angekommen, denn die 27-Jährige ist kurz davor ihren Schläger zu werfen.

Putintseva - Niemeier 3:1 Niemeier findet immer mehr in die Partie. Sie setzt den Vorhand-Return über die Crosseite schon ganz knapp vor die Grundlinie und legt dann noch einmal nach. Putintseva kann die Kugel nicht mehr kontrollieren. Die nächsten beiden Punkte macht dann wieder Putintseva, auch weil Niemeier für ihr variantenreiches Spiel noch nicht belohnt wird.

Putintseva - Niemeier 3:1 Im weiteren Verlauf ihres Aufschlagspiels macht es Jule Niemeier aber viel besser. Sie stabilisiert sich bei eigenem Service und haut noch zwei weitere Service Winner heraus. Damit bringt sie sich auf die Anzeigetafel.

Putintseva - Niemeier 3:0 Stark serviert! Niemeier holt sich ihr erstes Ass der Partie durch die Mitte. In der nächsten Rallye entscheidet sich die 23-Jährige wieder dafür noch vorne zu gehen, hat dort aber heute noch kein Glück. Wieder landet der Volley im Netz.

Putintseva - Niemeier 3:0 Niemeier konnte drei Spielbälle in Folge abwehren bis sie den Return mit der Vorhand viel zu spät trifft. Der Ball trifft das Spielfeld um Längen nicht mehr und so steht es doch 3:0 für Putintseva. Niemeier ist aber dran.

Putintseva - Niemeier 2:0 Putintseva erspielt sich den Vorteil und leistet sich im Anschluss den ersten Doppelfehler der Partie. Insgesamt zum vierten Mal gehen die beiden nun schon über Einstand.

Putintseva - Niemeier 2:0 Die 23-Jährige bekommt aber eine weitere Chance. Beide Akteurinnen spielen viel durch die Mitte und so wird Putintseva irgendwann zu lang und die Kugel landet hinter der Grundlinie. Im folgenden Ballwechsel macht Niemeier eigentlich alles richtig. Sie variiert mit dem Tempo und baut auch mal einen Sliceball ein. Am Ende bricht ihr die Vorhand weg und die Kugel schafft es nicht über das Netz.

Putintseva - Niemeier 2:0 Es gibt die direkte Chance auf das Re-Break! Niemeier zieht den Vorhand-Longline-Winner durch und bekommt eine Breakchance. Kann sie sich zurückkämpfen? Nein! Dieses Mal bleibt die Vorhand an der Netzkante hängen. Einstand!

Putintseva - Niemeier 2:0 Das ist deutlich besser. Die Kasachin spielt einen Vorhand-Stopp von der Grundlinie, der mitten im Halbfeld aufkommt. Niemeier hat keine Probleme den Ball zu erlaufen und und die Kugel mit dem Vorhandwinner zu vollenden.

Putintseva - Niemeier 2:0 Den ersten Breakball kann Niemeier noch abwehren, aber es dauert nicht lange bis sie sich einer weiteren Breakchance gegenüber sieht. Sie schiebt die Vorhand cross nach dem Return der Kasachin ins Netz und vergibt das Spiel recht leichtfertig. Das Break ist da!

Putintseva - Niemeier 1:0 Das ist nicht die beste Übersicht! Zwei Mal rückt Niemeier ans Netz vor und in beiden Fällen spielt sie Putintseva den Volley auf den Schläger. Die Kasachin bedankt sich und zieht den Passierball voll durch. Es gibt den ersten Breakball.

Putintseva - Niemeier 1:0 Die Dortmunderin profitiert von einem unerzwungenen Fehler ihrer Gegnerin, die ihre Vorhand ins Seitenaus setzt. Dann verschenkt Niemeier aber den nächsten Punkt, da sie den Vorhand-Stopp aus dem Halbfeld nicht richtig trifft.

Putintseva - Niemeier 1:0 Gut gesehen! Der Aufschlag der Deutschen geht nach außen. Im Anschluss bewegt sich die Kasachin früh in Richtung Mitte und Niemeier zieht ihre Vorhand erneut cross durch. Damit erwischt die Puntintseva auf dem falschen Fuß und holt sich den ersten Punkt.

Putintseva - Niemeier 1:0 Mit dem ersten Ass der Partie startet Yulia Putintseva perfekt in ihr erstes Aufschlagspiel. Wie kommt Niemeier rein?

Putintseva - Niemeier 0:0 Es ist angerichtet. Yulia Putintseva hat den Münzwurf gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. Die ersten drei Punkte wandern auf das Konto der Kasachin, auch weil Niemeier mit der Vorhand noch die Länge sucht.

Spielerinnen sind da Die Spielerinnen sind auf dem Platz angekommen. Es gibt vier Minuten zum Einschlagen bevor das Match dann in wenigen Augenblicken beginnen kann.

Favoritenrolle Beide Spielerinnen treffen heute zum ersten Mal aufeinander. Von der Weltranglistenposition sowie den Erfahrungen auf der WTA-Tour ist die Kasachin Putintseva deutlich favorisiert. Aber Niemeier hat auf der großen Bühne schon oft gezeigt, dass ihr diese besonders liegt. Niemeier will sich von Putintseva, die auch gerne mal für das ein oder andere Mätzchen auf dem Platz bekannt ist, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Eine Überraschung ist in dieser Partie auf jeden Fall möglich.

Putintseva will in die dritte Runde Auf der anderen Seite steht die Kasachin Yulia Putintseva. Die 27-Jährige ist momentan die Nummer 38 der Welt und damit deutlich höher platziert als ihre Gegnerin. In ihrer Karriere konnte sie bereits zwei Titel auf der WTA-Tour gewinnen, ein Triumph in 2022 fehlt ihr jedoch noch. In der ersten Runde erwischte Puntintseva ein vermeidlich schweres Los. Mit der an Position 24. gesetzten Lokalmatadorin Anisimova wartete direkt ein Knallermatch zum Auftakt. Doch die Kasachin nahm der US-Amerikanerin schnell den Wind aus den Segeln. Mit einem glatten 6:3 und 6:3-Erfolg schmiss sie Anisimova früh aus dem Turnier.

Deutsche Hoffnung Bei den US Open hält die Dortmunderin Jule Niemeier die deutsche Fahne ganz oben. Sie ist die einzige Deutsche, die bei den Damen die erste Runde überstanden hat. Auch die Herren konnten sich, in Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev, nicht in die zweite Runde retten. Damit liegt der Fokus voll und ganz auf der 23-Jährigen. Die aktuelle Nummer 108 der Welt machte in Wimbledon auf sich aufmerksam, wo sie sich bis ins Viertelfinale kämpfte. Dort zeigte sie gegen Tatjana Maria ihr kämpferisches Herz und musste sich am Ende nur knapp geschlagen geben. Auch hier wartete in der ersten Runde direkt ein Hammer-Los auf die Deutsche. Mit Sofia Kenin hatte sie einen ehemaligen Australien-Open-Champion zugewiesen bekommen. Doch auch die großen Namen machen Niemeier nichts aus. Geht der gute Lauf bei den Grand Slams heute weiter?