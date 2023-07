K. Muchova - J. Niemeier 4:6, 1:0 Schade! Niemeier kann das Momentum des Satzgewinns nicht mitnehmen, sie gibt ihr Aufschlagspiel durch zwei Doppelfehler nacheinander ab und liegt nun 0:1 hinten. Das gilt es nun schnell abzuschütteln und Muchova muss ihr Break erst einmal bestätigen.

K. Muchova - J. Niemeier 4:6, 0:0 Wieder abgewehrt, wieder spielt sie dabei Serve-and-Volley. Das ist nervenstark! Aber es war zu erwarten, dass Muchova jetzt Gas gibt.

K. Muchova - J. Niemeier 4:6, 0:0 ...aber Niemeier kann mit einem guten Aufschlag durch die Mitte auch diese Chance vereiteln. Sie ist jetzt aber angespannter und verdaddelt kurz darauf den Smash am Netz. Breakball drei für die Tschechin in diesem Spiel!

K. Muchova - J. Niemeier 4:6, 0:0 Es ist keinesfalls ein Selbstläufer, denn Niemeier wird plötzlich wieder flatterhafter mit der Vorhand, so dass Muchova ihre erste Breakchance bekommt. Doch Niemeier bleibt cool und wehrt den Breakball am Netz zum Einstand ab. Doch die zweite Chance folgt zugleich...

K. Muchova - J. Niemeier 4:6, 0:0 Ein weiterer Vorteil des Breaks zum Satzgewinn ist der, dass Niemeier nun Satz zwei eröffnen und somit vorlegen kann. Nutzt sie diese Möglichkeit aus?

Satzfazit Niemeier sitzt in der Satzpause auf der Bank und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen, denn dieser Satz hatte es in sich und hätte schon früher in Richtung der Deutschen kippen können. Sie geht zeitig ans Netz, macht Druck über die Grundlinie und hat satte 13 Breakchancen, von denen sie zwar erst die letzte nutzen kann, damit aber zeitgleich den Satzgewinn eintütet. Sie macht drei Punkte mehr als ihrer Gegnerin, die zwar zwei Winner (15) mehr als Niemeier (13) hat, aber mit 18 Unforced Errors (Niemeier 11) deutlich fehlerhafter agiert. Wenn Niemeier ihr Spiel weiter so konsequent durchziehen kann, sind ihre Chancen auf das Weiterkommen sehr gut!

K. Muchova - J. Niemeier 4:6 Satzball Nummer sieben und Breakball Nummer 13 ist es dann! Niemeier returniert einen scharfen Aufschlag stark und dann setzt Muchova den Volley aus kurzer Distanz ins Netz. 6:4 für Niemeier, ganz stark!

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Nein! Niemeier kann einen gut platzierten Volley von Muchova noch erlaufen, spielt ihn cross an der Tschechin vorbei, aber auch knapp ins Seitenaus. Neun Minuten dauert dieses Spiel jetzt schon, der Satz steuert auf die Stunde Spielzeit zu.

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Niemeier bleibt dran, puscht sich nach der nächsten gewonnenen Rally mit der Faust. Satzball für die Deutsche!

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Es geht weiter, Satzball Nummer fünf und Breakball Nummer elf für Niemeier, weil Muchova schon wieder einen Schritt zu spät ist. Doch auch diese Chance verpufft, weil Niemeier trotz gutem Timings die Rückhand einen Tick zu lang spielt. Ist das bitter!

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 ...aber sie ist zu spät am Netz, als Niemeier den Return stark cross ins Feld bringt. Der Ball geht klar ins Aus und es geht zum wiederholten Male über Einstand.

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Nicht zu fassen! Muchova serviert scharf nach außen und hat auch diese Breakchance vereitelt. Die beiden schenken sich nichts! Es geht über Einstand und dann hat Muchova Spielball nach Ass...

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Und dann Chancen Nummer zehn (!) auf ein Break und gleichzeitig den Satzgewinn, nachdem Muchova die Rückhand ins Netz setzt. Das muss es doch endlich sein!

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 ...aber Muchova geht wieder mal voll ins Risiko, wenn sie unter Druck steht. Mit voller Wucht schlägt sie die Vorhand inside out in die Ecke und Niemeier streckt sich vergebens. Auch den dritten Satzball kann die Tschechin dann mit einem starken Aufschlag abwehren, das ist stark aus ihrer Sicht und ganz bitter für Niemeier! Einstand!

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Muchova kann den ersten Breakball mit einem guten zweiten Service mit Kick abwehren. Aber zwei weitere Breakbälle hat Niemeier noch...

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Der Druck ist hoch und Muchova wird wieder fehlerhafter! Zweimal hat Niemeier ein gutes Auge gegen die ans Netz geeilte Muchova, dann kommt noch ein starker Return obendrauf, den Muchova nicht mehr zurückbringen kann. Drei Satzbälle, jetzt aber!

K. Muchova - J. Niemeier 4:5 Niemeier steckt die vergebenen Breakchancen gut weg und holt sich das wichtige Spiel zum 5:4. Damit schiebt sie den Druck rüber zu ihrer Gegnerin, die gleich gegen den Satzverlust servieren muss.

K. Muchova - J. Niemeier 4:4 Knapp zehn Minuten und viermal Einstand hat das Spiel überdauert, dann hat Niemeier Pech, dass ihre Vorhand an der Netzkante hängenbleibt. Mit viel Dusel gleich Muchova also zum 4:4 aus.

K. Muchova - J. Niemeier 3:4 ...aber auch die sechste Chance kann Niemeier nicht nutzen, ihre Rückhand cross ist letztendlich zu lang. Hinzu kommt, dass Muchova bei den Breakchancen dann wieder stark serviert. Einstand!

K. Muchova - J. Niemeier 3:4 Niemeier hält weiter dagegen und verwickelt ihre Gegnerin in ein Grundlinien-Duell, bei dem die Tschechin dann die Vorhand longline ins Netz setzt. Nächster Breakball...

K. Muchova - J. Niemeier 3:4 Muchova kann sich dann doch im entscheidenden Moment auf ihren Aufschlag verlassen, wenn der erste kommt. Denn dann macht sie starke 89 Prozent der Punkte, nach dem zweiten Service aber nur 20 Prozent. Beim Spielball verzieht sie den Stopp per Vorhand ins Seitenaus, wieder Einstand!

K. Muchova - J. Niemeier 3:4 Doch auch die nächsten beiden Aufschläge der Tschechin kommen gut und Niemeier kann sie nicht zurückbringen. Das ist ärgerlich, Einstand!

K. Muchova - J. Niemeier 3:4 Tolle Reaktion der Tschechin, die mit ihrem ersten Ass antwortet. Doch zwei weitere Chancen bleiben der Deutschen...

K. Muchova - J. Niemeier 3:4 Muchova nimmt die Challenge nach einem verschlagenen Volley, doch das Hawk Eye bestätigt die knappe Entscheidung. Drei Breakbälle für Niemeier!

K. Muchova - J. Niemeier 3:4 Aber Niemeier bleibt cool, erläuft einen zu langen Stopp von Muchova am Netz und kontert mit einem crossen Vorhand-Gegenstopp. So bleibt alles in der Reihe, 4:3 für die Deutsche.

K. Muchova - J. Niemeier 3:3 Etwas enger geht es punktemäßig beim oft zitierten verflixten siebten Spiel zu, bei dem sich Niemeier dann bei 30:30 mit einem feinen Ass nach außen serviert den Spielball holt, diesen aber durch eine Vorhand ins Netz nicht nutzen kann. Es geht über Einstand!

K. Muchova - J. Niemeier 3:3 In ihren ersten Aufschlagspielen hat sich Muchova noch sehr von äußeren Umständen ablenken und verunsichern lassen. Jetzt hat sie mehr Fokus auf ihr Spiel und bringt prompt ihren Aufschlag glatt zum 3:3 durch. Es ist bislang ein Duell auf Augenhöhe nach 25 Minuten Spielzeit.

K. Muchova - J. Niemeier 2:3 Niemeier holt sich problemlos das Spiel zum 3:2. Beim Spielball muss sie einen Netzangriff von Muchova abwehren, entscheidet sich dann aber für den richtigen Schlag mit der Vorhand cross, als sich Muchova zur Rückhand orientiert.

K. Muchova - J. Niemeier 2:2 Doch erneut hat Muchova das bessere Ende beim Breakball, weil sie nach dem Aufschlag gut nachgeht und den Winner mit der Vorhand cross schlägt. Danach hat Niemeier Pech mit einer knapp verschlagenen Vorhand cross und Muchova hat Spielball, den sie auch nutzen kann. So steht es 2:2, aber Niemeier ist gut drin!

K. Muchova - J. Niemeier 1:2 Aber dann kommt die nächste Breakchance, denn Muchova unterläuft bereits ihr dritter Doppelfehler. Das ist eine Riesenchance!

K. Muchova - J. Niemeier 1:2 Schade! Muchova muss zwar über den zweiten Aufschlag gehen und bekommt einen guten Return von Niemeier, aber dann steht die Tschechin genau richtig, um einen starken Winner mit der Rückhand longline zu schlagen. Einstand!

K. Muchova - J. Niemeier 1:2 Niemeier hat die Breakchance! Sie nutzt die leichte Verunsicherung ihrer Gegnerin bei eigenem Aufschlag aus, der zuvor ein weiterer Doppelfehler unterlaufen war. Am Netz erspielt sie sich die Breakchance mit einem tollen Vorhandvolley, kann sie auch zupacken?

K. Muchova - J. Niemeier 1:2 Niemeier zieht sich gut aus der Affäre und verhindert den Breakball, indem sie mit Kick auf den Körper der Gegnerin serviert und diese so zum Fehler zwingt. Beim Spielball passt dann auch wieder die Vorhand und sie hat etwas Glück, dass ein Lob von Muchova über die ans Netz geeilte Niemeier knapp hinter der Grundlinie landet. Niemeier führt mit 2:1.

K. Muchova - J. Niemeier 1:1 Niemeier hat plötzlich Probleme mit der Vorhand, hat zweimal hintereinander nicht das richtige Timing und setzt den Ball ins Netz. Da hilft nur der Gang ans Netz und ein erfolgreicher Volley gegen die Laufrichtung, aber auch hier: 15:30!

K. Muchova - J. Niemeier 1:1 Doch Muchova lässt sich nicht beirren, geht mit dem Slice als Angrifssschlag nach zu schwachem Return Niemeiers voll drauf und lässt zwei starke erste Aufschläge folgen, die Niemeier nicht mehr returnieren kann. Muchova gleich zum 1:1 aus.

K. Muchova - J. Niemeier 0:1 Muchova startet etwas nervös in ihr Aufschlagspiel. Zunächst verschlägt sie eine Vorhand cross, dann unterläuft ihr ein Doppelfehler. 15:30!

K. Muchova - J. Niemeier 0:1 Der Weg ans Netz ist ein wichtiges Element im Spiel von Niemeier, das sie schon im ersten Spiel bereits ausspielt und zwei von drei Attacken erfolgreich abschließt. So kann sie sich das Spiel zum 1:0 mit einem feinen Rückhand-Volley holen. Das wird ihr guttun.

K. Muchova - J. Niemeier 0:0 Es geht los, die Deutsche schlägt zunächst auf!

Wetter sollte halten Ein Blick auf den Regenradar ist natürlich heute auch geboten, aber da sieht es gut aus: Bei rund 20 Grad Außentemperatur ist es zwar bewölkt, soll aber trocken bleiben. Damit dürfte sich das Chaos der letzten Tage hoffentlich langsam einpendeln, denn Muchova und Niemeier gehören zu den 14 Spielerinnen und Spielern, die noch gar nicht ihre 1. Runde absolviert haben, während beispielsweise Iga Swiatek schon in der 3. Runde steht. Das sind außergewöhnliche Umstände, die beide Spielerinnen heute ausblenden müssen.

Muchova in Topform Und auch ihre heutige Gegnerin ist eine Mitfavoritin auf den Titel und damit ein harter Brocken zum Auftakt. Karolina Muchova zog bei den French Open überraschend ins Finale ein und hatte Iga Swiatek am Rande einer Niederlage, ehe die Polin doch noch in drei Durchgängen triumphierte. Doch Muchova erlangte dadurch mit Weltranglistenplatz 16 einen neuen Topwert und pirscht sich an die Top 10 heran. Ihr letzter und einziger Titel liegt schon etwas zurück: 2019 gewann sie das Turnier in Seoul und stand im selben Jahr noch im Finale von Prag.

Gute Erinnerungen an 2022 Denn vor genau einem Jahr ging der Stern von Niemeier in Wimbledon auf, als sie sich sensationell ins Viertelfinale von Wimbledon spielte und auf dem Weg die damals an Nummer zwei gesetzte Estin Anett Kontaveit hinter sich ließ. Im deutschen Finale gegen Tatjana Maria war sie zwar in drei Sätzen unterlegen, zog aber wenige Wochen später in die Runde der letzten 16 bei den US Open ein, wo sie der späteren Siegerin Iga Swiatek einen engen Fight lieferte, ehe sie in drei Sätzen die Kürzere zog. In diesem Jahr kam sie bislang jedoch nur in Madrid über die 2. Runde hinaus und musste bei beiden Grand Slams schon in Runde 1 die Segel streichen. Dort hatte sie allerdings auch mit Swiatek beziehungsweise der Russin Daria Kasatkina harte Auftaktgegnerinnen.

Ist Niemeier wieder fit? Für Jule Niemeier ist es heute auch eine Belastungsprobe für ihr Handgelenk. Sie hatte vor gut zwei Wochen beim Vorbereitungsturnier in Berlin im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova nach einem Sturz auf die Hand aufgeben müssen, danach hatten Fans und Trainer um ihre Wimbledon-Teilnahme gebangt. Kurz vor Turnierbeginn folgte dann die Entwarnung: Niemeier sei voll im Training, Wimbledon kann stattfinden. Das dürfte eine Erleichterung für die Deutsche gewesen sein, die hier wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen will.

Auf ein Neues! Willkommen zum Erstrunden-Match in Wimbledon zwischen Karolina Muchova und Jule Niemeier! Nach zwei erfolglosen Anläufen aufgrund von Regenausfällen soll es heute endlich klappen mit dem Turnierauftakt der letztjährigen Viertelfinalistin aus Deutschland gegen die tschechische French-Open-Finalistin. Die Partie ist für 12:00 Uhr deutscher Zeit auf Court 12 angesetzt und damit das erste Spiel des Tages auf diesem Platz.

Spiel für heute abgesagt Vor wenigen Minuten gaben die Veranstalter bekannt, dass das Spiel zwischen der Tschechin Karolina Muchova und der Deutschen Jule Niemeier für heute abgesagt ist. Das Match soll nun morgen stattfinden. Bisher ist noch keine genaue Uhrzeit angesetzt.