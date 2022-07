Riesen-Jubiläum! Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal, Andy Murray, Angie Kerber, Venus Williams, sogar Billie Jean King und Rod Laver - alle sind sie da! Nur Boris Becker als dreifacher Wimbledon-Sieger fehlte in der Liste der geehrten und angekommenen Turniersieger. Jetzt wird noch Live-Musik geboten - die Wimbledon-Organisator:innen fahren auf dem Centre Court ein ordentliches Programm auf!

Zeremonie dauert an Das 100-jährige Bestehen des Centre Courts wird mit eingespielten emotionalen Videos und dem Erscheinen zahlreicher Tennislegenden sowie ehemaligen Turniersieger:innen nicht zu kurz gefeiert. Aktuell bahnt sich noch nicht an, dass es auf dem Centre Court gleich losgehen könnte. Im Match von Tatjana Maria hat ihre Gegenspielerin Ostapenko sich derweil leider den ersten Satz geschnappt.

Head to Head Die beiden Protagonistinnen sind sich dieses Jahr auf der WTA Tour bereits begegnet, beim 250er-Turnier im mexikanischen Monterrey hat die Britin in einem Dreisatzmatch knapp die Oberhand behalten (6:3, 2:6, 7:6). Für diesen einzigen direkten Vergleich könnte sich Niemeier heute auf deutlich größerer Bühne revanchieren. Auf der Weltrangliste rangiert Niemeier (97.) leicht vor ihrer heutigen Gegenspielerin (121.).

Deutsche Tenniszukunft Während im Vorfeld des Matches aktuell eine Zeremonie zum 100-jährigen Jubiläum des Londoner Centre Courts stattfindet und das Achtelfinalmatch somit nicht ganz pünktlich beginnen wird, werfen wir noch schnell einen Blick auf die deutsche Zukunft im Frauentennis. Lange haben Experten eine große Lücke nach dem sich in den nächsten Jahren anbahnenden Karriereende von Petkovic und Kerber vorhergesagt, Niemeier könnte sie eines Besseren belehren. Bundestrainerin Barbara Rittner weckte im Gespräch mit dem „WDR” in jedem Fall Hoffnungen: „Jule besitzt alle Waffen für eine Spitzenspielerin. Ich traue ihr die Top 20 in der Welt zu.” Der erstmalige Durchbruch ist mit ihrem diesjährigen Auftritt bei Wimbledon geschafft!

Gras ist Niemeiers favorisierter Belag „Ich liebe es, auf Gras zu spielen”, sagte Niemeier zuletzt zu ihrem sensationell starken Auftreten bei Wimbledon. „Es ist ein besonderer Untergrund, er passt zu meinem Spiel, ich liebe es.” Auf dem schnellen Untergrund, bei dem starke Aufschlägerinnen einen Vorteil haben, fühlt sich die Deutsche offenbar sehr wohl.

Paralleles deutsches Bangen Im Parallelmatch, das schon um 14 Uhr deutscher Zeit begonnen hat, kämpft auch Tatjana Maria ums Viertelfinale (ebenfalls bei uns im Liveticker). Bisher läuft es gut, sie hat im ersten Satz mit einem Break die Nase vorne. Es ist also ein zeitgleiches Mitfiebern für deutsche Tennisfans: mit der erfahrenen Tatjana Maria auf dem Court No. 1 und der jungen Niemeier auf dem Centre Court in wenigen Minuten. Sicher ist: Für beide ist es bislang der größte Karriereerfolg. Der wesentliche Unterschied: Maria wird mit 34 Jahren nicht mehr zahlreiche Grand-Slam-Turniere folgen lassen, Niemeier als aufstrebende 22-Jährige hoffentlich wohl.

Middle Sunday Erster Sonntag bei Wimbledon und es wird gespielt - ungewohnt? Bisher war der sogenannte „Middle Sunday” spielfrei, also ein Ruhetag. Bis auf ein paar Ausnahmen aufgrund von wetterbedingten Verzögerungen wurde dies immer eingehalten. Die 135. Edition von Wimbledon bricht nun mit dieser Tradition, schon bei Turnierbeginn war der Sonntag im Turnierbaum fest eingeplant. Jule Niemeier kommt also in den historisch angehauchten Genuss, als erste Spielerin am „Middle Sunday” ganz regulär den Centre Court eröffnen zu dürfen...

Turnierwege Auf ihrem Weg ins Achtelfinale hat die deutsche Nachwuchshoffnung Niemeier vor allem in der zweiten Runde für Furore gesorgt. Gefühlt im Vorbeigehen besiegte sie die Nummer zwei der Setzliste, die Estin Anett Kontaveit, mit 6:4, 6:0 und warf eine der großen Favoritinnen aus dem Turnier. Knapper war es da sogar gegen die Ukrainerin Lesya Tsurenko, gegen die sie erstmals auf dem „Heiligen Rasen” einen Satz abgab. (6:4, 3:6, 6:3). Ihre heutige Gegenspielerin Watson hatte bis dato ein einfacheres Programm und noch nicht mit einer gesetzten Spielerin Vorlieb nehmen müssen. Ihr knappstes Match: In Runde eins gegen die Hamburgerin Tamara Korpatsch (6:7, 7:5, 6:2). Jetzt folgt also das nächste britisch-deutsche Duell - hoffentlich mit einem anderen Ausgang!?

Niemeier und Maria letzten deutschen Hoffnungen Da Sascha Zverev als größte Titelhoffnung verletzungsbedingt fehlt und Oscar Otte trotz im gesamten Turnier guter Vorstellung gegen das große Jungtalent Carlos Alcaraz herausgeflogen ist, ist bei den Männern im Achtelfinale kein DTB-Akteur mehr von der Partie. Und auch bei den Frauen sind die größten Hoffnungen aus deutscher Sicht bereits ausgeschieden: Andrea Petkovic in Runde eins und Kerber in ihrem dritten Match. Da müssen halt andere in die Bresche springen: Tatjana Maria (im goldenen Spätherbst ihrer Karriere) und Jule Niemeier mischen zur Freude der deutschen Tennisfans das Turnier auf und haben sich beide überraschend in die Runde der besten 16 gespielt.