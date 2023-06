Altmaier - Dimitrov 4:6, 3:6, 0:0 Beeindruckende Aufschlagstatistik von Dimitrov. Wenn der 1. Aufschlag kommt, macht Dimitrov zu 75% den Punkt. Mit ein Grund, warum der Bulgare bis jetzt die Nase in diesem Match vorn hat.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 3:6, 0:0 Ruhig und überlegt erspielt sich Dimitrov drei Satzbälle. Und wieder muss er nur auf den Fehler des Deutschen warten. Der ist eigentlich schnell genug an einem Cross-Stopp des Bulgaren, schiebt die Rückhand dann aber longline ins Netz. Der Weg ins Achtelfinale wird für Daniel Altmaier immer länger.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 3:5 Altmaier gelingt es nach wie vor nicht, Druck auf Dimitrov aufzubauen. Sobald er das Tempo anzieht, unterläuft ihm auch schnell ein Fehler. Diesmal reicht es aber, um zumindest nochmal zu verkürzen. Jetzt serviert der Bulgare aber zur 2:0-Satzführung.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 2:5 Dimitrov ist bei eigenem Service enorm stabil. Ganz cool spielt er sein Spiel runter. Durch seinen starken Aufschlag kommt er zu wesentlich mehr freien Punkten als Altmaier und so gibt er auch nur einen ab und erhöht zu 15 auf 5:2.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 2:4 Dimitrov lässt Altmaier das Spiel machen, aber der überpowert ein ums andere Mal. Vor allem die Vorhand sorgt immer wieder für Fehler im Spiel des Deutschen. Aber auf die Rückhand kann er sich noch verlassen. Sie hilft ihm dabei, aus einem 0:30 ein 30:30 zu machen. Als Altmaier dann wieder Serve & Volley auspackt, wird er nach dem ersten Volley mit einem butterweichen Vorhand-Lob des Bulgaren ausgekontert. Mit guten Aufschlägen kann er sich danach aber befreien und das Spiel doch noch nach Hause bringen. Nur noch 2:4.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 1:4 Schade. Altmaier erspielt sich drei Breakbälle, aber Dimitrov entwickelt sich zum Houdini und schafft es immer wieder, sich gegen den Druck des Deutschen zu wehren. Am Ende wird Altmaier wieder zu ungeduldig und setzt eine Vorhand weit ins Aus. Dimitrov hält das Break und erhöht auf 4:1.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 1:3 Erstes Spiel für Altmaier im dritten Satz. Der Deutsche hat nun ein bisschen was umgestellt und auch mal Serve & Volley gespielt. Damit hat er den Bulgaren überrumpelt, der das Spiel am Ende durchlaufen lässt. Nur noch 1:3 aus der Sicht von Altmaier.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 0:3 Das nächste gute Aufschlagspiel für Grigor Dimitrov. Mit einem Ass holt sich der Bulgare das Aufschlagspiel zu 30 und baut seinen Vorsprung auf 3:0 aus.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 0:2 Das sind jetzt zu viele unerzwungene Fehler von Altmaier. Immer wieder segelt ein Ball knapp hinter die Linie oder ins Seitenaus. Dimitrov muss momentan den Ball nur im Spiel halten. Zwar kann sich Altmaier mit zwei guten Aufschlägen etwas befreien. Am Ende bleibt aber erneut eine Rückhand an der Netzkante kleben. Erneutes Break für Dimitrov und bei Altmaier fliegt der Schläger. Frustration macht sich beim Deutschen breit.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 0:1 Der Bulgare marschiert und hat jetzt deutlich Oberwasser. Altmaier kommt nicht richtig in die Ballwechsel. Dimitrov diktiert mit seinem starken Service und der anschließenden Vorhandpeitsche die Ballwechsel und holt sich das schnelle 1:0 im zweiten Satz.

Altmaier - Dimitrov 4:6, 0:0 Schade Daniel Altmaier. Ausgerechnet sein bester Schlag, die Rückhand, funktioniert in diesem Aufschlagspiel nicht richtig. Zwei Fehler mit diesem Schlag und eine starke Vorhand von Dimitrov bringen dem Bulgaren die Satzbälle. Beim ersten wird Altmaier in einem langen Grundlinienduell zu ungeduldig und spielt den Stopp. Den hat Dimitrov früh gesehen und kann die Rückhand longline spielen. Altmaier ist zwar noch dran, aber der anschließende Überkopfball ist für Dimitrov nur noch Formsache. Mit 6:4 geht Satz 1 an Grigor Dimitrov.

Altmaier - Dimitrov 4:5 Dimitrov wirkt ein bisschen angefressen, weil er das Break eingebüßt hat. Mit einem ganz schnellen und druckvollen Aufschlagspiel holt er sich die 5:4-Führung. Ein Ass und drei starke Vorhände sorgen dafür, dass der Bulgare sein Service zu null nach Hause bringt.

Altmaier - Dimitrov 4:4 Altmaier ist jetzt in diesem Match angekommen. Der Arm läuft wesentlich besser und er schafft es immer wieder, Dimitrov unter Druck zu setzen, sodass der Bulgare sein druckvolles Spiel nicht mehr so gut aufziehen kann. Zu 15 schafft der Deutsche den Ausgleich zum 4:4.

Altmaier - Dimitrov 3:4 Was für Nerven! Der Deutsche drischt den Cross-Winner tatsächlich genau auf die Linie und gestaltet den ersten Satz damit wieder völlig offen!

Altmaier - Dimitrov 2:4 In den längeren Ballwechseln sieht Altmaier tatsächlich erstaunlich gut aus. Wieder kann er Dimitrov verladen, diesmal macht er den Punkt. Altmaier verschafft sich tatsächlich die Breakchance!

Altmaier - Dimitrov 2:4 Toller Ballwechsel! Daniel Altmaier hat die Rally eigentlich schon unter Kontrolle gebracht und rückt ans Netz vor, um den Sack zuzumachen. Doch der Stopp gerät zu lasch, Dimitrov haut ihm den Passierschlag um die Ohren.

Altmaier - Dimitrov 2:4 Mit einem Ass bringt Altmaier das Service Game durch! Direkt im Anschluss macht er ein paar Auflockerungsübungen, springt wie ein Frosch über den Platz. Schließlich wirkt er in seinem Spiel weiterhin ein wenig verkrampft.

Altmaier - Dimitrov 1:4 Der Aufschlag gewinnt mittlerweile auch Altmaier besser, allerdings trifft er die Bälle mit der Vorhand auffällig oft zu spät. 30 beide.

Altmaier - Dimitrov 1:4 Insgesamt bleibt Grigor Dimitrov mit dem eigenen Aufschlag aber stabiler. Daniel Altmaier schafft es erneut nicht in Breaknähe.

Altmaier - Dimitrov 1:3 Altmaier ballt die Faust, denn zum ersten Mal baut er erfolgreich den Rückhand-Longliner ein! Mit viel Spin bleibt der Ball unbeantwortet, schon gegen Sinner hatte dieser Schlag oft geklappt.

Altmaier - Dimitrov 1:3 Toller Ballwechsel, diesmal spielt Altmaier den Vorhand-Winner durch! Damit behält er das Spiel und die Hoffnung in diesem ersten Satz.

Altmaier - Dimitrov 0:3 Schöner Cross-Winner von Dimitrov, er scheint so langsam besser zu seiner Vorhand zu finden. Altmaier gerät im eigenen Aufschlagspiel mit 15:30 in Rückstand.

Altmaier - Dimitrov 0:3 Daniel Altmaier hat in dieser Anfangsphase große Probleme mit der Vorhand, steht bereits bei acht Unforced Errors.

Altmaier - Dimitrov 0:3 Holpriger Start in das Match. Auch Daniel Altmaier bekommt zwei Breakchancen auf dem Silbertablett serviert, bekommt die Vorhand aber wieder nicht durch. Dimitrov kann das Spiel drehen.

Altmaier - Dimitrov 0:2 Nun deutet der Bulgare allerdings mal an, was in seinem ersten Aufschlag steckt. Mit rund 230 km/h pfeffert er die Kugel in die gegnerische Feldhälfte.

Altmaier - Dimitrov 0:2 Die Netzkante scheint sehr hart gespannt zu sein, auch Dimitrov leistet sich einen Doppelfehler.

Altmaier - Dimitrov 0:2 Altmaier findet hier gar nicht mehr zu seinem Aufschlag. So sichert sich Dimitrov ohne eigenes Zutun das frühe Break!

Altmaier - Dimitrov 0:1 Oh je, Daniel Altmaier gerät in seinem Service Game gleich mit 0:40 ins Hintertreffen. Erst verzieht er die Vorhand wieder komplett, dann leistet er sich zwei Doppelfehler am Stück!

Altmaier - Dimitrov 0:1 Noch ein zu weiter Return hinterher, Dimitrov behält sein erstes Aufschlagspiel.

Altmaier - Dimitrov 0:0 Altmaier findet sofort in das Match und in die Ballwechsel, kann auf 30 beide stellen. Dann missglückt ihm allerdings eine Vorhand komplett.

Altmaier - Dimitrov 0:0 Mit Aufschlag Dimitrov geht es hier los!

Die Spieler betreten den Platz! Gelingt Daniel Altmaier nach seinem Sensationssieg gegen Grigor Dimitrov die nächste Überraschung?

Bilanz spricht für Dimitrov Erst einmal trafen Daniel Altmaier und Grigor Dimitrov aufeinander. Bei den Indian Wells 2021 siegte der Bulgare klar mit 6:4 und 6:2 gegen den Deutschen. Zudem steht der 29-Jährige 50 Plätze besser in der Weltrangliste als Altmaier.

Noch ohne Satzverlust im Turnierverlauf Grigor Dimitrov hat die dritte Runde der French Open bisher ohne einen einzigen Satzverlust erreicht. In Runde Eins setzte sich der Bulgare mit 6:0, 6:3 und 6:2 gegen den Kasachen Timofey Skatov durch. Auch in der zweiten Runde ließ er seinem Gegenüber keine Chance und gewann in drei Sätzen gegen den Finnen Emil Ruusuvuori mit 7:6 (/:4), 6:3 und 6:4. Bereits vergangene Woche erreichte der 29-Jährige beim Turnier in Genf das Finale, verpasste aber gegen den Chilenen Jarry nach 6:7 (1:7) und 1:6 den Titel. Im vergangenen Jahr war für den Bulgaren nach einer Niederlage gegen Diego Schwartzman bereits in Runde Drei Schluss.

Match gegen Sinner kostete viel Kraft Daniel Altmaier steht nach seinem Fünf-Satz-Krimi gegen die Nummer Neun der Welt, Jannik Sinner, in der dritten Runde beim Roland Garros in Paris. Dabei musste der 24-Jährige im vierten Satz zwei Matchbälle abwehren und gewann am Ende nach fünf Stunden und 28 Minuten mit 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4) und 7:5 gegen den Italiener. Bereits in Runde eins hatte sich der Kempener souverän und klar gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler mit 6:3, 6:4 und &:4 durchgesetzt. In diesem Jahr erreichte die Nummer 79 der Welt bereits beim Masters in Madrid das Viertelfinale.

Spiel verschiebt sich weiter Da das erste von zwei Frauen-Matches noch nicht zu Ende ist, und das zweite somit noch nicht einmal begonnen hat, wird Daniel Altmaier wahrscheinlich erst gegen 19.30 Uhr sein Spiel beginnen.