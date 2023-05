Alexander Shevchenko - Oscar Otte 7:5 Otte verkürzt nochmal auf 40:30, dann beendet der russische Gegenspieler den ersten Satz aber doch. Einen ersten Angriffsschlag verteidigt Otte noch hoch ins Feld, beim nächsten Überkopf-Schlag landet Ottes hohe Vorhand dann knapp hinter die Grundlinie. Lauter Freudenschrei vom 22-Jährigen!

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 6:5 Doch der 29-Jährige volliert mit der Rückhand im Anschluss nicht über das Netz, eine hohe Vorhand aus defensiver Position ist zudem zu weit. 40:15 für Shevchenko.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 6:5 Eine tolle Rally! Shevchenko packt einen Vorhandstopp aus, der Kölner antwortet mit einem Gegenstopp. Der Russe schickt Otte kurz cross auf die andere Seite. Otte erläuft den Ball aber stark und vollendet den Ballwechsel mit einem Passierball.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 6:5 Zum dritten Mal in diesem Durchgang serviert also Shevchenko zum Satzgewinn, zum dritten Mal kann Otte dies mit einem Break abwehren.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 6:5 Dennoch gibt er das Aufschlagspiel schließlich her! Shevchenko bestraft einen Doppelfehler auch in der folgenden Rally. Mit guten Schlägen kontert er, ehe Otte eine Rückhand Zentimeter hinter die Grundlinie setzt.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:5 Und so schlägt ihn in dieser Phase ein starker Rückhandwinner longline von Shevchenko nicht so stark zurück wie noch zu Beginn, er kontert mit einem Inside-Out-Winner. 30 beide.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:5 Otte hat deutlich mehr Unterstützung im Publikum, das könnte auch noch eine Rolle spielen im Matchverlauf. So oder so kommt er in die Crunchtime dieses Satzes mit dem Schwung von vier gewonnenen Spielen in Serie.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:5 Verwandelt Otte den Breakball, ist plötzlich wieder alles in der Reihe! Und tatsächlich: Er schlägt eine Rückhand die Linie herunter und vor allem gegen die Laufrichtung seines Gegenübers. Der setzt daher die folgende Vorhand hinter die Grundlinie. Zum ersten Mal wird es auf Court 8 so richtig laut!

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:4 Auch der nächste Aufschlag kommt stark, doch Otte bekommt den Rückhandreturn gerade noch so ins Feld. Aus eigentlich machbarer Position schießt Shevchenko den Ball ins Netz und macht dann einen Doppelfehler. 15:40.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:4 Shevchenko serviert also nun zum zweiten Mal für den Satzgewinn. Er feuert eine cross-Vorhand ins Aus, knallt dann ein Ass durch die Mitte. 15 beide.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:4 Auf zwei ordentliche Aufschläge findet Shevchenko nicht die adäquate Antwort, 5:4 nach Spielen. Macht Otte den ersten Satz doch nochmal spannend?

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:3 Im Duell am Netz macht Otte dann die longline aus Shevchenkos Sicht viel zu weit offen, der Russe legt eine Rückhand am Deutschen vorbei auf den Sand. Einstand.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:3 Insgesamt hat Otte nicht mal die Hälfte der Punkte bei eigenem Aufschlag gewonnen, das muss sich in den folgenden Sätzen sicher verbessern. Nun feuert er einen Vorhandwinner in die Vorhand-Seite seines Gegenspielers, der auf die andere Seite spekuliert hatte. Vorteil Auf.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:3 Aufgrund eines eigenen Fehlers muss Otte nun den Satzball des Gegenspielers verteidigen, macht dies aber mit einem Servicewinner.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:3 Das nächste Ass schickt Otte nach außen, 40:30. Auf die beiden Asse folgt ein Doppelfehler. Einstand.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:3 Dann zweimal lauter Jubel, denn Otte donnert ein Ass durch die Mitte. Zuvor hatte Shevchenko einen Fehler gemacht.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:3 Gibt das eine breitere Brust? Das Publikum steht zwar hinter Otte, so richtig in den Flow kommt der aber weiterhin nicht. Zwei unforced errors später liegt er im eigenen Aufschlagspiel mit 0:30 hinten.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:3 Otte packt mal eine starke Vorhand aus, die er die Linie herunter donnert. Applaus brandet im Publikum auf. Dann macht Shevchenko in einer etwas längeren Rally einen Fehler, Otte holt sich das erste Break!

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:2 Shevchenko hat gute Augen und spielt einen Rückhandstopp nah an die Linie, Otte versucht nicht mal, den Ball zu erlaufen. Aufgrund eines Rückhandfehlers des Russen ist es wieder ausgeglichen, Einstand.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:2 Und auch dieses Mal gibt er die Breakchancen viel zu einfach her. Beim ersten Aufschlag von Shevchenko ist viel Power hinter, Otte trifft den Ball nur mit dem Rahmen. Aber hinter den nächsten Service hätte er besser kommen können. Einstand.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:2 Doch Shevchenko schenkt zwei Ballwechsel leichtfertig her, erneut hat Otte zwei Breakbälle. Das war aber bereits zweimal in diesem Satz der Fall, jeweils hat der Kölner das nicht genutzt.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:2 Shevchenko spielt recht flach, nicht allzu häufig haben seine Schläge eine gute Länge bis an die Grundlinie. Aber er spielt insgesamt etwas konstanter, während bei Otte immer noch eine große Streuung in den Schlägen Sorgen bereitet.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:2 Erst schickt Shevchenok einen Return ins Netz, dann agiert Otte mal mutig und spielt einen erfolgreichen Serve-and-Volley. Daraus könnte Otte mal Selbstbewusstsein schöpfen.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:1 Der nächste Return von Shevchenko sitzt aber besser und forciert einen zu weiten Schlag von Otte. Einstand.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:1 30:30, der erste Satz könnte bereits nach etwa einer halben Stunde Geschichte sein. Otte serviert nach außen, Shevchenko returniert schwach und neben das Feld. Immerhin Spielball.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:1 Otte hingegen hat erst drei Winner geschlagen, zwölf vermeidbare Fehler stehen demgegenüber - eine äußerst schwache Bilanz. Bekommt er dieses Verhältnis heute nicht mehr in den Griff, wird der Besuch des Deutschen in Roland Garros nur von kurzer Dauer gewesen sein.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 5:1 Einstand also. Mit zwei Gewinnschlägen macht der Russe die kurzen Breakhoffnungen von Otte aber schnell wieder zunichte und stellt auf 5:1. Er hat seine Winner-Anzahl inzwischen seinen unforced errors angeglichen (7:7).

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 4:1 Nach gutem Service und ordentliche Return von Otte wehrt Shevchenko Breakball Nummer eins mit einer wuchtigen Vorhand ab, den zweiten gibt der Domstädter mit einem vermeidbaren Fehler selbst her.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 4:1 Und der Russe bleibt in diesem Spiel fehleranfällig, schickt unter anderem eine longline-Rückhand ins Netz. 15:40, Otte hat zwei Breakbälle.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 4:1 Und der versucht sich in der ersten Rally seines Aufschlagspiels nach einem Lob von Otte sogar mit einem Tweener. Der sah aber noch etwas holprig aus und landet im Netz.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 4:1 Ja, in diesem Ballwechsel liegt es aber am stark schlagenden Gegenspieler. Otte spielt eine longline-Rückhand und geht vor ans Netz, der Russe jagt aus schwieriger Position einen Passierschlag die Linie herunter. Break Nummer zwei für den jungen Herausforderer!

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 3:1 Otte fehlt das Selbstvertrauen klar, zwei unforced error sowie ein erzwungener Fehler bringen ihn zügig in einen 0:40-Rückstand. Gibt er Satz eins schon nahezu komplett aus der Hand?

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 3:1 In den meisten Ballwechseln streuen Ottes Schläge noch deutlich zu sehr. So wird er sich nicht das Re-Break holen können. Ohne Probleme bringt Shevchenko sein zweites Aufschlagspiel durch - 3:1.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 2:1 Der 22-jährige Herausforderer startet sein Aufschlagspiel ungünstig mit einem Doppelfehler. Dank zweier starker Aufschläge im Anschluss stellt Shevchenko aber schnell auf 30:15.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 2:1 Otte holt sich direkt Spielball Nummer zwei - und der sitzt dann auch. In den Grundlinienschlägen findet er eine gute Länge, kann so den Vorhandfehler seines Gegners provozieren: Shevchenko steht etwas zu weit vorne, muss korrigieren und feuert dann zu unkontrolliert eine Vorhand ins Aus. Otte kommt aufs Scoreboard.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 2:0 Den vergibt er gleich wieder, bleibt mit seiner Vorhand am Netz hängen.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 2:0 Beim Stand von 30:30 dann mal eine wirklich starke, präzise Rückhand des Deutschen! Longline zieht er sie durch und holt sich mit dem Gewinnschlag einen Spielball.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 2:0 Die erste variantenreichere Rally des Matches entscheidet der Kölner für sich. Otte holt Shevchenko mit einem Vorhandstopp ans Netz und spielt dann einen cross-Lob mit der Rückhand. Shevchenkos Antwort darauf ist der 15:15-Ausgleich per Returnwinner.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 2:0 Ein weiterer unforced error sowie ein Returnfehler von Otte sorgen dann doch dafür, dass Shevchenko sein Break bestätigt. 2:0 für den Russen.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 1:0 Otte erspielt sich zwei Chancen zum Re-Break. Die erste wehrt Shevchenko jedoch mit dem ersten Winner dieses Matches ab, dann returniert Otte zu weit.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 1:0 Weiterhin bestimmen Fehler beider Akteure das Spielgeschehen. Für die Protagonisten ist es jeweils ein eher nervöser Start in dieses Grand-Slam-Turnier.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 1:0 Und nach einer zu weiten Rückhand gibt der Kölner sein erstes Service Game gleich recht einfach her. Das war noch zu fehlerhaft. Shevchenko brüllt gleich nach dem ersten Break emotional seine Freude heraus.

Alexander Shevchenko - Oscar Otte 0:0 Das erste Spiel ist zunächst von einigen unforced errors auf beiden Seiten bestimmt. Otte wird aber im ersten Aufschlagspiel über den Einstand gehen müssen.

Es ist angerichtet Bei 25 Grad und Sonne kann das Match auf Court 8 bereits beginnen, weil Clara Tauson im vorigen Match schnell die Dinge zu ihren Gunsten geklärt hat. Otte wird zuerst servieren.

Musetti der nächste Gegner? Im Parallelspiel führt Lorenzo Musetti aktuell mit 7:5, 6:2 gegen den Schweden Mikael Ymer. Auf den Sieger dieses Duells werden Otte oder Shevchenko treffen.

Ähnliche Saison Im Kalenderjahr 2023 haben beide Akteure auf ATP-Ebene vier Matches bei Einzelturnieren gewonnen. Als Weltranglisten-87. könnte es ein ausgeglichenes Duell zwischen dem Russe und Oscar Otte werden.

Ein French-Open-Match gewonnen In der Karriere des Kölners, die auf ATP-Ebene erst als Ende-20-Jähriger sichtlich an Fahrt aufnahm, steht bislang erst ein Matcherfolg in Roland Garros zu Buche: 2019 überstand er die erste Runde und schied in Runde zwei gegen einen gewissen Roger Federer aus. Bei den weiteren drei Teilnahmen gab es stets ein Erstrundenaus – unter anderem vor zwei Jahren gegen Alexander Zverev im deutschen Duell.

Otte aktuell schwächster Deutscher Oscar Otte reist nicht mit der breitesten Brust nach Paris, spielt er doch eine sehr schwache Saison bislang. Wie auch Zverev hatte der Kölner letztes Jahr mit einer Verletzung zu kämpfen, pausierte aber nicht so lang wie sein Landsmann – nach Wimbledon musste er die Pause einlegen, war bei den US Open aber bereits wieder dabei. Doch die Verletzungspause brachte einen Knick; an das starke Frühjahr und den Sommer 2022 konnte der Kölner bis dato nicht mehr richtig anknüpfen. Von Weltranglistenplatz 36 Ende Juni letzten Jahres fiel er auf den aktuell 120. Platz zurück.