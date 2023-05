Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 7:5, 1:1 Im Returnspiel schleichen sich dann wieder etwas zu viele Fehler ein. Eine Rückhand fliegt gegen die Netzkante, dann schlägt Lehečka sein zweites Ass.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 7:5, 0:1 Aber: Wenn Struff seine Aufschlagstärke mal konsequenter ausspielen kann, dann wird er auch wieder stärker. Das erste Service Game gewinnt er einigermaßen problemlos, ein guter Anfang. Und mit einem Winner und einem Ass beendet er es zudem vielversprechend.

Satzfazit Jiří Lehečka entscheidet einen hart und lang umkämpften ersten Satz gegen die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff mit 7:5 für sich. Beim Deutschen sind insbesondere die Aufschläge noch nicht gut genug. 57% seiner ersten Aufschläge fliegen ins Feld, von denen er nur 58% gewinnt. So hat er sich vor allem zu Beginn und am Ende des Satzes etwas das Heft des Handelns abgegeben. Am Anfang konnte er mit einem eigenen Break noch ausgleichen, beim Stand von 6:5 zu Gunsten Lehečkas musste er das Returnspiel dann aber deutlich abgeben. Das ist auch deshalb verdient, weil Lehečka insgesamt mehr den Ton angibt. In der Winner-Statistik ist er deutlich besser (12:7), bei den unforced errors immerhin knapp (13:14).

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 7:5 Guter erster Aufschlag des Tschechen, Struffs Return fliegt zu weit. Der Satz geht an die Nummer 41 der Weltrangliste!

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 6:5 Struff bleibt longline im Netz hängen, zwei Satzbälle für Jiří Lehečka.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 6:5 Nach einem einfachen Fehler von Lehečka returniert Struff zu weit - 15 beide. In der nächsten Rally kann der Tscheche bei einem Netzroller vorrücken und schließlich den Rückhandvolley kurz spielen, 30:15.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 6:5 Der junge Tscheche serviert nun also zum Satzgewinn. Gelingt Struff erneut der Ausgleich - wie schon zu Beginn des Satzes?

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 6:5 Doch dann holt sich Jiří Lehečka das Break! Er ist im Ballwechsel deutlich besser drin und weiter vorne positioniert. Er umläuft die Rückhand und macht es mit einem Inside-Out-Schlag mit starkem Winkel sehr genau, da kommt Struff nicht ansatzweise dran.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 5:5 Den ersten stark verteidigt: Er serviert nach außen in die Rückhand des Tschechen und jagt den Vorhandwinner dann cool inside in auf den Sand.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 5:5 Struff verzieht bei 0:15-Rückstand eine Rückhand ins Netz und muss nun in einer wichtigen Phase eine wuchtige und vor allem flache Vorhand von Lehečka als Volley über das Netz bringen. Anspruchsvoll, so gelingt es dem Warsteiner auch nicht. Drei Breakbälle hat er nun gegen sich.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 5:5 Struff returniert beim zweiten Aufschlag weit vorne und aggressiv, wird dafür aber bestraft. Denn Jiří Lehečka kontert in die offene Vorhandseite mit einem Gewinnschlag.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 4:5 Auch Lehečka setzt eine Vorhand seitlich ins Aus, serviert dann gut auf den Körper. 40:30 und ein Spielball für den jungen Herausforderer.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 4:5 Nach neun Schlägen entscheidet Lehečka den zweiten Ballwechsel für sich, in der dritten Rally trifft Struff einen Inside-Out-Schlag nicht gut. Schade, so gibt er eine 15:0-Führung im Returnspiel her.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 4:5 Struff arbeitet aktuell mit gut verteilten Schlägen, variiert viel. So erwischt er Lehečka aktuell auch häufig entgegen der Laufrichtung. So erspielt er sich den nächsten Spielball, den er dank starker Reaktion am Netz per Rückhandvolleywinner nun auch nutzt.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 4:4 Und auch die nächste Rally ist sehenswert, nun traut sich Struff den Überkopf-Schlag im Rückwärtslaufen zu und knallt einen Smashwinner in die freie Rückhand-Seite von Lehečka. Den Spielball verwandelt er nicht, es geht über den Einstand.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 4:4 Beeindruckender Ballwechsel! Zwei Rückhandschläge bekommt Lehečka - jeweils auf dem falschen Fuß erwischt - noch herausgekratzt, kann mit einem hohen Lob dann gar Struff zurück an die Grundlinie beordern. Der feuert aus der Drehung eine wuchtige Rückhand zurück, der der Tscheche nichts mehr erwidern kann. 30 beide.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 4:4 Weil der Tscheche nun etwas druckvoller spielt, startet Struff denkbar ungünstig in die Crunchtime des ersten Satzes. Zügig geht er mit 0:30 in Rückstand, kann mit einem guten Aufschlag nach außen vorerst verkürzen.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 4:4 Auch Lehečka spielt ein gutes Service Game, das er ebenfalls in weniger als zwei Minuten durchbringt. Mit seinem ersten Ass besiegelt er dies.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 3:4 Mit neuen Bällen geht es weiter. Insgesamt werden die Ballwechsel übrigens eher durch unerzwungene Fehler entschieden als durch starke Schläge und Winner. Aktuell stehen zehn Winner (Struff vier davon) 22 unforced errors (Struff zehn davon) gegenüber.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 3:4 Nach dem nächsten starken Aufschlag ist das Service Game schon entschieden, nur eine Minute und 22 Sekunden hat Struff für den Spielgewinn (zu 15) benötigt.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 3:3 Das zweite Ass des Matches fliegt durch die Mitte und ist 215 km/h schnell. Auch der nächste Service kommt gut, Struff geht ans Netz vor und legt einen Rückhandvolley kurz cross hinter das Netz - nicht erreichbar für seinen Gegenüber.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 3:3 Die nächsten Punkte werden entweder über Servicewinner von Lehečka oder unforced errors entschieden. Bei 40:30 packt der Tscheche erneut einen guten Aufschlag aus, Struffs Return segelt ins Seitenaus. 3:3.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:3 Was eine Beinarbeit! Struff, der erstmals in diesem Satz nach Spielen führt, läuft den ganzen Ballwechsel nur hinterher, erläuft aber jeden gegnerischen Schlag noch. Eine hohe Vorhand kommt schließlich gut, Lehečka wählt die risikoreiche Variante und probiert es mit dem Überkopf-Schlag von weit hinten. Ein Fehler, der Ball fliegt seitlich ins Aus.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:3 Verteidigt - und das Spiel im Anschluss schnell gewonnen! Drei freie Punkte in Folge gibt es für den Deutschen. Lehečka returniert die teilweise gut geschlagenen Aufschläge fehlerhaft.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:2 Sehr schön: Struff traut sich nach einem guten Aufschlag vor. Der Serve-and-Volley sitzt, kommt mit der Rückhand gar als kurz gespielter Winner daher. Doch Lehečka macht den nächsten Punkt, verteilt die Schläge gut und kann den Ball dann in die verwaiste Rückhand-Seite platzieren. Breakball!

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:2 Struff ist in den Grundlinienduellen nun auch etwas weiter vorne positioniert, am Anfang hat er deutlich zu defensiv agiert. Bei einer Cross-Rückhand will der 33-Jährige aber zu viel, schickt sie ins Seitenaus.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:2 Doch in diesem Aufschlagspiel wirkt Lehečka unsicherer - und tatsächlich verschenkt er es dann auch her. Einem Doppelfehler lässt der Youngster eine zu niedrige Vorhand folgen. Break für Struff! 2:2 nach Spielen, alles wieder ausgeglichen.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:1 Erst gibt Lehečka einer Vorhand zu viel Speed mit und ermöglicht Struff den Breakball, dann dosiert er einen Inside-In-Schlag genau richtig - Winner zum Einstand.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:1 Lehečka gleicht wieder auf 30:30 aus, forciert mit einem starken Aufschlag den zu weiten Return von Struff.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:1 Häufig kommt es aktuell zu Rückhandcross-Rallys. Dabei zeigt sich Struff nun stabiler, bei Lehečka schleichen sich währenddessen immer mehr Fehler ein. Den fünften Ballwechsel in Folge gibt der Tscheche mit einem vermeidbaren Fehler her.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:1 Das passiert dem aufstrebenden Tschechen bei Spielball Struff ein weiteres Mal, so kommt Jan-Lennard Struff aufs Scoreboard. 1:2 nach Spielen.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:0 Dieses Mal verteidigt Struff die Breakchance aber, auch in der nächsten Rally schießt Lehečka eine Rückhand zu weit.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:0 Geht es in den Ballwechsel, ist Lehečka bis dato der bestimmende Akteur. Er dominiert die Rally im Einstand und zieht eine Rückhand dann longline durch, starker Winner zum Breakball!

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:0 Einen guten ersten Aufschlag zimmert Struff mit 214 km/h auf den Court 13, trifft aber bei der folgenden Vorhand den Ball mit dem Rahmen.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:0 Der 21-jährige Lehečka findet zu Beginn besser seine Schläge. Einen Return schickt er ins Aus, kann aber auch im nächsten Aufschlagspiel von Struff auf 30:30 gleichziehen.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 2:0 In diesem lässt er Struff jedoch keine Chance. Der Deutsche ist bei einem Rückhandschlag nicht gut positioniert, bekommt ihn so nicht über das Netz.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 1:0 Auch das erste Aufschlagspiel von Lehečka gestaltet sich ausgeglichen. Zwar erzielt der Tscheche den ersten Winner des Matches, lässt es aber auch zum Einstand kommen.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 1:0 Doch nach dem starken ersten Aufschlag zeigt sich Struff etwas zu fehleranfällig, startet ein wenig nervös in das Match. Beim Stand von 30:30 lässt er mit einem unforced error den Breakball zu, den der tschechische Gegenspieler gleich ausnutzt - ungünstiger Start aus deutscher Sicht.

Jiří Lehečka - Jan-Lennard Struff 0:0 Struff startet mit einem Ass eigentlich stark in sein erstes Aufschlagspiel, macht dann aber die ersten vermeidbaren Fehler.

Los geht's Seine beiden besten Grand-Slam-Turniere spielte Struff hier in Paris, kam 2019 und 2021 bis ins Achtelfinale der French Open. Das möchte er (mindestens) wiederholen, Grundlage dafür wäre ein guter Turnierstart - auf geht's!

Erstes deutsches Weiterkommen? Am gestrigen Auftakttag in Roland Garros mussten Jule Niemeier (gegen die klar favorisierte Kasatkina) und Oscar Otte (gegen Shevchenko) in den beiden deutsch-russischen Duellen jeweils eine Niederlage hinnehmen. Struff könnte also als erster deutscher Spieler in die zweite Runde einziehen, im Parallelmatch könnte Tatjana Maria das ebenfalls gelingen.

Lehečka formschwach Während Struff in dieser Sandplatzsaison eine starke Form aufweist und auf ATP-Ebene (mitsamt Qualifikationsmatches) zwölf seiner 17 Matches für sich entscheiden konnte, musste der gut ins Jahr gestartete Lehečka auf Sandplätzen zuletzt Rückschläge verkraften, flog bei den Masters-Turnieren in Rom und Madrid jeweils in der ersten Runde heraus. Dabei fühlt sich der Tscheche eigentlich wohl auf dem roten Untergrund, holte seine drei Challenger-Titel allesamt auf Sand.

Zweitrunden-Gegner Dafür wird der Gewinner in Runde zwei eine machbarere Aufgabe bekommen: Hamad Medjedovic (WRL 168.) oder Marcos Giron (WRL 75.) warten in dieser - voraussichtlich der im Parallelmatch mit 20 Sätzen führende US-Amerikaner Giron.

Komplizierte Aufgabe? Sein Gegner Jiří Lehečka verweilt auf der Weltrangliste auf Platz 41 und ist damit das Gegenteil von einem Freilos in Runde eins - vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Struff - zugegebenermaßen bei einem Grand-Slam-Turnier ungewohnt - auf der Setzliste (21) steht. "Er ist ein starker Spieler, das ist nicht die Traumauslosung", kommentierte der Deutsche dies.

Status als Nummer eins Mit dieser starken Leistung in Madrid sowie weiteren guten Ergebnissen im Kalenderjahr 2023 löste Struff zuletzt sogar ganz offiziell Alexander Zverev als Nummer eins im deutschen Tennis ab, in der neuen Weltrangliste ist Zverev wieder an ihm vorbeigeklettert. Der 33-Jährige betonte vor dem Match, dass ihm das herzlich egal sei: "Sascha war lange verletzt letztes Jahr, wir wissen alle, wo er stehen müsste normalerweise." Dennoch: Letzte Woche das Karrierehoch auf Weltranglistenplatz 26 (aktuell Platz 28) ließ sich sehen und Struff sicherlich mit etwas breiterer Brust nach Roland Garros reisen.

Deutsche Hoffnung Da Varvara Gracheva den letzten Satz ziemlich deutlich zu ihren Gunsten gestaltet, neigt sich das Match dem Ende entgegen und Struff und Lehečka können sich langsam vorbereiten. Unter den deutschen Tennisspielern ist Struff eine der größten Hoffnungen dieser French Open, wenn nicht gar die größte. Die eigentlich klare Nummer eins Alexander Zverev hat nach wie vor mit einer anhaltenden Formschwäche seit seinem Comeback zu kämpfen, Struff füllte die Lücke in dieser Zeit beachtlich. In Madrid schrieb der Warsteiner bekanntlich beinahe ein Tennis-Märchen, hat im Endspiel gegen Alcaraz um ein Haar verpasst, als erster Lucky Loser der Qualifikation ein Masters-Turnier zu gewinnen.

Geduld ist gefragt Struff und sein tschechischer Kontrahent Lehečka müssen sich weiterhin gedulden. Das zweite Match auf Court 13 läuft zwar seit inzwischen mehr als einer Stunde, Dalma Galfi hat es aber soeben in den dritten Satz verlängert.

Später Beginn Weil Schwartzman und Zapata Miralles in ihrem Match die vollen fünf Sätze auskosten und dann noch bei den Frauen Gracheva und Galfi aufeinandertreffen werden, ist mit einem Start vor 16 Uhr nicht zu rechnen.