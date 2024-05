Squire - Auger-Aliassime 4:6 Auger-Aliassime muss den Ball nur im Spielhalten und auch den Fehler des Kontrahenten warten. Die Netzkante steht Squire einmal mehr im Weg. Und schon ist der Satz weg.

Squire - Auger-Aliassime 4:5 Seinen Spielball verschenkt Squire mit seinem insgesamt dritten Doppelfehler. Und der Deutsche schiebt gleich noch einen hinterher, bietet so einen Breakball an, der zugleich Satzball ist. So schnell kann das manchmal gehen.

Squire - Auger-Aliassime 4:5 Von solchen guten Aktionen lässt sich Squire nicht beeindrucken, hält immer wieder dagegen, punktet fleißig mit der Vorhand. Jetzt ist das der cross gespielte Vorhandpassierball.

Squire - Auger-Aliassime 4:5 Auger-Aliassime zeigt eine gute Platzbeherrschung und viel Ballgefühl. Die Rückhand über Kopf legt er ganz sanft kurz cross ab.

Squire - Auger-Aliassime 4:5 Bei Auger-Aliassime kommt der Erste gerade sehr stabil. Das zieht sich durch das gesamte Spiel und beschwert ihm zügig die Punkte. Den Abschluss bildet ein Vorhand-Winner, zum zweiten Mal erledigt das der ehemalige Weltranglistensechste zu Null.

Squire - Auger-Aliassime 4:4 Und der Qualifikant kann immer wieder Akzente setze, macht in Eigeninitiative Punkte - so wie mit dieser Vorhand. Das bringt ihm den Spielgewinn zum 4:4.

Squire - Auger-Aliassime 3:4 Allerdings kommt bei Squire nicht einmal jeder zweite erste Aufschlag. Dann aber macht er in mehr als 80 Prozent der Fälle den Punkt. Sein Gegenüber weist ganz ähnliche Werte auf.

Squire - Auger-Aliassime 3:4 Squire will es wissen, geht couragiert zu Werke und treibt Auger-Aliassime weit aus dem Feld. Mit einem blitzsauberen Rückhandvolley macht der Deutsche das Re-Break perfekt. 3:4 - alles wieder in der Reihe!

Squire - Auger-Aliassime 2:4 Über einen starken Return bringt Squire den Favoriten in Schwierigkeiten, setzt sofort gut nach und punktet stark und präzise mit der Vorhand. Wieder Breakball!

Squire - Auger-Aliassime 2:4 Als Auger-Aliassime eine Minute später Spielball hat, meldet sein Widersacher nochmals Einwände an. Diese Rückhand longline passt genau hinten ins Eck.

Squire - Auger-Aliassime 2:4 Über einen guten Aufschlag und in der Folge eine druckvolle Vorhand forciert Auger-Aliassime den Fehler beim Konkurrenten und wehrt die Breakchance ab.

Squire - Auger-Aliassime 2:4 Kurz darauf zündet Auger-Aliassime sein bereits sechstes Ass, doch sein Gegenüber lässt nicht locker. Wenig später verzieht der Nordamerikaner ohne Not eine Rückhand und bietet die Möglichkeit zum Re-Break an.

Squire - Auger-Aliassime 2:4 Squire hat auf Court 9 viele Anhänger, erfährt mehr Unterstützung. Die Zuschauer bejubeln einen Vorhand-Winner des Qualifikanten.

Squire - Auger-Aliassime 2:4 Doch ein Breakball bleibt. Und diesmal ist es wieder die Netzkante, die Squire einen Strich durch die Rechnung macht. Von dort springt der Ball nach oben, geht aber in seinem Feld zu Boden. Das ist das Break zum 4:2 für den Kanadier!

Squire - Auger-Aliassime 2:3 Eine Breakchance macht Squire mit einem Ass zunichte und geht danach wieder mutig zu Werke. Immer weiter rückt der Außenseiter auf und vollstreckt mit Wucht.

Squire - Auger-Aliassime 2:3 Auger-Aliassime wittert seine Chance, entwickelt ordentlich Druck und treibt den Widersacher in den Fehler. Somit sieht sich Squire drei Breakbällen gegenüber.

Squire - Auger-Aliassime 2:3 Jetzt erlaubt sich Squire seinen ersten Doppelfehler. Im Anschluss zeiht es eine Vorhand des Deutschen einen Hauch zu spät zu Boden. 0:30!

Squire - Auger-Aliassime 2:3 Doch wenn Auger-Aliassime dann seine Ass abfeuert, dann ist ohnehin wenig zu machen. Der Kanadier ergattert rasch drei Spielbälle. Und als Squire eine Vorhand in die Maschen wuchtet, ist das erste Zu-Null-Spiel perfekt.

Squire - Auger-Aliassime 2:2 Jetzt misst Squire den Platz in der Breite aus, wird vom Kontrahenten fleißig in die Ecken geschickt. Irgendwann geht sich das nicht mehr aus. Der Deutsche ist da sehr weit hinter der Grundlinie unterwegs. So wird er auf Dauer sicherlich wenig ausrichten können.

Squire - Auger-Aliassime 2:2 Doch für den Außenseiter gibt es hier keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Und am Ende macht Squire den Spielgewinn mit seinem ersten Ass perfekt.

Squire - Auger-Aliassime 1:2 Anschließend legt Auger-Aliassime den Vorwärtsgang ein, vollstreckt knallhart mit der cross gespielten Vorhand. Anschließend unterläuft Squire ein Rückhandfehler und die zwei Spielbälle sind weg.

Squire - Auger-Aliassime 1:2 In dieser Phase werden die Punkte über leichte Fehler vergeben. Da nehmen sich beide nicht viel. Wiederholt wird Auger-Aliassime zu lang. Der Stuhlschiedsrichter soll sich das noch einmal anschauen und bestätigt. 40:15!

Squire - Auger-Aliassime 1:2 Letztlich zieht Auger-Aliassime dieses Spiel auf seine Seite, beschließt es mit einem Ass durch die Platzmitte - seinem bereits vierten in diesem Match.

Squire - Auger-Aliassime 1:1 Squire sucht seine Chance mutig und versucht, Druck auszuüben. Doch dann steht ihm bei einer Vorhand inside-in die Netzkante im Weg. Die Filzkugel segelt ins Aus. Einstand!

Squire - Auger-Aliassime 1:1 Doch wenig später erlaubt sich Auger-Aliassime den zweiten Doppelfehler im Match und bietet so zwei Breakbälle an. Die erste Breakchance macht er mit einem Ass zunichte.

Squire - Auger-Aliassime 1:1 Inzwischen hält Squire in den Ballwechseln besser stand, kann da auch mal einen für sich entscheiden. Und Auger-Aliassime muss bei 0:30 aufpassen. Doch dann hilft dem Kanadier der erste Aufschlag.

Squire - Auger-Aliassime 1:1 Nach 0:30 kommt Squire gut zurück, schlägt gut nach außen auf und sorgt dafür, dass sein Widersacher den Rückhandreturn ins Netz schlägt. Der Deutsche gleicht zum 1:1 aus.

Squire - Auger-Aliassime 0:1 Wenig später erleben wir den bislang längsten Ballwechsel. Der hilft dem deutschen Qualifikanten, um hier besser reinzukommen. Und dann verlegt Auger-Aliassime auch noch den Vorhandstopp.

Squire - Auger-Aliassime 0:1 Kaum serviert Squire kommt es zu einem ersten Winner aus dem Spiel heraus. Sein Gegenüber zündet eine blitzsaubere Rückhand longline.

Squire - Auger-Aliassime 0:1 Mit einem cleveren Zweiten forciert Auger-Aliassime den Returnfehler von Squire und verbucht somit den ersten Spielgewinn.

Squire - Auger-Aliassime 0:0 Und dann wieder ein Ass! Das Match besteht bislang nur aus Aufschlägen. Danach entwickelt sich ein erster Ballwechsel. Den beendet Squire mit einer zu lang geratenen Vorhand.

1. Satz In diesem Moment eröffnet Auger-Aliassime das Match. Der Nordamerikaner beginnt mit einem Ass. Dem lässt der 23-Jährige gleich den ersten Doppelfehler folgen.

Head 2 Head Erstmals überhaupt stehen sich die beiden Profis in einem offiziellen Match gegenüber. Trotz gleichen Alters hat es auch auf anderer Ebene oder im Nachwuchsbereich kein Aufeinandertreffen gegeben.

Auger-Aliassime in Roland Garros In Roland Garros nahm Auger-Aliassime 2018 einen ersten Anlauf und blieb in der Qualifikation hängen. Seit seinem Hauptfeld-Debüt 2020 ist er nun zum fünften Mal dabei, scheiterte dreimal in der ersten Runde und hat als bestes Ergebnis das Achtelfinale 2022 zu Buche stehen. In dieser Woche wurde die Auftakthürde Yoshihito Nishioka in gut zwei Stunden und glatt in drei Sätzen übersprungen.

Einmarsch und Münzwurf Es regnet tatsächlich nicht. Seit geraumer Zeit befindet sich Henri Squire auf Court 9 und wartet. Wo bleibt eigentlich sein Kontrahent? Es vergehen locker fünf Minuten, dann taucht Félix Auger-Aliassime endlich auf. Dabei haben wir doch wirklich keine Zeit zu verschenken, wo es doch jetzt gerade trocken ist. Nach einigen Handgriffen der Vorbereitung trifft man sich zusammen mit dem französischen Stuhlschiedsrichter Pierre Bacchi zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten des Kanadiers. Anschließend spielen sich bei noch etwas ein.

Auger-Aliassime 2024 Während der laufenden Saison stand Auger-Aliassime erstmals in einem Masters-Endspiel, zog kürzlich in Madrid gegen Andrey Rublev den Kürzeren. Darüber hinaus spielte der 23-Jährige in diesem Jahr das Halbfinale beim 250er von Montpellier sowie das Viertelfinale in München. In der Weltrangliste wird der Nordamerikaner derzeit an Position 21 gelistet. Im Liveranking bahnt sich eine Rückkehr in die Top 20 an.

Félix Auger-Aliassime Im Vergleich zum Montag wird es für Squire heute erheblich schwieriger. Auger-Aliassime ist zwar ebenfalls Jahrgang 2000, hat als Tennisspieler aber schon einiges vorzuweisen und war bereits Weltranglistensechster. Mit seinem ersten Turniersieg tat sich der Kanadier lange schwer, verlor seine ersten acht Endspiele auf der ATP-Tour. Mittlerweile sind zehn Finalpleiten zusammengekommen, der Rechtshänder hat aber inzwischen auch schon fünf Titel gewonnen – darunter die 500er von Rotterdam 2022 sowie Basel 2022 und 2023. Sein bestes Major waren die US Open 2021 (Halbfinale). Zudem ist Auger-Aliassime Davis-Cup-Sieger 2022.

Allenfalls Challenger Bisher hatte Squire in seiner Laufbahn etwa 140.000 Euro an Preisgeld erspielt. Nun gab es für den Einzug in die zweite Runde der French Open auf einen Schlag 110.000 Euro. Zugleich winkt der aktuellen 221 der Welt der erstmalige Sprung unter die Top 200. Sein bislang einziges Match auf der ATP-Tour bestritt der Duisburger 2022 im westfälischen Halle und musste die Partie verletzt aufgeben. Seine offizielle Match-Bilanz bei der ATP steht nach dem Erfolg am Montag bei 1-1 – für die gesamte Karriere wohlgemerkt. Ansonsten ist Squire nämlich bei ITF-Turnieren (zwei M25-Titel) und auf der Challenger-Tour unterwegs. Auf letztgenanntem Level erreichte er zwei Endspiele und gewann jenes in Hamburg 2024, was bislang seinen größten Erfolg darstellte. Dafür gab es übrigens 5.080 Euro.

Erstmals auf der großen Bühne Zum ersten Mal spielt Squire im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Zuvor hatten seine jeweiligen Ranglistenpositionen nicht einmal dafür gereicht, an den Qualifikationen teilnehmen zu dürfen. In Roland Garros rutschte der 23-Jährige diesmal im letzten Moment ins Quali-Feld, schlug sich dort dann aber hervorragend. Der Rechtshänder gewann seine drei Matches gegen Damir Džumhur, Hugo Grenier und Andrea Vavassori und schaffte es so ins 128-köpfige Teilnehmerfeld dieses Majors. Seinen ersten Auftritt auf der Grand-Slam-Bühne kostete Squire dann voll aus, gab gegen Max Purcell eine Zweisatzführung her, wehrte im entscheidenden fünften Durchgang sechs Matchbälle ab, eher er seinen dritten Matchball im Match-Tie-Break zum 12:10 nutzte.

Wetter Am Mittwoch haben wir vier, fünf Stunden warten und dem Regen zuschauen müssen, ehe die komplette Absage erfolgte. Strahlender Sonnenschein ist auch für heute nicht vorhergesagt. Aber vielleicht wird es nicht ganz so schlimm wie gestern. Nach Court 6 und der Neuansetzung auf 4 ist das Match inzwischen als erstes des Tages auf Court 9 angekommen.