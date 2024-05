Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 1:4 Mit einem Serve-and-volley-Punktgewinn nach Aufschlag nach außen und Vorhand-Volley cross eröffnet Struff sein Aufschlagspiel. Auch dann funktioniert die Kombination erneut, diesmal aus Aufschlag nach außen und Rückhand-Volley-longline - 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 1:4 Überhastet setzt Burruchaga die Vorhand nach dem Aufschlag ins Netz und steht spätestens jetzt komplett mit dem Rücken zur Wand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 1:3 Struff setzt eine Rückhand longline aus vollem Lauf weit ins Aus, macht es aber im nächsten Ballwechsel direkt besser und erzwingt nach eben jener Rückhand longline mit einer Vorhand inside-out Burruchagas Fehler. Es gibt zwei Breakbälle zum Doppel-Break.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 1:3 Struffs Returnspiel ist heute einfach stark. Der nächste Vorhandreturn schlägt longline als Winner auf der Linie ein. Dann hat Burruchaga eine gute Position, rückt ans Netz vor, setzt den Vorhandvolley aber ins Netz. Wieder steht der Argentinier bei 0:30 unter Druck.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 1:3 Mit einem Vorhand-cross-Winner direkt nach dem Aufschlag holt sich Struff drei Spielbälle und nutzt gleich den Ersten, weil Burruchaga in der Rally eine Vorhand inside-out verzieht.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 1:2 Ein Vorhand-cross-Return Burruchagas scheint Struff bei dessen Serve-and-volley-Versuch zu passieren, landet aber knapp im Aus. Ein Service-Winner bringt Struff dann das schnelle 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 1:2 Ein zweiter Aufschlag Burruchagas kommt unangenehm in Struffs Körper rein, der den Vorhandreturn nicht kontrollieren kann und ins Aus setzt. Dann landet eine Vorhand cross des Deutschen im Netz, Burruchaga kann sich mal wieder ein Spiel holen.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 0:2 Ein schneller Vorhand-cross-Winner bringt Burruchaga den nächsten Punkt ein, dann ist Struffs Return aber erneut lang und zu gut, Burruchagas Vorhand schlägt im Netz ein - 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 0:2 Mit einer guten Kombination aus Aufschlag nach außen und Rückhand cross kommt Burruchaga zu seinem ersten Punktgewinn in diesem Satz. Dann setzt der Argentinier eine Vorhand longline aber ins Netz - 15:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 0:2 Mit einem Ass nach außen holt sich Struff drei Spielbälle. Er nutzt gleich den Ersten mit einem schönen Spielzug aus Aufschlag nach außen, Rückhand longline und Rückhandvolley cross. Struff hat die ersten acht Punkte des dritten Durchgangs gewonnen.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 0:1 Mit einer Rückhand longline rückt Struff ans Netz vor und vollendet dort mit einem starken Rückhand-Volley-Stopp. Dann ist eine Vorhand cross des Deutschen mal wieder zu schnell für Burruchaga, dessen Vorhandslice tief ins Netz geht - 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 0:1 Ein Doppelfehler Burruchagas beschert Struff die nächsten drei Breakbälle. Mit einem schnellen Rückhandreturn longline setzt er den Argentinier unter Druck, dessen Vorhand cross segelt ins Aus. Struff hat auch im dritten Satz ein frühes Break.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 0:0 Mit einem schnellen Rückhand-cross-Winner sichert sich Struff den ersten Punkt des dritten Satzes. Dann geht eine Rückhand cross Burruchagas leicht seitlich ins Aus, der Argentinier steht auch zu Beginn des dritten Durchgangs bei 0:30 direkt unter Druck.

Satzfazit: Burruchaga weiterhin überfordert Nach nur 1:09 Stunde sichert sich Jan-Lennard Struff bereits den zweiten Satz gegen Roman Burruchaga, der zwar zu Beginn des zweiten Durchgangs seinen Spielwitz und typisches Sandplatztennis aufblitzen ließ, aber nach wie vor chancenlos ist. Struffs Powertennis lässt den Warsteiner die Partie nach Belieben dominieren, der 34-Jährige gewinnt in Satz zwei neun Punkte mehr als sein Gegner und ist auch bei den Winnern erneut klar vorne (17:7).

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:6 Struff muss wieder über den zweiten Aufschlag, kommt mit einem krachenden Vorhand-longline-Winner auf die Grundlinie aber zu seinem ersten Satzball im zweiten Durchgang. Den nutzt er eiskalt mit seinem sechsten Ass.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:5 Struff knallt eine Vorhand longline nach dem Aufschlag diesmal ins Netz. Es folgt der zweite Doppelfehler des Warsteiners - 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:5 Ein Service-Winner durch einen Aufschlag durch die Mitte bringt Struff den ersten Punkt. Dann setzt Burruchaga eine Rückhand longline deutlich hinter die Grundlinie - 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:5 Diesmal segelt Burruchagas Rückhand nach dem Aufschlag ins Aus, Struff serviert in Kürze zum Gewinn des zweiten Satzes.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:4 Ein Unforced Error mit der Rückhand direkt nach dem Aufschlag bringt Struff die nächsten drei Breakbälle ein. Den Ersten vergibt er mit einem eigentlich machbaren Rückhandvolley, der als Stopp im Netz landet. Zwei Breakbälle bleiben.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:4 Struffs Rückhandreturn kommt kurz vor der Grundlinie auf und ist für Burruchaga nicht mehr kontrollierbar. Dann kommt es zur längsten Rally der Partie, in der der Argentinier Struffs Druck irgendwann nicht mehr Stand halten kann und den Vorhandslice ins Netz setzt - 0:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:4 Burruchaga feuert eine Vorhand deutlich ins Aus, Struff erhöht auf 4:2.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:3 Burruchaga verteidigt stark und überlobt Struff. Dessen Not-Lob nimmt der Argentinier an der Grundlinie als Schmetterball und erzwingt so Struffs Fehler. Mit einem Ass nach außen erarbeitet sich Struff zwei Spielbälle.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:3 Mit einem guten Aufschlag nach außen erzwingt Struff Burruchagas Returnfehler. Der setzt dann eine Rückhand longline ins Netz, sodass Struff zu einem schnellen 30:0 kommt.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 2:3 Beim Zweiten bewegt der Argentinier Struff gut bis dessen Vorhand cross von der Netzkante ins Aus springt. Burruchaga verkürzt.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:3 Ein starker Rückhand-Stopp nach dem Aufschlag bringt Burruchaga drei Spielbälle. Den Ersten vergibt der 22-Jährige mit einem Unforced Error auf der Rückhandseite.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:3 Eine Rückhand cross von Struff geht tief ins Netz. Dann gelingt Burruchaga eine starke Rückhand longline aus der Defensive, die Struff nicht mehr zurückbringen kann - 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:3 Struff muss über den zweiten Aufschlag, bekommt aber den Vorhandreturnfehler von Burruchaga. Mit einem Rückhand-longline-Winner direkt nach dem Aufschlag sichert sich der 34-Jährige das 3:1.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:2 Zum dritten Mal in diesem Spiel legt Struff eine Vorhand nach dem Aufschlag aus der Mitte des Platzes longline ins Aus. Plötzlich hat Burruchaga einen Breakball, bei dem Struff die Vorhand inside-out aus dem Halbfeld dann aber zum Winner ins Feld setzt - wieder Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:2 Struff spielt stark Serve-and-volley, der Vorhandvolley-Stopp ist überragend. Burruchaga kommt zwar gerade so noch ran, Struff legt die Kugel dann aber problemlos ins offene Feld. Dann überzieht er erneut eine Vorhand aus der Mitte des Platzes, es geht über Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:2 Burruchaga kommt besser in den Ballwechsel bis eine Vorhand longline Struffs von der Netzkante ins Aus segelt. Dann setzt der Deutsche eine Vorhand longline nach dem Aufschlag etwas überhastet weit seitlich ins Aus - 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:2 Struff rückt mit einer Vorhand nach dem Aufschlag durch die Mitte ans Netz vor und beendet den Punkt mit einem Überkopfball. Es folgt ein Service-Winner durch einen Aufschlag durch die Mitte zum schnellen 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:2 Ein starker Rückhandreturn-Winner beschert Struff den nächsten Breakball. Und den nutzt er: Auf einen schnellen Vorhandreturn fliegt Burruchagas Vorhand mit dem Rahmen an den Zaun.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:1 In der Rückhand-cross-Rally zieht Struff mal wieder den Kürzeren, woraufhin Burruchaga die Faust ballt. Dann wird es aber zu viel mit den Stopps, der nächste mit der Vorhand geht tief ins Netz - Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:1 Auch den Zweiten kann Struff nicht nutzen, eine Rückhand longline bleibt an der Netzkante hängen. Beim Dritten wirft der 34-Jährige alles rein, Burruchaga spielt aber seinen besten Punkt und guckt Struff nach einem Stopp perfekt aus. Drei Breakbälle abgewehrt - Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:1 Mit einer schnellen Vorhand cross nach dem guten Vorhandreturn schnappt sich Struff die nächsten drei Breakbälle. Den Ersten kann der Argentinier nach Stopp und Gegen-Stopp mit einer guten Vorhand longline abwehren.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:1 Bereits zum dritten Mal eröffnet Burruchaga ein Aufschlagspiel mit einem Doppelfehler. Dann bleibt eine Rückhand des Argentiniers an der Netzkante hängen und springt hoch ab, Struff nutzt das mit einer krachenden Vorhand longline eiskalt aus - 0:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:1 Struff verwertet Burruchagas kurzen Return sicher mit einem Vorhand-longline-Winner und holt sich mit dem nächsten Ass durch die Mitte sein erstes Spiel im zweiten Satz.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:0 Mit einem Ass nach außen holt sich Struff den nächsten Punkt, der dann erneut Serve-and-volley spielt und Pech hat, dass Burruchagas Rückhandreturn von der Netzkante für ihn unerreichbar ins Feld springt - 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:0 Burruchaga kommt eigentlich gut in den Ballwechsel, verlegt eine Vorhand cross aber deutlich. Dann funktioniert Serve-and-volley bei Struff mal nicht, er legt den Vorhandvolley seitlich ins Aus - 15:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 1:0 Burruchaga befreit sich stark aus der Defensive und vollendet mit einem Vorhand-longline-Winner. Und diesmal nutzt er den Spielball: Struffs Vorhand longline fliegt knapp hinter die Grundlinie.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Struffs Vorhand longline ist stark, der Vorhandvolley-Stopp dann aber zu hoch. Burruchaga ist schnell vorne und passiert den 34-Jährigen sicher. Auch den nächsten Spielball kann er allerdings nicht nutzen, Struffs Rückhandreturn longline auf den zweiten Aufschlag des Argentiniers schlägt als Winner ein.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Durch einen Service-Winner kommt Burruchaga zu seinem nächsten Spielball. Den wehrt Struff einer starken Vorhand cross ab, die zum Winner reicht.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Burruchaga erwischt Struff mit einem Vorhand-Stopp direkt nach dem Aufschlag, der Deutsche bewegt sich kaum hin. Dann springt Struffs schneller Return von der Netzkante ins Feld und ist für den Argentinier unerreichbar. Es geht erneut über Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Auf Struffs schnellen Vorhandreturn durch die Mitte setzt Burruchaga seine Vorhand mit dem Rahmen weit ins Aus. Dann ist der Argentinier in der Rückhand-cross-Rally erneut solider, Struffs Rückhand geht tief ins Netz.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Mit einem starken Vorhandreturn cross kommt Struff direkt vor und gewinnt den Punkt mit einem Rückhand-cross-Winner von der T-Linie. Dann fliegt der Vorhandreturn Zentimeter hinter die Grundlinie - wieder Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Ein Unforced Error auf der Rückhandseite von Burruchaga beschert Struff einen frühen Breakball. Den vergibt dieser mit einem Returnfehler mit der Rückhand - Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Mit einer langen Rückhand cross befreit sich Struff stark aus der Defensive und erzwingt daraufhin mit einer Vorhand inside-in Burruchagas Fehler. Dann setzt er den Argentinier wieder direkt unter Druck, rückt mit einer Rückhand longline vor und vollendet mit einem Rückhand-cross-Volley-Winner zum 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 0:0 Burruchaga eröffnet den zweiten Satz mit einem Vorhand-longline-Winner direkt nach einem Aufschlag nach außen. Dann setzt Struff den extrem aggressiven Return von der Netzkante ins Aus - 30:0.

Satzfazit: Struff dominant Pünktlich zum Ende des ersten Satzes kommt in Paris sogar die Sonne raus. Die strahlt in diesem nur für Jan-Lennard Struff, der extrem dominant agiert, beinahe jeden Ballwechsel bestimmt und sich nur hätte selbst schlagen können. Burruchaga kann nur reagieren, 12:3 Winner für Struff und acht gewonnene Punkte mehr sprechen eine klare Sprache.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:6 Per Serve-and-volley mit Aufschlag nach außen und Rückhandvolley cross holt sich Struff seinen ersten Satzball. Den verwertet er mit seinem zweiten Ass durch die Mitte.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:5 Burruchagas Return auf einen schnellen Aufschlag durch die Mitte segelt ins Aus. Dann legt Struff eine Rückhand longline direkt nach dem Aufschlag ins Netz - 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:5 Von der Netzkante springt eine Vorhand cross Struffs hinter die Grundlinie. Dann hat Burruchaga eine gute Position im Feld, setzt den Rückhand-Stopp aber ins Netz - 15:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:5 Wieder kommt es zum Rückhand-cross-Duell, dass Struff diesmal aber für sich entscheidet, mit einer Vorhand-inside-out ans Netz rückt und Burruchagas Fehler erzwingt. Der Warsteiner serviert nun zum Satz.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:4 Struffs Return ist diesmal kurz, Burruchaga verlegt die Vorhand cross aber deutlich. Es gibt drei Breakbälle für Struff, der den ersten mit einer unsauberen Vorhand, die weit im Aus landet, vergibt. Zwei weitere bleiben.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:4 Mit einem Doppelfehler eröffnet Burruchaga auch dieses Aufschlagspiel. Dann muss der Argentinier erneut über den zweiten Aufschlag und kann Struffs druckvollen Rückhand-longline-Return nicht mehr zurück ins Feld bringen - 0:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:4 Zunächst setzt Struff eine Vorhand longline direkt nach dem Aufschlag ins Aus. Den zweiten Spielball nutzt der 34-Jährige mit seinem ersten Ass durch die Mitte.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:3 Von der Netzkante springt eine Vorhand Burruchagas auf dessen eigene Seite zurück. Dann punktet Struff erneut mit einem Vorhandwinner direkt nach dem Aufschlag zum 40:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:3 Struff geht bei einer Vorhand direkt nach dem Aufschlag viel Risiko und setzt diese etwas zu lang. Dann ist er erneut per Serve-and-volley erfolgreich, Burruchagas Passierball nach Struffs Vorhandvolley rauscht ins Netz - 15:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 3:3 Burruchaga sucht auffällig oft die Rückhand-cross-Duelle und geht auch aus diesem als Sieger hervor. Dann legt Struff einen Vorhandreturn mit dem Rahmen an den Zaun. Burruchaga stellt auf 3:3.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 2:3 Eine Rückhand longline von Struff landet genau auf der Linie, Burruchaga kommt nicht mehr entscheidend ran. Dann kommt es zum bisher besten Ballwechsel der Partie, den Struff stark aufbaut und am Netz mit einem Rückhandvolley vollendet. Es geht erneut bei Aufschlag des Argentiniers über Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 2:3 Wieder geht Struffs offensiver Rückhandreturn mit etwas Rahmen seitlich ins Aus. Dann befreit sich der Deutsche zunächst stark aus der Defensive, feuert eine Vorhand cross im Anschluss aber ins Netz - 40:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 2:3 Burruchagas erster Doppelfehler bringt Struff den ersten Punkt im Aufschlagspiel des Argentiniers ein. Der verteidigt eine Returnfackel von Struff dann stark, lockt diesen mit einem Vorhand-Stopp nach vorne und erzwingt im Anschluss den Fehler des Warsteiners - 15:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 2:3 Burruchaga ist anzumerken, dass er auch etwas mehr Initiative übernehmen will. Dabei überpowert er jedoch eine Vorhand und setzt diese longline ins Aus. Ein Service-Winner rundet ein makelloses Aufschlagspiel Struffs ab.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 2:2 Mit Serve-and-volley und Aufschlag nach außen und Rückhandvolley cross gewinnt Struff den ersten Punkt. Dann ist der Return Burruchagas kurz und die Vorhand inside-out aus dem Halbfeld von Struff für den Argentinier unerreichbar - 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 2:2 Struff setzt eine schnelle Vorhand longline knapp neben die Linie. Dann ist eine hohe Vorhand longline des Argentiniers zu gut, Struffs Rückhandslice geht ins Netz. Burruchaga bringt nach einem abgewehrten Breakball seinen Service durch.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 1:2 Burruchaga muss über den zweiten Aufschlag und wird direkt von Struff unter Druck gesetzt, der mit dem zweiten Schlag ans Netz rückt und den Vorhandfehler des Argentiniers erzwingt. Den ersten Breakball der Partie wehrt dieser mit einem Service-Winner ab - Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 1:2 Burruchaga dominiert den nächsten Ballwechsel mit seiner Vorhand und beendet diesen mit einem guten Vorhand-Drive-Volley. Dann setzt er eine Vorhand longline haarscharf neben die Linie - 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 1:2 Struffs Vorhandreturn mit dem Rahmen schafft es nicht über das Netz. Dann ist der Rückhandreturn cross auf Burruchagas zweiten Aufschlag schnell und hat einen guten Winkel, der Rückhandslice des Argentiniers geht ins Aus - 15:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 1:2 Struff nutzt gleich den ersten Spielball mit einer krachenden Vorhand cross, die Burruchaga nicht mehr kontrollieren kann und ins Aus setzt.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 1:1 In einer längeren Rally macht Burruchaga zuerst den Fehler und setzt eine Vorhand cross deutlich hinter die Grundlinie. Dann spielt Struff erfolgreich Serve-and-volley und punktet nach einem Aufschlag nach außen mit einem Vorhand-cross-Volley zum 40:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 1:1 Burruchaga entgegnet einen Netzangriff Struffs mit einer guten Rückhand longline, den Volley kann der Warsteiner nicht mehr kontrollieren. Es folgt ein schneller Aufschlag nach außen den der Argentinier nicht mehr returnieren kann - 15:15.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 1:1 Wieder nimmt Struff den Return auf Burruchagas zweiten Aufschlag weit im Feld, wieder geht dieser diesmal mit der Vorhand seitlich ins Aus. Auch beim nächsten Vorhandreturn riskiert der Deutsche viel, der geht knapp hinter die Grundlinie. Burruchaga bringt sein erstes Aufschlagspiel problemlos durch.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 0:1 Struff will Burruchagas zweiten Aufschlag weit im Feld attackieren, der Rückhandreturn geht vom Rahmen aber weit ins Aus. Dann streut der Argentinier einen Vorhand-Stopp ein, Struffs Gegen-Stopp ist nicht gut genug, Burruchaga passiert ihn sicher zum 30:0.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 0:1 Einen hohen Return nimmt Struff extrem früh und legt einen krachenden Vorhand-inside-out-Winner genau in die Ecke. Bei der nächsten Rally fliegt Burruchagas Vorhand longline deutlich ins Aus. Struff bringt sein erstes Aufschlagspiel durch.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 0:0 Burruchagas Return ist sehr kurz, Struff nutzt dies zu einem Vorhand-cross-Winner. Dann ist Burruchaga in der Rückhand-cross-Rally überlegen, Struffs dritte Rückhand geht mit etwas Rahmen seitlich ins Aus - Einstand.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 0:0 Burruchagas Netzangriff mit der Vorhand ist nicht gut genug, Struff passiert ihn mit einer Vorhand cross sicher. Dann gerät der Rückhandreturn des Argentiniers zu lang - 30:30.

Roman Burruchaga - Jan-Lennard Struff 0:0 Struff eröffnet bei eigenem Service, Burruchaga kommt gut in den ersten Ballwechsel der Partie rein und bewegt Struff bis eine Vorhand des Deutschen an der Netzkante hängen bleibt. Dem unterläuft dann sein erster Doppelfehler, es gibt gleich mal ein 0:30 zu Beginn.

Warm-Up läuft Es ist soweit, Struff und Burruchaga sind auf den voll gepackten Court 2 eingelaufen. Bei leichtem Nieselregen und 17 Grad wärmen sich die beiden auf, in wenigen Minuten beginnt die Erstrundenpartie. Viel Spaß!

Nur ein kurzer Schauer Nach rund fünf Minuten hat der Regen bereits wieder aufgehört, die Verantwortlichen sind zurück und die Planen wieder abgezogen. Gleich dürften Struff und Burruchaga den Platz betreten.

Und es regnet erneut Gerade war Court 2 bereit für die nächste Partie - da setzt erneut Regen ein. Die Planen wurden schnell über den Platz gezogen, die Ballkinder, Linienrichter und der Stuhlschiedsrichter haben diesen wieder verlassen. Lange soll es laut Vorhersage jedoch nicht regnen.

Partie beginnt in Kürze Angelique Kerber ist leider mit 4:6 und 3:6 in der ersten Runde gegen Arantxa Rus ausgeschieden. Das bedeutet dafür aber dass Struff und Burruchaga gleich den Court 2 betreten dürften.

Kerber verliert Satz eins Angelique Kerber hat soeben gegen Arantxa Rus den ersten Satz mit 4:6 abgegeben. Es dürfte also noch eine Weile dauern bis Struff und Burruchaga starten können.

Erste Partie zwischen Struff und Burruchaga Es ist natürlich die erste Begegnung zwischen den beiden, für Burruchaga ist es erst das vierte Match auf ATP-Level in seiner noch jungen Karriere. Im Draw dürfte sich Struff durchaus Hoffnungen machen, als ungesetzter Spieler für eine Überraschung sorgen zu können und zum dritten Mal in seiner Laufbahn (nach 2019 und 2021) ins Achtelfinale am Bois de Boulogne einzuziehen. In der zweiten Runde würde der Sieger der Partie zwischen Gregoire Barrère und Alexander Bublik warten, in Runde drei wohl Alex de Minaur, den Struff im vergangenen Jahr auf Sand in Monte Carlo schlagen konnte. Erstmal gilt für die deutsche Nummer zwei der Fokus aber Roman Burruchaga.

Erstes Grand-Slam-Hauptfeld für Burruchaga Für Roman Burruchaga, den Sohn des argentinischen Fußball-Weltmeisters Jorge Burruchaga, ist die Qualifikation für das Hauptfeld bei Roland Garros bereits ein Riesenerfolg. Mit 22 Jahren steht der Rechtshänder als Nummer 144 der Welt zum ersten Mal in seiner Karriere im Hauptfeld eines Grand Slams. Überhaupt ist Burruchaga nur selten auf der ATP-Tour zu sehen, in diesem Jahr feierte er in Córdoba seinen ersten und bisher einzigen Matchgewinn bei einem ATP-Event gegen Diego Schwartzman. Sonst ist der Argentinier hauptsächlich bei Challenger-Turnieren zu finden (1 Titel). Durch Zweisatzsiege über Juncheng Shang und Yasutaka Uchiyama zog er ins Qualifikationsfinale ein, wo er gegen Jozef Kovalík bereits 4:6 und 3:5 zurücklag, die Partie aber drehen konnte und den Hauptfeldeinzug bejubeln durfte. Natürlich geht er als Außenseiter in die Partie gegen Struff, der Argentinier fühlt sich aber auf Sandplatz besonders wohl und sollte keineswegs unterschätzt werden.

Struff zu seinem Lieblings-Grand-Slam in Form Nachdem eine Hüftverletzung Jan-Lennard Struff über weite Teile der zweiten Jahreshälfte vergangene Saison außer Gefecht setzte, kam der Warsteiner rechtzeitig zur europäischen Sandplatzsaison wieder in Form. In München feierte "Struffi" im Alter von 34 Jahren seinen ersten ATP-Titel und bezwang auf dem Weg dahin mit Auger-Aliassime, Rune und Fritz durchaus namhafte Kontrahenten. Auch bei den Masters in Monte Carlo, Madrid und Rom zeigte Struff gute Leistungen, sodass eine 9:3-Bilanz auf Sand in diesem Jahr zu Buche steht - mit Niederlagen gegen Sinner, Alcaraz und Tsitsipas. Nach seinem Lauf bis ins Finale von Madrid im Vorjahr konnte er die Weltranglistenpunkte nicht verteidigen und rutschte bis auf Rang 41 ab und ist daher beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Bois de Boulogne nicht gesetzt.

Es wird Tennis gespielt Um kurz nach 16 Uhr nahm der Regen in Paris endlich ein Ende und die für 11 Uhr angesetzten Spiele konnten mit mehr als fünf Stunden Verspätung beginnen. Die Partie von Burruchaga und Struff wurde auf Court 2, einen der kleinsten Plätze der gesamten Anlage, verlegt und startet damit direkt im Anschluss an die Partie von Angelique Kerber und Arantxa Rus. Dieses Match hat allerdings eben erst begonnen, Rus führt derzeit mit 3:1 im ersten Satz.