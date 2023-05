J.-L. Struff - S. Tsitsipas 7:6 (7:5), 0:0 Struff eröffnet Satz zwei und kann nun also vorlegen!

Satzfazit Der klare Außenseiter Jan-Lennard Struff spielt eine tolle Partie und gewinnt einen umkämpften ersten Satz mit 7:6 im Tiebreak. Der Deutsche musste Breakbälle abwehren, ehe er immer besser reinfand und insbesondere am Netz stark agierte. Tsitsipas war souverän insbesondere bei eigenem Service und hatte im Tiebreak mit 4:1 bereits Oberwasser, ehe Struff nochmal aufdrehte und sich den Satzgewinn verdiente. Kann "Struffi" das gleich bestätigen?

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 7:6 (7:5) Struff schnappt zu, wow! Er bleibt beim Aufschlag des Gegners knallhart und zwingt ihn zum Fehler per Rückhand longline. Er holt den Tiebreak mit 7:5 und Satz eins mit 7:6!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 6:6 (6:5) Es bleibt alles in der Reihe, dann schlägt Struff bei 5:5 ein Ass. Er hat den ersten Satzball!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 6:6 (4:4) Und das gelingt ihm dann auch schnell! Er erwischt den Kontrahenten nach einem schwächeren Aufschlag auf dem falschen Fuß und punktet mit dem Winner in die Vorhandecke. 4:4 im Tiebreak!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 6:6 (3:4) Struff kann im Anschluss ebenfalls seinen Aufschlag halten und auf 3:4 verkürzen. Er braucht aber nun seinerseits einen Punkt bei Aufschlag des Gegners, um den Tiebreak noch zu drehen.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 6:6 (1:4) Struff hat am Netz eine Bilanz von 9 erfolgreichen Angriffen von insgesamt 13. Das ist sehr ordentlich, aber auch der Grieche kommt gern ans Netz vor und punktet nun zum 4:1 im Tiebreak. Er kann das Minibreak also bestätigen.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 6:6 (0:2) Tsitsipas erwischt den besseren Start und schafft das schnelle Minibreak zum 2:0! Kann Struff sich aus der brenzligen Situation befreien?

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 6:6 Struff folgt Tsitsipas in den Tiebreak. Nach 50 Minuten Spielzeit kommt es also zum Showdown im ersten Satz. Es ist jetzt auch eine Nervenfrage!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 5:6 Mit einem souveränen Aufschlagspiel bringt sich der Grieche bereits sicher in den Tiebreak. Das wäre angesichts des Satzverlaufes eine logische Konsequenz, aber Struff muss nun erstmal nachziehen beim Stand von 5:6 aus seiner Sicht.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 5:5 Und dann ist Struff ganz nervenstark am Netz, wo es ihn verstärkt hinzieht. Tsitsipas flucht über die verpasste Chance auf den vorzeitigen Satzgewinn. Es bleibt alles in der Reihe, 5:5.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 4:5 Glück für den Deutschen, der den Aufschlag zunächst scheinbar ins Aus setzt, ehe der Stuhlschiedsrichter überstimmt. Einstand!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 4:5 Abermals geht es über Einstand, weil Struff seinerseits die Rückhand cross verreißt. Am Netz zeigt Tsitsipas dann ganz viel Feingefühl und bringt den Halbvolley genau auf die Linie, nachdem er Struff zuvor per Lob nach hinten geschickt hat. Break- und Satzball Tsitsipas!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 4:5 Der Druck scheint dem Warsteiner durchaus zuzusetzen. Sein Gegner macht zudem einen guten Job beim Return und geht insbesondere beim zweiten Aufschlag voll drauf. Die Vorhand inside out ist dann aber einen Tick zu lang, Spielball Struff!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 4:5 Deutlich schneller geht es im nächsten Service Game des Griechen zu. Der jagt Struff hin und her und macht dann seinerseits am Netz mit viel Übersicht den Sack zu. 5:4, damit erhöht sich der Druck etwas auf Struff. Er serviert gleich gegen den Satzverlust!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 4:4 Erst ein Ass, dann Serve-and-Volley! Beim Spielball steht er so nah am Netz, dass er es nur knapp nicht berührt. Der Deutsche gleicht aus zum 4:4, es bleibt eng!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 3:4 Aber die Nummer ist noch nicht durch, weil Struff volles Risiko geht und die Vorhand longline knapp verzieht. Es geht über Einstand!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 3:4 Auch das nächste Aufschlagspiel ist ein enges. Struff sieht sich einem 0:30 gegenüber, kann die Nummer aber nochmal drehen. Nach der bislang längsten Rally der Partie bleibt "Struffi" am Netz cool und hat den Spielball!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 3:4 Danach macht der Favorit es clever. Zunächst holt er den Spielball durch einen scharfen Aufschlag nach außen, dann serviert er beim zweiten Aufschlag auf den Körper des Gegners. Er führt mit 4:3.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 3:3 Bei 40:0 scheint auch Tsitsipas' Aufschlag durch zu sein, ehe Struff wieder anzieht und dem Griechen zwei Punkte abnehmen kann. Er steht beim Return nah an der Grundlinie und signalisiert Angriffslust. Das wird belohnt, Tsitsipas verzieht die Vorhand und es geht über Einstand!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 3:3 Das nächste Aufschlagspiel geht Struff leicht vom Schläger, er holt es sich zu 0 und gleich zum 3:3 aus. Das sieht bislang sehr gut aus für den Außenseiter, der zwei Breakbälle abwehren konnte und mutig auftritt.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 2:3 Schade! Erneut ist Struff am Netz und erahnt einen Stopp von Tsitsipas gut. Er will den Ball dann cross in die Vorhandecke schieben, aber der geht einen Hauch ins Aus. Tsitsipas kann das Spiel somit durchbringen und führt mit 3:2.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 2:2 Klasse, was Struff da am Netz macht! Er zieht den Gegner weit in die Rückhandecke, setzt den Stopp dann einen Tick zu lang, ehe er den nach vorne eilenden Griechen clever mit der Rückhand longline passiert. Toller Auftakt ins Aufschlagspiel des Favoriten!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 2:2 Und dann dreht Struff das Spiel doch noch zu seinen Gunsten. Kompromisslos packt er die Vorhand inside-in aus und gleicht zum 2:2 aus. Alles bleibt zunächst also in der Reihe, aber es wurde erstmals gefährlich für den Deutschen.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 1:2 Er kann! Mit zwei schnellen Punkten und dieses Mal erfolgreicher Attacke am Netz wehrt er beide Breakbälle des Gegners ab. Tsistipas ärgert sich, Einstand!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 1:2 Breakbälle für den Griechen! Er steht nah an der Grundlinie beim Return und wittert, dass Struff Serve-and-Volley spielen will. Er passiert ihn mit der Vorhand Inside-Out, stark gespielt! Kann Struff die Gefahr abwehren?

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 1:2 Tsitsipas erhöht die Schlagzahl. Er schickt den Gegner mit einem feinen Defensiv-Lob ganz nach hinten und schmettert den Ball dann humorlos in die andere Ecke. 0:15!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 1:2 Beide Spieler wirken absolut fokussiert und lassen in den ersten Minuten bei eigenem Service wenig zu. Ein Service Winner beschert dem Favoriten die Führung mit 2:1.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 1:1 Struff bringt sein erstes Aufschlagspiel ebenfalls problemlos durch. Er schafft es, die Ballwechsel kurz zu halten und macht den Punkt zum 1:1 dann mit einem selbstbewussten Vorhand-Winner.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 0:1 Die grandiose Aufschlaquote gegen Thiem kann Tsitsipas heute nicht toppen, er muss beim Spielball über den zweiten Aufschlag gehen und steht damit bei fünf von sechs im Feld. Den Punkt macht er nach Rückhand-Fehler von Struff trotzdem, 1:0 für den Griechen.

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 0:0 Feines Händchen von beiden! Tsisipas zaubert einen ansatzlosen Stopp ins Feld, den Struff noch erläuft und dann cross per Vorhand noch ins Feld bringt. 30 beide!

J.-L. Struff - S. Tsitsipas 0:0 Es ist angerichtet, Stefanos Tsitsipas eröffnet das Match!

Tsisipas im Formcheck In Madrid läuft es bislang gut für den Finalisten von 2019. Er rang nach Freilos Dominic Thiem in drei Sätzen nieder, dabei beeindruckte er mit 39 ersten Aufschlägen in Folge, die ins Feld gingen. Nach einem weiteren Dreisatz-Erfolg gegen Sebastian Baez war es gegen den Spanier Bernabe Zapata Miralles eine vergleichsweise schnelle Angelegenheit. Doch das 6:3, 6:1 täuscht etwas darüber hinweg, dass der Grieche gegen den Spanier dreimal den Aufschlag abgeben musste. Auschlaggebend für den klaren Erfolg waren letztendlich die Winner mit der Rückhand longline. Dieses Mittel will der an Nummer vier gesetzte Tsitsipas auch gegen Struff wieder anwenden.

Direkter Vergleich Mut machen dürfte Struff der letzte Auftritt gegen Tsitsipas aus dem Jahr 2019, den er in Barcelona für sich entschied. Es war das einzige Aufeinandertreffen der beiden auf Sand. In der Gesamtbilanz führt der Grieche mit 3:2. Er hat nach wechselhaftem Jahresauftakt zuletzt wieder in die Spur gefunden. In Monte Carlo stand Tsitsipas ebenfalls im Viertelfinale, unterlag dort Taylor Fritz. Anschließend zog er ins Finale von Barcelona ein, wo Carlos Alcaraz zu stark war.

Wie weit geht es für Struff in Madrid? Nun erreicht Struff also sein zweites Masters-Viertelfinale in Folge und sein erst Drittes überhaupt. Der Warsteiner hatte eigentlich in der Qualifikation gegen Arslan Karatsev verloren, rückte aber als Lucky Loser doch noch ins Hauptfeld. Dort konnte er mit Lorenzo Sonego, Ben Shelton, Dusan Lajovic und Pedor Cachin durchaus namhafte ATP-Kontrahenten aus dem Rennen nehmen. Drei der Spiele musste der Deutsche über drei Sätze gehen, das könnte Kraft gekostet haben.

Struff im Formhoch Jan-Lennard Struff reitet nicht erst seit dieser Woche auf einer Erfolgswelle und ist als Nummer 65 seit der Madrid-Woche zurück in den Top 100. Er spielte zu Jahresbeginn noch verstärkt auf der Challenger-Tour, wo immerhin zwei Halbfinals heraussprangen. Beim Sunshine Double in Indian Wells und Miami erreichte er dann jeweils die 2. Runde, ehe es auf Sand ging, wo er dann in Marrakech und München zwar jeweils in Runde eins schon rausflog, jedoch beim Masters in Monte Carlo klasse spielte. Erst der spätere Sieger Andrey Rublev rang ihn im Viertelfinale nieder.