Ein spannender erster Satz geht an Jan-Lennard Struff. Zu Beginn der Partie haben sich die Spieler noch etwas herangetastet, aber mittlerweile geben beide Vollgas. Cachin lässt bei eigenem Service fast nichts anbrennen und Struff glänzt mit seinem Serve-and-Volley-Spiel. Im richtigen Moment konnte Struff Cachin einen einzigen Aufschlag im Tiebreak abnehmen und macht den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale.

Kann Cachin dem Druck ein weiteres Mal entkommen? Der Argentinier muss über den zweiten Aufschlag gehen und mit Chip-and-Charge macht Struff den dritten Volleypunkt in Folge. Cachin kommt von der gegenüberliegenden Seite angerannt, streckt sich, kommt aber nicht mehr an den Ball heran. Damit holt sich der Deutsche den ersten Satz.

Wie sollte es anders sein? Mit Serve-and-Volley gleicht Struff kaltschnäuzig zum 7:7 im Tiebreak aus. Er setzt den nächsten Volleypunkt, dieses Mal in die gegenüberliegende Ecke, hinterher und geht mit 8:7 in Front.

Das ist der Ballwechsel der Partie! Er hält in der Grundlinienrallye mit und kämpft sich von der Defensive zurück in die Offensive. Mit der durchgezogenen Rückhand-Cross holt er sich das Minibreak zurück, 4:4.

Struff - Cachin 6:6

Jan-Lennard Struff haut einen ersten Aufschlag nach dem nächsten heraus. Er geht sofort nach und lässt nur einen Punkt seines Gegners zu. Es geht also in einen weiteren Tiebreak an diesem Achtelfinaltag und in den ersten Tiebreak dieser Partie.