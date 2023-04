Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 3:2 Auch den nächsten Vorhandreturn geht der Kölner enorm aggressiv an, nun zischt der Ball ins Aus hinter der Grundlinie. Spiel zum 3:2 für Pavel Kotov.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 2:2 Otte will beim Vorhandreturn zu viel und knallt den gelben Filzball ohne Kompromisse und viel zu niedrig ins Netz. Vorteil Auf.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 2:2 Im darauffolgenden Ballwechsel erlaufen beide Spieler ein paar gut verteilte Schläge des Gegners noch stark, halten die Rally somit lange am Leben. Schließlich gewinnt der russische Herausforderer den Punkt, lässt es mit einem unforced error jedoch erstmals in diesem Match in den Einstand kommen.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 2:2 Dank eines vermeidbaren Fehlers des Deutschen und einem wuchtigen Aufschlag danach zieht Kotov auf 30:30 gleich.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 2:2 Kotov will ein vermeintliches Ass auf der Linie sehen, die Schiedsrichterin schaut es sich an und gibt ihn Aus. In der nach dem nun zweiten Aufschlag folgenden Rally spielt der Russe eine cross-Vorhand zu spitz ins Aus und macht dann einen Doppelfehler. 0:30.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 2:2 Ein Ass knallt Otte durch die Mitte, den nächsten mittig platzierten Aufschlag kann Kotov nur ins Netz returnieren. Spielgewinn zu Null, 2:2 nach Spielen.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 2:1 Aus der Rückwärtsbewegung heraus schießt Otte eine cross-Vorhand entgegen Kotovs Laufrichtung so fies, dass sie sogar als Winnner am Russen vorbeidonnert. Der gibt einem anvisierten Passierball dann zu viel Power mit. 30:0 für den Kölner.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 2:1 Kotov hämmert den nächsten Service stark aufs Feld, der 24-Jährige hat nun seinen Aufschlag wiedergefunden. Otte returniert ein weiteres Mal ins Netz. Vier freie Punkte zum Spielgewinn zu Null, 2:1 für Kotov.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 1:1 Nun startet auch Kotov wieder gut in sein Service Game, profitiert erst von einem schwachen Returnfehler Ottes und wuchtet dann einen so harten Aufschlag auf den Court, dass Otte nur mit dem Rahmen den Ball trifft.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 1:1 Servicewinner zum 40:0, Ass zum Spielgewinn. 1:1 nach Spielen.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 1:0 Entgegen der Laufrichtung erwischt Otte Kotov auf dem falschen Fuß, um dann den Servicewinner cross auf den roten Untergrund zu jagen. Kotovs folgender Return fliegt zu weit, 30:0.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6, 1:0 Und der 24-Jährige aus Moskau muss gleich wieder harte Arbeit für das Halten seines Aufschlags leisten. Mit 0:30 liegt er anfangs zurück, kann aber schnell ausgleichen und kann in einer langen Rally longline den Passierschlag zum 40:30 spielen. Ein nur ganz knapp zu weiter Grundlinienschlag von Otte handelt dem Russen dann doch den Gewinn des ersten Aufschlagspiels ein.

Satzfazit Oscar Otte geht mit einer Satzführung im Erstrundenmatch gegen Herausforderer Pavel Kotov in Durchgang Nummer zwei. Grundlage dafür war vor allem sein starkes Aufschlagspiel, das dem Gegenspieler keinen Breakball zuließ. Nur einmal - im letzten Service Game - wurde es bei 0:30-Rückstand kurz brenzlig, aber Otte fing sich. So reichte das frühe Break beim zweiten Service Game des russischen Gegenspielers. Insgesamt gewann Otte 25 Punkte, Kotov nur 17 Ballwechsel. 2:5 unforced errors und 10:6 Winner zeigen zudem, dass Otte der stärkere Akteur des ersten Satzes war.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:6 Kotov probiert mit einem harten Vorhandschlag Otte zu überwinden, der hat aber das richtige Auge und lässt den Ball an sich vorbei ins Aus fliegen. Der erste Satz geht an den Deutschen!

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:5 Dann packt Otte mal wieder einen starken Aufschlag aus und kommt zum 30:30-Ausgleich. In der folgenden Rally ist der dominante Spieler eigentlich Kotov und ist ein paar Meter vor dem Netz eigentlich in guter Ausgangslage für einen Gewinnschlag. Doch der Russe verzieht die Vorhand komplett und jagt sie ins Netz. 40:30 und Satzball für Otte.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:5 Die Service Games gewann Otte bislang so solide, nun wird er das erste Mal richtig um sein Aufschlagspiel kämpfen müssen. Im wichtigen Ballwechsel bei 0:30-Rückstand fliegt der gelbe Filzball oft hin und her, bis Kotov einen Schlag zu niedrig ansetzt.

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:5 Otte serviert nun zum Satzgewinn, muss aber erstmals in diesem Match in eigenem Aufschlagspiel den ersten Punkt abgeben. Dann verzieht der Rheinländer eine Vorhand, ist der Satzgewinn nochmal in Gefahr?

Pavel Kotov - Oscar Otte 3:5 Zweimal hintereinander feuert Otte sehr aggressiv die Vorhandreturns zurück, zweimal hintereinander kommt der Ball nicht über das Netz hinaus. Somit einfaches Spiel zu 15 für Kotov, 3:5.

Pavel Kotov - Oscar Otte 2:5 Kotov muss bei einem hohen Defensivschlag von Otte nur noch den Smashwinner verwerten. Auch im nächsten Ballwechsel setzt es einen Gewinnschlag, dieses Mal einen deutlich schwierigeren. Eine Rückhand schickt der Russe perfekt die Linie herunter und lässt Otte keine Chance.

Pavel Kotov - Oscar Otte 2:5 Bei 40:0-Führung kann sich Otte einen leichtfertig cross verspielten Vorhandschlag leisten, das hätte eigentlich ein Winner sein müssen. Doch der nächste Aufschlag sitzt, Kotov bekommt den Schläger noch heran, aber ohne Kontrolle. Spielball zum 5:2 verwandelt.

Pavel Kotov - Oscar Otte 2:4 Anspruchsvoll: Kotov reagiert auf einen Service nach außen mit flachem Rückhand-Slice, den Otte wiederum mit einem Rückhand-Slice aus schwieriger Position und Ballhöhe beantwortet. Doch der Schlag ist stark und kommt gar als Rückhandwinner daher.

Pavel Kotov - Oscar Otte 2:4 Daraufhin macht der Deutsche einen Returnfehler und hat einen Rahmentreffer mit der Vorhand. Kotov probiert es bei komfortabler 40:0-Führung mit frechem Aufschlag von unten; Otte reagiert zwar nicht schnell genug, aber der Ball landet im Aus. Im zweiten Aufschlag returniert der Deutsche jedoch nicht erfolgreich, Kotov verkürzt auf 2:4 nach Spielen.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:4 Einen Schmetterball schlägt Kotov nicht konsequent, wird dafür aber nicht bestraft. Zwei Schläge später gerät eine Vorhand Ottes zu weit.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:4 Vor allem bei eigenem Aufschlag spult Otte sein Programm bis dato recht unbeeindruckt und locker ab. Kotov hat aktuell noch keine Chancen und muss über die eigenen Service Games erstmal zurück ins Match finden. Nach gerade mal einer Viertelstunde liegt der junge Herausforderer mit 1:4 nach Spielen zurück.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:4 Per Rückhandstopp lockt Otte Kotov ans Netz und überspielt ihn dann mit einem starken Rückhandlob. Beim Russen funktioniert ein ähnlicher Stoppball nicht so gut, Otte münzt das um in einen einfachen Vorhandwinner vom Netz aus.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:3 Nach zwei zügigen Punktgewinnen läuft Otte in einem Ballwechsel nur hinterher, schließlich hat er einem Vorhandwinner Kotovs nicht mehr entgegenzusetzen. Noch 30:15.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:3 In diesem verteilt der Domstädter die Bälle so gut, dass Kotov nur hinterherlaufen kann. Als Otte ans Netz vorgeht, spielt der Russe nicht nur am Gegenspieler, sondern auch am Feld vorbei. Break für den Deutschen - 3:1.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:2 Otte baut in den Grundlinienschlägen mehr Druck auf - vor allem mit der Vorhand. So erzwingt er den Schlag ins Netz von Kotov. Breakball.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:2 Die erste wirklich starke Aktion: Kotov wird von Otte weit in die Vorhandecke gedrängt, kann aus vollem Lauf aber einen starken Winkel cross auf den Sand schlagen. Ein zu weiter Return Ottes später steht es wieder ausgeglichen 30 beide.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:2 Im Grundlinienspiel ist Kotov Stand jetzt etwas weiter hinten positioniert als Otte, der in den Ballwechseln zunächst die Nase vorn hat. Bei 15:-Führung des Deutschen baut sich der Ballwechsel nach einem komplizierten Überkopf-Schlag Ottes im Rückwärtslaufen neu auf, schließlich bleibt Kotov am Netz hängen. 30:0 für Returnspieler Otte.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:1 Otte schlägt bisher stark auf, sein Gegner aus Moskau scheint mit der kurzen Ausholbewegung des 29-Jährigen nicht so gut zurechtzukommen. Ein weiterer Returnfehler sowie eine zu weite Vorhand später steht es 2:1 für Otte.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:1 Nun lässt Otte es bei seinem Service das erste Mal in den Ballwechsel kommen, profitiert dabei von einem Vorhandfehler von Kotov, der den folgenden mittigen Aufschlag außerdem nicht returnieren kann. 30:0.

Pavel Kotov - Oscar Otte 1:1 Im nächsten Ballwechsel schickt der Kölner eine Vorhand cross minimal zu lang und muss dann einen weiteren Servicewinner des Russen schlucken. 1:1 nach Spielen - unaufgeregter Start von Beiden.

Pavel Kotov - Oscar Otte 0:1 Nach sechs freien Punkten kommt es nun das erste Mal zum Ballwechsel, Otte erspielt sich die bessere Position und schlägt eine gute longline-Rückhand. 30:15.

Pavel Kotov - Oscar Otte 0:1 Kotov macht es dem Deutschen gleich und schickt den ersten Aufschlag als Ass nach außen. Servicewinner zum 30:0.

Pavel Kotov - Oscar Otte 0:1 Nachdem Otte den nächsten Service neben das Feld setzt, kann Kotov beim zweiten Aufschlag zuerst returnieren, schlägt den Ball aber ins Netz. Das passiert ein weiteres Mal und Otte gewinnt das erste Service Game zu Null.

Pavel Kotov - Oscar Otte 0:0 Auftakt nach Maß: Otte knallt das erste Ass durch die Mitte. Nach außen folgt gleich der zweite perfekte Aufschlag.

Es geht los Nachdem die Protagonisten sich in den letzten Minuten in der heißen spanischen Sonne bei etwas weniger als 30 Grad erwärmt haben, kann es nun losgehen. Oscar Otte wird das erste Aufschlagspiel bestreiten.

Head to Head Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden. Kotov möchte seine aufstrebende Form weiterführen, Otte seine Erfahrung ausspielen.

Kotov formstark In Marrakesh ging es für den 24-Jährigen erstmals in ein Halbfinale der ATP Tour, zeigte dazu auch letzte Woche gute Leistungen - unter anderem in der Qualifikation. In Madrid ist Kotov als Qualifikant etwas glücklich als Lucky Loser und dank der Absage von Fognini in die Erste Runde gerutscht und will sich beweisen.

Court 4 ist frei Acht Matchbälle hat Bublik im intensiven und enorm ausgeglichenen Duell mit Galan benötigt, dann erst hat er den Sack zumachen können. Nun ist der Sandplatz endgültig frei für Oscar Otte und Pavel Kotov.

Es dauert noch Alexander Bublik und Daniel Galan geben sich in ihrem Match nichts. Nachdem der Kasache Bublik den ersten Satz im sehr langen Tiebreak (17:15) für sich entschieden hatte, zog der Kolumbianer Galan im zweiten Satz - ebenfalls im Tiebreak - nach. So geht's in den dritten Durchgang. Da sich beide Spieler bisher egalisieren, ist es gut möglich, dass das Match vor 17 Uhr nicht entschieden ist. Otte und Kotov müssen also weiter warten.

Pavel Kotov Nachdem der eigentliche Gegner Fabio Fognini verletzungsbedingt abgesagt hatte, rutschte der junge Russe Pavel Kotov nach. Mit 24 Jahren befindet sich Kotov noch am Anfang seiner Karriere, hat etwa letztes Jahr zum ersten Mal auf Grand-Slam-Ebene gespielt. In der Weltrangliste ist der gebürtige Moskauer genau drei Plätze hinter Otte auf Rang 101 zu finden.

Noch kein Durchbruch in 2023 Nachdem das Jahr 2022 aus Ottes Sicht mit einigen längeren Auftritten bei ATP-Turnieren sehr erfolgreich verlief, wartet der Kölner im laufenden Kalenderjahr noch auf den brustlösenden Lauf. Zwei Achtelfinalteilnahmen waren bis dato das höchste der Gefühle, nie feierte Otte auf ATP-Ebene mehr als zwei Siege in Folge. Ändert sich das beim Masters in Madrid?

Mäßiges Heimturnier für Otte Im vergangenen Jahr wusste Oscar Otte insbesondere bei den Turnieren auf heimischem Boden zu überzeugen und feierte dort seine besten Ergebnisse. In München zog er erstmals auf ATP-Ebene ins Halbfinale ein und konnte diesen Erfolg tatsächlich bei den anderen Heimauftritten in Stuttgart und Halle wiederholen - ins Endspiel ging es allerdings nie. Letzte Woche in München ging es nicht erneut so weit, nach dem Erstrundenerfolg über Sebastian Baez war gegen Flavio Cobolli im Achtelfinale Schluss.