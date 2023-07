D. Koepfer - O. Otte 5:7 Den ersten kann Koepfer noch abwehren, doch beim Zweiten muss der 29-Jährige über seinen zweiten Aufschlag gehen. Otte schlägt den Return gut platziert ins Feld und Koepfers anschließende Vorhand longline landet erneut im Netz. Damit holt sich Otte mit 7:5 den ersten Satz.

D. Koepfer - O. Otte 5:6 Erst einmal bleibt der Furtwangener dran und holt sich mit seinem Serve-and-volley-Spiel das 15:30. Danach hat der Süddeutsche aber Pech und mit einem Überkopfball volley holt sich Otte zwei Satzbälle.

D. Koepfer - O. Otte 5:6 Erneut schlägt Koepfer nun gegen den Satzgewinn des Kölners aus und liegt schnell mit 0:30 zurück. Ist das die Entscheidung in Satz eins?

D. Koepfer - O. Otte 5:6 Seine erste Chance nutzt der Kölner erneut nicht und lässt Koepfer zum 15:40 herankommen, weil sein Stopp mit der Vorhand im Netz landet. Mit einem Ass schön mittig platziert bringt er dann aber seinen Service durch und führt mit 6:5 im ersten Satz.

D. Koepfer - O. Otte 5:5 Otte hat die verpasste Chance zum Satzball schnell vertaut und führt in seinem Aufschlagspiel schnell mit 40:0 und hat nun wieder drei Satzbälle. Ist er nun nervenstärker?

D. Koepfer - O. Otte 5:5 Auch die beiden nächsten Punkte holt sich Koepfer und der 29-Jährige hat Spielball. Diesmal bringt er sein Service durch und gleicht zum 5:5 aus.

D. Koepfer - O. Otte 4:5 Erneut will Koepfer einen Stopp spielen, doch wieder landet er im Netz und Otte hat Satzball. Doch der Linkshänder lässt nicht locker und schlägt mit einem Volley den Ball genau auf die Linie zum 30:40.

D. Koepfer - O. Otte 4:5 Erneut ein Doppelfehler von Koepfer beim Stand von 15:0. Der Furtwangener ist nicht mehr so nervenstark wie noch zu Beginn des Matches. KOepfer geht nun früh ans Netz und will den Kölner erneut überraschen, doch der 1,93m große Otte erwischt einen Ball noch an der Linie und schlägt mit eiem Passierball zum 30:15.

D. Koepfer - O. Otte 4:5 Koepfer schlägt nun gegen den Satzgewinn von Otte auf. Hat der 29-Jährige die Nerven?

D. Koepfer - O. Otte 4:5 Nun ist wieder alles in der Reihe und Otte dominiert nun seinen Aufschlag und führt schnell mit 40:15. Mit einem Ass serviert er zum 5:4 im ersten Satz.

D. Koepfer - O. Otte 4:4 Koepfer muss beim Breakball über den Zweiten gehen und schlägt den Ball ins Feld, Otte trifft den Return aber gut und der Furtwangener will mit einem Stopp den Kölner überraschen. Er trifft den Ball aber nicht richtig und so landet sein Stopp im Netz und schenkt seinem Gegenüber das Rebreak zum 4:4 im ersten Satz.

D. Koepfer - O. Otte 4:3 Nein wieder lässt der 1,80m große Koepfer die Möglichkeit liegen und Otte gleicht zum Einstand aus und hat dann sogar Breakchance.

D. Koepfer - O. Otte 4:3 Doch Ottes Rückhand longline ist dann etwas zu lang und Koepfer hat Vorteil. Nutzt er nun seine Chance zum 5:3?

D. Koepfer - O. Otte 4:3 Nein Koepfer kommt zurück und holt sich die nächsten zwei Punkte und hat erneut Spielball. Seine erste Chance lässt der 29-Jährige aber liegen und Otte gleicht zum 40:40 aus.

D. Koepfer - O. Otte 4:3 Das Aufschlagspiel von Koepfer ist dann wieder umkämpft und Otte profitiert vom ersten Doppelfehlers des Schwarzwälders und führt mit 30:15. Ist das die Chance für den Kölner zum Rebreak?

D. Koepfer - O. Otte 4:3 Den ersten Breakball kann der Kölner noch abwehren, doch dann schlägt Otte den anschließenden Ballwechsel mit der Vorhand cross ins Netz und Koepfer holt sich das erste Break im ersten Satz und führt mit 4:3 gegen seinen Landsmann.

D. Koepfer - O. Otte 3:3 Otte versucht nun ein wenig die Kontrolle zu übernehmen und die Ballwechsel nicht zu lange werden zu lassen. Doch Otte lässt sich zu einfachen Fehlern hinreißen lassen und liegt schnell mit 15:40 hinten. Holt sich Koepfer das Break?

D. Koepfer - O. Otte 3:3 Danach dominiert Koepfer aber sein Spiel und schickt Otte immer wieder quer über das Feld und holt sich einen Spielball. Wieder lässt er sich nicht lange bitten und holt sich das 3:3, durch einen Randtreffer von Otte, der außerhalb des Feldes landet.

D. Koepfer - O. Otte 2:3 Nach einer kurzen Pause schlägt nun Koepfer sein drittes Aufschlagspiel auf. Wieder ist es umkämpft und beim Stand von 30:15 verschlägt der Schwarzwälder seine Vorhand klar und lässt so den Rechtshänder zum 30:30 herankommen.

D. Koepfer - O. Otte 2:3 Bisher ein sehr flottes Spiel der beiden Deutschen. Die Beiden nehmen sich in ihren Services kaum etwas und haben derzeit keine Probleme ihren Aufschlag durch zu bringen.

D. Koepfer - O. Otte 2:3 Erneut ein schnelles Aufschlagspiel. Schnell führt Otte mit 40:15 und hat zwei Spielbälle. Gleich seine erste Möglichkeit nutzt der 29-Jährige, weil die Rückhand cross von Koepfer im Netz landet.

D. Koepfer - O.Otte 2:2 Ja! Gleich mit seinem ersten Aufschlag setzt er Otte unter Druck und der 1,93m große Kölner schlägt den Return nicht mehr ins Feld. 2:2 im ersten Satz!

D. Koepfer - O. Otte 1:2 Erneut bringt Koepfer seinen Aufschlag souverän durch, wieder profitiert er von zwei Unforced Errors des Kölner und hat beim Stand von 40:0 drei Spielbälle. Gleicht er zum 2:2 aus?

D. Koepfer - O.Otte 1:2 Gleich seine erste Chance nutzt der Domstädter und holt sich mit einer Vorhand cross das 2:1 im ersten Satz, weil die Rückhand des Schwarzwälders im Netz landet.

D. Koepfer - O.Otte 1:1 Das zweite von Otte ist umkämpfer, keiner der beiden kann sich wirklich abseten und durch einen Netzroller kommt Koepfer zum 30:30 heran. Otte bleibt aber konzentriert und schlägt beim Stand von 40:40 zum Spielball auf.

D. Koepfer - O.Otte 1:1 Der Linkshänder muss beim Stand vom 40:0 zwar über seinen zweiten Aufschlag gehen, doch der ist drin und er jagt Otte über das gesamte Feld. Der Kölner versucht den Return mit der Vorhand noch ins Feld zu bringen, doch sein Schlag ist etwas zu lang und Koepfer gleicht zum 1:1 aus.

D. Koepfer - O.Otte 0:1 Auch Koepfer ist schnell in seinem Aufschlagspiel drin und profitiert von zwei vermeidbaren Fehlern seines Gegenüber und führt schnell mit 40:0 und hat drei Spielbälle.

D. Koepfer - O.Otte 0:1 Auch der Punkt danach holt sich der Furtwangener, doch der Kölner Otte bleibt dran und holt sich das 1:0 im ersten Satz mit einer Vorhand cross.

D. Koepfer - O.Otte 0:0 Schnell führt der Kölner mit 40:0, doch dann holt Koepfer den ersten Punkt und verkäürzt zum 15:40.

D. Koepfer - O.Otte 0:0 Es geht los. Oscar Otte beginnt den ersten Satz mit seinem Service.

Bilanz spricht für die Nummer 233 Erst einmal in der Karriere trafen die beiden Tennisspieler aufeinander. Im Jahr 2020 setzte sich der Kölner in zwei Sätzen klar mit 6:1 und 6:2 gegen Koepfer beim Qualifikationsturnier in Köln durch. Gewinnt der Rechtshänder auch heute?

Schafft es Otte in die 2. Runde? Für Oscar Otte läuft es nach seiner Knieoperation in vergangenen Sommer noch nicht wieder auf der Tour. Der Rechtshänder schied in Melbourne und in Roland Garros bereits in der ersten Runde aus. Der Kölner, der aktuell die Nummer 233 der Welt ist, qualifizierte sich für die 1. Runde durch drei Qualifikationssiege. Dabei setzte sich der 1,93 große Deutsche gegen schwierige Gegner wie Benoit Paire, Leandro Riedi und Marc Polmans durch. Im vergangenen Jahr erreichte er in Wimbledon die 3. Runde und schied dort erst gegen die heutige Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz nach drei Sätzen aus. Kann er heute zum ersten Mal in diesem Jahr die zweite Runde bei einem Grand Slam Turnier erreichen?

Erstes Grand Slam Turnier für Koepfer in diesem Jahr Dominik Koepfer konnte sich in diesem Jahr noch für keins der Grand Slam Turniere in Melbourne und Paris qualifizieren. Dabei holte der Furtwangener auf Sand zwei ATP-Challenger-Titel in Turin und in Mexiko Stadt. Auf Rasen hat er eine Quote von 22 Siegen und 16 Niederlagen. Zuletzt kam er beim ATP-Challenger in Nottingham bis ins Halbfinale. 2021 stieß der Linkshänder bis in die 3. Runde von Wimbledon vor und gewann unter anderem gegen Taylor Fritz und Roger Federer. Im vergangenen Jahr verlor die Nummer 86 der Welt dann allerdings schon in der ersten Runde gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan.

Gleich kann es losgehen Das Frauen-Match zwischen Tsurenko und Liu ist durch und die Ukrainierin Tsurenko steht in der 2. Runde von Wimbledon. Damit kann es gleich mit dem deutschen Erstrundenmatch losgehen.

Matchbeginn für 18.20 Uhr Das Frauen-Match, das noch vor dem Match von Koepfer und Otte auf Court 8 stattfindet, ist weiter sehr umkämpft und die beiden Frauen nehmen sich im dritten Satz nicht. Damit verschiebt sich der Start wohl weiter nach hinten und Matchbeginn für das Herren-Match ist jetzt gegen 18.20 Uhr angesetzt.

Spielbeginn für 18.05 Uhr angekündigt Auf Court 8 geht es nun weiter un die Veranstalter rechnen weiter mit einem dritten Satz zwischen Tsurenko und Liu. Derzeit ist der Spielbeginn zwischen Dominik Koepfer und Oscar Otte für 18.05 Uhr geplant.

Gleich geht es wohl weiter Es hat aufgehört zu regnen. Die Spielerinnen kommen wieder auf Court acht zurück und machen sich warm. In wenigen Minuten geht es hier wohl weiter. Für wann das Koepfer-Otte-Match angesetzt ist, ist noch nicht bekannt.

Weiter unterbrochen Weiter wird auf den Außenplätzen in Wimbledon nicht gespielt. Aktuell gibt es noch keine weiteren Informationen, wann es weiter geht. Derzeit spielt nur der Norweger Ruud auf Court 1 gegen den Franzosen Lokoli.

Frühstens in einer halben Stunde geht es weiter Für die Außenplätze kommt nun die Information, dass es frühstens in 30 Minuten weitergehen wird.

Frauen-Match wegen Regen unterbrochen Auf Court acht ist das Match zwischen Tsurenko und Liu im zweiten Satz wegen eines Regenschauers unterbrochen. Damit könnte sich auch das Match von Dominik Koepfer und Oscar Otte weiter nach hinten verschieben.

Startzeit verschiebt sich weiter Aktuell sieht es so aus, als ob das Damen-Match zwischen Tsurenko und Liu in den dritten Satz geht. Damit soll das deutsche Erstrunden-Match wohl gegen 16.05 Uhr starten.