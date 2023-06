Die Spieler betreten den Court! Rublev hat sich in drei Sätzen gegen Wu durchgesetzt. Der Platz ist frei, Zverev und Thiem machen sich bereits warm. Apropos warm, wie in den meisten Teilen des Landes herrschen auch in Halle/Westfalen Temperaturen um die 30 Grad Celsius.

Start verzögert sich In der OWL Arena geht es zwischen Andrey Rublev und Yibing Wu in den dritten Satz. Zverev und Thiem müssen sich also noch ein wenig gedulden.

O-Töne "Ich bin glücklich mit meiner Form und spiele gut, alles ist völlig okay. Ich bin jetzt wieder in der Lage, wo ich zu einem Turnier komme und sage, dass ich es gewinnen kann und möchte", gab sich Alexander Zverev im Vorfeld des Rasenturniers in Halle/Westfalen selbstbewusst. Dominic Thiem gibt hingegen deutlich leisere Töne von sich: "Hauptsache jetzt ist auch, dass wir beide fit und gesund auf dem Platz stehen und uns ein hochklassiges Spiel liefern."

Zverev in aufsteigender Form, Thiem weiter in der Krise Bei beiden Spielern verlief die Genesung zäh. Alexander Zverev scheint nach seinem Halbfinaleinzug bei Roland Garros immer besser zu seiner Form zu finden, ein Sieg gegen einen Top-Spieler bleibt ihm aber noch verwehrt. Bei Thiem läuft weiterhin kaum nichts zusammen - bei den Challengern in Heilbronn und Perugia schied der Österreicher zuletzt früh gegen No-Names aus.

Ähnliche Leidenswege Beide Spieler haben eine ähnliche Historie vorzuweisen: Dominic Thiem stand in seinen besten Zeiten auf dem dritten Platz der Weltrangliste, Alexander Zverev führte diese sogar an. Vor einem guten Jahr knickte Zverev folgenschwer um und und riss sich ganze sieben Bänder. Bei Thiem war es schon 2021 eine Handgelenksverletzung, die ihn aus der Bahn warf.