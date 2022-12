Personell sieht es auf Seiten der Eidgenossen gut aus. Der Gladbacher Nico Elvedi, der gegen Serbien wegen einer Grippe fehlte, ist zurück im Kader. Auch Yann Sommer ist wieder fit und rückt ins Nati-Tor zurück. In der Defensive startet Edimilson Fernandes für den erkrankten Silvan Widmer.

Die Schweiz will Geschichte schreiben und erstmals seit 1954 ins Viertelfinale einer Weltmeisterschaft einziehen. "Wir haben zuletzt oft gegen Portugal gespielt. Sie sind eine gefährliche Mannschaft, die auch auf Konter lauert. Das haben wir in der Nations League in Lissabon zu spüren bekommen. Wir müssen über die volle Spielzeit hochkonzentriert sein und dürfen keine Fehler machen, dann bin ich überzeugt, dass wir sie ärgern können", sagte der Schweizer Kapitän Granit Xhaka.