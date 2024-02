Paderborn Kiel 35. Steven Skrzybski, der jetzt bereits bei acht Saisontoren steht, ist bei einem Konter schon wieder frei durch. Von knapp halbrechts innerhalb des Sechzehners scheitert er mit seinem Flachschuss auf das lange Eck jedoch am glänzend reagierenden Boevink.

Schalke Wiesbaden 35. Starke Aktion von Karaman! Der Stürmer bekommt das Leder im Strafraum flach in den Fuß gespielt und dreht sich um die eigene Achse und Gegenspieler Mathisen. Aus der Drehung sucht er den Abschluss, doch der Stürmer trifft die Kugel nicht richtig und daher kullert sie in die Arme von Stritzel.

Schalke Wiesbaden 34. Ouwejan zieht den Eckstoß von links auf den Elfmeterpunkt, doch dort steht nur Vukotić und der köpft den Ball aus dem Sechzehner.

Rostock Hamburg 34. Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Jean-Luc Dompé

Hamburg führt! Und das durch eine starke Einzelaktion von Dompé. Van Der Brempt treibt den Ball auf der rechten Seite nach vorne und gibt kurz vor dem Strafraum quer rüber. Bachmann verlängert unglücklich zu Dompé, der halblinks an der Strafraumkante mit einer Körpertäuschung zu einfach an Ruschke vorbeigeht und aus acht Metern mit der Pike ins lange Eck vollendet.

Schalke Wiesbaden 33. Beide Teams schlagen aktuell viele lange Bälle, die bisher aber wenig zielführend sind. Karaman holt zumindest mal den ersten Eckball der Partie heraus!

Rostock Hamburg 32. Rostock kontert und Perea setzt sich wieder auf rechts, diesmal gegen Ramos, gut durch. Mit viel Platz dringt der Kolumbianer in den Strafraum ein und will von der Grundlinie in die Mitte geben. Die Hereingabe ist allerdings nicht gut und wird sicher von Raab abgefangen.

Paderborn Kiel 33. Tooor für Holstein Kiel, 0:2 durch Steven Skrzybski

Eiskalte Störche legen nach! Erras erobert den Ball rechts auf Höhe der Mittellinie robust gegen Grimaldi und dann geht es schnell. Über wenige Stationen landet der Ball bei Machino, der einfach für Holtby klatschen lässt. Der KSV-Kapitän hat dann einen Geistesblitz und schickt Skrzybski mit einem Zuckerpass in die Tiefe. Der ehemalige Schalker kreuzt noch clever den Laufweg von Curda. Damit schüttelt der 31-Jährige auch den letzten Verteidiger ab und behält von rechts im Strafraum auch noch die Nerven. Skrzybski verzögert kurz und lupft den Ball dann sehenswert über Boevink hinweg hoch in das kurze Eck.

Paderborn Kiel 30. In der Anfangsphase waren die Paderborner sehr spielfreudig unterwegs und erspielten sich früh die erste dicke Möglichkeit. Mittlerweile haben sich die Kieler jedoch komplett auf das Spiel der Ostwestfalen eingestellt und geben dem Verfolger gar keine Räume mehr. Dadurch kontrollieren die Kieler im Moment das Geschehen, obwohl sie gar nicht viel am Ball sind.

Schalke Wiesbaden 30. Eine halbe Stunde ist gespielt und die Heimfans warten weiterhin auf die erste, richtige Torchance der Königsblauen.

Rostock Hamburg 29. Dressel schlägt den Freistoß scharf an den Fünfer, wo jedoch kein Rostocker steht und Muheim die Kugel sicher rausköpft.

Paderborn Kiel 27. Den Kielern spielt die Führung nun natürlich durchaus in die Karten. Mit nur 28 Gegentoren stellen sie die zweitbeste Defensive der Liga. Dementsprechend können sie sich nun auf ihre starke Verteidigung konzentrieren und auf Konter lauern. Derzeit findet der SCP keine Mittel.

Schalke Wiesbaden 27. Erneut probiert es Heußer mit einem hohen Ball, doch wieder klären die Gastgeber. Günther nutzt die zweite Welle und schlägt das Spielgerät von der anderen Seite in die Mitte, Agrafiotis steigt unter Bedrängnis hoch und setzt seinen Kopfball rund drei Meter neben das Tor.

Rostock Hamburg 27. Gelbe Karte für Stephan Ambrosius (Hamburger SV)

Perea legt sich auf der rechten Seite den Ball an Ambrosius vorbei und wird dann resolut von diesem abgeräumt. Das gibt die erste Gelbe Karte der Partie und einen Freistoß in aussichtsreicher Position von der rechten Seite.

Schalke Wiesbaden 26. Wieder muss Schalke einen Freistoß von halbrechts verteidigen, denn Baumgartl bringt Goppel zu Fall.

Rostock Hamburg 26. Der Protest hält sich in Rostock in Grenzen, das Spiel wird bereits fortgesetzt. Auch Pherai kann weiterspielen und ist zurück auf dem Rasen.

Paderborn Kiel 24. Die Heimelf zeigt sich nicht geschockt von dem Rückstand. Eine klare Reaktion der Ostwestfalen ist in den ersten Minuten nach dem Gegentor jedoch auch ausgeblieben. Im Moment neutralisieren sich die Teams.

Rostock Hamburg 24. Die Fans melden sich mit den gewohnten Protesten gegen die DFL, bunte Eier landen auf dem Rasen. Währenddessen muss Pherai behandelt werden, der undankbar mit dem Kopf auf den Rasen geprallt war.

Paderborn Kiel 21. Die Führung für die Störche ist nach dem Spielverlauf durchaus ein wenig überraschend. Immerhin macht Paderborn mit rund 60 Prozent Ballbesitz das Spiel, sondern hatte bis dahin auch die deutlich vielversprechenderen Torchancen. Das dürfte bei den Kielern jedoch niemanden interessieren. Schließlich liegen sie durch die Führung in der Blitztabelle nun gleichauf mit dem FC St. Pauli.

Schalke Wiesbaden 23. Wiesbaden spielt kein aggressives Pressing und geht nur vereinzelt vorne drauf, trotzdem finden die Knappen bisher kaum Lösungen das Mittelfeld der Gäste zu überspielen.

Rostock Hamburg 23. Meffert schlägt einen langen Ball von der Mittellinie auf Pherai, der rechts im Strafraum im Laufduell mit Hüsing zu Fall kommt. Zwayer zeigt direkt an, dass das nicht für einen Elfmeter reicht.

Rostock Hamburg 22. So langsam kommt etwas mehr Tempo in die Partie. Sowohl Rostock als auch dem HSV gelingt ein hoher Ballgewinn, den beide dann aber leichtfertig wieder hergeben.

Paderborn Kiel 18. Der Treffer wurde noch längere Zeit vom VAR auf Abseits überprüft. Es ist eine ganz enge Entscheidung, aber Finn Porath stand offensichtlich haarscharf nicht im Abseits. Deswegen zählt sein dritter Saisontreffer zu Recht.

Schalke Wiesbaden 21. Die Gäste bekommen halbrechts einen Freistoß und Heußer tritt an. Der Sechser schlägt den ruhenden Ball scharf in die Mitte, doch ein Schalker köpft das Leder im ersten Anlauf aus der Gefahrenzone.

Rostock Hamburg 20. Ein Freistoß nahe der Mittellinie schlägt Rostock in den Strafraum. Am langen Pfosten kommt Hüsing frei an den Ball und will volley querlegen. Das gelingt nicht, das Leder fliegt ins Toraus.

Rostock Hamburg 19. Der nächste Ingelsson-Einwurf segelt in den Strafraum, dann liegt jedoch ein Offensivfoul von Junior Brumado vor.

Schalke Wiesbaden 18. Wieder treibt Idrizi den Spielzug durch die Mitte an und hat mit Karaman und Churlinov zwei Optionen. In vollem Tempo spielt er einen unsauberen Pass in den Rücken von Churlinov und dann ist auch ein Abwehrspieler zur Stelle und schnappt sich das Leder vor der Strafraumkante.

Rostock Hamburg 18. Immerhin mal wieder ein Torschuss: Pherais Versuch aus gut 25 Metern trudelt jedoch zentral in die Arme von Kolke.

Schalke Wiesbaden 16. Idrizi belebt die Schalker Offensive mit seinem Tempo, doch die Gastgeber machen das Spiel insgesamt noch zu eng im Zentrum und dadurch läuft sich die hängende Spitze immer wieder fest.

Rostock Hamburg 16. Hamburg steht mittlerweile bei mehr als 60% Ballbesitz, kann daraus aber nach wie vor kein Kapital schlagen.

Schalke Wiesbaden 14. Ouwejan verhindert den Rückstand! Brunner kann Günther auf der linken Seite nicht stoppen, der zieht bis zur Grundlinie und legt zurück auf Kovačević. Müller hatte sich auf den ersten Pfosten konzentriert und war beim Abschluss des Wiesbadeners chancenlos, doch Ouwejan steht im Fünfmeterraum und blockt den Schuss!

Paderborn Kiel 16. Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Finn Porath

Die erste richtig gefährliche Kiel-Chance sitzt! Becker spielt den Ball von rechts im Mittelfeld tief. Machino verarbeitet das halbhohe und durchaus stramme Anspiel perfekt und legt einfach direkt mit der Brust für den durchstartenden Porath ab. Der 26-Jährige behält im Anschluss vor dem Tor die Nerven und schweißt den Ball wuchtig mit dem rechten Innenrist in das kurze Eck. Der Ball rauscht an Boevink vorbei, prallt an den Innenposten und geht von dort hinter die Linie.

Paderborn Kiel 15. Jetzt zeigt sich Paderborn wieder in der Offensive! Zum wiederholten Mal wird das Spiel mit einem diagonalen Schlag auf den linken Flügel eröffnet. Dort kombinieren sich die Gastgeber gepflegt in den Sechzehner. Doch Kostons scheitert aus spitzem Winkel erneut an Weiner, der mit einer Fußabwehr dazwischen ist.

Rostock Hamburg 13. Bis auf die Glatzel-Chance kamen die Gäste noch nicht wirklich in die Nähe eines Torabschlusses. Defensiv stehen jedoch auch die Hamburger solide und halten die Kogge weit vom eigenen Tor entfernt.

Schalke Wiesbaden 13. Schalke spielt es mal mit Tempo und plötzlich ist Ouwejan auf links komplett blank. Karaman hat sich gut auf den ersten Pfosten bewegt, aber da kommt der Pass des Niederländers nicht an.

Paderborn Kiel 12. Bei einem Freistoß im linken Halbfeld scheinen sich die Störche etwas ausgedacht zu haben. Holtby und Schulz stehen bereit. Erst läuft Holtby an, aber stoppt frühzeitig ab. Dann täuscht Schulz an und am Ende führt dann doch Holtby aus. Seine Hereingabe ist allerdings viel zu flach und kann geklärt werden. Holstein bleibt zwar dran, doch auch die zweite Welle bringt keinerlei Gefahr.

Schalke Wiesbaden 11. Vukotić arbeitet im Strafraum gegen Idrizi leicht mit den Armen und der Schalker geht zu Boden. Schiedsrichter Aytekin verzichtet auf einen Elfmeterpfiff, auch der VAR greift nicht ein - weiter geht's!

Rostock Hamburg 10. Ferngesteuerte Autos mit Rauchfackeln fahren über das Spielfeld und sorgen für eine kurze Unterbrechung.

Rostock Hamburg 8. Die erste Chance der Partie haben die Gäste: Glatzel wird schön halbrechts im Strafraum in Szene gesetzt und nimmt den Ball mit viel Tempo stark mit. Am Fünfmeterraum versucht der Torjäger Kolke aus kurzer Distanz zu überwinden, der Keeper macht sich breit, wehrt das Leder ab und schießt auch noch Glatzel an.

Schalke Wiesbaden 9. Wiesbaden spielt am gegnerischen Strafraum den gestarteten Mockenhaupt auf rechts frei, dessen flaches Zuspiel in die Mitte landet aber bei einem Abwehrspieler der Gastgeber.

Paderborn Kiel 9. Nach einer kurzausgeführten KSV-Ecke kommt doch noch die Flanke an den zweiten Pfosten. Dort kann sich Colin Kleine-Bekel in der Luft durchsetzen. Der Verteidiger köpft aus kurzer Distanz allerdings knapp drüber.

Schalke Wiesbaden 8. Es bleibt eine zerfahrene Partie mit vielen langen Bällen. S04 hat etwas mehr den Ball, tut sich in der gegnerischen Hälfte aber sichtlich schwer.

Paderborn Kiel 7. Der SC Paderborn macht hier in den ersten Minuten einen richtig guten Eindruck. Von dem trägen Auftritt im ersten Durchgang der Vorwoche ist heute wirklich nichts zu sehen. Łukasz Kwasniok und sein Trainerteam scheinen da die richtigen Worte gefunden zu haben.

Paderborn Kiel 4. Die erste Großchancen geht auf das SCP-Konto! Mit gepflegtem Kurzpassspiel kombinieren sich die Ostwestfalen halblinks vor dem Strafraum durch. Am Ende ist es Koen Kostons, der plötzlich etwas Freiraum hat, dynamisch in die Box geht und aus etwa sechs Metern am herauskommenden Timon Weiner scheitert.

Schalke Wiesbaden 5. Die Anfangsphase spielt sich zum größten Teil im Mittelfeld statt, auf beiden Seiten wird die Kugel immer recht schnell verloren und damit ergeben sich keine klaren Spielzüge nach vorne.

Rostock Hamburg 5. Die Kogge beginnt mit intensiver Zweikampfführung und ist giftig. Die Gäste versuchen es in der Anfangsphase mit spielerischen Ansätzen.

Schalke Wiesbaden 3. Agrafiotis schließt aus der zweiten Reihe ab! Bätzner erobert den Ball und behält beim Konter die Übersicht für den Stürmer, doch dessen Flachschuss aus rund 18 Metern kommt zu zentral - kein Problem für Müller.

Paderborn Kiel 3. Paderborn löst sich auf der linken Defensivseite spielerisch aus dem Gegenpressing und verlagern dann gekonnt die Seite. Obwohl über rechts Platz wäre, gibt es anschließend den schnellen Diagonalball zu Raphael Obermair. Der 27-Jährige bleibt allerdings hängen.

Rostock Hamburg 2. Einen ersten weiten Einwurf von Ingelsson in den HSV-Strafraum köpft Ambrosius aus der Gefahrenzone.

Schalke Wiesbaden 1. Der Ball in der VELTINS-Arena rollt und Schalke formiert sich direkt mal in einer Dreierkette!

Schalke Wiesbaden 1. Spielbeginn

Rostock Hamburg 1. Zwayer hat die Partie vor prächtiger Kulisse freigegeben und die Gastgeber angestoßen.

Paderborn Kiel 1. Los geht's! Die komplett in Rot spielenden Gäste stoßen an und probieren es direkt mit einem langen Schlag. Der Ball rutscht jedoch komplett durch bis in die Arme von Pelle Boevink.

Rostock Hamburg 1. Spielbeginn

Paderborn Kiel 1. Spielbeginn

Rostock Hamburg Zeigt der HSV eine Reaktion oder kann Rostock wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln? Gleich geht's los im ausverkauften Ostseestadion. Bei der Hansa gibt es noch eine kurzfristige Änderung, Bachmann beginnt anstelle von Stafylidis. Schiedsrichter der Begegnung ist Felix Zwayer, der von Stefan Lupp und Oliver Lossius assistiert wird. Viel Spaß!

Rostock Hamburg Selimbegović betont, dass seine Elf sich "auf sich konzentrieren muss und mehr agieren als reagieren". Den bosnischen Trainer plagen vor dem Nordduell jedoch Verletzungssorgen. Im Vergleich zur äußerst enttäuschenden Nullnummer in Osnabrück finden sich fünf Neue in der Startformation. Auf den defensiven Außenbahnen ersetzen Schumacher und Ruschke den ausfallenden Rossipal und Neidhart (Bank). Außerdem rücken Dressel und Ingelsson im Mittelfeld Stafylidis und Singh, die beide auf der Bank Platz nehmen müssen. In der Sturmspitze beginnt neben Junior Brumado Perea anstelle von Pröger (krank).

Schalke Wiesbaden An das Hinspiel am 5. Spieltag wird Schalke schlechte Erinnerungen haben, denn lange lag man in einer intensiven Partie mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit schoss Matriciani im eigenen Strafraum Reinthaler an und von dessen Körper prallte das Leder zum Ausgleich ins Tor. Kurz darauf hatte Wiesbaden durch Prtajin sogar noch eine große Chance, die ließ der Stürmer zum Glück aus Schalker Sicht aber ungenutzt und somit trennte man sich durch das Slapstick-Gegentor mit 1:1.

Paderborn Kiel Die beiden Teams sind in der 2. Bundesliga neunmal aufeinandergetroffen. Die Bilanz ist dabei mit je drei Siegen und drei Unentschieden komplett ausgeglichen. Das Hinspiel konnte Kiel mit 2:1 für sich entscheiden. Das letzte Duell in Paderborn konnten die Hausherren allerdings souverän mit 7:2 für sich entscheiden. Tore scheinen also garantiert.

Rostock Hamburg Polzin erwartet von seiner Elf "Zugriff, Selbstvertrauen und defensive Lust". Dabei wirft der Interimstrainer aber wie angekündigt nicht alles durcheinander und verfolgt weiter den Weg, der mit Walter begonnen wurde. So ergibt sich lediglich eine Änderung in der Startelf im Vergleich zum Spektakel gegen Hannover. Der rotgesperrte Bénes wird durch Reis ersetzt. Besonders defensiv sind die Hamburger gefordert, die im neuen Jahr die meisten Gegentore der Liga kassierten. Hier soll die Innenverteidigung Ramos/Ambrosius für Stabilität sorgen.

Paderborn Kiel Für Holstein Kiel war der 1:0-Sieg gegen den FC Schalke nach zuvor drei sieglosen Partien in Folge ein enorm wichtiger Erfolg im Aufstiegskampf. Dadurch waren sie am letzten Spieltag der große Gewinner und liegen nur noch drei Punkte hinter dem FC St. Pauli. Dementsprechend könnten die Störche mit einem weiteren Dreier mit dem Tabellenführer gleichziehen. Noch wichtiger wäre aber natürlich, dass sie damit auch die Verfolger weiter von sich distanzieren könnten. Als auswärtsstärkstes Team der Liga dürfte das Selbstvertrauen auf jeden Fall vorhanden sein, um heute zum siebten Mal in dieser Saison die volle Punktzahl aus der Fremde mit in den hohen Norden zu nehmen.

Schalke Wiesbaden Die Formkurve spricht dagegen für den Aufsteiger aus Wiesbaden, denn Wehen kam nach dem Jahreswechsel gut rein und verschaffte sich mit fünf Punkten aus vier Spielen etwas Luft im Tabellenkeller. Zuletzt blieb das Team von Kauczinski sogar drei Mal in Folge ohne Niederlage. Die Schalker hingegen gewannen nur eins der letzten vier Ligaspiele und schossen dabei nur zwei eigene Treffer, Keeper Müller musste allerdings sieben Mal hinter sich greifen und damit bleibt die Defensive die größte königsblaue Baustelle (42 Gegentore in 21 Spielen).

Paderborn Kiel Der Start in die Rückrunde verlief für den SCP mit einer Pleite gegen Fürth und einem Remis gegen Schlusslicht Osnabrück zunächst alles andere als nach Plan. Daraufhin folgten zuletzt jedoch zwei Siege nacheinander. Erst konnten die Paderborner beim 4:3 gegen Düsseldorf ein wahres Spektakel für sich entscheiden und am vergangenen Wochenende drehten sie beim 1. FC Kaiserslautern einen frühen Rückstand noch in einen 2:1-Sieg. An die letzten beiden Ergebnisse möchte der Sport-Club nun natürlich anknüpfen und damit noch näher an die Aufstiegsränge heranrücken. Mit einem weiteren Dreier könnten sie bereits mit Hannover, die gestern Abend auf den dritten Platz gesprungen sind, gleichziehen und den Rückstand auf die zweitplatzierten Kieler auf nur noch zwei Pünktchen verkürzen.

Schalke Wiesbaden Beide Teams sind in den Abstiegskampf verwickelt und insbesondere für die Gastgeber würde ein Heimsieg echte Big Points bringen! Aktuell steht S04 mit 23 Punkten auf Rang 14, Wiesbaden steht mit vier Punkten mehr einen Platz davor. Schalke könnte somit gegen einen direkten Konkurrenten den Rückstand verkleinern und gleichzeitig das Polster auf den Relegationsplatz vergrößern (aktuell nur zwei Punkte). Für einen Heimsieg der Königsblauen spricht ihre Heimstärke: 16 von 23 Punkten erkämpfte sich der Verein aus dem Pott vor heimischem Publikum.

Rostock Hamburg Hansa Rostock steckt tief im Abstiegskampf und braucht jeden Punkt im Kampf um den Klassenverbleib. Derzeit rangiert das Team von Mersad Selimbegović auf Abstiegsrang 17, das rettende Ufer ist jedoch nur zwei Punkte entfernt. Der nach der Winterpause eingestellte Selimbegović hatte einen durchschnittlichen Start in Rostock und konnte in den bisherigen vier Partien vier Zähler einfahren. Im bisher einzigen Heimspiel unter Leitung des Bosniers konnte die Kogge Elversberg mit 2:1 bezwingen.

Schalke Wiesbaden Aufsteiger Wiesbaden trennte sich zuletzt 1:1 gegen Nürnberg und blieb damit im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Seine Startelf baut Wehens Coach Markus Kauczinski, geboren übrigens in Gelsenkirchen, dennoch um: Stürmer Prtajin fehlt gelbgesperrt und da Iredale nicht rechtzeitig fit geworden ist, bekommt Agrafiotis heute seine Chance von Beginn an - es ist das Startelfdebüt des Winterneuzugangs. Bätzner war unter der Woche noch fraglich, ist aber mit dabei und spielt im offensiven Mittelfeld heute neben Kovačević anstatt Lee (Bank). In der Abwehr startet Mockenhaupt (Vertrag kürzlich verlängert) anstelle von Carstens (Bank).

Rostock Hamburg Nach rund zweieinhalb Jahren auf der HSV-Trainerbank trennten sich der Club und Coach Tim Walter nach dem enttäuschenden 3:4 gegen Hannover 96 vergangene Woche. Im ersten Spiel nach Walter wird Interims- und bisheriger Co-Trainer Merlin Polzin heute auf der Bank sitzen und sein Debüt als Chefcoach feiern. Dabei lief es bei den Rothosen auswärts zuletzt sehr gut, die letzten drei Auswärtsspiele konnte der HSV gewinnen. Daheim lief es hingegen gar nicht gut - gegen Hannover, Karlsruhe (ebenfalls 3:4) und Paderborn (1:2) setzte es bittere Niederlagen. Dennoch sind die Hamburger noch voll im Aufstiegsrennen und können mit einem Dreier zumindest sicher zurück auf den Relegationsplatz springen.

Paderborn Kiel Nach dem verdienten, aber durchaus hart erkämpften ersten Dreier im Jahr 2024 ändert Marcel Rapp seine Anfangsformation nur einmal. Gegen Schalke musste Lewis Holtby gelbgesperrt zuschauen. Heute ist der 33-Jährige wieder spielberechtigt und verdrängt Joshua Mees auf die Bank.

Paderborn Kiel Łukasz Kwasniok reagiert auf die schwache erste Hälfte beim 2:1-Sieg in Kaiserslautern und nimmt gleich vier Wechsel in der Startelf vor. Marcel Hoffmeier, Jannis Heuer, Laurin Curda und Adriano Grimaldi beginnen für Calvin Brackelmann, Visar Musliu, Kai Klefisch und Sebastian Klaas.

Schalke Wiesbaden Schalke unterlag letzte Woche knapp, aber insgesamt verdient mit 0:1 in Kiel - ausgerechnet der ehemalige Knappe Skrzybski hatte den entscheidenden Treffer markiert und die Krise der Königsblauen damit noch weiter verschärft. Im Vergleich zur Auswärtspleite nimmt Trainer Karel Geraerts folgende Wechsel in seiner Startelf vor: Murkin (Gelbsperre), Terodde und Matriciani (beide Bank) machen Platz für Ouwejan, Baumgartl und Brunner. Verzichten muss S04 weiterhin auf Ouédraogo, Greiml und Soppy.

Schalke Wiesbaden Hallo und herzlich willkommen zum 22. Spieltag der zweiten Liga. Um 13 Uhr empfängt der FC Schalke 04 in der Veltins Arena den SV Wehen Wiesbaden!

Paderborn Kiel Hallo und herzlich willkommen zum 22. Spieltag der 2. Bundesliga. Der SC Paderborn 07 empfängt Holstein Kiel zum tabellarischen Topspiel des Wochenendes. Anstoß der Begegnung ist um 13 Uhr in der Home Deluxe Arena.