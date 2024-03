Darmstadt Augsburg 45. +4 Halbzeitfazit:

Felix Zwayer pfeift zur Pause und beendet eine denkwürdige erste Halbzeit, nach 45 Minuten führt der FC Augsburg mit 5:0 beim SV Darmstadt! Auch von den Rängen hagelt es Pfiffe - und das nicht gerade zu Unrecht. Denn was die Lilien in dieser ersten Halbzeit veranstaltet haben war alles, aber nicht bundesligareif. Nach nicht einmal 60 Sekunden nahm das Unheil nach einem kapitalen Schlitzer in der Hintermannschaft der Lilien seinen Lauf. Auch im Anschluss verteilte die völlig desorientierte Lilien-Defensive so manches Geschenk, das der FCA dankend annehmen konnte. Nach diesem katastrophalen Beginn ist das Team von Torsten Lieberknecht nun um Schadensbegrenzung bemüht, während sich die Augsburger entspannt zurücklehnen können.

Union Berlin Dortmund 45. +6 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt bei Union Berlin zur Pause mit 1:0! Die Eisernen erwischten den deutlich besseren Start und hatten gegen verunsicherte Gäste zunächst alles im Griff. Allerdings gelang es den Köpenickern nicht sich in der Phase eine richtig hochkarätige Chance herauszuspielen und sich selbst zu belohnen. Auf der Gegenseite fand der BVB mit zunehmender Spielzeit dann besser rein und kam direkt mit der ersten Möglichkeit direkt zu einer richtig dicken Chance. Da konnte Rønnow jedoch noch gegen Schlotterbeck parieren. Wenig später war der Däne dann auch noch gegen einen abgefälschten Schuss zur Stelle. Gegen einen Geniestreich von Adeyemi konnte dann aber selbst er nichts mehr anrichten. Aufgrund der klaren Leistungssteigerung und des Chancenplus ist die Führung der Schwarz-Gelben trotz des schwachen Starts keinesfalls unverdient.

Bochum Leipzig 45. +5 Halbzeitfazit:

In einem durchaus spektakulären Spiel zwischen Bochum und Leipzig steht es zur Pause 1:1. Die Gäste hatten bereits in der 3. Minute die Führung auf dem Fuß, aber Xavi Simons scheiterte freistehend an Andreas Luthe. Auf der anderen Seite ließ Péter Gulácsi dann in der 7. Minute einen Freistoß von Maximilian Wittek durch die Finger rutschen. Danach spielte Bochum weiter munter nach vorne, doch hatte in der 14. Minute wieder Glück, weil Xavi Simons beim vermeintlichen Ausgleich im Abseits stand. So dauerte es in einer ausgeglichen Partie bis zur 30. Minute, ehe Dani Olmo per Distanzschuss das 1:1 erzielte. Danach kam mehr Kampf ins Spiel, die spielerische Qualität nahm ab und so geht das Unentschieden bisher völlig in Ordnung.

Heidenheim E. Frankfurt 45. +3 Halbzeitfazit:

Eintracht Frankfurt führt nach einer weitestgehend höhepunktarmen ersten Halbzeit beim 1. FC Heidenheim mit 1:0 - und das ohne eigenen Schuss aufs Tor. In der Voith-Arena wurden von Beginn an viele enge Zweikämpfe geführt, meist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Nur selten wurde es gefährlich. Müller legte sich den Ball nach einer abgefälschten Flanke von Nkounkou beinahe ins eigene Tor (20.). Aus dem Spiel heraus konnten beide Teams ansonsten kaum Torgefahr erzeugen. So sorgte ein kurioser Platzfehler für das einzige Tor: Gimber legte den Ball im Spielaufbau zu Müller zurück. Als der FCH-Keeper das Leder wegschlagen wollte, sprang der Ball auf und hoppelte an ihm vorbei ins eigene Tor (39.). Frankfurt hat aktuell einen xGoals-Wert von 0,05 und liegt dennoch in Führung.

Union Berlin Dortmund 45. +6 Ende 1. Halbzeit

Darmstadt Augsburg 45. Ende 1. Halbzeit

Bochum Leipzig 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim E. Frankfurt 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Darmstadt Augsburg 45. +4 Nach einem Foulspiel von Kevin Mbabu bekommen die Lilien halblinks einen Freistoß aus exzellenter Position zugesprochen. Tim Skarke legt sich die Kugel zurecht, bleibt allerdings an der Mauer der Fuggerstädter hängen.

Heidenheim E. Frankfurt 45. +3 Pacho köpft die Freistoßflanke am ersten Pfosten aus der Gefahrenzone.

Union Berlin Dortmund 45. +4 Dortmund sammelt gerade ganz viel Ballbesitz und lässt Ball und Gegner laufen. Union ist nur noch in der Defensive gefordert und schafft es fast gar nicht mehr für Entlastung zu sorgen.

Bochum Leipzig 45. +4 Eine Ecke gibt es noch für den VfL, aber die schlägt Stöger über Freund und Feind hinweg ins Aus.

Heidenheim E. Frankfurt 45. +2 Ein letzter ruhender Ball für die Hausherren: Sessa dribbelt an Max und Dina-Ebimbe vorbei. Er passt die Kugel wieder nach außen, erst dann steigt ihm Dina-Ebimbe auf den Fuß.

Mainz M'gladbach 45. +2 Halbzeitfazit:

Der 1. FSV Mainz 05 führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Die Fohlen kamen etwas besser in die Partie, doch noch innerhalb der ersten Viertelstunde übernahmen die Hausherren das Kommando und gingen durch einen Mitteldistanzschuss Burkardts bereits in der 12. Minute in Führung. Auch in der Folge setzten die Rheinhessen viele Akzente im letzten Felddrittel und schrammten durch einen freien Strafraumschuss Widmers, den Nicolas parierte (25.), und ein Fast-Eigentor Konés, der an die Latte des Gästekastens köpfte (26.), zweimal hauchdünn am Ausbau des Vorsprungs vorbei. Auch in der jüngsten Viertelstunde gelang Mainz über weite Strecken Einbahnstraßenfußball. Der FSV kam durch Lee (45.) und Barreiro (45.+2) zu weiteren guten Chancen. Bis gleich!

Darmstadt Augsburg 45. +3 Die Augsburger halten sich in den letzten Minuten dieser ersten Hälfte ein wenig zurück und schalten bereits jetzt in den Verwaltungsmodus. Das Team von Jess Thorup kann Abschnitt eins nach diesem Spielverlauf selbstverständlich gemächlich austrudeln lassen.

Bochum Leipzig 45. +3 Gelbe Karte für Amadou Haïdara (RB Leipzig)

Dafür muss man dann aber Gelb geben. Haidara hält voll gegen Bero drauf und wird zurecht verwarnt.

Mainz M'gladbach 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Mainz M'gladbach 45. +2 Barreiro mit dem Kopf! Infolge einer durch einen Verteidiger produzierten Bogenlampe schaltet der Luxemberger am schnellsten und nickt aus vollem Lauf und 14 Metern in Richtung linker Ecke. Die verfehlt er nur knapp.

Bochum Leipzig 45. +2 Auf der anderen Seite springt ein Kopfball vor die Füße von Stöger, der den nächsten Distanzschuss abgibt. Die Kugel trifft er nicht satt, wodurch sie in die Hände von Gulácsi hoppelt.

Union Berlin Dortmund 45. +1 Fünf Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Das ist vor allem der Pyro-Unterbrechung der Anfangsphase geschuldet. Ansonsten gab es nur wenige Pausen.

Heidenheim E. Frankfurt 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Darmstadt Augsburg 45. +1 Gelbe Karte für Emir Karic (SV Darmstadt 98)

Emir Karic sieht im Nachgang die Gelbe Karte für eine Grätsche gegen Fredrik Jensen. Schiedsrichter Zwayer hatte zunächst auf Vorteil entschieden, reicht die Verwarnung allerdings noch berechtigterweise nach.

Bochum Leipzig 45. +1 Einmal mehr nutzen die Leipziger das hohe Anlaufen der Bochumer fürs schnelle Umschalten. Simons legt sich die Kugel auf den rechten Fuß, doch zieht das Leder erneut am rechten Winkel vorbei. Das gab's heute auf beiden Seiten zur Genüge zu beobachten.

Darmstadt Augsburg 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Heidenheim E. Frankfurt 45. Den ruhenden Ball bringt Sessa auf Gimbers Kopf, der aus einer leichten Rückwärtsbewegung kaum Druck auf den Kopfball bekommt und das Leder zudem links daneben nickt.

Darmstadt Augsburg 45. Skarke legt in zentraler Position im Strafraum für Polter ab. Der Lilien-Stürmer bekommt bei seinem Rechtsschuss aber zu wenig Druck hinter die Kugel. Dahmen taucht rechtzeitig ab und packt beim Flachschuss sicher zu.

Heidenheim E. Frankfurt 44. Busch spielt tief zu Sessa, der rechts an der Grundlinie flankt. Seine Hereingabe wird geblockt, immerhin Eckstoß.

Bochum Leipzig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Mainz M'gladbach 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Mewa-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Union Berlin Dortmund 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Mainz M'gladbach 45. Lee hat das 2:0 auf dem Fuß! Der Südkoreaner wird durch einen Flugball Kohrs auf halbrechts hinter die gegnerische Abwehrkette geschickt. Er will den Ball aus 13 Metern in die linke Ecke schlenzen, doch Elvedi steht im Weg.

Bochum Leipzig 44. Harm Osmers ist aktuell sehr beschäftigt damit, die Gemüter ruhig zu halten. Da es keine schweren Fouls gibt, kommen immer wieder Beschwerden des einen Teams, die er dann abwiegen muss, ohne eine Karte zu geben.

Union Berlin Dortmund 45. Gelbe Karte für Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Julian Ryerson räumt András Schäfer mittig in der BVB-Hälfte rüde ab und wird für seinen übertriebenen Körpereinsatz als erster Spieler der Partie verwarnt.

Heidenheim E. Frankfurt 42. Frankfurt hat bisher einen mickrigen und sehr harmlosen Schuss abgegeben - und noch keinen auf das gegnerische Tor - und liegt plötzlich mit 1:0 in Führung. Die Adlerträger wissen wohl selber nicht, wie sie das geschafft haben.

Union Berlin Dortmund 43. Für Karim Adeyemi ist es das erste Saisontor und es könnte im Kampf um die Königsklasse ein extrem wichtiges sein.

Darmstadt Augsburg 43. Kurz vor der Halbzeitpause gibt es die erste Ecke auf Seiten der Hausherren. Die Hereingabe von Justvan kann von Udokhai am ersten Pfosten allerdings problemlos geklärt werden. Torgefahr sieht anders aus.

Heidenheim E. Frankfurt 40. Gimber ist der Pechvogel, dem das Eigentor zugeschrieben wird. Kevin Müller, dem aber der entscheidende "Fehler" unterlaufen wird, wird sofort mit Sprechchören aus der Fankurve aufgemuntert.

Mainz M'gladbach 43. Gelbe Karte für Nathan N'Goumou (Bor. Mönchengladbach)

Tief in der gegnerischen Hälfte kommt N'Goumou zu spät gegen Kohr und steigt dem Ex-Leverkusener auf den rechten Fuß. Die erste Gelbe Karte des Nachmittags ist fällig.

Bochum Leipzig 41. Bei der anschließenden Ecke kommt Orbán endlich an den Ball, doch verlängert ihn weit rechts raus ins Toraus.

Darmstadt Augsburg 41. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Andreas Müller

Darmstadt Augsburg 41. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Fabian Holland

Mainz M'gladbach 42. Die Fohlen bringen einen ersten aussichtsreichen Konter auf den Rasen. N'Goumou hat auf halblinks viel freien Rasen vor sich. Vor einer Verlagerung zum blanken Honorat an der halbrechten Sechzehnerkante lässt er sich den Ball aber von van den Berg abnehmen.

Darmstadt Augsburg 41. Scheinbar kommt es noch dicker für die Lilien. Kapitän Fabian Holland sitzt ohne vorherige gegnerische Einwirkung auf dem Rasen und muss vom medizinischen Personal behandelt werden. Es ist zwar nicht ersichtlich, was das Problem ist, allerdings muss er offensichtlich ausgewechselt werden.

Bochum Leipzig 40. Jetzt reiben sich Schlotterbeck und Orbán im Bochumer Strafraum auf. Die Leipziger fordern im Rudel einen Strafstoß, doch das reicht eigentlich nicht. Das geht als Körperkontakt durch.

Union Berlin Dortmund 41. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Karim Adeyemi

Adeyemi trifft bei seinem Comeback in der Startelf traumhaft! Der 22-Jährige wird rechts vor dem Strafraum von Füllkrug bedient, zieht mit dem Ball am Fuß nach innen und schlenzt ihn anschließend mit dem linken Innenrist aus rund 15 Metern perfekt in das lange Eck. Der Ball knallt von der Unterkante der Latte hinter die Linie. Was für ein Traumtor!

Union Berlin Dortmund 41. Dortmund hat hier mittlerweile die Kontrolle übernommen. Die Gäste drängen noch vor der Pause auf die Führung.

Union Berlin Dortmund 38. Wieder ist Rønnow zur Stelle! Maatsen zieht von links vor dem Strafraum nach innen und sucht aus der zweiten Reihe einfach mal den Abschluss. Der Ball fliegt in Richtung rechtes unteres Eck. Brandt läuft in der Box aber noch dazwischen und fälscht den Ball entscheidend ab. Dadurch ändert er die Flugbahn. Rønnow ist dennoch auf dem Posten. Der Keeper reagiert auf die Richtungsänderung blitzschnell und fischt den Ball aus dem aus seiner Sicht rechten Eck noch gerade eben mit der rechten Hand weg.

Heidenheim E. Frankfurt 39. Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Benedikt Gimber (Eigentor)

Was ein Schnitzer! Heidenheim möchte das Spiel von hinten aufziehen, Gimber spielt zu Müller zurück. Direkt vor dem Keeper hoppelt der Ball durch einen Platzfehler hoch und springt über den Fuß vom verdutzten Müller vorbei ins eigene Tor.

Mainz M'gladbach 39. Vom Schlusslicht Darmstadt wird Mainz heute auch dann nicht überholt werden, sollte dieses Spiel doch noch verloren gehen. Die Lilien liegen in ihrer Heimpartie gegen Augsburg nämlich schon mit 0:5 hinten.

Heidenheim E. Frankfurt 37. Die folgende Ecke wird kurz ausgeführt. Doch auch aus dem Halbfeld bringt die Halbfeldflanke keine Gefahr ein. Dovedan köpft den Ball nochmal vor das Tor, wo Mainka im Abseits steht.

Darmstadt Augsburg 38. Auch das Offensivspiel der Lilien ist hier weitestgehend harmlos. Bestes Beispiel dafür: Eine Flanke von der Grundlinie, getreten von Luca Pfeiffer, landet ohne jegliche Gefahr geradewegs im Toraus und endet folgerichtig in einem Abstoß für den FC Augsburg.

Heidenheim E. Frankfurt 36. Buta kommt deutlich zu spät gegen Dovedan. Sessas Freistoßflanke soll Kleindienst finden, die SGE bekommt das vor dem groß gewachsenen Stürmer geklärt.

Union Berlin Dortmund 37. Spielerisch haben die Dortmunder hier wirklich nur ganz wenig anzubieten. Allerdings hatten sie durch die Großchance von Nico Schlotterbeck nun sogar die beste Gelegenheit der Begegnung.

Bochum Leipzig 38. Gelbe Karte für Moritz Broschinski (VfL Bochum)

Im Kopfballduell räumt Broschinski den mitspringenden Haidara ab, weshalb der Stürmer verwarnt wird. Mit der Schulter ist er dem Malier in die Parade gefahren.

Bochum Leipzig 37. Inzwischen wird Simons bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Eben hat er Wittek gefoult, aber die Pfiffe haben schon davor angefangen. Warum das angefangen hat, ist unklar, jetzt ist es aber nicht mehr zu überhören.

Union Berlin Dortmund 35. Rønnow hält mit einer absoluten Glanztat die Null! Der folgende Eckstoß von der rechten Seite wird brandgefährlich. Der Ball wird am ersten Pfosten von Adeyemi verlängert und landet hinten im Fünfer beim überraschend freien Schlotterbeck. Aus kürzester Distanz schließt der 24-Jährige direkt ab. Rønnow kommt aber noch in höchster Not angeflogen und pariert mit einer Mischung aus Gesicht- und Handabwehr auf der Linie.

Bochum Leipzig 36. Die Fouls und umstrittenen Duelle mehren sich in dieser Phase. Den Bochumern dürfte das ganz recht sein.

Mainz M'gladbach 37. Mönchengladbach lässt ein sauberes Aufbauspiel weiterhin vermissen, schafft es nur ganz selten kombinierend über die Mittellinie. Kassiert die Borussia im zwölften Auswärtsspiel der Saison die siebte Niederlage, wird sie den Blick in der Tabelle weiterhin nach unten richten müssen.

Darmstadt Augsburg 35. Der FCA kann mit der haushohen Führung im Rücken natürlich enorm befreit aufspielen. Im Offensivspiel der Fuggerstädter funktioniert fast alles. Betonung liegt hierbei auf fast: Demirović befördert eine Flanke von Mbabu von der rechten Seite mit einer spektakulären Flugeinlage knapp über den Querbalken und schrammt damit Zentimeter am Hattrick vorbei!

Heidenheim E. Frankfurt 34. Dovedan läuft von links Richtung zweiter Pfosten ein. Nur etwas zu nah ans Tor flankt Busch, sodass Dovedan die Kugel knapp verpasst.

Bochum Leipzig 34. Die Hausherren lassen sich vom Gegentor nicht einschüchtern, verlagern das Spiel sogar komplett in die Hälfte von Leipzig. Die sind mal kurz mit allen Mann in der Defensive.

Union Berlin Dortmund 34. Schlotterbeck chippt den Ball rechts in den Strafraum zu Adeyemi, der zumindest mal einen Eckball herausholt. Vielleicht geht für die Gäste etwas nach einem Standard.

Heidenheim E. Frankfurt 33. Nach einer schönen Kombination auf der rechten Seite legt Dinkçi zentral für Dovedan auf. Der möchte es aus mittiger Position an der Strafraumkante probieren, doch Koch blockt entscheidend.

Mainz M'gladbach 34. Mwene ist auf der linken Strafraumseite Adressat eines Flugballs Widmers vom rechten Flügel. Der Österreicher packt aus 14 Metern einen Volleyschuss mit dem linken Spann aus. Der segelt allerdings eher in Richtung Stadiondach denn auf den Kasten.

Union Berlin Dortmund 32. Der Borussia gelingt es aktuell sich tief in der FCU-Hälfte festzusetzen. Allerdings finden die Hereingaben einfach keinen Abnehmer und am Ende gibt es Abstoß für die Köpenicker. Damit ist Frederik Rønnow weiter ungeprüft.

Darmstadt Augsburg 32. Nach einer guten halben Stunde ist die Partie hier am Böllenfalltor schon längst entschieden. So mancher Fan hat bereits schon das Stadion verlassen. Verübeln kann man es ihnen nicht wirklich - die Lilien präsentieren sich heute wirklich katastrophal!

Heidenheim E. Frankfurt 31. Gelbe Karte für Robin Koch (Eintracht Frankfurt)

Im Mittelfeld möchte Koch den Ball klären, doch Dovedan kommt mit seiner Fußspitze leicht vor dem SGE-Akteur an den Ball. Koch trifft seinen Gegenspieler klar, eindeutige Gelbe Karte.

Heidenheim E. Frankfurt 30. In beiden Strafräumen ist noch kaum was los. Zusammen bringen es beide Teams aktuell gerade mal auf 0,16 xGoals (0,11 Heidenheim, 0,05 Frankfurt).

Mainz M'gladbach 32. War das ein strafstoßwürdiger Kontakt? Nach einem weiten Einwurf von der tiefen linken Außenbahn wird Burkardt am nahen Fünfereck von Weigl und Koné in die "Zange" genommen, ehe er zu Boden geht. Schiedsrichter Robert Schröder reicht dies nicht für einen Elfmeterpfiff; der VAR sieht keine klare Fehlentscheidung.

Heidenheim E. Frankfurt 28. Nach einem Luftduell mit Dovedan landet Tuta ungemütlich auf der Seite. Eine kurzer Unterbrechung hat Tuta nötig, dann geht es für den Frankfurter weiter.

Union Berlin Dortmund 29. Dortmund versucht das Geschehen jetzt mal durch eigenen Ballbesitz zu beruhigen und zu kontrollieren. Allerdings stehen die Eisernen in der eigenen Hälfte sehr kompakt und dem BVB fehlt jegliche Idee, um das Bollwerk zu knacken. Das ist wirklich erschreckend uninspiriert von den Schwarz-Gelben.

Darmstadt Augsburg 29. Tooor für FC Augsburg, 0:5 durch Ermedin Demirović

Selbst die Augsburger werden langsam ungläubig! Fredrik Jensen hat nach einem Ball auf der rechten Seite viel zu viel Platz und schlägt im richtigen Moment eine flache Hereingabe an den kurzen Pfosten. Dort läuft Demirović im perfekten Moment ein und kann unbedrängt mit dem rechten Fuß in die kurze Ecke abschließen. Auch das geht wieder deutlich zu einfach - was die Lilien in der Defensive da veranstalten, ist alles andere als bundesligatauglich!

Bochum Leipzig 30. Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Dani Olmo

Wenn im Spiel nicht so viel geht, dann macht es eben die individuelle Klasse! Šeško treibt den Ball stark von rechts durchs Zentrum, bevor er links Olmo mitnimmt. Der legt sich den Ball wieder in die Mitte auf den rechten Fuß, damit er das Leder perfekt in den rechten Winkel schlenzen kann!

Bochum Leipzig 28. Hinten links rutscht Bernardo aus, wodurch Henrichs bis zur Grundlinie stoßen und flach flanken kann. Das ausgefahrene rechte Bein ist zur Stelle!

Darmstadt Augsburg 28. Torsten Lieberknecht reagiert ein erstes Mal und bringt Zimmermann und Holtmann für Müller und Gjasula. Die beiden haben einen wirklich gebrauchten Nachmittag hinter sich - es kann nur besser werden.

Heidenheim E. Frankfurt 26. Die Flanke beim fälligen Freistoß ist harmlos und fliegt in einen menschenleeren Raum.

Bochum Leipzig 27. Sofort folgt wieder der lange Schlag zu Broschinski, aber weit vor dem Stürmer köpft der herausgelaufene Péter Gulácsi den Ball weg. Wenig später ist es trotzdem wieder Bochum, das in Person von Stöger einen Schuss abgibt. Dieser Direktschuss aus 20 Metern saust links ins Hintertornetz.

Mainz M'gladbach 29. Nach einer knappen halben Stunde kann sich die Elf vom Niederrhein glücklich schätzen, noch nicht deutlicher hinten zu liegen. Bisher ist sie weit davon entfernt, an das Leistungsniveau vom jüngsten 5:2-Heimsieg gegen Bochum anzuknüpfen.

Darmstadt Augsburg 27. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Gerrit Holtmann

Darmstadt Augsburg 27. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Klaus Gjasula

Darmstadt Augsburg 27. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Christoph Zimmermann

Darmstadt Augsburg 27. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Jannik Müller

Heidenheim E. Frankfurt 25. Gelbe Karte für Éric Dina-Ebimbe (Eintracht Frankfurt)

Dina-Ebimbe steigt seinem Gegenspieler klar auf den Schlappen und sieht zu Recht die Gelbe Karte.

Bochum Leipzig 26. Jetzt schalten wieder die Bullen um, doch Orderts kann eingreifen und zum Einwurf klären.

Heidenheim E. Frankfurt 24. Bei einem Eckstoß von der rechten Seite findet Dovedans Kopfballablage ins Zentrum keinen Mitspieler. Sessa bekommt den Ball im Rückraum nochmal vor die Füße, trifft den Dropkick aber nicht richtig.

Union Berlin Dortmund 26. Der 1. FC Union Berlin ist hier wirklich das klar bessere Team. Dortmund ist in allen Belangen unterlegen und langsam liegt die FCU-Führung in der Luft.

Mainz M'gladbach 26. Koné beinahe mit dem Eigentor! Der Franzose kommt zwar an Amiris Eckstoßflanke von der linken Fahne heran, verlängert sie mit der Stirn aber unfreiwillig auf das Mönchengladbacher Gehäuse. Der Ball klatscht gegen den Querbalken.

Bochum Leipzig 25. Immer wieder arbeitet und kombiniert sich Bochum ins letzte Drittel. Ein schneller Doppelpass mit Broschinski soll Asano in Position bringen, doch einerseits ist Lukeba mit dem Bein dazwischen und anschließend geht auch noch die Fahne an der Seitenlinie hoch.

Darmstadt Augsburg 25. Tooor für FC Augsburg, 0:4 durch Ruben Vargas

Augsburg überrollt den SV Darmstadt! Wieder einmal geht dem Treffer ein haarsträubender Fehlpass im Mittelfeld, diesmal von Karic voraus. Demirović kann anschließend ohne jeglichen Gegnerdruck auf den gegnerischen Sechzehner zudribbeln, wo er anschließend links zu Vargas rüberlegt. Der Schweizer nimmt die Kugel einmal mit und schweißt danach humorlos mit dem linken Vollspann hoch in die kurze Ecke ein - einmal mehr ist Schuhe ohne Chance.

Heidenheim E. Frankfurt 22. Knauff flankt flach in Richtung Zentrum, dort möchte Dina-Ebimbe den Ball direkt nehmen. Doch er verstolpert den Abschluss.

Darmstadt Augsburg 24. Immerhin mal wieder ein Abschluss der Gastgeber. Im Anschluss an einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt Tim Skarke aus spitzem Winkel zum Abschluss, scheitert aber an Finn Dahmen, der geschickt die kurze Ecke zu macht.

Mainz M'gladbach 25. Widmer verlangt Nicolas alles ab! Van den Berg lässt den Kapitän mit einer tollen Diagonalverlagerung aus halblinker Position auf die rechte Sechzehnerseite frei vor dem Gästekasten auftauchen. Der Schweizer schießt auf die lange Ecke. Nicolas rettet mit den Fingerspitzen.

Union Berlin Dortmund 23. Der anschließende Standard von der rechten Fahne sorgt für keine Gefahr. Stattdessen bietet sich dem BVB die Möglichkeit zum Konter. Der verpufft allerdings ebenfalls, da ein Steilpass von Adeyemi zu ungenau ist.

Heidenheim E. Frankfurt 20. Müller fast ins eigene Tor! Nkounkou tankt sich auf der linken Seite durch ein paar Gegenspieler durch und chippt den Ball von der Grundlinie ins Zentrum. Dort hat Heidenheims Torwart Müller den Ball schon so gut wie sicher, wischt ihn sich nach einer hohen Flugbahn aber beinahe ins eigene Tor. Auf der Linie schnappt er sich das Leder noch, der Schiedsrichter bekommt kein Signal auf die Uhr - kein Tor.

Darmstadt Augsburg 23. Allmählich kippt auch die Stimmung auf den Rängen. Ein gellendes Pfeifkonzert schallt durch das Stadion am Böllenfalltor. Angesichts der desolaten Vorstellung der Hausherren ist der Unmut des heimischen Anhangs allerdings auch mehr als nachvollziehbar.

Mainz M'gladbach 24. Nach durchaus vielversprechenden ersten Minuten lässt sich Mönchengladbach die Spielweise der Hausherren aufzwängen, taucht viel zu selten vorne auf. Die Mainzer Führung geht Mitte der ersten Halbzeit zweifellos in Ordnung.

Union Berlin Dortmund 22. András Schäfer sucht bei einem FCU-Einwurf rechts in der gegnerischen Hälfte mit seinem Laufweg sofort die Tiefe und holt alleine auf weiter Flur zumindest einen Eckstoß heraus.

Bochum Leipzig 22. RB holt einen ersten Eckball heraus. Den tritt Simons von rechts an den ersten Pfosten, doch da klären die Hausherren per Kopf. Die Szene bleibt heiß, weil Leipzig erneut nach vorne spielt, aber ähnlich wie zuvor Schlotterbeck, jagt diesmal Haidara den Ball rechts vorbei.

Heidenheim E. Frankfurt 19. Max und Chaïbi stehen bereit, der Algerier macht es schließlich. Aus halbrechten 22 Metern verzieht er jedoch recht deutlich über den Querbalken.

Union Berlin Dortmund 19. Danilho Doekhi muss nach einem Zusammenprall mit Niclas Füllkrug behandelt werden. Der 25-Jährige kann nach einer kurzen Pause aber weitermachen.

Mainz M'gladbach 21. Amiri wird im halbrechten Angriffskorridor durch Wöber zu Fall gebracht. Es ist bereits der dritte Freistoß, den der FSV im letzten Felddrittel zugesprochen bekommt. Grudas Ausführung bleibt allerdings in der grünen Mauer hängen.

Darmstadt Augsburg 20. Tooor für FC Augsburg, 0:3 durch Ermedin Demirović

Was bitte ist mit der Hintermannschaft von Darmstadt los? Klaus Gjasula spielt als letzter Mann einen viel zu kurz geratenen Rückpass in Richtung Marcel Schuhen perfekt in den Lauf von Ermedin Demirović. Der Bosnier nimmt die Einladung dankend an und vollendet flach durch die Hosenträger von Darmstadts Schlussmann. Das nächste Geschenk der Hausherren - wo das wohl noch hinführt?

Heidenheim E. Frankfurt 18. Dinkci trifft den Knöchel von Buta, zum Unmut der Heimfans gibt es einen vielversprechenden Freistoß für die SGE. Das Einsteigen Dinkcis konnte man aber sicherlich abpfeifen.

Darmstadt Augsburg 20. Die Gäste bleiben hier das dominante Team. Die Fuggerstädter merken den Lilien die Verunsicherung deutlich an und pressen daher enorm hoch an. Eine Maßnahme, die sich bei beiden Treffern schon bezahlt gemacht hat.

Bochum Leipzig 19. Links hat Asano zu viel Platz, legt gut für Bero zurück, doch der trifft den Ball nicht richtig. Dennoch bleibt der VfL im Ballbesitz, bis Schlotterbeck aus dritter Reihe rechts vorbeischießt.

Union Berlin Dortmund 18. Die Alte Försterei ist unter Nenad Bjelica wieder zu einer richtigen Festung geworden! Von den fünf Heimspielen unter der Leitung des Kroaten konnte der FCU vier gewinnen und ging sogar noch gar nicht als Verlierer vom Platz.

Heidenheim E. Frankfurt 15. Jan Schöppner fasst sich ein Herz aus der Distanz, jagt das Spielgerät aber auf die Hintertortribüne. Aber immerhin mal ein Abschluss!

Mainz M'gladbach 19. Die Nullfünfer bleiben am Drücker, wollen so schnell wie möglich nachlegen. Amiri flankt die vierte Heimecke von der linken Fahne mit viel Effet an die zentrale Fünferkante. Dort schraubt sich der aufgerückte van den Berg am höchsten, nickt aber gut einen Meter an der langen Ecke vorbei.

Bochum Leipzig 15. Am Ende ist es schlicht Abseits, das abgepfiffen wird. Beim Querpass von Šeško schien Xavi Simons mit der Fußspitze zu weit vorne. Vielleicht greift auch deshalb der VAR ein. Ansonsten war es Šeško, der schon im Vorfeld zu früh gestartet war.

Darmstadt Augsburg 17. Gelbe Karte für Jannik Müller (SV Darmstadt 98)

Jannik Müller, der Unglücksrabe beim 0:1, kommt im Duell mit Arne Maier deutlich zu spät und räumt den Augsburger Mittelfeldmann direkt vor den Augen von Felix Zwayer ab. Der Unparteiische zückt zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie.

Union Berlin Dortmund 16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Die Berliner erwischten den deutlich besseren Start, aber konnten ihre erste Chance nicht nutzen. Dortmund versucht sich nun langsam in die Partie zu arbeiten, aber hat sich vor dem Tor von Frederik Rønnow noch gar nicht blicken lassen.

Bochum Leipzig 14. VAR-Entscheidung: Das Tor durch X. Simons (RB Leipzig) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

In der eigenen Hälfe erobert RBL vermeintlich mit einem Foul den Ball und kontert zum Tor. Auf dem Weg dahin sieht es auch so aus, als wäre Benjamin Šeško im Abseits, doch Loosli hebt wohl auf, ehe der Stürmer links Simons mitnimmt, der flach ins kurze linke Eck trifft. Das wird aber alles nochmal geprüft.

Darmstadt Augsburg 15. Torsten Lieberknecht muss sich wohl schon jetzt etwas einfallen lassen, um hier nicht völlig unterzugehen. Seine Mannschaft wirkt aktuell, vor allem in der Defensive, völlig desorientiert und läuft in so manchen gefährlichen Gegenangriff der Augsburger. Es fehlt komplett an Sicherheit und Stabilität.

Mainz M'gladbach 17. Der durch Konés Kurzpass in Szene gesetzte Wöber nimmt aus halblinken 23 Metern mit dem linken Spann Maß. Der wuchtige Versuch rauscht weit rechts am Ziel vorbei.

Union Berlin Dortmund 13. Dortmund überlässt der Heimelf jetzt mal den Ball und lauert im Mittelfeldpressing auf einen Ballgewinn. Die Unioner halten den Ball aber sicher in den eigenen Reihen. Raumgewinn erzielen sie allerdings nicht.

Heidenheim E. Frankfurt 12. Eine gefühlte Ewigkeit braucht es bis Buta einen Einwurf tief in des Gegners Hälfte ausführen darf. Im Strafraum muss der Schiedsrichter sogar zwischen zwei Streithähnen schlichten. In besagter Zone aber kommt die Kugel schließlich gar nicht an, Frankfurt verliert sie nach zwei kurzen Kontakten.

Mainz M'gladbach 15. In der Live-Tabelle ziehen die Rheinhessen am erst morgen gegen Leverkusen geforderten 1. FC Köln vorbei und nehmen Rang 16 ein. Sie verkürzen den Rückstand auf das definitiv rettende Ufer auf sieben Zähler.

Bochum Leipzig 13. Von Ordets bedrängt zieht auch Dani Olmo aus zweiter Reihe ab. Auch hier rauscht der Ball knapp über den rechten Winkel hinweg.

Bochum Leipzig 12. Eine Flanke auf den zweiten Pfosten köpft Raum vor den Strafraum, von wo Losilla anläuft und die Kugel wuchtig nur Zentimeter übers Tor hämmert!

Darmstadt Augsburg 12. Tooor für FC Augsburg, 0:2 durch Fredrik Jensen

Augsburg erhöht auf 2:0 - und wieder pennt Darmstadt komplett! Nach einem Ballverlust von Gjasula schalten die Gäste blitzschnell um. Vargas schickt Jensen mit einem hohen Zuspiel rechts in den Strafraum. Der Finne behält alleine vor Schuhen die Ruhe und schließt mit dem rechten Fuß in die lange Ecke ab. Der Schlussmann der Lilien ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern - das riecht nach einer Klatsche für die Hausherren!

Darmstadt Augsburg 11. Der FCA ist dem zweiten Treffer näher als die Lilien dem Ausgleich! Nach einem schönen Doppelpass zwischen Vargas und Tietz kommt der Schweizer links im Strafraum aus spitzem Winkel zum Abschluss. Schuhen lenkt den Abschluss allerdings mit dem Fuß rechts am Tor vorbei.

Heidenheim E. Frankfurt 10. Die Gäste indes haben hier in den ersten zehn Minuten noch nicht viel gezeigt, tun sich schwer gegen die aufmerksame Heidenheimer Verteidigung.

Bochum Leipzig 11. An der Strafraumgrenze muss Lukeba einen Schuss von Broschinski blocken. Der VfL ist perfekt ins Spiel gekommen.

Union Berlin Dortmund 10. Erstmals kommen die Dortmunder bis tief in die gegnerische Hälfe. Auf dem linken Flügel probieren sie mit Jadon Sancho sogar für Überzahl zu sorgen. Trotzdem spielen sie sich dort fest und kommen nicht durch.

Mainz M'gladbach 12. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jonathan Burkardt

Burkardt bringt Mainz mit einem sehenswerten Schuss in Führung! Der durch van den Berg im offensiven Zentrum bediente Lee leitet den Ball nach einer Drehung zum Eigengewächs weiter. Der donnert ihn aus gut 18 Metern mit dem linken Spann unhaltbar in die obere linke Ecke.

Bochum Leipzig 10. Jetzt fängt Luthe einen hohen Ball von Seiwald ab, ehe er den nächsten Angriff einleitet. Diesmal nimmt sich Stöger den Schuss aus guten 25 Metern, doch setzt ihn rechts vorbei.

Mainz M'gladbach 11. Infolge ziemlich passiver Anfangsminuten hält die Henriksen-Truppe den Schwerpunkt des Geschehens erstmals länger in der Hälfte Mönchengladbachs. Will sie weiterhin eine realistische Chance auf den direkten Klassenerhalt haben, muss sie heute gewinnen.

Darmstadt Augsburg 9. In den letzten Minuten sind die Lilien um Kontrolle bemüht. Das Team von Torsten Lieberknecht setzt sich phasenweise in der gegnerischen Hälfte fest und versucht sich nach dem verkorksten Start wieder etwas Sicherheit zu holen. Der FCA lässt sich etwas fallen und lauert auf Umschaltaktionen.

Heidenheim E. Frankfurt 8. Es folgt ein Freistoß für die Hausherren aus dem rechten Halbfeld. Kevin Sessa nimmt sich der Sache an und bugsiert die Kugel ins Toraus.

Bochum Leipzig 8. RBL liegt also früh zurück, weil vorne die klare Chance nicht genutzt wird und hinten der Torwart patzt. Dafür darf Wittek mit Ball unterm Trikot jubeln. Offenbar kündigt sich Nachwuchs an.

Union Berlin Dortmund 8. Die Eisernen erwischen hier wirklich einen super Start! Nach einer Ecke von der linken Seite landet der Ball etwa am Elfmeterpunkt bei Kevin Vogt. Der Kopfball des Innenverteidigers wird aber geblockt.

Heidenheim E. Frankfurt 6. Nach einer Ecke ist es Mainka, der hier den ersten Warnschuss abgibt. Knapp drüber!

Mainz M'gladbach 9. Nach einem Foul Weigls an Burkardt bekommt Mainz einen Freistoß am linken Strafraumeck zugesprochen. Amiri will den Ball direkt per rechtem Innenrist im Gästekasten unterbringen; Weigl steht im Weg und blockt.

Union Berlin Dortmund 6. Ein BVB-Aufbaufehler führt beinahe zum Rückstand! Union erobert den Ball tief in der gegnerischen Hälfte und schaltet sofort schnell um. Hollerbach traut sich zentral vor dem Strafraum zwar nicht in das Eins-gegen-Eins, aber es wird trotzdem gefährlich. Volland steckt halbrechts an der Sechzehnerlinie mit der Hacke für den durchlaufenden Tousart durch, der aus spitzem Winkel das lange Eck haarscharf verfehlt.

Heidenheim E. Frankfurt 5. Ruhiger Beginn hier bisher von beiden Seiten. Man tastet sich noch ab.

Bochum Leipzig 7. Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Maximilian Wittek

Denkste, Stöger! Der andere Linksfuß macht's! Wittek nimmt Maß, hämmert ihn rechts an der 2-Mann-Mauer vorbei aufs Tor, wo Gulácsi die Kugel durch die Finger flutschen lässt! Da sieht der Keeper gar nicht gut aus!

Darmstadt Augsburg 6. Was für eine Anfangsphase hier in Darmstadt! Bereits nach sechs Minuten haben die Zuschauer ein Tor und zwei weitere Riesenchancen gesehen. Die beiden Hintermannschaften, insbesondere die der Lilien, wirken noch ziemlich unsortiert.

Bochum Leipzig 7. Gute 25 Meter vor dem Tor legt sich Stöger den Ball für einen Freistoß zurecht...

Mainz M'gladbach 7. Die erste Annäherung gehört den Nullfünfern! Amiri gelangt zentral vor der gegnerischen Abwehrkette an den Ball und probiert sich aus 22 Metern mit einem rechten Spannschuss. Wegen leichter Rücklage fliegt der Ball drüber.

Bochum Leipzig 4. Und es geht auf die andere Seite, auf der Broschinski der Ball vor die Füße fällt, sodass er per Dropkick abziehen kann. Das Leder rutscht ihm aber über den Spann, wodurch es weit rechts raus fliegt.

Union Berlin Dortmund 4. Es schwebt zwar noch ein gelblicher Dunst durch das Stadion. Aber die Sicht ist wieder frei. Deshalb rollt der Ball endlich wieder.

Darmstadt Augsburg 3. Die Hausherren schwimmen in der Verteidigung! Vargas schickt Tietz mit einem schönen Steilpass halbrechts in den Strafraum. Der Torschütze zum 1:0 hängt Maglica ab, verfehlt aber mit seinem Außenristschuss die linke untere Ecke.

Mainz M'gladbach 5. Am Ende einer ersten längeren Ballbesitzphase der Fohlen sucht Weigl Jordan per Flugball auf die linke Strafraumseite. FSV-Schlussmann Zentner hat diesen vorausgeahnt und pflückt den Vorlagenversuch sicher aus der Luft.

Darmstadt Augsburg 2. Darmstadt beinahe mit der direkten Antwort! Nach einem langen Ball, den der FCA nicht vernünftig geklärt bekommt, fällt die Kugel Sebastian Polter zentral im Strafraum vor die Füße. Der Stürmer zieht mit dem ersten Kontakt ab, scheitert aber an einer starken Fußparade von Finn Dahmen!

Bochum Leipzig 3. Willkommen zurück, Andreas Luthe! Beim schnellen Konter spielen die Bullen Xavi Simons vollkommen frei. Der Angreifer kann sich das Eck aussuchen, möchte unten rechts einschieben, doch scheitert am ganz langen Bein vom Schlussmann! Sofort ist das Stadion da und feiert den Rückkehrer!

Union Berlin Dortmund 2. Die Stimmung auf den Rängen ist sensationell. Allerdings haben die Gäste Fans ordentlich Pyrotechnik dabei und angezündet. Deshalb ist das Feld mit gelben Rauch bedeckt und die Begegnung aktuell unterbrochen.

Mainz M'gladbach 4. Beide Mannschaften attackieren den gegnerischen Aufbau erst kurz hinter der Mittellinie, lassen ihren jeweiligen Widersacher jedenfalls in der Anfangsphase in der eigenen Hälfte kombinieren.

Bochum Leipzig 2. Luthe schnappt sich einen zu langen Pass links auf der Linie des Strafraums, ehe er von Olmo noch leicht angerempelt wird. Daraufhin fliegen direkt einige Worte vom Riemann-Ersatz.

Heidenheim E. Frankfurt 1. Spielbeginn

Darmstadt Augsburg 1. Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Phillip Tietz

Was für ein Blackout von Jannik Müller! Es sind noch keine sechzig Sekunden auf der Uhr, da spielt der Darmstädter Innenverteidiger ohne Not einen katastrophalen Querpass im eigenen Sechzehner direkt in die Füße von Phillip Tietz. Der Ex-Darmstädter weiß selbst nicht wie ihm geschieht, behält aber alleine vor Marcel Schuhen die Nerven und schiebt locker rechts unten ein - ein Start zum Vergessen für die Lilien!

Union Berlin Dortmund 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in den gelb-schwarzen Trikots. Union hält im gewohnten Rot-Weiß dagegen.

Darmstadt Augsburg 1. Der Ball rollt! Die Zuschauer im Merck-Stadion am Böllenfalltor freuen sich auf die Partie zwischen Darmstadt und Augsburg.

Darmstadt Augsburg 1. Spielbeginn

Bochum Leipzig 1. Die Gäste stoßen an. Bochum empfängt Leipzig. Ab geht die wilde Fahrt!

Mainz M'gladbach 1. Mainz gegen Mönchengladbach – die ersten 45 Minuten in der Mewa-Arena laufen!

Union Berlin Dortmund 1. Spielbeginn

Mainz M'gladbach 1. Spielbeginn

Bochum Leipzig 1. Spielbeginn

Bochum Leipzig Während die Stimme von Herbert Grönemeyer ertönt, treten beide Teams hinaus auf den Rasen des Vonovia Ruhrstadions. Es dauert nicht mehr lange.

Mainz M'gladbach Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Heidenheim E. Frankfurt Der zuvor starke Start ins neue Jahr 2024 ist bei den Adlerträgern somit verpufft, sie müssen so schnell es geht wieder in die Spur finden.

Bochum Leipzig Harm Osmers reist aus Hannover an, um dieses Spiel zu leiten. Dem 39-jährigen assistieren die Linienrichter Robert Kempter und Dominik Schaal.

Darmstadt Augsburg Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Felix Zwayer. An den Seitenlinien wird er von Stefan Lupp und Marco Achmüller assistiert.

Bochum Leipzig Bisher trafen Bochum und Leipzig in zehn direkten Duellen aufeinander. Leipzig behielt dabei achtmal in Folge die Oberhand, allerdings war danach jeweils Ladehemmung zu vermelden. Am 25. Spieltag der letzten Saison siegte Bochum im Ruhrstadion dank des Treffers von Erhan Mašović mit 1:0. Im umkämpfen Hinspiel dieser Saison scheiterten dann Xavi Simons und Emil Forsberg per Elfmeter an Manuel Riemann, wodurch der VfL ein 0:0 sichern konnte.

Union Berlin Dortmund Der direkte Vergleich spricht nach elf Aufeinandertreffen klar für Dortmund. Gleich siebenmal konnte sich der BVB gegen Union durchsetzen und musste sich nur dreimal geschlagen geben. Allerdings gelangen den Hauptstädtern alle Erfolge An der Alten Försterei. Dort verloren sie nur das Duell in der Vorsaison.

Heidenheim E. Frankfurt Aktuell müssen die Adlerträger den Blick allerdings eher nach hinten richten, denn die Formkurve zeigte zuletzt nach unten. Wettbewerbsübergreifend wartet Frankfurt bereits sechs Spiele auf einen Sieg. Neben dem Europapokal-Aus und der Niederlage in Köln gab es ähnlich wie bei Heidenheim viele Unentschieden - vier an der Zahl.

Darmstadt Augsburg Trotz der Tabellensituation fällt es heute enorm schwer, einen Favoriten auszumachen. Der FCA zeigte sich gegen so manches Kellerkind nicht gerade von seiner Schokoladenseite, wie etwa bei der Niederlage gegen Mainz 05 vor zwei Wochen. Auch beim Hinspiel im Oktober standen die Fuggerstädter phasenweise neben sich. Zudem präsentierten sich die Lilien in den letzten Partien mehr als ordentlich. Auf ein Remis in Gladbach folgte eine knappe Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart. Zuletzt schrammte der Aufsteiger äußerst unglücklich an einem Auswärtssieg in Bremen vorbei. Wird an die Form der letzten Wochen angeknüpft, kann das heute ein packendes Duell werden.

Union Berlin Dortmund Das 3:2 gegen Hoffenheim war die erste BVB-Niederlage des Jahres nach zuvor sieben ungeschlagenen Pflichtspielen. Trotzdem herrscht bei Borussia Dortmund dadurch durchaus Krisenstimmung! Das liegt unter anderem daran, dass die Ergebnisse zwar überwiegend stimmten, aber die Leistung der Schwarz-Gelben weiter zu stagnieren scheint und die Pleite altbekannte Probleme wieder offengelegt hat. Nach einem frühen Rückstand konnte Dortmund das Ergebnis zwischenzeitlich sogar drehen. Allerdings reichten der TSG drei Minuten und ein Doppelpack von Beier, um am Ende dennoch als Sieger vom Platz zu gehen. Im Kampf um die Champions League darf dem Revierklub so etwas natürlich nicht passieren. Mit noch einem Punkt Vorsprung auf Leipzig belegt die Borussia aber weiterhin den vierten Platz. Den will der Revierklub heute natürlich auch gegen die formstarken Unioner verteidigen.

Bochum Leipzig Auch bei RB gibt es einen Torwartwechsel. Nach überstandener Bauchmuskelzerrung kehrt Péter Gulácsi direkt ins Tor zurück, weshalb Janis Blaswich wieder weichen muss. Außerm starten Castello Lukeba, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner. Während Xaver Schlager gelbgesperrt ist, dürfte Mohamed Simakan und Loïs Openda für die Königsklasse geschont werden.

Darmstadt Augsburg Bei den Hausherren wird heute aller Voraussicht nach von der gewohnten Fünferkette auf ein 4-2-2-2-System umgestellt. Im Vergleich zum unglücklichen Remis in Bremen tauscht Trainer Lieberknecht, der heute übrigens wieder an der Seitenlinie stehen darf, auf insgesamt drei Positionen. In der Innenverteidigung kommt Franjić für Zimmermann, auf rechts startet Müller für Bader. Außerdem fällt Mehlem mit einem erneuten Wadenbeinbruch nun wieder länger aus und wird von Pfeiffer ersetzt, der neben Polter in die Doppelspitze rückt. Können sich die Lilien heute für die starken Leistungen der letzten Wochen belohnen?

Union Berlin Dortmund Union Berlin hat die Kehrtwende eindeutig geschafft. Mit 25 Punkten belegen die Eisernen zwar nur den 14. Platz, doch ihr Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile acht Punkte. Damit ist er kleiner als der Rückstand auf Rang sieben, der nur bei fünf Zählern liegt. Die Köpenicker sind somit sogar wieder im Rennen um die internationalen Plätze dabei. Das haben sie vor allem ihrem Lauf der letzten Wochen zu verdanken. Gleich viermal in Folge blieben die Berliner ungeschlagen. Im Jahr 2024 musste sich der FCU ohnehin nur Leipzig und dem FC Bayern geschlagen geben. Nun soll es vor heimischem Publikum auch mal wieder mit einer Überraschung gegen einen Topklub klappen, um auch tabellarisch weiter aus dem Keller zu klettern.

Heidenheim E. Frankfurt Eintracht Frankfurt hat derweil sechs Punkte Rückstand auf Leipzig, das parallel in Bochum spielt. Von hinten können mit Hoffenheim, Bremen, Freiburg und eben Heidenheim gleich mehrere Vereine Druck machen.

Bochum Leipzig In der Defensive des VfL herrscht leichte Unordnung. Torhüter Manuel Riemann und Erhan Mašović fehlen mit Gelbsperren. Dazu sitzt Christian Gamboa nur auf der Bank. Das Trio wird durch Routinier Andreas Luthe, Maximilian Wittek und Noah Loosli ersetzt. Eine Reihe weiter vorne kehrt Kapitän Anthony Losilla von einer Sperre zurück und spielt für Moritz Kwarteng.

Mainz M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die seit Ende September auf einen Dreier in der Fremde wartet (seitdem zwei Unentschieden und sechs Niederlagen) und deren Prunkstück die Offensive mit 41 Treffern ist, hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 5:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum drei personelle Änderungen vorgenommen. Elvedi, Itakura und Honorat verdrängen Friedrich, Scally und Hack auf die Bank.

Darmstadt Augsburg Die Gäste aus Augsburg werden heute im gewohnten 4-3-1-2-System erwartet. Im Vergleich zum Heimsieg über den SC Freiburg verzichtet Trainer Jess Thorup auch auf große Rotation und verändert seine Aufstellung auf lediglich zwei Positionen. In der Innenverteidigung kehrt Jeffrey Gouweleeuw nach Gelbsperre zurück und ersetzt Maximilian Bauer. Außerdem wird Arne Engels, der gegen die Breisgauer nach Einwechslung den Siegtreffer erzielen konnte, heute mit einem Startelf-Einsatz belohnt. Im Gegenzug muss Elvis Rexhbecaj zunächst auf der Bank Platz nehmen. Mit einem Sieg stünden die Fuggerstädter ganze zwölf Punkte über dem Relegationsrang 16 und könnten sich dadurch wohl von jeglichen Abstiegssorgen verabschieden - eine große Chance für den FCA.

Union Berlin Dortmund Beim BVB fällt mit Donyell Malen einer der formstärksten Spieler der letzten Woche mit einer Gelbsperre aus. Dafür feiert Karim Adeyemi sein Comeback in der Anfangsformation. Mit Niklas Süle für Marco Reus nimmt Edin Terzić darüber hinaus im Vergleich zur 3:2-Pleite gegen Hoffenheim noch eine weitere personelle Veränderung vor. Dadurch dürfte Emre Can wieder auf der Sechs agieren und Julian Brandt auf die Zehn vorrücken.

Bochum Leipzig RB Leipzig hat im neuen Jahr auch erst zwei Siege geholt, steht in der Rückrundentabelle sogar hinter dem VfL. Zuletzt setzte es eine Niederlage gegen die Bayern und so steht man heute umso mehr im Zwiespalt. Einerseits muss man dieses Spiel gewinnen, um den Druck auf ebenfalls schwächelnde Dortmunder aufrecht zu erhalten und den VfB Stuttgart zumindest im Blick zu behalten. Gleichzeitig steht am Mittwoch das wichtige Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid an. Wie viel Prozent können die roten Bullen heute also geben?

Mainz M'gladbach Auf Seiten der Rheinhessen, die im Hinspiel Anfang Oktober in der Hennes-Weisweiler-Allee einen 2:1-Vorteil auf den letzten Metern verspielten (88.) und die seit Oktober 2020 nicht mehr gegen die Fohlen verloren haben (seitdem drei Siege, drei Unentschieden), stellt Coach Bo Henriksen nach der 1:2-Auswärtsniederlage bei Bayer Leverkusen zweimal um. Anstelle von Caci (Gelbsperre) und Onisiwo (Bank) beginnen Guilavogui und Burkardt.

Heidenheim E. Frankfurt In der Tabelle schaut's für den Aufsteiger weiterhin sehr gut aus. Mit 28 Zählern sind die Heidenheimer genau im Mittelfeld auf Rang zehn platziert. Und auch wenn es an der Schwäbischen Alb niemand laut aussprechen mag: Die Europaplätze sind in Reichweite. Im direkten Duell gegen Frankfurt kann Heidenheim nicht nur der SGE auf die Pelle rücken, sondern gar vorübergehend auf Platz sieben springen.

Union Berlin Dortmund Nenad Bjelica kann diese Woche nach abgesessener Sperre wieder auf Diogo Leite und Kevin Volland zurückgreifen. Die beiden Akteure rücken direkt wieder in die Startelf und verdrängen Robin Knoche und Brenden Aaronson auf die Bank. Dafür hat Robin Gosens beim 2:2 gegen Heidenheim seine fünfte Gelbe Karte gesehen und wird positionsgetreu von Jérôme Roussillon ersetzt.

Mainz M'gladbach Borussia Mönchengladbach gehört zu jenem Quartett, das über den kleinstmöglichen zweistelligen Vorsprung auf die direkte Abstiegszone verfügt. Die Fohlen landeten am vergangenen Samstag mit einem 5:2-Heimerfolg gegen den VfL Bochum, ihrem ersten Rückrundensieg, einen wichtigen Befreiungsschlag. Mit weiteren positiven Ergebnissen heute in Mainz und am nächsten Samstag im Rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln wollen sich die Schwarz-Weiß-Grünen endgültig aus dem Tabellenkeller verabschieden.

Darmstadt Augsburg Heute treffen mit den Lilien und den Augsburgern zwei Teams aus dem unteren Tabellensegment aufeinander. Der FCA konnte nach einer zuletzt schwachen Phase mit nur einem Sieg aus fünf Spielen mit 2:1 nach Rückstand gegen den SC Freiburg gewinnen und steht aktuell schon neun Punkte über dem Strich. Mit einem weiteren Dreier heute könnten die Fuggerstädter weitere Punkte zwischen sich und die Abstiegsränge bringen. Und wo, wenn nicht beim Tabellenschlusslicht? Die Lilien stehen weiterhin mit dem Rücken zur Wand und haben lediglich magere 13 Punkte auf dem Konto. Der letzte Sieg der Darmstädter liegt mittlerweile schon 16 Spiele zurück. Was dem Team von Torsten Lieberknecht allerdings Mut machen dürfte: der letzte Dreier in dieser Bundesliga-Saison gelang gegen den FC Augsburg.

Bochum Leipzig Rein tabellarisch ist es heute ein Duell zwischen Abstiegskampf und Königsklasse. Außergewöhnlich ist nur, dass der VfL Bochum als 15. der Tabelle nur fünf Punkte vom siebten Platz entfernt ist. Technisch gesehen ist der europäische Wettbewerb also näher als die Relegation. Grund dafür sind Heimsiege gegen VfB Stuttgart und Bayern München, die darüber hinwegtäuschen, dass gegen direkte Konkurrenten im neuen Jahr noch wenig ging. Gut also, dass heute der nächste vermeintlich klare Favorit zu Gast ist.

Heidenheim E. Frankfurt Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen: Heidenheim hat seit der Winterpause nur das Auswärtsspiel in Bremen gewonnen, aber auch nur ein Spiel verloren - zu Hause gegen die so starken Leverkusener. Ansonsten punktete die Elf von der Ostalb langsam, aber fleißig: Schon fünfmal teilte sich der FCH im neuen Jahr die Punkte, ganz gleich ob der Gegner Dortmund oder etwa Köln hieß.

Mainz M'gladbach Die Ära des 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga könnte nach 15 Jahren zu Ende gehen. Unter dem neuen Trainer Bo Henriksen konnten die Nullfünfer zwar nicht nur den FC Augsburg mit 1:0 besiegen, sondern sich auch bei der ärgerlichen 1:2-Auswärtsniederlage bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen äußerst teuer verkaufen. Die tabellarische Situation ist allerdings niederschmetternd: Bei zehn Punkten Rückstand auf Rang 15 scheint es realistisch betrachtet nur noch um das Erreichen des Relegationsplatzes zu gehen, der zwei Zähler entfernt ist.

Darmstadt Augsburg Hallo und herzlich willkommen zum 24.Spieltag der Fußball-Bundesliga! Um 15:30 trifft der SV Darmstadt im heimischen Merck-Stadion am Böllenfaltor auf den FC Augsburg.

Mainz M'gladbach Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der 1. FSV Mainz 05 fordert am 24. Spieltag Borussia Mönchengladbach heraus. Der Tabellenvorletzte aus Rheinhessen und der Rang-12. vom Niederrhein stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Mewa-Arena gegenüber.

Heidenheim E. Frankfurt Hallo und herzlich willkommen zum Samstagnachmittag in der Bundesliga! Der 1. FC Heidenheim fordert Frankfurt heraus und kann bis auf drei Punkte auf die Eintracht heranrücken. Um 15:30 Uhr geht's in der Voith-Arena los.

Bochum Leipzig Hallo und herzlich willkommen zum Spiel VfL Bochum - RB Leipzig! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 24. Spieltag der Bundesliga.