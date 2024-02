Stuttgart Köln 21. Und wenn die Domstädter mal an den Ball kommen, geben sie ihn viel zu schnell wieder her. Doch dann gibt es die heiß ersehnte Ausnahme. Der Effzeh gelangt in den Umschaltmoment. Links an der Strafraumgrenze feuert Justin Diehl. Fabian Bredlow ist schnell genug unten, um den Flachschuss sicher zu halten.

Union Berlin Heidenheim 22. Union kämpft sich langsam aber sicher in dieses Spiel hinein. Nach dem komplett verkorksten Start haben die Eisernen mittlerweile mehr vom Spiel und kommen dem Ausgleich Stück für Stück näher.

M'gladbach Bochum 13. Im Optimalfall würde die Letsch-Auswahl den Vorsprung auf die Abstiegszone an diesem Samstag auf zwölf Punkte ausbauen. Dafür müsste sie ihr Gastspiel im Borussia-Park gewinnen und Köln in Stuttgart verlieren.

Werder Darmstadt 20. Gelbe Karte für Marvin Ducksch (Werder Bremen)

Folgerichtig sieht Ducksch noch die Gelbe Karte für die Schwalbe. Mit dieser Entscheidung ist der Bremer natürlich überhaupt nicht einverstanden.

Werder Darmstadt 20. Der Elfmeter wird nach einer Überprüfung zurückgenommen. Richtigerweise wird Badstübner zum Bildschirm gerufen und schaut sich die Szene erneut an. Auch der Unparteiische erkennt, dass es sich eher um eine Schwalbe vom Angreifer handelt und Schuhen tatsächlich seinen Gegenspieler nicht berührt. Badstübner dreht sich zum Spielfeld und nimmt den falschgegebenen Strafstoß zurück.

Stuttgart Köln 19. Dauerhaft hält sich der VfB in der gegnerischen Hälfte auf, zieht die Schlinge immer enger. Köln kann sich nicht mehr befreien. Wie lange geht das noch gut aus Sicht der Gäste?

Union Berlin Heidenheim 19. Da fehlte nicht viel zum Ausgleich! Am rechten Strafraumeck hat Juranović nach toller Verlagerung von Hollerbach viel Zeit und schlägt eine flache Hereingabe an den zweiten Pfosten. Dort wirft sich der mit aufgerückte Gosens in die Flanke, verfehlt die linke untere Ecke dabei aber knapp - unmittelbar nach dem Abschluss ging die Fahne allerdings nach oben.

M'gladbach Bochum 10. Mönchengladbach wird nach einem sehr nervösen Auftakt etwas sicherer, lässt im Zusammenspiel aber noch die nötige Genauigkeit vermissen. Bochum vermittelt weiterhin den gefestigteren Eindruck.

Stuttgart Köln 17. Von der rechten Seite bringt Woo-yeong Jeong eine mustergültige Flanke an. Am Torraum schraubt sich Serhou Guirassy zum Kopfball in die Höhe und kann den recht unbedrängt ausführen. Der Ball jedoch fliegt am langen Eck vorbei.

Werder Darmstadt 18. Es gibt Elfmeter für die Hausherren! Badstübner zeigt auf den Punkt. Am Sechzehner versuchen es Ducksch und Schmid mit einem Doppelpass, den Maglica abfangen kann. Aber der Verteidiger klärt den Ball nicht, sondern geht ins Dribbling. Dabei verliert der Innenverteidiger den Ball an Ducksch, der an Schuhen vorbeigeht und dann zu Boden geht. Doch die Wiederholungen zeigen, dass der Keeper Ducksch nicht trifft und der Angreifer der Hausherren ohne Berührung zu Boden geht.

Union Berlin Heidenheim 18. Viel Zeit im Spielaufbau bleibt den beiden Teams hier aktuell nicht. Sowohl die Eisernen als auch der FCH pressen früh und setzten die gegnerische Defensive dadurch schon im eigenen letzten Drittel unter Druck.

M'gladbach Bochum 7. Jordan scheitert an der Latte! Hack legt eine Flanke per Kopf für den Leihspieler von Union Berlin ab. Jordan nickt aus gut zehn Metern im hohen Bogen auf die obere linke Ecke. Riemann lenkt ihn mit der rechten Hand an den Querbalken.

Stuttgart Köln 16. Somit untermauern die Schwaben ihre optische Überlegenheit nun auch mit etwas Zug zum Tor. Das Team von Sebastian Hoeneß wird allmählich dominanter.

Werder Darmstadt 16. Nach einem Zusammenprall bleibt Gjasula am Boden liegen und muss behandelt werden. Es scheint jedoch als könne der Innenverteidiger weitermachen.

Union Berlin Heidenheim 15. Nach 15 Minuten kommen auch die Eisernen zu ihrem ersten Abschluss. Nach einer Ecke von der linken Seite kommt Doekhi am zweiten Pfosten zum Kopfball, kann diesen in Bedrängnis allerdings nicht aufs Tor bringen. Das Spielgerät geht deutlich rechts am Tor vorbei.

Stuttgart Köln 14. Plötzlich kommt der VfB innerhalb kurzer Zeit zweimal im Sechzehner zum Schuss. Es ist in beiden Fällen Woo-yeong Jeong, der aus ziemlich zentraler Position mal mit links und dann mit rechts schießt. Die Versuche sind nicht platziert genug, womit Marvin Schwäbe parieren kann.

M'gladbach Bochum 4. VAR-Entscheidung: Das Tor durch Bernardo (VfL Bochum) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Bochum bejubelt zunächst die frühe Führung, nachdem Bernardo den Ball infolge einer Ecke Stögers aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt hat. Er hat ihn zuvor aber mit dem rechten Oberarm mitgenommen. Nach Hinweis des VAR wertet Schiedsrichter Sven Jablonski den Kontakt als Handspiel und nimmt den Treffer zurück.

Werder Darmstadt 14. Immer wieder schicken die Bremer Justin Njinmah, der viel zu freie Räume bekommt. Erneut kann der Angreifer in den Sechzehner eindringen, bleibt mit seinen Übersteigern jedoch an der Dreierkette hängen.

Stuttgart Köln 13. Nach wie vor igelt sich der Effzeh nicht hinten ein, schaut regelmäßig vorn raus, doch auf einen zweiten Torabschluss im Spiel müssen wir beiderseits weiterhin warten.

M'gladbach Bochum 3. Die Gäste legen offensiv los, setzen die Hausherren direkt mal stark unter Druck. Der Schwung des Triumphs über die Bayern ist ihnen deutlich anzumerken.

Union Berlin Heidenheim 12. Robin Gosens bleibt nach einem Zusammenprall mit Patrick Mainka auf der linken Seite auf dem Rasen liegen und muss zunächst behandelt werden. Der deutsche Nationalspieler hatte das Knie des Heidenheimer Innenverteidigers äußerst unsanft in den linken Oberschenkel gerammt bekommen. Es sieht allerdings so aus, als könne er gleich schon weiterspielen.

Werder Darmstadt 11. Der frühe Rückstand ist für die Gäste natürlich bitter. Durch das Eigentor wirken die Darmstädter ein wenig geschockt und finden keine wirkliche Lösung im Spiel nach vorne.

Stuttgart Köln 12. Hinsichtlich der Spielanteile entwickelt sich das inzwischen wieder deutlich in Richtung der Hausherren. Der Stuttgarter Ballbesitz bewegt sich um die 70 Prozent. Noch ist das weitgehend brotlose Kunst.

Stuttgart Köln 10. Und so warten die Schwaben weiter auf ihren ersten Torschuss. Zwei Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner hat es wie auch auf der anderen Seite gegeben. Jetzt versucht Chris Führich über links erneut dorthin zu gelangen, bleibt bei seinem Dribbling aber hängen.

M'gladbach Bochum 1. Mönchengladbach gegen Bochum – Durchgang eins im Borussia-Park ist eröffnet!

M'gladbach Bochum 1. Spielbeginn

Union Berlin Heidenheim 9. Die Gäste kommen erneut über die rechte Seite. Außenverteidiger Traoré sucht Beste mit einer Flanke auf Höhe des Sechzehners. Der Topscorer des FCH versucht sich aus zentraler Position mit einer technisch anspruchsvollen Direktabnahme, verfehlt die linke Ecke aber um etwa einen Meter.

Werder Darmstadt 8. Tooor für Werder Bremen, 1:0 durch Christoph Zimmermann (Eigentor)

Und dann klingelt es im Kasten der Lilien und der Torschütze ist ein eigener Spieler. Diesmal verschaffen sich die Hausherren auf der rechten Seite Platz und Romano Schmid marschiert die Linie entlang. Mit einer perfekten Hereingabe sucht er Njinmah am zweiten Pfosten. Aber Zimmermann ist schneller und versucht vor dem Angreifer die Kugel abzugrätschen. Die Verteidigungsaktion misslingt ihm und er befördert das Leder mit seiner Grätsche ins eigene Tor. Bitter für die Gäste, aber Zimmermann musste agieren, denn hinter ihm wäre Njinmah frei vor dem Kasten gestanden.

Stuttgart Köln 8. Nun sind die Gastgeber wieder am Zug. Auch der VfB gelangt in die Box und erarbeitet sich nun seinerseits den ersten Eckball. Dieser fliegt von der linken Seite, getreten von Chris Führich, hoch herein, landet aber auf einem Kölner Kopf, auf dem von Julian Chabot.

Werder Darmstadt 7. Mittlerweile haben sich die Gäste ein wenig befreit, lassen den Bremern jedoch den Ballbesitz. Die versuchen es vor allem über den linken Flügel, aber sowohl Agu als auch Njinmah bleiben eher an Zimmermann hängen.

Stuttgart Köln 6. So gestaltet sich diese Begegnung doch recht offen. Beide Seiten zeigen ihr Interesse, einen aktiven Beitrag zum Spiel leisten zu wollen. Der Effzeh versteckt sich nicht und geht mutig zu Werke.

M'gladbach Bochum Vor wenigen Augenblicken haben die beiden Teams den Rasen betreten.

Union Berlin Heidenheim 6. Die Eisernen versuchen sich vom frühen Rückstand nicht verunsichern zu lassen und schalten sich selbst in die Offensive ein. Besonders über die Außenbahnen gelangen die Köpenicker immer wieder ins letze Drittel. Heidenheim verteidigt jedoch resolut und lässt bislang kaum etwas zu.

Werder Darmstadt 5. Bei den Gästen gibt es natürlich noch eine wichtige Besonderheit. Torsten Lieberknecht fehlt heute am Seitenrand aufgrund einer Gelbsperre. Für ihn übernimmt Ovid Hajou die Koordination der Lilien.

Stuttgart Köln 4. Nun erarbeiten sich die Gäste den ersten Eckstoß in dieser Partie. Darüber gelangt man abermals in den Strafraum. Ein weiterer Torabschluss jedoch entsteht daraus nicht.

Stuttgart Köln 3. Jetzt schwimmen sich die Kölner erstmals frei, deuten eigene offensive Bemühungen an. Und mit ihrem zweiten Anlauf werden die Rheinländer sogleich richtig gefährlich. Jan Thielmann wird von Rasmus Carstensen mit einem langen Ball geschickt, hat freie Bahn und kommt halbrechts im Sechzehner zum Rechtsschuss. Der gerät zu unplatziert und wird von Fabian Bredlow pariert.

Werder Darmstadt 2. Nach zwei Minuten gibt es fast die Führung für die Gastgeber! Über die linke Seite wird der schnelle Njinmah auf die Reise geschickt, der von Zimmermann gestellt wird. Der Angreifer legt sich den Ball schnell vorbei in den Sechzehner und schlägt dann noch per Hacke einen Haken. Dadurch tankt er sich endgültig gegen Zimmermann durch, der keinerlei Unterstützung erhält. Die Hereingabe von Njinmah findet dann Schmid am Fünfmeterraum, der den Ball aus kürzester Distanz aber nicht richtig triff und so die Kugel nur knapp am Kasten vorbeifliegt. Da muss Schmid mehr draus machen.

Union Berlin Heidenheim 3. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Nikola Dovedan

Die Gäste erwischen den Traumstart in diese Partie! Kevin Vogt möchte einen Befreinungsschlag von Lennard Maloney mit dem Kopf zurück zu seinem Keeper spielen, tut dies allerdings vollkommen blind. Somit köpft der Innenverteidiger die Kugel perfekt in den Lauf von Nikola Dovedan, der sich nicht zweimal bitten lässt, in den Strafraum eindringt und von Frederik Rønnow die Nerven behält. Rechts unten schlägt die Kugel am Ende ein - schlechter kann es für die Gastgeber kaum losgehen!

Stuttgart Köln 2. Den Ball geben die Stuttgarter erst einmal fast gar nicht her. Kurz sind die Gäste mal an der Kugel, doch der VfB geht sofort wieder drauf und nistet sich in der gegnerischen Hälfte ein.

Union Berlin Heidenheim 2. Der erste Torschuss der Partie geht an die Gäste. Eren Dinkçi versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz. Allerdings ist der Flachschuss deutlich zu zentral, Frederik Rønnow kann problemlos zupacken.

Werder Darmstadt 1. Der Ball rollt und die Lilien stoßen an. Schnell schenken sie mit einem weiten Ball in die Dreierkette der Hausherren den Ballbesitz jedoch her. Nun versucht es Werder mit einem etwas ruhigeren Spielaufbau.

Stuttgart Köln 1. Bei acht Grad und trotz Bewölkung trockenen Bedingungen haben die Hausherren angestoßen.

Werder Darmstadt 1. Spielbeginn

Stuttgart Köln 1. Spielbeginn

Union Berlin Heidenheim 1. Der Ball rollt an der alten Försterei! Die Zuschauer freuen sich auf die Partie zwischen Union Berlin und dem 1.FC Heidenheim.

Union Berlin Heidenheim 1. Spielbeginn

Werder Darmstadt Bei wechselhaften Bedingungen bringt der Unparteiische der heutigen Begegnung, Florian Badstübner, die Teams auf den Rasen. Unterstützt wird der Schiedsrichter von seinen Assistenten Philipp Hüwe, Jonas Weickenmeier und Sören Storcks als vierten Offiziellen. Im Kölner Keller hat Patrick Hanslbauer einen Blick auf diese Begegnung, die jeden Augenblick angepfiffen wird. Wir freuen uns auf 90 spannende Minuten!

Stuttgart Köln Während der Hinrunde siegte der VfB im Rahmen des sechsten Spieltages beim Effzeh mit 2:0. Und auch beim letzten Aufeinandertreffen an dieser Stelle hatten die Schwaben vor ziemlich genau einem Jahre die Nase mit 3:0 vorn. Der letzte Pflichtspielerfolg der Kölner in Stuttgart geht auf ein DFB-Pokalspiel im Oktober 2021 zurück (0:2).

Werder Darmstadt Bisher konnten die Lilien zwei Saisonsiege einfahren und einen davon ausgerechnet gegen den heutigen Gegner. Am sechsten Spieltag empfingen die Darmstädter die heutigen Hausherren aus dem Norden und deklassierten das Team von Ole Werner. Nach knapp einer Stunde waren die Lilien mit 4:0 in Führung und hatten die ersten drei Punkte in dieser Saison quasi sicher. Werder wachte zwar noch auf und konnte mit zwei eigenen Treffern Ergebniskorrektur betreiben, doch die Punkte blieben in Darmstadt. Somit haben die Bremer aus dem Hinspiel noch einiges gutzumachen. Die Lilien hingegen könnten mit einem Auswärtserfolg wichtige Punkte einsammeln.

Union Berlin Heidenheim Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Deniz Aytekin. An den Seitenlinien wird er von Christian Dietz und Dr. Martin Thomsen assistiert.

Stuttgart Köln Gemäß dem Tabellenplatz weist der VfB auch die drittbeste Offensive der Liga auf (51 Saisontore). Hinsichtlich der Gegentreffer (28) ist man geteilter Vierter. Nach einem Fehlstart ins neue Jahr und den Niederlagen in Mönchengladbach (1:3) und Bochum (0:1) haben die Schwaben, abgesehen vom Pokal-Aus gegen Leverkusen (2:3), wieder in die Spur gefunden. In der Bundesliga steht man aktuell bei vier Siegen in Folge. Darunter befanden sich die Heimspiele gegen Leipzig (5:2) und Mainz (3:1). Zu Hause kommen die Stuttgarter auf drei Dreier in Serie und sind seit acht Pflichtspielen ungeschlagen (sieben Siege). Letztmals das Nachsehen hatte der VfB auf eigener Wiese Ende Oktober bei einem 2:3 gegen Hoffenheim. Das bedeutete die bislang einzige Heimpleite während dieser Saison.

Werder Darmstadt Bei den Gästen aus Südhessen sind es ebenfalls zwei Veränderungen, die Torsten Lieberknecht in der Anfangsformation vornimmt. Sowohl Maglica als aus Skarke sind von ihrer Sperre zurück und nehmen direkt wieder ihren Platz in der Startelf ein. Maglica ersetzt in der Dreierkette Klarer, der heute ausfällt. Zudem kehrt Skarke zurück in die Doppelspitze neben Sebastian Polter. Luca Pfeiffer muss deshalb erstmal wieder auf die Bank zurück.

Union Berlin Heidenheim Heute ist definitiv ein enges Spiel zu erwarten. Wie schon im Voraus erwähnt befinden sich beide Teams aktuell in guter Verfassung. Gerade die Hausherren dürften nach zwei Siegen am Stück mit mächtig Rückenwind in die heutige Partie gehen. Gegen den FCH hatten die Eisernen aber zuletzt ihre Schwierigkeiten. Von den letzten sieben direkten Duellen konnte Union kein einziges gewinnen. Der letzte Sieg über das Team, das selbstverständlich auch damals schon von Frank Schmidt trainiert wurde, datiert aus dem April 2016, damals noch in Liga zwei.

Werder Darmstadt Ein Blick auf die Aufstellungen zeigt, dass beide Trainer jeweils zwei Veränderungen in der Startformation vorgenommen haben. Bei den Gastgebern fällt Kapitän Friedl in der Dreierkette verletzt aus. Auf dieser Position sind die Bremer ohnehin verletzungsbedingt dünn besetzt. Dennoch entscheidet sich Ole Werner für die offensichtliche Lösung und stellt mit Christian Groß einen Routinier in die Innenverteidigung, der diese Position in der laufenden Saison schon öfter besetzen musste. Außerdem wird in der Sturmspitze wieder rotiert. Nach dem Siegtreffer gegen den 1. FC Köln hat sich Justin Njinmah zurück in die Erste Elf befördert. Nick Woltemade muss dafür wieder auf der Bank platznehmen.

M'gladbach Bochum Beim Ruhrpottklub, der auswärts bisher nur Anfang November in Darmstadt gewann und der heute mit einem eigenen Dreier im Optimalfall auf Rang neun vorrücken kann, stellt Coach Thomas Letsch nach dem 3:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München gezwungenermaßen dreimal um. Anstelle von Oermann (Adduktorenprobleme), Antwi-Adjei (angeschlagen) und Losilla (Gelbsperre) beginnen Bero, Kwarteng und Gamboa.

Stuttgart Köln Nach wie vor plagt Köln der schwächste Angriff der Liga. Kümmerliche 15 Saisontore sind die Domstädtern gelungen – sechs davon auswärts, was ebenfalls einen Negativrekord bedeutet. Daraus haben die Rheinländer in der Fremde einen Sieg und sieben Punkte gemacht. Dieser Dreier geht auf ein 1:0 Anfang Dezember in Darmstadt zurück. Daran schlossen sich noch vor Weihnachten zwei 0:2-Niederlagern in Freiburg und bei Union Berlin an. Im neuen Jahr ist der Effzeh auswärts noch unbesiegt, fuhr zwei 1:1-Unentschieden in Wolfsburg und bei der TSG Hoffenheim ein. Mit dem jüngsten 0:1 daheim gegen Bremen endete eine kurze Serie von drei Liga-Partien ohne Pleite.

Union Berlin Heidenheim Bei den Heidenheimern wird heute aller Voraussicht nach vom sonst üblichen 4-2-3-1-System auf ein defensiver ausgerichtetes 4-5-1-System umgestellt. Was die Personalien anbelangt, verzichtet Trainer Frank Schmidt allerdings auf großartig viel Rotation. Lediglich einen Wechsel nimmt der FCH-Coach im Vergleich zur knappen Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen vor: im zentralen Mittelfeld spielt Nikola Dovedan heute von Beginn an. Im Gegenzug muss sich Adrian Beck heute vorerst mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen. Ansonsten bleibt in der eingespielten Aufstellung des Aufsteigers alles wie gehabt.

M'gladbach Bochum Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die das Hinrundenduell Ende September an der Castroper Straße dank der Treffer Neuhaus’ (27.) und Pléas (37., 45.+3) mit 3:1 für sich entschied und die 15 ihrer 22 Punkte vor eigenem Publikum holte, hat Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim RB Leipzig vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Itakura, Elvedi (beide gelbgesperrt), Netz (Infekt) und Reitz (Bank) beginnen Friedrich, Lainer, Neuhaus und N'Goumou.

Stuttgart Köln Aus tabellarischer Sicht hat hier der Dritte den Drittletzten zu Gast. Stattliche 30 Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Der VfB ringt also weiterhin eisern um einen Platz in der Champions League und baut dabei, unabhängig von einem fünften Königsklassen-Startplatz für die Bundesliga über die UEFA-Einjahres-Wertung auf ein Polster von sechs Zählern zum derzeit fünftplatzierten RB Leipzig. Der Effzeh hingegen muss zusehen, das vollends rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Sechs Punkte fehlen da bereits. Und der direkte Abstieg ist nur ein Pünktchen entfernt. Dabei können die Kölner noch dankbar für die Schützenhilfe eines rheinischen Rivalen sein. Leverkusen gab sich gestern keine Blöße und bezwang die Mainzer, die damit Siebzehnter bleiben.

Werder Darmstadt Denn die Aufsteiger finden einfach nicht in die Spur. Mit zwölf Punkten aus mittlerweile 22 Partien stehen die Darmstädter auf dem letzten Platz. Der letzte Sieg der Lilien liegt mittlerweile fünf Monate zurück und mit nur zwei Punkten aus den letzten sechs Partien ist die Leistung des Teams unter Torsten Lieberknecht nicht ausreichend für den Klassenerhalt. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten. Die Lilien haben nur drei Punkte Rückstand auf Mainz, die gestern ihre Begegnung in Leverkusen knapp verloren haben, und vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Somit sind die heutigen Gäste längst noch nicht abgeschrieben, aber es müssen Punkte her. Gegen den SV Werder Bremen wollen die Aufsteiger heute damit beginnen, das Ziel Klassenerhalt wieder anzugreifen.

M'gladbach Bochum Der VfL Bochum setzte zum Abschluss des vergangenen Spieltags mit einem 3:2-Heimerfolg gegen den FC Bayern München das mit Abstand dickste Ausrufezeichen des Wochenendes. Hatten sich die Blau-Weißen bereits bei den 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg und bei der SG Eintracht Frankfurt als stabil präsentiert, nutzten sie die Schwächen des wankenden Rekordmeisters eiskalt aus und sammelten drei Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt, der bei aktuell neun Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz zum Greifen nahe zu sein scheint.

Union Berlin Heidenheim Die Hausherren werden heute erneut in einem 3-3-2-2-System erwartet. Trainer Bjelica nimmt im Vergleich zum knappen Auswärtssieg in Hoffenheim allerdings gleich vier personelle Veränderungen vor. In der Dreierkette fehlt Diogo Leite gesperrt, für ihn beginnt Robin Knoche. Außerdem sitzen Aïssa Laïdouni und der etatmäßige Kapitän Christopher Trimmel heute zunächst auf der Bank. Für die beiden stehen András Schäfer und Josip Juranović in der Startelf. In der Sturmspitze muss der Union-Coach außerdem auf den gelb-rot-gesperrten Kevin Volland verzichten und bringt Brenden Aaronson, der letzte Woche in Sinsheim noch das Siegtor nach Einwechslung erzielen konnte.

M'gladbach Bochum Borussia Mönchengladbach ist nach fünf Partien das schlechteste Rückrundenteam, hat im zweiten Saisonabschnitt bisher nur zwei Punkte ergattert. Nachdem die Fohlen nicht über ein torloses Heimunentschieden gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 hinausgekommen waren, mussten sie sich am letzten Samstag infolge eines weitgehend ambitionslosen Auftritts beim RB Leipzig mit 0:2 geschlagen geben. Tabellarisch sind die Konsequenzen groß: Mönchengladbach ist auf Rang 15 abgerutscht.

Stuttgart Köln Im Vergleich zum 2:1-Sieg am vergangenen Samstag in Darmstadt nimmt Sebastian Hoeneß vier Wechsel vor. Anstelle von Maximilian Mittelstädt (angeschlagen auf der Bank), Pascal Stenzel (Gelb-Rot-Sperre), Jamie Leweling (Bank) und Deniz Undav (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) rücken Anthony Rouault, Josha Vagnoman, Enzo Millot und Woo-yeong Jeong in die Stuttgarter Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach der 0:1-Heimniederlage gegen Bremen drei Veränderungen. Timo Hübers (krank), Benno Schmitz und Linton Maina (beide Bank) sind nicht in der Kölner Anfangsformation zu finden. Dafür beordert Timo Schultz heute Julian Chabot (zurück nach Gelbsperre), Rasmus Carstensen und Justin Diehl von Beginn an auf den Platz.

M'gladbach Bochum Wegen Verzögerungen bei der Anfahrt des Bochumer Trosses wird die Partie erst um 15:40 Uhr angepfiffen.

Union Berlin Heidenheim Mit den Eisernen und dem Liganeuling aus Heidenheim treffen heute zwei recht formstarke Teams aufeinander. Die Köpenicker konnten drei der letzten sechs Spiele gewinnen und haben sich im Kampf um den Klassenerhalt daher etwas Luft verschafft. Mittlerweile beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz schon satte acht Punkte. Mit etwaigen Abstiegssorgen hatten die Gäste von der Ostalb in dieser Spielzeit bislang herzlich wenig zu tun. Der FCH steht mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und präsentiert sich mehr als erstligareif. Bis zur knappen Heimniederlage vergangene Woche gegen den Tabellenführer aus Leverkusen blieb das Team von Frank Schmidt sogar ganze acht Spiele in Folge ohne Niederlage.

Werder Darmstadt Mit einem wichtigen 0:1 Auswärtserfolg in Köln konnte sich der SV Werder Bremen weiter von der gefährliche Zone absetzen und könnte nun sogar die europäischen Plätze angreifen. Mit 29 Punkten stehen die Bremer auf dem siebten Platz und haben nur vier Punkte Rückstand auf die Eintracht aus Frankfurt. Grund dafür ist vor allem der gute Lauf Werders in der Bundesliga. In den letzten neun Partien blieben die heutigen Hausherren acht Mal ungeschlagen und konnten vier der letzten fünf Spiele in der Liga für sich entscheiden. Die Mannschaft von Ole Werner ist somit in starker Form und empfängt heute ausgerechnet den Tabellenletzten aus Darmstadt. Normalerweise müsste das eine Pflichtaufgabe für die Gastgeber werden.

Union Berlin Heidenheim Hallo und herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga! Um 15:30 trifft Union Berlin im Stadion an der alten Försterei auf den 1.FC Heidenheim.

Werder Darmstadt Hallo und herzlich willkommen zum 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. An diesem Samstagnachmittag empfängt der SV Werder Bremen das Tabellenschlusslicht aus Darmstadt. Um 15:30 Uhr rollt der Ball im Weserstadion. Pünktlich vor Beginn beginnt der Liveticker zu dieser Begegnung.

M'gladbach Bochum Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach empfängt am 23. Spieltag den VfL Bochum. Die Elf vom Niederrhein und der Ruhrpottklub stehen sich ab 15:40 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.