Mainz Augsburg 82. Den Gästen rennt so langsam die Zeit davon. Acht Minuten sind es regulär noch, es dürfte allerdings eine Nachspielzeit von mindestens zehn Minuten geben.

Heidenheim Leverkusen 90. +2 Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)



Heidenheim Leverkusen 90. +1 Die Heidenheimer schlagen den Ball nur noch auf hoch und weit Richtung Hrádecký. Freie Schusspositionen gibt es am Bayer-Strafraum aber nicht. Die Werkself verteidigt bislang souverän und unaufgeregt.

Wolfsburg Dortmund 81. Auf dem Papier startet nun die Schlussphase, aber wegen der Fanproteste wird es sicherlich mindestens zehn Minuten Nachspielzeit geben. Somit bleiben den beiden Teams noch rund 20 Minuten.

Mainz Augsburg 79. Augsburg zeigt sich mal wieder offensiv und holt eine Ecke heraus. Die bringt Engels von links an den Fünfmeterraum, wo Zentner beim Abfangen des Balles gestört wird und dafür einen Freistoß bekommt.

Darmstadt Stuttgart 67. Gelbe Karte für Christoph Zimmermann (SV Darmstadt 98)

...Zimmermann lässt sich davon provozieren und lupft die Kugel leicht gegen Führich. Danach stehen sich noch beide mit Schaum vorm Mund gegenüber und sehen so jeweils Gelb.

Darmstadt Stuttgart 67. Gelbe Karte für Chris Führich (VfB Stuttgart)

Führich rückt bei einem Einwurf der Darmstädter die Kugel nicht heraus...

Heidenheim Leverkusen 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Hoffenheim Union Berlin 70. Die TSG 1899 Hoffenheim macht seit dem Seitenwechsel den besseren Eindruck. Allerdings fehlt ihnen die nötige Durchschlagskraft, um für richtig Gefahr zu sorgen.

Heidenheim Leverkusen 88. Muss Bayer doch nochmal zittern? Heidenheim belohnt sich für einen wackeren Auftritt mit dem Anschlusstor und wird von Fans jetzt nochmal nach vorne gepeitscht. Wie viel Nachschlag gibt es?

Wolfsburg Dortmund 79. Während die Gäste ihren Doppelwechsel durchführen und Bynoe-Gittens und Özcan das Feld betreten, muss Arnold auf Seiten der Wölfe behandelt werden. Der VfL-Kapitän scheint die Zähne zusammenzubeißen.

Darmstadt Stuttgart 65. Mehlem wird mit einem hohen Ball in den Strafraum geschickt. Von der Grundlinie aus schlägt er das Spielgerät wuchtig in die Mitte, wo tatsächlich Pfeiffer an die Kugel kommt. Wirklich kontrollieren kann der Stürmer den Ball aber nicht, Bredlow hält aus kurzer Distanz.

Wolfsburg Dortmund 78. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Bynoe-Gittens

Wolfsburg Dortmund 78. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

Wolfsburg Dortmund 78. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

Darmstadt Stuttgart 63. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

Mainz Augsburg 77. So ist es, Guilavogui kommt für den Norweger in die Partie.

Wolfsburg Dortmund 78. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

Hoffenheim Union Berlin 67. Kramarić flankt den Ball von rechts am Strafraum hoch an den zweiten Pfosten. Im Fünfer versucht Weghorst dann nochmal mit dem Kopf auf Beier querzulegen. Allerdings köpft er den Ball genau gegen Doekhi und von dort springt der Ball in das Aus.

Heidenheim Leverkusen 88. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nathan Tella

Mainz Augsburg 77. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Josuha Guilavogui

Wolfsburg Dortmund 78. Bei Dortmund steigt die Fehlerquote und auf der anderen Seite erhöht Wolfsburg den Druck.

Mainz Augsburg 77. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Andreas Hanche-Olsen

Heidenheim Leverkusen 88. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jeremie Frimpong

Heidenheim Leverkusen 88. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

Heidenheim Leverkusen 88. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

Heidenheim Leverkusen 88. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba

Darmstadt Stuttgart 63. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Serhou Guirassy

Heidenheim Leverkusen 88. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

Wolfsburg Dortmund 77. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

Mainz Augsburg 75. Hanche-Olsen fasst sich nach einem Sprint an den linken hinteren Oberschenkel und droht ausgewechselt werden zu müssen.

Wolfsburg Dortmund 77. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Kevin Behrens

Hoffenheim Union Berlin 66. Nenad Bjelica bringt mit Brenden Aaronson und Yorbe Vertessen zwei frische Kräfte für die Offensive.

Wolfsburg Dortmund 75. Baku erobert gegen Sancho den Ball und leitet den Konter ein. Behrens sieht, dass Majer gestartet ist, der Steilpass gerät aber etwas zu lang und Süle läuft ab.

Mainz Augsburg 74. Thorup reagiert, bringt jedoch zwei neue Außenverteidiger.

Heidenheim Leverkusen 87. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:2 durch Tim Kleindienst

Der 1. FC Heidenheim darf nochmal hoffen! Nach einer Freistoß-Flanke von Sessa gelangt der Ball über Umwege auf dem Kopf von Dovedan. Danach geht auch Kleindienst vor dem Tor zum Kopfball hoch und nickt ein. Nur noch 1:2!

Mainz Augsburg 74. Einwechslung bei FC Augsburg: Robert Gumny

Hoffenheim Union Berlin 66. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Brenden Aaronson

Mainz Augsburg 74. Auswechslung bei FC Augsburg: Kevin Mbabu

Hoffenheim Union Berlin 66. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Aïssa Laïdouni

Darmstadt Stuttgart 61. Führich schlägt eine Ecke auf den ersten Pfosten, dort gewinnt jedoch ein Blauer das Kopfballduell.

Mainz Augsburg 74. Einwechslung bei FC Augsburg: Mads Pedersen

Heidenheim Leverkusen 83. Direkt nach dem 0:2 will Xabi Alonso gleich dreifach wechseln. Draußen warten Hofmann, Tella und Tabsoba.

Hoffenheim Union Berlin 66. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Yorbe Vertessen

Hoffenheim Union Berlin 66. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Benedict Hollerbach

Mainz Augsburg 74. Auswechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

Hoffenheim Union Berlin 63. Wout Weghorst verlängert einen langen Ball rechts raus zu Ihlas Bebou. Die Ablage ist jedoch nicht perfekt. Dadurch ist er doch nicht so klar durch wie es zunächst schien. Am Ende springt nur ein Abschluss etwa von halbrechts von der Strafraumkante heraus. Der Versuch auf das linke Eck stellt Frederik Rønnow jedoch vor keine Probleme.

Darmstadt Stuttgart 59. Riesenchance für die Lilien! Justvan zielt aus halbrechter Position aufs linke, untere Eck. Bredlow taucht ab, lässt den Ball aber recht unnötig und einfach nach außen prallen. Pfeiffer will abstauben, doch Anton klärt auf der Linie.

Wolfsburg Dortmund 73. Reus hat auf der linken Seiten genug Raum und Zeit für eine Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort hat sich Ryerson positioniert, doch der Norweger ist am Ende überrascht, dass die Kugel bis zu ihm durchkommt und dadurch wird es für den VfL nicht gefährlich.

Heidenheim Leverkusen 82. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marvin Pieringer

Heidenheim Leverkusen 82. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Benedikt Gimber

Mainz Augsburg 72. Mittlerweile müssen sich die Gastgeber vorwerfen lassen, nicht höher zu führen. Gefährlich werden die Augsburger jedoch weiterhin nicht.

Darmstadt Stuttgart 57. Etwas zu verspielt! Ein Konter läuft über einen Doppelpass von Undav und Karazor. Der 27-jährige Undav spielt daraufhin rechts heraus zu Vagnoman. Seine flache Flanke will Guirassy wiederum auf Undav ablegen, der Ball ist allerdings etwas zu kurz.

Mainz Augsburg 70. Die 05er erhöhen den Druck: Mwenes Flanke von der Grundlinie von der rechten Seite kommt am langen Pfosten zu Caci, dessen Direktabnahme Dahmen zur Ecke klärt. Die kann der FCA verteidigen.

Hoffenheim Union Berlin 61. Nach längerer Zeit lassen sich auch die Hauptstädter mal wieder in der Offensive blicken. Am Ende segelt eine Flanke von Lucas Tousart jedoch in das Toraus.

Wolfsburg Dortmund 70. Gelbe Karte für Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg)

Gerhardt unterbindet ein Tempodribbling von Can auf Höhe der Mittellinie mit einer Grätsche von der Seite. Für sein erstes Foul sieht der Torschütze des 1:1 die Gelbe Karte.

Mainz Augsburg 69. Mainz gelingt ein hoher Ballgewinn, sodass Mwene frei rechts im Strafraum auftaucht. Der Rechtsverteidiger will zurücklegen, sein Pass wird aber von Jakić in höchster Not abgefangen.

Heidenheim Leverkusen 81. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Amine Adli

Jetzt macht Bayer das beruhigende zweite Tor! Wirtz bedient Adli auf der halblinken Seite und sichert sich mit einem genialen Querpass mindestens 50 Prozent des Tores. Danach umkurvt der Leverkusener FCH-Torhüter Müller und muss vollendet locker zum 0:2.

Heidenheim Leverkusen 80. Die letzten zehn Minuten beginnen! Der FC Heidenheim hofft noch auf seinen einen Moment für den Lucky Punch. Aktuell ist die Werkself aber eher dem 0:2 näher.

Hoffenheim Union Berlin 60. Sollte es bei dem Remis bleiben würden sich gleich zwei Serien fortsetzen. Für Hoffenheim wäre es das vierte Unentschieden in Folge und die Köpenicker würden erstmals in dieser Saison drei Partien in Folge nicht verlieren.

Darmstadt Stuttgart 55. Gjasulas Flanke wird von Anton mit dem Kopf verteidigt. Karic' und Nürnbergers Vorstoß wird schließlich von gut postierten Stuttgartern gestoppt.

Wolfsburg Dortmund 68. Wann schaltet Schwarzgelb einen Gang höher? Bei Dortmund fehlt oftmals Bewegung ohne Ball, der Ballführende hat einfach keine Optionen. Hinzukommen leichte Fehler im Passspiel, so macht sich der BVB das Leben selbst schwer.

Mainz Augsburg 68. Die Fuggerstädter kommen kaum aus der eigenen Hälfte heraus, während Mainz weiterhin ein gutes Spiel macht und es derzeit kontrolliert.

Hoffenheim Union Berlin 57. Aktuell hat Hoffenheim mal eine kleine Drangphase. Sie spielen sich in der gegnerischen Hälfte fest. Allerdings stehen die Gäste weiter kompakt und verhindern zumindest, dass die TSG bis in den Strafraum durchkommt.

Heidenheim Leverkusen 78. Latte! Bayer schnupppert an der Vorentscheidung. Wirtz tankt sich nach einem Zuspiel von Borja Iglesias im rechten Fünfer-Eck durch und haut den Ball mit einem satten Schuss genau gegen den Querbalken.

Darmstadt Stuttgart 53. Weiterhin werden viele kleine und enge Zweikämpfe geführt, viele kleine Fouls stören den Spielfluss immer wieder.

Wolfsburg Dortmund 65. Der Ausgleich ist mittlerweile verdient, weil der VfL deutlich aktiver und zielstrebiger spielt. Das Dortmunder Spiel wirkt heute ideenlos und die Offensive ist noch ziemlich blass.

Mainz Augsburg 65. Die nächste Ecke von rechts bringt Amiri an den Fünfer, wo Uduokhai den Ball sicher rausköpft.

Heidenheim Leverkusen 76. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Florian Pick

Heidenheim Leverkusen 76. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marnon Busch

Darmstadt Stuttgart 51. Die nächste flache Hereingabe stellt Bredlow vor keine große Herausforderung, abgefälscht landet sie in seinen Armen.

Heidenheim Leverkusen 76. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marnon Busch

Heidenheim Leverkusen 76. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Eren Dinkçi

Heidenheim Leverkusen 74. Frimpong! Der Torschütze des bisher einzigen Tores kann nach einer Flanke von der linken Seite freistehend abziehen und geht volles Risiko: Per Dropkick hämmert Frimpong den Ball übers Tor!

Hoffenheim Union Berlin 54. Anton Stach, der heute bereits mehrfach die Position gewechselt hat, hat etwas über 20 Meter vor dem Tor mal etwas Freiraum. Deshalb probiert es der 25-Jährige einfach mal. Sein Schuss auf das untere rechte Eck würde wohl perfekt passen. Rønnow macht sich aber ganz lang und lenkt das Leder noch gerade eben um den Pfosten.

Mainz Augsburg 63. Nach dem Wiederbeginn fehlt es etwas an Spielfluss, es gibt mal wieder eine Ecke für den FSV. Die führen die Mainzer kurz aus, Lee kommt am langen Pfosten aber nicht an das Leder.

Heidenheim Leverkusen 74. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Borja Iglesias

Darmstadt Stuttgart 50. Ein erster langer Ball der Hausherren wird souverän von Bredlow abgefangen.

Heidenheim Leverkusen 74. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

Hoffenheim Union Berlin 53. Lucas Tousart wird rechts im Strafraum in Szene gesetzt. Aus spitzem Winkel sucht der Franzose den Abschluss, aber jagt den Ball nur an das Außennetz.

Heidenheim Leverkusen 72. Wieder ein Hauch von Torgefahr für Heidenheim! Nach einer Ecke von Beste springt Gimber im Fünfr für Hrádecký unangenehm zum Ball. Der Bayer-Keeper macht einen Schritt nach vorn und behauptet sich im Luftduell.

Wolfsburg Dortmund 63. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Yannick Gerhardt

Wolfsburg schlägt nach einer Ecke zu! Majers Ecke von rechts wird von Kobel nach vorne gefaustet, doch Arnold bringt einen Kopfball wuchtig direkt wieder aufs Tor. Reus macht den Ball per Kopf noch mal scharf und im Fünfmeterraum steigt Gerhardt hoch, drückt das Spielgerät über die Linie.

Mainz Augsburg 60. Bei einer Mbabu-Flanke von rechts haben die Hausherren Glück, dass der unkontrollierte Kopfball von Barreiro zu van den Bergh springt, der klären kann.

Darmstadt Stuttgart 49. Stillers erste Freistoßflanke fliegt über Freund und Feind hinweg. Anton erläuft die Kugel kurz vor der Eckfahne noch, seine Flanke ist aber harmlos.

Hoffenheim Union Berlin 51. In den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff ist wenig los in Sinsheim. Die Mannschaften stehen defensiv gut und kommen im Angriff nicht wirklich durch.

Wolfsburg Dortmund 62. Kobel ist rechtzeitig unten! Wolfsburg setzt sich am BVB-Sechzehner fest ehe Baku es aus der zweiten Reihe probiert. Der Flachschuss wird noch abgefälscht, aber Dortmunds Keeper ist schnell genug unten und kratzt den Ball aus dem rechten Eck.

Wolfsburg Dortmund 61. Der BVB spielt einen Konter über Sancho gut aus, doch am Ende ist es Maatsen, der an der Strafraumgrenze die falsche Idee hat und die Kugel einem Verteidiger in die Füße spielt - Reus und Füllkrug waren mitgelaufen.

Darmstadt Stuttgart 46. Mit zwei Wechseln geht es weiter in Darmstadt. Vagnoman kommt beim VfB für Leweling, bei den Lilien spielt nun Nürnberger anstelle von Klarer.

Heidenheim Leverkusen 71. Die Heidenheimer werden etwas präsenter und gefährlicher. Nach ein paar Halbchancen wird's für Hrádecký nun auch mal enger: Föhrenbach knallt den Ball aus zentralen 16 Metern mit Wucht nach halblinks. Hrádecký springt zur Parade ab und begräbt den Ball unter sich.

Hoffenheim Union Berlin 49. Ihlas Bebou spielt auf der rechten Seite zunächst einen zu ungenauen Pass in die Tiefe. Tousart klärt jedoch genau in die Füße des 29-Jährigen. Dieses Mal flankt Stürmer den Ball hoch herein, aber findet keinen Abnehmer.

Darmstadt Stuttgart 46. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

Darmstadt Stuttgart 46. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Jamie Leweling

Darmstadt Stuttgart 46. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Fabian Nürnberger

Darmstadt Stuttgart 46. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Christoph Klarer

Mainz Augsburg 58. Weiter geht's in der 58. Minute, Reichel hat die Partie wieder freigegeben.

Wolfsburg Dortmund 59. Nun scheint es endgültig weiter zu gehen!

Darmstadt Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim Leverkusen 67. Die Situation ist unverändert: Bayer ist auf der Ostalb mit dem 1:0 auf Kurs, aber noch nicht im Ziel. Das Spiel hat nur wenig Torschüsse im Angebot und lebt vielmehr von der Spannung.

Mainz Augsburg 51. Die Mannschaften kommen zurück auf das Spielfeld, es soll zeitnah weitergehen.

Wolfsburg Dortmund 58. Keine 20 Sekunden lief die Kugel, dann laufen die Ordner wieder selbstständig auf das Feld, weil es Gegenstände hagelt.

Heidenheim Leverkusen 66. Wichtige Rettungstat! Bei einem Angriff über die rechte Außenbahn fliegt der Ball im Bayer-Strafraum vor die Füße von Kleindienst. Hincapié rückt im letzten Moment ein und köpft die Kugel vor Hrádecký ins Seitenaus.

Wolfsburg Dortmund 55. Die Mannschaften gehen wieder an die Seitenlinie, einige setzen sich schon auf die Ersatzbank! Die Gegenstände fliegen in Etappen nach unten und die Spieler wirken mittlerweile doch sehr genervt.

Hoffenheim Union Berlin 46. Weiter geht's! Union Berlin kehrt personell unverändert zurück und wird von den mitgereisten Anhängern mit einer schönen Choreo empfangen. Bei den Gastgebern ist mit Robert Skov ein neuer Mann für die linke Bahn drin. Dafür bleibt Umut Tohumcu draußen.

Heidenheim Leverkusen 65. Sessa kommt bei Heidenheim für Schöppner ins Spiel und übernimmt beim FCH direkt das Steuer für einen Konter durch die Mitte. Dabei will Beste den Ball von links in die Mitte zurücklegen, findet aber nur Bayer-Abräumer Andrich.

Hoffenheim Union Berlin 46. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

Hoffenheim Union Berlin 46. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Umut Tohumcu

Hoffenheim Union Berlin 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim Leverkusen 63. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Kevin Sessa

Heidenheim Leverkusen 63. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Jan Schöppner

Wolfsburg Dortmund 52. Nun startet der Dortmunder Fanblock seine Proteste und aus dem Gästebereich fliegen Gegenstände auf das Feld. Wieder wird die Partie unterbrochen.

Mainz Augsburg 51. Nun werden beide Mannschaften von Schiedsrichter Reichel in die Kabinen gebeten.

Heidenheim Leverkusen 61. ...Frimpong! Der Niederländer zieht vor den rechten Pfosten und haut den Ball von dort aus einem spitzen Winkel nur weniger Zentimeter am linken Alu vorbei. Gute Gelegenheit für Bayer!

Mainz Augsburg 51. Die Mainzer scheinen ihr Tennisball-Kontingent aufgebraucht zu haben, jetzt kommen diese aber aus dem Gästeblock.

Heidenheim Leverkusen 61. Wirtz läuft mit viel Freiraum um sich herum in die FCH-Hälfte und bindet Schick mit ein. Der Tscheche verschleppt erst das Tempo, bedient dann aber...

Wolfsburg Dortmund 50. Dortmund beginnt die zweite Halbzeit mit viel Ballbesitz und Kontrolle, scheinbar will Terzić mehr Ruhe ins eigene Spiel bekommen.

Mainz Augsburg 51. Den Mainzern, die auch im zweiten Durchgang zunächst das bessere Team waren, kommt diese Pause sicher nicht gut gelegen.

Wolfsburg Dortmund 48. Casteels pariert gegen Sabitzer! Sancho und Maatsen setzen sich halblinks am Strafraum fest und werden nicht entscheidet gestört. Der Englänger legt flach in den Rückraum, wo der Österreicher aus knapp 18 Metern einen Flatterball aufs Tor bringt. Casteels ist per Faustabwehr zur Stelle!

Heidenheim Leverkusen 58. Gelegenheit für Heidenheim! Der eingewechselte Dovedan schiebt den Ball aus rund 18 Metern aus einer mittigen Position aufs Tor. Leicht abgefälscht landet der Ball in den Armen von Hrádecký.

Mainz Augsburg 51. Das Spiel ist weiterhin unterbrochen, es kommen noch immer Tennisbälle aus dem Block der 05er.

Heidenheim Leverkusen 57. Richtig viele Highlights gibt es auf der Ostalb weiter nicht. Die Werkself ist mit 1:0 vorn und muss sich nicht um Führung sorgen. Beide Teams schaffen es derzeit kaum zu längeren Ballbesitz-Phasen.

Darmstadt Stuttgart 45. +25 Halbzeitfazit:

Die ersten 45 Minuten waren am Böllenfalltor heute 70 Minuten lang: Der VfB Stuttgart nimmt eine 1:0-Führung mit in die Kabinen, wird im zweiten Durchgang allerdings nur in Unterzahl agieren. Aus Schwaben-Sicht hat die Partie in Darmstadt standesgemäß begonnen: Guirassy köpfte nach Kopfball-Vorlage von Anton früh zum 1:0 ein (14.). Die direkte Darmstädter Antwort wurde vom Videobeweis kassiert: Mehlems Strahl ins obere, linke Eck zählte nicht, da Polter kurz zuvor mit dem Oberarm den Ball berührte (15.). Es folgten etwa 18 Minuten Unterbrechung aufgrund der nächsten Fan-Proteste bezüglich des Investoreneinstiegs. Nach dem "Neustart" waren die Lilien deutlich stärker und ließen einige gute Chancen liegen. Kurz vor dem Pausenpfiff sah Stenzel dann für einen Wischer in Mehlems Gesicht die Gelb-Rote Karte gezeigt (45.+22), der VfB wird die Führung also in Durchgang zwei in Unterzahl verteidigen müssen.

Wolfsburg Dortmund 46. Der zweite Durchgang läuft und bei den Gastgebern gibt es einen Wechsel: Svanberg bleibt in der Kabine, neu dabei ist Gerhardt.

Wolfsburg Dortmund 46. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt

Wolfsburg Dortmund 46. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Mattias Svanberg

Wolfsburg Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim Leverkusen 55. Wie viel traut sich der FCH zu? Die Heidenheimer sind nur mit 0:1 hinten und damit weiterhin voll im Spiel. Aktuell wirkt es so, als ob sich die Hausherren noch überlegen müssen, wie viel Risiko sie eingehen wollen.

Mainz Augsburg 51. Jetzt gibt es auch in diesem Bundesligaspiel die Proteste der Fans - aus dem Mainzer Block fliegen Tennisbälle auf den Rasen.

Darmstadt Stuttgart 45. +25 Ende 1. Halbzeit

Mainz Augsburg 50. Auch der Beginn des zweiten Abschnitts ist nach der Chance für Hanche-Olsen eher tempoarm.

Darmstadt Stuttgart 45. +25 Die folgende Freistoßflanke der Lilien wird vom VfB recht problemlos verteidigt.

Heidenheim Leverkusen 53. Querschläger von Hrádecký: Die Nummer eins der Leverkusener will einen Rückpass in die Ferne schießen und trifft den Ball überhaupt nicht. Der Ball landet auf der linken Seite fast auf dem Tribünendach. So hoch ist das in Heidenheim aber auch nicht...

Hoffenheim Union Berlin 45. +13 Halbzeitfazit:

Nach einem kuriosen ersten Durchgang geht es zwischen Hoffenheim und Union mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen. Dabei sind die Teams in gleich mehreren Kategorien gleichauf. Beide mussten bereits verletzungsbedingt wechseln, hatten einen Pfostentreffer und kassierten eine Gelb-Rote Karte. Oben drauf gab es aufgrund der Fanproteste gegen den Investoreneinstieg noch eine lange Unterbrechung und eine ewige Nachspielzeit. Geboten war also einiges. Im zweiten Abschnitt dürfen die Highlights dann aber gerne noch Tore beinhalten. Bis gleich!

Darmstadt Stuttgart 45. +24 Gelbe Karte für Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Leweling wirft nach einem Foul eines Teamkollegen den Ball weg. Dass der Schiedsrichter auf solche Sachen allergisch reagiert, hätte der VfBler nach den Gelben Karten für Stenzel und Klarer eigentlich schon wissen können.

Darmstadt Stuttgart 45. +23 Die nächste spannende Wendung in diesem Spiel also: Der VfB muss in Durchgang zwei die Führung in Unterzahl verteidigen.

Mainz Augsburg 46. Und es geht direkt mit der nächsten guten FSV-Chance weiter: Amiri bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den Kopf von Hanche-Olsen, der freistehend zu zentral köpft. Dahmen ist da.

Heidenheim Leverkusen 50. Auf dem Platz ist Bayer 04 schnell wieder überlegen und in der Zone der Heidenheimer. Nach einer langen Kombination über die linke Seite holt Frimpong zu einem Schuss aus 18 Metern aus. Der Ball zischt einen halben Meter übers Tor.

Mainz Augsburg 46. Thorup reagiert zu Wiederbeginn und bringt Pep Biel für Tietz.

Mainz Augsburg 46. Einwechslung bei FC Augsburg: Pep Biel

Darmstadt Stuttgart 45. +22 Gelb-Rote Karte für Pascal Stenzel (VfB Stuttgart)

Stenzel wird an der Seitenlinie von Mehlem überlaufen, Stenzel wischt hm mit der Hand ins Gesicht. Ob das unbeabsichtigt aus der Bewegung war oder nicht, spielt keine Rolle - eine klare Gelbe Karte und, da er schon verwarnt war, folgerichtig der Platzverweis!

Mainz Augsburg 46. Auswechslung bei FC Augsburg: Phillip Tietz

Mainz Augsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hoffenheim Union Berlin 45. +13 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Leverkusen 48. Zu Beginn der zweiten Hälfte gibt es in Heidenheim kleinere Fanproteste in beiden Kurven. Es werden Transparente ausgerollt, die von lauten Trillerpfeifen begleitet werden. Die Art des Protests ist aber kein Grund für eine Spielunterbrechung.

Darmstadt Stuttgart 45. +19 Auf der anderen Seite kommt Stenzel durch eine Eckball-Variante in eine gute Schussposition, gibt der Kugel aber nicht die richtige Richtung mit. Die Situation bleibt heiß, Karazors Kopfball ist zwar eher ungefährlich - doch Undav verpasst sechs Meter vor dem Tor nur knapp, den Ball noch entscheidend zu verlängern.

Hoffenheim Union Berlin 45. +11 Fußballerisch haben die letzten Minuten wirklich gar nichts Nennenswertes zu bieten. Bei nur noch 20 Spielern auf dem Feld bieten sich aber natürlich mehr Räume, die spätestens in der zweiten Hälfte für Action sorgen könnten.

Darmstadt Stuttgart 45. +18 Eine flache Karic-Flanke von der linken Seite rutscht durch die komplette VfB-Defensive hindurch. Pfeiffer lässt den Ball durch die Beine durch, am zweiten Pfosten hat Justvan viel Platz und schließt sofort ab. Mittelstädte blockt noch eben so!

Heidenheim Leverkusen 46. Die 2. Halbzeit läuft! FCH-Coach Schmidt wechselt zur Pause und bringt Angreifer Dovedan für Beck.

Hoffenheim Union Berlin 45. +9 Gelbe Karte für Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin)

Danilho Doekhi checkt noch knapp innerhalb der TSG-Hälfte den tempoaufnehmenden Anton Stach weg. Damit stoppt der Verteidiger einen aussichtsreichen Angriff und wird für das taktische Vergehen verwarnt.

Heidenheim Leverkusen 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Nikola Dovedan

Heidenheim Leverkusen 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Adrian Beck

Darmstadt Stuttgart 45. +16 In diesem zuletzt recht nickligen Spiel drücken die Lilien nun nochmal. Vor dem Strafraum bekommen sie die Beine zuerst nicht richtig sortiert und die Kugel nicht gefährlich vor das Tor. In der nächsten Aktion wird jedoch Justvan auf dem rechten Flügel freigespielt. Seine Flanke findet Polter am zweiten Pfosten, dessen Abschluss geblockt wird.

Heidenheim Leverkusen 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg Dortmund 45. +12 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund geht mit einer schmeichelhaften 1:0-Führung gegen den VfL Wolfsburg in die Kabine. Die Gastgeber erwischten einen guten Start und setzten den BVB in den ersten fünf Minuten permanent unter Druck. Trotzdem gingen die Dortmunder früh in Führung, weil Sabitzer einen Gegenstoß mit einem langen Ball auf Reus eröffnete und dieser den mitgelaufenen Füllkrug im Zentrum bediente (8.). Danach wurde das Spiel wegen anhaltender Fanproteste mehrmals unterbrochen und dadurch kam kein richtiger Spielfluss auf. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch mal spannend, denn die Wölfe schnupperten am 1:1: Erst rettete Ryerson vor Wind und nur eine Minute später setzte Behrens die Kugel an den Pfosten. Wolfsburg hätte einen Treffer verdient gehabt, Dortmund hat in der langen Nachspielzeit nur verteidigt. Mal sehen, was die zweite Hälfte bringt - bis gleich!

Hoffenheim Union Berlin 45. +6 Gelb-Rote Karte für Kevin Volland (1. FC Union Berlin)

Was ist denn hier bitte los? Auch der zweite Streithahn hat noch im ersten Durchgang Feierabend. Allerdings wirkt der Platzverweis sehr kleinlich. Ein klares Foul des 31-Jährigen ist im Gegenpressing auf der rechten Offensivseite nicht zu erkennen. Kramarić geht nach einem Duell dennoch spät zu Boden und deshalb sieht jetzt auch Volland die Gelb-Rote Karte. Das ist sicherlich eine diskutable Entscheidung.

Darmstadt Stuttgart 45. +14 Gelbe Karte für Christoph Klarer (SV Darmstadt 98)

Nach einem Foul vom Teamkollegen Zimmermann im Mittelfeld spielt Klarer den Ball weg.

Darmstadt Stuttgart 45. +13 Gelbe Karte für Pascal Stenzel (VfB Stuttgart)

Stenzel verzögert das Spiel ein wenig und sieht dafür Gelb.

Wolfsburg Dortmund 45. +12 Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Union Berlin 45. +4 Gelb-Rote Karte für Stanley N'Soki (1899 Hoffenheim)

Jetzt fliegt N'Soki doch noch vom Platz. Wieder ist es ein Zweikampf gegen Volland, der das sehr robuste Zweikampfverhalten gerne annimmt und wohl auch den Arm im Gesicht abkriegt. Da N'Soki bereits kurz vor dem Platzverweis stand, ist jetzt Feierabend für den 24-Jährigen.

Darmstadt Stuttgart 45. +11 Kurz darauf ist es Guirassy, der fernab des Balles - wohl eher unbeabsichtigt - den Fuß von Zimmermann abbekommt. Auch für den Goalgetter geht es weiter.

Hoffenheim Union Berlin 45. +2 Aufgrund der langen Unterbrechung durch die Fanproteste gibt es im ersten Durchgang zwölf Minuten oben drauf.

Darmstadt Stuttgart 45. +10 Gjasula foult im Mittelfeld Stiller rustikal, der kurz behandelt werden muss. Zügig geht es aber weiter für den Stuttgarter.

Wolfsburg Dortmund 45. +10 Endlich mal wieder ein Abschluss aus Dortmunder Sicht! Füllkrug lässt mit dem Rücken zum Tor auf Sabitzer prallen und der Österreicher zieht aus 20 Metern flach ab - leichte Beute für Casteels.

Mainz Augsburg 45. +8 Halbzeitfazit:

Eine lange ereignisarme Partie nahm kurz vor der Pause Fahrt auf. Zunächst gingen die leicht überlegenen 05er nach einem Fehler vom Ex-Mainzer Dahmen durch van den Berg in Führung. In der Nachspielzeit verschuldete der Keeper dann auch noch einen Elfmeter, Amiri ließ die Riesenchance zum 2:0 jedoch liegen und traf nur den Innenpfosten. So führt der FSV nur mit 1:0 zur Pause und wird damit nicht zufrieden sein. Mainz ist bissiger in den Zweikämpfen, zeigt mehr Wille und Durchschlagskraft und führt daher durchaus verdient. Die Fuggerstädter legen ein bisher eher enttäuschendes Auswärtsspiel hin, sind jedoch durch den verschossenen Elfmeter noch im Spiel.

Hoffenheim Union Berlin 45. +2 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 12

Wolfsburg Dortmund 45. +9 Die Dortmunder sind aktuell sehr unsicher und Wolfsburg erspielt sich mit scharfen Pässen immer wieder gute Chancen. Für den BVB geht es gerade nur darum das 1:0 in die Halbzeit zu bringen.

Hoffenheim Union Berlin 45. Nur Sekunden nach der doppelten Gelben Karte geraten Volland und N'Soki wieder aneinander. Der Unparteiische wählt das letzte klärende Gespräch. Volland ist bereit für den Handschlag, doch N'Soki kann sich nicht wirklich beruhigen. Stattdessen touchiert er Volland sogar mit der Hand im Gesicht. Da hat der Franzose Glück noch auf dem Feld zu sein.

Wolfsburg Dortmund 45. +8 Behrens trifft den Pfosten! Der Stürmer wird halbrechts per Steilpass in die Tiefe geschickt und zielt aufs kurze Eck. Kobel ist mit den Fingerspitzen dran und lenkt aufs Aluminium.

Heidenheim Leverkusen 45. +3 Halbzeitfazit:

Bayer 04 bleibt beim unangenehmen Auswärtsspiel in Heidenheim lang blass, liegt zur Halbzeit aber dank Frimpong trotzdem mit 1:0 vorn! Der Niederländer erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das späte 0:1 und erlöste damit die Werkself, die zuvor gegen kampfstarke und kompakte Heidenheimer eher enttäuschte. So ist Bayer nun doch wieder auf Siegkurs und könnte heute, zumindest über Nacht, sogar bis auf acht Punkte Vorsprung vor Bayern davonziehen. Oder schlägt der wackere FC Heidenheim gleich nochmal zurück?

Darmstadt Stuttgart 45. +8 Nach der Unterbrechung ist Darmstadt deutlich stärker unterwegs - viel mehr im Ballbesitz und mit deutlich mehr Druck in der Offensivabteilung.

Hoffenheim Union Berlin 45. Gelbe Karte für Stanley N'Soki (1899 Hoffenheim)



Hoffenheim Union Berlin 45. Gelbe Karte für Kevin Volland (1. FC Union Berlin)

Stanley N'Soki und Kevin Volland geraten direkt vor den Trainerbänken aneinander. Robert Hartmann zückt Gelb für beide und möchte die Situation damit beruhigen.

Wolfsburg Dortmund 45. +7 Ryerson ist rechtzeitig zur Stelle! Svanberg setzt sich auf rechts mit etwas Glück durch und spielt flach auf den Elfmeterpunkt. Der Norweger rückt im richtigen Moment ein und klärt vor Wind, der bereits zum Schuss angesetzt hatte.

Hoffenheim Union Berlin 43. Der Ball rollt wieder! Dieses Mal läuft alles reibungslos und die letzten Minuten bis zur Pause werden nun normal ausgespielt. Der nächste Schritt wäre aber wohl auch der Spielabbruch gewesen und den möchte logischerweise niemand.

Darmstadt Stuttgart 45. +6 Auf der anderen Seite probiert es Undav aus etwa 24 Metern mal, drischt die Kugel aber links daneben.

Wolfsburg Dortmund 45. +7 Die Wölfe sind aktuell das aktivere Team, sobald der Dortmunder Strafraum näher kommt, häufen sich aber kleinere Fehler.

Darmstadt Stuttgart 45. +5 Polter kann eine flache Flanke nicht verwerten, der VfB blockt seinen Schuss. Doch die Lilien bleiben unangenehm vorne. Justvan kommt links zum Distanzschuss, den er einen guten Meter neben den rechten Pfosten setzt.

Mainz Augsburg 45. +7 Ende 1. Halbzeit

Mainz Augsburg 45. +6 Elfmeter verschossen von Nadiem Amiri, 1. FSV Mainz 05

Amiri lässt die große Chance zum 2:0 liegen! Der Neuzugang visiert flach die linke Ecke an, in die auch Dahmen unterwegs ist. Der FCA-Keeper erreicht die Kugel nicht, diese knallt jedoch an den Innenpfosten und springt wieder raus. Glück für Dahmen und Augsburg.

Wolfsburg Dortmund 45. +4 Der ruhende Ball fliegt weit auf den zweiten Pfosten und von dort legt Wind per Kopf quer. Im Zentrum kommt Behrens zwar an die Kugel, für einen kontrollierten Kopfball reicht es aber nicht.

Darmstadt Stuttgart 45. +4 Beinahe das Eigentor von Anton! Gjasula sucht mit einem Steilpass Pfeiffer. Anton ist mit einem langen Schritt dazwischen, verlängert den Ball aber beinahe ins eigene Tor. Nur knapp rechts rollt die Kugel am Tor vorbei.

Wolfsburg Dortmund 45. +3 Wind findet eine Lücke in der BVB-Abwehr und Svanberg ist durch den Pass durch die Schnittstelle rechts durch. Schlotterbeck hat sich noch rechtzeitig nach außen orientiert und blockt die Hereingabe per Grätsche zur Ecke.

Mainz Augsburg 45. +5 Gelbe Karte für Finn Dahmen (FC Augsburg)

Dahmen sieht für sein Foul die Gelbe Karte.

Mainz Augsburg 45. +5 Elfmeter für Mainz! Reichel hat einen Hinweis vom VAR bekommen und gibt den Strafstoß. Es gibt die große Chance hier kurz vor der Pause zu erhöhen.

Hoffenheim Union Berlin 42. Die ersten Spieler kehren zurück auf den Rasen. Gleich geht es dann wohl nach knapp zehn Minuten Unterbrechung weiter.

Darmstadt Stuttgart 45. +3 Leweling wird mit einem Steilpass bedient, doch er lässt sich etwas zu einfach und schnell nach außen drängen. Im Anschluss verpufft der Angriff.

Mainz Augsburg 45. +3 Mainz fordert wieder einen Elfmeter. Mwene wird im Strafraum stark freigespielt, dringt mit Tempo in den Strafraum ein und legt sich den Ball an Dahmen vorbei. Der trifft ihn dabei leicht am Fuß, woraufhin Mwene abhebt.

Darmstadt Stuttgart 45. +2 Stuttgart versucht nun, wieder mehr Spielkontrolle zu erlangen und hat mal wieder längere Ballbesitzphasen.

Heidenheim Leverkusen 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Dortmund 45. +1 12 Minuten werden nachgespielt!

Mainz Augsburg 45. +2 Die Hausherren wirken mit der Führung im Rücken beflügelt, schmeißen sich noch intensiver in die Zweikämpfe und geben weiter Gas.

Wolfsburg Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 12

Darmstadt Stuttgart 45. +1 Angesichts der langen Unterbrechung aufgrund der Fan-Proteste gibt es zwanzig Minuten Nachspielzeit in Durchgang eins.

Heidenheim Leverkusen 45. +2 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Jeremie Frimpong

Sekunden vor der Halbzeit macht Bayer 04 doch noch das 0:1! Adli kommt nochmal mit etwas mehr Platz über die linke Seite und flankt den Ball scharf vor den zweiten Pfosten. Föhrenbach ist dort zu weit weg von Frimpong und wird vom lauernden Niederländer getunnelt. Kurz danach zappelt der Ball im Netz!

Wolfsburg Dortmund 45. Majer tankt sich auf der linken Seite gegen zwei Dortmunder durch zur Grundlinie, seine scharfe Hereingabe in die Mitte findet aber keinen Abnehmer in grün-weiß.

Darmstadt Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 20

Mainz Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Darmstadt Stuttgart 44. Beim Eckstoß von der rechten Seite wird der Ball in die Füße eines Darmstädters geklärt, doch die Lilien sind häufig noch etwas zu zögerlich im gegnerischen Strafraum. Der zweite Eckstoß ist harmloser, Anton klärt.

Heidenheim Leverkusen 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Wolfsburg Dortmund 44. Viele Hände bringen ein schnelles Ende - es geht weiter und gleich werden wir wissen, wie viel Nachspielzeit es durch die Fanproteste geben wird.

Mainz Augsburg 44. Ein immens wichtiges Tor für den FSV und die Führung ist nicht unverdient.

Wolfsburg Dortmund 43. Der Dortmunder Keeper bekommt genug Zeit sich auszuruhen, denn wieder muss das Spiel wegen Gegenständen auf dem Feld unterbrochen werden. Selbst die Spieler helfen beim Aufräumen mit, die wollen scheinbar nur Fußball spielen.

Darmstadt Stuttgart 43. Nachdem Stuttgart in den ersten Minuten leicht überlegen war, kommt Darmstadt deutlich verbessert und mit mehr Druck aus der Unterbrechung.

Wolfsburg Dortmund 42. Nun ist die Partie unterbrochen, weil Kobel auf dem Boden sitzt und sich die Adduktoren hält. Gut möglich, dass die Aktion gegen Behrens die Schmerzen ausgelöst hat.

Heidenheim Leverkusen 44. Bleibt es beim 0:0 zur Halbzeit? Wir gehen bereitrs in die letzten beiden Spielminuten vor der Pause und Bayer macht weiterhin keine Fortschritte. Heidenheim ist äußerst aufmerksam und lassen Wirtz und Co. keinen Platz für Kombinationen.

Wolfsburg Dortmund 41. Kobel ist bei einer Bogenlampe in seinem Fünfmeterraum aufmerksam und faustet die Kugel sicherheitshalber nach vorne, Behrens hatte ihn im Luftduell leicht angegangen.

Mainz Augsburg 43. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Sepp van den Berg

Mainz führt - und der ehemalige 05er im Tor des FCA patzt! Amiri schlägt einen Freistoß von der linken Seite an den Fünfmeterraum. Dahmen kommt aus dem Kasten, aber nicht an den Ball. Van den Berg steigt am höchsten und nickt ins leere Tor ein.

Darmstadt Stuttgart 41. Bredlow hält die VfB-Führung fest! Justvan schickt mit einem tollen Steilpass - hoch und mit perfekten Timing - Pfeiffer auf den Weg. Der SVD-Stürmer taucht alleine vor Bredlow auf, bekommt beim aufprallenden Ball von hinten aber leicht Gegnerdruck, nicht einfach. Schließlich visiert er mit dem Volley das linke Eck an, doch Bredlow taucht ab und pariert.

Hoffenheim Union Berlin 42. Jetzt geht es wirklich in die Kabinen! Ein drittes Mal steht Robert Hartmann zum Schiedsrichterball bereit und sofort fliegen wieder die gelben Filzbälle. Damit ist die Begegnung jetzt wohl für längere Zeit unterbrochen.

Heidenheim Leverkusen 42. Föhrenbach nutzt einen Querpass vor die linke Strafraum-Kante für eine Flanke und hebt das Leder hoch vors Bayer-Tor. Tah verfolgt den Ball aufmerksam mit den Augen und köpft die Kugel sicher hinten raus.

Mainz Augsburg 41. Zentner verhindert den Rückstand mit einer guten Parade. Diesmal köpft Iago den Ball mit dem Hinterkopf nach einer Flanke von der linken Seite zentral aufs Tor, der Mainzer Keeper reißt die rechte Hand hoch und pariert zur Ecke. Bei der liegt ein Offensivfoul vor.

Darmstadt Stuttgart 40. Pfeiffer will aus dem Lauf vom rechten Strafraumeck abschließen, Mittelstädt läuft ihm in die Ausholbewegung des Schussbeins. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und pfeift Sekunden später ein VfB-Foul ab. Deutlich weiter hinten ruht der Ball nun, die Freistoßflanke wird von Stuttgart nach kleineren Komplikationen verteidigt.

Wolfsburg Dortmund 40. Der Unparteiische pfeift das Spiel wieder an.

Mainz Augsburg 40. Jetzt fordern die Fuggerstädter einen Strafstoß, nachdem der Ball Mwene an den Ellbogen springt. Der stand da aber mit dem Rücken zum Ball.

Heidenheim Leverkusen 40. Andrich schirmt den Ball an der Mittellinie ab und wird sofort von Beck und Schöppner aggressiv angelaufen. Genau so nimmt Heidenheim den Bayer-Kickern den Spaß am Spiel.

Hoffenheim Union Berlin 40. Die Geschehnisse wiederholen sich. Wieder lässt der Unparteiische den Ball für Frederik Rønnow fallen und schon kehren die Tennisbälle zurück. Deshalb schickt Robert Hartmann die Akteure jetzt vom Feld. In die Kabinen geht es aber noch nicht.

Darmstadt Stuttgart 38. Gjasula unterläuft Guirassy, der im Luftduell aus der Balance kommt und mit dem Rücken auf den Boden prallt. Nach dem ersten Schmerz geht es für den Goalgetter weiter, Gjasula kommt ohne Karte davon.

Mainz Augsburg 38. Das muss das 1:0 sein! Mainz kontert stark und Gruda hat viel Platz auf der rechten Seite. Der Youngster gibt quer durch den Strafraum und aus sieben Metern halblinker Position kommt Lee bedrängt von Mbabu zum Abschluss. Dahmen ist bereits geschlagen, die Kugel kracht jedoch an die Unterkante der Latte. Das war die beste Chance der Partie.

Heidenheim Leverkusen 38. Die Bayer-Offensive lahmt! Nach einer langen Ballbesitz-Phase will Hincapié das Tempo mit einem Steckpass erhöhen und schiebt den Ball links vors Tor und in Richtung Wirtz. Der Pass ist zu ungenau und landet im Toraus.

Hoffenheim Union Berlin 39. Robert Hartmann setzt das Match mit einem Schiedsrichterball fort. Doch sofort fliegen wieder Tennisbälle.

Wolfsburg Dortmund 36. Nun gibt es die nächste Unterbrechung. Wieder fliegen Gegenstände in den Dortmunder Strafraum, beide Trainer nutzen die Zeit und geben ihren Spielern an der Seitenlinie neue Anweisungen.

Darmstadt Stuttgart 37. Nach weit mehr als einer Viertelstunde geht es weiter am Böllenfalltor mit einem Einwurf für die Hausherren.

Heidenheim Leverkusen 36. Erste Torchance für Heidenheim! Torjäger Kleindienst nimmt im linken Strafraum-Eck eine Hereingabe stark aus der Luft an und jagt den Ball danach in einer Bewegung etwas zu hoch übers Tor.

Hoffenheim Union Berlin 37. Jetzt fliegen Tennisbälle aus dem Gästeblock auf das Spielfeld. Dementsprechend unterbricht Robert Hartmann die Partie. Das gibt den Trainern natürlich auch die Chance ihren Spielern nochmal frische Anweisungen mit auf den Weg zu geben.

Wolfsburg Dortmund 35. Behrens geht gegen Can am Dortmunder Strafraum hart in den Zweikampf, trifft den BVB-Kapitän unten am Fuß und oben an der Schulter.

Hoffenheim Union Berlin 35. Union macht in der Defensive aktuell einen richtig guten Eindruck. Die Köpenicker machen in der eigenen Hälfte die Räume ganz eng und stellen alle Anspielstationen zu. Dadurch sammelt Hoffenheim zwar Ballbesitz, aber erzielt keinerlei Raumgewinn. Der Ball wandert im Mittelfeld von der einen zur anderen Seite, aber gefährlich werden die Kraichgauer so natürlich nicht.

Heidenheim Leverkusen 33. Frust? Bei Bayer fällt Hincapié nun negativ auf und tritt gegen Dinkçi am Boden liegend kurz und ansatzweise mit den Füßen nach. Eine unnötige Aktion, die auch mit Gelb enden kann...

Darmstadt Stuttgart 34. Immer wieder fliegen neue Tennisbälle auf das Grün, die Ordner kommen dem Aufräumen der ganzen gelben Filzbällen nicht wirklich hinterher.

Mainz Augsburg 35. Gelbe Karte für Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05)

Der Südkoreaner kommt gegen Engels etwas zu spät und trifft diesen am Knöchel. Dafür wird Lee verwarnt.

Wolfsburg Dortmund 33. Jetzt sind die Gäste wieder aktiver und drücken die Wölfe in die eigene Hälfte. Im letzten Drittel steht die Wolfsburger Defensive bis auf den frühen Gegentreffer aber stabil und die Dortmunder finden keine Lücken.

Mainz Augsburg 35. Die 05er sind nach wie vor giftiger in den Zweikämpfen und die aktivere Mannschaft. Wirklich ummünzen konnten die Hausherren das jedoch nicht, Augsburg steht hinten kompakt.

Hoffenheim Union Berlin 32. Anton Stach hat den Posten von Grischa Prömel auf der Sechs übernommen. Wout Weghorst agiert natürlich als Stoßstürmer vorne drin. Dafür agiert Ihlas Bebou jetzt eher über die rechte Spur.

Darmstadt Stuttgart 31. Bereits mehr als zehn Minuten steht das Spiel nun weitestgehend still. Die VfBler und Lilien haben sich zum Aufwärmkreis getroffen, um Verletzungsrisiken beim "Neustart" des Spiels vorzubeugen.

Wolfsburg Dortmund 32. Wieder fliegt ein hoher Ball in den BVB-Sechzehner, Behrens kommt bei Arnolds Flanke aber nicht an das Spielgerät.

Mainz Augsburg 33. Amiri wird von Jakić gefoult. Der Freistoß aus dem linken Halbfeld gerät dem ehemalige Leverkusener deutlich zu weit und landet in den Armen von Dahmen.

Wolfsburg Dortmund 28. Paredes verpasst den Ausgleich! Dortmund bekommt den Ball mehrmals nicht richtig geklärt und Svanberg kann von rechts hoch in die Mitte flanken. Paredes steigt hoch, doch beim Kopf rutscht ihm die Kugel über den Scheitel und er kriegt keinen Druck dahinter. Am Ende geht der Versuch links am Tor vorbei.

Hoffenheim Union Berlin 29. Hoffenheim ist jetzt wieder vollzählig. Für den angeschlagenen Grischa Prömel ist Wout Weghorst neu dabei. Dementsprechend dürften sich die Positionen einiger Spieler nun ändern oder Pellegrino Matarazzo ändert sogar die Formation.

Heidenheim Leverkusen 32. Gelbe Karte für Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim 1846)

Nächste Gelbe für Heidenheim! Gimber stößt Schick etwas unsanft um und sieht dafür ebenfalls den gelben Karton. Ein Foul, das zum FCH passt: Immer nah dran, unangenehm und zur Not mit einem Foul.

Heidenheim Leverkusen 31. Bayer ist noch zu ungenau. Der letzte Pass für eine richtige Großchance fehlt der Elf von Xabi Alonso noch. Ein Beispiel: Álex Grimaldo nimmt am linken Seitenrand erneut Maß für eine Flanke und bugsiert das Leder zu hoch über den FCH-Strafraum.

Mainz Augsburg 29. Auch ein Versuch aus dem Rückraum von Amiri, der schön von Onisiwo und Lee in Szene gesetzt wurde, wird geblockt. Im Anschluss nimmt Caci eine Flanke von rechts am langen Pfosten volley, der Linksschuss verfehlt sein Ziel um einige Meter.

Wolfsburg Dortmund 26. Reus übernimmt den Freistoß aus rund 24 Metern zentraler Position, verzieht aber deutlich und setzt den Ball gute sechs Meter über den Kasten von Casteels.

Darmstadt Stuttgart 28. Die VfB-Fans fordern auf einem Plakat "Offene Neuabstimmung jetzt". Als der Rasen vor der Gästekurve wieder recht geräumt ist, fliegen die nächsten Tennisbälle aus der Darmstädter Fankurve.

Heidenheim Leverkusen 29. Schick läuft am linken Fünfer-Eck einem Steilpass von Wirtz hinterher und schafft es nicht ganz rechtzeitig zum Ball. Müller im Heidenheimer Kasten läuft aufmerksam nach vorne und wirft sich klärend auf den Ball.

Mainz Augsburg 28. Gruda setzt sich mal gegen zwei Mann durch und schließt halbrechts im Strafraum ab. Augsburg steht aber kompakt und blockt den Linksschuss des Mainzer Talents.

Hoffenheim Union Berlin 29. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Wout Weghorst

Hoffenheim Union Berlin 29. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Grischa Prömel

Hoffenheim Union Berlin 28. Hollerbach wird zum wiederholten Mal tief geschickt, behält von rechts in der Box die Übersicht und legt quer zu Gosens, der aus kürzester Distanz keinerlei Probleme hat einzuschieben. Dann geht die Fahne jedoch hoch und der Treffer zählt wegen einer Abseitsstellung von Hollerbach zu Recht nicht.

Hoffenheim Union Berlin 28. Die Begegnung läuft weiter und Prömel ist auf dem Weg in die Kabine. Damit muss wohl auch die TSG bereits in der ersten Hälfte verletzungsbedingt wechseln.

Darmstadt Stuttgart 26. Lieberknecht und Schiedsrichter Welz diskutieren am Spielfeldrand derweil weiter - wohl über das Handspiel im Vorfeld des vermeintlichen Ausgleichtreffers.

Mainz Augsburg 27. Eine schön herausgespielte Kontersituation verschenkt Mwene auf der rechten Seite, weil die Flanke ihm komplett über den Schlappen ins Toraus rutscht.

Hoffenheim Union Berlin 27. Oliver Baumann spielt den Ball in das Seitenaus damit Grischa Prömel behandelt werden kann. Da sich der Sechser im Anschluss noch im Feld auf den Rasen setzt, ist die Partie unterbrochen.

Darmstadt Stuttgart 25. Die Spieler halten sich auf dem Platz warm, schieben die Kugel ein wenig hin und her. Es darf also erneut mit einer längeren Nachspielzeit gerechnet werden.

Heidenheim Leverkusen 27. Gelbe Karte für Jonas Föhrenbach (1. FC Heidenheim 1846)

Föhrenbach trifft Frimpong bei einem Laufduell mit einem Tackling am Rücken und sieht dafür die erste Gelbe Karte des Tages.

Wolfsburg Dortmund 25. Gelbe Karte für Moritz Jenz (VfL Wolfsburg)

Jenz sticht aus der Kette heraus und kommt gegen Füllkrug einen Schritt zu spät, bringt den Stürmer damit zu Fall.

Heidenheim Leverkusen 25. Traoré holt für die Hausherren auf der rechten Seite gleich dreimal nacheinander einen Einwurf heraus. Die Einwurf-Serie wird von Fans gefeiert und verschafft dem Aufsteiger eine kleine Auszeit vom Bayer-Ballbesitz.

Hoffenheim Union Berlin 24. Union gewinnt den Ball im Mittelkreis und dann geht es schnell und vertikal nach vorne. Volland schickt Hollerbach auf die Reise. Der 22-Jährige wird rechts im Strafraum zwar gestellt, aber bleibt am Ball und bringt den dann scharf nach innen. Der durchgestartete Volland erreicht das Anspiel jedoch selbst mit dem ganz langen Bein nicht. Vor dem dahinter noch lauernden Laïdouni kann noch ein TSG-Verteidiger klären.

Wolfsburg Dortmund 24. Paredes schlägt eine scharfe Flanke von links in den Dortmunder Strafraum, doch die Wölfe stehen zu weit hinten und Kobel macht den entscheidenden Schritt nach vorne, pflückt das Leder aus der Luft.

Mainz Augsburg 24. Onisiwo dringt im Strafraum zur Grundlinie durch, wird aber stark von Jakić abgedrängt.

Heidenheim Leverkusen 23. Leverkusen hält das Spiel fast vollständig in der Hälfte der Heidenheimer. Bei den Kombinationen fehlt der Werkself allerdings noch etwas die Präzision, um die FCH-Abwehr auch mal auseinanderzuziehen.

Darmstadt Stuttgart 22. Nach etwa vierminütiger Unterbrechung geht es weiter. Nur kurz läuft der Ball wieder, ehe die Gästefans Tennisbälle auf den Rasen werfen.

Wolfsburg Dortmund 22. Erneut schaltet sich Dortmunds rechter Verteidiger vorne ein und bekommt den Ball von Reus flach in den Rückraum gespielt. Der Abschluss von Ryerson gerät aber zu zentral und Casteels packt sicher zu.

Mainz Augsburg 23. Iagos Schlenzer von der Strafraumkante ist nicht platziert genug und kein Problem für Zentner.

Hoffenheim Union Berlin 22. Den anschließenden Eckstoß von der linken Fahne übernimmt natürlich Andrej Kramarić. Allerdings entsteht durch den Standard keinerlei Gefahr.

Wolfsburg Dortmund 20. Wind leitet im Mittelfeld mit der Hacke weiter auf Paredes, der Behrens mit einem Steilpass in die Tiefe schicken will. Süle hat den Pass gut gelesen und stellt seinen Fuß dazwischen.

Mainz Augsburg 22. Engels holt gegen Hanche-Olsen den ersten Augsburger Eckball heraus. Den schlägt der Belgier weit in den Strafraum, nach einem Kopfball von Iago klärt Lee.

Hoffenheim Union Berlin 21. Maximilian Beier ist links neben dem Sechzehner mal isoliert gegen Danilho Doekhi. Trotz seines Tempovorteils kommt der Angreifer jedoch nicht durch. Zumindest holt der 21-Jährige eine Ecke heraus.

Darmstadt Stuttgart 20. Auch Banner werden in der Fankurve ausgerollt, die Mannschaften gönnen sich derweil eine kleine Trinkpause an der Seitenlinie.

Heidenheim Leverkusen 21. Bei einem Solo von Wirtz geht Adli im Strafraum zu Boden. Heidenheim-Verteidiger Gimber will sich eine bessere Position zum Ball erkämpfen und touchiert den Bayer-Stürmer dabei kurz mit der Hand am Hals. Für einen Pfiff und Elfmeter reicht dieser Kontakt aber nicht aus.

Wolfsburg Dortmund 19. Der Ball rollt wieder und es geht weiter!

Darmstadt Stuttgart 18. Nur kurz nach dem vermeintlichen Ausgleichstreffer fliegen die ersten Tennisbälle auf das Spielfeld, die Fans drücken ihren Unmut über den Investoreneinstieg erneut über diesen Protest aus.

Mainz Augsburg 18. Augsburg kontert im Anschluss an den Eckball schnell. Demirović legt links raus zu Rexhbeçaj, der viel Platz hat und aus 14 Metern aus spitzem Winkel abschließt. Die Kugel fliegt einen guten Meter am langen Eck vorbei.

Hoffenheim Union Berlin 18. Plötzlich die Großchance für Union! Trimmel spielt den Ball von rechts im Mittelfeld tief vor den Strafraum zu Volland. Der 31-Jährige hat dann einen Geistesblitz und steckt aus der Drehung perfekt für Hollerbach durch. Von halbrechts im Sechzehner visiert der Stürmer im Anschluss das lange Eck an, aber scheitert am linken Pfosten. Damit steht es nach Alu-Treffern jetzt 1:1.

Heidenheim Leverkusen 20. Bayer kontrolliert mittlerweile die Partie und baut sich mit seiner Offensive breit vor dem FCH-Strafraum aus. Bislang präsentiert sich die Abwehr des Aufsteigers aber sehr kompakt und lässt die Werkself nicht ins Tempo kommen.

Mainz Augsburg 17. Im Anschluss an eine Ecke bekommt der FCA den Ball mehrfach nicht geklärt. Bei Kohrs Abschluss ist Gouweleeuw mit dem Arm am Ball und die Mainzer reklamieren lautstark. Der Arm ist aber angelehnt.

Wolfsburg Dortmund 17. Erneut muss der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen, weil Gegenstände aufs Feld fliegen. Im Dortmunder Strafraum sind zahlreiche Ordner und andere Helfer zugangen.

Hoffenheim Union Berlin 16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Direkt zu Spielbeginn war hier richtig Tempo drin und Hoffenheim hatte die riesige Möglichkeit auf die Führung. Seitdem hat sich das Geschehen jedoch deutlich beruhigt.

Darmstadt Stuttgart 15. VAR-Entscheidung: Das Tor durch M. Mehlem (SV Darmstadt 98) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:1

Die direkte Antwort der Lilien! Oder? Bei einer Flanke von der rechten Seite trifft Anton den Ball nicht richtig, verlängert diesen damit unbeabsichtigt nach hinten. Dort bekommt Polter den Ball im Fallen an den Oberarm. Anton klärt die Kugel vor die Füße von Mehlem, der mit rechts einen Strahl ins obere linke Eck jagt. Doch der VAR greift ein, das Tor wird aufgrund des Handspiels von Polter zurückgenommen.

Wolfsburg Dortmund 16. Ryerson wird mit einem tollen Diagonalball auf der rechten Seite auf die Reise geschickt. Der Norweger zieht in Richtung Strafraum, dort stellen ihn Paredes und Mæhle dann im Verbund und es gibt Abstoß.

Heidenheim Leverkusen 17. Doppelt hält besser: Schick will am linken Strafraum-Eck durchbrechen und duelliert sich mit Gimber und Mainka um den Ball. Die Heidenheimer halten zu zweit kämpferisch dagegen und klären den Ball im Verbund ins Seitenaus.

Mainz Augsburg 17. Es ist weiterhin ein eher müder Nachmittagskick in Mainz. Die Rheinhessen sind sichtlich bemüht, bauen jedoch immer wieder Missverständnisse ein.

Wolfsburg Dortmund 15. Nun geht es weiter! Dortmund ist wieder in Ballbesitz und baut hinten rum auf.

Heidenheim Leverkusen 15. Álex Grimaldo übernimmt einen Freistoß von der rechten Außenbahn und chippt den Ball in die Deckung der Hausherren. Danach kann Xhaka aus der zweiten Reihe abziehen, entscheidet sich aber lieber für einen Rückpass. Bayer baut danach neu auf.

Mainz Augsburg 14. Erste Offensivaktion des FCA: Demirović setzt sich gegen drei Mann durch, zieht in den Strafraum ein und zieht aus zehn Metern halbrechter Position ab. Der Rechtsschuss ist jedoch nicht platziert genug, Zentner hat das Leder sicher.

Wolfsburg Dortmund 13. Unterbrechung: Die ersten Tennisbälle und andere Gegenstände fliegen auf das Spielfeld und der Schiedsrichter bittet die Spieler zur Seitenlinie.

Darmstadt Stuttgart 14. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Serhou Guirassy

Nach Führichs Flanke bekommt Anton den Ball noch nicht im Tor untergebracht. Führich darf aber ein zweites Mal den Ball hereinchippen. Wieder ist Anton der Empfänger, der die Kugel vom zweiten Pfosten vor das Gehäuse köpft. Dort bedankt sich Guirassy, der den Ball mit dem Kopf aus etwa fünf Metern nur noch über die Linie drücken muss.

Hoffenheim Union Berlin 14. Die Köpenicker sammeln im Moment ein wenig Ballbesitz und scheinen von der frühen TSG-Großchance und der Verletzung von Rani Khedira nicht sonderlich geschockt. Auf dem Weg nach vorne tun sich die Berliner jedoch noch schwer.

Heidenheim Leverkusen 13. Verletzungspause: Schick bekommt im Zweikampf mit Mainka einen Schlag auf den Knöchel und muss kurz behandelt werden. Der Tscheche läuft nicht wirklich rund, will aber erstmal weiterspielen.

Mainz Augsburg 12. Wieder fliegt ein weiter Einwurf von Gruda in den Sechzehner, diesmal von rechts. Der landet auf dem Kopf von Barreiro, dessen harmloser Kopfball fliegt in die Amre von Dahmen.

Mainz Augsburg 12. Einen weiten Einwurf von Gruda von der linken Seite nimmt Lee im Strafraum an, wird dann aber entscheidend gestört.

Heidenheim Leverkusen 11. Fast das 0:1! Álex Grimaldo darf ohne Gegenspieler von links flanken und bugsiert den Ball einmal durch den FCH-Fünfer. Am rechten Pfosten setzt sich Frimpong gegen Föhrenbach durch, tritt danach aber nur ein Luftloch. Glück für Heidenheim!

Wolfsburg Dortmund 10. ..die Aktion war sauber und damit steht die Dortmunder Führung! Aus Wolfsburger Sicht ist das extrem bitter, denn die ersten fünf Minuten gehörten klar den Gastgebern.

Darmstadt Stuttgart 10. Führich flankt scharf aus dem linken Halbraum, Undav will zum zweiten Pfosten weiterleiten. Dort steht aber kein Mitspieler, erst im zweiten ANlauf bekommt Leweling den Ball und wird dann aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

Hoffenheim Union Berlin 11. Kevin Volland zirkelt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld hoch in den Sechzehner. Lucas Tousart schraubt sich hoch, aber köpft per Bogenlampe aus rund elf Metern nur auf das Tordach.

Wolfsburg Dortmund 10. Aktuell wird noch eine potenzielle Abseitsstellung von Füllkrug überprüft..

Mainz Augsburg 10. In der Anfangsphase ist es ein klassisches Abtasten, bei dem die Mainzer etwas aktiver wirken.

Wolfsburg Dortmund 8. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Niclas Füllkrug

Füllkrug schockt Wolfsburg! Aus dem Nichts erhöhen die Gäste das Tempo und Sabitzer sieht links den gestarteten Reus. Der ehemalige Kapitän nimmt den hohen Ball per Brustannahme mit und spielt auf Höhe des Fünfmeterraums noch mal quer zu Füllkrug. Der Stürmer steht da, wo er stehen muss und bugsiert die Kugel zur frühen BVB-Führung in die Maschen.

Darmstadt Stuttgart 7. Guirassy legt eine Flanke mit dem Fuß auf Karazor ab, der im Halbkreis des Sechzehners viel Platz hat. Den technisch anspruchsvollen Volley trifft er nicht gut, als Aufsetzer fliegt die Kugel links deutlich neben den Kasten.

Mainz Augsburg 8. Eine Augsburger Freistoßvariante misslingt, das Leder trudelt ins Toraus. Den Fuggerstädtern fällt in der Anfangsphase noch nicht viel ein.

Heidenheim Leverkusen 8. Heidenheim will sich offensichtlich auch gegen den Tabellenführer nicht verstecken und spielt in den Anfangsminuten durchaus mutig mit. Vor allem das Mittelfeld ist sehr präsent und nervt Bayer mit einem frühen und hohen Pressing.

Wolfsburg Dortmund 7. Brandt schlägt das Leder selbst in die Mitte, den Standard verteidigt Wolfsburg aber im Verbund.

Hoffenheim Union Berlin 9. Die ersten Minuten hatten es hier durchaus in sich. Union Berlin versucht das Geschehen im Moment aber mal ein wenig zu beruhigen. Die TSG macht aber früh Druck.

Wolfsburg Dortmund 7. Der BVB spielt einen Konter über Sabitzer und Reus nicht mit der letzten Entschlossenheit aus. Dortmunds Nummer elf legt letztlich rechts raus zu Brandt, dessen Hereingabe geblockt wird - es gibt Ecke!

Darmstadt Stuttgart 6. Stenzel und Undav harmonieren erstmals gut, der Rechtsverteidiger wird durch einen Doppelpass rechts an der Grundlinie in Position gebracht. Die Flanke wird von Klarer geklärt. Zwei VfB-Fernschüsse von Mittelstädt und Undav im Anschluss werden geblockt.

Mainz Augsburg 7. Amiri wird mit Lee vom eigenen Mann getroffen und hält sich den Knöchel. Es sieht aber so aus, als könne der Winter-Neuzugang weitermachen.

Hoffenheim Union Berlin 6. Rani Khedira konnte nach der Behandlungspause zunächst weiterspielen. Jetzt ist allerdings doch Feierabend für den Sechser. Für ihn kommt Alex Král neu rein. Dennoch ist das natürlich ein herber Verlust für die Gäste.

Wolfsburg Dortmund 6. Nun setzt sich der BVB zum ersten Mal in der gegnerischen Hälfte fest und lässt das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen.

Heidenheim Leverkusen 6. Nach sechs Minuten gibt es die erste Ecke - und zwar für Heidenheim. Standard-Spezialist Beste legt sich den Ball an der linken Eckfahne zurecht und flankt das Leder etwas zu nah vors Tor. Hrádecký im Bayer-Tor fängt die Hereingabe sicher ab.

Darmstadt Stuttgart 5. Bei dem ersten SVD-Eckball ist viel los im Fünfmeterraum, der Unparteiische Tobias Welz gibt ein paar Spielern ein paar Takte mit. Die Flanke ist dann harmlos, Anton verlängert sie hinter das eigene Tor - die nächste Ecke folgt ähnlich harmlos.

Wolfsburg Dortmund 4. Doppelchance Wolfsburg! Behrens zieht aus 23 Metern halblinks stramm ab und Kobel ist im langen Eck gefordert, pariert zur Seite. Majer kommt angelaufen und setzt den zweiten Ball aus spitzem Winkel ans Außennetz.

Hoffenheim Union Berlin 6. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Alex Král

Hoffenheim Union Berlin 6. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Rani Khedira

Mainz Augsburg 4. Amiri bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum, wo Lee in die Mitte legen will, Augsburg aber klären kann. Der FSV beginnt spielbestimmend.

Hoffenheim Union Berlin 3. Rani Khedira muss behandelt werden. Der Abräumer hat bei der Großchance von Bebou anscheinend einen abbekommen.

Heidenheim Leverkusen 5. Auch Bayer läuft so langsam warm und gibt via Wirtz nun den ersten Warnschuss ab. Leverkusens Zehner zieht mit etwas Freiraum vor dem Sechzehner ab und schiebt den Ball in die Arme von FCH-Torhüter Müller.

Hoffenheim Union Berlin 2. Bebou verpasst die ganz frühe Führung! Grillitsch eröffnet mit einem traumhaften Pass. Aus der eigenen Hälfte schlägt er den Ball rechts raus zu Stach, der noch ein paar Meter macht und dann Bebou mitnimmt. Von halbrechts in der Box sucht der Neuner direkt den Abschluss, aber scheitert am glänzend reagierenden Rønnow. Der Abpraller landet jedoch bei Kramarić. Der Kroate wird zwar noch im letzten Moment gestoppt, aber über Umwege landet der Ball erneut bei Bebou. Aus zentraler Position scheitert der 29-Jährige nun allerdings am linken Pfosten, da der Schuss von einem FCU-Verteidiger noch leicht abgefälscht wird.

Darmstadt Stuttgart 2. Auf der anderen Seite läuft ein vielversprechender Konter. Gute 25 Meter vor dem Tor verstolpert Justvan die Kugel jedoch.

Darmstadt Stuttgart 2. Führich kommt halblinks zum ersten Abschluss, platziert den Ball von der Strafraumkante aus aber nicht präzise genug. Schuhen pariert nach außen.

Wolfsburg Dortmund 2. Der Eckstoß von Svanberg fliegt quer durch den Strafraum ohne das ein Wolfsburger oder Dortmunder an die Kugel kommt. Aber die Wölfe setzen sich zu Beginn in der Hälfte der Dortmunder fest.

Heidenheim Leverkusen 3. Im kleinsten Stadion der Bundesliga ist sofort Stimmung. Nach einem Fehlpass von Xhaka nähert sich der FCH erstmals dem gegnerischen Strafraum an und wird von den Fans lautstark nach vorne gepeitscht. Dinkçi bleibt jedoch kurz vor dem Strafraum hängen.

Wolfsburg Dortmund 1. Ryerson ist auf der rechten Defensivseite direkt mal gegen Mæhle gefordert und klärt per Grätsche zur ersten Ecke nach 40 Sekunden.

Darmstadt Stuttgart 1. Los geht's! Die Lilien spielen in Blau-Weiß, der VfB tritt in den roten Auswärtstrikots an.

Mainz Augsburg 2. Onisiwo kommt erstmals in eine gute Abschlussposition, zuvor hatte Lee aber im Abseits gestanden.

Wolfsburg Dortmund 1. Dortmund stößt an, die Kugel rollt!

Wolfsburg Dortmund 1. Spielbeginn

Darmstadt Stuttgart 1. Spielbeginn

Hoffenheim Union Berlin 1. Kevin Volland setzt direkt eine erste Duftmarke! Der Stürmer sucht früh aus der zweiten Reihe den Abschluss, aber jagt den Ball ein gutes Stück rechts am Tor vorbei.

Hoffenheim Union Berlin 1. Los geht's! Die Berliner stoßen an und spielen in roten Trikots mit weißen Hosen. Hoffenheim hält komplett in Blau dagegen.

Mainz Augsburg 1. Los geht's, das Stadion ist nicht besonders gut gefüllt. Die Gäste haben angestoßen.

Heidenheim Leverkusen 1. Los geht's! Bayer stößt auf der Ostalb an und ist heute in hellgrauen Trikots unterwegs. Die Gastgeber tragen rot.

Mainz Augsburg 1. Spielbeginn

Hoffenheim Union Berlin 1. Spielbeginn

Heidenheim Leverkusen 1. Spielbeginn

Darmstadt Stuttgart Die Teams haben soeben den Rasen betreten, das Böllenfalltor ist bereit.

Mainz Augsburg Der Unparteiische ist Tobias Reichel und wird von Lasse Koslowski und Christian Bandurski an den Seitenlinien begleitet. Gleich geht's los in der Mewa-Arena, die Teams sind bereits eingelaufen. Viel Spaß!

Darmstadt Stuttgart SVD-Trainer Torsten Lieberknecht muss auf Skarke und Maglica verzichten, die beide gelbgesperrt sind. Skarke wird von Pfeiffer ersetzt, für Maglica spielt Klarer. Im Mittelfeld verdrängt zudem Justvan Franjić aus der ersten Elf.

Darmstadt Stuttgart Beim VfB gibt es im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Mainz für Hoeneß keinen großen Grund, viele Änderungen vorzunehmen. Lediglich Enzo Millot muss auf die Bank weichen, denn Serhou Guirassy gibt sein Startelf-Comeback nach kurzer Verletzungspause.

Wolfsburg Dortmund Im Hinspiel mühte sich Schwarzgelb zu einem knappen 1:0-Erfolg, Reus erzielte Mitte der zweiten Hälfte den Siegtreffer - viel Tempo boten beide Teams am 5. Spieltag jedoch nicht. Der BVB hat neun der letzten zehn Duelle gegen die Wölfe gewonnen und will diese Serie mit einem Auswärtserfolg weiter ausbauen.

Mainz Augsburg Thorup setzt auf Seiten der Gäste auf beinahe die gleichen elf Spieler wie beim 2:2 gegen Leipzig. Lediglich der verletzungsbedingt ausfallende Jensen wird durch Engels ersetzt.

Heidenheim Leverkusen Für den 1. FC Heidenheim ist das Heimspiel gegen Bayer 04 dank der zuletzt konstant guten Leistungen fast schon ein Bonusspiel. Der Liganeuling hat sich mittlerweile ein Polster von elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz erarbeitet und kann das Duell mit dem Tabellenführer ohne großen Druck angehen. Gelingt dem Team von Frank Schmidt heute die große Überraschung oder holt Bayer den nächsten Dreier?

Wolfsburg Dortmund Auch die Dortmunder passen ihre erste Elf an, dabei sitzt Malen etwas überraschend nur auf der Bank. Der Niederländer war zuletzt extrem gut in Form (vier Tore in sechs Spielen), bekommt heute aber eine Pause und wird von Rückkehrer Sancho vertreten. Auch auf der anderen Außenbahn nimmt Terzić einen Wechsel vor, denn Brandt beginnt anstelle von Youngster Bynoe-Gittens. Das Innenverteidiger-Duo Süle und Schlotterbeck scheint sich für den Moment festgespielt zu haben, denn Hummels sitzt auf der Bank. Im Sturm ist Füllkrug gesetzt, aufgrund des erneuten Ausfalls von Haller ist Moukoko der klare Backup des Torjägers.

Mainz Augsburg Henriksen setzt gleich ein deutliches Zeichen und bringt fünf Neue in die Startformation. Dabei krempelt er die gesamte Offensive um: Anstelle von Ngankam, Ajorque (beide Bank) und Burkhardt (krank) beginnen Lee, Onisiwo und Gruda. Außerdem rücken Mwene und Barreiro für Papela und Guilavogui in die erste Elf, die beide zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Darmstadt Stuttgart Stuttgart wartet seit 1979 auf einen Auswärtssieg am Böllenfalltor, seitdem gab es aber auch nur drei Gastspiele in Darmstadt. Im Hinspiel gewannen die Schwaben zu Hause problemlos mit 3:1.

Wolfsburg Dortmund Wolfsburg verändert seine Startelf auf zwei Positionen: Stammtorhüter Casteels hat seine Blessur am Rücken überstanden und verdrängt seinen Vertreter Pervan wieder auf die Bank. In der Defensive ist Rogério heute verletzt nicht an Bord, für ihn beginnt Baku. Im Sturm darf erneut Neuzugang Behrens von Beginn an ran, hinter ihm wird Wind als hängende Spitze agieren. Mit Nmecha und Wimmer gibt es zudem zwei Spieler, die nach langer Verletzungspause zumindest als Joker wieder eine Option sind.

Mainz Augsburg Thorup warnt vor einer schwierigen Auswärtspartie, auch wenn die Mainzer seit elf Partien sieglos sind und auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen: „Wir müssen uns mental darüber im Klaren sein, dass das Spiel gegen Mainz sehr schwer wird. Wir sind auf einem guten Weg und haben gezeigt, dass wir auswärts erfolgreich sein können“, so der FCA-Coach vor der Partie.

Darmstadt Stuttgart Tabellarisch sieht es gut aus für die Schwaben, die von der Leipziger Formschwäche in den letzten Spielen profitierten. Auf Platz drei liegend beträgt der Vorsprung auf die Sachsen auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz sechs Punkte. Vorübergehend kann der VfB auf neun Zähler wegziehen.

Hoffenheim Union Berlin Viermal trafen die beiden Klubs bereits in Sinsheim aufeinander. Zweimal konnte sich die TSG durchsetzen, einmal Union und einmal gab es eine Punkteteilung. Die Duelle standen dabei aber jedes Mal für echtes Spektakel. Wenn die Kraichgauer die Eisernen zu Gast hatten, fielen im Schnitt 4,5 Tore. Darüber würde sich auch heute sicherlich niemand beschweren.

Heidenheim Leverkusen In seiner Startelf nimmt Xabi Alonso heute zwei Wechsel vor: Frimpong beginnt auf dem rechten Flügel für Tabsoba, der auf die Bank rotiert. Außerdem kommt Schick für Tella neu in die Werkself und bildet zusammen mit Adli eine Doppelspitze. Bei Heidenheim gibt es nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen eine Veränderung: Beck läuft für Pieringer auf.

Darmstadt Stuttgart Der VfB hat sich nach einem holprigen Start ins neue Jahr mit Niederlagen in Gladbach (1:3) und in Bochum (0:1) in den letzten Ligaspielen eindrucksvoll zurückgemeldet. Ein furioser 5:2-Heimsieg gegen die Konkurrenz aus Leipzig sowie zwei 3:1-Erfolge in Freiburg und gegen Mainz brachten die Schwaben zurück in die Erfolgsspur. Dazwischen tat lediglich das 2:3-Viertelfinalaus in Leverkusen und die damit zerstörten Titelhoffnungen im Pokal weh.

Mainz Augsburg Bei den Gästen aus Augsburg zahlte sich der frühe Trainerwechsel nach dem 7. Spieltag hingegen aus. Der ebenfalls dänische Coach Jess Thorup führte den FCA mit 18 Zählern in 13 Partien aus der Abstiegszone heraus. Zuletzt blieben die bayrischen Schwaben drei Spiele ohne einen Dreier, zeigten aber gegen Bayern (2:3) und Leipzig (2:2) durchaus gute Leistungen. Beim Auswärtsspiel in Bochum nahm die Thorup-Elf durch einen Treffer in der Nachspielzeit noch einen Punkt mit.

Wolfsburg Dortmund Beim BVB musste in den vergangenen Wochen personell gepuzzelt werden, denn viele Spieler waren angeschlagen und damit außen vor. Bis auf das 0:0 in Heidenheim gab sich Schwarz-Gelb aber personalgeschwächt keine Blöße und auch das Torverhältnis von 13:1 seit Jahresbeginn spricht für eine gewisse Stabilität. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Dortmund gegen Gegner wie Köln oder Darmstadt nicht ernsthaft geprüft wurde und auch der VfL Wolfsburg soll bestenfalls als gelungene Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Eindhoven dienen.

Hoffenheim Union Berlin Union Berlin hat nach dem schwachen Saisonstart mittlerweile wieder einigermaßen zurück in die Spur gefunden. Die Eiserenen haben nicht nur die Abstiegsränge verlassen, sondern sich bereits ein Polster von fünf Zählern auf den Relegationsplatz und neun Punkten auf einen direkten Abstiegsrang erarbeitet. In der Rückrundentabelle stehen die Köpenicker nach zwei Siegen, einem Remis und nur einer Pleite sogar auf dem fünften Platz. Sollte der FCU nun auch gegen Hoffenheim nicht verlieren, würde ihnen mit dem dritten ungeschlagenen Spiel in Serie eine Saisonpremiere gelingen, die die aufsteigende Form nochmals unterstreichen würde.

Heidenheim Leverkusen Bayer-Trainer Xabi Alonso macht zwischen Bayern und Heidenheim wie gewohnt keinen Unterschied. Für den Spanier ist auf dem Weg zum möglichen Meisterschaft ohnehin „jedes Spiel wichtig“ und eine neue Aufgabe. „Wir haben noch 13 Bundesliga-Spiele und Heidenheim ist der nächste Schritt“, sagte der Bayer-Coach. „Wir dürfen uns nicht ausruhen.“

Hoffenheim Union Berlin Trotz mittlerweile sieben sieglosen Partien in Folge haben die Hoffenheimer weiter berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für das internationale Geschäft. Ihr Rückstand auf den siebten Platz, der bei einem Leverkusener Pokalsieg bereits reichen würde, beträgt nur zwei Pünktchen und auch der sechste Rang ist nur fünf Zähler entfernt. Dafür muss die TSG nur endlich wieder gewinnen. Im Kalenderjahr 2024 stehen für die Sinsheimer bislang nur drei Punkte auf dem Konto, die durch zuletzt drei Unentschieden nacheinander eingefahren werden konnten. Heute soll endlich wieder ein echtes Erfolgserlebnis her und die Anzahl der gesammelten Rückrundenpunkte damit verdoppelt werden.

Hoffenheim Union Berlin Union Berlin feierte in der Vorwoche dank eines Doekhi-Treffers einen enorm wichtigen Dreier gegen den VfL Wolfsburg. Im Vergleich dazu ändert Nenad Bjelica seine Startelf auf gleich drei Positionen. Kevin Vogt beginnt für Robin Knoche, Christopher Trimmel für Alex Král und Aïssa Laïdouni ersetzt den verletzten András Schäfer.

Wolfsburg Dortmund Die Luft für Niko Kovac auf der Wolfsburger Trainerbank wird immer dünner! Seit Mitte Dezember hat der VfL kein Bundesligaspiel mehr gewonnen, am letzten Spieltag unterlag man beim direkten Konkurrenten Union Berlin mit 0:1 und damit müssen die Wölfe den Blick nun zwangsläufig Richtung Relegationsplatz richten. Aktuell beträgt der Abstand auf Platz 16 noch sieben Punkte, doch der kann schnell schmelzen, sollten die Gastgeber das Ruder nicht langsam rumreißen.

Mainz Augsburg Der vom FC Zürich gekommene Däne arbeitete in der kurzen Trainingswoche vor allem am Mindset der Spieler und sieht sich für den Abstiegskampf gut gewappnet: „Ich habe ein Gefühl für die Situation und für jeden einzelnen Spieler entwickelt und ich spüre ihren Glauben. Wir gehen auf den Platz um Fußballspiele zu gewinnen und nicht, um sie zu verlieren. Diese Gier spüre ich hier überall in der Stadt, bei jedem Fan.“

Mainz Augsburg Für die Mainzer ist es das nächste „Endspiel“ im Kampf um den Klassenerhalt. Das gehen die 05er mit dem neuen dänischen Cheftrainer Bo Henriksen an, der den nach der 1:3-Niederlage in Stuttgart entlassenen Jan Siewert beerbt. Nur neun Punkte aus zwölf Partien waren zu wenig für Siewert, der selbst erst im November Bo Svensson auf der Trainerbank ablöste. Seit dem 2:0-Heimerfolg gegen Leipzig bei Siewerts Debüt Anfang November – gleichzeitig der einzige Saisonsieg des FSV – hat Mainz nicht mehr gewonnen. Das soll sich heute unter bei der Premiere von Henriksen ändern.

Darmstadt Stuttgart Die nächsten drei Wochen könnten schon vorentscheidend sein, ob Darmstadt bereits für Liga zwei planen kann oder noch kleine Restchancen im Abstiegskampf bestehen. Nach dem heutigen Heimspiel gegen Stuttgart folgen die Aufgaben in Bremen und gegen Augsburg. Sind die Lilien nach diesen drei Partien noch weit abgeschlagen, dürfte die Mission Klassenerhalt kaum mehr machbar sein - denn danach warten Leipzig und Bayern.

Darmstadt Stuttgart Im neuen Jahr zeigten die Lilien gute Leistungen, konnten punktemäßig aber doch nicht entscheidend zulegen. Im Hessenderby feierte der SVD einen hart erarbeiteten Zähler nach Zwei-Tore-Rückstand, in Gladbach kam bei einem torlosen Remis der nächste Punkt dazu. Bei Union verlor Darmstadt nur knapp 0:1, gegen den Titelanwärter Leverkusen zeigte es sich beim 0:2 sehr kämpferisch. Trotz guter Leistungen beträgt die Punkteausbeute nach fünf Spielen somit nur zwei Zähler.

Hoffenheim Union Berlin Pellegrino Matarazzo nimmt nach dem mühsamen 1:1-Unentschieden zwei Wechsel vor. Andrej Kramarić, der als Joker den Ausgleich erzielen konnte, und Anton Stach beginnen für Wout Weghorst und Robert Skov, die beide zunächst auf der Bank sitzen.

Heidenheim Leverkusen Nach der 3:0-Gala im Topspiel gegen den FC Bayern geht es für Bayer 04 Leverkusen heute mit einer ganz anderen Partie weiter: Die Werkself reist in die Provinz und zum formstarken Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Auf der Ostalb sind die Leverkusener zwar klarer Favorit, stehen aber trotzdem vor einer kniffligen Aufgabe: Der FCH ist mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagen und knöpfte Zuhause zuletzt auch dem BVB ein 0:0-Unentschieden ab.

Darmstadt Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zum Spiel SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 22. Spieltag der Bundesliga.

Mainz Augsburg Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 22. Spieltag der Bundesliga.

Heidenheim Leverkusen Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Heidenheim 1846 - Bayer Leverkusen! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 22. Spieltag der Bundesliga.

Hoffenheim Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Bundesliga. Die TSG 1899 Hoffenheim hat den 1. FC Union Berlin zu Gast. Anstoß der Begegnung ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena.