Paderborn Fürth 45. +2 Eine Ungenauigkeit im Spielaufbau von Kai Klefisch in der eigenen Hälfte leitet fast einen Angriff der Spielvereinigung ein. Aber dann setzt der Mittelfeldregisseur des zweifachen Aufsteigers nochmal nach und klärt die Situation.

Hertha BSC Düsseldorf 44. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Ísak Jóhannesson



Hertha BSC Düsseldorf 42. Tabakovic trifft nur den Pfosten! Erneut schließt der Stürmer wuchtig ab und trifft nur den linken Pfosten.

Magdeburg Wiesbaden 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Magdeburg Wiesbaden 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Paderborn Fürth 45. +1 Sechs Minuten werden nachgespielt.

Paderborn Fürth 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Hertha BSC Düsseldorf 40. Die Schlussphase in Durchgang eins läuft. Kann ein Team noch ein Zeichen setzen vor der Pause?

Magdeburg Wiesbaden 43. Zwei Minuten inklusive Nachspielzeit sind es noch bis zur Halbzeit. Es sieht nicht danach aus, dass bis dahin noch ein Treffer fallen könnte.

Paderborn Fürth 43. Paderborn kommt über die rechte Seie mit Raphael Obermair und Felix Platte, für die jedoch an der Grundlinie gegen das Duo aus Damian Michalski und Kerim Çalhanoğlu Endstation ist.

Hertha BSC Düsseldorf 38. Bei der Fortuna muss einiges passieren in der Offensive. Es ist kaum Geschwindigkeit im Spiel nach vorne und so muss oftmals nach hinten abgebrochen werden. Die Hertha stellt die Wege aber auch gut zu.

Paderborn Fürth 42. Noch knappe drei Minuten bleiben in der regulären Spielzeit, aber da wird es wegen der Fanprotestaktion bestimmt einige Minuten draufgeben.

Magdeburg Wiesbaden 40. So richtig viel geschieht derzeit nicht. Der Club generiert viel Ballbesitz, ohne damit etwas Produktives anfangen zu können.

Paderborn Fürth 40. Im Laufduell mit Marcel Hoffmeier bekommt Simon Asta unglücklich den offenen Stollen seines Gegners auf den Knöchel und bleibt erstmal schmerzverzerrt liegen. Aber nach einem kurzen Check von Seiten des Unparteiischen kann er erstmal weitermachen.

Hertha BSC Düsseldorf 35. Der Düsseldorfer Linksverteidiger bleibt nach dem robusten Einsteigen von Zeefuik zunächst liegen und benötigt Support von den Ärzten. Er kann jedoch nach einigen Sekunden weitermachen.

Paderborn Fürth 39. Nach einem hohen Ball in Richtung Musliu, den die Fürther Innenverteidigung nach vorne abwehren kann, kommt Kai Klefisch aus 25 Metern an den zweiten Ball. Weil er beim Abschluss in Rücklage gerät, haut er das Leder weit über den Kasten von Jonas Urbig ins Nirwana.

Paderborn Fürth 38. Fürth lässt sich jetzt etwas fallen und verzichtet auf aktiveres Pressing. Der Gegner soll nach vorne kommen und im Spielaufbau Fehler machen, welche dann Räume für den ein oder anderen Konter eröffnen sollen.

Hertha BSC Düsseldorf 34. Gelbe Karte für Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC)

Die erste Gelbe Karte geht an Zeefuik, da der gegen Iyoha die Stollen über den Spann gehalten hat. Geht in Ordnung.

Magdeburg Wiesbaden 37. Nach Standardsituationen geht auf beiden Seiten noch zu wenig. Insbesondere die Titz-Elf schlägt aus ihren Eckbällen kein Kapital.

Hertha BSC Düsseldorf 33. Die Gastgeber machen weiter und erneut kann Tabakovic zum Schuss kommen, doch Hoffmann klärt per Grätsche zum Eckball. Zuvor kam der Ball von Kempf von der Mittellinie.

Paderborn Fürth 35. Mit diesem Ergebnis würde Fürth übrigens gegenwärtig auf den vierten Rang vorrücken, weil die Fortuna bei der Hertha mit 1:0 hinten liegt.

Hertha BSC Düsseldorf 31. Das Tor kam so etwas aus dem nichts, aber kann dem Spiel nur gut tun. Was macht die Fortuna nun?

Magdeburg Wiesbaden 35. Gelbe Karte für Lasse Günther (SV Wehen Wiesbaden)

Kurz danach erwischt es auch Günther, der Amaechi zu Boden zupft.

Paderborn Fürth 34. In einer Phase, in der der SC Paderborn 07 das Heft eigentlich klar in der Hand hatte, erzielen die Greuther den Führungstreffer. Wie reagiert das Team von Łukasz Kwasniok?

Magdeburg Wiesbaden 34. Gelbe Karte für Jean Hugonet (1. FC Magdeburg)

Hugonet hält im Zweikampf den Fuß drüber. Dafür sieht er den ersten gelben Karton der Partie.

Magdeburg Wiesbaden 34. Die Stimmung im Rund der MDCC-Arena kann sich sehen lassen. Vor allem die Heimfans sorgen für eine gute Atmosphäre.

Hertha BSC Düsseldorf 30. Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Haris Tabakovic

Die Hertha geht in Front! Düsseldorf ist im Angriff und verliert die Kugel. Berlin schaltet schnell um über links und Scherhant, welcher den Ball in die Mitte bringt und an Tabakovic übergibt. Der Stürmer geht in die Box und zieht aus 16 Metern von halblinks knallhart ab. Die Kugel schlägt im langen Eck ein, Kastenmeier ist chancenlos.

Paderborn Fürth 33. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:1 durch Armindo Sieb

Nach einem ungenauen Zuspiel von Curda in Richtung Obermair startet Robert Wagner im rechten Halbfeld in Richtung Strafraum! Er läuft drei Schritte mit dem Ball und legt dann quer in die Mitte zu Armindo Sieb, der es diesmal aus kurzer Entfernung alleine macht und die Pille zur Führung an Boevink vorbeilegt!

Hertha BSC Düsseldorf 28. Berlin hat immer wieder gute Möglichkeiten, die Bälle auf die außen durchzustecken, da die Düsseldorfer dort viel Platz lassen. Doch die Hertha spielt viel zu ungenau und einen Fehlpass nach dem anderen.

Paderborn Fürth 32. Simon Asta will mittels einer Ecke für Entlastung bei den Hausherren sorgen. Er führt die Standardsituation hoch in die Box aus, dort ist aber Pelle Boevink zur Stelle und empfiehlt sich weiterhin dafür, Jannik Huth dauerhaft als Nummer eins abzulösen.

Paderborn Fürth 30. Nachdem Fürth die ersten Minuten dominant war, bestimmt jetzt Paderborn das Spielgeschehen und hätte hier schon führen müssen.

Magdeburg Wiesbaden 32. Nach etwas mehr als einer halben Stunde warten wir noch immer auf eine echte Großchance. Im Vergleich zur Anfangsphase werden jedoch insbesondere die Bemühungen der Sachsen-Anhaltiner immer konkreter.

Paderborn Fürth 28. Die TV-Bilder zeigen, dass die Gäste da ordentlich Dusel mit dem Referee hatten, denn Kerim Çalhanoğlus Arm war unnatürlich in Richtung des Balles gegangen und fast noch entscheidend am Spielgerät gewesen. Es gibt aber keine Überprüfung und keinen Handelfmeter.

Hertha BSC Düsseldorf 25. Endlich mal ein Torschuss! Vincent Vermeij zieht aus 23 Metern ab und sorgt damit für den ersten Schuss der Gäste am heutigen Tag. Das Ziel verfehlt der Niederländer allerdings deutlich.

Paderborn Fürth 26. Das gibt es nicht! Ein weiteres Mal lässt der SCP die Führung liegen. Zunächst umkurvt Koen Kostons geschickt Jonas Urbig an der Grundlinie und leitet den Ball mit der Hacke in den Rückraum zu Platte, der jetzt Platz hat! Seinen Abschluss aus spitzem Winkel kratzt Kerim Çalhanoğlu von der Linie. Anschließend rettet Julian Green auf der Kreidemarkierung die Fürther vor dem Rückstand, als Ansah den Abpraller zur Führung verwerten will und haut das Leder weit weg nach vorne!

Magdeburg Wiesbaden 29. Auch die Hessen machen jetzt offensiv mal wieder mit. Zunächst aber kriegen die Gastgeber eine Flanke geklärt, dann rennt Günther mit dem Ball ins Seitenaus.

Hertha BSC Düsseldorf 24. Aktuell plätschert die Partie, welche geprägt ist von vielen Fehlern, fast nur vor sich hin. Es ist fast schon etwas einschläfernd für das Publikum.

Magdeburg Wiesbaden 26. Es wird immer gefährlicher, was der Club da fabriziert. Nach Ablage von Condé hat Atik mittig vor dem gegnerischen Kasten etwas zu viel Platz. Sein Linksschuss aus 19 Metern saust knapp rechts vorbei.

Hertha BSC Düsseldorf 21. Die Fortuna bekommt an der rechten Seitenauslinie einen Freistoß aus interessanter Position, nachdem Kempf Tanaka zu Fall gebracht hat. Jóhannesson bringt die Kugel mit links in die Box, doch Toni Leistner steigt höher als Vermeij und köpft den Ball weg.

Magdeburg Wiesbaden 24. Die Hausherren erarbeiten sich nach und nach ein Übergewicht. Die Gäste sind hingegen fast ausschließlich defensiv gefordert.

Paderborn Fürth 24. Mittlerweile ist es eine ausgeglichene Partie, bei der die Ostwestfalen in der laufenden Phase etwas mehr zum Spielgeschehen beitragen.

Paderborn Fürth 23. Danach gibt es einen Eckball, der aber keine nennenswerten Ereignisse zur Folge hat.

Hertha BSC Düsseldorf 19. Die Alte Dame kommt etwas besser in die Partie, aber auch hier fehlt noch das nötige Tempo und die Konsequenz nach vorne.

Paderborn Fürth 22. Jonas Urbig verhindert den Rückstand erneut! Nach einer wunderschönen Flanke aus dem linken Halbfeld von Sebastian Klaas kommt Felix Platte am zweiten Pfosten frei zum Kopfball. Die Leihgabe des 1. FC Köln im Tor der Franken macht sich lang und lenkt das Leder mit dem Handschuh über den Balken!

Magdeburg Wiesbaden 21. Wieder der FCM: Atiks Flachpass von links knallt Hugonet aus 18 Metern drüber.

Paderborn Fürth 19. Plötzlich ist Paderborn durch und hat das 1:0 auf dem Fuß! Nach einer schönen Ballstafette über Kai Klefisch und Ilyas Ansah findet sich Sebastian Klaas in halblinker Position alleine vor Jonas Urbig wieder. Er zögert beim Abschluss aber einen Schritt zu viel, sodass der Schlussmann der Franken den Winkel entscheidend zumacht und den Abschluss nach vorne abwehren kann, wo die Fürther Abwehr dann die Situation bereinigt.

Hertha BSC Düsseldorf 16. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde ist die Partie auf noch keinem guten Niveau. Aber noch ist Zeit auf der Uhr, damit sich das ändern kann.

Paderborn Fürth 19. Links im Strafraum versucht es Koen Kostons mit einem Dribbling, bleibt dabei aber am starken Simon Asta hängen.

Magdeburg Wiesbaden 18. ...und das war durchaus spannend. Die Ecke landet nach Stritzels Faustabwehr wieder bei Schütze Atik. Dessen Flachpass ins Zentrum erreicht El Hankouri, sein Schuss wird dann geblockt.

Paderborn Fürth 18. Jetzt kann es dann aber hoffentlich weitergehen.

Magdeburg Wiesbaden 18. ...der ruhende Ball wird zum nächsten Eckstoß abgewehrt, diesmal von links...

Hertha BSC Düsseldorf 13. Der Reese-Ersatz Derry Scherhant macht viel Betrieb in den letzten Minuten und sorgt für einige Probleme bei den Fortuna-Verteidigern. Doch noch kann Scherhant nicht für zwingende Aktionen in Richtung Tor sorgen.

Paderborn Fürth 17. Kurz war das Spiel wieder freigegeben, da fliegen auch schon die nächsten Tennisbälle. Noch eine Unterbrechung.

Magdeburg Wiesbaden 17. Schwach ausgespielt von Condé. Der Magdeburger taucht rechts auf der Außenbahn auf, dabei wird er von Amaechi hinterlaufen. Sein Zuspiel ist allerdings sehr ungenau – immerhin gibt es eine Ecke...

Paderborn Fürth 16. Noch immer fliegen Wurfgeschosse aus den Fankurven, die Partie ist weiterhin unterbrochen.

Hertha BSC Düsseldorf 11. Scherhant treibt die Kugel vom linken Flügel ins Zentrum und sucht dann Haris Tabakovic im Zentrum. Doch leichte Abstimmungsprobleme sorgen dafür, dass der Stürmer woanders hinläuft, als Scherhant hinspielt. So gibt es Abstoß für Düsseldorf.

Magdeburg Wiesbaden 15. Auf der anderen Seite steht Atik rechts für einen Freistoß bereit. Aus 20 Metern probiert er es mit viel Schnitt aufs lange Eck. Ein Wiesbadener bereinigt die Situation.

Magdeburg Wiesbaden 12. Der SVWW meldet sich offensiv erstmals richtig an. Günther flankt von links ins Zentrum, wo Kovačević unter Bedrängnis aufs Tor köpft. Müller steht jedoch im Weg und blockt.

Hertha BSC Düsseldorf 10. Zeefuik und Jóhannesson krachen mit den Füßen in einem Pressschlag unangenehm zusammen. Nach einer kurzen Pause können beide, zunächst humpelnd, weiterspielen.

Paderborn Fürth 13. Jetzt sind auch die Fans wieder da und mit ihnen die an diesem Wochenende schon oft gesehenen und noch öfter geworfenen Tennisbälle und Goldtaler von den Rängen. Der Schiedsrichter unterbricht die Partie, damit das Ordnungspersonal die Wurfgeschosse vom Feld entfernen kann.

Hertha BSC Düsseldorf 8. Der erste Abschluss des Mittags geht aber auf das Konto der Hertha. Derry Scherhant kommt nach einer Kempf-Flanke von links aus 13 Metern relativ frei zum Schuss aus der Drehung. Er bekommt allerdings zu wenig Druck hinter die Kugel und Kastenmeier kann mühelos zupacken.

Paderborn Fürth 10. Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte schaltet Paderborn schnell um! Auf der rechten Seite bietet sich viel Raum für Platte, der vor dem herauskommenden Boevink nach innen quer zu Ansah gibt, der vor der Torlinie nur noch einlochen muss. Doch der Treffer wird sofort zurückgepfiffen, da Ansah klar im Abseits gestanden war.

Magdeburg Wiesbaden 10. Aktuell nimmt sich die Partie eine erste kleine Auszeit. Beide Defensivreihen scheinen sich zunehmend zu finden.

Hertha BSC Düsseldorf 6. Nach fünf Minuten starten nun zumindest die Gästefans den Support und es ist etwas Stimmung im Stadion. Auf dem Feld gibt es nach wie vor kaum berichtenswertes.

Paderborn Fürth 8. Greuther Fürth beginnt sehr druckvoll und frech gegen verunsicherte Hausherren. Die Ostwestfalen haben sich offenbar noch nicht zu Genüge sortiert.

Hertha BSC Düsseldorf 4. Es ist ein verhaltener Beginn beider Mannschaften. Die Gäste haben mehr vom Ball, ohne bislang zwingend nach vorne zu gehen. Die Alte Dame wartet erstmal ab und beobachtet das Geschehen.

Paderborn Fürth 7. Schiedsrichter der Partie ist übrigens der promovierte Rechtsanwalt Dr. Max Burda. Unterstützt wird er an der Seitenlinie von Felix Bickel und Eric Müller sowie Günter Perl im Videokeller.

Magdeburg Wiesbaden 7. Nicht ungefährlich: Bockhorn gibt von rechts halbhoch nach innen. Stritzel fliegt mit der Faust zum Ball, trifft mit seiner Abwehr Atik. Der kann daraus aber kein Kapital schlagen.

Paderborn Fürth 6. Schon jetzt ist Paderborns Coach Kwasniok gut bedient, weil seine Truppe den Fürthern sehr viel Platz im letzten Drittel bietet - sowas geht nicht lange gut.

Hertha BSC Düsseldorf 2. Es ist natürlich für beide Teams schwierig, sich nun auf Fußball zu konzentrieren. Dennoch darf man nicht aus den Augen verlieren, dass sportlich einiges auf dem Spiel steht. Von den Tribünen kommt erstmal kein Support und es ist still.

Paderborn Fürth 5. Rechts an der Strafraumkante wird Hrgota von zwei Verteidigern des SCP gestellt, nachdem er fast freie Bahn gehabt hätte. Da er zu sehr zögert, bleibt ihm nur die Option, in die Mitte zu Tim Lemperle zu geben. Der hält aus elf Metern drauf, zielt aber knapp rechts am Kasten vorbei!

Magdeburg Wiesbaden 4. Wir sehen einen munteren Beginn. Beide Teams agieren dynamisch und verstecken sich keinewegs.

Paderborn Fürth 3. Das muss die frühe Führung für die Gäste sein! Armando Sieb bekommt einen hervoragenden Ball rechts in den Strafraum und findet sich frei vor Pelle Boevink wieder. Er legt in der Box quer zu Hrgota, der mit einem Zuspiel wohl nicht mehr gerechnet hat. Der Fürther Routinier setzt mit seiner Direktabnahme das Leder aus elf Metern klar über den Kasten. Doch möglicherweise war Armando Sieb bei der Ballabgabe zu ihm knapp im Abseits gestanden.

Hertha BSC Düsseldorf 1. Nun rollt der Ball. Die Hertha stößt dieses hochemotionale Duell an.

Hertha BSC Düsseldorf 1. Spielbeginn

Magdeburg Wiesbaden 1. Auf geht's.

Magdeburg Wiesbaden 1. Spielbeginn

Paderborn Fürth 2. Fürth läuft die Gegner hoch und intensiv in der eigenen Hälfte an. Aber einen Ballgewinn von Green im zweiten Drittel kann Laurin Curda schnell wieder ausbügeln.

Paderborn Fürth 1. Auch hier herrscht Stille auf den Rängen, wie man sie zuletzt in Pandemiehochzeiten vernahm. Die Fangruppierungen haben sich abgesprochen, aus Protest gegen die Investorenpläne der DFL auch heute die ersten zwölf Minuten zu schweigen.

Hertha BSC Düsseldorf Bevor gleich angestoßen wird, gibt es noch eine Ansprache des Stadionsprechers, gefolgt von einer Schweigeminute. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sich das, was sich im Stadion gerade abspielt, anfühlt. Es ist einfach zutiefst emotional.

Paderborn Fürth 1. Los geht's! Der SC Paderborn 07 hat im ersten Durchgang Anstoß und spielt in den dunklen Trikots in Richtung der eigenen Fans.

Paderborn Fürth 1. Spielbeginn

Hertha BSC Düsseldorf Genug des Vorgeplänkels und rein ins Olympiastadion, welches mit knapp 74.000 Fans gefüllt ist: Angeführt von Schiedsrichter Dr. Robin Kampka kommen die 22 Akteure auf das Spielfeld. Es herrscht eine sehr gedrückte Stimmung im weiten Rund.

Magdeburg Wiesbaden Im Hinspiel gab es für beide Mannschaften je einen Zähler zu bejubeln – wobei wohl vor allem der SVWW Grund zum Jubeln hatte. In Unterzahl kam er nach 0:1-Pausenrückstand noch zurück und erkämpfte sich ein Remis (1:1). Ob sich der FCM dafür heute revanchieren kann?

Paderborn Fürth Kleeblatt-Trainer Alex Zorniger hat eine klare Erwartungshaltung an seine Truppe. Man will in Paderborn von Anfang an erfolgreich sein. Trotz mehrerer Ausfälle in der Abwehrkette ist er zuversichtlich: "Das kriegen wir hin. Es heißt jetzt Verantwortung übernehmen. Eines ihrer (des SCP, Anm. d. Red.) Markenzeichen ist: Sie sind nicht zu eitel, um immer ihr Ding durchzuziehen, sondern stellen sich auf den Gegner ein." Zwei Wechsel im Vergleich zum 2:2 auf Schalke gibt es in der Startelf: Für den gesperrten Gideon Jung und Oussema Haddadi, der mit der tunesischen Nationalmannschaft im Afrika-Cup unterwegs ist, beginnen heute Kerim Çalhanoğlu und Lukas Petkov.

Hertha BSC Düsseldorf Ein Blick ins Rheinland. Das Trainingslager im spanischen Marbella war durchwachsen, zumindest was die Ergebnisse der Testspiele angeht. Aus drei Spielen gab es jeweils einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Doch für Cheftrainer Daniel Thioune waren die Ergebnisse sowieso „sekundär“. Der frisch aus Nürnberg ausgeliehene Christoph Daferner brachte sich in den Testspielen direkt gut ein und traf zweimal. Er sitzt heute aber erstmal auf der Bank. Die Fortuna möchte, auf Platz vier liegend, den Anschluss an den Relegationsplatz drei halten. Dabei unterstützt wird die Thioune-Elf heute von 4.000 Fans. In seinem Personal von Beginn an ändert Thioune gleich viermal im Vergleich zum Sieg gegen Magdeburg: Hoffmann, Iyoha, Niemiec und Jóhannesson rücken für Siebert (Innenbandriss), Uchino, Appelkamp und Klaus (alle Bank) rein.

Magdeburg Wiesbaden Auf der Gegenseite sind die Wiesbadener dank zweier mehr geholter Zähler exakt eine Position weiter vorne in der Tabelle. Als Tabellenzwölfter liegt der Aufsteiger voll im Soll. Allerdings: Auch bei den Hessen ist der Trend gerade nicht ihr friend. Drei Schlappen in Serie folgte beim FC St. Pauli zum Hinrundenabschluss zwar ein nicht zu erwartender Punktgewinn (1:1). Dennoch sind sie nunmehr seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Das soll sich heute ändern, um sich ein Polster auf die Abstiegsränge zu erarbeiten.

Paderborn Fürth "Die Dramaturgie des Hinspiels lief total gegen uns. Aber wir haben dann 27 Punkte in der Hinrunde geholt. Wir wollen mit einem guten Gefühl und einer tollen Leistung unsere Fans abholen und gut in die Rückrunde starten", so Paderborns Chefcoach Łukasz Kwasniok. Zum heutigen Spiel sagte er: "Ich gehe davon aus, dass es ein sehr intensives Spiel wird. Beide Mannschaften ähneln sich in der Spielanlage, intensive Laufarbeit, offensiv und mutig ausgerichtet." Drei Änderungen nimmt er im Vergleich zum 3:0 gegen Rostock vor der Winterpause vor: Martin Ens kommt zu seinem Zweitligadebüt und ersetzt David Kinsombi. Zudem rücken Koen Kostons und Felix Platte für Adriano Grimaldi und den gelbgesperrten Florent Muslija in die Anfangsformation.

Paderborn Fürth Grund zur Zuversicht bei den Ostwestfalen gibt eine Serie von drei Siegen in der 2. Bundesliga am Stück vor der Winterpause: Unter anderem stellte man dabei dem HSV im Volksparkstadion ein Bein im Aufstiegsrennen. Aber auch die Fürther haben einen Lauf vorzuweisen: Seit sieben Spielen gab es keine Niederlage mehr im Ligabetrieb. Dafür aber eine deftige Packung in der Vorbereitung beim 1:6 gegen den VfB Stuttgart.

Magdeburg Wiesbaden Es war ein ganz bitterer Jahresausklang, den der Club im Dezember 2023 hinnehmen musste. Gegen Fortuna Düsseldorf – wenige Wochen zuvor war gegen die Flingeraner bereits im DFB-Pokal vorzeitig Schluss (1:2) – kassierte er trotz 2:0-Führung noch eine Pleite (2:3). Damit beendeten die Magdeburger das Jahr mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden (1:1 bei der SpVgg Greuther Fürth) aus den letzten drei Pflichtspielen. Im Klassement reicht das Ganze momentan nur für den 13. Rang – mit 20 Punkten rangieren sie nur deren drei vor Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz 16.

Hertha BSC Düsseldorf Die Hertha, welche seit neun Ligaspielen in Serie ohne Niederlage ist, verstärkte sich unter der Woche mit Aymen Barkok aus Mainz (Leihe). Der Deutsch-Marokkaner sitzt heute zunächst auf der Bank. Der Cheftrainer wechselt beim Startpersonal im Vergleich zum 0:0 gegen Osnabrück vor Weihnachten insgesamt viermal: Zeefuik, Prevljak, Bouchalakis und Winkler ersetzen Kenny (Oberschenkelverletzung), Márton Dárdai (Bank), Christensen (Infekt) und Niederlechner (Rot-Sperre).

Paderborn Fürth Werfen wir zunächst einen Blick in den Rückspiegel: Zum Saisonauftakt verpassten die Franken dem SCP eine 5:0-Abreibung vor heimischem Publikum. Nach einem frühen Platzverweis für Visar Musliu dominierte das Kleeblatt die Ostwestfalen und lag schon zur Halbzeit mit 3:0 vorne. Dabei traf Branimir Hrgota doppelt für die Grün-Weißen.

Hertha BSC Düsseldorf Auch wenn es schwerfällt, nun zum Sportlichen in der Hauptstadt. Das Wintertrainingslager hielten die Berliner in La Manga ab. In drei Testspielen gab es zwei Siege gegen Erzgebirge Aue und die Glasgow Rangers. Gegen die Belgier aus Mechelen setzte es eine 0:3-Schlappe. Nicht dabei im Trainingslager war Fabian Reese. Der wichtige Linksaußen fehlte aufgrund von Folgen seiner Corona-Infektion vor Weihnachten. Auch heute wird er noch nicht zur Verfügung stehen. Er wurde von Danny Scherhant zuletzt ersetzt. Der Berliner Coach Pál Dárdai über die Woche in La Manga: „Insgesamt war das eine erfolgreiche Woche. Wir haben weiter an Inhalten wie der Fünferkette und unseren Standards gearbeitet, die wir im Saisonverlauf noch brauchen werden.“.

Paderborn Fürth Die Ausgangssituation vor dem Spiel: Will man die Aufstiegsambitionen weiter nähren, ist für beide Teams ein Sieg Pflicht. Fürth rangiert auf dem fünften Platz hinter Fortuna Düsseldorf mit fünf Punkten Rückstand auf den drittplatzierten Hamburger SV. Direkt dahinter kommt der heutige Gegner aus Ostwestfalen mit zwei Punkten Rückstand.

Hertha BSC Düsseldorf Seit Dienstagvormittag steht das Sportliche etwas im Hintergrund bei der Alten Dame. Kurz vor dem Rückrunden-Auftakt wurde am Dienstag bekannt, dass Präsident Kay Bernstein unerwartet im Alter von 43 Jahren verstorben ist. Bernstein, welcher seit dem 26.06.2022 als Präsident die Geschicke der Alten Dame leitete, stand sinnbildlich für den Aufschwung bei der Hertha. Bernstein war beim organisierten Teil des Hertha-Anhangs besonders beliebt. Er war in seiner Jugend selbst Ultra und Vorsänger in der Kurve. Mit dem von ihm vorangetriebenen karitativen Engagement sorgten die Fans auch bundesweit für Aufsehen. Zwischen Fans und Mannschaft entstand ein Band, das auch Misserfolge aushielt. Die Stimmung im Berliner Westen und um den Verein herum wurde unter ihm deutlich verbessert. Bei der Hertha hinterlässt die Identifikationsfigur eine große Lücke. Vor dem Spiel gab es vor dem Stadion einen Trauermarsch zu Ehren Bernsteins. Auch auf den Aufwärmshirts tragen die Herthaner eine Trauer-Botschaft und es wurde eine Gedenkstätte am Stadion eingerichtet.

Hertha BSC Düsseldorf Endlich startet auch die 2. Liga wieder voll durch! Bereits seit Freitagabend läuft das Jahr 2024 im deutschen Unterhaus. Mit dem Duell Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf geht es gleich weiter. Doch die Begegnung in der deutschen Bundeshauptstadt steht unter einem traurigen Stern. Der Tod des Hertha-Präsidenten Kay Bernstein Anfang der Woche rückte den Fokus, verständlicherweise, weg von der heutigen Partie. Dementsprechend emotional werden die 90 Minuten im Berliner Westend. Sportlich betrachtet kann von einem Verfolgerduell der Aufstiegsplätze gesprochen werden. Die Hertha, als Tabellenachter mit 25 Punkten, trifft auf die Fortuna, welche auf vier liegend mit 30 Punkten, einen Punkt hinter dem Relegationsplatz liegt. Es geht also um wichtige Zähler am heutigen Mittag!

Magdeburg Wiesbaden Hallo und herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Magdeburg - SV Wehen Wiesbaden! Rechtzeitig vor Spielbeginn geht es los mit dem Liveticker der Partie am 18. Spieltag der 2. Bundesliga.

Paderborn Fürth Zum Abschluss des 18. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn 07 heute die SpVgg Greuther Fürth. Beide Teams können mit einem Sieg Anschluss an die Top 3 halten. Rechtzeitig vor Anstoß um 13:30 Uhr gibt es hier im Live-Ticker alle notwendigen Informationen zur heutigen Begegnung!