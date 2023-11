Hannover Braunschweig 45. +5 Halbzeitfazit:

Hannover 96 führt zur Pause des Niedersachsenderbys gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0. Die Hausherren gaben in der Anfangsphase die Richtung vor. Infolge eines geblockten Strafraumversuchs Schaubs (4.) fand der zweite Schuss der Roten den Weg in die Maschen: In Minute zwölf verwertete Kunze eine feine Vorarbeit Köhns aus gut 16 Metern. Das Leitl-Team kontrollierte das Geschehen daraufhin über weite Strecken, ließ für weitere klare Abschlüsse allerdings die Durchschlagskraft im letzten Felddrittel vermissen. Der BTSV baute seine Anteile leicht aus, ohne sich dem Heimkasten ernsthaft annähern zu können. In der Schlussphase erhöhte 96 seine Schlagzahl im Angriff und wurde dafür belohnt: Nach Decarlis Foul an Schaub verwandelte Halstenberg den fälligen Strafstoß (42.). Bis gleich!

Hannover Braunschweig 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Hannover Braunschweig 45. +3 Endlich mal ein gefährlicher Ball der Gäste! Kaufmann gelangt über den rechten Flügel hinter die gegnerische Abwehrkette und sucht Krüger mit einer scharfen Flanke. Halstenberg rettet zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt per Kopf.

Hannover Braunschweig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Durchgang eins in der Heinz-von-Heiden-Arena soll um fünf Minuten verlängert werden.

Karlsruhe Paderborn 45. +3 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, Paderborn führt gegen Karlsruhe mit 1:0. Die Gäste haben gut begonnen und sind folgerichtig in Führung gegangen. Danach arbeitete sich der KSC über höhreres Pressing jedoch rein und hatte vor der Pause dann noch die eine oder andere gute Gelegenheit, ein Treffer wollte jedoch nicht gelingen. So ist es ingesamt, bei nicht optimalen Platzverhältnissen, eine ausgeglichene Partie. Die Gastgeber werden sich für Durchgang zwei etwas einfallen lassen müssen, denn eine Niederlage wäre doch ein herber Rückschlag. Bis gleich.

Hannover Braunschweig 45. Nach gut 90 Sekunden kann das Spiel fortgesetzt werden.

Hannover Braunschweig 43. Aus dem Gästeblock fliegen Feuerwerkskörper auf den Rasen. Deshalb unterbricht Sascha Stegemann die Partie jedenfalls für kurze Zeit, schickt die 22 Akteure zu den Bänken.

Rostock Hertha BSC 45. +2 Halbzeitfazit:

Torlos geht es im Spiel zwischen Rostock und Hertha in die Pause! Nachdem dem Heimteam die Anfangsviertelstunde gehörte, kam Berlin anschließend besser ins Spiel und macht in der Spielanlage den etwas reiferen Eindruck. Zwar gab es im Spiel noch keine Großchancen, den etwas gefährlicheren Eindruck macht aber die Hertha. Vor allem über links macht dagegen Rostock immer wieder Betrieb, setzt Nadelstiche und ist keinesfalls chancenlos. Das 0:0 zur Pause geht in Ordnung!

Karlsruhe Paderborn 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Paderborn 45. +2 Gelbe Karte für Adriano Grimaldi (SC Paderborn 07)

Bei einem langen Ball nimmt Grimaldi im Luftzweikampf mit Bormuth den Ellenbogen zu Hilfe. Dafür wird er verwarnt.

Karlsruhe Paderborn 45. +1 Es gibt tatsächlich noch die große Chance! Von links wird Herold in den Sechzehner geschickt und bekommt die Kugel aus spitzem Winkel sogar irgendwie am herausgekommenen Huth vorbei. Im Fünfmeterraum rutscht Matanović jedoch etwas weg und bekommt das Spielgerät im Fallen so nicht an zwei Gegenspielern vorbei. Danach kann dann Huth zupacken.

Hannover Braunschweig 42. Tooor für Hannover 96, 2:0 durch Marcel Halstenberg

Hannover legt vor dem Kabinengang nach! In Abwesenheit des etatmäßigen Elfmeterschützen Teuchert schnappt sich Routinier Halstenberg den Ball und donnert ihn in die flache rechte Ecke. Hoffmann hat sich zwar für die richtige Seite entschieden, ist gegen diese Ausführung aber machtlos.

Rostock Hertha BSC 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Rostock Hertha BSC 45. +1 Klemens sucht mit einem Flugball Reese auf der rechten Seite. Der Ball ist aber etwas zu steil gespielt, sodass der heutige Hertha-Kapitän nicht an den Ball kommt.

Karlsruhe Paderborn 45. Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang noch obendrauf. Gelingt hier den Gastgebern noch der Ausgleich?

Hannover Braunschweig 41. Es gibt Strafstoß für Hannover! Der durch Nielsen auf die linke Strafraumseite geschickte Schaub schlägt gegen Decarli einen Haken und wird dann von dessen Grätsche klar am rechten Fuß getroffen. Referee Sascha Stegemann zeigt sofort auf den Punkt.

Hannover Braunschweig 40. Köhn findet Nielsen! Der Ex-Niederlande-Legionär setzt sich auf seiner linken Außenbahn durch, tankt sich an die Grundlinie und flankt halbhoch in die Mitte. Nielsen nickt aus gut zehn Metern auf die lange Ecke, verfehlt diese aber deutlich.

Karlsruhe Paderborn 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Karlsruhe Paderborn 45. Nach einem Einwurf kommt der Ball von rechts über Matanović und Schleusener zu Wanitzek nach links. Der versucht es aus halblinker Position am Sechzehner mit dem Schlenzer, der landet aus 18 Metern jedoch direkt in den Armen von Huth.

Rostock Hertha BSC 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Rostock Hertha BSC 44. Niederlechner hat bei einer Angriffsaktion einen Schlag von David abbekommen und wird behandlet. Nach einer kurzen Behandlungspause wird der Angreifer wohl weiterspielen können.

Karlsruhe Paderborn 43. Wieder gelingt dem KSC nun ein hoher Ballgewinn, Matanović kann links am Sechzehner unter großer Bedrängnis abschließen. Allerdings verspringt ihm die Kugel dabei, weshalb keine Gefahr entsteht.

Hannover Braunschweig 39. Schaub gelangt durch ein Anspiel Leopolds auf halblinks vor die letzte gegnerische Linie. Der Österreicher entscheidet sich für einen Linksschuss aus vollem Lauf und 20 Metern. Der Ball kullert harmlos auf die halblinke Ecke. Hoffmann packt sicher zu.

Rostock Hertha BSC 42. Reese sucht mit seiner Flanke von der rechten Seite Tabakovic, der einmal mehr eng bewacht wird und keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Hansa verteidigt leidenschaftlich und macht vor allem defensiv einen sicheren Eindruck.

Karlsruhe Paderborn 42. Aus zentraler Position setzt Nadj Conteh auf der rechten Seite ein, dessen Hereingabe findet aber keinen Abnehmer. Danach versucht es Klefisch nochmal von links, der Kopfball von Grimaldi segelt jedoch weit über den Kasten von Drewes.

Hannover Braunschweig 37. 96 steigert sich im Zusammenspiel und zeigt dadurch wieder mehr Präsenz in der Offensive. Die zentralen Abwehrräume hat Braunschweig aber auch zu diesem Zeitpunkt ganz gut im Griff.

Rostock Hertha BSC 40. Nach einer längeren Ballbesitzphase des Heimteams kommt Strauß auf der rechten Seite in die Tiefe, wo der den Ball noch von der Grundlinie kratzt. Seine Hereingabe kann Dárdai aber problemlos aufnehmen und die Ballbesitzphase beenden.

Karlsruhe Paderborn 40. Das höhere Pressing scheint den Gastgebern besser zu liegen, der SCP kommt dadurch nicht mehr gewinnbringend vor den gegnerischen Strafraum. Zudem werden auch die Kombinationen der Karlsruher immer sicherer.

Karlsruhe Paderborn 38. Das muss der Ausgleich sein! Aus zentraler Position am Sechzehner kommt Stindl nach einem Abpraller zum Schuss, den schnippelt er aus 18 Metern flach auf das rechte Eck. Huth kann parieren, jedoch nur nach vorne abprallen lassen, so kommt Matanović ins Spiel. Der bringt es jedoch fertig, aus sechs Metern halbrechter Position das Spielgerät über den am Boden liegenden Torwart, aber eben auch über das Gehäuse zu bugsieren. Dabei war er leicht weggerutscht, dennoch muss das ein Treffer sein.

Hannover Braunschweig 34. Hannovers rechter Schienenspieler ist glücklicherweise wieder auf den Beinen und kann seinen Arbeitstag fortsetzen.

Rostock Hertha BSC 37. Hertha wird zwingender! Nach einem öffnenden Pass von Reese auf die rechte Seite löffelt Kenny nahe der Grundlinie ins Zentrum. Seine Hereingabe wird zu Bouchalakis geblockt, der aus 18 Metern nicht lange fackelt. Sein Schuss geht gut einen Meter am rechten Torpfosten vorbei.

Hannover Braunschweig 32. Nach einer riskante Grätsche Donkors im eigenen Sechzehner, die Referee Sascha Stegemann wegen einer leichten Berührung des Balles nicht als Foul gewertet hat, landet Hannovers Dehm unglücklich auf der linken Schulter. Er muss auf dem Feld behandelt werden.

Karlsruhe Paderborn 36. Jensen will Schleusener mit einem hohen Ball hinter die Kette schicken, die Kugel ist jedoch leichte Beute für Huth. Die Angriffsbemühungen der Badener sind bislang zu einfach zu Durchschauen.

Rostock Hertha BSC 34. Da ist Tabakovic! Kenny bringt eine Flanke von rechts ins Zentrum, wo der Hertha-Angreifer aus neun Metern zum Kopfball kommt. Seinem Abschluss fehlt es aber an Wucht und Präzision, sodass das Leder klar links vorbeitrudelt.

Hannover Braunschweig 29. Nach einer knappen halben Stunde fehlt es den Roten an Genauigkeit, um sich einem zweiten Treffer ernsthaft annähern zu können. Viel selten gelangen sie in dieser Phase in die Tiefe; nach der Führung lassen weitere Abschlüsse noch auf sich warten.

Karlsruhe Paderborn 34. Die Gastgeber haben etwas besser in die Partie gefunden, gewinnen nun auch mehr Zweikämpfe. Nichtsdestotrotz ist das Spiel aber in Paderborner Hand, die jedoch nicht mehr klar vor das gegnerische Tor kommen.

Rostock Hertha BSC 32. Beinahe die Riesenchance für Hansa! Neidhart wirft tief in der gegnerischen Hälfte von rechts weit ein, seine Hereingabe wird an den kurzen Pfosten zum heranstürmenden Rossbach verlängert. Der Innenverteidiger ist sträflich frei, kann den Ball aber nicht über die Linie drücken, weil Ernst in letzter Sekunde dazwischenspritzt.

Karlsruhe Paderborn 31. Da ist die große Chance für den KSC! Huth rutscht bei einem Rückpass am Fünfmeterraum aus, Stindl hat das geahnt und läuft ihn aggressiv an. Die Kugel springt zum Angreifer, der kommt aus acht Metern aus der Drehung jedoch nicht am Keeper, der sich wieder hochgerappelt hat, vorbei. So kann der SCP klären.

Rostock Hertha BSC 31. Von links bringt Kinsombi eine Ecke auf den ersten Pfosten, wo Júnior Brumado das Kopfballduell gegen Gechter verliert. Der köpft den Ball seitlich zum Einwurf raus.

Hannover Braunschweig 26. Die Mannen von Interimstrainer Marc Pfitzner werden aktiver und setzen einige offensive Akzente. Donkor und Sané auf der linken Außenbahn sind dabei deutlich auffälliger als Marx und Kaufmann auf rechts.

Karlsruhe Paderborn 30. Links im Strafraum gewinnt Curda einen einfachen Zweikampf gegen Schleusener, dennoch wollen die Gastgeber einen Elfmeter haben. Der leichte Armeinsatz des Verteidigers reicht dafür aber natürlich nicht aus.

Rostock Hertha BSC 29. Nach einem öffnenden Pass von Dressel kann Strauß Tempo auf- und auf rechts Neidhart mitnehmen. Der dringt von der Außenbahn in den Strafraum ein und hebt den Ball anschließend auf den zweiten Pfosten. Dort steht Gechter am besten, der den Ball per Kopf wegschädelt.

Karlsruhe Paderborn 29. Grimaldi macht einen Ball in der gegnerischen Hälfte gut fest und danach geht es schnell. Bilbija schickt Muslija links in den Sechzehner, Thiede kommt da nicht mit. Der Angreifer legt sich die Kugel jedoch zu weit vor, so kommt Drewes vor ihm ran und bekommt letztlich dann sogar ein Offensivfoul zugesprochen. Da war mehr drin.

Rostock Hertha BSC 26. Der beste Abschluss des Spiels bislang gehört Hansa! In den linken Halbraum lässt sich mal Stürmer Júnior Brumado fallen, der zwischen den Ketten angespielt wird. Erst legt er sich den Ball mit einem Kontakt ins Zentrum, dann schließt er aus 20 Metern ab. Sein Schuss zischt zentral knapp über das Tor. Ernst hätte den Ball wohl ohnehin gehalten.

Karlsruhe Paderborn 27. Auf der linken Seite wird Herold mal mit einem langen Ball von Nebel gesucht, der ist jedoch viel zu weit, so gibt es Abstoß. Die Gastgeber greifen nun früher an, etwas Zählbares ist dabei jedoch noch nicht herausgekommen.

Hannover Braunschweig 23. Sané mit der besten Offensivaktion der Gäste! Der Ex-Schalker dribbelt über halblinks in den Sechzehner und holt aus gut 13 Metern zu einem Schuss mit dem rechten Fuß aus. Den kann der grätschende Leopold erst im letzten Augenblick verhindern.

Karlsruhe Paderborn 25. Das Karlsruher Publikum wird ob der doch etwas konfusen Offensivbemühungen ihrer Mannschaft bereits unruhig, einige Pfiffe sind zu vernehmen. Paderborn hat hier keine Probleme bislang.

Hannover Braunschweig 20. Die Hausherren wollen das zweite Tor nachlegen, bleiben in Führung liegend am Drücker. Die Eintracht kann ihre Zurückhaltung nicht ablegen und hat ganz schwierige 70 Minuten vor sich.

Rostock Hertha BSC 24. Kolke klärt einen langen Ball mit der Faust direkt vor die Füße von Winkler, der aus zehn Metern halbrechter Position sofort abzieht. Rossipal wirft sich in seinen Schuss und blockt. Hertha ist nach anfänglichen Problemen mittlerweile die klar bessere Mannschaft.

Karlsruhe Paderborn 23. Früh in der Partie gibt es den ersten Wechsel, für Jung, der sich an den Oberschenkel fasst, kann es nicht weitergehen. Thiede ersetzt ihn positionsgetreu auf der rechten Seite.

Rostock Hertha BSC 23. Winkler sucht mit seiner Hereingabe von der linken Seite Tabakovic, erreicht seinen Top-Angreifer aber nicht. Die Flanke ist etwas zu hoch angesetzt und segelt deshalb ins Toraus.

Karlsruhe Paderborn 23. Einwechslung bei Karlsruher SC: Marco Thiede

Karlsruhe Paderborn 23. Auswechslung bei Karlsruher SC: Sebastian Jung

Rostock Hertha BSC 22. Nachdem die Hertha nun immer schwungvoller geworden ist, versucht nun Hansa wieder aktiver zu werden. Viel geht beim Heimteam über die linke Seite, wo Rossipal und Kinsombi viel Betrieb machen. Der Linksverteidiger hinterläuft Kinsombi, bleibt dann aber mit seiner Flanke an einem Abwehrspieler hängen.

Karlsruhe Paderborn 22. Gelbe Karte für Robin Bormuth (Karlsruher SC)

Im Mittelfeld läuft Nadj einem hohen Ball hinterher und sieht so nicht, dass er auf Bormuth zuläuft. Der geht mit sehr hohem und gestrecktem Bein rein und trifft den Paderborner unvorbereitet leicht im Gesicht. Schwengers zeigt die Gelbe Karte, damit ist der Karlsruher sehr gut bedient, auch der VAR hat da nichts einzuwenden.

Hannover Braunschweig 17. Gelbe Karte für Jannis Nikolaou (Eintracht Braunschweig)

Der BTSV-Kapitän kann Arrey-Mbi auf der rechten Abwehrseite nur mit einem Griff an die Schulter stoppen. Schiedsrichter Sascha Stegemann ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte dieses Derbys.

Rostock Hertha BSC 20. Die erste gefährliche Aktion der Hertha! Kenny erzielt auf der rechten Seite einen hohen Ballgewinn und gibt das Leder sofort an Niederlechner weiter. Der Angreifer braucht zu lange, um den links um Strafraum völlig blanken Reese zu bedienen. Mit Verspätung kommt kommt der Ball zu ihm, sein Schuss aus 15 Metern wird dann im Anschluss geblockt.

Karlsruhe Paderborn 20. Bei einer Ecke läuft Schleusener Musliu im eigenen Strafraum etwas unglücklich in den Rücken. Der Innenverteidiger muss kurz Durchschnaufen, kann dann jedoch weitermachen.

Hannover Braunschweig 15. In der Live-Tabelle rückt Hannover auf den dritten Platz vor. Nach den Punktverlusten Düsseldorfs und Kiels kann 96 in den Top sechs der große Gewinner dieses Wochenendes werden.

Karlsruhe Paderborn 18. Die Gastgeber müssen nun langsam aufwachen, denn das ist doch ein bisschen wenig bis hierhin. Paderborn agiert gleich weiter nach vorne, möchte nachlegen.

Rostock Hertha BSC 17. Immer wieder operiert die Hertha mit langen Bällen auf Zielspieler Tabakovic, der sich aber noch mit den Hansa-Verteidigern schwer tut. Zwar hält Hertha nun besser dagegen, die Anfangsphase geht aber eher ans Heimteam.

Hannover Braunschweig 12. Tooor für Hannover 96, 1:0 durch Fabian Kunze

Kunze lässt die Roten früh jubeln! Köhn setzt sich auf der linken Außenbahn stark gegen zwei Braunschweiger durch und spielt auf Höhe der Sechzehnerkante flach nach innen. Kunze nimmt aus vollem Lauf per rechtem Spann direkt ab. Der keineswegs perfekte Schuss erwischt Keeper Hoffmann auf dem falschen Fuß und rollt mit eher mittlerem Tempo in die halblinke Ecke.

Karlsruhe Paderborn 17. Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Adriano Grimaldi

Und so fällt auch das erste Tor folgerichtig für die Gäste. Der SCP macht früh Druck, Bormuth grätscht bei einem Rückpass ins Leere, wodurch Muslija ins Spiel kommt und gedankenschnell Grimaldi schickt. Der bleibt zentral am Strafraum alleine vor Drewes eiskalt und schiebt aus 14 Metern rechts unten ein, der Keeper hat keine Chance.

Hannover Braunschweig 11. Infolge einer kurz ausgeführten Ecke Leopolds landet der Ball im halbrechten Offensivkorridor beim schussstarken Köhn. Der gebürtige Hamburger visiert aus gut 21 Metern mit dem linken Spann die lange Ecke an. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball aber klar drüber.

Rostock Hertha BSC 16. Kinsombi und Rossipal lassen sich sehr viel Zeit bei der Einführung eines Eckstoßes, den der Linksverteidiger dann genau in die Arme von Ernst habt. Winkler will anschließend sofort Tempo aufnehmen und kommt am ersten Gegenspieler vorbei. Im anschließenden Eins-gegen-Zwei ist dann Schluss.

Karlsruhe Paderborn 15. Die Gäste versuchen den KSC in diesen ersten Minuten mit langen Ballbesitzphasen herauszulocken, die Gastgeber wiederum stehen eher tief und agieren abwartend. So gehört die Anfangsphase den Paderborner, die es nicht schlecht machen.

Karlsruhe Paderborn 14. Das war schon gefährlicher! Dem SCP gelingt ein hoher Ballgewinn, so kommt Nadj aus halbrechter Position, nachdem er nach innen gezogen war, zum Abschluss. Den flachen Versuch aus 17 Metern auf das lange Eck wischt Drewes gut raus, allerdings muss er den Aufsetzer schon auch haben.

Hannover Braunschweig 10. Die Leitl-Auswahl lässt den Ball fast durchgängig in ihren Reihen kreisen und tastet die Defensivabteilung der Blau-Gelben nach Lücken ab. Der BTSV bietet in der Anfangsphase aber nicht viel an, kommt bei aller Passivität solide daher.

Rostock Hertha BSC 14. Rossipal bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den zweiten Pfosten, wo David zum Kopfball kommt. Sein Abschluss wird von Gechter geblockt, trotzdem gibt es keinen Eckball. David und Hansa sind also erneut im Pech.

Karlsruhe Paderborn 13. Nun gibt es mal einen Abschluss. Paderborn setzt sich lange am gegnerischen Strafraum fest, letztlich flankt Muslija von links an den zweiten Pfosten. Dort steht Conteh ziemlich frei, trifft die Kugel mit seiner Direktabnahme jedoch nicht richtig, diese geht so weit drüber.

Rostock Hertha BSC 12. Aus 20 Metern halbrechter Position versucht es der Gefoulte direkt, bleibt aber mit seinem Schussversuch an der Mauer hängen. Da war deutlich mehr drin!

Hannover Braunschweig 7. Kaufmann ist auf der rechten Strafraumseite Adressat einer hohen Verlagerung Donkors von links. Er bringt keinen kontrollierten Kontakt zustande; seine Bogenlampe fliegt in Richtung Eckfahne.

Karlsruhe Paderborn 11. Wieder Muslija, wieder von rechts, wieder mit einem Freiszoß. Dieses Mal segelt die Hereingabe scharf auf den zweiten Pfosten, trifft dort aber nur den Kopf von Jung, der bereinigen kann.

Rostock Hertha BSC 11. Gelbe Karte für Jonas David (Hansa Rostock)

Ein Hertha-Konter läuft über die linke Seite, wo Reese Tempo macht. Nahe der Strafraumgrenze bringt in David eigentlich sauber zu Fall, weil er klar den Ball spielt. Schiedsrichter Petersen hat es anders gesehen und zeigt die frühe Gelbe Karte.

Rostock Hertha BSC 10. Reese flankt von der linken Seite in Richtung zweiter Pfosten, wo Winkler angerauscht kommt. Der Youngster kommt aber nicht an den Ball, weil Rossbach gut zum Ball steht und per Befreiungsschlag klärt. Hertha kommt in den ersten Minuten kaum zum Zug.

Hannover Braunschweig 5. Der Gastgeber startet mit sehr hohen Ballbesitzwerten in die Partie, hält den Schwerpunkt des Geschehens auf Anhieb in der gegnerischen Hälfte.

Karlsruhe Paderborn 9. Aus dem rechten Halbfeld bringt Muslija diesen herein, bleibt doch sofort am ersten Gegenspieler, Jensen, hängen. Die Standards sind bisher noch verbesserungswürdig.

Hannover Braunschweig 4. Schaub ist im Strafraumzentrum Adressat einer flachen Rückgabe Dehms von der rechten Grundlinie. Er schießt aus der Drehung mit links. Ivanov steht im Weg und blockt in höchster Not.

Rostock Hertha BSC 8. Rostock wird gefährlicher! Erneut geht es über links und den auffälligen Kinsmobi. Er bittet zwei Gegenspieler zum Tanz und kommt nahe des linken Strafraumecks zur Flanke. Die segelt in Richtung zweiter Pfosten, wo sich Ernst lang macht und das Leder mit einer Hand wegwischt.

Karlsruhe Paderborn 8. Auf der rechten Seite gewinnt Conteh ein Laufduell gegen Herold und wird dann von diesem zu Fall gebracht. So gibt es Freistoß für den SCP.

Rostock Hertha BSC 6. Der erste Abschluss gehört Rostock! Aus dem linken Halbfeld bedient Dressel Kinsombi im Strafraum, der sich aus zwölf Metern sofort dreht und abzieht. Gechter ist eng am Flügelstürmer dran und blockt den Schuss.

Karlsruhe Paderborn 6. Matanović setzt sich körperlich durch und kann so rechts in den Sechzehner vordringen. Seine anschließende flache Hereingabe aus vollem Lauf ist jedoch etwas für Huth, der ohne Probleme zupackt.

Hannover Braunschweig 1. Hannover gegen Braunschweig – das Niedersachsenderby ist eröffnet!

Rostock Hertha BSC 5. Erstmals tastet sich Hansa nach vorne. Auf der linken Seite will Kinsombi an Kenny vorbei, prallt aber an ihm ab. Wirkliche Gefahr entstht nicht, es gibt Abstoß.

Hannover Braunschweig 1. Spielbeginn

Karlsruhe Paderborn 5. Der Rasen macht gleich zu Beginn der Partie keinen einwandfreien Eindruck, da sind einige schwierige Stellen zu erkennen. Beide Teams haben so im Moment noch Probleme mit dem präzisen Passspiel, das wird sich hoffentlich noch legen.

Rostock Hertha BSC 3. In den ersten Minuten tasten sich beide Teams erst einmal ab, Hertha zeigt aber sofort, wer der Favorit ist. Das Auswärtsteam geht bei gegnerischem Ballbesitz früh drauf, kann den Ball aber noch nicht in einer gefährlichen Position erobern.

Karlsruhe Paderborn 3. Ein Rückpass auf Huth gerät beinahe zu kurz, Schleusener zieht voll durch. Der Torwart ist aber knapp vor ihm an der Kugel und schießt den Angreifer ab, kann somit mit etwas Glück klären.

Hannover Braunschweig Es befindet sich noch sehr viel Rauch über den Spielfeld, sodass sich der Anstoß weiter verzögert.

Karlsruhe Paderborn 2. Aus halblinker Position bringt Muslija einen Freistoß in die Mitte. Dort kann aber Bormuth ohne Probleme klären.

Rostock Hertha BSC 1. Schiedsrichter Martin Petersen hat die Partie angepiffen - der Ball rollt! Die Auswärtsmannschaft aus Berlin hat angestoßen und den ersten Ballbesitz.

Karlsruhe Paderborn 1. Dann rollt der Ball auch schon. Karlsruhe hat angestoßen.

Karlsruhe Paderborn 1. Spielbeginn

Rostock Hertha BSC 1. Spielbeginn

Hannover Braunschweig Im Gästeblock werden nicht nur etliche Rauchbomben gezündet, sondern es fliegen auch einige Raketen auf das Spielfeld. Hoffentlich kann die Partie ohne größere Komplikationen stattfinden.

Karlsruhe Paderborn Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Patrick Schwengers den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Hannover Braunschweig Soeben haben die beiden Mannschaften das grüne Geläuf betreten.

Rostock Hertha BSC Im Vergleich zum Pokalspiel in Nürnberg wechselt Hansa-Coach Schwartz auf nur einer Position: Auf der offensiven Außenbahn ersetzt Kinsombi Fröling. Damit darf neben Júnior Brumado heute wieder Ingelsson stürmen. Bei der Hertha stellt Coach Dárdai sein Team im Vergleich zum Sieg gegen Mainz zweimal um. Für die gesperrte Stamm-Innenverteidigung, bestehend aus Leistner und Kempf, kommen Gechter und Bouchalakis in die Startelf - Dárdai wird also von der Sechs wohl eine Position nach hinten rücken.

Karlsruhe Paderborn Die Statistik spricht dabei durchaus für die Gäste. Die letzten fünf Duelle gegen den heutigen Kontrahenten verlor der SCP nicht, zuletzt gab es sogar zwei Siege. In der vergangenen Spielzeit ging der KSC zunächst in Paderborn mit 0:5 unter, in der Rückrunde gewannen die Westfalen durch ein Tor von Leipertz in der Nachspielzeit noch knapp mit 1:0. Heute gilt es für die Gastgeber demnach, immerhin mal einen Treffer zu erzielen und darauf dann aufzubauen.

Rostock Hertha BSC Zuletzt gewann die Hertha sowohl in der Liga gegen Paderborn als auch im Pokal Mainz unter der Woche. Gegen den Bundesligisten gewann der Hauptstadtklub souverän mit 3:0 und legte eine rundum überzeugende Vorstellung hin. Dementsprechend ist nach dem schwachen Saisonstart aktuell eine kleine Euphorie bei der Hertha spürbar. Dafür verantwortlich ist unter anderem Angreifer Tabakovic, nicht nur gegen Mainz einen Doppelpack schnürte, sondern in der Liga bereits in zehn Spielen neunmal traf.

Karlsruhe Paderborn Etwas besser und doch nicht glücklich kommen die Gäste daher. Paderborn hat drei Punkte mehr auf dem Konto als der heutige Gegner, das bedeutet Tabellenrang zwölf. Eigentlich wollte man jedoch zumindest im Aufstiegsrennen mitmischen, mit einem Dreier heute hätte man den Anschluss wieder hergestellt. In der Liga geht es für den SCP Auf und Ab, einer Reihe von Niederlagen folgte eine Serie von fünf Spielen ohne eine solche, während dann die letzte Partie gegen Hertha BSC wieder verloren wurde. Unter der Woche setzte man aber ein deutliches Zeichen, indem man verdient wie klar Freiburg mit 3:1 besiegte und so nun im DFB-Pokal-Achtelfinale steht. So möchte Paderborn heute natürlich weitermachen,

Rostock Hertha BSC Nachdem zuletzt jedes der letzten drei Ligaspiele bei der Hansa verloren ging, setzte es unter der Woche im DFB-Pokal den nächsten Nackenschlag. In der letzten Sekunde der regulären Spielzeit kassierte Rostock gegen Nürnberg noch den Ausgleich, in der Verlängerung unterlag man dann den Franken - die Beine könnten heute also etwas schwerer als sonst sein. So langsam kommt das Team in die Pflicht, die Negativserie zu unterbrechen und wieder für Erfolge zu sorgen. Am besten sollte Hansa damit bereits heute schon anfangen.

Hannover Braunschweig Bei den Blau-Gelben, die den jüngsten Vergleich mit 96 Mitte März durch einen Treffer Nikolaous in der Nachspielzeit mit 1:0 für sich entschieden und die in Hannover letztmals im Februar 1993 triumphierten (seitdem drei Unentschieden und drei Niederlagen), stellt Interimscoach Marc Pfitzner nach der 1:4-Heimspielpleite gegen Fortuna Düsseldorf fünmal um. Anstelle von Kuruçay, Krauße, Multhaup, Ihorst (allesamt auf der Bank) und Behrendt (nicht im Kader= beginnen Decarli, Ivanov, Bičakčić, Griesbeck und Sané.

Karlsruhe Paderborn Für beide Teams geht es darum, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu vergrößern und so den Anschluss nach oben herzustellen. Karlsruhe hat mit zwölf Zählern genauso viele Punkte auf dem Konto wie Hansa Rostock, das den Relegationsplatz belegt und im Parallelspiel im Einsatz ist. Nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger befanden sich die Badener zuletzt wieder im Aufwind, gegen Magdeburg holte man ein Unentschieden, gegen Schalke gewann man glatt mit 3:0. Am letzten Spieltag verlor der KSC zwar mit 1:2 gegen St. Pauli, die Leistung passte jedoch definitiv zu diesem Aufwärtstrend. Setzt sich dieser heute fort?

Hannover Braunschweig Auf Seiten der Roten, die sieben ihrer 15 Gegentore in den jüngsten drei Partien zuließen und die im Falle eines Derbysieges als Tabellendritter aus dem 12. Spieltag hervorgehen würden, ist Trainer Stefan Leitl im Vergleich zur 2:3-Auswärtsniederlage beim FC Schalke 04 zu einer personellen Veränderung gezwungen. Den mit muskulären Problemen ausfallenden Toptorschützen Teuchert (acht Treffer) ersetzt Nielsen.

Hannover Braunschweig Eintracht Braunschweig ist Anfang November 2023 die schwächste Mannschaft des nationalen Fußball-Unterhauses. Auch die Demission Jens Härtels vor 14 Tagen konnte bislang nicht den gewünschten Effekt bringen: Unter Interimscoach Marck Pfitzner verlor der BTSV vor eigenem Publikum mit 1:4. Seine Niederlagenserie ist nun vier Spiele lang; auf einen dreifachen Punktgewinn wartet Braunschweig seit dem 20. August.

Rostock Hertha BSC Zuletzt trafen die beiden Teams im Jahr 2017 im DFB-Pokal aufeinander, damals gewann der Bundesligist Hertha mit 2:0 gegen den den damaligen Drittligisten. Auch heute sind die Hauptstädter wieder favorisiert: Während sich Berlin aktuell mit 15 Punkten aus elf Spielen auf Platz elf befindet, ist Hansa mit zwölf Punkten Drittletzter. Mit einem Sieg kann die Kogge im Abstiegskampf also Boden gut machen und zur Hertha aufschließen. Der Bundesliga-Absteiger hat derweil die Chance, mit einem Sieg heute Anschluss an die oberen Plätze herzustellen.

Hannover Braunschweig Hannover 96 hat im Oktober einen leichten Rückschritt gemacht. Während durch den 2:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg der dritte Heimerfolg in Serie gefeiert werden konnte, gingen die Gastspiele beim 1. FC Kaiserslautern (1:3) und beim FC Schalke 04 (2:3) verloren. Die Leitl-Auswahl befindet sich im Rennen um die ersten drei Plätze aber weiterhin in einer Lauerstellung – nach vielen Enttäuschungen in den letzten Jahren besteht eine berechtigte Hoffnung, dass sich 96 in dieser Saison nachhaltig entwickelt.

Karlsruhe Paderborn Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Karlsruhe nimmt Trainer Christian Eichner im Vergleich zum letzten Ligaspiel keine Veränderungen vor. Er vertraut damit der eingespielten Elf. O'Shaughnessy, Rossmann und Sihlaroğlu fehlen dabei allesamt verletzt. Auf der anderen Seite rotiert Paderborn-Coach Lukas Kwasniok, nachdem seine Mannschaft unter der Woche aktiv war, auf zwei Positionen. Huth kehrt für Boevink in den Kasten zurück, zudem wird Leipertz durch Nadj ersetzt. Verletzungsbedingt können Ezekwem und Heuer nicht mitwirken.

Hannover Braunschweig Hallo und ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Hannover 96 und Eintracht Braunschweig stehen sich im Niedersachsenderby gegenüber. Der Anstoß in der Heinz-von-Heiden-Arena soll um 13:30 Uhr erfolgen.

Rostock Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Spieltag der 2. Bundesliga! Um 13:30 trifft Hansa Rostock im heimischen Ostseestadion auf Hertha BSC.