Hamburg Paderborn 18. Hamburg wird munterer und deckt einige erstaunlich große Lücken in der Abwehr der Ostwestfalen auf. Noch hakt es aber beim letzten Pass und es steht noch kein Abschluss zu Buche.

Bielefeld Fürth 17. Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Bryan Lasme



Hamburg Paderborn 16. Jetzt kontert erstmals der HSV und ist am Paderborner Sechzehner plötzlich in Überzahl, doch Glatzel kriegt die Kugel zentral vor der Box nicht zum Kollegen rüber.

Hamburg Paderborn 15. Der zuletzt bärenstarke Raphael Obermair tankt sich links durch in die Strafraum und gibt auf Höhe des Elfmeterpunktes flach nach innen. zwei Paderborner verpassen, dann kann der HSV klären.

Hamburg Paderborn 13. Von wegen stabilisiert! Bénes lässt sich in der eigenen Hälfte ohne Gegenwehr den Ball von Conteh abjagen, der Sekunden später in die Box geschickt wird und in allerhöchster Not gerade noch von Jonas David abgegrätscht wird.

Bielefeld Fürth 15. Sieb verlangt Fraisl alles ab! Der 20-Jährige ist am Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Flanke Petkovs von der linken Außenbahn. Aus der Luft nickt er gegen Fraisls Laufrichting auf die linke Ecke. Bielefelds Schlussmann stoppt den Aufsetzer im Rahmen einer Flugeinlage mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

Bielefeld Fürth 13. Petkov probiert's direkt! Die Hereingabe von der linken Fahne rutscht zum Leihspieler aus Augsburg durch, der mit einem Volleyschuss per rechtem Spann direkt abnimmt. Andrade steht im Weg und blockt, sodass Torhüter Fraisl nicht eingreifen muss.

Hamburg Paderborn 12. Defensiv haben die Rothosen sich mittlerweile stabilisiert und lassen sich vom SCP nicht mehr leicht überrumpeln.

Bielefeld Fürth 12. Sieb verzieht aus guter Lage! Petkov dribbelt vom rechten Flügel temporeich nach innen und zieht Oczipka vorbei. Im Sechzehner legt er ab für Sieb, der aus mittigen 14 Metern mit dem rechten Innenrist Maß nimmt. Er trifft den Ball nicht richtig; Jäkel klärt sicherheitsbalber auf Kosten einer Ecke.

Bielefeld Fürth 11. Die erste Großchance gehört dem DSC! Hack wird durch einen Flugball Rzatkowskis auf halbrechts hinter die gegnerische Abwehrkette geschickt. Er zieht im Sechzehner rechts an Fürths Keeper Linde vorbei und visiert aus 13 Metern und spitzem Winkel die kurze Ecke an. Abwehrmann Haddadi kratzt den Ball von der Linie.

Hamburg Paderborn 10. Ein flacher Ball rutscht mal durch in den Paderborner Strafraum zum aussichtsreich postierten Glatzel. Der braucht aber einen Tick zu lange und Jannis Heuer kann klären.

Hamburg Paderborn 8. Endlich können die Hausherren den Ball mal für ein paar Sekunden in den eigenen Reihen halten. Dann landet der nächste Seitenwechsel aber wieder direkt im Seitenaus. Der HSV wirkt weiter wacklig und unsortiert.

Bielefeld Fürth 9. Das Kleeblatt leistet sich einige Ungenauigkeiten im Aufbauspiel und wartet noch auf seine erste Szene im offensiven Drittel. Es vermittelt einen unsicheren Eindruck - nach den individuellen Aussetzern in der Vorwoche ist das kein Wunder.

Hamburg Paderborn 5. Nach fünf Minuten hatte der SCP schon vier gute Möglichkeiten. Unglaublich!

Bielefeld Fürth 6. Andrade wird durch Okugawas Hackenpass auf der linken Sechzehnerseite an die Grundlinie geschickt. Er flankt an die Fünferkante. Vor dem auf einen Kopfball aus bester Lage lauernden Klos rettet Jung in höchster Not.

Hamburg Paderborn 4. Was ist mit dem HSV los? Die Rothosen sind überhaupt nicht im Spiel, verlieren den Ball immer wieder im Aufbau und laden die Gäste ein. Muslija und Justvan scheitern mit Flachschüssen aus 16 Metern jeweils an Heuer Fernandes.

Hamburg Paderborn 3. Der Pfosten rettet für den HSV! Der folgende Eckball von der rechten Seite findet am zweiten Pfosten Maximilian Rohr und der nickt das Ding an den linken Pfosten! Da hätte Daniel Heuer Fernandes keine Chance gehabt.

Bielefeld Fürth 4. Bei gegnerischem Ballbesitz ziehen sich beide Teams in den ersten Augenblicken recht weit zurück. Hüben wie drüben setzt man zu Beginn auf eine sattelfeste Defensivreihe.

Hamburg Paderborn 2. Was für ein irrer Auftakt! Der HSV legt los wie die Feuerwehr, Glatzel spielt sich über links stark in die Box und hat Zeit, spielt die Kugel aber direkt zum Gegner. Daraufhin kontert Paderborn und Conteh entwischt der Hamburger Abwehr. Der Stürmer geht am Fünfer auch an Keeper Heuer Fernandes vorbei und will von außen einschießen, doch Schonlau grätscht das Ding kurz vor der Linie raus!

Bielefeld Fürth 1. Bielefeld gegen Fürth – die ersten 45 Minuten in der SchücoArena ist eröffnet!

Hamburg Paderborn 1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen wie gewohnt in Rot und Weiß, Paderborn trägt Schwarz-Blau.

Bielefeld Fürth 1. Spielbeginn

Hamburg Paderborn 1. Spielbeginn

Bielefeld Fürth Soeben haben die beiden Mannschaften den Rasen betreten.

Hamburg Paderborn Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Dr. Robin Braun und seinen Assistenten Marc Philip Eckermann und Asmir Osmanagic. Für den Videobeweis ist Daniel Schlager verantwortlich.

Hamburg Paderborn Gästetrainer Lukas Kwasniok gab sich im Vorfeld des Duells entspannt. "Natürlich hat Hamburg die bessere Ausgangsposition, aber auch den höheren Druck. Wir haben gar nichts zu verlieren", so der 41-Jährige. Deshalb will er mit seiner Elf auch auswärts mutig agieren. "Wir werden nicht den Bus vor unserem Tor parken, sondern das Heft des Handelns in die Hand nehmen", versprach Kwasniok. Das Ziel ist schließlich klar: "Wir können die Liga nochmal spannend machen."

Bielefeld Fürth Bei den Franken, die das Hinspiel Ende Oktober im Sportpark Ronhof dank eines Treffers Siebs mit 1:0 für sich entschieden und die in der Fremde bislang lediglich neun Zähler einsammelten, stellt Coach Alexander Zorniger nach der 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim 1846 dreimal um. Jung, John und Petkov nehmen die Plätze von Michalski, Abiama (beide auf der Bank) und Itter (Infekt) ein.

Bielefeld Fürth Auf Seiten der Ostwestfalen, die mit 17 Punkten das drittschwächste Heimteam des nationalen Fußball-Unterhauses stellen und deren Defensivabteilung mit 54 Gegentore die zweitschlechteste ist, hat Trainer Uwe Koschinat im Vergleich zum 1:2-Auswärtspleite beim FC St. Pauli zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ramos (Schultereckgelenksverletzung) und Vasiliadis (Bank) beginnen Rzatkowski und Lasme.

Hamburg Paderborn HSV-Coach Tim Walter wollte von Krisenstimmung oder mangelndem Selbstbewusstsein bei seinem Team nach den vielen Gegentreffern zuletzt nichts wissen. "Wir bleiben bei uns", stellte der 47-Jährige klar und betonte das Positive an der aktuellen Situation: "Wir sind Dritter in der Tabelle - mit etwas Abstand nach vorne, aber auch mit sogar etwas mehr Abstand nach hinten." Damit heute mal wieder ein Dreier gelandet wird, fordert Walter vor allem, "dass jeder Einzelne noch intensiver an seinem Zweikampfverhalten arbeitet."

Bielefeld Fürth Die SpVgg Greuther Fürth hat sieben Zähler Vorsprung auf ihren heutigen Gastgeber und kann den Klassenerhalt bei Schützenhilfe im Laufe des Wochenendes vorzeitig rechnerisch perfekt machen. Dass das Kleeblatt seinen Blick noch nicht ganz vom Tabellenkeller nehmen kann, liegt an den letzten beiden Auftritten. So folgte der schwachen Leistung bei der 0:2-Niederlage beim FC Hansa Rostock ein 0:2 vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Heidenheim 1846, das in erster Linie auf zwei haarsträubenden individuellen Fehlern beruhte.

Hamburg Paderborn Ein Blick aufs Personal: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur letzten Woche zwei Änderungen. Jonas Meffert ist nach abgesessener Gelbsperre ebenso zurück im Team wie László Bénes. Sie ersetzen den gesperrten Jatta und Elijah Krahn (Bank). SCP-Coach Kwasniok tauscht derweil nur einmal. Jannis Heuer ist nach überstandener Verletzung zurück und verdrängt Marcel Hoffmeier auf die Bank.

Hamburg Paderborn Die Gäste aus Paderborn waren im Aufstiegsrennen eigentlich schon weg vom Fenster, profitierten zuletzt aber von den HSV-Patzern und holten selbst sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Jüngst schossen die Ostwestfalen Eintracht Braunschweig mit 5:1 ab und untermauerten ihre starke Form. Die Ausgangslage für den SCP ist einfach: Bei einem Sieg in Hamburg hat man den Relegationsplatz wieder im Visier, bei einer Pleite ist das Thema Aufstieg abgehakt. Selbst ein Remis dürfte für Paderborn zu wenig sein.

Bielefeld Fürth Nach einer starken Phase zu Beginn der Amtszeit Uwe Koschinats mit acht Punkten in vier Partien, durch die er sich aus der Abstiegszone auf Rang 14 geschoben hatte, kassierte der DSC Arminia Bielefeld zuletzt drei Niederlagen in Serie und belegt wieder den Relegationsplatz. Infolge der gegentorreichen Pleiten beim Karlsruher SC (2:4) und gegen Hannover (1:3) verkauften sich die Schwarz-Weiß-Blauen im jüngsten Gastspiel beim FC St. Pauli zwar teuer, mussten sich aber dennoch mit 1:2 geschlagen geben.

Hamburg Paderborn Spätestens seit der überraschenden 2:3-Niederlage bei Kellerkind Magdeburg läuten beim HSV wieder die Alarmglocken. Vor wenigen Wochen hatten die Rothosen noch wie ein sicherer Aufsteiger ausgesehen, dann gab es nur noch zwei Siege aus den letzten acht Spielen und nun rangiert man gerade noch auf dem Relegationsplatz. Und selbst der ist noch nicht manifestiert, denn bei einer Pleite gegen den SCP würde der Vorsprung auf mickrige drei Punkte schrumpfen. Ausgerechnet im heutigen Topspiel fehlt nun auch noch der zuletzt formstarke Bakery Jatta nach seiner fünften Gelben Karte.

Hamburg Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum Freitagabend in Liga zwei! Am 31. Spieltag steigt im Hamburger Volksparkstadion das Duell zwischen dem HSV und Verfolger Paderborn. Um 18:30 Uhr geht’s los!