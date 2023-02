Bochum Freiburg 13. Bisher kommt noch keine der beiden Mannschaften in den Strafraum. Wenn es ins letzte Drittel geht wird es hüben wie drüben ungenau.

Stuttgart Köln 14. Florian Kainz bringt eine Ecke von rechts hoch ins Zentrum, wo Linton Maina jedoch im Zweikampf zu viel schiebt. Der Schiedsrichter pfeift die Szene wegen eines Offensivfouls ab.

Wolfsburg Leipzig 14. Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Emil Forsberg



Wolfsburg Leipzig 13. Plötzlich brechen die Sachsen mal durch, nachdem Forsberg den schnellen Timo Werner auf die Reise schickt. Der dribbelt links in den Strafraum, zieht zur Grundlinie hinunter, bis seine Flanke von Micky van de Ven geblockt wird!

M'gladbach Bayern 13. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Lars Stindl

Kapitän Stindl bringt die Fohlenelf in Führung! Hofmann passt einen Freistoß von der tiefen rechten Außenbahn flach an die halbrechte Sechzehnerkante. Stindl feuert den Ball mit dem rechten Fuß hart und präzise in die flache rechte Ecke.

Wolfsburg Leipzig 12. Baku nimmt sich den Abschluss aus der zweiten Reihe, hebt das Leder allerdings weit übers Tor auf die Tribüne.

M'gladbach Bayern 12. Stindl zirkelt den fälligen Freistoß aus halblinken 18 Metern mit dem rechten Innenrist auf die obere rechte Ecke. Gästekeeper Sommer ist rechtzeitig abgehoben und pariert zur Seite.

Stuttgart Köln 12. Sosa erobert sehr hoch die Kugel und bedient Führich im Zentrum. Der sehr aufmerksame Chabot geht dann im Tackling aber volles Risiko und trennt Führich fair vom Ball.

Bochum Freiburg 10. Lienhart und Ginter prallen mit den Köpfen aneinander. Ersterer bleibt liegen und muss behandelt werden. Er kann aber wohl weitermachen.

M'gladbach Bayern 10. Das Foul, das zur Roten Karte geführt hat, ist aus Sicht des VAR nicht ganz eindeutig. Nach einer längeren Überprüfung steht aber fest, dass die ursprüngliche Entscheidung des hauptverantwortlichen Schiedsrichters Bestand hat.

Wolfsburg Leipzig 10. Ein Freistoß könnte Abhilfe leisten, doch die weite Flanke David Raums klärt Bornauw per Kopf.

Wolfsburg Leipzig 9. Wolfsburg startet gut in die Partie, lässt Leipzig viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte und rückt dabei sukzessive vor. Auf diese Weise kommt RB noch nicht in die gefährlichen Zonen.

Stuttgart Köln 9. Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Gil Dias

Mit einem bärenstarken Angriff gehen die Weiß-Roten jetzt mit 1:0 in Führung. Gil Dias bekommt die Kugel am rechten Strafraumeck und dringt dann mit einem einfachen Doppelpass mit Genki Haraguchi in die Box ein. Aus zwölf Metern halbrechter Position kann er dann ungestört Maß aufs lange Eck nehmen, wo der Ball über den Innenpfosten im Tor landet. Starker Spielzug und starker Abschluss, jedoch extrem luftig von den Gästen verteidigt.

Bochum Freiburg 7. Bochum hat jetzt mehr Ballbesitz. Asano versucht es mit dem nächsten Abschluss. Der Ball rutscht ihm aber über den Spann und fliegt weit daneben.

Stuttgart Köln 8. Haraguchi nimmt Sosa im Umschaltspiel mit, aber die Geißböcke sind sofort wieder gut sortiert und stellen die Anspielstationen effektiv zu. Skhiri kann dann gegen Karazot die Kugel zurück erobern.

M'gladbach Bayern 8. Rote Karte für Dayot Upamecano (Bayern München)

Die Bayern müssen zu einem frühen Zeitpunkt einen Platzverweis verkraften! Nach einem langen Schlag aus der Heimhälfte ist Pléa schneller als Upamecano und soll wird dann kurz vor dem Sechzehner von seinem Landsmann zu Boden gerissen. Schiedsrichter Tobias Welz zückt wegen der Notbremse sofort die Rote Karte.

M'gladbach Bayern 7. Itakura mit dem Kopf! Hofmann flankt einen Freistoß von der rechten Außenbahn halbhoch hinter die Münchener Abwehrkette. Der Ball setzt einmal auf und wird vom Japaner am langen Fünfereck mit der Stirn erreicht. Itakura nickt aber weit an der linken Ecke vorbei.

M'gladbach Bayern 6. Bei den Fohlen läuft in den ersten Momenten wenig zusammen. Ein erster gefährlicher Konteransatz scheitert an einem ungenauen Steilpass Stindls in Richtung Hofmann.

Bochum Freiburg 5. Bochum hat den ersten Abschluss des Spiels. Antwi-Adjei zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Ball geht über das Tor.

Wolfsburg Leipzig 6. Nächste hohe Balleroberung des VfL! Wieder ist Baku beteiligt, dessen Flanke in den Rückraum abgefälscht wird. Von dort legt Gerhardt nochmals für den anlaufenden Paulo Otávio ab, doch dessen Abschluss bleibt im Leipziger Getümmel hängen!

Stuttgart Köln 5. Auf der anderen Seite landet das Leder über Kainz und Maina bei Tigges, dessen Abschluss zur Ecke geblockt wird. Kainz findet zwar am ersten Pfosten keinen Abnehmer, aber die Stuttgarter Defensive klärt zu fahrig, sodass erneut Kainz an den Ball kommt. Der Abschluss aus 23 Metern fliegt aber flach und zentral auf Bredlow. Kein Problem für den VfB-Keeper.

Bochum Freiburg 3. Es geht sehr temporeich los. Bochum setzt Freiburg unter Druck. Die Gäste können damit bisher umgehen.

Wolfsburg Leipzig 4. Den ruhenden Ball schlagen die Wölfe auf den ersten Pfosten, wo die Leipziger zunächst kurz blocken, ehe erneut Werner seine Defensivaufgaben verrichtet und klärt.

M'gladbach Bayern 4. Der Rekordmeister ist auf Anhieb schwungvoll unterwegs und schafft es mit fast jedem Vorstoß in den heimischen Sechzehner. Einen Rechtsschuss Gravenberch aus zentralen 17 Metern blockt Elvedi mit der rechten Hüfte.

Stuttgart Köln 3. Erste Annäherungsversuche der Schwaben: Chris Führich behauptet sich im Zentrum gegen Ellyes Skhiri und könnte aus 17 Metern erstmals abschließen. Nikola Soldo steht jedoch im Weg und blockt erfolgreich.

Wolfsburg Leipzig 3. Durch kluges Pressing erobert Baku den Ball weit vorne den Ball, doch weil sich Werner zuvor kurz angeboten hatte, kann er die Lücke zum Außenverteidiger schnell schließen und mit einer Grätsche zur Ecke klären.

M'gladbach Bayern 2. Über Davies, der auf dem linken Flügel klare Tempovorteile gegenüber Lainer hat, fährt der Gast einen ersten schnellen Angriff. Der Querpass des Kanadiers ist für dem mitgelaufenen Choupo-Moting aber unerreichbar.

Bochum Freiburg 1. Spielbeginn

Wolfsburg Leipzig 1. Leipzig stößt in roten Trikots an. Die Kugel rollt. Los geht die wilde Fahrt!

M'gladbach Bayern 1. Mönchengladbach gegen die Bayern – Durchgang eins in der Hennes-Weisweiler-Allee ist eröffnet!

M'gladbach Bayern 1. Spielbeginn

Stuttgart Köln 1. Der Ball rollt in der Mercedes-Benz Arena. Die Hausherren treten bis auf den roten Querstreifen auf der Brust ganz in Weiß an. Die Gäste aus der Domstadt sind heute ganz in Dunkelblau gekleidet. Los geht's.

Stuttgart Köln 1. Spielbeginn

Wolfsburg Leipzig 1. Spielbeginn

M'gladbach Bayern Vor wenigen Momenten haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Wolfsburg Leipzig Es ist bewölkt, windig und frühlingshaft mild. Beide Mannschaften treten hinaus aus dem Spielertunnel der Volkswagen Arena. Es dauert nicht mehr lange!

Wolfsburg Leipzig Aus Oberasbach ist Deniz Aytekin angereist, um ein faires Spiel zu gewährleisten. Den 44-jährigen Schiedsrichter unterstützen die Linienassistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger.

Stuttgart Köln Während Steffen Baumgart nach dem 3:0 gegen Frankfurt nur auf die Gelbsperre von Timo Hübers reagieren muss, für den heute Nikola Soldo übernimmt, gibt es beim VfB zwei Wechsel im Vergleich zum 1:2 in Freiburg. Für Dan-Axel Zagadou und Luca Pfeiffer (beide Bank) starten Konstantinos Mavropanos und Silas Katompa Mvumpa.

Wolfsburg Leipzig Das mögliche Comeback von Christopher Nkunku dürfte den VfL beunruhigen. Schließlich war es der französische Topstürmer, der im Hinspiel beide Tore zum 2:0-Erfolg der Leipziger erzielte. Lange hielten die Wölfe die Partie offen, doch letztlich behielten die Sachsen die Oberhand.

Stuttgart Köln Mit dem 1. FC Köln kommt nun allerdings ein Team in die baden-württembergische Landeshauptstadt, das sich zuletzt insbesondere auswärts sehr schwer tat. Die Geißböcke haben nur eines der zehn Bundesliga-Auswärtsspiele der Saison 2022/23 gewonnen und warten aktuell seit sieben Gastspielen in der Beletage des deutschen Fußballs auf einen weiteren Dreier (drei Remis, vier Niederlagen).

Wolfsburg Leipzig Die erste Niederlage nach 18 Pflichtspielen scheint Eindruck bei Marco Rose hinterlassen zu haben. Auf vier Positionen rotiert der Trainer. Marcel Halstenberg fehlt mit muskulären Probleme, dazu bleiben Mohamed Simakan, Benjamin Henrichs und Konrad Laimer erstmal draußen. Dafür beginnen Willi Orban, Amadou Haïdara, Emil Forsberg und David Raum. Außerdem ist Christopher Nkunku nach langer Verletzung zurück im Kader!

Stuttgart Köln Der VfB Stuttgart hingegen hat in den letzten 16 Ligaspielen stets mindestens ein Gegentor kassiert. In der heimischen Mercedes-Benz Arena ist die Serie sogar noch länger. In keinem der letzten 31 Bundesliga-Heimspiele spielten die Schwaben zu Null. Das ist ein laufender Negativrekord in der höchsten deutschen Spielklasse.

M'gladbach Bayern Bei den Süddeutschen, die nur eines der letzten sechs Gastspiele in allen Wettbewerben bei den Fohlen für sich entschieden und deren Neuer-Vertreter Sommer heute erstmals an seine achteinhalbjährige Wirkungsstätte zurückkehrt, stellt Coach Julian Nagelsmann nach dem 1:0-Auswärtssieg beim Paris Saint-Germain FC fünfmal um. Gnabry, Davies, Blind, Müller und Gravenberch ersetzen de Ligt, Cancelo, Musiala, Sané (allesamt auf der Bank) und Coman (Wadenprobleme).

Wolfsburg Leipzig Angesichts des ernüchternden jüngsten 0:0 gegen Schalke will Niko Kovač etwas Bewegung in die Offensive bringen, zumal Jakub Kamiński ohnehin mit muskulären Problemen ausfällt. Dazu nimmt Mattias Svanberg vorerst auf der Bank platz. Für die beiden Angreifer beginnen Luca Waldschmidt und Felix Nmecha.

Stuttgart Köln Die Geißböcke verabschiedeten sich zwar mit drei Niederlagen in die Winterpause, kamen allerdings gestärkt aus der neunwöchigen Saisonunterbrechung zurück. In 2023 ist der Effzeh noch gänzlich ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Zuletzt behielten die Domstädter überdies drei Mal in Folge eine Weiße Weste.

M'gladbach Bayern Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die sechs ihrer sieben Saisonsiege vor eigenem Publikum feierte und die genauso weit von den internationalen Rängen entfernt ist wie von der Abstiegszone (neun Punkte), hat Trainer Daniel Farke im Vergleich zur 1:4-Auswärtsniederlage bei Hertha BSC drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Netz (Oberschenkelprobleme), Scally und Thuram (beide auf der Bank) beginnen Bensebaini, Lainer und Pléa.

Bochum Freiburg Christian Streich tauscht bei Freiburg nur einmal im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Stuttgart. Höler startet anstelle von Sallai im Sturm.

Bochum Freiburg Zum Personal: Thomas Letsch nimmt beim VfL vier Änderungen im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen die Bayern vor. Mašović wird in der Innenverteidigung durch Schlotterbeck ersetzt. Danilo Soares startet hinten links anstelle von Stafylidis. Stöger bekommt im zentralen Mittelfeld den Vorzug vor Kunde und Asano beginnt für Förster im offensiven Mittelfeld.

Bochum Freiburg Beim SC Freiburg ist noch nicht ganz klar, wo die Reise 2023 hingeht. In den ersten fünf Ligaspielen des neuen Jahres gab es schon zwei deftige Niederlagen gegen Wolfsburg und Dortmund. Insgesamt holte die Mannschaft von Christian Streich dieses Jahr sieben Punkte in fünf Partien, drei der fünf Gegner waren aber auch Mannschaften aus den Top-7 der Tabelle. Gegen vermeintlich schwächere Gegner waren die Breisgauer in dieser Saison bisher sehr souverän. Niederlagen gab es nur gegen Dortmund, Bayern, Leipzig und Wolfsburg.

Wolfsburg Leipzig Nach 18 Pflichtspielen ohne Niederlage riss am vergangenen Wochenende die längste Serie der Liga, als RB Leipzig im Spitzenspiel gegen Union Berlin verlor. Durch die Niederlage rutschte RBL prompt auf dne fünften Rang ab und muss sich erstmal schütteln. War das nur ein Ausrutscher gegen einen scheinbar unschlagbaren Außenseiter oder wird die Niederlage Nachwirkungen zeigen? In gut zwei Stunden wissen wir mehr.

Stuttgart Köln Der VfB Stuttgart hat keines der letzten sechs Ligaspiele mehr gewonnen (zwei Remis, vier Niederlagen) und rutschte nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder unter den Strich. Ein Punkt fehlt den Schwaben auf den Relegationsplatz. Drei Zähler sind es zum rettenden Ufer. Entsprechend unter Zugzwang stehen die Baden-Württemberger gegen den 1. FC Köln, gegen den aus den letzten drei Bundesliga-Heimspielen immerhin sieben von neun möglichen Punkten eingefahren werden konnten.

M'gladbach Bayern Der FC Bayern München konnte im Februar durch die Siege beim VfL Wolfsburg (4:2) und gegen den VfL Bochum (3:0) nicht nur in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehren und Rang eins nach zuvor drei Unentschieden in Serie verteidigen, sondern setzte unter der Woche in der Champions League durch den 1:0-Achtelfinalhinspielsieg beim Paris Saint-Germain FC auf internationaler Bühne ein Ausrufezeichen.

Bochum Freiburg Beim VfL Bochum gibt es seit der Verpflichtung von Thomas Letsch als Cheftrainer nur noch hopp oder top. Die Blau-Weißen spielten in 15 Pflichtspielen nicht ein einziges Mal unentschieden. In dieser Zeit ist man vom letzten auf den 15. Platz geklettert. Aktuell hat Bochum sogar vier Punkte Vorsprung vor dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Wolfsburg Leipzig Wolfsburg ist mit zwei Kantersiegen ins neue Jahr gestartet und hat damit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Allerdings konnten die Niedersachsen dieser Aufmerksamkeit nicht gerecht werden, denn seitdem wartet Wolfsburg auf einen weiteren Sieg. Vier Spiele liegt der letzte Erfolg inzwischen zurück, wodurch die Wölfe im Kampf um Europa wieder etwas abreißen lassen mussen. Gelingt heute die Wende?

M'gladbach Bayern Borussia Mönchengladbach gehört mit nur vier Punkten in fünf Partien zu den Enttäuschungen des Starts in das Kalenderjahr 2023 und ist durch den fehlenden Anschluss an die internationalen Rängen bereits im grauen Mittelmaß versunken. Die Fohlenelf kassierte infolge des schwachen Auftritts gegen Schlusslicht FC Schalke 04 (0:0) am vergangenen Sonntag nach Führung eine 1:4-Auswärtsklatsche bei Kellerkind Hertha BSC – beim aktuellen Leistungsniveau müssen die BMG-Anhänger wohl eher froh sein, wenn ihr Herzensklub nicht noch in den Abstiegskampf abrutscht.

Stuttgart Köln Guten Tag und herzlich willkommen aus der Mercedes-Benz Arena. Hier empfängt der VfB Stuttgart heute um 15:30 Uhr den 1. FC Köln im Rahmen des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

M'gladbach Bayern Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach fordert am 21. Spieltag den FC Bayern München heraus. Die Schwarz-Weiß-Grünen und die Roten stehen sich ab 15:30 Uhr zum 110. Mal in der deutschen Eliteklasse gegenüber.

Wolfsburg Leipzig Duell ums europäische Geschäft! Der VfL Wolfsburg empfängt um 15:30 Uhr RB Leipzig. Herzlich willkommen!