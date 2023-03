Regensburg Düsseldorf 45. +2 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Dr. Robert Kampka bittet die Mannschaften zur Pause! In den ersten 45 Minuten sind zwischen Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf noch keine Treffer gefallen. Die Hausherren haben sich ein leichtes Chancenplus erspielt und durch den Lattenknaller von Aygün Yildirim (8.) eine hervorragende Möglichkeit zur Führung gehabt. Auch die Rheinländer waren beim Pfostenschuss von Emmanuel Iyoha (38.) aber schon einmal im Aluminium-Pech. Optisch sowie spielerisch sind die Gäste leicht überlegen. Im Prinzip ist ein Unentschieden für beide Teams zu wenig.

Sandhausen Kiel 45. +5 Kirkeskov findet mit einem Eckball von links Lorenz. Dessen Kopfball aus zehn Metern saust aber drüber.

Hamburg Nürnberg 45. +1 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV liegt zur Pause der Zweitligaheimpartie gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 vorne. Die Norddeutschen verzeichneten in der Anfangsphase Ballbesitz- und Feldvorteile, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. In erste aktivere Momente der Franken hinein gingen die Hausherren dann in der 19. Minute durch einen direkten verwandelten Freistoß Dompés etwas überraschend in Führung. Diese verdienten sie sich in äußerst dominanten Folgeminuten, verpassten trotz einiger scharfer Flanken aber zunächst weitere zwingende Offensivszenen, während eine durch einige Konter Nadelstiche setzende Hecking-Auswahl durch Duah eine gute Möglichkeit zum Ausgleich ungenutzt ließ (39.). Durch ein Beinahe-Eigentor Tempelmanns schrammte Hamburg spät hauchdünn am zweiten Tor vorbei (44.). Bis gleich!

Sandhausen Kiel 45. +2 Reese wird über den rechten Flügel in die Tiefe geschickt. Der Bald-Herthaner entscheidet sich für einen Querpass, der im Niemandsland endet. Da war mehr drin.

Durchgang eins in Hamburg-Stellingen soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Hamburg Nürnberg 44. Vindahl Jensen verhindert mit einer Glanztat das zweite Heimtor! Eine Freistoßflanke Bénes' spielt Jatta von der tiefen rechten Sechzehnerseite mit dem rechten Innenrist vor den nahen Pfosten. Tempelmann fälscht mit der linken Hüfte unglücklich in Richtung kurzer Ecke ab. Keeper Vindahl Jensen taucht blitzschnell ab und rettet mit der linken Hand auf der Linie.

Regensburg Düsseldorf 45. +1 Jorrit Hendrix zieht zweimal aus der Zentrale ab und wird in beiden Fällen von Steve Breitkreuz geblockt.

Sandhausen Kiel 45. Das sah nicht schlecht aus. Pulkrab schraubt sich halbrechts am Fünfmeterraum hoch. Zuvor hatte David Kisombi von rechts nach innen geflankt. Lorenz klärt jedoch zur Ecke, die nichts einbringt.

Regensburg Düsseldorf 45. Aufgrund einiger Unterbrechungen ist der Spielfluss abhanden gekommen. Das höchste Risiko wird jetzt ebenfalls vermieden.

Hamburg Nürnberg 42. Hamburg will eine späte Druckphase aufziehen, leidet momentan aber an einiger zu hohen Anzahl an ungenauen Anspielen. Beim Blick auf die Chancenarmut der Rothosen ist ihre voraussichtliche Pausenführung ein wenig schmeichelhaft.

Regensburg Düsseldorf 43. Minos Gouras ist zurück auf dem Rasen und beißt sich offenbar mindestens bis zur Halbzeit durch.

Sandhausen Kiel 42. Da ist der verletzungsbedingte Wechsel Himmelmann ersetzt Schreiber. Der Routinier muss gleich einmal durchatmen: Diekmeier köpft eine Okoroji-Ecke von rechts am kurzen Pfosten über die Latte.

Regensburg Düsseldorf 41. Ohne Fremdeinwirkung sinkt Minos Gouras nach einem Sprint zu Boden und muss am rechten Knöchel behandelt werden. Das sieht im ersten Moment nicht allzu gut aus.

Regensburg Düsseldorf 39. Die zähe Phase ist vorbei. Beide Mannschaften kommen zu ihren Aktionen, sobald es schnell nach vorne geht.

Sandhausen Kiel 41. Einwechslung bei Holstein Kiel: Robin Himmelmann

Hamburg Nürnberg 39. Duah mit der besten Chance des FCN! Tempelmann treibt den Ball im Rahmen eines Gegenstoßes gegen aufgerückte Rothosen temporeich über die Mittellinie und steckt im richtigen Moment zum Schweizer durch. Der zieht aus vollem Lauf, spitzem Winkel und neun Metern mit links in Richtung langer Ecke ab. Heuer Fernandes ist schnell unten und pariert mit der linken Hand.

Sandhausen Kiel 41. Auswechslung bei Holstein Kiel: Tim Schreiber

Sandhausen Kiel 39. Das sieht nicht gut aus bei Schreiber. Der 20-jährige Keeper knallt bei einer Abwehraktion gegen den Pfosten und tut sich dabei am Knie weh. Er braucht Unterstützung, um vom Platz zu humpeln. Ersatzmann Himmelmann macht sich bereit.

Regensburg Düsseldorf 38. Düsseldorf lässt die beste Chance zur Führung liegen! Emmanuel Iyoha zieht von rechts sehenswert in den Sechzehner und schlenzt das Leder an den linken Außenpfosten. Anschließend springt der Ball auf den Fuß von Shinta Appelkamp, der aus halblinker Lage und kurzer Distanz neben den Kasten schießt.

Sandhausen Kiel 37. Seit über neun Stunden wartet der SVS - Pokal mitgerechnet - auf einen eigenen Treffer. Keine schöne Statistik.

Hamburg Nürnberg 36. Møller Dæhlis Eckstoßflanke von der linken Fahne landet am langen Fünfereck bei Tempelmann, der mit einem Schuss im Getümmel hängen bleibt. Die zweite Chance bekommt Nürnberger aus halbrechten 14 Metern. Der Ball landet im Oberrang.

Hamburg Nürnberg 33. Flick nimmt im halbrechten Offensivkorridor an Fahrt auf und schickt Duah mit einem Steilpass in den Sechzehner. Der Siegtorschütze des vergangenen Freitags wird dann aber durch Schonlau von einem Schuss abgehalten.

Regensburg Düsseldorf 35. Nächste Möglichkeit für Regensburg! Sarpreet Singh packt eine Fackel aus rund 20 Metern aus. Florian Kastenmeier taucht ins linke Eck ab und lenkt den Ball um den Pfosten.

Regensburg Düsseldorf 34. Etwas Glück für Florian Kastenmeier! Einen strammen Fernschuss von Andreas Albers lässt der Fortuna-Schlussmann nur abprallen. Kein Stürmer der Hausherren lauert allerdings am Fünfmeterraum und kann von der Unsicherheit profitieren.

Sandhausen Kiel 33. Schreiber muss hin! Der Kieler Schlussmann wirft sich in einen Sandhäuser Freistoß aus dem rechten Defensivhalbfeld. In höchster Not rettet er mit einer Hand gegen David Kinsombi im Getümmel.

Regensburg Düsseldorf 33. Nun erkämpft sich die Jahnelf einen Eckstoß. Sarpreet Singh schlägt die Kugel in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer.

Sandhausen Kiel 33. Und dann muss Ganda doch ausgewechselt werden. Ritzmaier ersetzt den Offensivmann, der offenbar Probleme am Fuß hat.

Sandhausen Kiel 32. Einwechslung bei SV Sandhausen: Marcel Ritzmaier

Sandhausen Kiel 32. Auswechslung bei SV Sandhausen: Joseph Ganda

Hamburg Nürnberg 31. Jatta mit dem Kopf! Bénes' effetreiche Freistoßflanke per linken Innenrist von der rechten Außenbahn verlängert der Gambier aus mittigen neun Metern mit dem Hinterkopf. FCN-Akteur Gyamerah ist auch noch mit der Stirn dran; der Ball segelt ins linke Toraus. Die fällige Ecke bringt dem Heimteam nichts ein.

Regensburg Düsseldorf 31. Während sich Düsseldorf zunehmend in der gegnerischen Hälfte einnistet, lauert Regensburg nur noch auf Konter. Auch Andreas Albers ist als vorderste Spitze weit zurückgezogen.

Sandhausen Kiel 29. Ganda bekommt im Mittelfeld einen leichten Schubser mit. Der Israeli muss kurz behandelt werden, dann geht es weiter für den 25-Jährigen.

Sandhausen Kiel 26. Latte! Lorenz verlängert eine Ecke von Kirkeskov von links an den zweiten Pfosten. Dort nimmt Reese per Rückzieher ab, pfeffert die Kugel aber nur an den Querbalken.

Hamburg Nürnberg 28. Duman musste mit Schmerzen im rechten Knöchel kurz auf dem Rasen behandelt werden. Mittlerweile kann der gebürtige Rheinländer aber schon wieder mitwirken.

Regensburg Düsseldorf 29. Es bleibt die ruhigste Phase in diesem Match. Die Fortuna kommt inzwischen auf fast 70 Prozent Ballbesitz.

Sandhausen Kiel 26. Momentan werden die Schwarz-Weißen ein wenig stärker. Die Rapp-Truppe sieht sich zunehmend in der Defensive gefordert.

Regensburg Düsseldorf 26. Jetzt zieht sich die Mannschaft von Mersad Selimbegović wieder in die eigene Hälfte zurück und überlässt dem Gegner den Ball. Düsseldorf sucht geduldig nach den Lücken.

Hamburg Nürnberg 25. Im Anschluss an den Treffer spielen fast ausschließlich die Norddeutschen; der Club scheint den ärgerlichen Rückschlag noch nicht wirklich verdaut zu haben. Ein zweites Erfolserlebnis unter Dieter Hecking ist unwahrscheinlicher geworden.

Sandhausen Kiel 23. Auf der Gegenseite wird's ebenfalls spannend: Kirkeskov gibt von der linken Außenbahn nach innen. Der einlaufende Schulz verpasst mit dem langen Bein nur knapp.

Hamburg Nürnberg 22. In der Live-Tabelle stehen die Hausherren nun bei 48 Punkten und damit einen Zähler hinter Spitzenreiter Darmstadt sowie fünf vor dem Tabellendritten Heidenheim. Die ärgsten Aufstiegsrivalen des HSV treffen am Abend im direkten Duell aufeinander.

Regensburg Düsseldorf 23. Emmanuel Iyoha sprintet einem Steilpass hinterher, aber Jonas Urbig ist erneut zur Stelle.

Regensburg Düsseldorf 21. Im Alleingang rennt Aygün Yildirim auf den gegnerischen Kasten zu und scheitert an Florian Kastenmeier. Aber: Im Anschluss geht die Fahne des Linienrichters hoch, weil der Jahn-Stürmer in der Entstehung einen Schritt im Abseits stand.

Sandhausen Kiel 20. Jetzt mal der SVS: Christian Kinsombi wuselt sich über die linke Bahn in den Strafraum durch. Am Ende scheitert er mit seinem Schuss aufs kurze Eck am aufmerksamen Schreiber.

Hamburg Nürnberg 19. Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Jean-Luc Dompé

Die Rothosen reißen die Führung per direkt verwandeltem Freistoß an sich! Nach Flicks Foul an Dompé zirkelt der Franzose den ruhenden Ball aus halblinken 23 Metern mit dem rechten Innenrist sehenswert in die obere linke Ecke. FCN-Schlussmann Vindahl Jensen ist chancenlos und hebt gar nicht erst ab.

Sandhausen Kiel 18. Seit dem frühen Becker-Versuch ist hier nicht mehr viel geschehen. Beide Mannschaften neutralisieren sich zunehmend.

Regensburg Düsseldorf 19. Auf der physischen Ebene erhöht sich nun die Intensität. Die Art der Zweikampfführung wird härter.

Hamburg Nürnberg 17. Dompé findet Reis! Der Franzose flankt vom linken Strafraumeck etwas zu weit an die rechte Grundlinie. Reis produziert aus sehr spitzem Winkel wegen starker Rücklage nur eine Bogenlampe, die sich auf dem Gästegehäuse senkt.

Hamburg Nürnberg 16. Die Hecking-Truppe bringt eine aktivere Phase auf den Rasen, präsentiert dabei durch erhöhte Ballsicherheit durchaus das in der Vorwoche erarbeitete Selbstvertrauen. Heute würde sie wohl bereits mit einem einfachen Punktgewinn zufrieden sein.

Sandhausen Kiel 15. Über links dringt Okoroji in die Box ein und geht im Duell mit Schulz zu Boden. Schiedsrichter Hartmann entscheidet nicht auf Strafstoß - richtige Entscheidung.

Regensburg Düsseldorf 16. Sarpreet Singh löst sich aus einem Getümmel im Mittelfeld und nimmt Fahrt auf. Vor dem Fortuna-Sechzehner stellt sich Christoph Klarer dem Neuseeländer in den Weg und erobert die Kugel.

Hamburg Nürnberg 13. Auch der Club schafft eine erste Annäherung! In den Nachwehen einer Ecke von der linken Fahne nimmt Nürnberger aus halblinken 20 Metern mit dem linken Spann Maß. Der harmlose Versuch kullert weit rechts am Heimkasten vorbei.

Sandhausen Kiel 13. Okoroji tritt einen ersten Eckstoß von links hoch ins Zentrum. Gefahr entsteht allerdings nicht.

Regensburg Düsseldorf 14. Nun atmen die Mannschaften aber erstmals durch. Die Jahnelf lässt das Leder ruhig durch die eigenen Reihen laufen.

Sandhausen Kiel 11. Aktuell schaffen es die Sandhäuser gut, den Ball fern vom eigenen Tor zu halten. Dadurch entwickeln sich viele Mittelfeldzweikämpfe.

Regensburg Düsseldorf 12. Bislang ist es eine sehr hektische Begegnung, bei der beide Teams immer wieder schnell in die Spitze vordringen wollen.

Hamburg Nürnberg 10. Glatzel taucht in der halblinken Offensivspur auf, tankt sich trotz harten, aber noch fairen Einsteigens durch Nürnberger in den Sechzehner und will aus gut 13 Metern mit rechts abziehen. Im letzten Moment geht Hübner dazwischen und verhindert einen Abschluss.

Regensburg Düsseldorf 10. Auch die Gäste kommen zu ihrer ersten Chance! Shinta Appelkamp findet mit seiner Hereingabe von links Dawid Kownacki, der das Gehäuse mit seinem Kopfball aus neun Metern nur knapp verfehlt.

Hamburg Nürnberg 7. Der Premierenabschluss gehört dem HSV! Nachdem Gästekeeper Vindahl Jensen Dompés Eckstoßflanke mit der rechten Faust nur an die mittige Sechzehnerkante befördert hat, zieht der Leihspieler aus Köln mit dem linken Spann ab. Er trifft den Ball aber nicht richtig; er hüpft weit rechts am Ziel vorbei.

Regensburg Düsseldorf 8. Glück für die Fortuna! Nach einem Einwurf von der rechten Seiten gelangt der Ball eher zufällig an die Strafraumgrenze. Aygün Yildirim fackelt nicht lange und nagelt die Kugel humorlos an der Querbalken – da wäre Florian Kastenmeier chancenlos gewesen.

Sandhausen Kiel 8. Es bleibt dabei, dass sich die Oral-Elf etwas schwer tut, offensiv in Erscheinung zu treten. Die Norddeutschen machen das bis dato gut.

Regensburg Düsseldorf 7. Regensburg startet einen Konter, der zumindest im Ansatz gefährlich wird. Letztlich schafft es Andreas Albers nicht, den Seitenwechsel zu spielen, sondern verstolpert den Ball.

Regensburg Düsseldorf 6. Shinta Appelkamp bringt der ersten Eckstoß der Partie nach innen. Die Hausherren räumen am kurzen Pfosten auf.

Hamburg Nürnberg 4. Die Rothosen geben in den ersten Momenten klar den Takt vor, lassen den Ball flüssig durch die eigenen Reihen laufen. Abgesehen von einem folgenlosen Aufbaufehler findet der FCN aber ebenfalls einen ganz ordentlichen Einstieg.

Sandhausen Kiel 5. Kiel erwischt einen guten Start in die Begegnung. Die Gäste haben hier in den ersten Augenblicken die Hosen an.

Sandhausen Kiel 2. Gleich die erste gute Chance für die KSV! Becker fischt einen langen Ball rechts im Sechzehnmeterraum herunter. Seinen Gewaltschuss aufs kurze Eck aus zwölf Metern pariert Drewes gut.

Regensburg Düsseldorf 4. Wieder zeigt sich Düsseldorf! Kristoffer Peterson behauptet sich erst in halbrechter Lage, wird dann im letzter Moment aber doch noch am Abschluss gehindert.

Regensburg Düsseldorf 2. Ein erster weiter Schlag segelt in den Sechzehner zum schnellen Kristoffer Peterson, der rechts ziemlich viel Freuraum genießt. Jahn-Keeper Jonas Urbig ist sofort wach, eilt aus seinem Kasten heraus und fängt das Leder sicher ab.

Sandhausen Kiel 1. Auf geht's.

Regensburg Düsseldorf 1. Los geht’s im Jahnstadion – als Schiedsrichter kümmert sich Dr. Robert Kampka um die Einhaltung der Regeln!

Hamburg Nürnberg Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Sandhausen Kiel Ganz anders sieht die Lage bei den Störchen aus. Sie haben 32 Zähler auf dem Konto und haben sowohl auf Rang drei (elf) als auch auf Position 16 (zwölf) einen großen Abstand. Für sie scheint es schon jetzt nur noch darum zu gehen, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen – unter normalen Umständen sollte nach oben und nach unten nicht mehr allzu viel passieren. Ursächlich dafür sind die häufig schwanken Resultate mit Erfolgen über die SpVgg Greuther Fürth (2:1) oder Eintracht Braunschweig (3:2) sowie Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:2) und den 1. FC Magdeburg (2:3).

Regensburg Düsseldorf Daniel Thioune ändert seine Startelf im Vergleich zum 3:1-Erfolg gegen Braunschweig auf zwei Positionen. Michał Karbownik sowie Kristoffer Peterson beginnen anstelle von Ao Tanaka und Rouwen Hennings. Bei Regensburg erhalten Steve Breitkreuz, Benedikt Saller und Blendi Idrizi eine Bewährungschance.

Hamburg Nürnberg Beim Club, der seit August 2012 auf einen Sieg in Hamburg-Stellingen wartet (seitdem wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen und ein Unentschieden) und der in seinen bisherigen elf Auswärtspartien in der laufenden Saison lediglich acht Tore erzielte, stellt Coach Dieter Hecking nach dem 1:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen ebenfalls zweimal um.Anstelle von Schleimer (Innenbandriss im rechten Knie) und Lohkemper (Bank) starten Duman und Nürnberger.

Regensburg Düsseldorf Düsseldorf hat die ersten drei Partien des Jahres vor heimischer Kulisse gewonnen, in der Fremde jedoch alle drei Pflichtspiele verloren. So beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang weiterhin acht Punkte. Von einer Auswärtsschwäche wollte Fortuna-Trainer Daniel Thioune aber nichts wissen. "Sie können mit mir über alles sprechen. Wir können nächste Woche auch über unsere Heimstärke sprechen", entgegnete der 48-Jährige auf der Pressekonferenz nach einer entsprechenden Frage.

Hamburg Nürnberg Auf Seiten der Rothosen, die das Hinspiel Ende August im Max-Morlock-Stadion dank der Treffer Vuškovićs (37.) und Glatzels (90.+2) mit 2:0 für sich entschieden und die den Vorsprung auf den vierten Tabellenplatz mit einem Sieg auf neun Punkte ausbauen würden, hat Trainer Tim Walter im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim SV Darmstadt 98 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Katterbach und Jatta ersetzen Heyer (Gelbsperre) und Königsdörffer (Bank).

Hamburg Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hofft, mit dem hart erkämpften, auf einem späten Strafstoßtor Duahs (86.) beruhenden 1:0-Heimerfolg gegen den SV Sandhausen die Kehrtwende in Sachen Klassenerhalt eingeleitet zu haben. Unter Dieter Hecking, der sich nach der Entlassung Markus Weinzierls als Sportvorstand selbst zum Trainer bis zum Saisonende machte, schaffte der Club zwar keinen wirklichen spielerischen Fortschritt, doch infolge der vorherigen Klatsche in Heidenheim zählte in erster Linie die Stabilisierung in der Tabelle.

Sandhausen Kiel Die Serie der Sandhäuser liest sich katastrophal. Sämtliche der fünf vergangenen Pflichtspiele gingen verloren, vier davon in der Liga. Besonders ärgerlich: Am zurückliegenden Samstag verloren sie im Abstiegskracher beim 1. FC Nürnberg in einer wenig unterhaltsamen Partie knapp (0:1). Im Duell der Trainer-Debüts unterlag also Neu-Coach Thomas Oral – heute soll es gegen die Holsteiner dagegen unbedingt mit einem Dreier klappen. Derzeit nämlich liegen sie mit einem Punkt Rückstand auf Relegationsplatz 16 am Ende des Klassements.

Regensburg Düsseldorf Ausgerechnet in dieser so wichtigen Begegnung empfangen die strauchelnden Regensburger ihren Angstgegner. Bei zehn Vergleichen holte der Jahn nur einen Sieg und zog fünfmal den Kürzeren. Auch in der laufenden Saison gab es bereits zwei Duelle, im Liga-Hinspiel und in der 2. Runde des DFB-Pokals. Beide Partien gewannen die Fortuna deutlich (Liga: 4:0, Pokal: 3:0). "Dass das eine brutal schwere Aufgabe ist, ist jedem klar. In dieser Liga gibt es aber keine leichten Aufgaben", sagte Trainer Mersad Selimbegović im Vorfeld.

Regensburg Düsseldorf Seit Wochen tritt Regensburg auf der Stelle. Sinnbildlich war der engagierte Auftritt in der Vorwoche beim Karlsruher SC, bei dem letztlich eine unglückliche 0:1-Niederlage stand. Auf Platz 17 schwebt die Jahnelf in akuter Abstiegsgefahr und wartet seit mittlerweile neun Spielen auf einen Erfolg. Düsseldorf hat noch Kontakt zu den Aufstiegsrängen, benötigt allerdings allmählich eine Siegesserie, wenn die Rheinländer nochmal ein ernsthaftes Wort mitreden wollen.

Hamburg Nürnberg Der Hamburger SV hat den Angriff auf Spitzenreiter SV Darmstadt 98 im direkten Vergleich am vergangenen Samstag zwar verpasst, indem er am Böllenfalltor trotz Königsdörffers frühem Führungstor (4.) nur 1:1 spielte. Im Kampf um den direkten Aufstieg haben die Rothosen aber weiterhin zwei Punkte mehr vorzuweisen als der aktuelle Tabellendritte 1. FC Heidenheim 1846 und sind damit immer noch auf Kurs – werden sie heute ihrer Favoritenrolle gerecht und sammeln die nächsten drei Punkte für die Rückkehr in die Eliteklasse?

