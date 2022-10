Bochum Frankfurt 90. Bochum feiert. Der VfL ist endlich in der Bundesligasaison 2022/23 angekommen.

Leverkusen Schalke 90. Fazit:

Das war’s, Schiedsrichter Tobias Reichel pfeift die Begegnung ab! Neu-Coach Xabi Alonso gelingt mit Bayer Leverkusen der perfekte Auftakt und feiert gegen den FC Schalke 04 einen verdienten 4:0-Erfolg. Schon vor der Pause knackten Moussa Diaby (38.) und Jeremie Frimpong (41.) den Königsblauen Abwehrriegel und beendeten das Geduldsspiel. Nach dem Seitenwechsel war es wieder Frimpong, der die endgültige Entscheidung markierte (53.). Kurz vor Schluss setzte der eingewechselte Paulinho den Schlusspunkt (90.). Für S04-Trainer Frank Kramer dürfte es derweil ungemütlich werden, da sich sein Team vor allem in der Offensive erschreckend schwach präsentierte. Leverkusen ist am Mittwoch in der Champions League gegen Porto gefordert. Für Schalke geht es am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim weiter.

Augsburg Wolfsburg 90. Spielende

Mainz Leipzig 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in der MEWA-Arena soll 240 Sekunden betragen.

Augsburg Wolfsburg 90. Gelbe Karte für Daniel Caligiuri (FC Augsburg)



Augsburg Wolfsburg 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Mainz Leipzig 89. ... nach Fulginis scharfer Flanke steht Hack am langen Pfosten im Abseits. Dies erkennen die Unparteiischen auf Anhieb.

Leverkusen Schalke 90. Spielende

Leverkusen Schalke 90. Leverkusen spielt sich die Kugel durch die eigenen Reihen und wartet auf den Schlusspfiff – hier wird in den verbleibenden Sekunden nichts nennenswertes mehr passieren.

Leverkusen Schalke 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bochum Frankfurt 90. Tooor für VfL Bochum, 3:0 durch Philipp Förster

Was für ein Tor! Nach einem Einwurf von der linken Seite verschafft sich Förster zentral an der Strafraumkante etwas Platz und hämmert den Ball dann mit rechts in den linken Winkel.

Mainz Leipzig 88. Nach einem Foul Haïdaras an Onisiwo bekommt der FSV einen Freistoß im halbrechten Offensivkorridor zugesprochen und hat die Chance, nach langer Zeit wieder im gegnerischen Sechzehner aufzutauchen...

Bochum Frankfurt 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Bochum Frankfurt 90. Bochum hat sich den Sieg heute durch eine sehr engagierte Leistung verdient. Beim Jubel über die Tore hat man gesehen, wie erlösend dieser Erfolg ist.

Mainz Leipzig 87. Werner ohne Zielwasser! Der deutsche Nationalspieler ist im offensiven Zentrum Adressat einer halbhohen Verlagerung Poulsens. Er probiert sich aus 18 Metern mit einer Direktabnahme per rechtem Spann, die meterweit über den Heimkasten rauscht.

Augsburg Wolfsburg 88. Arnold! Der Wolfsburger Kapitän rast über die halblinke Angriffsspur nach vorne und zieht aus 18 Metern ab. Koubek ist im bedrohten kurzen Eck und pariert.

Leverkusen Schalke 90. Tooor für Bayer Leverkusen, 4:0 durch Paulinho

Nach einem Ballverlust der Schalke schraubte der eben eingewechselte Paulinho das Resultat nochmal in die Höhe! Amine Adli initiiert den Angriff im Mittelfeld ein und schickt den Brasilianer in die Tiefe. Als letzter Mann hebt bei den Gästen Alex Král das Abseits auf, weshalb der 22-Jährige frei vor Alexander Schwolow steht und aus halbrechte zehn Metern in die linke Ecke verwandelt.

Mainz Leipzig 86. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Angelo Fulgini

Mainz Leipzig 86. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Anton Stach

Bochum Frankfurt 87. Tooor für VfL Bochum, 2:0 durch Evan Ndicka

Da ist die Entscheidung! Förster bringt den Freistoß von der linken Außenlinie scharf in den Fünfmeterraum. Hofmann verpasst am kurzen Pfosten, aber kurz hinter ihm drückt Ndicka den Ball unglücklich über die Linie.

Leverkusen Schalke 88. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Paulinho

Augsburg Wolfsburg 87. Der nächste Tausch des Nachmittags. Für Jensen kommt Caligiuri.

Leverkusen Schalke 88. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Callum Hudson-Odoi

Bochum Frankfurt 87. Die Ecke führt zwar zu nichts, aber der Ball bleibt bei der Heimmannschaft und dann holt Förster auch noch einen Freistoß auf dem linken Flügel raus.

Leverkusen Schalke 88. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Odilon Kossounou

Leverkusen Schalke 88. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Piero Hincapié

Augsburg Wolfsburg 86. Einwechslung bei FC Augsburg: Daniel Caligiuri

Augsburg Wolfsburg 86. Auswechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

Leverkusen Schalke 87. In der Offensive agiert Mitchel Bakker weiterhin unglücklich. Eine Hereingabe von Amine Adli segelt nach links zum Niederländer, der eigentlich freie Bahn hat, das Leder aber unbedrängt ins völlige Niemandsland ablegt.

Bochum Frankfurt 86. Der VfL schafft Entlastung. Osei-Tutu holt eine Ecke raus. So kann die Eintracht kein Tor erzielen.

Mainz Leipzig 84. Die Roten Bullen geben sich nicht mit dem einfachen Punktgewinn zufrieden, setzen ihren Einbahnstraßenfußball nach dem Tor konsequent fort. Auf den letzten Metern wollen sie ihren ersten Ligasieg in der Fremde schaffen.

Augsburg Wolfsburg 84. Gelbe Karte für Iago (FC Augsburg)

Taktisches Foul von Iago, der dafür verwarnt wird.

Leverkusen Schalke 85. Bei den Königsblauen wird die eklatante Auswärtsschwäche mit hoher Wahrscheinlichkeit anhalten. Schalke ist in der Bundesliga seit nunmehr 32 Spielen sieglos und damit nicht mehr weit vom Negativrekord des Karlsruher SC entfernt, der zwischen 1976 und 1981 in 35 Auswärtspartien ohne Erfolg blieb.

Mainz Leipzig 82. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Stefan Bell

Mainz Leipzig 82. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Edimilson Fernandes

Bochum Frankfurt 84. Bochum wirft sich jetzt leidenschaftlich in jeden Zweikampf. Die Hausherren verteidigen die Führung bisher gut.

Bochum Frankfurt 81. Einwechslung bei VfL Bochum: Jordi Osei-Tutu

Bochum Frankfurt 81. Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Bochum Frankfurt 81. Einwechslung bei VfL Bochum: Silvère Ganvoula

Bochum Frankfurt 81. Auswechslung bei VfL Bochum: Philipp Hofmann

Mainz Leipzig 80. Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Christopher Nkunku

Leipzig erzwingt den verdienten Ausgleich! Nach Halstenbergs hoher Hereingabe von der linken Außenbahn taucht Nkunku zwischen den beiden Mainzern Caci und Hack auf. Er nickt aus mittigen zehn Metern gegen die Laufrichtung Zentners perfekt in die flache linke Ecke.

Mainz Leipzig 79. Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

Augsburg Wolfsburg 82. Der FCA erkämpft sich auf der rechten Seite einen Freistoß. Erneut haben die Gäste aber alles im Griff.

Mainz Leipzig 79. Auswechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

Leverkusen Schalke 82. Ein zaghafter Vorstoß: Adam Hložek erhält an der zentralen Strafraumkante die Kugel und schließt unter Bedrägnis ab, kann Alexander Schwolow aber nicht fordern.

Augsburg Wolfsburg 79. Weiterhin tun sich beide Teams etwas schwer mit der Chancenerarbeitung. Dennoch scheint es so, als sei ein Treffer nicht weit entfernt.

Bochum Frankfurt 80. Kamada macht den Ausgleich, aber die Fahne geht hoch. Die Eintracht spielt einen schönen Angriff, der mit einer guten Hereingabe von Lenz von der linken Seite endet. Kamada verwandelt den Ball aus kurzer Distanz wunderschön per Hacke. Er war aber im Abseits.

Leverkusen Schalke 81. Die Werkself läuft längst auf Sparflamme und wird sicherlich die anstehende Champions League-Aufgabe gegen den FC Porto im Hinterkopf haben – den Königsblauen wird es wohl recht sein.

Mainz Leipzig 77. Gelbe Karte für Alexander Hack (1. FSV Mainz 05)

Hack kann auf der halbrechten Abwehrseite nicht mit Nkunku Schritt halten. Er reißt ihn zu Boden. Dieses Vergehen hat seine erste Gelbe Karte in der laufenden Saison zur Folge.

Bochum Frankfurt 78. Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Faride Alidou

Bochum Frankfurt 78. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Jesper Lindstrøm

Bochum Frankfurt 78. Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Christopher Lenz

Bochum Frankfurt 78. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Luca Pellegrini

Leverkusen Schalke 79. Einwechslung bei FC Schalke 04: Danny Latza

Leverkusen Schalke 79. Auswechslung bei FC Schalke 04: Maya Yoshida

Leverkusen Schalke 78. Nochmal ein Standard für die Gäste: Thomas Ouwejan schlägt einen Eckball von links in die Mitte, den Bayer-Schlussmann Lukáš Hrádecký mit einer Faust entschärft.

Mainz Leipzig 74. Marco Rose nimmt erste personelle Umstellungen vor, indem er Schlager und Szoboszlai durch Kampl und Silva ersetzt. Letzterer hat unter der Woche gegen Celtic zweimal getroffen, wartet in der Bundesliga aber noch auf sein erstes Saisontor.

Augsburg Wolfsburg 76. Weitere Wechsel bei den Autostädtern. Lukas Nmecha und Paredes kommen für Marmoush und Wimmer.

Bochum Frankfurt 77. Die Ecke von der linken Seite kommt ganz weit und landet auf dem Kopf von Tuta. Der Verteidiger legt auf Dina-Ebimbe ab, der volley abzieht. Sein Schuss geht deutlich drüber.

Bochum Frankfurt 76. Kamada holt eine Ecke raus. Der Japaner geht links in den Strafraum und zieht aufs kurze Eck ab. Sein Schuss wird abgefälscht und geht ins Außennetz.

Augsburg Wolfsburg 75. Gelbe Karte für Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg)

Im Zweikampf mit Demirović geht Guilavogui zu ungestüm zu Werke. Gelb.

Augsburg Wolfsburg 75. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Kevin Paredes

Mainz Leipzig 73. Einwechslung bei RB Leipzig: André Silva

Augsburg Wolfsburg 75. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Patrick Wimmer

Mainz Leipzig 73. Auswechslung bei RB Leipzig: Dominik Szoboszlai

Bochum Frankfurt 76. Bochum zieht ich jetzt deutlich zurück. Frankfurt übernimmt die Spielkontrolle.

Mainz Leipzig 73. Einwechslung bei RB Leipzig: Kevin Kampl

Mainz Leipzig 73. Auswechslung bei RB Leipzig: Xaver Schlager

Augsburg Wolfsburg 75. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

Augsburg Wolfsburg 75. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Omar Marmoush

Bochum Frankfurt 73. Kurz vor dem Gegentreffer gab es eine kleine Unstimmigkeit zwischen Trapp und Tuta. Die beiden Frankfurter hatten eine Meinungsverschiedenheit. Trapp fasste Tuta am Trikot. Das Gefiel dem Brasilianer gar nicht. Er schubste seinen Torwart weg. Wenige Augenblicke später ist Tuta dann im Kopfballduell gegen Hofmann unterlegen und dadurch maßgeblich am Gegentreffer beteiligt.

Leverkusen Schalke 75. Mittlerweile ist die Luft aus diesem Spiel komplett raus. Leverkusen lässt das Leder gemütlich durch die eigenen Reihen zirkulieren, während Schalke hinterher zumeist hinterher rennt.

Mainz Leipzig 71. In den Nachwehen einer harmlosen Ecke flankt Werner aus dem rechten Halbfeld mit Effet in die Strafraummitte. FSV-Schlussmann Zentner ist rechtzeitig vorgerückt und pflückt den Ball souverän aus der Luft.

Augsburg Wolfsburg 73. Wieder muss Koubek ran! Nach Flanke von links steht Wimmer am zweiten Pfosten relativ blank. Seine Direktabnahme entschärft der Gikiewicz-Vertreter gut.

Leverkusen Schalke 73. Eine Bayer-Serie setzt sich wohl fort: Die Werkself hat seit sechs Spielen nicht mehr gegen Schalke verloren und dabei drei Erfolge sowie drei Remis geholt – hier winkt der nächste Sieg.

Mainz Leipzig 69. Leipzig setzt die Mainzer Defensivabteilung in diesen Minuten unter dauerhaften Druck, schafft es fast mit jedem Vorstoß in die ganz tiefen Räume. Der Ausgleich wäre mittlerweile zweifellos verdient.

Bochum Frankfurt 71. Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Philipp Hofmann

Da ist die Führung für den VfL! Förster bringt von rechts eine Ecke in die Mitte. Hofmann setzt sich am Fünfmeterraum gegen Tuta durch. Er köpft den Ball neben den rechten Pfosten unhaltbar für Trapp ins Tor.

Leverkusen Schalke 72. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Adam Hložek

Leverkusen Schalke 72. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

Augsburg Wolfsburg 70. Auch Kovač wechselt aus. Guilavogui übernimmt für Kamiński.

Augsburg Wolfsburg 69. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josuha Guilavogui

Augsburg Wolfsburg 69. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jakub Kamiński

Mainz Leipzig 66. Der starke Lee und Torschütze Ingvartsen verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend. Barreiro und Burgzorg sind Svenssons Einwechselspieler Nummer zwei und drei.

Leverkusen Schalke 70. Patrik Schick sucht nach seinem Erfolgserlebnis: Nach einem Steckpass taucht der Torjäger links im Sechzehner auf, scheitert aber mit einem schwachen Abschluss an Alexander Schwolow.

Bochum Frankfurt 68. Frankfurt hat nach einer Bochumer Ecke im Konter ziemlich viel Platz. Kamada müsste Lindstrøm in den Strafraum schicken. Er geht aber alleine und wird von einem Verteidiger gestoppt.

Mainz Leipzig 65. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Delano Burgzorg

Mainz Leipzig 65. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Marcus Ingvartsen

Augsburg Wolfsburg 67. Neuer Mann bei den Gastgebern. Vargas macht für Pedersen Platz.

Mainz Leipzig 65. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Leandro Barreiro

Mainz Leipzig 65. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

Augsburg Wolfsburg 66. Einwechslung bei FC Augsburg: Mads Pedersen

Bochum Frankfurt 67. Holtmann kommt zurück ins Spiel.

Leverkusen Schalke 68. Schalke tut sich in der Offensive weiterhin enorm schwer. Nach fast 70 Minuten steht für das Team von Frank Kramer noch keine nennenswerte Gelegenheit zu Buche.

Augsburg Wolfsburg 66. Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

Bochum Frankfurt 67. Holtmann hat eine Flanke aus kurzer Distanz an den Kopf bekommen. Der Bochumer muss behandelt werden.

Augsburg Wolfsburg 66. Iago! Halblinks am Sechzehnerrand stehend, passt Demirović nach links in den Lauf Iagos. Dessen Abschluss aus leicht spitzem Winkel saust knapp am langen Eck vorbei.

Mainz Leipzig 63. Gelbe Karte für Emil Forsberg (RB Leipzig)

Forsberg bringt Onisiwo unweit der Mittellinie bei erhöhtem Tempo zu Fall, um einen schnellen Gegenstoß der Hausherren zu unterbinden. Die erste Gelbe Karte des Nachmittags ist fällig.

Mainz Leipzig 63. Werner mit der nächsten hundertprozentigen Gelegenheit! Auch der Ex-Londoner hat nach einem flachen Anspiel aus der offensiven Mitte im Sechzehner freie Bahn in Richtung Heimkasten. Er visiert aus neun Metern gegen den herauslaufenden Zentner die rechte Ecke an. Zentner ist wieder in höchster Not mit dem linken Bein zur Stelle.

Bochum Frankfurt 65. Bochum hat plötzlich Platz. Zoller setzt Hofmann links im Strafraum ein. Der Stürmer hat ziemlich viel Platz, ihm misslingt aber die Ballannahme. Trapp kann die Kugel aufnehmen. Das war fahrlässig von Hofmann.

Mainz Leipzig 62. Nkunku mit der Riesenchance zum Ausgleich! Szoboszlai leitet einen Pass Schlagers auf halbrechts per Hacke steil in den Lauf des Franzosen weiter, der aus halbrechten zehn Metern nur noch Zentner vor sich hat und auf die rechte Ecke schießt. Zentner pariert mit dem linken Fuß.

Leverkusen Schalke 66. Sowohl Xabi Alonso als auch Frank Kramer nehmen einen Doppelwechsel vor. Dabei verlässt unter anderem Moussa Diaby den Rasen, der hier mit einem Treffer und zwei Vorlagen eine Schlüsselfigur war – und wohl für die kommenden Aufgaben geschont wird.

Mainz Leipzig 61. In der Live-Tabelle rückt die Svensson-Truppe durch die Führung übrigens auf den achten Tabellenplatz vor. Sie würden mit einem Sieg den direkten Anschluss an die internationalen Ränge herstellen.

Bochum Frankfurt 63. Borré hat die größte Chance des Spiels. Der Kolumbianer kommt nach einem Einwurf von der rechten Seite aus zehn Metern mit rechts zum Abschluss. Sein Schuss aus der Drehung klatscht unerreichbar für Riemann an den rechten Pfosten.

Leverkusen Schalke 64. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

Augsburg Wolfsburg 63. Fast das 2:1! Rexhbeçaj zieht aus der Distanz volley ab, im Strafraum steht Gouweleeuw, der die Kugel erstmal annimmt und sich um die eigene Achse dreht. Sein Schuss aus wenigen Metern entschärft Casteels bockstark.

Leverkusen Schalke 64. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

Leverkusen Schalke 64. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

Leverkusen Schalke 64. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

Leverkusen Schalke 64. Einwechslung bei FC Schalke 04: Alex Král

Leverkusen Schalke 64. Auswechslung bei FC Schalke 04: Florian Flick

Leverkusen Schalke 64. Einwechslung bei FC Schalke 04: Florent Mollet

Leverkusen Schalke 64. Auswechslung bei FC Schalke 04: Dominick Drexler

Bochum Frankfurt 62. Losilla hat sich nach einem Luftzweikampf vertreten. Er kann zum Glück weiterspielen.

Mainz Leipzig 58. Die Roten Bullen beißen sich kurz vor der Stundenmarke in die Partie, kombinieren mittlerweile flüssiger in Richtung Heimkasten. Sie brauchen aber weiterhin eine große Portion Geduld, um hier und heute Zählbares zu holen.

Leverkusen Schalke 63. Erneut bleibt ein Eckstoß der Schalker harmlos: Den Standard von Thomas Ouwejan befördert Patrik Schick am kurzen Fünfereck aus dem eigenen Strafraum.

Bochum Frankfurt 61. Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

Bochum Frankfurt 61. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mario Götze

Augsburg Wolfsburg 60. Ein bisschen überraschend kam der Ausgleich in dieser Phase dann doch. Der zweite Durchgang gehörte bis dato den Wolfsburgern. Nun fangen wir also wieder von vorne an.

Bochum Frankfurt 60. Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

Bochum Frankfurt 60. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Djibril Sow

Bochum Frankfurt 60. Einwechslung bei VfL Bochum: Kostas Stafylidis

Bochum Frankfurt 60. Auswechslung bei VfL Bochum: Patrick Osterhage

Bochum Frankfurt 60. Bochum hat einen Freistoß im linken Halbfeld. Förster schießt den Standard mit links 15 Meter über das Tor. Diese Aktion ist bezeichnend für das gesamte Spiel.

Leverkusen Schalke 61. Die Begegnung plätschert gerade ein wenig vor sich hin. Dabei gibt die Werkself oftmals den Ball an die Gäste ab und zieht sich selbst etwas weiter in die eigene Hälfte zurück.

Augsburg Wolfsburg 57. Und die Gegenseite! Gerhardt taucht links am Fünfmeterraumeck auf, bleibt aus kürzester Distanz gegen Koubek aber nur zweiter Sieger.

Mainz Leipzig 55. ... die Entscheidung von Schiedsrichter Felix Brych hat Bestand. Der vermeintliche Torschütze Diallo hat zwar nichts im Abseits gestanden, aber ein Kollege, der in der Sechzehnermitte aktiv geworden ist.

Bochum Frankfurt 59. Osterhage musste kurz behandelt werden. Er kann aber offenbar weiterspielen.

Mainz Leipzig 54. Diallo befördert eine Freistoßflanke Halstenbergs von der rechten Außenbahn aus halblinken neun Metern mit dem linken Innenrist in die flache linke Ecke. Er soll nach Ansicht des Assistenten im Abseits gestanden haben, doch das muss vom VAR überprüft werden...

Bochum Frankfurt 57. Gelbe Karte für Éric Dina-Ebimbe (Eintracht Frankfurt)

Dina-Ebimbe kommt in der Bochumer Hälfte gegen Osterhage deutlich zu spät. Er mäht den Bochumer voll von der Seite um. Dafür gibt es zurecht Gelb.

Leverkusen Schalke 58. Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Piero Hincapié räumt Marius Bülter an der Mittellinie ab und sieht die zweite Verwarnung dieser Partie.

Bochum Frankfurt 55. Götze kommt zum Abschluss. Der Deutsche zieht von der Strafraumgrenze mit rechts ab. Sein Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei.

Mainz Leipzig 52. Der Wiederbeginn des rheinhessisch-sächsichen Duells verläuft ziemlich gemächlich. Mainz präsentiert sich in diesen Minuten als aktiver, geht in Ballbesitz hinsichtlich des Nachrückens aber keine größeren Risiken ein.

Leverkusen Schalke 56. Frank Kramer diskutiert mit dem vierten Offiziellen, weil Robert Andrich in der Entstehung des dritten Bayer-Treffers mit der Hand am Ball war – für den VAR aber offenbar nicht strafbar.

Augsburg Wolfsburg 55. Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Robert Gumny

Und dann steht es auf einmal 1:1! Weil die Gäste eine Flanke nicht geklärt kriegen, ist es am Ende Gumny, der die Murmel aus neun Metern von halbrechts unter die Latte nagelt.

Augsburg Wolfsburg 54. Nach üblem Fehler im Spielaufbau der Augsburger geht es schnell: Felix Nmecha passt von rechts in die Mitte, wo Marmoush ein Luftloch schlägt. Das war brandgefährlich.

Bochum Frankfurt 54. Gelbe Karte für Ivan Ordets (VfL Bochum)

Ordets verliert an der eigenen Eckfahne den Ball an Borré. Dann reißt er den Frankfurter zu Boden, um Schlimmeres zu verhindern. Dafür gibt es Gelb.

Bochum Frankfurt 53. Holtmann setzt sich auf links gegen Tuta durch und geht in den Strafraum. Ndicka kommt aber rechtzeitig dazwischen und hindert den Bochumer am Abschluss.

Bochum Frankfurt 52. Oliver Glasner steht auch in der zweiten Halbzeit noch wild gestikulierend an der Seitenlinie. Er zeigt seinen Spielern immer wieder an, dass sie weiter vorrücken sollen. Da hat die Halbzeitansprache scheinbar nicht wirklich gefruchtet.

Augsburg Wolfsburg 52. Da hatten die Süddeutschen nun ordentlich Glück. Beinahe hätten die Wölfe auf 0:2 erhöhen können. So bleibt zunächst alles in der Reihe.

Augsburg Wolfsburg 49. Riesengelegenheit für den VfL! Zunächst steht Felix Nmecha infolge einer Hereingabe von rechts völlig frei, scheitert per Kopf aus sechs Metern aber an Koubek. Der Ball trudelt in Richtung des rechten Pfostens, wo Marmoush nachsetzen möchte. Er dreht sich einmal um sich selbst, flankt von links und findet wiederum Felix Nmecha. Erneut ist Koubek aber zur Stelle.

Leverkusen Schalke 53. Tooor für Bayer Leverkusen, 3:0 durch Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong und Moussa Diaby spielen hier die Schalker Hintermannschaft schwindelig! Einen langen Schlag köpft Patrik Schick auf Höhe der Mittelinie ins Zentrum zum Franzosen, der sofort wieder ein hohes Tempo aufnimmt und auf den Niederländer durchsteckt. Die Königsblauen sind überhaupt nicht im Bild, weshalb Frimpong aus rund zwölf Metern ohne Probleme ins rechte untere Eck vollstreckt und seinen Doppelpack bejubelt.

Mainz Leipzig 49. Während Marco Rose auf personelle Umstellungen in der Pause verzichtet hat, schickt Bo Svensson da Costa ins Rennen. Der ehemalige Frankfurter ersetzt als rechter Part der Fünferkette den angeschlagenen Kapitän Widmer.

Bochum Frankfurt 50. Danilo Soares hat in einem Luftduell einen Schlag von seinem Kapitän Losilla abbekommen. Er hält sich den Kopf, kann aber weitermachen.

Leverkusen Schalke 51. Mitchel Bakker steht offensiv heute etwas neben sich: Erst leiten Moussa Diaby und Patrik Schick einen vielversprechenden Bayer-Angriff ein und verlagern das Leder auf die linke Seite, ehe dem Niederländer der nächste primitive Fehlpass unterläuft.

Mainz Leipzig 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der MEWA-Arena! Die mit Rückenwind angereisten Sachsen sind bislang weit von ihrem spielerischen Optimum entfernt, verfangen sich immer wieder im dichten Mainzer Mittelfeld. Die Rheinhessen haben ihre zweite Großchance genutzt und sind nun im Kampf um ihren ersten Heimsieg in einer sehr guten Ausgangslage.

Mainz Leipzig 46. Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Danny da Costa

Mainz Leipzig 46. Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

Leverkusen Schalke 49. Damit ändern die Gäste aus Gelsenkirchen auch das Spielsystem. Die Königsblauen stürmen ab sofort mit Simon Terodde als einziger Spitze und verteidigen hinten mit einer Fünferkette.

Mainz Leipzig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bochum Frankfurt 48. Die dritte Ecke wird von der SGE geklärt.

Bochum Frankfurt 47. Bochum kommt mit zwei Ecken in die zweite Halbzeit. Nach dem zweiten Versuch zieht Gamboa aus der Distanz ab. Sein Schuss wird abgefälscht. Es gibt erneut Ecke.

Bochum Frankfurt 46. Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Timothy Chandler

Bochum Frankfurt 46. Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Kristijan Jakić

Augsburg Wolfsburg 46. Die zweite Halbzeit läuft.

Leverkusen Schalke 46. Weiter geht’s in der BayArena – während Xabi Alonso keine personellen Änderungen vornimmt, wechselt Frank Kramer zweimal. Mehmet-Can Aydın sowie Thomas Ouwejan kommen nun für Sebastian Polter und Tobias Mohr in die Begegnung.

Augsburg Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bochum Frankfurt 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leverkusen Schalke 46. Einwechslung bei FC Schalke 04: Thomas Ouwejan

Leverkusen Schalke 46. Auswechslung bei FC Schalke 04: Tobias Mohr

Leverkusen Schalke 46. Einwechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

Leverkusen Schalke 46. Auswechslung bei FC Schalke 04: Sebastian Polter

Leverkusen Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Wolfsburg 45. Halbzeitfazit:

Pause in Augsburg, die Heimelf liegt mit 0:1 gegen Wolfsburg zurück. Die Fuggerstädter erwischten den etwas aktiveren Start, danach kamen auch die Niedersachsen besser rein. Mit ihrer ersten wirklich nennenswerten Aktion brachte Gerhardt sie nach 27 Minuten schließlich in Führung. In der Folge brauchten die Hausherren einige Momente, um wieder in Spiel zu finden. Die Schlussphase der ersten Hälfte war dann geprägt von einer Rudelbildung und vielen Nickligkeiten. Spielfluss existierte nicht mehr, stattdessen gerieten Spieler und Funktionäre beider Teams immer wieder aneinander. Hoffen wir auf Besserung im zweiten Durchgang - bis gleich!

Mainz Leipzig 45. Halbzeitfazit:

Der 1. FSV Mainz 05 führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den RB Leipzig mit 1:0. Nach einer unspektakulären ersten Viertelstunde schrammten die Sachsen durch einen Kopfball Haïdaras an den Pfosten sowie Forsbergs Mitteldistanzschuss, der den rechten Winkel nur knapp verfehlte, innerhalb kurzer Zeit zweimal hauchdünn an der Führung vorbei (18.). Auf der Gegenseite verzeichneten die Hausherren durch Onisiwo ihren erste gute Gelegenheit (24.). Sie läuteten mit dieser eine offensive Phase, die trotz etlicher Kontakte innerhalb des gegnerischen Strafraums lange Zeit ertraglos blieb. Mit der letzten Aktion vor dem Kabinengang waren die Nullfünfer dann aber doch erfolgreich: Ingvartsen verwertete einen tolle Vorlage Stachs aus spitzem Winkel in die flache linke Ecke (45.). Bis gleich!

Bochum Frankfurt 45. Halbzeitfazit

Die erste Halbzeit zwischen Bochum und Frankfurt hatte nicht viel zu bieten und endete folgerichtig mit einem leistungsgerechten 0:0. Das Spiel war von Beginn an zerfahren. Es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld und nur ganz wenige Strafraumaktionen. Bochum schaffte es, die Eintracht auf sein Niveau herunterzuziehen. Die Gäste spielen nämlich weit unter ihren Möglichkeiten. Der VfL kann bisher ganz zufrieden sein. Die Mannschaft von Thomas Letsch ist leicht überlegen. Sie schloss aber viel zu schwach ab, wenn sie dann mal in Schussposition war. Die zweite Halbzeit kann nur besser werden.

Leverkusen Schalke 45. Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Tobias Reichel bittet die Teams in die Kabinen! Bayer Leverkusen liegt nach einem insgesamt zähen ersten Durchgang mit 2:0 gegen den FC Schalke 04 vorne. Über weite Strecken ließen die Königsblauen hinten nichts anbrennen, wurden jedoch im Angriff selbst kein einziges Mal wirklich gefährlich. Kurz vor der Pause löste Moussa Diaby per Fernschuss den Knoten und brachte die Werkself etwas überraschend in Führung. Keine drei Minuten später legten die Rheinländer durch Jeremie Frimpong nach, weshalb es von Schalke nun eine klare Leistungssteigerung benötigt.

Mainz Leipzig 45. Ende 1. Halbzeit

Augsburg Wolfsburg 45. Ende 1. Halbzeit

Mainz Leipzig 45. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Marcus Ingvartsen

Sekunden vor dem Pausenpfiff geht Mainz in Führung! Stach setzt sich im halbrechten Offensivkorridor gegen Diallo durch und bedient Ingvartsen mit einem Pass in die Tiefe. Der Däne befördert den Ball vom Fünfereck mit dem ersten Kontakt per rechtem Fuß in die flache linke Ecke.

Augsburg Wolfsburg 45. Auf dem Spielfeld geht es nur noch mit Fouls und Nickligkeiten zur Sachen. Immer wieder liegen Akteure auf dem Boden, die Stimmung ist extrem aufgeheizt.

Leverkusen Schalke 45. Ende 1. Halbzeit

Mainz Leipzig 43. Leipzig wird nach langer Zeit wieder gefährlich! Gegen aufgerückte Rheinhessen spielt Nkunku von halblinks mittig hinter die Viererkette zu Forsberg. FSV-Schlussmann Zentner ist gerade noch rechtzeitig vorgerückt, um vor dem Schweden zu retten.

Augsburg Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Bochum Frankfurt 45. Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Leverkusen Schalke 45. Das ist zu schlichtweg wenig: Für die Gäste bringt Tobias Mohr einen Eckstoß von der rechten Fahne nach innen – der landet aber direkt in den Armen von Bayer-Keeper Lukáš Hrádecký.

Bochum Frankfurt 44. Holtmann geht rechts mit dem Ball in den Strafraum. Dann zieht er mit links aufs lange Eck ab. Er trifft den Ball aber nicht richtig. Trapp hält den Schuss ohne Probleme fest.

Mainz Leipzig 42. Nach einer hohen Verlagerung auf die tiefe rechte Außenbahn hat Kapitän Widmer viel Zeit für eine saubere Flanke vor den Kasten. Sein Vorlagenversuch ist aber viel zu hoch angesetzt und segelt über Freund und Feind hinweg ins linke Toraus.

Augsburg Wolfsburg 43. Nach dem ganzen Trubel geht es nun auch mal mit Fußball weiter. So richtig viel Spielfluss ist aber noch nicht wieder drin.

Leverkusen Schalke 44. Wie reagiert Schalke auf den zweifachen Rückschlag? Obwohl Frank Kramer mit zwei echten Spitzen agiert, ist von den Königsblauen in der Offensive nichts zu sehen.

Bochum Frankfurt 43. Götze probiert es mit einem Schlenzer aus der Distanz. Sein Schuss fliegt aber relativ deutlich am rechten Winkel vorbei.

Augsburg Wolfsburg 40. Gelbe Karte für Niko Kovač (VfL Wolfsburg)

Am Seitenrand geraten zusätzlich Kovač und FCA-Manager Reuter aneinander. Auch die beiden werden mit dem gelben Karton bedacht.

Mainz Leipzig 39. Leipzig erhöht seine Ballbesitzwerte in den letzten Minuten, doch das geht auch zu diesem Zeitpunkt kaum mit Raumgewinn einher. Gegen diese fokussierten Mainzer ist der Weg zum dreifachen Punktgewinn sehr weit.

Bochum Frankfurt 40. Gelbe Karte für Simon Zoller (VfL Bochum)

Zoller bekommt eine Gelbe Karte dafür, dass er den Abstand zu einem Freistoß einfach nicht einhalten will. Das war maximal überflüssig.

Leverkusen Schalke 41. Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Jeremie Frimpong

Der schnelle Doppelschlag der Werkself! Erst spaziert Callum Hudson-Odoi durch das gesamte Mittelfeld und bedient Moussa Diaby im rechten Strafraum. Dort wartet der 23-Jährige einen Moment, ehe Jeremie Frimpong hinterläuft. Der Niederländer dringt schließlich an den Fünfmeterraum vor und schiebt locker in die linke untere Ecke ein – damit trifft Frimpong zum dritten Mal in dieser Saison.

Bochum Frankfurt 39. Das spannendste an diesem Spiel ist bisher das Duell Hofmann gegen Ndicka. Der Stürmer von Bochum und der Verteidiger von Frankfurt kämpfen immer wieder intensiv um den Ball.

Augsburg Wolfsburg 40. Gelbe Karte für Paulo Otávio (VfL Wolfsburg)

...und Paulo Otávio sehen infolge der Rudelbildung Gelb.

Augsburg Wolfsburg 40. Gelbe Karte für Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg)

...als auch Gouweleeuw...

Augsburg Wolfsburg 40. Gelbe Karte für Carlos Gruezo (FC Augsburg)

Sowohl Gruezo...

Leverkusen Schalke 38. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Moussa Diaby

Xabi Alonso darf zum ersten Mal als Bayer-Coach jubeln – und das war eine super Bude! Robert Andrich spielt Moussa Diaby vor dem Sechzehner frei, der plötzlich mal ein bisschen Platz hat und noch einige Schritt nach vorne geht. Aus rund 20 Metern verfrachtet der Franzose den Ball letztlich humorlos im rechten Kreuzeck. Für Diaby ist es nach langer Durststrecke das erste Saisontor.

Mainz Leipzig 36. Infolge einer weiteren Hereingabe von links landet der zweite Ball bei Stach. Der zieht aus halbrechten 19 Metern mit dem rechten Spann ab. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über den Gästekasten hinweg.

Augsburg Wolfsburg 38. Gelbe Karte für Maximilian Bauer (FC Augsburg)

Bauer wird für ein Foul verwarnt. Es entsteht eine Rudelbildung...

Bochum Frankfurt 36. Die Ecke von rechts wird kurz ausgeführt. Dann kommt der Ball aber trotzdem hoch in die Mitte. Mehrere Bochumer verpassen. Dadurch bekommt Borré beinahe die Chance. Er ist aber zu überrascht und trifft den Ball nicht.

Augsburg Wolfsburg 37. Gelbe Karte für Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg)

Gerhardt schubst Iago im Mittelfeld weg. Gelb.

Bochum Frankfurt 35. Borré bringt von rechts eine Flanke in Richtung Alario. Mašović kommt aber vor dem Argentinier an den Ball und klärt zur Ecke.

Leverkusen Schalke 37. Bei den Gästen hat Frank Kramer vor dem Spiel die gesamte Viererkette neu formiert – was Startelf-Debütanten Leo Greiml, Tobias Mohr und Cédric Brunner bisher überhaupt nicht anzumerken ist.

Augsburg Wolfsburg 36. Arnold tritt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld nach vorne. Der ruhende Ball ist allerdings viel zu kurz angesetzt. Keine Gefahr.

Leverkusen Schalke 35. Puh! Mitchel Bakker hat an der linken Grundlinie eigentlich alle Zeit der Welt für eine vernünfitge Flanke, schießt jedoch Cédric Brunner aus kurzer Entfernung ab.

Bochum Frankfurt 34. Losilla hat endlich mal wieder einen Abschluss für Bochum. Der Kapitän bekommt nach einer Flanke von der linken Seite den Ball im Rückraum. Er zieht volley mit rechts ab. Sein Schuss geht ein paar Meter über das Tor.

Mainz Leipzig 33. Aarón Martín produziert von der linken Außenbahn eine weitere scharfe Flanke, sich im Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt senkt. Sowohl Onisiwo als auch Ingvartsen verpassen eine Abnahme der Hereingabe.

Augsburg Wolfsburg 33. Was fällt den Gastgebern auf diesen Rückstand ein? Aktuell tun sie sich relativ schwer, mit dem 0:1 umzugehen.

Bochum Frankfurt 32. Oliver Glasner ist mit der Leistung seiner Mannschaft offenbar überhaupt nicht zufrieden. Der Trainer brüllt von außen Kommandos rein und fordert seine Mannschaft auf, sich mehr zu konzentrieren.

Mainz Leipzig 30. Nach einer knappen halben Stunde haben die Roten Bullen Mühe, das Mittelfeldpressing der Rheinhessen zuverlässig zu überspielen. Hinsichtlich Chancen der höchsten Kategorie ist die Partie ausgeglichen.

Leverkusen Schalke 32. Da muss Jeremie Frimpong aufpassen! Nach einem Foul von Marius Bülter an den 21-Jährige tritt der Niederländer nach und hat großes Glück, dass er den Schalker dabei nicht erwischt – ansonsten wäre ein Platzverweise wohl im Bereich des Möglichen gewesen.

Bochum Frankfurt 30. Das Spiel ist von unterdurchschnittlichem Bundesliganiveau. Es gibt nur wenige saubere Kombinationen. Torchancen sind ebenfalls Mangelware. Bisher ist vor allem die kämpferische Leistung der beiden Mannschaften zu loben.

Augsburg Wolfsburg 30. So wirklich abgezeichnet hatte sich das 0:1 hier nicht. Wolfsburg wurde zwar immer besser, eine echte Möglichkeit gab es dagegen aber nicht. Insofern ein etwas glücklicher, aber nicht völlig unverdienter Vorsprung.

Leverkusen Schalke 30. Die Hausherren werden aktiver: Nahe der rechten Eckfahne wird Tobias Mohr von Jeremie Frimpong genarrt. Der Niederländer bringt den Ball anschließend in die Mitte, wo Charles Aránguiz das Leder aber unglücklich an den Arm springt.

Bochum Frankfurt 29. Bochum bringt eine Ecke von rechts in die Mitte. Hofmann kommt beinahe zum Kopfball. Danach will das Stadion ein Handspiel im Strafraum gesehen haben. Da war aber nichts strafbares zu erkennen.

Mainz Leipzig 27. Lee mit der Direktabnahme! Widmer legt eine Bogenlampe in der Strafraummitte per Hacke auf die linke Sechzehnerseite für den Südkoreaner ab. Der feuert den Ball aus gut 13 Metern mit dem linken Spann auf die kurze Ecke. Blaswich pariert mit dem rechten Fuß.

Leverkusen Schalke 28. Dieses Bild gab es vorhin schon einmal: Nach einem Bayer-Eckstoß prallt das Leder in den Rückraum zu Charles Aránguiz, der den Schuss aus zentraler Position diesmal zu hoch ansetzt.

Bochum Frankfurt 26. Frankfurt kommt jetzt besser ins Spiel. Die Gäste setzen sich erstmals am Bochumer Strafraum fest.

Augsburg Wolfsburg 27. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Yannick Gerhardt

Die Führung für den VfL! Kamiński setzt sich auf der rechten Außenbahn klasse durch und leitet zu Baku weiter. Der Rechtsverteidiger hat den Kopf oben, seine flache Hereingabe ist im perfekten Moment gespielt. Gerhardt löst sich am langen Pfosten und muss nur noch einschieben.

Leverkusen Schalke 26. Auf der anderen Seite wird es gefährlicher! Moussa Diaby nutzt einen Ausrutscher von Florian Flick, begibt sich sofort auf die Reise und legt im Sechzehner quer zu Patrik Schick. Dessen Torschuss wird im letzten Moment von Cédric Brunner geblockt.

Mainz Leipzig 24. Onisiwo verlangt Blaswich alles ab! Der Österreicher tanzt auf dem rechten Flügel Halstenberg und Diallo aus, zieht nach innen und schießt aus 17 Metern auf die flache rechte Ecke. Blaswich taucht schnell ab, rutscht über den Boden und verhindert den Einschlag mit der linken Hand.

Augsburg Wolfsburg 26. Das anfängliche Tempo hat inzwischen ein wenig nachgelassen. Auf weitere Chancen warten wir noch vergeblich.

Leverkusen Schalke 25. Einen kleines offensives Lebenszeichen der Gäste: Im linken Bereich hat Tobias Mohr eine ganze Menge Freiraum, findet aber weder Sebastian Polter noch Simon Terodde.

Bochum Frankfurt 23. Jakić spielt einen richtig guten Steckpass auf Alario, der nicht im Abseits steht. Der Stürmer geht allein in den Strafraum. Sein erster Kontakt ist aber nicht ideal. Dadurch ist die Schussposition nicht perfekt. Sein Abschluss geht direkt auf Riemann, der den Ball abwehrt.

Mainz Leipzig 22. Aarón Martíns hohe Hereingabe von der linken Außenbahn verlängert Ingvartsen am Elfmeterpunkt trotz enger Bewachung per Stirn in Richtung langer Ecke. RBL-Keeper Blaswich muss aber nicht eingreifen, da zum Pfosten doch gut anderthalb Meter fehlen.

Augsburg Wolfsburg 23. Immerhin: Die Grün-Weißen setzen sich jetzt ein wenig fest in der gegnerischen Hälfte. Das wird Coach Kovač gefallen.

Leverkusen Schalke 23. Leverkusen lässt den Ball nach wie vor geduldig durch die eigenen Reihen kursieren. Die Schalker verteidigen sehr konsequent und lassen kaum etwas durch.

Bochum Frankfurt 22. Bochum läuft sehr hoch an. Das veranlasst Trapp zu einem Fehlpass, der bei Osterhage landet. Der VfL-Spieler kann den Ball zwar nicht verarbeiten, aber das Pressing der Heimmannschaft zeigt zunehmend Wirkung.

Leverkusen Schalke 21. Alles in allem ist aber beiden Mannschaften eine leichte Nervosität anzumerken. Offenbar will niemand will schon in der Anfangsphase einen entscheidenden Fehler begehen.

Bochum Frankfurt 20. Holtmann spielt auf links einen Doppelpass mit Hofmann und hat dann Platz zum Flanken. Seine Hereingabe ist aber viel zu weit und geht ins Aus.

Augsburg Wolfsburg 20. Von den Norddeutschen müsste offensiv etwas mehr kommen. So gewinnt der FCA mehr und mehr Selbstvertrauen.

Bochum Frankfurt 19. Die Leistungssteigerung von Bochum im Vergleich zur Vorwoche ist enorm. Die Hausherren sind seit einigen Minuten sogar leicht überlegen.

Mainz Leipzig 19. Haïdara scheitert am Pfosten! Der Franzose köpft nach Nkunkus Flanke von links aus mittigen acht Metern unbedrängt auf die linke Ecke. Für den geschlagenen Zentner rettet das Aluminium. Augenblicke später rauscht Forsbergs Rechtsschuss aus mittigen 17 Metern hauchdünn am rechten Winkel vorbei.

Mainz Leipzig 16. Halstenberg findet Werner! Der auf dem linken Flügel in Szene gesetzte Außenverteidiger flankt ohne Gegenwehr auf die nahe Sechzehnerseite. Werner erreicht den halbhohen Ball mit der Stirn, befördert ihn aber weit links neben den Kasten.

Bochum Frankfurt 17. Pellegrini lädt Bochum zum ersten Abschluss ein. Der Italiener vertändelt den Ball in der Nähe des eigenen Strafraums gegen Hofmann. Hofmann spielt Zoller an, der in den Strafraum geht und abzieht. Er trifft den Ball aber komplett falsch. Die Kugel kullert einige Meter am langen Pfosten vorbei und geht nicht mal ins Toraus.

Leverkusen Schalke 18. Bei Leverkusen laufen nahezu alle Angriffe nach dem gleichen Schema ab. Auf der rechten Seite bekommen die Gäste sowohl Moussa Diaby als auch Jeremie Frimpong noch nicht in den Griff. Dennoch hat Schalke klare Bayer-Chancen bislang verhindern können.

Bochum Frankfurt 16. Förster bringt den Ball von links in die Mitte. Ein Frankfurter klärt am ersten Pfosten per Kopf.

Bochum Frankfurt 16. Bochum wird immer aktiver und holt eine erste Ecke raus.

Augsburg Wolfsburg 17. ...der Standard bringt nichts ein.

Mainz Leipzig 13. Die Svensson-Auswahl arbeitet sehr konzentriert gegen den Ball. Sie lässt dem Favoriten schon kurz hinter der Mittellinie kaum Platz und kann brenzlige Situationen in der Nähe des eigenen Kastens bisher verhindern.

Augsburg Wolfsburg 16. Die Maaßen-Elf wird immer stärker: Nun ist es Gumny, der mit einer tollen Seitenverlagerung auf rechts geschickt wird. Seine Hereingabe wird gerade noch zur Ecke geblockt...

Bochum Frankfurt 15. Keine der beiden Mannschaften kann sich bisher in Abschlusspositionen bringen. Es ist ein ausgeglichenes Spiel ohne viele Höhepunkte.

Leverkusen Schalke 15. Den daraus resultierenden Freistoß von rechts setzt Moussa Diaby einen Tick zu flach an, weshalb Sebastian Polter für die Königsblauen ohne Mühe klären kann.

Augsburg Wolfsburg 13. Wahnsinnstat von Casteels! Vargas wird klasse per Kopf entlang der rechten Strafraumkante an die Grundlinie geschickt. Seine Flanke landet vier Meter vor dem Kasten bei Demirović. Dessen Abschluss wischt der scheinbar geschlagene Casteels mit einer Pranke über das Gehäuse. Überragend gehalten!

Bochum Frankfurt 13. Holtmann geht auf links an Jakić vorbei. Hofmann ist aber gerade nicht in der Mitte. Deshalb landet die Flanke von Holtmann in den Armen von Trapp.

Mainz Leipzig 10. Onisiwo ist im Strafraumzentrum Adressat eines Flugballs Lees aus dem halblinken Offensivkorridor. Der Österreicher will per Kopf auf Ingvartsen weiterleiten. Orban hat dies vorausgeahnt und fängt den Ball vor dem Dänen ab.

Leverkusen Schalke 13. Gelbe Karte für Maya Yoshida (FC Schalke 04)

Maya Yoshida ist für Jeremie Frimpong zu langsam und holt den Niederländer von den Beinen.

Augsburg Wolfsburg 12. Den etwas wacheren Eindruck machen die Fuggerstädter. Immer mal wieder suchen sie mit einem schnellen Pass in die Spitze einen Angreifer. Bisher haben die Gäste das Ganze aber im Griff.

Leverkusen Schalke 11. Der Ball zappelt zum ersten Mal im Netz der Schalker, doch der Treffer zählt nicht! Im Anschluss an einen Standard wird Marius Bülter zunächst im eigenen Starfraum von Piero Hincapié gefoult. Erst danach fällt das Leder auf die Füße von Charles Aránguiz, der aus der Ferne sehenswert verwandelte.

Bochum Frankfurt 10. Pellegrini bringt aus dem linken Halbfeld eine gute Flanke auf den zweiten Pfosten. Es kommt aber kein Frankfurter an den Ball.

Bochum Frankfurt 9. Bochum kommt das erste Mal in den Strafraum. Zoller bringt den Ball per Volley in die Mitte auf Hofmann. Trapp kommt gerade so dazwischen. Dann geht die Fahne hoch. Hofmann war im Abseits.

Augsburg Wolfsburg 9. Ansonsten sehen wir einen recht verhaltenen Beginn. Beide Mannschaften wollen offensiv agieren, stehen defensiv aber auch weitgehend sicher.

Leverkusen Schalke 9. Ausbaufähig: Tobias Mohr schlägt eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld nach innen. Der Ball segelt jedoch deutlich zu weit und landet im Toraus.

Mainz Leipzig 7. Die Roten Bullen bringen ihre erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen. Sie haben aber Mühe, Tempo in ihre Kombinationen zu bringen und suchen daher noch den Weg in das letzte Felddrittel.

Bochum Frankfurt 7. Alario hat die erste Chance. Der Argentinier wird 20 Meter zentral vor dem Tor von Götze angespielt. Dann zieht er flach ab. Mehrere Spieler nehmen Riemann die Sicht. Der Ball geht zum Glück für den Torwart knapp am linken Pfosten vorbei. Da wäre er niemals rangekommen.

Bochum Frankfurt 6. Es gibt nach wie vor keine Kombinationen, die funktionieren. Die Passgenauigkeit lässt auf beiden Seiten zu Wünschen übrig.

Leverkusen Schalke 7. Viel läuft bei Bayer wie gewohnt über die rechte Seite: Jeremie Frimpong schickt Moussa Diaby in den Sechzehner, der aus ziemlich spitzem Winkel ans Außennetz schießt.

Mainz Leipzig 4. Hack flankt die Premierenecke von der rechten Fahne zu nahe vor den Gästekasten. Gulácsi-Ersatz Blaswich ist rechtzeitig vorgerückt und fängt den Ball aus der Luft.

Augsburg Wolfsburg 6. Pingpong im Strafraum der Wölfe! Infolge eines Freistoßes aus dem linken Halbfeld macht Gurezo die Kugel per Kopf heiß. Gouweleeuw trifft sie im Zentrum allerdings nicht, Gumnys Schuss wird von links nach rechts abgefälscht. Am Ende wird korrekterweise auf eine Abseitsstellung von Gruezo entschieden.

Leverkusen Schalke 6. Erstmals beißt sich die Werkself über einen längeren Zeitraum in der gegnerischen Hälfte fest, verliert aber schließlich die Kugel an den aufmerksamen Florian Flick. Charles Aránguiz stoppt eine anschließende Konterchance der Gäste mit einem Foul.

Bochum Frankfurt 3. Frankfurt erobert im Gegenpressing nah am Bochumer Strafraum den Ball. Borré bekommt die Kugel zentral im Strafraum. Er kommt aber nicht zum Abschluss, weil ein Verteidiger dazwischen kommt.

Leverkusen Schalke 4. Ein Augenmerk werden beide Trainer am heutigen Nachmittag sicherlich auf die Defensive legen. Lediglich der VfL Bochum hat in dieser Saison mehr Gegentore kassiert als Leverkusen und Schalke.

Augsburg Wolfsburg 4. Ein flotter Beginn auf beiden Seiten. Die Hausherren machen frühzeitig Druck, auf der Gegenseite sucht die Kovač-Elf ihr Heil in Kontern.

Mainz Leipzig 1. Mainz gegen Leipzig – Durchgang eins in der MEWA-Arena ist eröffnet!

Mainz Leipzig 1. Spielbeginn

Bochum Frankfurt 2. Das Spiel geht ziemlich wild los. Der Ballbesitz wechselt häufig und es kommt noch keine Ruhe rein.

Leverkusen Schalke 2. Moussa Diaby setzt auf der rechten Außenbahn den ersten Sprint an und rennt Maya Yoshida davon. Die folgende Hereingabe des Franzosen kommt allerdings nicht bei Patrik Schick an.

Bochum Frankfurt 1. Spielbeginn

Mainz Leipzig Es gibt eine Schweigeminute für die verstorbene Mainzer Vereinsikone Horst Hülß.

Leverkusen Schalke 1. Der Ball in der BayArena rollt – als Schiedsrichter sorgt Tobias Reichel für Ordnung!

Leverkusen Schalke 1. Spielbeginn

Augsburg Wolfsburg 1. Auf geht's.

Augsburg Wolfsburg 1. Spielbeginn

Mainz Leipzig Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Augsburg Wolfsburg Von diesen Regionen können die Niedersachsen bisher nur träumen. Nach acht Spieltagen stehen lediglich acht Zähler zu Buche – zu wenig für die eigenen Ansprüche. Dabei zeigte die Formkurve in den letzten Partien immerhin etwas nach oben. Aus den zurückliegenden drei Bundesligaspielen konnten sie zwei Siege einfahren, so auch auch jüngst im Kellerduell gegen den VfB Stuttgart (3:2). Beim FCA soll heute der Trend bestätigt werden.

Leverkusen Schalke Bei seinem Debüt verändert Xabi Alonso die Startelf der Rheinländer auf einer Position: Mitchel Bakker ersetzt im Vergleich zum Porto-Spiel Adam Hložek – somit wird Leverkusen mit einer Dreierkette agieren. Frank Kramer wechselt dreimal und lässt Cédric Brunner, Leo Greiml sowie Tobias Mohr für Henning Matriciani, Thomas Ouwejan und Sepp van den Berg ran.

Mainz Leipzig Bei den Sachsen, die in der Fremde bei einem Punkt in vier Matches ein Gesamttorverhältnis von 2:10 vorweisen und die mit einem klaren Sieg im Optimalfall auf den sechsten Tabellenplatz vorrücken können, stellt Coach Marco Rose nach dem 3:1-Heimsieg gegen den Celtic FC sechsmal um. Anstelle von Gulácsi (Kreuzbandriss), Simakan, Raum, Gvardiol, Kampl und Silva beginnen Blaswich, Halstenberg, Diallo, Henrichs, Haïdara und Forsberg.

Bochum Frankfurt Oliver Glasner rotiert kräftig im Vergleich zum Unentschieden gegen Tottenham in der Champions League. Der Trainer nimmt aufgrund der englischen Woche fünf Änderungen vor. Hasebe, Rode, Kamada, Knauff und Kolo Muani (rotgesperrt) werden durch Pellegrini, Dina Ebimbe, Borré, Götze und Alario ersetzt.

Bochum Frankfurt Im Vergleich zum 0:4 in Leipzig baut Thomas Letsch seine Startaufstellung auf drei Positionen um. Außerdem wechselt er von einer Dreier- auf eine Viererkette. Hofmann, Förster und Mašović starten heute anstelle von Oermann, Horn und Góralski.

Leverkusen Schalke Bei den Gästen setzte Frank Kramer in erster Linie auf Durchhalteparolen: „Alle müssen ein bisschen weiter zusammenrücken, mehr Verantwortung übernehmen für Dinge, für die man vielleicht nicht vorgesehen war. Das gehört in solch einer Situation dazu.“ Darüber hinaus ergänzte der S04-Coach, dass der Trainerwechsel bei den Rheinländern keine echte Rolle in der Vorbereitung spielen werde.

Leverkusen Schalke Xabi Alonso betonte, dass er viele Gespräche mit den Spielern geführt habe. „Wir wollen modernen Fußball spielen. Das bedeutet: intensiv mit und ohne Ball, aktiv statt passiv und mit einer starken Mentalität. Das Team muss wissen, wie wir spielen wollen. Dominant, intensiv, kontrolliert. Wir müssen die Gewinner-Mentalität zurückgewinnen – und das von Anpfiff bis Abpfiff“, sagte der Spanier.

Bochum Frankfurt Die Eintracht hingegen ist aktuell in guter Form. Seit Mitte September der erste Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte eingefahren wurde, hat die Mannschaft von Oliver Glasner kein Spiel mehr verloren. Unter der Woche erkämpfte sich die SGE ein 0:0 gegen favorisierte Spurs. In der Bundesliga fügte man vergangene Woche Tabellenführer Union die erste Niederlage zu. Ein weiterer Erfolg heute gegen den Tabellenletzten und Frankfurt meldet sich offiziell in der Spitzengruppe an.

Augsburg Wolfsburg Es läuft derzeit richtig rund für die Fuggerstädter. Nacheinander bezwangen sie auswärts den SV Werder Bremen (1:0), daheim den FC Bayern München (1:0) und zuletzt auf fremdem Platz und in Unterzahl den FC Schalke 04 (3:2). Die Brust bei den eher schwach in die Saison gestarteten Süddeutschen dürfte damit umso breiter sein. Mit einem Erfolg heute wäre sogar Anschluss an das erste Tabellendrittel hergestellt.

Mainz Leipzig Auf Seiten der Rheinhessen, die die letzten beiden Heimspiele gegen die Roten Bullen für sich entschieden und die in dieser Saison noch auf ihren ersten Sieg vor eigenem Publikum warten (zwei Unentschieden, eine Niederlage), hat Trainer Bo Svensson im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim SC Freiburg vier personelle Änderungen vorgenommen. Lee, Ingvartsen, Fernandes und Hack ersetzen Bell, da Costa, Barreiro (allesamt auf der Bank) und Burkardt (grippaler Infekt).

Leverkusen Schalke Nicht sonderlich besser ist die Gemütslage bei den Gäste aus Gelsenkirchen: Schalke reist nach den erfolglosen Auftritten gegen Dortmund (0:1) und Augsburg (2:3) ebenfalls mit zwei Pleiten an und hängt im Tabellenkeller fest. Dass sich am vergangenen Wochenende auch noch Sepp van den Berg und Rodrigo Zalazar verletzt haben und langfristig ausfallen werden, verschärfte die Lage bei den Königsblauen. Auch der Stuhl von Trainer Frank Kramer wackelt allmählich.

Bochum Frankfurt Bochums neuer Trainer Thomas Letsch hat bei seinem Debüt vergangene Woche in Leipzig die Grenzen seiner eigenen Mannschaft aufgezeigt bekommen. Der VfL ging sang- und klanglos mit 0:4 unter. Das Ergebnis hätte am Ende noch höher ausfallen können. Die Blau-Weißen waren in allen Belangen hoffnungslos unterlegen. Heute gegen Frankfurt muss eine massive Leistungssteigerung her, um das Punktekonto aufzustocken. Bochum steht nach wie vor mit nur einem Pünktchen auf dem letzten Tabellenplatz.

Mainz Leipzig Der RB Leipzig scheint sich nach dem vereinsfußballfreien Wochenende sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Bühne zu stabilisieren. Waren die Roten Bullen mit Pleiten bei Real Madrid (0:2) und bei Borussia Mönchengladbach (0:3) in die Länderspielpause gegangen, fertigten sie daraufhin den VfL Bochum mit 4:0 ab und wahrten ihre Chance auf den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale durch einen 3:1-Heimerfolg gegen den Celtic FC. In der Bundesliga wollen sie heute mit einem weiteren Dreier in Sichtweite zu den Europapokalplätzen kommen.

Mainz Leipzig Nachdem der 1. FSV Mainz 05 Anfang September nach zehn Punkten aus den ersten fünf Partien als Team der erweiterten Spitzengruppe gegolten hatte, zog er aus den jüngsten drei Begegnungen lediglich einen einzigen Zähler und ist in die untere Tabellenhälfte abgerutscht. Der 1:4-Auswärtspleite bei der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1:1-Heimremis gegen Hertha BSC vor der Länderspielpause folgte am letzten Samstag eine 1:2-Niederlage beim SC Freiburg, bei der die Nullfünfer nach dem 0:2-Pausenrückstand durch Aarón Martín (52.) nur noch den Anschluss herstellten.

Leverkusen Schalke Leverkusen ist wohl die größte Enttäuschung der bisherigen Saison. Mickrige fünf Punkte aus acht Begegnungen bedeuten der schlechtesten Bundesliga-Start seit 40 Jahren – der zu personellen Konsequenzen geführt hat. Nach den jüngsten Niederlagen gegen den FC Bayern (0:4) und Porto (0:2) musste Gerardo Seoane den Trainerposten auf der Bayer-Bank räumen. Der Schweizer wurde durch einen großen Namen ersetzt: Xabi Alonso soll fortan den Turnaround schaffen.

Bochum Frankfurt Hallo und herzlich willkommen zum 9. Spieltag der Bundesliga. Heute um 15:30 Uhr ist Eintracht Frankfurt beim VfL Bochum zu Gast.

Augsburg Wolfsburg Hallo und herzlich willkommen zum neunten Spieltag der Bundesliga! Der FC Augsburg will heute gegen den VfL Wolfsburg den vierten Sieg in Serie einfahren. Ob das gelingt? Das erfahren wir ab 15:30 Uhr.

Mainz Leipzig Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der 1. FSV Mainz 05 fordert am 9. Spieltag seinen Tabellennachbarn RB Leipzig heraus. Rheinhessen und Sachsen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der MEWA-Arena gegenüber.