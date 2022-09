Fürth St. Pauli 77. Der bemühte, aber glücklose Sieb verabschiedet sich in den vorzeitigen Feierabend. Erster Einwechselspieler auf Seiten der Hausherren ist Ache.

Regensburg Kiel 71. Auswechslung bei Holstein Kiel: Alexander Mühling

Paderborn Magdeburg 76. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Raphael Obermair

Paderborn Magdeburg 75. Gelbe Karte für Dennis Srbeny (SC Paderborn 07)



Regensburg Kiel 71. Nach einer Ecke kommt es dann zur ersten guten Chance der Halbzeit! Im Rückraum kommt der Ball im zweiten Anlauf zu Mühling, der links im Strafraum aus etwa zehn Metern flach ins kurze Eck abzieht. Der Schuss wird geblockt, springt aber nach halbrechts in den Strafraum, wo Erras zum nächsten Schuss ansetzen kann. Aus elf Metern setzt er die Kugel flach ins rechte Eck, doch Elvedi ist direkt vor dem Pfosten da und klärt auf der Linie. Vielleicht wäre das Leder aber auch eh an den Pfosten gegangen.

Fürth St. Pauli 76. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Ragnar Ache

Fürth St. Pauli 76. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Armindo Sieb

Fürth St. Pauli 74. Wie gehen die Braun-Weißen mental mit diesem neuerlichen Rückschlag um? Verlieren sie auch hier und heute in Franken, müssen sie erst einmal Abstand von den Spitzenrängen der 2. Bundesliga nehmen.

Paderborn Magdeburg 73. Nächste Idee beim SCP: Distanzschüsse! Muslija holt zu seinen gefürchteten Schlenzern aus und bezwingt Reimann beinahe mit einem gefährlichen Fernschuss von der linken Seie. Der FCM-Keeper rettet mit den Fingerspitzen zur Ecke.

Regensburg Kiel 68. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Nicklas Shipnoski

Paderborn Magdeburg 72. Kopfball-Kombination! Platte ist schon wieder im Fokus und legt den Ball nun mit einem Kopfball ideal für seinen Mitspieler auf. Pieringer hebt ebenfalls zum Kopfball und drückt die Kugel in die Arme von Reimann. Dem SCP fehlt heute die Präzision.

Regensburg Kiel 68. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Aygün Yildirim

Regensburg Kiel 68. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Benedikt Gimber

Fürth St. Pauli 72. Elfmeter verschossen von Leart Paqarada, FC St. Pauli

Wie in der Vorwoche vergibt Paqarada vom Elfmeterpunkt! Nachdem er gegen Paderborn am gegnerischen Keeper gescheitert ist, donnert er den Ball mit dem linken Spann diesmal auf die obere rechte Ecke. Der Ball fliegt gegen die Unterkante der Latte und setzt dann klar vor der Linie auf, ehe Fürth klären kann.

Regensburg Kiel 68. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Blendi Idrizi

Paderborn Magdeburg 70. Paderborn drängt auf das Führungstor! Nun folgen die Chancen fast im Sekundentakt. Nur wenige Augenblicke nach dem Kopfball geht Platte nun energisch auf die FCM-Abwehr und stibitzt den Gästen so den Ball im eigenen Strafraum. Reimann rennt sofort raus und wirft sich in höchster Not auf den Ball.

Regensburg Kiel 67. Was für eine Szene: Die folgende Ecke geklärt und hoch herausgeschlagen, obwohl der Regensburger eigentlich massiv Zeit gehabt hätte. Der Kieler köpft etwas hektisch direkt wieder nach vorne, wo der nächste Regensburger die Kugel in den Himmel kloppt. Ein Raunen geht durch das Publikum, das wirklich nicht viel für den Eintrittspreis geboten bekommt.

Fürth St. Pauli 71. ... und es gibt Strafstoß für St. Pauli!

Fürth St. Pauli 70. Nach einem möglicherweise strafstoßwürdigen Stoß Tillmans gegen Matanović, das Referee Martin Petersen übersehen hat, meldet sich der VAR und ruft den hauptverantwortlichen Unparteiischen in die Review-Arena...

Paderborn Magdeburg 69. Viel Platz für Platte! Justvan krallt sich den nächsten Eckball und schlägt seine Hereingabe scharf auf den ersten Pfosten. SCP-Stürmer Platte setzt sich gegen seine Bewacher durch und köpft knapp übers Gestänge!

Regensburg Kiel 66. Das gleich passiert bei einer Ecke von rechts. Die Verlängerung am kurzen Pfosten fliegt aber so hoch, dass sich vor Reese am zweiten Pfosten der Verteidiger aufbauen und zur Ecke blocken kann.

Paderborn Magdeburg 68. Wieder eine knifflige Szene im Strafraum! Bei einer Flanke vor dem FCM-Kasten liefern sich Bittroff und Pieringer ein umkämpftes Duell um den Ball. Da allerdings beide Spieler jeweils am Trikot ziehen, lässt der Referee die Szene laufen.

Fürth St. Pauli 69. St. Pauli ist immer noch weit von der Spielfreude entfernt, die in weiten Teilen der ersten Halbzeit für eine klare Überlegenheit gesorgt hat. Der Gast schafft es nur noch ganz selten in das letzte Felddrittel.

Paderborn Magdeburg 66. Hilft den Ostwestfalen ein Standard? Innenverteidiger Heuer geht bei einem Eckstoß mit nach vorn und köpft das Leder mit der Stirn über die Latte.

Paderborn Magdeburg 65. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marvin Pieringer

Fürth St. Pauli 66. Fürth hat durch die beiden Treffer das Selbstvertrauen wiedererlangt, das für einen proaktiven Aufritt gegen eine spielstarke Mannschaft wie St. Pauli nötig ist. Der Weg zum ersten Saisonsieg ist aber noch weit.

Paderborn Magdeburg 65. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sirlord Conteh

Paderborn Magdeburg 65. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Dennis Srbeny

Paderborn Magdeburg 65. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Marco Schuster

Paderborn Magdeburg 64. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Léo Scienza

Regensburg Kiel 62. Die Einwürfe nahe der Eckfahne werfen die Kieler immer auf den kurzen Pfosten. Dort verlängert regelmäßig ein Spieler, in dieser Situation ist es Lorenz. Bisher wurde damit aber noch niemand am langen Pfosten gefunden, der auch regelmäßig kaum besetzt ist.

Paderborn Magdeburg 64. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Luca Schuler

Paderborn Magdeburg 64. Die Einschläge am Magdeburger Tor kommt näher. Die Hausherren halten den Druck hoch und gewinnen auch im Rückraum die Duelle um den zweiten Ball.

Paderborn Magdeburg 63. In verbleibenden rund 30 Minuten wird es in Paderborn wohl nur das Spiel auf ein Tor geben. Erzwingt der SCP noch das 1:0 oder nimmt der FCM zu zehnt einen Zähler mit?

Fürth St. Pauli 63. Gelbe Karte für Etienne Amenyido (FC St. Pauli)

Die Partie im Ronhof wird hitziger! Joker Amenyido zieht unweit der Mittellinie gegen Raschl durch. Referee Martin Petersen ahndet sein Einsteigen mit einer Verwarnung.

Regensburg Kiel 60. Eine Stunde ist rum und mit der Halbzeit hat sich das Spiel nicht wirklich verbessert. Das fußballerische Tempo ist weiterhin sehr überschaubar, sodass es aus dem Spiel kaum zu Chancen kommt.

Paderborn Magdeburg 61. Magdeburg spielt mit dem Feuer! Keeper Reimann begibt sich unnötig ins Risiko und verstolpert einen Kurzpass zum Gegner. Gegen den den durchstartenden Platte macht der FCM-Schlussmann seinen Fehler aber wieder gut und blockt den Ball im linken Fünfer-Eck stark ab.

Fürth St. Pauli 61. Gästetrainer reagiert auf die katastrophale erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelwechsel. Er bringt Amenyido und Matanović für Otto und Daschner.

Fürth St. Pauli 60. Einwechslung bei FC St. Pauli: Igor Matanović

Fürth St. Pauli 60. Auswechslung bei FC St. Pauli: Lukas Daschner

Fürth St. Pauli 60. Einwechslung bei FC St. Pauli: Etienne Amenyido

Fürth St. Pauli 60. Auswechslung bei FC St. Pauli: David Otto

Regensburg Kiel 56. Au weia, jetzt wird es bodenlos! Ein Rückpass der Regensburger auf den Keeper geht viel zu weit nach außen, sodass Stojanović an der rechten Eckfahne die Ecke verhindern muss. Er wird leicht angelaufen und will nach vorne schlagen, doch sein Schlag geht nach 20 Metern rechts ins Seitenaus. Das Niveau ist aktuell wirklich ganz schlecht.

Fürth St. Pauli 60. Gelbe Karte für Max Christiansen (SpVgg Greuther Fürth)

Christiansen ist mit einer Grätsche unweit der Mittellinie zu spät gekommen und hat nur Smith getroffen. Als erster Fürther sieht er die Gelbe Karte.

Paderborn Magdeburg 59. Kurz vor der Stundenmarke hält der FCM den Ball etwas länger im Mittelfeld und kann daher auch mal wieder durchatmen.

Fürth St. Pauli 58. Das Kleeblatt kann seine Schlagzahl zwar nicht halten, die ersten zarten Offensiversuche der Hanseaten aber eindämmen. In der Live-Tabelle ist es durch die Führung auf den 15. Rang vorgerückt.

Paderborn Magdeburg 56. Gelbe Karte für Maximilian Rohr (SC Paderborn 07)

Harte Gelbe für Rohr: Der Paderborner zieht bei einer Grätsche extra noch sein Bein zurück und trifft Gegenspieler Elfadli daher kaum. Der Schiri wertet die Aktion deutlich krasser und verteilt daher wieder mal etwas Farbe.

Regensburg Kiel 53. Fußballerisch ist es auf beiden Seiten unverändert ungenau. Beide Teams bekamen schon einen Eckstoß durch einen unsauberen Pass auf den Keeper.

Paderborn Magdeburg 55. Nach vorne geht es beim FCM derzeit nur noch auf der Tribüne. Der Gästeblock pusht die zehn Magdeburger lautstark nach vorne und ist stimmungsmäßig heute klar im Vorteil. Sportlich gibt es für die Titz-Elf allerdings kaum noch Entlastung.

Fürth St. Pauli 55. Die Braun-Weißen machen die Arbeit einer souveränen ersten Halbzeit innerhalb weniger Minuten völlig zunichte und rennen nun einem Rückstand hinterher.

Regensburg Kiel 50. Gelbe Karte für Charalambos Makridis (Jahn Regensburg)

Becker dribbelt vorbei und Makridis hält ihn fest. Für das taktische Foul muss es Gelb geben.

Paderborn Magdeburg 52. Wie lange kann der FCM dem Druck der Paderborner standhalten? Die Hausheren legen sich die Gäste in Überzahl zurecht und bleiben fortlaufend im letzten Drittel.

Regensburg Kiel 49. Beim Fangen eines hohen Balles muss Dähne rechts von seinem Tor an der Grundlinie in einen Zweikampf. Dabei landet ihm der Angreifer am Fuß, sodass der Keeper auch noch leicht wegknickt. Es geht aber ohne Behandlung weiter.

Fürth St. Pauli 52. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 2:1 durch Jackson Irvine (Eigentor)

Fürth dreht den Spielstand innerhalb von fünf Minuten! Irvine will nach einer hohen Hereingabe Raschls von der rechten Sechzehnerlinie an der halblinken Fünferkante auf Kosten einer Ecke per Kopf klären. Er nickt den Ball aber unhaltbar in den linken Winkel.

Paderborn Magdeburg 50. Paderborn übernimmt in Überzahl das Kommando! Auch Justvan kommt frei zum Abschluss und macht ebenfalls zu wenig daraus. Der Paderborner schießt Reimann den Ball freistehend aus zehn Metern in die Arme.

Fürth St. Pauli 51. Während Marc Schneider in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Timo Schultz mit Zander einen frischen Akteur ins Rennen. Der platzverweisgefährdete Saliakas ist in der Kabine geblieben.

Regensburg Kiel 47. Die erste Ecke des zweiten Durchgangs gehört den Störchen, doch sie rutscht von rechts durch. Es ergbit sich vom linken Flügel eine zweite Flanken-Chance, doch am Elfmeterpunkt rutscht Schulz der Kopfball etwas zu sehr über den Scheitel. So geht der Kopfball deutlich rechts vorbei.

Fürth St. Pauli 50. Gelbe Karte für Jackson Irvine (FC St. Pauli)

Irvine verhindert eine schnelle Ausführung eines Einwurfs durch John. Er handelt sich seine vierte Gelbe karte in der laufenden Saison ein.

Paderborn Magdeburg 48. Großchance für Paderborn! Bei Magdeburg patzt Condé, auf der anderen Seite trifft beinahe Conteh! Der ehemalige Magdeburger wird von Platte steil durch die Mitte geschickt und kickt den Ball aus elf Metern knapp am linken Alu vorbei!

Paderborn Magdeburg 47. Frestoß-Variante klappt nicht: Condé will die SCP bei einem Standard überraschen und spielt einen Freistoß von 25 Metern flach aus. Der Steilpass für Elfadli ist aber viel zu hart getreten und landet direkt i m Toraus.

Regensburg Kiel 46. Beide TEams kommen personell unverändert aus der Kabine.

Regensburg Kiel 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Fürth St. Pauli 48. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Branimir Hrgota

Fürth belohnt sich für eine starken Wiederbeginn! Wenige Momente nach einer sehr guten Kopfballchance Christiansens taucht das Kleeblatt nach einem Flugball aus dem Mittelfeld an der zentralen Strafraumkante auf. Abiama legt per Hinterkopf für Hrgota auf, der den Ball aus gut 17 Metern per linkem Spann trocken in die flache linke Ecke feuert.

Paderborn Magdeburg 46. FCM-Trainer Titz reagiert zur Pause auf den Platzverweis und bringt für die zweiten 45 Minuten den erfahrenen Bittroff. Außerdem ist Elfadli neu auf dem Platz. Müller und Ito haben dafür Feierabend.

Fürth St. Pauli 47. Glück für die Gäste! Nach einem hohen Ballgewinn spielt Raschl von der rechten Strafraumlinie scharf nach innen. Smith fälscht so ab, dass der Ball nur hauchdünn an der linken Stange vorbei rauscht.

Paderborn Magdeburg 46. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Alexander Bittroff

Paderborn Magdeburg 46. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Andreas Müller

Paderborn Magdeburg 46. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Daniel Elfadli

Paderborn Magdeburg 46. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Tatsuya Ito

Paderborn Magdeburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Fürth St. Pauli 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer! Verunsicherten Hausherren zeigten die Norddeutschen durch eine gute Spielanlage eine gute halbe Stunde lang die Grenzen auf. In der Schlussphase ließen sie die Franken durch fehlende Präsenz im Mittelfeld unnötigerweise wiedererstarken. Setzt Fürth nach dem Seitenwechsel den leichten Positivtrend fort oder bestätigt St. Pauli den aktuellen Zwischenstand?

Fürth St. Pauli 46. Einwechslung bei FC St. Pauli: Luca Zander

Fürth St. Pauli 46. Auswechslung bei FC St. Pauli: Manolis Saliakas

Fürth St. Pauli 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Magdeburg 45. Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn bleibt gegen mutige Magdeburger in der 1. Halbzeit zu harmlos, geht gleich aber mit einer Überzahl in den zweiten Durchgang. Nach einem zunächst ausgeglichenen Start fiel dem SCP gegen den Aufsteiger aus dem Osten lange nicht viel ein. Die Gäste überraschten bei der eigentlichen Torfabrik der 2. Liga hingegen mit ihrer eigenen Offensive und hatten sogar Pech, dass es in der 30. Minute nach einem vermeintlichen Foul an Schuler keinen Elfmeter gab. Zehn Minuten später dezimierten sich die Magdeburger daraufhin durch eine Ampelkarte von Lawrence selbst und stehen nun, trotz ansprechender Leistung, vor einer schwierigen 2. Halbzeit.

Regensburg Kiel 45. Halbzeitfazit:

Torlos geht es in die Kabinen! In einem sehr ereignisarmen Spiel nehmen sich beide Teams nicht viel. Die Regensburger sind nach zwei hohen Niederlagen zunächst auf die kompakte Defensive bedacht. Kiel bekommt dagegen kein Tempo rein, sodass es auf beiden Seiten kaum in den Strafraum ging. Mit Ausnahme einer kurzen Phase nach einer guten halben Stunde mit drei Regensburger Abschlüssen gibt es ohnehin kaum Schüsse. Es gibt also viel Steigerungsbeginn nach Wiederanpfiff.

Regensburg Kiel 45. Ende 1. Halbzeit

Regensburg Kiel 45. Wegen der Verletzungsunterbrechung gibt es zwei Minuten oben drauf. Das Spiel ist inzwischen aber so ruhig, dass man sich die auch hätte sparen können.

Regensburg Kiel 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Paderborn Magdeburg 45. Ende 1. Halbzeit

Fürth St. Pauli 45. Halbzeitfazit:

Der FC St. Pauli führt zur Pause der Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:0. Die Hanseaten waren in der Anfangsphase tonangebend und verzeichneten durch Daschner erste Annäherungen (10., 15.). Sie ließen Ball und Gegner auch in der Folge laufen und belohnten sich für ihre Überlegenheit mit der Führung, die Hartel nach einem Gestocher mitten im gegnerischen Sechzehner besorgte (19.). Nur kurz später schrammten die Franken durch ihre erste Chance, die Sieb ungenutzt ließ, nur hauchdünn am Ausgleich vorbei (21.). Ansonsten blieben die Hausherren in Sachen aktiver Spielgestaltung und Torgefahr allerdings blass. Die Kiezkicker setzten ihren bestimmenden Auftritt fort und kamen durch Irvine nach einer Ecke zu einem Lattenkopfball (30.). In der jüngsten Viertelstunde baute der Absteiger seine Spielanteile zwar leicht aus, brachten Gästetorhüter Vasilj aber kein zweites Mal ernsthaft in Bedrängnis. Bis gleich!

Paderborn Magdeburg 45. Magdeburg steht hinten drin und will sich in die Halbzeit retten. Die Paderborner drängen nach dem Platzverweis auf das schnelle 1:0.

Fürth St. Pauli 45. Ende 1. Halbzeit

Paderborn Magdeburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Fürth St. Pauli 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im Ronhof soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Paderborn Magdeburg 43. Ist die Ampelkarte von Lawrence der Dosenöffner für den SC Paderborn? Die Hausherren haben mit ihrer starken - aber bisher wirkungslosen - Offensive nun umso mehr Platz.

Regensburg Kiel 42. Reese arbeitet gegen Faber und trifft ihn nach dessen Pass noch am Fuß. Der Rechtsverteidiger geht zu Boden, doch eine Karte bleibt trotz des lauten Schreis zurecht aus.

Regensburg Kiel 39. Ein hoher Ball titscht einmal auf und springt dann wieder weit nach oben. Es ist klar, dass er acht Meter vor dem Kasten der Regensburger herunterfallen wird. Dementsprechend kommt Stojanović heraus, doch auch Wriedt und Breitkreuz gehen nach. Der Defensivmann rempelt im entscheidenden Moment Wriedt nach vorne, der nur dadurch in den Keeper stolpert. Stojanović ist nicht begeistert und bleibt kurz liegen, das hätte sich sein Verteidiger in der eigentlich geklärten Szene einfach sparen sollen.

Fürth St. Pauli 42. Christiansen ist wenige Meter vor dem rechten Strafraumeck Adressat einer Freistoßflanke aus dem linken Mittelfeld. Er ist etwas überrascht über seine Abschlussmöglichkeit und köpft recht weit links am Gästekasten vorbei.

Paderborn Magdeburg 42. Gelbe Karte für Dominik Reimann (1. FC Magdeburg)

Jetzt wird es hektisch! FCM-Schlussmann Reimann verzögert einen Eckstoß der Paderborner und wird nach einem Disput mit dem Schiedsrichter ebenfalls verwarnt.

Fürth St. Pauli 41. Gelbe Karte für David Otto (FC St. Pauli)

Otto kommt im Mittelfeld unweit der Seitenlinie zu spät gegen Hrgota, den er unnötigerweise unsanft abräumt. Auch hier ist eine Verwarnung fällig.

Paderborn Magdeburg 40. Gelb-Rote Karte für Jamie Lawrence (1. FC Magdeburg)

Ampelkarte für Lawrence! Der Magdeburger will den schnellen Conteh auf der linken Seite bei einem Konter noch stoppen und trifft den Paderborner kurz, aber klar am Standbein. Bitter für den FCM, der bisher eigentlich stark mitspielte und nun zu zehnt ran muss.

Paderborn Magdeburg 40. Der FCM hofft indes auf sein überraschendes Führungstor und nimmt nochmal einen neuen Anlauf. Mo El Hankouri flankt nach einem kurzen Antrit von rechts vors Ort, findet jedoch keinen Abnehmer.

Regensburg Kiel 36. Der Kopfball ist dagegen viel druckvoller! Aus fast identischer Position rechts am Flügel knapp zehn Meter vor der Grundlinie kommt dieses Mal eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten. Aus neun Metern bringt Mees den Kopf hinter die heranrauschende Kugel, doch er setzt den Kopfball über das Tor. Das wäre sonst schwer für Dähne geworden, doch ein Kopfballspieler ist Mees einfach nicht.

Paderborn Magdeburg 38. Wenige Minuten vor der Pause geht beim SCP offensiv weiter nur wenig. Vor allem Torjäge Platte ist nocht nicht im Spiel und hängt weitestgehend in der Luft.

Fürth St. Pauli 39. Sieb findet über halblinks einen Weg vor die braun-weiße Abwehrlinie und setzt aus 21 Metern einen Schuss mit dem linken Spann ab. FCSP-Schlussmann Vasilj ist schnell unten und begräbt den Ball unter sich.

Regensburg Kiel 35. Was ist denn hier los? Zwei Abschlüsse aus dem Strafraum in drei Minuten. Allerdings ist der Albers-Kopfball von links aus sieben Metern ins kurze Eck etwas zu locker. Die Flanke kam in einem so hohen Bogen von rechts, dass er keinen Druck hinter den Ball bringen konnte.

Paderborn Magdeburg 35. Der nächste Angriff der Gäste verläuft über die linke Seite, wo Krempicki nach einem kurzen Wackler sofort auf den Torschuss geht. Der Fernschuss aus knapp 20 Metern geht deutlich neben das Tor.

Fürth St. Pauli 36. Fürth verschiebt den Schwerpunkt des Geschehens in dieser Phase etwas weiter nach vorne und kann den Ball auch mal im Mittelfeld kreisen lassen. Am und im gegnerischen Sechzehner fehlt es aber weiterhin an Anspielstationen.

Regensburg Kiel 33. Endlich wieder ein Abschluss. Mees wird rechts in den Strafraum geschickt, wo er jedoch an Lorenz und Wahl vorbeimuss. Beide drängen die Kieler Leihgabe nach außen, den Rechtsschuss aus 13 Metern blockt Wahl dann zur Ecke nach außen.

Paderborn Magdeburg 33. Der SCP hat also durchaus Glück, dass es vor allem bei der zweiten Situation eben keinen Elfmeter für den FCM gibt und auch der VAR nicht eingreift. Generell wird Magdeburg aber mit zunehmender Spielzeit immer gefährlicher!

Regensburg Kiel 32. Einwechslung bei Holstein Kiel: Kwasi Wriedt

Regensburg Kiel 32. Auswechslung bei Holstein Kiel: Benedikt Pichler

Fürth St. Pauli 33. Asta taucht auf rechts erstmals hinter der brain-weißen Defensivkette auf. Der gebürtige Augsburger zögert aber zu lange mit einer möglichen Flanke vor den Kasten und lässt sich den Ball von Paqarada abnehmen.

Regensburg Kiel 30. Pichler hat sich auf den Boden gesetzt und muss wohl raus. Er hält sich den hinteren Oberschenkel.

Regensburg Kiel 28. Es sind die kleinen Szenen, die bislang die Zuschauenden zufrieden stellen müssen. Jüngtes Beispiel ein körperliches Aneinanderprallen von Reese mit Faber an der Auslinie. Das Resultat: Ein Einwurf für den physisch überlgenen Reese.

Paderborn Magdeburg 30. Magdeburg fordert Elfmeter! Schuler entwischt der SCP-Abwehr erneut und wird diesmal von Heuer getroffen. Der Paderborner fällt Schuler unglücklich in den Rücken und bringt den Magdeburger so zu viel. Der Schiri zeigt wieder nicht auf den Punkt, wobei diese Szene durchaus elfmeterwürdig ist...

Regensburg Kiel 25. Das Spiel plätschert weiter vor sich hin. Es ist kaum Tempo drin und auch das anfänglich hohe Pressing der Hausherren ist inzwischen deutlich zurückgefahren.

Fürth St. Pauli 30. ... und die hat es in sich! Paqaradas Ausführung von der linken Fahne lässt Irvine am kurzen Fünfereck über die Stirn in Richtung langer Ecke gleiten. Der Ball klatscht gegen die Oberkante der Latte.

Fürth St. Pauli 29. Eggestein wird durch zwei direkte Pässe Smiths und Hartels auf der linken Strafraumseite freigespielt. Der Ex-Bremer will für Otto querlegen, doch Haddadi klärt auf Kosten einer Ecke...

Paderborn Magdeburg 28. Gelbe Karte für Jamie Lawrence (1. FC Magdeburg)

Beim nächsten Konter der Ostwestfalen latscht Lawrence auf die Füße von Platte. Ebenfalls eine klare Gelbe Karte.

Paderborn Magdeburg 27. ...zieht Muslija auf! Der Offensiv-Künstler der Paderborner taucht mit einem Mal direkt vor dem Magdeburger Tor auf und ballert einen Schss aus der Drehung nur knapp neben den rechten Pfosten!

Paderborn Magdeburg 26. Der FCM schnuppert an der ersten Chance! Schuler verfolgt eine hohe Flanke in den Strafraum aufmerkam mit den Augen und geht danach in ein umkämpftes Duell mit Hoffmeier. Der Paderborner stört mit viel Körpereinsatz und kann den Torschuss gerade noch so ohne Foul verhindern. Im Gegenzug...

Fürth St. Pauli 27. Gelbe Karte für Manolis Saliakas (FC St. Pauli)

Der Griche streckt Asta auf der linken Abwehrseite bei erhöhtem Tempo nieder. Schiedsrichter Martin Petersen ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

Regensburg Kiel 22. Und dann ist die Hälfte der Gastgeber doch plötzlich völlig frei. Durch einen Pass von Mühling, der rechts vor der Mittellinie zu viel Platz hat, wird Skrzybski halblinks auf die Reise geschickt. Er kann in die Box einziehen, doch der halbhohe Linksschuss aus 13 Metern ist halbhoch überhaupt keine Gefahr für Stojanović.

Paderborn Magdeburg 24. Ein langer Ball vom rechten Flügel landet im SCP-Strafraum bei Ito. Der Japaner schiebt bei der Ballannahme ordentlich mit seinen Armen gegen Hoffmeier und wird daher schnell zurückgepfiffen.

Fürth St. Pauli 24. St. Pauli will mehr! Saliakas zieht aus dem halbrechten Offensivkorridor nach innen und nimmt aus gut 18 Metern mit dem linken Fuß Maß. Haddadi steht im Weg und verhindert, dass Linde eingreifen muss.

Regensburg Kiel 21. Es ist dann aber doch bezeichnend, dass es fast immer nur durch Standards zu Abschlüssen kommt. Das Tempo aus dem Spiel ist einfach viel zu langsam, um jemanden in einen Fehler zu zwingen.

Paderborn Magdeburg 23. Magdeburg verteilt den Ball in der eigenen Zone und geht dabei auf Nummer sicher. Paderborn stört die Gäste gerne frühzeitig und will so erneute Fehler erzwingen.

Fürth St. Pauli 21. Beinahe die schnelle Antwort der Franken! Der durch John gegen aufgerückte Norddeutsche auf halblinks hinter die Abwehrkette geschickte Sieb will den herauslaufenden Keeper Vasilj aus 14 Metern per Lupfer überwinden. Vasilj reißt die Arme rechtzeitig hoch und stoppt den Ball.

Paderborn Magdeburg 21. Gefährlicher Patzer in der FCM-Abwehr! El Hankouri spielt auf Höhe der Sechzehner-Linie einen üblen Fehlpass, der beinahe beim wartenden Conteh landet. Lawrence rettet im letzten Moment und schießt den Paderborner clever an. Abstoß FCM.

Regensburg Kiel 18. Endlich eine gute Chance! Mühling chippt von rechts eine Ecke in die Mitte. Im Rückwärtslaufen erreicht Pichler die Kugel zentral aus acht Metern. Er steht in der Luft und drückt den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. Da fehlte nicht viel!

Paderborn Magdeburg 19. Nach 20 Minuten ist die Partei weiterhin noch ohne Großchance. Für Magdeburg ist das sicherlich schon mal ein wichtiges Etappenziel.

Regensburg Kiel 15. Die erste eigene Ecke chippt der Jahn von rechts auf den kurzen Pfosten. Auch auf dieser Seite wird vom Verteidiger mit dem Kopf geklärt, doch der Ball fällt schon wenige Meter danach herunter. Makridis kommt so an das Spielgerät und zieht rechts im Strafraum aus 13 Metern ab. Der Schlenzer mit links ist aber zu locker und zu zentral, sodass Dähne einfach nur fangen muss.

Fürth St. Pauli 19. Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Marcel Hartel

St. Pauli belohnt sich mit dem Führungstor! Nach geblockten Schüssen Daschners und Paqaradas innerhalb des gegnerischen Strafraums prallt der Ball vor die Füße Hartels ab. Der stochert ihn aus mittigen sechs Metern bei freier Bahn in die halblinke Ecke.

Paderborn Magdeburg 17. Die Grundausrichtung der Gäste aus dem Osten bleibt, trotz der torgefährlichen Paderborner, aber mutig und offensiv. Die Elf von Christian Titz will früh dazwischengehen und steht hoch.

Fürth St. Pauli 18. Die verunsicherte Schneider-Auswahl hat weiterhin große Mühe, aktiv am Geschehen teilzunehmen. In den allermeisten Situationen verliert sie den Ball schon vor der Mittellinie.

Paderborn Magdeburg 15. Die Hausherren diktieren nun die Partie und setzen sich vorne fest. Magdeburg steht dagegen tiefer in der eigenen Hälfte und muss sich gegen die wendigen SCP-Stürmer beweisen.

Regensburg Kiel 12. Das hätte gefährlich werden können. Becker wird durch ein paar Pässe am rechten Flügel freigespielt. Er hat zwar viel Platz vor sich, doch auch der Strafraum ist sehr frei. Daher gibt er flach auf den kurzen Pfosten, doch der eingelaufene Mitspieler hatte eine andere Idee. So kann acht Meter vor dem kurzen Pfosten geklärt werden.

Fürth St. Pauli 15. Daschner ist an der halblinken Sechzehnerkante Adressat eines kurzen Anspiel Hartels von der nahen Außenbahn. Mit dem zweiten Kontakt visiert er mit dem linken Spann die obere rechte Ecke an. Der Ball rauscht nicht weit an dieser vorbei; Linde hat sich aber gegen eine Flugeinlage entschieden.

Paderborn Magdeburg 13. Gefährliches Solo! Justvan führt die Kugel eng am Fuß und tanzt sich von rechts kommend bis zum Fünfer durch. Beim darauffolgenden Querpass fehlt Conteh nur ein Schritt für einen Torschuss aus bester Position.

Regensburg Kiel 11. Nach einer guten Halbfeldflanke von links mit Schnitt zum Tor durch Reese kommt Pichler das erste Mal zum Kopfball. Aus 13 Metern kann er den Ball aber gegen den Gegner im Rücken nicht in Richtung Tor drücken, sodass der Ball nur seitlich nach links in den Strafraum prallt.

Fürth St. Pauli 13. Paqarada flankt einen Eckstoß von der rechten Fahne vor den kurzen Pfosten. Otto springt höher als sein Bewacher Michalski und nickt aus gut acht Metern auf die halbrechte Ecke. Fürths Schlussmann Linde packt sicher zu.

Paderborn Magdeburg 11. Bei den Hausherren landen jetzt mehr Bälle in der Spitze. Muslija, Conteh und Co. warten auf Steilpässe und wollen mit Tempo hinter die Abwehrkette der Gäste.

Regensburg Kiel 9. Eine Flanke von der linken Seite titscht im vollen Sechzehner zweimal auf, doch kein Spieler kommt an den Ball. Abgesehen vom Raunen des Publikums passiert aus dieser ungewöhnlichen Situation nichts.

Paderborn Magdeburg 8. Der gefoulte Muslija tritt danach auch selbst zum Freistoß an und zieht den Ball vom linken Sechzehner-Eck direkt in die Arme von FCM-Keeper Reimann.

Fürth St. Pauli 10. Daschner mit der ersten Gelegenheit! Hartel tankt sich an der linken Sechzehnerlinie an die Grundlinie und spielt flach zurücj in den Sechzehner. Daschner visiert aus halblinken 13 Metern die obere rechte Ecke ab. Haddadi steht im Weg und blockt mit dem Rücken.

Regensburg Kiel 6. Kiel hat die erste Ecke, doch der zu flache Versuch von Mühling an der linken Eckfahne wird vom ersten Verteidiger gleich mit dem Kopf geklärt.

Paderborn Magdeburg 7. Gelbe Karte für Andreas Müller (1. FC Magdeburg)

Die Hausherren verlagern das Duell erstmal in die Abwehr-Zone der Gäste und schicken Muslija auf dem linken Flüge steil. Müller verhindert den Durchbruch mit einem taktischen Foul und sieht Gelb.

Paderborn Magdeburg 6. Der SC Paderborn tut sich hingegen noch schwer und will nun über die Zweikämpfe ins Spiel finden. Conteh geht dabei jedoch zu stürmisch zu Werke und trifft Lawrence bei bei einem Vorstoß am Fuß.

Fürth St. Pauli 7. Nach seiner langen Verletzungspause bekommt St. Paulis Stammtorhüter Vasilj bei seiner Rückkehr gleich in den ersten viele Kontakte. Er wird aktiv in das Aufbauspiel der Gäste eingebunden.

Regensburg Kiel 4. In den ersten Minuten machen die Gastgeber früh Druck. Den besten Ballgewinn gibt es nach einem Fehlpass von Lorenz, doch aus 18 Metern kommt Makridis nicht zum Schuss.

Paderborn Magdeburg 3. Anders als erwartet, ist vom nächsten Paderborner Schützenfest erstmal nichts zu sehen. Im Gegenteil: Magdeburg beginnt mutig und übernimmt zu Beginn das Leder. Rechtsverteidiger El Hankouri gibt sogar den ersten Torschuss ab und haut einen Dropkick aus dem Rückraum deutlich links vorbei.

Fürth St. Pauli 4. Die Braun-Weißen legen mit hohen Ballbesitzwerten los, lassen auf dem Weg in das letzte Felddrittel aber noch die Genauigkeit im Zusammenspiel vermissen. Die Hausherren starten eher vorsichtig in die Partie.

Regensburg Kiel 1. Die Kugel rollt. Jahn stößt in Weiß-Rot an, die Kieler tragen zu ihren blauen Trikots daher auch blaue Hosen.

Paderborn Magdeburg 1. Die Hausherren von der Pader tragen heute Blau und Schwarz, während Magdeburg ganz in Weiß zu Gast ist. Um die Einhaltung der der Spielregeln kümmert sich übrigens Schiedsrichter Sven Waschitzki.

Regensburg Kiel 1. Spielbeginn

Paderborn Magdeburg 1. Der Ball rollt! Torfabrik gegen Schießbude - wer gewinnt?

Fürth St. Pauli 1. Fürth gegen St. Pauli – Durchgang eins Sportpark Ronhof | Thomas Sommer ist eröffnet!

Fürth St. Pauli 1. Spielbeginn

Paderborn Magdeburg 1. Spielbeginn

Fürth St. Pauli Es gibt eine Schweigeminute für die Opfer des Attentats bei den Olympischen Spielen 1972.

Regensburg Kiel Das bedeutet auch: Fabian Reese bleibt in Kiel. Im abgelaufenen Transferfenster gab es immer wieder Gerüchte um einen Transfer des 24-Jährigen. Der Spieler erklärte jetzt: "Holstein Kiel und ich wollen in dieser Saison aus voller Überzeugung zusammenarbeiten. Wir wissen was wir aneinander haben".

Fürth St. Pauli Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften bei strahlendem Sonnenschein den Rasen betreten.

Regensburg Kiel Bei Kiel gibt es zwei Wechsel. Sander und Lorenz ersetzen Korb und Ignjovski, die beide auf die Bank rücken.

Paderborn Magdeburg Beim SC Paderborn gibt es nach 2:2 auf dem Kiez bei St. Pauli insgesamt drei Wechsel und sogar ein Debüt: Neuzugang Maximilian Rohr vom HSV spielt direkt von Anfang an und ersetzt in der Abwehr Uwe Hünemeier. Außerdem rücken auch Marco Schuster sowie Sirlord Conteh in die Startelf der Ostwestfalen.

Paderborn Magdeburg Personell nimmt FCM-Trainer nach dem Achtungserfolg auf dem Betze nur einen Wechsel vor bringt im Mittelfeld Krempicki neu ins Team. Rieckmann rotiert hingegen dafür auf die Bank.

Regensburg Kiel In der Jahn-Elf gibt es nach dem 0:4 gegen Düsseldorf vier Wechsel: Guwara, Gimber, Shipnoski und Thalhammer werden ersetzt durch Kennedy, Calsikaner, Makridis und Idrizi. Letzterer war erst unter der Woche per Leihe vom FC Schalke 04 ausgeliehen worden, darf aber starten, weil er "voll im Training" und "topfit" sei, sagt Trainer Selimbegović.

Fürth St. Pauli Bei den Hanseaten, die den jüngsten Vergleich mit dem Kleeblatt Ende April 2021 mit 2:1 für sich entschieden und die seit Ende Februar auf einen Ligadreier in der Fremde warten, stellt Coach Timo Schultz nach dem 2:2-Heimunentschieden gegen den SC Paderborn 07 einmal um. Stammtorhüter Vasilj ist wieder fit und kehrt direkt in den Kasten zurück. Smarsch, der ihn seit Saisonbeginn vertreten hat, gehört nicht zum Kader.

Regensburg Kiel Bei den Gastgebern steht mit Joshua Mees die Leihgabe der Kieler in der Startelf. Gäste-Trainer Rapp wurde auf ihn angesprochen und nannte die Leihe eine "gute Geschichte für alle", weil sich der Spieler im neuen Umfeld wohlfühle.

Paderborn Magdeburg Das krasse Gegenteil zur Torfabrik in Paderborn bildet die Abwehr des 1. FC Magdeburg: Der Liga-Neuling kassierte bereits 17 Gegentore und ist zusammen mit Mit-Aufsteiger Eintracht Braunschweig die Schießbude der Liga. Beim verrückten 4:4-Unentschieden in Kaiserslautern schluckte der 1. FCM zuletzt wieder vier Gegentore, nahm dafür aber auch einen wichtigen Punkt für die Moral mit. „Das hat der Mannschaft gutgetan, jetzt wollen wir stabiler werden“, sagte Titz.

Fürth St. Pauli Auf Seiten der Franken, deren letzter Sieg im Ligabetrieb beinahe sieben Monate in der Vergangenheit liegt und die durchschnittlich zwei Gegentore pro Partie zulassen, hat Trainer Marc Schneider im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Der unter der Woche verpflichtete Michalski (Wisła Płock) und Tillman verdrängen Fobassam und Ache auf die Bank.

Regensburg Kiel Bei den Kielern ist der Trend eher der Friend. Nach dem schleppenden Saisonstart mit zwei Remis und dem Pokalaus in Mannheim gab es zuletzt drei Siege aus vier Spielen. Lediglich beim 2:7 in Paderborn kam man unter die Räder, bevor dann ein 1:0 Sieg gegen Sandhausen im letzten Spiel folgte.

Regensburg Kiel Nach traditionell gutem Saisonstart ist beim SSV Jahn seit dem Weiterkommen im Pokal gegen den 1. FC Köln der Wurm drin. Nach zwei Siegen und dem Pokal-Triumph folgten ein Remis und drei Niederlagen, bei denen man jeweils keinen Treffer erzielen konnte. Zudem kassierte man zuletzt vier Gegentreffer bei Düsseldorf und gleich sechs gegen Karlsruhe.

Fürth St. Pauli Der FC St. Pauli ist ebenfalls eine der Enttäuschungen der ersten Wochen, wenn auch nicht in dem Ausmaß seines heutigen Widersachers. Mit acht Zählern rangieren die Braun-Weißen lediglich auf dem elften Tabellenplatz. Infolge der 0:2-Auswärtsniederlage beim FC Hansa Rostock konnten sie eine weitere Pleite im jüngsten Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 mit großer Mühe abwenden: Nach zweimaligem Rückstand ergatterten die Kiezkicker gegen die Ostwestfalen ein 2:2.

Paderborn Magdeburg Wer in der 2. Liga nach vielen Toren und Spektakel sucht, der ist beim SC Paderborn genau richtig: 20 Tore haben die Ostwestfalen nach sechs Spielen bereits auf dem Konto und sind damit mit Abstand die Ballermänner der Liga. Ganze 16 der 20 Treffer erzielte die Elf von Trainer Łukasz Kwasniok dabei vor den eigenen Fans und holte aus den ersten drei Heimspielen damit jeweils die volle Punktzahl.

Fürth St. Pauli Infolge des erneuten direkten Wiederabstiegs aus der nationalen Eliteklasse hat die SpVgg Greuther Fürth einen katastrophalen Saisonstart hingelegt, wartet sie nach sechs Spieltagen doch noch auf ihren ersten Dreier und ist gestern auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Nach der 1:3-Heimniederlage, bei der das Kleeblatt eine 1:0-Pausenführung verspielt hatte, musste es sich zuletzt bei Hannover 96 mit 1:2 geschlagen geben.

Regensburg Kiel Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Holstein Kiel. Angestoßen wir die Partie am 7. Spieltag der 2. Bundesliga um 13:00 Uhr.

Fürth St. Pauli Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am 7. Spieltag den FC St. Pauli. Franken und Hanseaten stehen sich ab 13 Uhr auf dem Rasen des Sportpark Ronhof | Thomas Sommer gegenüber.