Karlsruhe Sandhausen 45. Halbzeitfazit:

Pause in Karlsruhe, zwischen den Badener und dem SV Sandhausen steht es 1:1. Nachdem die Partie einige Minute Anlaufzeit benötigte, kamen die Rheinstädter immer besser rein. Mitten in die erste kleine Drangphase trafen jedoch die Kurpfälzer zum 0:1. In der Folge erhöhte der KSC den Druck immer weiter, versiebte allerdings zu viele Chancen. Erst Batmaz brach nach etwas mehr als einer halben Stunde den Bann. Seitdem ist die Angelegenheit wieder offener, weiterhin aber mit Vorteilen für die Gastgeber. Insgesamt ist die Schwartz-Truppe mit dem Unentschieden gut bedient, ergebnistechnisch bleibt es spannend. Bis gleich!

Kiel Braunschweig 45. Halbzeitfazit:

Holstein Kiel ist im Nordduell mit Eintracht Braunschweig auf Kurs und führt nach einer dominanten 1. Halbzeit verdient mit 1:0. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Skzrybski die Kieler in der 12. Minute in Führung und sorgte damit für Verunsicherung in der Hintermannschaft der Braunschweiger. Die Löwen trauten sich nicht mehr so mutig wie zu Beginn nach vorne und hatten sogar Glück, dass Arp in der 20. Minute eine Großchance auf das 2:0 kläglich vergab. Erst kurz vor der Pause wurde Kiel etwas nachlässiger in der Abwehrarbeit und mache die zahmen Löwen wieder stärker.

Karlsruhe Sandhausen 45. Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Sandhausen 45. Es gibt nochmal einen interessanten Freistoß für die Hausherren. Wanitzek nimmt sich der Sache an, schnibbelt das Spielgerät aus mittigen 18 Metern aber knapp rechts daneben.

Kiel Braunschweig 45. Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Hamburg 45. Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV führt zur Pause der Auswärtspartie beim DSC Arminia Bielefeld mit 1:0. Die Norddeutschen präsentierten sich von Beginn an als passsicher und verzeichneten klare Feldvorteile. Die Ostwestfalen verteidigten jedoch zunächst konzentriert und verhinderten zwingende Abschlüsse der Gäste. In einem intensiven und lange Zeit höhepunktarmen leistete sich dann DSC-Abwehrmann Hüsing einen krassen Fehlpass im Aufbau, den Königsdorffer nach Vorarbeit Kittels eiskalt bestrafte (28.). In der jüngsten Viertelstunde rückten die Hausherren phasenweise etwas mutiger auf, kamen aber nicht über einen nur halbgefährlichen Mitteldistanzschuss Rzatkowskis hinaus (33.). Der HSV schrammte durch Königsdörffer, der freistehend an Kapino scheiterte (36.) und Vušković, der die Latte traf (43.), gleich zweimal nur hauchdünn am zweiten Treffer vorbei. In der Nachspielzeit rettete Kapino in höchster Not gegen Glatzel (45.+2). Bis gleich!

Bielefeld Hamburg 45. Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Hamburg 45. Glatzel verlangt Kapino alles ab! Kittel verlagert aus dem halbrechten Offensivraum per präzisem Diagonalpass auf die linke Sechzehnerseite. Glatzel befördert den Ball aus 14 Metern mit dem rechten Innenrist auf die lange Ecke. Kapino taucht schnell ab und pariert zur Seite.

Kiel Braunschweig 45. Gelbe Karte für Niko Kijewski (Eintracht Braunschweig)

Unnötig: Niko Kijewski will den Ball bei einem Einwurf nicht an die Kieler herausgeben und handelt sich daher eine absolut sinnlose Verwarnung ein.

Karlsruhe Sandhausen 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Kiel Braunschweig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bielefeld Hamburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins auf der Alm soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Kiel Braunschweig 44. Fast eine Kopie des ersten Treffers! Korb bereitet auf der rechten Seite erneut vor und sucht abermals Skrzybski im hohen Fünfer. Der Stürmer der Kieler sticht wieder in die Lücke, befördert den Ball nun aber mit Wucht am Tor vorbei.

Karlsruhe Sandhausen 42. Die Schwarz-Weißen sind darum bemüht, dieses schmeichelhafte Remis mit in die Kabine zu nehmen. Die Eichner-Elf dagegen möchte mit einer einer Führung in die Pause.

Bielefeld Hamburg 43. Vušković scheitert an der Latte! Infolge einer Gästeecke von der rechten Fahne kann die Arminia den Ball in mehreren Anläufen nicht aus der Gefahrenzone schlagen. Kittel legt flach für Vušković zurück, der aus mittigen 15 Metern mit dem rechten Innenrist schießt. Der Ball klatscht rechts frontal gegen den Querbalken.

Kiel Braunschweig 43. Beim nachfolgenden Freistoß hoffen die Gäste wieder auf die Kopfballstärke von Lauberbach. Diesmal ist Erras aber schneller und klärt sicher mit dem Hinterkopf.

Kiel Braunschweig 42. Gelbe Karte für Jann-Fiete Arp (Holstein Kiel)

Geht noch was für Eintracht vor der Pause? Arp zieht das nächste taktische Foul und schenkt Braunschweig einen Freistoß aus halbrechten 25 Metern.

Kiel Braunschweig 41. Kiel wird anfälliger! Der nächste Angriff der Löwen entfacht erneut Gefahr und schickt nun Kaufmann auf Reisen. Als der Braunschweiger von der rechten Seite mit einem Flachschuss an Dähne scheitert, geht allerdings auch die Abseitsfahne hoch.

Kiel Braunschweig 40. Chance für Braunschweig! Die Gäste profitieren von einer Unkonzentriertheit der KSV-Defensive und schaffen es nochmal vor das gegnerische Tor: Ihorst holt sich den Ball vor dem Sechzehner ab und knall ihm nach einen schönen Alleingang gegen das linke Außennetz.

Bielefeld Hamburg 42. Hack taucht auf der tiefen linken Außenbahn auf. Er flankt mit dem rechten Innenrist vor den Kasten, sucht mit seiner Hereingabe Klos vor dem langen Pfosten. Für den Angreifer ist der Vorlagenversuch aber viel zu hoch angesetzt.

Karlsruhe Sandhausen 39. Gelbe Karte für Erik Zenga (SV Sandhausen)

Zenga stoppt einen Angriff taktisch. Gelb.

Karlsruhe Sandhausen 38. Nach einem weiten Diekmeier-Einwurf von der rechten Seite landet der Ball etwas glücklich bei Christian Kinsombi. Dessen Schuss wird aber geblockt.

Bielefeld Hamburg 39. Der HSV hat das Geschehen auch nach seinem Führungstreffer unter Kontrolle, lässt Ball und Gegner fast durchgängig laufen. Mit dem Vorsprung im Rücken kann er gut damit leben, dass im letzten Felddrittel auch mal der sichere Pass gespielt wird.

Kiel Braunschweig 38. Kiel ist weiterhin sicher vorne und könnte mittlerweile auch schon 2:0 führen. Jetzt landet ein ganz weiter Schlag von Komenda mitten vor dem BTSV-Tor und bei Korb. Der Kieler kann die Bogenlampe aber nicht richtig verarbeiten und verpasst damit eine Großchance!

Karlsruhe Sandhausen 35. Damit ist das Spiel wieder auf Null gestellt. Auch der SVS wird dadurch gezwungen, mal wieder offensiv in Erscheinung zu treten.

Kiel Braunschweig 36. Gelbe Karte für Jannis Nikolaou (Eintracht Braunschweig)

Über der Grenze: Nikolaou übertreibt es mit einem Tackling an der Seitenlinie und wird nach einem Rempler gegen Arp ebenfalls verwarnt. Teilweise sind die Zweikämpfe der Gäste etwas drüber.

Kiel Braunschweig 35. Braunschweig setzt hingegen auf weite Schläge, um so die aufgerückten Kieler zu überrumpeln. Holstein-Trainer Rapp gefällt diese Offenheit nicht und fordert von draußen mehr Aufmerksamkeit.

Bielefeld Hamburg 36. Königsdörffer mit der Großchance zum Doppelpack! Der Hamburger mit der Trikotnummer elf ist im halbrechten Offensivraum Adressat eines steilen Anspiels Glatzels. Bei dichter Verfolgung durch Jäkel spitzelt er den Ball aus vollem Lauf und 14 Metern auf die halbrechte Ecke. DSC-Keeper Kapino pariert mit dem linken Fuß.

Kiel Braunschweig 34. Generell verlaufen heute viele Angriff der KSV Holstein über die linke Seite. Dort saugt Jann-Fiete Arp die Bälle an und erhält bislang viele Szenen. Das Tor zum 1:0 fiel allerdings über die rechte Seite.

Bielefeld Hamburg 33. Die erste Annäherung der Ostwestfalen! Rzatkowski nimmt infolge eines Einwurfs von der rechten Außenbahn aus halbrechten 19 Metern mit dem linken Innenrist Maß. Er zirkelt den Ball nur knapp über den linken Winkel hinweg.

Karlsruhe Sandhausen 32. Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Malik Batmaz

Es hatte sich angedeutet, jetzt fällt das 1:1! Heise findet mit einem Chip vom linken Flügel in Strafraumnähe Batmaz. Der 22-Jährige zieht von halblinks mit Tempo in Richtung Tor und schließlich aus 14 Metern ab. Durch die Beine eines Sandhäuser rauscht die Kugel in die Maschen.

Kiel Braunschweig 32. Jann-Fiete Arp will seinen Fehlschuss von eben vergessen machen und geht auf der linken Seite in ein langes Solo. Kurz vor dem Tor geht der Kieler in einem engen Zweikampf zu Boden. Der Einsatz von Gegenspieler Michael Schultz ist aber handelsüblich - kein Elfer!

Karlsruhe Sandhausen 30. Langsam wird der Ausgleich überfällig - jetzt scheitert Batmaz an Drewes! Thiede flankt von rechts zentral an die Sechzehnerkante. Dort nimmt sein Mannschaftskollege direkt ab, bleibt aber mit seinem Flachschuss gegen den gut abtauchenden Tormann nur zweiter Sieger.

Kiel Braunschweig 30. Direkt nach dem Ende der Trinkpause laufen die Braunschweiger bei einem Abstoß von Dähne sofot wieder entschlossen an. Da Schiri Haslberger aber noch nicht wieder angepfiffen hat, werden Lauberbach und Co. nochmal zurückbeordert.

Karlsruhe Sandhausen 29. Auch die anschließende Ecke muss der Keeper entschärfen. Heises Hereingabe landet mit viel Schnitt am ersten Pfosten. Drewes klärt mit den Füßen.

Bielefeld Hamburg 30. Gelbe Karte für Sebastian Vasiliadis (Arminia Bielefeld)

Der Ex-Paderborner streckt Kittel im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo nieder. Schiedsrichter Marco Fritz ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte der Partie.

Karlsruhe Sandhausen 28. Drewes muss hin! Eine weite Ecke von links landet bei Gondorf am langen Pfosten. Dessen Direktschuss pariert Drewes gerade noch so, indem er seine Beine rechtzeitig zusammenbekommt.

Karlsruhe Sandhausen 27. Und weiter geht's.

Kiel Braunschweig 27. Nach dem Foul an Ihorst legt Braunschweig etwas zu und traut sich auch wieder eigene Offensiv-Aktionen aus. Kurz nach einer zu hohen Flanke von rechts geht's jetzt aber erstmal an die Seitenlinie zum Cool-Down: Trinkpause!

Karlsruhe Sandhausen 26. Wanitzek schleudert das Rund infolge einer Flanke von rechts aus 13 Metern von links drüber. Anschließend bittet Schiedsrichter Alt zur Trinkpause.

Bielefeld Hamburg 28. Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Ransford Königsdörffer

Dank eines kapitalen Abwehrbocks bei der Arminia geht der HSV in Führung! Kittel fängt einen ungenauen Aufbaupass Hüsings am linken Strafraumeck ab und leitet den Ball schnell zu Königsdörffer in das Strafraumzentrum weiter. Der Neuzugang aus Dresden vollendet aus acht Metern unbedrängt in die obere linke Ecke.

Kiel Braunschweig 25. Gelbe Karte für Timo Becker (Holstein Kiel)

Die erste Gelbe Karte! Ihorst unterbricht die Ballstaffette der Kieler und wird von Becker kurz hinter der Mittellinie abgeräumt. Ihorst foult somit auch aus taktischen Gründen und wird daher verwarnt.

Karlsruhe Sandhausen 23. Seit dem 0:1 sind die Kurpfälzer offensiv relativ abgeschrieben. Stattdessen ist es der KSC, der so schnell wie möglich den Ausgleich erzielen möchte.

Kiel Braunschweig 23. Das Gegentor zähmt die Löwen. Mittlerweile ist Kiel deutlich überlegen und verteilt den Ball mit spürbarem Selbstvertrauen locker in den eigenen Reihen. Braunschweig fällt indes immer weiter zurück und kann nur noch selten durchpusten.

Bielefeld Hamburg 26. Der Schiedsrichter Marco Fritz schickt die Mannschaften wegen des hochsommerlichen Wetters für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

Bielefeld Hamburg 23. Kittel taucht nach einem feinen Anspiel Mefferts im offensiven Zentrum vor der letzten gegnerischen Linie auf und probiert sich aus gut 25 Metern mit einen wuchtigen rechten Spannschuss. Der Ball rauscht nicht weit am linken Kreuzeck vorbei.

Kiel Braunschweig 20. Arp verballert das 2:0! Kiel drückt auf das zweite Tor, doch Jann-Fiete Arp scheitert aus fünf Metern. Nach einem Flachschuss von rechts kann Jasmin Fejzić den Ball nur nach vorne und direkt vor die Füße von Arp abprallen lassen. Arp muss nur noch einschieben und ballert die Kugel weit übers Tor!

Karlsruhe Sandhausen 20. ...und auch die ist nicht ohne: Der hohe Ball wird vor die Füße Breithaupts geköpft. Dessen Direktabnahme aus zentralen zwölf Metern geht klar drüber.

Bielefeld Hamburg 21. Hamburg steigert in den letzten Minuten die Geschwindigkeiten in seinen Kombinationen und taucht häufiger im gegnerischen Sechzehner auf. Auf den ersten zwingenden Abschluss muss die Walter-Auswahl aber noch warten.

Karlsruhe Sandhausen 19. Bei Sandhausen brennts! Wieder ist es Gondorf, der diesmal mit einer flachen und scharfen Hereingabe für Verwirrung sorgt. Am zweiten Pfosten steht Wanitzek gut, probiert es aus maximal spitzem Winkel aber nicht direkt. Stattdessen stoppt er ab, sein Schuss wird zur Ecke geblockt...

Kiel Braunschweig 20. Hinten droht aber immer wieder Gefahr. Kiel wird im Rückraum der Braunschweiger nur selten zwingend angegriffen und kann daher im letzten Drittel leicht kombinieren.

Bielefeld Hamburg 18. Punktemäßig würden die Norddeutschen übrigens im Falle eines Sieges mindestens für eine Nacht zur Tabellenspitze aufschließen. Um Rang eins zu übernehmen, müssen sie dieses Match mit einer Differenz von sechs Toren für sich entscheiden.

Kiel Braunschweig 18. Belohnen sich die Gäste für ihren Aufwand? Eintracht attackiert Kiel schon früh im Mittelfeld und gewinnt so wichtige Zweikämpfe in der neutralen Zone.

Karlsruhe Sandhausen 16. Handspiel? Gondorf sucht mit einer Flanke aus dem rechten Strafraumkorridor in der Mitte einen Abnehmer. Zhirov blockt den Ball aber ab, sofort gibt es Proteste - wohl zu Unrecht. Es geht weiter.

Kiel Braunschweig 16. Wieder Lauberbach! Der Braunschweiger gewinnt bislang die Kopfballduelle im Holstein-Sechzehner und köpft nun aus rund elf Metern wieder gefährlich auf den Kasten. Diesmal geht der Ball knapp über die Latte.

Kiel Braunschweig 14. Braunschweig zeigt eine Reaktion! Die Löwen lassen sich den Rückschlag erstmal nicht anmerken und spielen weiter mutig nach vorne. Die Partie ist weiterhin sehr offen!

Karlsruhe Sandhausen 13. Das ist natürlich bitter für die Hausherren. Nach dem besseren Start ins Match laufen sie nun abermals einem Rückstand hinterher.

Bielefeld Hamburg 15. ... Hack flankt den ruhenden Ball halbhoch auf den Elfmeterpunkt. Der unbewachte Hüsing erreicht ihn zwar mit dem Hinterkopf, bringt aber keinen kontrollierten Abschluss zustande. Der Versuch rauscht weit an der langen Ecke vorbei.

Bielefeld Hamburg 14. Hack wird auf der linken Angriffsseite durch Heyer regelwidrig zu Fall gebracht und holt einen Freistoß in guter Flankenlage heraus...

Kiel Braunschweig 12. Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Steven Skrzybski

Kiel macht das 1:0! Die Hausherren führen einen Einwurf auf der rechten Seite schnell aus und überfordern damit die BTSV-Abwehr. Korb flankt aus der Drehung und findet im Zentrum den einschussbereiten Skrzybski. Der Kieler staubt aus kurzer Distanz ab und bringt den Ball kurios über den Pfosten und den Rücken von Fejzić im Tor unter!

Karlsruhe Sandhausen 10. Tooor für SV Sandhausen, 0:1 durch David Kinsombi

Was für eine Reaktion! Christian Kinsombi leitet im Mittelfeld aus dem Zentrum zu Bruder David nach halbrechts weiter. Der Neuzugang vom Hamburger SV wird einfach nicht angegriffen. Sein Rechtsschuss aus 18 Metern saust ins kurze Eck. Fraglich, ob der wirklich unhaltbar war.

Karlsruhe Sandhausen 9. Und die nächste Topchance für Karlsruhe! Ein eigentlich harmlos aussehender Chip von der Mittellinie von Heise überfordert die Sandhäuser Abwehr komplett. Batmaz steht halbrechts genau richtig, schleust die Pille mit dem rechten Fuß aus 16 Metern aber unten links vorbei.

Bielefeld Hamburg 12. Kittel gelangt über rechts durch einen Doppelpass mit Heyer an die Grundlinie. Er flankt halbhoch vor den Heimkasten, erwischt den adressierten Glatzel aber im Rücken. Der Ball segelt an Freund und Feind vorbei.

Kiel Braunschweig 10. Kiel schwärmt daraufhin gleich mit fünf Angreifern aus und darf in Überzahl im BTSV-Drittel kombinieren. Skrzybski setzt auf links zur scharfen Flanke an und scheitert dabei an einer brauchbaren Hereingabe.

Karlsruhe Sandhausen 8. Urplötzlich erzittert der Pfosten! Gondorf gibt von rechts flach vor den Fünfmeterraum, wo Schleusener im Duell mit Diekmeier vor Keeper Drewes den Fuß an den Ball hält. Von dort springt dieser an die Längsstange und in die Arme des Schlussmannes.

Kiel Braunschweig 9. Im Sechzehner der Kieler steigt Lion Lauberbach nach einem Einwurf am höchsten und köpft den Ball aus zehn Metern hoch aufs Tor. KSV-Keeper Dähne nutzt seine Körpergröße und fängt den Ball sicher ab.

Karlsruhe Sandhausen 7. Ansonsten sehen wir einen gemächlichen Beginn. Die Gastgeber überlassen ihrem Gegner häufig den Ball. Der SVS weiß damit nicht viel anzufangen.

Bielefeld Hamburg 9. Der Bundesligaabsteiger ist wenig überraschend zunächst vornehmlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Er verschiebt seine Reihen in der Anfangsphase konzentriert und geht aggressiv in die Zweikämpfe.

Kiel Braunschweig 6. Der Spielbeginn macht Lust auf mehr! Kiel will direkt dominieren und geht offensiv zu Werke. Die Braunschweiger verstecken sich aber nicht und lauern genauso auf ihre Umschaltmomente.

Kiel Braunschweig 4. Pfosten! Nur Sekunden später mischt Braunschweigs Linksverteidiger Kijewski vorne mit und verfrachtet den Ball ohne großen Druck Richtung Tor. Pherai hält den Fuß in die Flugbahn des Balles und fälscht das Leder an den rechten Außenpfosten ab! Glück für Holstein.

Bielefeld Hamburg 6. Königsdörffer gelangt über den halbrechten Offensivkorridor hinter die heimische Abwehrkette und dringt in den Sechzehner ein. Er will für Glatzel querlegen, doch seinen Flachpass fängt Hüsing ab.

Karlsruhe Sandhausen 4. ...die kriegt der KSC aber bereinigt.

Karlsruhe Sandhausen 3. Nicht ungefährlich: Okoroji streichelt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Effet an den langen Pfosten. Bevor Trybull herankommen kann, klärt Gordon per Kopf zur Ecke...

Kiel Braunschweig 3. Konter Kiel! Nach einem Intensiven Beginn mit harten Duellen auf beiden Seiten erhöht Holstein ersmals das Tempo: Jann-Fiete Arp sprintet von links kommend insZentrum und nagelt die Kugel knapp am rechten Alu vorbei!

Bielefeld Hamburg 4. Okugawa hat sich ohne gegnerische Einwirkung am linken Oberschenkel verletzt und muss außerhalb des Feldes behandelt werden. Der Japaner scheint seinen Arbeitstag aber fortsetzen zu können.

Kiel Braunschweig 2. Braunschweig zeigt sich direkt in den Zweiämpfen! Bryan Henning will Finn Porath nicht vorbeilassen und checkt den Kieler auf der linken Flügelseite ins Aus. Schiri Haslberger gibt den ersten Freistoß. Eine Torchance ergibt sich daraus aber nicht für Kiel.

Karlsruhe Sandhausen 1. Und los.

Karlsruhe Sandhausen 1. Spielbeginn

Kiel Braunschweig 1. Und jetzt läuft das Nordduell! Die Störche tragen ihr blaues Heimtrikot und stoßen an. Braunschweig gastiert ganz in Gelb.

Kiel Braunschweig 1. Spielbeginn

Bielefeld Hamburg 1. Bielefeld gegen Hamburg – Durchgang eins in der Schüco-Arena ist eröffnet!

Bielefeld Hamburg 1. Spielbeginn

Bielefeld Hamburg Soeben haben die Mannschaften bei strahlendem Sonnenschein und einer Lufttemperatur vor knapp 30°C vor ausverkauften Rängen den Rasen betreten.

Karlsruhe Sandhausen Anderes haben die Kurpfälzer im Sinn. Ihr Beginn der Saison 2022/2023 verlief zufriedenstellend - immerhin schlugen sie in ihren bisherigen Heimspielen favorisierte Teams wie Arminia Bielefeld (2:1) und jüngst Fortuna Düsseldorf (1:0). Lediglich die Auswärtspartie beim SV Darmstadt 98 (1:2) ging verloren; dabei waren Matches auf fremdem Platz in der vergangenen Runde noch die große Stärke der Sandhäuser, belegten sie in der Auswärtstabelle immerhin den sechsten Rang. Vielleicht knüpfen sie heute daran an?

Kiel Braunschweig Wie überall im Land, ist es heute auch im hohen Norden schwül und heiß: 29 Grad zeigt das Thermometer auf dem Rasen im Holstein-Stadion. Wer mit der Hitze besser zurechtkommt, erfahren wir gleich. In wenigen Minuten geht's los!

Kiel Braunschweig Auch bei den Kieler ist Rotation noch kein Thema, einzig der wiedergenesene Becker kehrt zurück in Holstein-Team und nimmt den Platz von Mühling ein.

Bielefeld Hamburg Bei den Hanseaten, deren Defensivabteilung nach dem Bestwert im Vorjahr (35 Gegentore) mit bisher nur einem zugelassenen Treffer erneut ein hohes Niveau erreicht und die mit 54,3 % über die beste Zweikampfquote aller Zweitligisten verfügen, setzt Coach Tim Walter auf die Startelf des 1:0-Heimsiegs gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Im Mittelfeld des 4-3-3 bekommt Rohr also erneut den Vorzug vor Neuzugang Bénes.

Kiel Braunschweig Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Darmstadt setzt Braunschweig-Trainer heute weitestgehend erneut auf seine Stammelf und vollzieht lediglich einen Wechsel: Ihorst ist neu in der ersten Elf und ersetzt Endo. Neuzugang Anthony Ujah von Union Berlin sitzt zunächst als Joker auf der Bank.

Karlsruhe Sandhausen Bisher verlief der Start in die neue Spielzeit für die Badener katastrophal. Der Knallhartpleite beim SC Paderborn 07 zum Auftakt (0:5) folgte eine Heimniederlage gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg (2:3). Immerhin: Zuletzt gab es bei der ebenfalls schlecht aus den Startlöchern gekommenen SpVgg Greuther Fürth den ersten Punktgewinn (1:1). Heute soll es endlich mit dem ersten Dreier klappen – und der Tabellenkeller verlassen werden.

Bielefeld Hamburg Auf Seiten der Ostwestfalen, die nur acht der bisherigen 40 Pflichtspielvergleiche mit den Rothosen für sich entschieden und die seit Mitte Februar auf einen Heimsieg warten, verzichtet Trainer Uli Forte im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim FC Hansa Rostock auf personelle Umstellungen. Der jüngst verpflichtete Klünter (zuletzt Hertha BSC) sitzt zunächst auf der Bank.

Kiel Braunschweig Ganz anders sieht es dagegen in der Löwenstadt aus. Eintracht Braunschweig ist nach dem Aufstieg noch nicht in der 2. Liga angekommen und erlebte zum Saisonstart direkt eine Bruchlandung: Null Punkte, kein Tor und Tabellenletzter. Trainer Michael Schade hofft in Kiel nun auf die Wende und will mit seinem Team vor allem mutig sein: „Es geht darum, den Gegner mehr vor Probleme zu stellen und seine Schwächen aufzuzeigen“, sagte Schiele und fordert: „Wir müssen das Zepter in die Hand nehmen.“

Bielefeld Hamburg Der Hamburger SV ist seinem erwarteten Status als Aufstiegskandidat in den ersten 270 Ligaminuten der neuen Spielzeit gerecht geworden. Nach dem Auftakterfolg bei Eintracht Braunschweig (2:0) hatte er zwar unglücklicherweise mit 0:1 gegen den FC Hansa Rostock verloren, doch zuletzt schlug er den 1. FC Heidenheim 1846 vor eigenem Publikum mit 1:0. Gegen die bis dato punktverlustfreien Ostwürttemberger machte ein Kopfballtreffer Glatzels (42.) den Unterschied. Während der HSV sportlich auf dem richtigen Weg zu sein scheint, werden die Schlagzeilen von den Personen in der Führung bestimmt.

Bielefeld Hamburg Nach seinem achten Abstieg aus der deutschen Eliteklasse hätte der DSC Arminia Bielefeld nicht schlechter in die neue Saison der 2. Bundesliga starten können, hat er nach drei Spieltagen doch noch keinen einzigen Zähler vorzuweisen. Den Niederlagen beim SV Sandhausen (1:2) und gegen den SSV Jahn Regensburg (0:3) folgte am vergangenen Wochenende eine 1:2-Pleite beim FC Hansa Rostock. Nachdem Serra kurz nach der Pause (48.) den Rückstand aus Minute 25 ausgeglichen hatte, kassierten die Arminen kurz vor dem Ende den entscheidenden zweiten Gegentreffer (85.).

Kiel Braunschweig Für die KSV Holstein ist das heutige Nordderby mit dem Aufsteiger aus Braunschweig eine wichtige Standortbestimmung. Nach drei Spieltagen sind die Kieler noch ungeschlagen und befinden sich mit fünf Punkten als Tabellenzehnter ziemlich genau im Mittelfeld der Liga. Folgt heute der erste Heimsieg, würden sich die Nordlichter damit erstmal in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Für Marcel Rapp gibt es daher nur ein Ziel: "Unser Anspruch ist immer, die Heimspiel zu gewinnen", sagte Rapp.

Karlsruhe Sandhausen Hallo und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der 2. Bundesliga! Der Karlsruher SC kämpft heute gegen den SV Sandhausen um den ersten Saisonsieg. Anstoß im Wildpark ist um 13:00 Uhr.

Bielefeld Hamburg Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der DSC Arminia Bielefeld will am 4. Spieltag gegen den Hamburger SV die ersten Punkte einfahren. Ostwestfalen und Hanseaten stehen sich ab 13 Uhr auf dem Rasen der Schüco-Arena gegenüber.