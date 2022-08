Wolfsburg Werder 13. Die Wölfe wurden kurz vor dem Führungstor etwas offensiver. Das 1:0 hatte sich dennoch keinesfalls angedeutet. Dementsprechend ist es für die Gäste umso bitterer, dass direkt der erste gute Angriff der Wolfsburger zum Gegentreffer geführt hat.

Augsburg Freiburg 16. Gikiewicz geht nach einem hohen Kopfball der Freiburger nicht entschlossen genug gegen Sildillia und Lienhart zur Kugel hoch. Lienhart kann sich durchsetzen und den Ball im gegnerischen Fünfer erobern, doch der Referee pfeift den Freiburger zurück. Da hat der Keeper Glück, dass Dankert, trotz geringer Berührung, auf Freistoß für die Augsburger entscheidet.

Bochum Mainz 13. Gelbe Karte für Kostas Stafylidis (VfL Bochum)

Für ein taktisches Foul sieht Stafylidis Gelb.

Bochum Mainz 13. Dann ist auch Mainz das erste Mal im Strafraum, doch der Abschluss rechts aus sieben Metern trudelt nur ungefährlich auf Riemann zu. Der Keeper macht das Spiel schnell und wirft links zu Zoller, der die gesamte Hälfte am Flügel für sich hat. Er geht bis an die Grundlinie links im Strafraum und flankt auf den zweiten Pfosten, wo Holtmann aus 13 Metern Volley abzieht. Der Linksschuss wird zum Geschoss, doch Zentner kann die Fäuste noch in den zu zentralen Schuss hochreißen.

Union Berlin Hertha BSC 15. Hertha hat mittlerweile etwas mehr vom Spiel und mehr Ballbesitz. Union kontert mit hohem Tempo und kommt fast zur nächsten Chance, Becker stand aber knapp im Abseits.

M'gladbach Hoffenheim 15. Gelbe Karte für Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Posch tritt Neuhaus nach Fehler im Spielaufbau auf den Knöchel. Gelb ist korrekt.

Union Berlin Hertha BSC 13. Union setzt auf Umschaltsituationen und spielt eine davon jetzt stark aus. Julian Ryerson nimmt einen hohen Ball links stark runter, lässt einen Gegenspieler ins Leere laufen und schickt dann umgehend Jordan Siebatcheu in die Box. Der Abschluss des US-Amerikaners aus spitzem Winkel wird in letzter Sekunde geblockt.

Bochum Mainz 11. Die Chance aufs 1:0! Zentner schlägt einen hohen Ball zu weit nach vorne. Zentner geht halblinks aus seinem Strafraum und muss daher mit dem Kopf klären. Der Kopfball des Keepers gerät aber etwas kurz und fliegt zudem genau auf Kevin Stöger. Am vorderen Ende des Mittelkreises zieht er Volley ab, aber der Linksschuss fliegt drüber.

Augsburg Freiburg 14. Vor heimischen Fans wirkt der FCA gut auf seinen Gegner eingestellt. Immer wieder ziehen die Gastgeber ihre Angriffe ruhig auf und warten geduldig auf ihre Lücken. Bisher geht das System von Maaßen gut auf.

M'gladbach Hoffenheim 13. Gelbe Karte für Joe Scally (Bor. Mönchengladbach)

Scally geht mit seiner Grätsche etwas zu aggressiv in den Zweikampf. Er sieht eine frühe Gelbe Karte.

M'gladbach Hoffenheim 13. Vogt geht im Duell mit Thuram im eigenen Sechzehnmeterraum mutig zu Werke. Der Gladbacher geht zu Boden - sofort werden die Elfmeterschreie laut. Den gibt es allerdings nicht.

Bochum Mainz 8. Im Nachgang kommt eine weitere Flanke von links scharf und halbhoch in die Box. Hack springt der auftitschende Ball ans Knie und von dort an den Arm von Leitsch, er etwa zwei Meter rechts neben ihm steht. Wegen der kurzen Reaktionszeit gibt es keinen Strafstoß, obwohl der Arm sehr weit vorne war.

Augsburg Freiburg 11. Die erste richtig gute Möglichkeit gehört den Hausherren. Nach einem weiten Zuspiel auf die rechte Seite lässt Caligiuri Günter an sich abprallen. Schiedsrichter Dankert lässt weiterlaufen. Somit geht der Augsburger in den Sechzehner und zieht aus sehr spitzem Winkel 14 Meter vor dem Kasten ab. Die Kugel dreht sich gefährlich in Richtung Winkel und verpasst das linke Kreuzeck nur um wenige Zentimeter. Das wäre ein Einstand nach Maß für Augsburg und Caligiuri gewesen.

Wolfsburg Werder 11. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Lukas Nmecha

Mit einem wunderschönen Treffer geht der VfL in Front! Wimmer setzt sich halbrechts vor dem gegnerischen Strafraum spielerisch leicht gegen gleich zwei Bremer durch und steckt den Ball anschließend wunderschön in den Strafraum durch auf den startenden Nmecha. Der Nationalspieler lässt sich die Chance aus spitzem Winkel von rechts am Fünfer dann nicht mehr nehmen und lüpft den Ball perfekt an dem herauseilenden Pavlenka vorbei ins Tor.

M'gladbach Hoffenheim 10. Die Gäste schaffen es nur selten in das letzte Drittel. Wenn, dann sind es die Hausherren, die offensiv in Erscheinung treten.

Wolfsburg Werder 8. Ole Werner hat sein Team bei seinem Bundesliga-Debüt offensichtlich optimal auf den Gegner eingestellt. Wolfsburg konnte noch gar keine offensiven Akzente setzen.

Bochum Mainz 7. Und dann geht doch mal ein "offensiver" Aufschrei durchs Ruhrstadion. Eine Flanke vom linken Flügel 10 Meter vor der Grundlinie durch Stafylidis senkt sich tückisch unter die Latte. Zentner ist aber zur Stelle.

Union Berlin Hertha BSC 10. Hertha hat sich vom anfänglichen Druck der Köpenicker mittlerweile befreit und setzt mehr und mehr Akzente nach vorne. Auf den ersten Abschluss warten die Blauen aber noch.

Augsburg Freiburg 9. Mit einer Ballbesitzphase versuchen die Freiburger ihr Spiel zu etablieren. Sie lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen und suchen immer wieder ihre gefährlichen Flügelspieler, Doan und Grifo. Doch die Fuggerstädter stehen tief und sicher und lassen zu Beginn nichts zu.

Wolfsburg Werder 5. Die Gäste agieren in den ersten Minuten keinesfalls wie ein Aufsteiger. Der heute in lachsfarbenen Trikots spielende Nordklub kombiniert sich immer wieder mit viel Tempo bis an den gegnerischen Sechzehner. Von den Hausherren ist noch nicht viel zu sehen.

Union Berlin Hertha BSC 8. Die Alte Dame bekommt gleich noch einen Freistoß zugesprochen und wieder führt Plattenhardt aus. Seine Hereingabe findet aber ebenso wenig einen Abnehmer wie anschließend eine weitere Flanke von Suat Serdar.

M'gladbach Hoffenheim 7. Ansonsteni erleben wir einen ruhigen Beginn am Niederrhein. Gladbach hat erwartungsgemäß viel Ballbesitz. Die TSG lauert auf Umschaltsituationen.

Union Berlin Hertha BSC 7. Hertha BSC zeigt sich dann auch erstmals vorne und ergattert einen Freistoß auf dem linken Flügel. Plattenhardts Hereingabe wird von Boateng verlängert, landet dann aber beim Gegner.

Bochum Mainz 4. Ansonsten gibt es in den ersten Minuten wenig zu bejubeln. Dafür feiern die Menschen auf den Rängen jeden Defensivzweikampf ab. Besonders laut wird es bei erfolgreichen Grätschen.

Augsburg Freiburg 6. Beide Teams tasten sich noch ein wenig ab. Die Augsburger scheinen in der Anfangsphase etwas frecher und schneller in den Zweikämpfen. Freiburg hat zu Beginn noch einige Schwierigkeiten.

Wolfsburg Werder 3. Mitchell Weiser zieht aus zentraler Position aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss wird noch leicht abgefälscht. Casteels ist zur Stelle und packt gegen den halbhohen Schuss auf das linke Eck sicher zu.

Augsburg Freiburg 4. Daniel Caligiuri hat den ersten Abschluss der Partie. Die Breisgauer können eine Situation im Strafraum nicht ordentlich klären und Günter bedient unbeabsichtigt mit einem Querschläger Caligiuri. Aus acht Meter etwas rechte Position im Sechzehner sucht der Augsburger den schnellen Abschluss. Sein wuchtiger Abschluss geht aber einen Meter rechts am Kasten vorbei.

Wolfsburg Werder 2. Werder legt wirklich einen sensationellen Start hin! Erneut kommen sie mit Tempo nach vorne. Eine hohe Hereingabe an den zweiten Pfosten verpasst Ducksch mit seinem Flugkopfballversuch nur haarscharf.

M'gladbach Hoffenheim 4. Ein erster aussichtsreicher Angriff der Farke-Elf. Thuram mischt sich über die rechte Außenbahn ein und erhält nach zwischenzeitlichem Foul und Vorteil die Kugel zurück. Vogt kocht ihn schließlich ab.

Augsburg Freiburg 3. Die Hausherren beginnen mutig und versuchen die Freiburger früh zu stören. Auf der linken Seite können sich Iago und Gruezo mit einem Doppelpass durchkombinieren. Der Brasilianer versucht mit einer halbhohen Flanke Hahn am zweiten Pfosten zu finden. Doch Lienhart kommt dazwischen und kann klären.

Union Berlin Hertha BSC 4. Die Eisernen kommen deutlich besser rein und bringen die Hertha-Defensive früh in Not. Eine flache Hereingabe von rechts rauscht durch den Fünfer der Schwarz-Elf und es fehlen nur Zentimeter zum nächsten guten Abschluss.

Bochum Mainz 1. Das Spiel läuft und schon nach sechs Sekunden gibt es den ersten Freistoß, weil sich Leitsch gegen Hofmann aufstützt. Der Freistoß bringt nichts ein, dafür gibt es auch den ersten Eckstoß in Minute 1.

Wolfsburg Werder 1. Los geht's! Bremen stößt an und taucht nach einem langen Ball direkt im gegnerischen Strafraum. Dort vertändeln sie den Ball rechts am Fünfer allerdings.

Union Berlin Hertha BSC 2. Gleich die erste gute Chance für Union! Ryerson nimmt links Tempo auf, geht fast bis zur Grundlinie durch und findet im Rückraum Khedira. Dessen Abschluss wird am Elfer gerade noch geblockt.

Bochum Mainz 1. Spielbeginn

M'gladbach Hoffenheim 1. Auf geht's im Borussia-Park!

M'gladbach Hoffenheim 1. Spielbeginn

Augsburg Freiburg 1. Die Augsburger, in rot und weiß, stoßen an und suchen direkt mit einem weiten Ball Ermedin Demirović in der Spitze. Die Freiburger, ganz in weiß, können ihren ehemaligen Mitspieler aber erstmal verteidigen.

Wolfsburg Werder 1. Spielbeginn

Union Berlin Hertha BSC 1. Der Ball rollt! Die Hertha spielt ganz in Blau, Union in Rot-Weiß.

Bochum Mainz Die Spieler sind auf dem Rasen, gleich kann es losgehen.

Augsburg Freiburg 1. Spielbeginn

Union Berlin Hertha BSC 1. Spielbeginn

Wolfsburg Werder Sascha Stegemann und sein Schiedsrichtergespann führen die beiden Mannschaften in das gefüllte Stadion. Die Stimmung ist bereits vor dem Anpfiff klasse. Alle Beteiligten freuen sich darauf, dass die Liga endlich wieder losgeht.

Augsburg Freiburg Angeführt von Bastian Dankert betreten die Spieler den Rasen der WWK Arena in Augsburg. Zum ersten Saisonspiel scheint die Stimmung fantastisch. Die Kapitäne stehen zur Seitenwahl und gleich kann es losgehen mit der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg. Wir freuen uns auf eine unterhaltsame Partie.

Wolfsburg Werder Die Bilanz zwischen den beiden Nord-Vereinen ist beinahe ausgeglichen. Von 48 Duellen konnte Wolfsburg 20 für sich entscheiden und Bremen 19. Dabei sticht vor allem heraus, dass es immer sehr torreich ist. Die 171 Treffer bedeuten einen Schnitt von fast 3,6 Toren pro Spiel. Das darf natürlich auch heute gerne wieder so kommen.

Union Berlin Hertha BSC Für Ordnung auf dem Platz soll heute Schiedsrichter Marco Fritz sorgen, der an den Seitenlinien von Dominik Schaal und Marcel Pelgrim unterstützt wird. Günter Perl überwacht die Videobilder.

Wolfsburg Werder Auch bei Werder gibt es gegenüber dem ersten Pflichtspiel zwei Wechsel. Anthony Jung verteidigt anstelle von Lee Buchanan und Jens Stage, der sein Debüt in der Bundesliga bestreitet, ersetzt den an Corona erkrankten Romano Schmid.

Bochum Mainz Bo Svensson verweist auf der anderen Seite darauf, dass Bochum eine längere Vorbereitung gehabt habe. Auf die Ausfälle angesprochen erklärt er: "Das ist der Grund, warum wir uns breiter aufstellen wollten, um solche Ausfälle besser auffangen zu können."

Wolfsburg Werder Im Vergleich zum knappen Sieg im Pokal tauscht Niko Kovač doppelt. Josip Brekalo, der die Vorlage für den entscheidenden Treffer beisteuerte, und Maximilian Arnold beginnen für Luca Waldschmidt und Jonas Wind. Mattias Svanberg kommt somit zu seinem Liga-Debüt.

Bochum Mainz "Die Vorfreude ist da, gerade wenn man ein Heimspiel hat" sagt Bochum-Trainer Thomas Reis vor dem Duell. "Die Euphorie ist weiter da, sie ist weiterhin ungebremst" führt er fort.

Wolfsburg Werder Die Vorbereitung der Bremer lässt noch keinen großen Rückschluss auf die neue Saison zu. Die Bilanz aus sechs Begegnungen ist mit je zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen komplett ausgeglichen. Auch im Pokal lief noch nicht alles rund. Bei Energie Cottbus zeigte der Klub von der Weser zunächst einen souveränen Auftritt und führte verdient mit 2:0. Der späte Anschlusstreffer sorgte in der Schlussphase allerdings nochmal für ordentlich Spannung. Am Ende reichte es am zum Weiterkommen.

M'gladbach Hoffenheim Apropos neuer Trainer: Den haben auch die Sinsheimer heute auf der Bank sitzen. André Breitenreiter, seines Zeichens Meistercoach des FC Zürich in der abgelaufenen Spielzeit in der Schweiz, versucht sich zum vierten Mal in der Bundesliga. Auch für ihn geht es darum, seine Elf wieder in höhere Gefilde zu führen – Platz neun stellt die Ansprüche der Süddeutschen naturgemäß nicht zufrieden. Der Start im DFB-Pokal verlief derweil etwas holprig: Beim Regionalligisten SV Rödinghausen aus Nordrhein-Westfalen (2:0 nach Verlängerung) taten sie sich lange Zeit ziemlich schwer und waren nicht weit von einem Elfmeterschießen entfernt.

Augsburg Freiburg Beim SC Freiburg nimmt Christian Streich zwei Veränderungen vor. Lukas Kübler hat sich im DFB-Pokal eine Muskelverletzung zugezogen und steht noch nicht zu Verfügung. Für ihn startet Kiliann Sildillia. Außerdem rotiert Roland Sallai für Woo-yeong Jeong in die Startformation.

Augsburg Freiburg Ein Blick auf die Aufstellungen beider Teams: Der FC Augsburg geht ohne Veränderungen in diese Auftaktpartie. Enrico Maaßen vertraut der gleichen Elf, die schon im DFB-Pokal erfolgreich auftrat!

Union Berlin Hertha BSC Sandro Schwarz gab sich im Vorfeld seines ersten Berlin-Derbys kämpferisch und voller Vorfreude. "Das ist ein geiler Auftakt gegen Union. Wir machen uns jetzt keine Gedanken, was danach ist, sondern legen den Fokus voll und ganz auf das Derby", so der Hertha-Coach, der von seinem Team fordert: "Wir müssen unsere Zweikampfstärke auf den Platz bekommen und kompromisslos verteidigen." Union-Trainer Urs Fischer hingegen präsentierte sich ganz cool und entspannt. "Eine neue Saison hat begonnen, wir haben erneut die Chance dieses erste Spiel zu gewinnen, dafür sind wir gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet", so der Schweizer.

Wolfsburg Werder Werder Bremen ist, wie bereits nach dem Abstieg 1980, der direkte Wiederaufstieg geglückt. Damit ist der SVW in der 60. Bundesliga-Saison zum 58. Mal vertreten. Der einzige andere Verein, der genauso viele Spielzeiten in der Bundesliga vorzuweisen hat, ist der FC Bayern München. Nach dem letzten Aufstieg konnten die Grün-Weißen die Saison als Neuling tatsächlich auf dem fünften Rang abschließen. Davon ist im kommenden Jahr nur zu träumen, da bereits der Klassenerhalt ein Erfolg wäre.

Augsburg Freiburg Die Hausherren hingegen konnten Arne Maier von Hertha BSC fest verpflichten und sich zusätzlich die Dienste von Elvis Rexhbecaj, vom VFL Wolfsburg, und Maximilian Bauer, von Greuther Fürth sichern. Gleich interessant für diese Begegnung ist das Tauschgeschäft zwischen den Freiburgern und den Augsburgern. Michael Gregoritsch wechselt als neue Offensivkraft zum SC, der dafür ihren Stürmer Ermedin Demirovic an die Fuggerstadt abgibt. Heute kommt es schon zum direkten Duell zwischen den beiden.

Augsburg Freiburg Natürlich waren beide Teams in der Sommerpause auf dem Transfermarkt tüchtig. Der SC Freiburg hat den Abgang von Nico Schlotterbeck durch eine spannende Personalie ersetzen können. Matthias Ginter kehrt ablösefrei zu seinem Jugendverein zurück, bei dem er bis 2014 unter Vertrag stand und ist übernimmt die Leaderrolle in der Innenverteidigung. Der Transfer des Nationalspielers zeigt, welches Standing die Freiburger mittlerweile in der Bundesliga genießen. Zusätzlich haben sich die Breisgauer mit Ritsu Doan, vom PSV Eindhoven und Daniel-Kofi Kyereh, von St. Pauli, verstärkt.

Bochum Mainz Auch bei den 05-ern stehen zwei Neuzugänge in der Startelf: In der Dreierkette beginnt Maxim Leitsch, der in der vergangenen Saison noch an der Catroper Straße beim VfL aktiv war. Außerdem steht der bislang wohl größte Neuzugang Angelo Fulgini mit der Rückennummer 10 in der Anfangsformation.

Bochum Mainz Bei den Mainzern wurden mit den Aufstellungen auch zwei Ausfälle kommuniziert: Der neue Kapitän Silvan Widmer mit Magen-Darm-Problemen aus. Angreifer Jonathan Burkardt fehlt mit muskulären Problemen.

Bochum Mainz Blicken wir auf die Aufstellungen: Beim VfL hat sich Masovic im "sehr engen" Rennen um den zweiten Innenverteidigungs-Platz gegen Lampropoulos durchgesetzt. Neben ihm startet mit Ordets einer der zwei Neuzugänge in der Startelf. Philipp Hofmann beginnt im Sturmzentrum.

Union Berlin Hertha BSC Bei der Hertha sitzt der bekannteste Neuzugang auf der Trainerbank. Sandro Schwarz soll den Klub nach der katastrophalen letzten Saison und dem erfolgreichen Relegations-Drama mit Felix Magath wieder in ruhige Gewässer und in die obere Tabellenhälfte führen. Auf dem Rasen sol Mittelstürmer Wilfried Kanga eine wichtige Rolle spielen, der für vier Millionen Euro von den Youngs Boys Bern kam. Mit Filip Uremovic (Rubin Kazan) und dem Ex-Schalker Jonjoe Kenny (Everton) wurden zudem zwei gestandene Verteidiger verpflichtet. Das Tor hütet nach dem Abgang von Alexander Schwolow zum FC Schalke 04 nun der Däne Oliver Christensen.

Augsburg Freiburg In dieser Saison übernimmt Enrico Maaßen, bis dato Coach des Drittligisten Borussia Dortmund II, das Traineramt und wird erneut hauptsächlich das Ziel Klassenerhalt angreifen. Zuhause wartet gegen den SC Freiburg schon eine erste schwierige Aufgabe für den neuen Trainer zum Auftakt in die neue Bundesligasaison.

Augsburg Freiburg Nachdem die Augsburger vergangene Saison erfolgreich den Klassenerhalt sicherten, ist Trainer Markus Weinzierl auf skurrile Art und Weise zurückgetreten. Live im TV verkündete er seinen Rücktritt und machte deutlich, mit den fehlenden Gesprächen, den Verhandlungen und den Umgang der Führungsebene unzufrieden zu sein. Dieses Verhalten stößt den Offiziellen des FCA immer noch auf und sorgte für ein unversöhnliches Ende einer Spielzeit, in der das Saisonziel "Nichtabstieg" durch den 14. Tabellenplatz eigentlich erreicht wurde.

Augsburg Freiburg Für den FC Augsburg ging es ebenfalls erfolgreich in die nächste Runde des DFB-Pokals. Gegen den Regionalligisten BW Lohne erfüllten die Fuggerstädter ihre Pflichtaufgabe und gewannen auswärts letztlich souverän mit 4:0.

M'gladbach Hoffenheim Neuer Trainer – neues Glück? Nach diesem Motto wollen die Fohlen die letztjährige Spielzeit, abgeschlossen auf dem zehnten Rang, möglichst schnell vergessen machen. Infolge einer Vorbereitung ohne Testspielniederlage stand am vergangenen Wochenende unter Daniel Farke das erste Pflichtspiel an. Im DFB-Pokal zerlegten sie den Oberligisten SV Oberachern aus Baden-Württemberg deutlich (9:1). Nun soll es gegen die TSG ebenfalls einen erfolgreichen Start geben. Kurios: In derselben Konstellation bestritten die beiden Klubs auch den letzten Spieltag der Saison 2021/22 – damals siegte Gladbach klar (5:1).

Augsburg Freiburg Somit war es zwar ein schwieriger, aber dennoch ein gelungener Start der Breisgauer in die neue Spielzeit, die an die überragenden Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen wollen. Die Freiburger endeten auf einem starken sechsten Rang und erreichten damit die Europa League, auf die sich die Fans des SC diese Spielzeit freuen könne. Zusätzlich zogen die Freiburger ins DFB-Pokalfinale ein und scheiterten gegen Leipzig bitter im Elfmeterschießen. Wir dürfen somit gespannt sein, wie die kommende Saison für die heutigen Gäste verlaufen wird.

Augsburg Freiburg Beide Vereine sind am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal erfolgreich in die Saison gestartet. Der SC Freiburg hatte dabei in Kaiserslautern die etwas schwerere Aufgabe zu bewältigen. Am Betzenberg musste die Mannschaft von Christian Streich über die 90 Minuten hinaus kämpfen und erzielte erst in der Verlängerung das erlösende 2:1 Siegtor.

Augsburg Freiburg Willkommen zur neuen Bundesliga-Saison, willkommen in Augsburg! Der FC Augsburg empfängt zum Auftakt den SC Freiburg.

Wolfsburg Werder Für die Wölfe stellt die neue Spielzeit einen Neustart dar. Nach dem enttäuschenden zwölften Platz soll es dieses Jahr wieder deutlich besser laufen. Dafür hat der VfL mit Niko Kovač einen bundesligaerfahrenen Trainer verpflichtet. Die Vorbereitung verlief mit vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage durchaus vielversprechend. Besonders der 4:0-Erfolg gegen den Premier-League-Klub Brentford FC sticht dabei heraus. Im DFB-Pokal haben sich die Wolfsburger in der letzten Woche jedoch sehr schwer getan. Beim 1:0-Sieg gegen Carl Zeiss Jena gelang der goldene Treffer erst in der Nachspielzeit durch Omar Marmoush.

Bochum Mainz Vor dem ersten Spieltag wissen beide Teams natürlich noch nicht so recht, wo sie stehen. Die Bochumer haben auch im zweiten Jahr das Ziel Klassenerhalt, bei den Mainzern gestaltet sich die Zielsetzung schon etwas diffiziler. Der Klassenerhalt dürfte aber auch bei ihnen ein erstes Zwischenziel sein.

Union Berlin Hertha BSC Die Eisernen mussten sich für die neue Saison zwangsläufig neu aufstellen, da gleich mehrere Leistungsträger den Klub verlassen haben. Nachdem in der Winterpause bereits Max Kruse und Marvin Friedrich gegangen waren, kehrten im Sommer auch Stürmer Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest und Mittelfeldakteur Grischa Prömel (TSG Hoffenheim) Union den Rücken. Die Lücke im Sturmzentrum soll der US-Amerikaner Jordan Siebatcheu schließen, der von von den Youngs Boys aus Bern an die Spree gelotst wurde und mit sechs Millionen Euro der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte ist. Auch für U21-Nationalspieler Jamie Leweling (Fürth, 4 Mio.) und den Norweger Morten Thorsby (Sampdoria, 3 Mio.) haben die Köpenicker für ihre Verhältnisse ordentlich Geld in die Hand genommen.

Bochum Mainz Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Bundesliga-Starts zwischen dem VfL Bochum und dem FSV Mainz 05. Angestoßen wird das Duell am ersten Spieltag um 15:30 Uhr.

Union Berlin Hertha BSC Erstmals seit 1965 (damals Bayern gegen 1860) gibt es gleich am ersten Spieltag ein Stadtduell in der Bundesliga. Für die beiden Teams macht das den Auftakt natürlich nochmal pikanter. Eine Niederlage im Derby und schon ist der Fehlstart perfekt. Vor allem die Hertha steht nach dem peinlichen Pokalaus in Braunschweig schon mit dem Rücken zur Wand und muss liefern, um nicht früh schon wieder den Kredit bei den Fans zu verspielen. Union glänzte beim Pflichtspielauftakt in Chemnitz zwar auch nicht, setzte sich aber zumindest durch und geht zudem mit dem guten Gefühl in die Partie, in der letzten Saison alle drei Hauptstadtderbys gewonnen zu haben.

Union Berlin Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zum ersten Bundesliga-Samstag der Spielzeit 2022/23! Für die beiden Hauptstadtklubs geht es in dieser Saison gleich mal mit einem Derby los. Union Berlin empfängt um 15:30 Uhr Hertha BSC an der alten Försterei!

Wolfsburg Werder Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga-Saison 2022/23. Der VfL Wolfsburg empfängt zum Auftakt den Aufsteiger aus Bremen. Anstoß des Nord-Duells ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena.