Bochum Leverkusen 39. Im Parallelspiel erhöht Gladbach gegen Augsburg und tut Bochum damit einen Riesengefallen. Damit sind die einstmals Unabsteigbaren unabhängig vom Ergebnis zwischen Stuttgart und Hoffenheim.

Dortmund Mainz 40. Gelbe Karte für Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)



Union Berlin Werder 40. Eisern nähert sich immer weiter an und schafft das über Standardsituationen. Wieder bringt Trimmel einen Eckball von rechts in den Sechzehner und Doekhi schmeißt sich in den Kopfball. Sein Kopfball geht jedoch deutlich über den Querbalken.

Dortmund Mainz 40. Während es für Wolf nun doch weitergeht, zeigt Adeyemi an, dass er vom Feld muss. Reus übernimmt.

Dortmund Mainz 40. Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

Dortmund Mainz 40. Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

Leipzig Schalke 41. Gelbe Karte für Amadou Haïdara (RB Leipzig)

Haïdara lässt Zalazar in der gegnerischen Hälfte über die Klinge springen, um einen schnellen Gegenstoß Schalkes zu unterbinden. Dieses taktische Vergehen zieht eine Gelbe Karte nach sich.

Dortmund Mainz 39. Jedoch nur kurz, denn jetzt hat Wolf etwas abbekommen und muss ebenfalls behandelt werden. Nach einem Zweikampf mit Barreiro knickt er um. Das sieht nicht gut aus.

Stuttgart Hoffenheim 36. Nach einer Angeliño-Flanke geht Borna Sosa auf Nummer sicher und klärt zur Ecke. Die kurze Ausführung von Angeliño bringt aber keinerlei Gefahr.

Köln Bayern 39. Spielkontrolle á la FC Bayern. Mit dem 1:0 auf der Anzeigetafel - und der virtuellen Meisterschaft - tragen die Bayern den Ball ohne große Hektik durch die eigene Hälfte.

Bochum Leverkusen 38. Erstmal durchatmen, den VfL kombinieren lassen. Die Hausherren genießen die Zeit mit dem Ball am Fuß, während Leverkusen sich die Ballstafetten anschaut.

M'gladbach Augsburg 40. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Jonas Hofmann



Wolfsburg Hertha BSC 39. Nach einer schwungvollen Anfangsphase hat das Spiel seit längerer Zeit nicht mehr allzu viel zu bieten. Wolfsburg ist dominant und könnte höher führen, jedoch fehlt die absolute Entschlossenheit. Hertha BSC ist bemüht, auf dem Weg nach vorne gewissermaßen aber auch limitiert.

Frankfurt Freiburg 38. Matthias Ginter rettet per Kopf nach einem feinen Solo von Mario Götze. Keeper Mark Flekken wäre wohl nicht mehr an das Spielgerät gekommen.

Leipzig Schalke 39. Haïdara verlangt Fährmann alles ab! Nach eigener Eroberung an der Mittellinie treibt der Malier den Ball durch das Zentrum und visiert aus vollem Lauf und 22 Metern mit dem rechten Spann die flache rechte Ecke. Fährmann macht sich lang und rettet mit den Fingerspitzen der linken Hand.

Dortmund Mainz 38. Entwarnung bei Adeyemi. Nach kurzer Behandlung kehrt der 21-Jährige rasch wieder zurück. Weiter geht's im Elf-gegen-Elf.

M'gladbach Augsburg 38. Die Augsburger Bank macht sich mittlerweile kollektiv warm. Das wird zur Pause mindestens einen Doppelwechsel geben.

Köln Bayern 38. Die Hausherren spielen sich über die rechte Seite nach vorne und suchen im Rückraum den freien Maina. Der Kölner will schnell abziehen, tritt dabei aber nur ein Luftloch.

Dortmund Mainz 37. Adeyemi hat etwas abbekommen und muss an der Seitenlinie behandelt werden. Dortmund agiert im Moment in Unterzahl.

Frankfurt Freiburg 37. ...Trapp bereinigt die Situation und strahlt bei einem Kopfball von Ginter aus sechs Metern viel Souveränität aus. Kevin Trapp bestreitet sein 235. Bundesliga-Spiel für die Eintracht und ist damit nun alleiniger Frankfurter Rekord-Keeper.

Union Berlin Werder 37. Und die Ecke bringt Gefahr! Trimmel bringt die Kugel von der rechten Seite in den Strafraum auf den kurzen Pfosten. Behrens verlängert stark und am zweiten Pfosten läuft Haberer ein. Der Mittelfeldakteur verpasst die Kugel nur um Zentimeter, sonst hätte er wohl aus kürzester Distanz die Führung erzielt.

M'gladbach Augsburg 37. Der VfL Bochum führt nun mit 2:0 gegen Leverkusen. So richtig scheint das noch nicht zu den Augsburgern durchgedrungen zu sein, die hier weiterhin kaum etwas in das Spiel investieren.

Wolfsburg Hertha BSC 37. Die Berliner tauchen zumindest mal in der Nähe des Wolfsburger Tor auf. Tousart hat 18 Meter vor dem Tor eigentlich die Chance zu schießen, braucht jedoch zu lange, weshalb ein Wolfsburger dazwischen gehen kann.

Bochum Leverkusen 36. Wie geht es jetzt weiter? Das ist natürlich ein krasser Rückschlag für die Werkself, während Bochum komplett aufgeputscht ist. Erstmal fordert Wirtz den gut reagierenden Riemann im rechten Eck heraus. Den hatte der Schlussmann scheinbar erst ein bisschen unterschätzt, doch letztlich mit der linken Hand pariert.

Frankfurt Freiburg 37. Ecke für den Sportclub...

Köln Bayern 37. Bayern lässt die Kölner machen. Die Münchner lehnen sich etwas zurück und geben sich erstmal mit dem 1:0 zufrieden. Nicht ungefährlich!

Union Berlin Werder 36. Niklas Stark verliert einen Zweikampf gegen Behrens und dadurch ergibt sich eine Überzahlsituation. Am zweiten Pfosten sucht Behrens natürlich mit einer Flanke Trimmel. Aber Veljković ist zur Stelle und klärt mit dem Kopf zur Ecke.

Leipzig Schalke 37. Zalazar mit dem Kopf! Der Spanier ist im Strafraumzentrum Adressat einer scharfen Flanke Matricianis von der linken Außenbahn. Er verlängert mit der Stirn aus zwölf Metern in Richtung langer Ecke und verfehlt diese nur knapp.

Köln Bayern 35. Kurze Verletzungsunterbrechung: Kimmich prallt in der Luft mit dem eigenen Mann zusammen und muss nach einem Crash mit de Ligt kurz vorm Feld.

Stuttgart Hoffenheim 34. Gleich drei Spieler liegen angeschlagen am Boden. Bei keinem scheint es aber wirklich erst zu sein. Referee Schröder kombiniert die Unterbrechung mit einer Trinkpause für die übrigen Spieler.

Dortmund Mainz 35. Schon wieder brennt es bei einer Mainzer Ecke im BVB-Strafraum. Fernandes führt dieses Mal kurz aus und bedient Lee, der sich gegen Malen behauptet und dann den völlig freien Kohr im Rückraum findet. Aus zwölf Metern könnte der sich die Ecke aussuchen, zieht dann aber zu überhastet ab und trifft den Ball nicht richtig. Glück für die Borussia.

Leipzig Schalke 36. Schalke ist nach dem Anschlusstor das bessere Team, vermittelnt in dieser Phase den zielstrebigeren Eindruck. Schlechte Nachrichten gibt es aus Bochum, wo dem VfL gegen Leverkusen soeben das 2:0 gelungen ist.

Wolfsburg Hertha BSC 35. Baku macht Dampf über die rechte Seite und spielt den Ball flach in die Mitte. Zehn Meter vor dem Tor versucht Wind das Leder per Hacke zu verlängern, was jedoch darin endet, dass Kempf klären kann.

M'gladbach Augsburg 35. Marcus Thuram muss nach einem Luftduell mit Robert Gumny behandelt werden. Nach längerer Unterbrechung geht es mit einem Halbfeldfreistoß weiter, dieser landet jedoch in der Mauer.

Union Berlin Werder 34. Es ist das erwartbare Spiel. Werder steht sicher, wartet auf einen Konter. Union steht sicher, wartet auf einen Konter. Dabei sind die Hausherren etwas aktiver und versuchen vor allem mit Hereingaben eine Lösung zu finden. Aber bisher scheint die Hintermannschaft der Gäste nicht zu bröckeln.

Dortmund Mainz 34. Der aufgerückte Süle hat eine Idee und tritt das Leder halbhoch in den Lauf von Brandt, der aus spitzem Winkel aus er Drehung heraus sofort abzieht, die Kugel dabei aber nicht satt genug trifft. Das Leder kommt als Aufsetzer aufs kurze Eck, wo Dahmen auf dem Posten ist. Der FSV-Rückhalt begräbt den Ball sicher unter sich.

Köln Bayern 33. Die Offensive der Bayern lahmt derzeit ein wenig. Gnabry probiert sich im linken Sechzehner-Eck mal an einem Solo, prallt allerdings schnell an der Abwehr der Kölner ab. Derzeit transportieren die Bayern ihr 1:0 nur durch die Halbzeit.

Frankfurt Freiburg 34. Gelbe Karte für Kenneth Schmidt (SC Freiburg)

Gegen den flinken Kolo Muani muss er im Halbfeld das Foul ziehen und sieht zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie. Den anschließenden Standard kann Mario Götze nicht nutzen.

Stuttgart Hoffenheim 31. Nach einem Fehlpass von Becker treibt Endo den VfB-Angriff voran und findet im Strafraum den freistehenden Guirassy. Der Franzose braucht aber einfach zu lange und wird in zentraler Position direkt von vier Hoffenheimern bedrängt. Er bekommt den Ball zwar zu einem im Rückraum stehenden Mitspieler, aber eine vielversprechende Chance ist dennoch dahin.

Bochum Leverkusen 34. Tooor für VfL Bochum, 2:0 durch Takuma Asano

Jetzt trifft Asano! Zunächst gibt es eine Ecke, die Stöger von links vors Tor flankt. Der Ball wird lang und länger, bis er sich hinten auf den rechten Fuß des einlaufenden Asano senkt! Mit vollem Risiko drückt er die Kugel ins rechte Eck! Diesmal passt Diaby nicht richtig auf!

Wolfsburg Hertha BSC 33. Die Gastgeber lassen Ball und Gegner laufen und verzichten dabei vorübergehend auf Raumgewinn. Bis jetzt läuft für das Kovac-Team ja auch alles voll nach Plan. Man selbst hat die Herthaner im Griff, während Leverkusen im Kampf um die Europa League in Bochum zurückliegt.

Bochum Leverkusen 32. Plötzlich ist Asano frei durch! Der Japaner sprintet im Rücken von Tapsoba davon und dringt links in den Strafraum ein. Mit viel Gefühl visiert er das lange rechte Eck an, doch die Kugel rollt Zentimeter rechts vorbei!

Leipzig Schalke 34. Zalazar gegen Nyland! Der Spanier wird an der rechten Sechzehnerseite durch Brunners Flachpass vom nahen Flügel bedient und donnert den Ball aus spitzem Winkel direkt auf die flache kurze Ecke. Nyland verhindert den Einschlag mit der linken Hand.

M'gladbach Augsburg 33. Bochum führt mittlerweile gegen Leverkusen. Jetzt kann man beim FCA nur hoffen, dass nicht auch Stuttgart vorbeizieht. Oder man müsste selbst mal anfangen, offensiv am Spiel teilzunehmen.

Köln Bayern 31. Nach rund 30 Minuten ist das FC Bayern in Köln auf Kurs - und dank der Hilfe der Mainzer sogar auf Meister-Kurs. Der 1. FC Köln ist aber trotzdem noch im Spiel und sammelt derzeit weiter Zeit in der Offensive.

Dortmund Mainz 32. Die Westfalen bekommen kaum noch einen Fuß in die Tür. Die Gäste aus Rheinhessen verdichten das Zentrum und stellen die Anspielstationen clever zu. So laufen gerae alle Dortmunder Vorstöße ins Leere.

Bochum Leverkusen 31. Antwi-Adjei schleudert einen Einwurf von links weit vors Tor der Gäste. Da hat Hofmann direkt hinter Teamkollege Ordets die Lufthoheit und setzt die Kugel im hohen Bogen hinten aufs Tordach. Lukáš Hrádecký atmet kurz durch.

Union Berlin Werder 31. Wieder wirkt Pavlenka unsicher. Ein Freistoß von der rechten Seite landet ungefähr am Elfmeterpunkt und der Schlussmann kommt aus dem Tor. Er faustet den Ball in die zweite Reihe zu Haberer, der es mit einem frechen Kopfball aus 16 Metern versucht. Aber Pavlenke eilt zurück und fängt den Kopfball-Heber ab.

Wolfsburg Hertha BSC 31. Die Wölfe spielen wieder entschlossener auf das 2:0. Halblinks im Strafraum kommt Wimmer relativ unbedrängt zum Abschluss und prüft Ernst mit einem Flachschuss aufs lange Eck. Der junge Herthaner zeigt erneut, dass er ein Mann mit Zukunft sein könnte.

M'gladbach Augsburg 31. Stefan Lainer legt in die Strafraummitte zu Luca Netz, der um ein Haar seinen Doppelpack schnürt. Beim Abschluss aus der Drehung rutscht er allerdings weg.

Stuttgart Hoffenheim 29. Im TSG-Strafraum spielt Chris Führich den links gestarteten Wataru Endo an, der den Ball kurz vor der Grundlinie nicht richtig kontrollieren kann. Oliver Baumann kommt heraus und nimmt dem Japaner den Ball vom Fuß.

Union Berlin Werder 30. Nach knapp einer halben Stunde gab es auf beiden Seiten immer noch keinen Abschluss auf den Kasten. Es ist noch kein Leckerbissen, den die Fans an der alten Försterei betrachten dürfen. Aber stand jetzt sind die Eisernen in der Königsklasse vertreten, da auch der Sportclub in Frankfurt noch nicht in Führung liegt.

Leipzig Schalke 31. Dass die Königsblauen auch in aussichtsreichen Lagen immer an ihre Chance glauben, haben sie in den letzten Wochen bereits bewiesen. Kommen sie heute noch einmal zurück, hätte dies aber noch einmal eine andere Qualität. Lautstarkemäßig haben sie in der Red-Bull-Arena übrigens ein echtes Heimspiel.

Frankfurt Freiburg 31. Derweil warten Jonathan Schmid sowie Nils Petersen auf einen letzten Einsatz für den SC Freiburg. Sollte es das Spiel irgendwie zulassen, wird Christian Streich beiden Akteuren sicherlich noch den Applaus und diese verdiente Einsatzzeit zukommen lassen. Kamada spielt Kolo Muani an der linken Strafraumkante an, der allerdings nur ans Außennetz schießt.

Wolfsburg Hertha BSC 29. Der VfL Wolfsburg erhält einen Freistoß aus 30 Metern, halbrechter Position. Arnold bringt den Ball mit Zug zum Tor in die Mitte, jedoch klärt Klemens per Kopf zum Eckball. Dieser wird kurz ausgeführt und landet nach einer Kamiński-Flanke auf dem Kopf von Josuha Guilavogui. Dieser setzt seinen Abschluss aber ein wenig zu hoch an und bringt sich damit fürs Erste um seinen ersehnten Abschiedstreffer.

Dortmund Mainz 29. Mainz steht jetzt sehr tief und lauert auf weitere Gelegenheiten. Dortmund findet nicht wirklich eine Lücke in der gut sortierten FSV-Defensive. Ryerson rutscht dann außerdem noch die Flanke vom linken Flügel über den Spann. Es kommt ein sehr dankbarer Ball für Dahmen heraus, der das Leder sicher fangen kann. Dem BVB ist gerade völlig der Stecker gezogen.

Köln Bayern 29. Nach einer Flanke von Maina erspielt sich der 1. FC Köln auch eine Ecke von der linken Seite. Kainz übernimmt den Standard und scheitert prompt. Bayern köpft den Ball am ersten Pfosten sicher raus.

Frankfurt Freiburg 30. Kevin Trapp fischt eine eher harmlose Flanke der Freiburger sicher aus der Luft. Auf der anderen Seite spielt Lindström einen scharfen Pass durch das Zentrum in den Lauf von Kolo Muani, der das Zuspiel ganz knapp verpasst.

M'gladbach Augsburg 29. Hoher Pass von Weigl auf Thuram. Erneut geht die Fahne nach oben. Das Abseits ist heute der größte Feind der Fohlen.

Bochum Leverkusen 28. Gelbe Karte für Philipp Förster (VfL Bochum)

Welz gibt die nächste Karte. Der Grätsche von Förster kann Palacios eigentlich gut entkommen, weshalb auch die Theatralik im Anschluss unangebracht ist. Dennoch gibt es Gelb für die Schere.

Bochum Leverkusen 27. Nächster Abschluss für die Werkself, die hier weiterhin besser wirkt. Azmoun trifft den Ball am Strafraumrand nicht voll, wodurch Riemann unten links sicher zupacken kann!

Union Berlin Werder 27. Romano Schmid setzt seinen Körper im Mittelfeld clever ein und schüttelt dadurch seinen Gegenspieler ab. Er dreht auf und nimmt den eingewechselten Phillip mit. Mit einem Steckpass sucht er Füllkrug, aber sein Zuspiel wird abgelenkt und landet in den Reihen der Unioner.

Stuttgart Hoffenheim 26. Ein abgefälschter Führich-Schussversuch sorgt für den ersten Eckball der Partie. Borna Sosa schlägt die Ecke von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, wo ein Mann in Blau klärt.

Köln Bayern 28. Allzu sehr ablenken lassen dürfen sich die Bayern von den guten Neuigkeiten aus Dortmun aber nicht. Der Effzeh wird stärker und drängt die Münchner erstmals länger in ihren eigenen Strafraum.

Frankfurt Freiburg 28. Es gibt einen Freistoß für die Mannen aus dem Breisgau. Vincenzo Grifos Hereingabe aus 25 Metern bringt nichts ein.

Wolfsburg Hertha BSC 27. Die Hertha hat im Vergleich zur Anfangsphase durchaus zu Sicherheit gefunden und setzt auch immer wieder kleinere Nadelstiche. Den Gastgebern würde ein 2:0 wohl äußerst gut tun, zumal der Wille der Berliner dann wohl auch ein wenig gebrochen wäre.

M'gladbach Augsburg 27. Augsburg hat den geringsten Expected Goals-Wert der Liga, wurde im Vorbericht erwähnt. Nach einer knappen halben Stunde stehen die xG bei 0,00.

Leipzig Schalke 28. Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Marcin Kamiński

Kamiński lässt Schalke wieder hoffen! Zalazar zirkelt einen Eckstoß von der linken Fahne mit viel Effet direkt vor den Kasten. Nachdem Olmo verpasst hat, kommt Kamiński mit der Stirn vor Torhüter Nyland an den Ball und lässt den Ball in die lange Ecke gleiten.

Leipzig Schalke 27. Kamiński rettet in höchster Not! Werners steiles Flachanspiel aus der eigenen Hälfte verschafft Nkunku eine freie Bahn in Richtung Gästekasten. Durch einen ungenauen Kontakt kann der Franzose, der noch auf die Torjägerkrone schielt, aber doch noch von Kamiński eingeholt und entscheidend gestört werden.

Frankfurt Freiburg 27. Der SC Freiburg lässt das Leder gut laufen und kesselt Frankfurt mal ein wenig ein. Doch prompt lösen sich die Frankfurter wieder.

Dortmund Mainz 26. Malen tankt sich mit einem sehenswerten Doppelpass mit Guerreiro über rechts durch, spielt dann die flache Hereingabe aber zu unpräzise in den Rücken von Haller.

Stuttgart Hoffenheim 24. Nach einem Endo-Pass flankt Borna Sosa scharf von der linken Seite ins Zentrum. Dort klärt John Anthony Brooks souverän per Kopf.

Köln Bayern 25. Nächste frohe Kunde für den FC Bayern aus Dortmund: Mainz führt beim BVB mit 2:0! Nimmt der irre Meisterschaftskampf seine nächste Wendung?

Bochum Leverkusen 25. Ein leichter Schubser von Tah führt dazu, dass Hofmann den eigenen Mann abräumt. Alonso sieht darin kein Foul und beschwert sich lautstark, weshalb Welz zum ersten Mal ein intensiveres Gespräch mit dem Spanier führt.

Union Berlin Werder 25. Nach einer kurzen Phase in Unterzahl sind die Bremer nun wieder vollzählig. Maximilian Philipp ist nun auf dem Feld. Die Leihgabe des SC Freiburgs kommt knapp 75 Minuten für den verletzten Schmidt zum Einsatz.

Frankfurt Freiburg 26. Die Elf von Christian Streich spielt schön zusammen. Jeder läuft für jeden und so werden die bisherigen Vorstöße der durchaus drückenden Hausherren abgekocht.

Wolfsburg Hertha BSC 25. Marco Richter zieht auf der rechten Seite in den Strafraum ein und sieht sich im Eins-gegen-Eins Jakub Kamiński gegenüber. Der Torschütze zum 1:0 zeigt auch seine defensiven Qualitäten und blockt den Schuss des Angreifers aus neun Metern, halbrechter Position.

Köln Bayern 24. Gelbe Karte für Benno Schmitz (1. FC Köln)

Heftiges Foul! Schmitz erwisch Coman an der linken Seitenlinie mit gestrecktem Fuß und sieht dafür vollkommen zu Recht die Gelbe Karte.

Stuttgart Hoffenheim 23. Offensiv läuft für die TSG bisher noch gar nichts zusammen. Zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau verhindern bisher gefährliche Aktionen.

Union Berlin Werder 24. Einwechslung bei Werder Bremen: Maximilian Philipp

Union Berlin Werder 24. Auswechslung bei Werder Bremen: Niklas Schmidt

M'gladbach Augsburg 25. Und so sieht das bei Gladbach bislang aus: Im Sechzehner legt Marcus Thuram mit dem Rücken zum Tor völlig überraschend per Hacke für den völlig freistehenden, sich aber auch im Abseits befindenden Lars Stindl ab. Das hätte sonst das 2:0 sein müssen, mal wieder.

Leipzig Schalke 26. Das Reis-Team hält an seiner Marschroute, die ohne Ball sehr hohes Anlaufen vorsieht, fest. Da die Roten Bullen aber keine große Mühe haben, auch am eigenen Sechzehner zu kombinieren, ist dieses taktische Mittel alles andere als sinnvoll.

Köln Bayern 23. Großchance für Köln! Martel ist der Zielspieler eines Effzeh-Kontern und geht mit hohem Tempo durch die Mitte. Kurz vor Sommer zieht Martel ab und jagt den Ball klar über den Querträger.

Bochum Leverkusen 23. Eine flache Hereingabe von Frimpong rollt unter den Beinen von Azmoun durch zu Diaby. Hinten nimmt er den Ball kurz an und jagt ihn dann knapp über den linken Winkel!

Union Berlin Werder 24. Trimmel ist auf seiner rechten Seiten unglaublich aktiv. Immer wieder kann er sich im Dribbling durchsetzen und füttert die Offensive mit seinen gefährlichen Hereingaben. Bisher kann die Dreierkette der Grün-Weißen aber schlimmeres verhindern.

Dortmund Mainz 24. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:2 durch Karim Onisiwo

Was ist denn hier los? Mainz nutzt die Dortmunder Verunsicherung eiskalt aus und erhöht auf 2:0. Aarón Martín macht einen hohen Diagonalball fest und bedient dann den hinterlaufenden Jae-sung Lee, der die Hereingabe vom linken Flügel exakt auf den Kopf von Karim Onisiwo serviert. Aus sieben Metern muss der 31-Jährige nur noch den Ball aufs Tor bringen. Zwar kommt das Leder flach und zentral genau auf Kobel. Aus dieser Distanz und bei dieser Wucht kann der BVB-Keeper die Kugel jedoch nicht mehr entscheidend abwehren. Der Ball findet über den Innenpfosten seinen Weg ins Netz.

Dortmund Mainz 23. Jetzt können die Rheinhessen auch noch kontern. Im Drei-gegen-Drei steckt Kohr im rechten Moment in den Lauf von Lee durch, der dann aber zu überhastet vorgeht und sich einen Fehlpass leistet.

Wolfsburg Hertha BSC 23. Nach einem bösen Fehlpass von Klemens im Spielaufbau nimmt Jakub Kamiński den Ball 30 Meter vor dem Tor auf und spielt diesen weiter zu Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler zieht aus 23 Metern ab, jedoch geht sein Flachschuss knapp vorbei.

Bochum Leverkusen 22. Aufgrund der Führung von Wolfsburg ist Leverkusen aktuell Siebter. Das reicht nur für die Conference League, wenn Leipzig den Pokal gewinnt.

M'gladbach Augsburg 23. Mads Pedersen kann den Ball mal im Angriffsdrittel abfangen. Doch dann läuft er sich im linken Spielfeldeck fest. So sieht es bei den Gästen heute aus.

Leipzig Schalke 23. Aus Schalker Sicht könnten auch die Zwischenstände aus den anderen Stadien besser ein, denn soeben ist der in Überzahl spielende VfL Bochum gegen Leverkusen in Führung gegangen, während es zwischen Stuttgart und Hoffenheim noch 0:0 steht. Bedeutet: Schalke müsste nach aktuellem Stand sogar gewinnen, um den direkten Abstieg zu verhindern.

Union Berlin Werder 22. Niklas Schmidt, der schon aus einem früheren Zusammenprall mit Laïdouni einen Turbanverband trägt, kann wohl nicht mehr weitermachen. Die ohnehin dezimierten Bremer müssen nun ein erstes Mal wechseln.

Stuttgart Hoffenheim 20. Konstantinos Mavropanos räumt auf der rechten Seite energisch Christoph Baumgartner ab und wird dafür vom Referee ermahnt. Viele Fouls kann sich der Innenverteidiger nicht mehr leisten bis zur Gelbe Karte.

Dortmund Mainz 22. Dieses Mal meldet sich auch der VAR nicht, der bei dem Rempler von Martín keine klare Fehlentscheidung gesehen haben will. Bitter für den BVB, der durch den 0:1-Rückstand weiterhin mit dem Rücken zur Wand steht.

Köln Bayern 20. Der BVB wackelt! Das 1:0 der Bayern macht die Dortmunder scheinbar nervös: Vier Minuten nach dem Führungsgtor der Mainzer verschießt Haller nun sogar einen Elfmeter!

Frankfurt Freiburg 22. Mit einem remis können beide Klubs nichts anfangen. Für das Erreichen der großen Ziele sind mindestens drei Zähler sowie auch Unterstützung der Konkurrenz nötig.

Union Berlin Werder 21. Bisher muss hier noch auf den ersten Hochkaräter gewartet werden, doch es ist ein intensives Spiel. Harte Zweikämpfe und Unterbrechungen prägen diese ersten knapp 20 Minuten.

Dortmund Mainz 21. Das gibt es doch nicht! Nach einer Ryerson-Hereingabe wird Guerreiro heftig von hinten attackiert. Der erste Eindruck lautet, dass es erneut Foulelfmeter für die Borussie geben müsste. Erneut bleibt der Pfiff des Unparteiischen aber aus.

Bochum Leverkusen 21. Gelbe Karte für Kevin Stöger (VfL Bochum)

Stöger räumt Diaby komplett weg. Da hat er ja fast Glück, dass er nicht das Standbein des Franzosen erwischt, ansonsten kann das ganz übel enden!

M'gladbach Augsburg 21. Enrico Maaßen reicht Ermedin Demirović den nächsten Spickzettel. Der Augsburger Übungsleiter kann nicht zufrieden sein, seine Mannschaft tritt bislang überhaupt nicht bundesligawürdig auf.

Bochum Leverkusen 20. Über Kapitän Losilla rollt der nächste Angriff, endet jedoch mit einem schlecht getroffenen Flachschuss weit rechts im Toraus. Dennoch ist Bochum aktuell auf dem 14. Rang!

Wolfsburg Hertha BSC 21. Man sieht den Berlinern an, dass einige junge und unerfahrene Kräfte auf dem Platz stehen. Demnach sind auch die Abläufe keineswegs aufeinander abgestimmt. Der Zwischenstand von nur 0:1 ist aus diesem Grund auch keinesfalls als rein negativ zu verbuchen.

Frankfurt Freiburg 21. Randal Kolo Muani geht im gegnerischen Strafraum zu Boden und reklamiert ganz leicht ein vermeintliches Foulspiel. Schiedsrichter Deniz Aytekin macht das hervorragend und gibt zu Recht keinen Elfmeter.

Köln Bayern 19. Mit Thomas Müller und dem Pfosten! Benjamin Pavard kommt auf der rechten Seite bis zur Torauslinie durch und flankt mit Gefühl hoch in den Fünfer. Müller hebt zum Kopfball ab und drückt das Leder ans rechte Alu!

Stuttgart Hoffenheim 18. Wieder läuft ein Stuttgarter Angriff über Wataru Endo, der mit seinem Pass hinter die Viererkette der Gäste Josha Vagnoman bedient. Dieser schießt aber über den Kasten und befand sich zudem zum Zeitpunkt des Zuspiels im Abseits - dementsprechend gibt es doppelt kein Tor für den VfB.

Frankfurt Freiburg 20. Mehr als Halbchancen auf beiden Seiten bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer aktuell nicht geboten.

Leipzig Schalke 20. Gelbe Karte für Cédric Brunner (FC Schalke 04)

Brunner streckt Laimer bei erhöhtem Tempo mit einer Grätsche nieder und kassiert seine fünfte Verwarnung in der laufenden Saison. Damit würde er in einem Relegationshinspiel fehlen.

Dortmund Mainz 19. Elfmeter verschossen von Sébastien Haller, Borussia Dortmund

Haller übernimmt beim fälligen Strafstoß die Verantwortung. Er entscheidet sich für die rechte Ecke, bringt die Kugel jedoch nicht allzu präzise halbhoch aufs Tor. Dahmen hat sich für die richtige Seite entschieden und kann den Einschlag verhindern.

Wolfsburg Hertha BSC 19. Wind verpasst die ganz dicke Chance zum 2:0! Micky van de Ven startet über die linke Seite durch, zieht an die Grundlinie und spielt dann genau den richtigen Flachpass in die Mitte. Dort muss Wind den Ball aus drei Metern eigentlich nur noch über die Linie schieben, jedoch trifft er das Leder nicht richtig und kann sich selbst über seine vergebene Chance nur wundern.

Köln Bayern 16. Die Bayern machen ihre Hausaufgaben und bekommen sogar Schützenhilfe von den Mainzern - wow. Der Nachmittag könnte noch richtig spannend werden. Wie geht's hier in Köln weiter?

M'gladbach Augsburg 20. Das gibt es doch nicht! Der omnipräsente Stindl schiebt die Kugel von der rechten Strafraumseite auf das lange Eck, wo Marcus Thuram um Zentimeter verpasst und vorbeigrätscht!

Bochum Leverkusen 19. Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Philipp Förster

Da ist die Führung für den VfL! So einfach kann der Fußball sein! Einen hohen Schlag rechts hinaus in den Lauf von Asano kann der Japaner kontrollieren und dann von der Eckfahne in die Mitte flanken. Tah hat Hofmann komplett im Blick, aber hinten löst sich Förster im Rücken von Palacios und kann mit links vollenden!

Union Berlin Werder 18. Nach einem Zusammenprall ist die Partie kurz unterbrochen. Für Behrens geht es schnell weiter, aber Stark muss etwas länger untersucht werden. Doch auch der Innenverteidiger kann weiterspielen.

Stuttgart Hoffenheim 16. Nach einem Hoffenheimer Ballverlust haben die Stuttgarter die Chance zum Kontern. Endo's Versuch Guirassy steil zu schicken bleibt aber an dem aufmerksamen N'Soki hängen.

Dortmund Mainz 18. Der Schiedsrichter wird vom VAR noch einmal auf das Foulspiel von Kohr aufmerksam gemacht und geht nun zur Seitenlinie, um sich die Szene selbst noch einmal anzusehen. Nach genauer Studie der Bilder zeigt er auf den Punkt. Es gibt Elfmeter für Dortmund!

Bochum Leverkusen 17. Den Hausherren fehlt noch ein bisschen die Präzision auf den letzten Metern. Förster wird vermeintlich von Hofmann bedient, doch dann ist wieder Palacios im Weg und spitzelt den Ball weg.

M'gladbach Augsburg 19. Lars Stindl weiß bei seinem Abschiedsspiel bislang auf ganzer Linie zu überzeugen. Mit all seiner Erfahrung zieht er das Foul von Renato Veiga.

Leipzig Schalke 19. Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Christopher Nkunku

Auch Nkunku darf noch einmal im eigenen Stadion jubeln! Der Franzose wird auf der linken Strafraumseite durch einen Kurzpass Olmos bedient. Er lässt bei seinem Weg nach innen drei Königsblaue stehen, zieht an Torhüter Fährmann vorbei und vollendet aus zehn Metern clever in die flache rechte Ecke.

Wolfsburg Hertha BSC 17. Yannick Gerhardt probiert es mit einem Flankenball aus dem linken Halbfeld, der jedoch viel zu weit gerät und in den Armen von Tjark Ernst landet. Der junge Keeper macht bislang einen sehr guten Eindruck.

Stuttgart Hoffenheim 15. Die Hausherren versuchen es weiterhin vermehrt mit langen Bällen aus der eigenen Defensivreihe. In diesem Fall landet Mavropanos' Versuch aber direkt bei Keeper Oliver Baumann.

Dortmund Mainz 17. Die Schwarz-Gelben wollen eine Reaktion zeigen, beißen bei der Mainzer Defensive aber auf Granit. Malen will die Kugel im Strafraum mit dem Rücken zum Tor behaupten, geht dann allerdings nach einem leichten Kontakt durch Kohr zu Boden. Das ist dem Unparteiischen zu wenig, der sofort auf Weiterspielen entscheidet.

M'gladbach Augsburg 17. Der FCA verteidigt wie eine Schülermannschaft! Luca Netz nimmt auf links Tempo auf und legt in die Mitte zu Marcus Thuram, der die Kugel einen halben Meter am kurzen Eck vorbeischiebt. Gladbach müsste eigentlich schon mit zwei Toren führen.

Union Berlin Werder 16. Trimmel führt aus und versucht es aus 20 Metern stramm aufs Torwarteck. Aber Duksch hat sich stark positioniert und kann diesen Freistoß abblocken.

Leipzig Schalke 17. Král schafft auf links den Durchbruch an die Grundlinie und spielt zurück auf die nahe Strafraumseite. Dort verpasst Zalazar die Direktabnahme; im zweiten Anlauf können die Sachsen durch Orban klären.

Bochum Leverkusen 15. Plötzlich ist wieder Leverkusen im Angriff! Aus eigener Ecke geht es blitzschnell auf die andere Seite. Diaby schickt Wirtz links in den Strafraum, wo Riemann mit beiden Beinen voraus großes Risiko geht, doch dem jungen Spielmacher tatsächlich den Ball vom Fuß grätscht!

Köln Bayern 14. Alle Bayern-Fans aufgepasst: Mainz führt in Dortmund mit 1:0! Der Gästeblock kann sein Glück kaum fassen. "Deutscher Meister wird nur der FCB", schallt durch die Arena!

Union Berlin Werder 15. Das geht zu einfach. Haberer wird von Laïdouni angespielt und lässt mit einer einfachen Bewegung Veljković aussteigen. Der Verteidiger zieht ein billiges Foul und sorgt für einen aussichtsreichen Standard der Hausherren.

Bochum Leverkusen 14. Schalke liegt hinten, Augsburg liegt hinten. Bisher läuft alles nach Plan für Bochum.

Leipzig Schalke 16. Nach einer guten Viertelstunde hat die Rose-Auswahl die Partie durch eine ordentliche Passsicherheit gut im Griff, ohne sofort auf den zweiten Treffer zu gehen. Ihr Punktekonto vergrößert sich durch die Führung auf 66.

M'gladbach Augsburg 15. Augsburg findet nun ein wenig besser rein. Allerdings spielt auch Ermedin Demirović auf rechts so einen völlig ungefährlichen Ball in die Spitze. Enrico Maaßen gibt bereits neue Anweisungen durch.

Dortmund Mainz 15. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Andreas Hanche-Olsen

Die Gäste werden stärker und verpassen dem Tabellenführer nun nach einer Ecke die kalte Dusche. Edimilson Fernandes bringt das Leder richtig scharf auf den ersten Pfosten, den Andreas Hanche-Olsen mit einem bärenstarken Laufweg ansteuert. Emre Can lässt den Mainzer Spieler passieren, der sich per Kopf in die Ecke hineinwirft und das Leder aus vier Metern im kurzen Eck versenkt. Die Rot-Weißen gehen mit 1:0 in Führung.

Wolfsburg Hertha BSC 15. Die Partie läuft inzwischen wieder und der VfL wird prompt gefährlich. Wimmer bedient Wind mit einem starken Zuspiel, jedoch wird der Schuss des Angreifers aus zwölf Metern Torentfernung abgeblockt.

Stuttgart Hoffenheim 13. Nach einem Foul im linken Halbfeld schlägt Borna Sosa den folgenden Freistoß scharf vor den Hoffenheimer Kasten. Die Abwehr der TSG ist aber aufmerksam und kann klären.

Köln Bayern 13. Etwas zu stürmisch: Ljubicic lauert nach einem Einwurf bereits im Bayern-Sechzehner und stochert danach mit einem langen Bein in den Körper von FCB-Keeper Sommer. Der Schiri preift die Aktion richtigerweise ab.

Frankfurt Freiburg 16. ...doch der Standard bringt keine Gefahr.

Union Berlin Werder 14. Pavlenka kommt bei einer Trimmel-Hereingabe aus dem Kasten und wirkt etwas unsicher. Erst im Nachfassen hat er die Kugel sicher und kann sich glücklich schätzen, dass kein Unioner bereit stand, um aus kurzer Distanz den Fehler auszunutzen.

Frankfurt Freiburg 15. Jetzt setzen sich die Frankfurter ein wenig in der gegnerischen Hälfte fest. Es gibt den ersten Eckball für die Hausherren...

Bochum Leverkusen 12. Also Leverkusen zieht sich zwar etwas weiter zurück nach der Roten Karte, dennoch ist das Konterspiel natürlich brandgefährlich für den VfL!

Dortmund Mainz 13. Brandt rutscht eine Flanke vom linken Strafraumeck etwas über den Spann. Der Ball verzieht allerdings genau aufs Mainzer Tor. Dahmen schätzt die Situation aber korrekt ein und pflückt den Ball sicher aus der Luft.

Stuttgart Hoffenheim 11. Mit einem langen Ball von der linken Seite findet Wataru Endo im TSG-Strafraum Josha Vagnoman, der den Ball gut verarbeitet und aus 15 Metern halbrechter Position abzieht. Der stramme Schuss fliegt aber gut zwei Meter über das Baumann-Tor.

Wolfsburg Hertha BSC 13. Hertha-Coach Pál Dárdai sieht sich gezwungen, in Richtung des Hertha-Blocks zu gehen und die Fans zu beruhigen. Eine mutige Aktion, die nun hoffentlich auch für Ruhe sorgt. Wir wollen hier schließlich noch 80 Minuten Fußball erleben.

M'gladbach Augsburg 13. Ergebnistechnisch ist auf den anderen Plätzen noch nichts passiert, allerdings spielt Bochum gegen Leverkusen schon seit der achten Minute in Überzahl.

Dortmund Mainz 12. Über Adeyemi kommt die Borussia ins Umschaltspiel. Der flinke Flügelflitzer wird jedoch von Barreiro gelegt. Das ist eng an der Grenze zum taktischen Foul. Der Schiedsrichter belässt es jedoch bei einer mündlichen Verwarnung.

Union Berlin Werder 12. Mittlerweile sind die Hausherren besser in der Partie. Die Zweikämpfe werden besser angenommen und hart geführt. Immer wieder kommt es zu kleineren Unterbrechungen.

M'gladbach Augsburg 11. Ein erster harmloser Vorstoß der Gäste. Arne Engels steckt allerdings völlig uninspiriert ins Toraus durch.

Leipzig Schalke 13. Schalke steht also noch deutlicher mit dem Rücken zur Wand als vor dem Anpfiff. Im Falle einer Niederlage ist den Königsblauen nicht mehr zu helfen; dann würden sie als Tabellenvorletzter den Gang in die Zeitklassigkeit antreten müssen.

Bochum Leverkusen 11. Saidy Janko klärt auf der Linie! Zuvor wird Azmoun im Zentrum bedient, ehe er rechts den anlaufenden Frimpong mitnimmt. Der überlupft Riemann und der Ball springt quälend langsam Richtung Torlinie, als Janko rechtzeitig dazwischengeht und das Leder ins Seitenaus klärt! Anschließend geht zwar die Fahne des Assistenten hoch, doch das sieht nach einer Fehlentscheidung aus!

Köln Bayern 11. Bayern zeigt Dominanz. Die Mannschaft von Thomas Tuchel geht in Köln früh in Front und bespielt die Hausherren jetzt weiter mit viel Ballbesitz und Druck auf die Abwehr.

Stuttgart Hoffenheim 10. Die Hoffenheimer übernehmen in dieser Phase nun die Spielkontrolle und lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Gegen disziplinierte Stuttgarter finden die Kraichgauer bisher aber keine Lücken.

Frankfurt Freiburg 11. Beide Teams sind ordentlich in die Partie gestartet und haben jeweils eine gute Chance gehabt. Derweil sucht Matthias Ginter verzweifelt eine Anspielstation. Die Elf von Oliver Glasner stellt die Anspielstationen konsequent zu.

Wolfsburg Hertha BSC 10. Das Spiel ist fürs Erste unterbrochen, weil mehrere Feuerwerkskörper auf dem Rasen einschlagen. Auf dem Rasen brennt es sogar leicht, weil nicht alle Geschosse entkaltet sind. Es ist immer wieder erstaunlich, wie leicht Pyrotechnik ins Stadion gelangt. Ein Ende der “Munition“ ist nicht in Sicht.

Union Berlin Werder 9. Patrick Ittrich zeigt auf den Punkt! Aber sofort schaltet sich der VAR ein. So schnell wurde ein Schiedsrichter selten zum Monitor gebeten und Ittrich sieht, dass seine Entscheidung verkehrt war. Buchanan trifft bei seiner Grätsche im Strafraum deutlich früher den Ball, als Haberer und somit ist es sicher kein Strafstoß.

Köln Bayern 9. Stand jetzt ist der FC Bayern wieder auf der Eins und wäre deutscher Meister! Wie reagiert der BVB auf das frühe Führunsgtor der Bayern? In Dortmund steht es noch 0:0.

M'gladbach Augsburg 10. Der FCA stellt in der Anfangsphase eindrucksvoll unter Beweis, warum er in vielen Statistiken von allen Bundesligisten über die schwächsten Werte verfügt. Man hat schon früh den Eindruck, dass man sich aus eigenen Kräften wohl nicht wird retten können.

Wolfsburg Hertha BSC 8. Auf den Tribünen wird ordentlich mit Pyrotechnik gezündelt, wodurch sich der Stadionsprecher gezwungen sieht, dem Treiben mit einer Durchsage ein Ende zu bereiten. Dies bringt jedoch fürs Erste nichts. Es funkt und kracht weiterhin und leider fliegen die Geschosse auch auf die Rasenfläche.

Stuttgart Hoffenheim 7. In den ersten Minuten wirken die Hausherren etwas griffiger in den Zweikämpfen als die TSG. Eine gefährliche Torchance konnte allerdings noch keine der beiden Mannschaften kreieren.

Dortmund Mainz 10. Die Nullfünfer treten in den ersten zehn Minuten zwar auch angesichts eines druckvollen Beginns der Westfalen sehr passiv auf, sind allerdings durchaus gewillt, mitzuspielen. Mehr als vereinzelte Nadelstiche gelingen den Rheinhessen jedoch bislang nicht.

Frankfurt Freiburg 9. Randal Kolo Muani! Aus spitzen Winkel setzt die Nummer neun der Gastgeber die Pille nur ans Außennetz. Zuvor hat er gleich zwei, drei Gegenspieler vernascht und seine Qualität aufblitzen lassen.

Union Berlin Werder 8. Plötzlich kann Union kontern und setzt sich am gegnerischen Sechzehner fest. Roussillon kann zweimal den Steckpass nicht durchbringen und die Kugel landet in der zweiten Reihe bei Behrens. Dessen Flanke kommt zu Trimmel und der Kapitän versucht mit einem direkten Kopfball Becker am Fünfmeterraum zu bedienen. Aber Stark ist dazwischen und klärt zur Ecke.

Leipzig Schalke 10. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Konrad Laimer

Der scheidende Laimer bringt Leipzig in Führung! Olmo wird durch einen Flugball Nylands in den halbrechte Offensivspur hinter die Gästeabwehr geschickt und rennt in den Sechzehner Seinen Schuss aus spitzem Winkel in Richtung langer Ecke pariert Fährmann glänzend, doch der Abpraller landet bei Laimer. Der schiebt aus mittigen neun Metern problemlos in den halbleeren Kasten ein.

Leipzig Schalke 9. Matriciani bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte, indem er im Mittelfeld gegen Nkunku deutlich zu spät kommt und ihn am rechten Knöchel klar trifft. Refereee Harm Osmers verzichtet aber auf eine Verwarnung.

M'gladbach Augsburg 8. Bislang spielt nur die Heimmannschaft! Lars Stindl steckt bei seinem Abschiedsspiel hervorragend zu Marcus Thuram durch, der allerdings aus dem Abseits startet. Da wäre wieder fast ein Gladbacher völlig gewesen.

Dortmund Mainz 7. Nach einem abgefälschten Haller-Schuss gibt es Eckstoß für Dortmund. Brandt findet den freien Süle hinter dem zweiten Pfosten, der aus der Drehung heraus sofort aus elf Metern abzieht, die Kugel jedoch nicht perfekt trifft. Der Aufsetzer kommt dennoch scharf aufs linke obere Eck, aber Dahmen steht gut und kann den Ball im Nachfassen festhalten.

Stuttgart Hoffenheim 5. Nach einem öffnenden Pass schüttelt Silas Katompa Mvumpa mit einer guten Bewegung seinen Gegenspieler ab und hat nur noch Oliver Baumann vor sich. Dieser hat die Situation aber gut antizipiert und fängt den langen Ball deutlich vor dem heraneilenden Stürmer ab.

Union Berlin Werder 7. Beide Teams sind in den ersten Minuten um Sicherheit bemüht und versuchen die Hoheit über das Mittelfeld zu gewinnen. Dabei hat Werfer in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, was bei Union jetzt aber nicht unüblich ist.

Köln Bayern 8. Tooor für Bayern München, 0:1 durch Kingsley Coman

Die Bayern schnappen sich das schnelle 0:1! Sané baut im Zentrum auf und schiebt den Ball nach einem Vorstoß rüber auf die linke Seite. Coman nimmt die Kugel auf, macht zwei Schritte nach innen und schlenzt den Ball unhaltbar ins lange Eck!

Wolfsburg Hertha BSC 6. Der VfL kommt erneut zu leicht in Richtung Strafraum und findet Jakub Kamiński, der zwölf Meter vor dem Tor die Chance hat, einen Doppelpack zu schnüren. Der polnische Angreifer probiert es mit einem Flachschuss aufs linke Eck, der jedoch von Ernst hervorragend pariert wird.

M'gladbach Augsburg 7. Dion Beljo kann eine Flanke von rechts elegant herunterpflücken. Doch im gegnerischen Sechzehner steht er auf ziemlich einsamem Posten.

Frankfurt Freiburg 8. Mark Flekken hält einen Schuss der Hausherren sicher fest. Langsam aber sicher wird das Spiel munterer.

M'gladbach Augsburg 5. Sofort die nächste Großchance für die Fohlen! Marcus Thuram legt diesmal für Florian Neuhaus ab. Den Flachschuss aus 20 Metern hält Tomáš Koubek nur im Nachfassen, um ein Haar staubt noch ein Gladbacher ab.

Köln Bayern 7. Die Tuchel-Elf übernimmt nun so langsam den Ballbesitz und verschiebt die Partie mehr in die Hälfte der Hausherren. Das Passspiel der Bayern ist schon auf Betriebstemperatur.

Bochum Leverkusen 8. Rote Karte für Amine Adli (Bayer Leverkusen)

Bochum greift ganz hoch an und provoziert Fehler bei den Gästen. Die erste Karte gibt es aber außerhalb des Spielgeschehens, weil Adli gegen Heintz nachtritt, als dieser gehalten wird! Nach der Prüfung vom VAR steht es in der 8. Minute fest! Die Gäule gehen bei Adli durch, als dieser nur kurz die Hände von Heintz am Körper spürt und schwungvoll gegen den Verteidiger nachtritt! Zunächst hatte Welz nur Gelb gezeigt. Ein Bärendienst für die Werkself und gleichzeitig die große Chance für Bochum im Abstiegskampf!

Frankfurt Freiburg 7. ...und es wird auch gleich gefährlich! Dōan tanzt Ndicka aus und spielt von der Grundlinie zurück in den Sechzehner. In Rücklage setzt Philipp Lienhart das Leder aus knapp elf Metern über die Latte.

Frankfurt Freiburg 6. Christopher Lenz geht auf Nummer sicher und spielt den Ball ins Toraus. Die Ecke der Gäste verpufft zunächst. Vincenzo Grifo behauptet das Spielgerät aber...

Wolfsburg Hertha BSC 4. Niederlechner vergibt die Chance auf die schnelle Antwort! Lucas Tousart setzt sich auf der rechten Seite durch und spielt den Ball flach nach innen, wo Niederlechner am schnellsten schaltet und Casteels mit einem Abschluss aus sieben Metern prüft. Der Belgier besteht eine erste Prüfung aber mit Bravour.

Stuttgart Hoffenheim 3. Aus knapp 50 Metern zieht Andrej Kramarić optmistisch ab, weil er sieht, dass Fabian Bredlow weit vor dem Stuttgarter Kasten steht. Der Fernschussversuch kommt aber zu ungenau und verfehlt das Tor der Hausherren deutlich.

Köln Bayern 5. Guter Beginn vom Effzeh! Die Hausherren laufen früh an und gehen mutig ins Spiel mit dem FC Bayern. Auch die Fans tragen ihren Teil dazu bei und peitschen die Rheinländer nach vorne.

Leipzig Schalke 6. Die Königsblauen präsentieren sich als sehr mutig, wollen aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. So ergibt sich aber die Gefahr, ins offene Messer zu laufen. Den Roten Bullen bieten sich zu Beginn viele Konteransätze.

Bochum Leverkusen 4. Asano soll links auf Reisen gehen, doch nach dem schwierigen ersten Kontakt spritzt Frimpong dazwischen und spielt sicher zurück zu Hrádecký.

Frankfurt Freiburg 6. Mark Flekken, das wurde kurz vor Spielbeginn bekannt, wird den SC Freiburg nach Saisonende verlassen. Vermutlich geht es Richtung England.

Union Berlin Werder 4. Ducksch wird durch eine Kopfballverlängerung durchgeschickt und nimmt die Kugel mit an den Sechzehner. Aber Laïdouni passt gut auf und stoppt den Angreifer sauber. Er hat die Kugel am Fuß und leitet den Gegenangriff ein, der jedoch verpufft.

Stuttgart Hoffenheim 2. Nach einem Schubser von John Anthony Brooks an Serhou Guirassy bekommt der VfB den ersten Freistoß im Mittelfeld zugesprochen. Beide Teams beginnen in den ersten Sekunden vorsichtig.

Dortmund Mainz 4. Der BVB beginnt sehr druckvoll, kommt gegen die defensive Fünferkette der Nullfünfer jedoch noch nicht durch. Malen probiert es nach Wolf-Zuspiel mal aus der Distanz, setzt den flachen Linksschuss jedoch am rechten Pfosten vorbei.

Frankfurt Freiburg 5. Eintracht Frankfurt ist sehr um Strukturierung des Spiels bemüht. Freiburg verteidigt die Räume gut, hält sich ansonsten aber erstmal zurück.

Bochum Leverkusen 2. Aus etwas größerer Distanz gibt Exequiel Palacios einen Schuss ab, der deutlich übers Tor segelt.

M'gladbach Augsburg 4. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Luca Netz

Die Hausherren gehen früh in Führung! Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte sorgt dafür, dass in der Augsburger Abwehr Chaos entsteht. Marcus Thuram legt mit dem Rücken zum Tor aus zentraler Position rechts raus zu Jonas Hofmann, der sofort auf den langen Pfosten querschiebt. Luca Netz muss nur noch den Fuß hinhalten!

Köln Bayern 2. Köln gibt den ersten Warnschuss ab! Nach einer gelungenen Aktion von Ljubicic auf der rechten Seite hat Kainz in der Mitte freie Bahn. Der Österreicher nimmt den Ball mit der Brust an und verzieht danach deutlich.

Leipzig Schalke 3. Leipzig mit der frühen Großchance zum 1:0! Laimer gelangt gegen aufgerückte Gäste durch einen Steilpass Nkunkus auf die tiefe linke Sechehnerseite. Er will für Werner querlegen. Der kommt am rechten Pfosten einen Schritt zu spät.

M'gladbach Augsburg 1. Los geht es im sonnigen Mönchengladbach! Die Gastgeber haben Anstoß.

Union Berlin Werder 2. Von Beginn an wirken die Eisernen hellwach. Khedira wird stark auf der rechten Seite an die Grundlinie geschickt und chipt die Kugel in die Mitte zu Behrens. Der Angreifer kommt nicht zum Kopfball und die Bremer klären zur Ecke.

Wolfsburg Hertha BSC 2. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jakub Kamiński

Der VfL Wolfsburg führt nach knapp zwei Minuten! Arnold eröffnet den Angriff mit einem starken Diagonalball auf den linken Flügel Dort spielt Jakub Kamiński einen tollen Doppelpass mit Gerhardt und zieht in Richtung Tor. Aus acht Metern, halbrechter Position, überwindet er Ernst mit einem Flachschuss ins lange Eck.

Bochum Leverkusen 1. Einen ersten Freistoß von der linken Seitenlinie klären die Gäste gut weg und schalten dann schnell um. Mit ganz vielen Männern läuft die Werkself in den Konter. Allerdings werden sowohl Azmoun als auch Diaby beim Abschluss geblockt!

Frankfurt Freiburg 3. Eintracht hat den Ball und versucht es rechts über Makoto Hasebe. Doch dessen Pass zu Mario Götze bringt nicht den gewünschten Raumgewinn. Bis dato passiert nicht viel auf dem Rasen.

Wolfsburg Hertha BSC 2. Der VfL Wolfsburg kommt zu seinem ersten Eckball, der durch Wimmer von der linken Seite in die Mitte gebracht wird. Tjark Ernst kann den Ball aus dem Fünferraum boxen und besteht seine erste Bewährungsprobe.

Stuttgart Hoffenheim 1. Los geht’s in Stuttgart! Schiedsrichter Robert Schröder aus Hannover pfeift die Partie an.

Stuttgart Hoffenheim 1. Spielbeginn

Frankfurt Freiburg 2. Nochmal zur Erinnerung: Freiburg könnte - vermutlich nur mit Hilfe von Union - das Meisterstück schaffen und in die Champions League einziehen. Sollte Frankfurt gewinnen und die Mitkonkurrenten patzen, ist für das Heimteam die Europa League drin.

Union Berlin Werder 1. Der Ball rollt an der alten Försterei. Die Gäste bekommen zu Beginn die Kugel und suchen die Außen. Aber der erste lange Ball landet im Seitenaus.

Leipzig Schalke 2. Bei den Hausherren hat es noch einen kurzfristigen Tausch in der Startelf gegeben. Wegen eines allergischen Schocks, den er beim Aufwärmen erlitten hat, sitzt Henrichs doch nur auf der Bank. Er wird durch Simakan ersetzt.

Bochum Leverkusen 1. In Bochum rollt der Ball. Die Hausherren stoßen an. Los geht die wilde Fahrt!

Wolfsburg Hertha BSC 1. Der Ball rollt! Die Herthaner agieren in den dunkelblauen Trikots, wohingegen die Gastgeber aus Wolfsburg im neuen grünen Heimtrikot auflaufen.

Köln Bayern 1. Schiri Sven Jablonksi nimmt seine Pfeife in den Mund und gibt die Partie frei! Die Kölner tragen ihr rot-weißes Heimtrikot, der FCB gastiert in der Domstadt in schwarz.

Bochum Leverkusen 1. Spielbeginn

Dortmund Mainz 1. Der Ball rollt im Signal Iduna Park. Dortmund tritt in gelben Trikots über schwarzen Hosen an. Die Gäste aus Rheinhessen sind ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

Dortmund Mainz 1. Spielbeginn

Union Berlin Werder 1. Spielbeginn

Köln Bayern 1. Spielbeginn

Frankfurt Freiburg 1. Und damit rein in das Geschehen! Die Kulisse beschert einem wirklich Gänsehaut. Das Stadion ist unglaublich laut.

M'gladbach Augsburg 1. Spielbeginn

Wolfsburg Hertha BSC 1. Spielbeginn

Frankfurt Freiburg 1. Spielbeginn

Leipzig Schalke 1. Schalkes Überlebenskampf in Leipzig – die ersten 45 Minuten in der Red-Bull-Arena laufen!

Leipzig Schalke 1. Spielbeginn

Union Berlin Werder Patrick Ittrich führt beide Mannschaften aufs Spielfeld und gleich kann es losgehen. Wir freuen uns auf packende 90 Minuten.

Bochum Leverkusen Seite an Seite treten die Mannschaften hinaus ins Vonovia Ruhrstadion. Die Stimmung ist positiv und es wirkt, als würde sogar im schlimmsten Fall der Stolz auf diese Mannschaft überwiegen. Gleich geht's los!

Bochum Leverkusen Viel Erfahrung ist nötig, um in den wichtigen Momenten die Ruhe zu bewahren. Deshalb wird der 45-jährige Tobias Welz die Partie leiten. Dem international erfahrenen Polizeibeamten assistieren die Linienrichter Robert Kempter und Jonas Weickenmeier.

M'gladbach Augsburg Seit 2015 steht er in Mönchengladbach unter Vertrag, absolvierte in seiner Hochphase elf A-Nationalspiele. Die Rede ist von Lars Stindl, der nun seine Bundesliga-Karriere beendet und eine Etage tiefer bei seinem Stammverein Karlsruher SC weiterspielt.

Leipzig Schalke Vor wenigen Momenten haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Köln Bayern Darf der FC Bayern vielleicht doch nochmal auf die Meisterschaft hoffen? Gleich beginnt im RheinEnergieSTADION das letzte und entscheidende Spiel um den Titel. Mit einem Auge und Ohr sind wir natürlich auch beim BVB!

Frankfurt Freiburg Geleitet wird die Partie übrigens von Schiedsrichter Deniz Aytekin. An den Seitenlinien assistieren ihm Christian Dietz und Eduard Beitinger. Als vierter Offizieller fungiert Martin Petersen. Im Kölner Video-Keller sitzen Johann Pfeifer und Christian Fischer.

Frankfurt Freiburg Hier noch ein paar kleine Leckerbissen für alle Zahlen-Fans: Der SC Freiburg traf in dieser Saison am häufigsten nach Standardsituationen (satte 21-mal). Auf der anderen Seite hat Frankfurt die beste Trefferquote der Liga und benötigt pro Tor gerade einmal sieben Schüsse. Nils Petersen, der bereits beim letzten Heimspiel im Breisgau emotional verabschiedet wurde, erzielte in seiner Bundesliga-Karriere gegen keinen anderen Verein so viele Tore wie gegen Frankfurt (neun) und möchte heute sicherlich noch zweistellig werden.

Dortmund Mainz Alles ist also angerichtet für die Meisterfeier der Dortmunder, für die auch ein Blick in die Geschichtsbücher spricht. Nur fünf Mal in 60 Jahren kam es vor, dass das Team, das als Tabellenführer in den letzten Spieltag gegangen ist, nicht Meister geworden ist. Letztmalig wurde in der Saison 1999/2000 Spitzenreiter Bayer Leverkusen am 34. Spieltag noch vom FC Bayern abgelöst.

Wolfsburg Hertha BSC Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Cortus. Ihm assistieren Florian Heft und Norbert Grudzinski.

Union Berlin Werder Die Eisernen werden zudem heute vier Akteure verabschieden. Für Tim Maciejewski, Levin Öztunali, Niko Gießelmann und Timo Baumgartl ist die Reise bei Union Berlin zu Ende. Alle vier Spieler haben den Vertrag mit den Berlinern auslaufen lassen und werden sich im Sommer neuen Aufgaben zuwenden. An der alten Försterei bekommen die Akteure von den Eisernen-Anhängern den wohlverdienten Abschied vor Anpfiff.

Stuttgart Hoffenheim Ein Blick aufs Personal: Sebastian Hoeneß wechselt trotz des 4:1-Sieges gegen Mainz dreifach und schickt Mavropanos, Führich und Sosa von Beginn an auf den Rasen. Tiago Tomas, Nartey (beide Bank) und Zagadou (Fußverletzung) müssen dafür weichen. Bei den Gästen aus Hoffenheim gibt es zwei Wechsel im Vergleich zur Vorwoche: N’Soki und Rudy ersetzen Akpoguma (Oberschenkelprobleme) und Geiger (Rückenprobleme).

M'gladbach Augsburg Der FCA ist in der endenden Bundesliga-Saison das Team mit dem geringsten Expected Goals-Wert, den wenigsten Torabschlüssen, der höchsten Fehlpassquote und der schwächsten Zweikampfbilanz. In Augsburg dürfte man froh sein, dass man den Klassenerhalt am letzten Spieltag in der eigenen Hand und bei Patzern der Konkurrenz schon sicher hat.

Frankfurt Freiburg Vor heimischer Kulisse waren die Hessen zuletzt nicht zu schlagen. Frankfurt verlor keines der letzten neun Liga-Heimspiele und fuhr dabei sogar fünf Siege ein. Zudem ist Freiburg eine Art Lieblingsgegner des Klubs aus der Mainmetropole. Frankfurt verlor nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Matches gegen den SC – dazu gab es drei Unentschieden.

Leipzig Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die nur mit einem Sieg eine Chance auf den direkten Klassenerhalt hätten und die in der Fremde lediglich zwei Matches für sich entschieden, stellt Coach Thomas Reis nach dem 2:2-Heimremis gegen die SG Eintracht Frankfurt sechsmal um. Fährmann, Kamiński, Latza, Drexler, Bülter und Polter nehmen die Plätze von Schwolow, Karaman, Skarke (allesamt auf der Bank) Jenz, Terodde (beide gelbgesperrt) und Krauß (muskuläre Probleme) ein.

Bochum Leverkusen Die Druckverhältnisse waren im Hinspiel natürlich noch ganz anders, dennoch siegte Bayer Leverkusen am 17. Spieltag dank der Tore von Edmond Tapsoba und Adam Hložek sehr souverän. Es war der kontrollierte Alonso-Fußball, der viele Spiele der Rückrunde prägen sollte. Allerdings dürfte es heute deutlich schwieriger werden, diesen Spielstil aufzuziehen und über 90 Minuten zu wahren.

Frankfurt Freiburg Beiden Klubs fehlen heute jeweils zwei Akteure. Bei den Hausherren sind Lucas Alario und Hrvoje Smolčić verletzt. Freiburgs Nicolas Höfler sitzt eine Rotsperre ab und Daniel-Kofi Kyereh fehlt verletzungsbedingt.

Dortmund Mainz Allerdings ist den Mainzern zuletzt die Form abhanden gekommen. Nachdem die Nullfünfer zwischen dem 20. Spieltag und dem 29. Spieltag in zehn aufeinanderfolgenden Ligaspielen ungeschlagen blieben mit einer Ausbeute von 22 von 30 möglichen Punkten wieder an den Startplätzen für die europäischen Wettbewerbe anklopften, wurde Europa zuletzt leichtfertig verspielt. Die Rheinhessen haben erstmals seit 2020 wieder vier Bundesliga-Spiele in Folge verloren, wobei sie erstmals in ihrer Vereinsgeschichte vier Mal in Folge stets mindestens drei Gegentore kassierten (13 insgesamt).

Wolfsburg Hertha BSC Die beiden Teams liegen im direkten Vergleich mit jeweils 21 Siegen und 16 Unentschieden exakt gleich auf. Favorisiert ist heute aber natürlich der VfL Wolfsburg. Zwar schwankten die Wölfe in den letzten Wochen zwischen Genie (u.a. 5:1 gegen Bochum, 3:0 gegen Mainz) und Wahnsinn (u.a. 0:6 in Dortmund), jedoch ist die Kovac-Elf seit immerhin sechs Heimspielen ungeschlagen. Die Berliner haben nach dem Nackenschlag vom letzten Wochenende vor allem mit sich selbst zu tun und konnten nur eines der letzten elf Bundesligaspiele gewinnen.

Stuttgart Hoffenheim Für die beiden heutigen Trainer bedeutet die Partie ein Wiedersehen mit ihren ehemaligen Arbeitgebern. Hoffenheim-Coach Pellegrino Matterazzo war von Dezember 2019 bis Oktober 2022 Trainer des VfB Stuttgart, während Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß von Juli 2020 bis Mai 2022 bei der TSG tätig war. Mit umgekehrten Rollen trafen die beiden Coaches zuletzt im Februar 2022 aufeinander. Damals gewann Sebastian Hoeneß, damals Trainer der TSG Hoffenheim, mit seinem Team durch einen Doppelpack von Christoph Baumgartner mit 2:1.

M'gladbach Augsburg Neben Bensebaini und Stindl rücken auch Jonas Omlin und Florian Neuhaus in die Gladbacher Startelf. Der Schweizer Keeper fiel zuletzt mit Oberschenkelproblemen aus. Auf Augsburger Seite rutschen Robert Gumny und Arne Maier für den rotgesperrten Felix Uduokhai und Kelvin Yeboah in die Startaufstellung.

Köln Bayern Die Ausgangslage für die Bayern ist klar: Nur wenn BVB bei seinem Heimspiel gegen den FSV Mainz patzt, kann der FCB noch die Meisterschaft holen. Vorausgesetzt ist aber gleichzeitig ein Sieg in Köln. Für Trainer Thomas Tuchel ist ein Erfolg beim „emotionalen“ 1. FC Köln aber kein Selbstläufer: „Wir müssen uns ganz klar an den Plan halten, um Köln wehtun zu können und dieses Spiel zu gewinnen“, warnte der Bayern-Coach.

Stuttgart Hoffenheim Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams Ende Januar mit einem 2:2-Unentschieden. Damals saßen Bruno Labbadia auf der Trainerbank des VfB Stuttgart und André Breitenreiter bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Bochum Leverkusen Beim Blick auf die Startaufstellungen machen sich diese unterschiedlichen Ausgangslangen bemerkbar. Thomas Letsch nimmt keine Änderungen in seiner ersten Elf vor und vertraut der Mannschaft, die in Berlin ein Unentschieden holte. Bei Leverkusen fehlen dagegen logischerweise die gesperrten Piero Hincapié und Kerem Demirbay. Die Beiden werden mit kleiner Systemänderung von Nadiem Amiri und Sardar Azmoun ersetzt. Erstmals stehen auch die Youngsters Madi Monamay und Leon Köhl im Kader.

Union Berlin Werder Dazu geht es zumindest für einen Werderaner noch um eine individuelle Trophäe. Niclas Füllkrug konnte nach seinen anhaltenden Wadenproblemen am vergangenen Spieltag wieder 90 Minuten absolvieren und hat unter der Woche individuell trainiert. Auch heute wird er wieder zum Anfangsaufgebot der Gäste gehören und will sich die Torjägerkanone für diese Saison sichern. Füllkrug führt die Liste mit 16 Toren an und befindet sich somit zwei Treffer vor den Verfolgern Serge Gnabry, Randal Kolo Muani, Vincenzo Grifo und Christopher Nkunku, die mit 14 Treffern lauern. Somit wird Bremen, auch wenn sie sich vorerst auf die Mannschaftsleistung konzentrieren, versuchen ihrem Angreifer zur Torjägerkanone zu verhelfen, auch wenn noch nicht klar ist, ob der Angreifer auch in der nächsten Saison das Werder Trikot trägt.

M'gladbach Augsburg Für Lars Stindl, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini (alle drei in der Startelf) ist das heutige Spiel in jedem Fall das letzte im Fohlen-Dress. Die Zukunft von Trainer Daniel Farke steht noch in den Sternen, auch wenn dieser die durchwachsene Spielzeit zuletzt schönredete. Überraschenderweise stellt die Borussia ausgerechnet in dieser Saison wohl einen neuen vereinsinternen Zuschauerrekord auf, bislang liegt der Schnitt bei 52.453 Fans.

Frankfurt Freiburg "Es geht um unser Spiel. Wir wollen in Frankfurt ein tolles Spiel machen und versuchen, zu gewinnen. Wenn dann Union gewinnt, dann soll es so sein. Ich kann damit leben“, so Christian Streich vor der Begegnung. Freiburg holte in der laufenden Saison auswärts starke 25 Punkte. Unter Christian Streich waren es nur in der letzten Bundesliga-Saison mehr (26). Werden es gegen heimstarke Frankfurter nun sogar 28?

Dortmund Mainz Ein Selbstläufer wird die Partie für den BVB aber dennoch nicht. Nicht nur feierten die Mainzer gerade erst vor gut einem Monat einen 3:1-Heimsieg gegen die Bayern, sondern der FSV verkaufte sich auch in Dortmund zuletzt bemerkenswert gut. Die Rheinhessen haben nur zwei ihrer letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele im Signal Iduna Park verloren (zwei Siege, ein Remis). Seit Beginn der Saison 2017/18 holten nur die Bayern auswärts mehr Punkte bei den Schwarz-Gelben als Mainz (sieben).

M'gladbach Augsburg Ein Fußballleckerbissen ist heute nicht zu erwarten. Schließlich wartet der FC Augsburg seit zwölf Spielen auf einen Auswärtssieg und auch in Mönchengladbach lief es in dieser Saison eher unterdurchschnittlich. Der Punkteschnitt ist der niedrigste seit zwölf Jahren. Es geht nur noch darum, ob die Fohlen die Spielzeit auf dem zehnten oder elften Rang beenden.

Stuttgart Hoffenheim Am vergangenen Spieltag konnten beide Teams Siege einfahren. Obwohl der VfB Stuttgart nach 23 Minuten in Rückstand geriet, drehten die Schwaben die Partie und besiegten Mainz 05 nach 90 überzeugenden Minuten mit 4:1. Die TSG überzeugte zeitgleich mit einer starken Offensive und gewann mit 4:2 gegen das favorisierte Union Berlin. Stürmer Andrej Kramaric war mit zwei Toren und einer Vorlage der entscheidende Spieler. Ihn gilt es heute für den VfB aus dem Spiel zu nehmen.

Köln Bayern Als Tabellen-Zehnter geht der 1. FC Köln dabei ohne großen Druck in die Partie. Der Klassenerhalt ist längst sicher. Die Fans hoffen auf eine Überraschung und wollen heute außerdem Abschied von zwei Effzeh-Legenden Abschied nehmen: Timo Horn und Jonas Hector werden beide das Geißbockheim verlassen und sollen nach der Partie gebührend gefeiert werden.

Bochum Leverkusen Hoffnung darf der VfL aus der personellen Situation ziehen. Während Bochum praktisch keine Ausfälle zu beklagen hat, füllt sich bei der Werkself das Lazarett. Patrick Schick, Robert Andrich, Odilon Kossounou und Karim Bellarabi fehlen schon sei längerem. Dazu kommen nun die Sperren von Robert Andrich und Karim Bellarabi. Dagegen fällt beim VfL nur die anhaltende Rippenverletzung von Konstantinos Stafylidis ernsthaft ins Gewicht.

Wolfsburg Hertha BSC Die Hertha verabschiedet sich in der Volkswagen Arena fürs Erste aus der Bundesliga. Nach dem Remis gegen den VfL Bochum können sich die Berliner nicht mehr retten und beenden die Spielzeit definitiv als Tabellen-Letzter. Für den Hauptstadt-Klub geht es nun darum, sich mit Anstand aus dem Oberhaus zu verabschieden, ehe man sich in der Sommerpause neu sortieren muss.

Union Berlin Werder Dabei wollen die Bremer in der Hauptstadt keine Geschenke verteilen. Im Vorlauf der Partie merkte Cheftrainer Ole Werner an, dass seine Mannschaft nach Berlin fährt, um „das Spiel für uns zu entscheiden.“ Sie wollen dem SC Freiburg somit Schützenhilfe liefern und die Eisernen an der alten Försterei ärgern. Für Werder ist seit letzter Woche der Klassenerhalt fix und die Bremer, die derzeit auf Rang zwölf stehen, können diese abschließende Auswärtsspiel in Ruhe angehen. Dennoch werden sie versuchen die Topleistung auf den Rasen zu bringen, damit die ordentliche Saison auch dementsprechend zu Ende geht.

Leipzig Schalke Auf Seiten der Sachsen, die im Hinspiel Ende Januar in der Veltins-Arena dank der Treffer Silvas (7., 44.), Henrichs' (15.), Werners (45.+2), Olmos (83.) und Poulsens (89.) mit 6:1 triumphierten und die lediglich zwei ihrer bisherigen 16 Heimspiele verloren, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg beim FC Bayern München fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle Blaswich, Simakan, Szoboszlai, Silva (allesamt auf der Bank) und Gvardiol (wird geschont) beginnen Nyland, Klostermann, Henrichs, Forsberg und Werner.

Stuttgart Hoffenheim Die Gäste aus Hoffenheim müssen sich hingegen theoretisch keine Sorgen mehr um einen möglichen Abstieg machen. Der VfL Bochum müsste am letzten Spieltag mindestens 26 Tore aufholen, um das Team aus dem Kraichgau noch auf den Relegationsplatz zu verdrängen. Zudem müsste Hoffenheim selbstverständlich gegen den VfB verlieren und Augsburg müsste Borussia Mönchengladbach schlagen. Theoretisch ist ein solches Szenario natürlich nicht ausgeschlossen, jedoch praktisch undenkbar.

Frankfurt Freiburg Für die Gäste aus dem Breisgau ist noch der ganz große Wurf möglich: die Teilnahme an der Champions League! Der SC Freiburg spielte die erfolgreichste Saison unter Coach Christian Streich und reist als Tabellen-Fünfter mit 59 Zählern im Gepäck an. Damit liefert sich Freiburg heute Nachmittag ein Königsklassen-Fernduell mit dem punktgleichen 1. FC Union Berlin (4.). Allerdings haben die Hauptstädter auch das um vier Buden bessere Torverhältnis.

Dortmund Mainz Für den Meistertitel der Dortmunder spricht allen voran die unglaubliche Heimdominanz der Westfalen. Im Signal Iduna Park holte der BVB 43 von 48 möglichen Punkten. Kein anderer Bundesligist gewann häufiger zu Hause (14 Mal) und schoss mehr Heimtore (53) als die Schwarz-Gelben. Die letzten elf Bundesliga-Heimspiele wurden sogar allesamt gewonnen.

Leipzig Schalke Der RB Leipzig darf hingegen entspannt in die letzten 90 Minuten seiner siebten Spielzeit in der deutschen Eliteklasse gehen, hat er doch am vergangenen Samstag durch den aufsehenerregenden 3:1-Auswärtstriumph beim FC Bayern München den dritten Tabellenplatz vorzeitig eingetütet und wird damit erneut in der Königsklasse vertreten sein. Der Fokus der Roten Bullen richtet sich bereits auf den anstehenden Saisonhöhepunkt: Am nächsten Samstag wollen sie gegen die SG Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal die Titelverteidigung schaffen.

M'gladbach Augsburg "Wir müssen davon ausgehen, dass Bochum und Stuttgart ihre Spiele gewinnen", betonte Enrico Maaßen im Vorfeld der Partie. Der FCA-Coach möchte den Abstieg in seiner ersten Bundesliga-Saison natürlich unbedingt verhindern, hat dafür auch den freien Tag gestrichen. Es wurde die gesamte Woche durchtrainiert.

Köln Bayern Beim letzten Heimspiel der Saison erwartet die Effzeh-Fans nochmal ein echtes Highlight: Die Kölner treffen zum Abschluss auf den großen FC Bayern und sind damit gleichzeitig ein Teil der Entscheidung um die deutsche Meisterschaft. Für Köln-Coach Steffen Baumgart ist das mit Spannung erwartete Duell mit dem FC Bayern ein perfekter Saisonabschluss: „Es gibt nichts Schöneres, als überhaupt gegen Bayern München spielen zu dürfen“, sagte Baumgart.

Union Berlin Werder Für die Hausherren geht es heute noch um einiges. Im direkten Fernduell mit dem SC Freiburg können die Eisernen heute die Champions-League-Qualifikation klarmachen und eine fantastische Saison krönend abschließen. Dafür müssen die Berliner gegen Bremen mehr punkten als der Sportclub auswärts in Frankfurt. Mit 59 Punkten liegen beide Teams gleich auf und auch die Anzahl der geschossenen Tore ist identisch (50). Lediglich die wenigeren Gegentore sichern den Eisernen den besseren Rang und derzeit die Qualifikation für die Königsklasse. Urs Fischer bekräftigte: „… du hast die Möglichkeit, den ganz großen Sprung zu schaffen.“ Und diese Möglichkeit will Union heute nutzen. Dabei mahnte der Cheftrainer an, dass sein Team gegen Werder nicht verkrampfen dürfe und sie mit einer gewissen Lockerheit in dieses finale Heimspiel gehen müssen.

Frankfurt Freiburg "Für Freiburg geht es um die Champions League und wir möchten die, wenn auch kleine, Chance nutzen, um in der Tabelle zu klettern. 2023 sind wir in Liga und Pokal im Deutsche Bank Park ungeschlagen. Ein Heimsieg zum Abschluss ist unser Ziel“, erklärte Frankfurts nach Saisonende ausscheidender Trainer Oliver Glasner. Aktuell belegt Eintracht Frankfurt mit 47 Punkten den achten Tabellenplatz und ist damit nur drei Zähler von der UEFA Europa Conference League entfernt.

Stuttgart Hoffenheim Im Baden-Württemberg-Duell stehen die Hausherren aus Stuttgart heute unter Druck. Nur ein Punkt trennt den VfB vom direkten Abstiegsplatz, den derzeit Schalke 04 innehat. Mit dem VfL Bochum, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht, sind die Stuttgarter sogar punktgleich. Dank eines besseren Torverhältnisses haben die Hausherren heute jedoch alles in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen den lokalen Rivalen aus Sinsheim würde den sicheren Klassenerhalt bedeuten.

M'gladbach Augsburg Die gute Nachricht für den FCA vorweg: Das Torverhältnis im direkten Duell mit Schalke spricht klar für die Fuggerstädter, auf den direkten Abstiegsplatz wird man also nicht mehr fallen. Sollte Augsburg allerdings verlieren, könnten Stuttgart (zuhause gegen Hoffenheim) und Bochum (zuhause gegen Leverkusen) noch vorbeiziehen und der FCA auf den Relegationsrang fallen.

Leipzig Schalke Der FC Schalke 04 hat sich in den letzten Wochen auf beeindruckende Art und Weise gegen den direkten Wiederabstieg gewehrt und doch steht er vor Spieltag 34 bei einem Zähler Rückstand sowohl auf den Relegationsrang als auf Platz 15 mit dem Rücken zur Wand. Die Königsblauen sind also neben einem eigenen positiven Ergebnis in Leipzig auf parallele Schützenhilfe angewiesen, um nicht zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte für mindestens eine Saison aus der Bundesliga zu verschwinden.

Wolfsburg Hertha BSC Der VfL Wolfsburg kämpft als Tabellen-Siebter um die Teilnahme am internationalen Geschäft. Sollten die Wölfe mindestens Remis spielen und Frankfurt nicht mit fünf Toren Unterschied oder mehr gegen Freiburg gewinnen, wäre zumindest Rang sieben schon mal fix. Dieser würde für die Conference League reichen, sollte Leipzig das Pokal-Finale gegen Frankfurt gewinnen. Um Bayer Leverkusen von Rang sechs zu verdrängen benötigt es sehr wahrscheinlich einen Sieg, da die Werkself einen Punkt mehr und ein um ein Treffer besseres Torverhältnis mitbringt. Bayer 04 hat jedoch ein unangenehmes Auswärtsspiel in Bochum vor sich, wodurch sich der VfL durchaus Hoffnungen auf Rang sechs machen kann, der abhängig vom Pokal-Finale für die Europa League oder Conference League reichen würde.

Dortmund Mainz Der BVB kann sich heute auch dank einer starken Aufholjagd im Kalenderjahr 2023 zum neunten Mal in der Geschichte zum Meister krönen. Die Ausgangslage ist dabei denkbar einfach: Gewinnen die Schwarz-Gelben ihr Heimspiel, stünde der Titelgewinn unumstößlich fest. Ansonsten käme es darauf an, was die Bayern im Parallelspiel in Köln machen. Gewinnt der FCB, würde Dortmund ein Remis nicht zur Meisterschaft reichen. Bleibt der Sieg der Münchner hingegen aus, könnte die Borussia sich sogar eine Heimniederlage erlauben.

Frankfurt Freiburg Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum 34. Spieltag der Bundesligasaison 2022/23. Eintracht Frankfurt lädt den SC Freiburg zum letzten Tanz für das internationale Parkett. Anstoß ist um 15:30 Uhr!

Dortmund Mainz Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Signal Iduna Park. Hier empfängt Borussia Dortmund heute um 15:30 Uhr den 1. FSV Mainz 05 im Rahmen des 34. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Stuttgart Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Bundesliga-Saison! Der VfB Stuttgart empfängt um 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim in der Mercedes-Benz-Arena.

Bochum Leverkusen Nachdem Leverkusen selbst ein gutes Drittel der Saison im Abstiegskampf verbrachte, möchte die Werkself nun die letzte Chance auf die Qualifikation für die Europa League wahren. Sollte RB Leipzig den Titel im DFB-Pokal verteidigen, reicht nämlich der 6. Platz für den Wettbewerb, in dem Bayer 04 vor eineinhalb Wochen noch im Halbfinale stand. Aber auch die Europa Conference League ist reizvoll, wie die AS Roma in jüngster Vergangenheit zeigte und deshalb darf Bochum keine Schwäche vom nordrhein-westfälischen Gegner erwarten.

M'gladbach Augsburg Schönen Nachmittag und herzlich willkommen zum Showdown in der Fußball-Bundesliga! Der FC Augsburg muss in Borussia Mönchengladbach weiter um den Klassenerhalt zittern. Um 15:30 Uhr geht es zeitgleich in allen Bundesligastadien los!

Wolfsburg Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zum 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23. Am heutigen Samstagnachmittag begegnen sich der VfL Wolfsburg und Hertha BSC. Der Anpfiff in der Volkswagen Arena erfolgt um 15:30 Uhr.

Bochum Leverkusen In letzter Sekunde verhinderte der VfL vergangene Woche eine mittelgroße Katastrophe. Durch Keven Schlotterbecks Ausgleich in der 94. Minute schickte Bochum die Hertha aus Berlin in die 2. Bundesliga und kletterte selbst noch auf den Relegationsrang. Von hier aus ist alles möglich für die einstmals Unabsteigbaren. Ein Punkt beträgt der Vorsprung auf Schalke, nur die Tordifferenz hält den VfL hinter dem VfB Stuttgart und auch der FC Augsburg ist mit zwei Punkten Rückstand noch in Reichweite.

Union Berlin Werder Hallo und herzlich willkommen zum abschließenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga. An der alten Försterei empfängt Union Berlin heute Nachmittag Werder Bremen zum Saisonabschluss. Um 15:30 Uhr rollt der Ball auf allen Plätzen in der Bundesliga und so auch in Berlin. Pünktlich vor dem Anpfiff geht es los mit dem Liveticker zu dieser Begegnung.

Leipzig Schalke Hallo und herzlich willkommen zum letzten Bundesligaspieltag der Saison 2022/2023! Der FC Schalke 04 muss als Tabellenvorletzter beim sicheren Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt zu realisieren. Sachsen und Gelsenkirchener stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Red-Bull-Arena gegenüber.

Bochum Leverkusen Der VfL Bochum kämpft um den Klassenerhalt, Bayer Leverkusen will nach Europa. Zum Abschluss der Saison 2022/23 treffen beide Teams um 15:30 Uhr aufeinander. Herzlich willkommen!