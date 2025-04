Wolfsburg Freiburg 19. Wind zieht wuchtig ab!

Bayern Mainz 17. Nadiem Amiri übernimmt den Standard aus dem rechten Halbfeld. Mit seiner Hereingabe bleibt er allerdings direkt an Konrad Laimer hängen.

Kiel M'gladbach 19. Auf der Gegenseite prüft Bernhardsson Omlin! Der Schwede treibt den Ball im Rahmen eines Ein-Mann-Konters mittig nach vorne und schießt aus vollem Lauf und 22 Metern flach auf die rechte Ecke. Omlin rettet mit den Fingerspitzen.

Hoffenheim Dortmund 17. Das klar tonangebende Team kommt aus Westfalen, kann aus knapp 75% Ballbesitz bisher aber noch nicht ausreichend konkrete Torgefahr erzeugen. Dennoch läuft die Partie bisher im Sinne der Kovac-Truppe.

Wolfsburg Freiburg 17. Arnold findet Vavro mit einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld. Der Slowake köpft aus zehn Metern links neben den Kasten der Freiburger. Schlussmann Müller muss nicht tätig werden.

Bayern Mainz 16. Kaishu Sano wird auf der rechten Offensivseite im Laufduell von Min-jae Kim gefoult. Daraus resultiert eine vielversprechende Freistoßposition und mal wieder Entlastung für die Mainzer.

Kiel M'gladbach 18. Beinahe die direkte Antwort der Fohlen! Hacks Freistoßflanke aus der halblinken Spur nickt Kleindienst vom Elfmeterpunkt wuchtig auf die halblinke Ecke. Keeper Dähne ist schnell und und wehrt nach vorne ab. Ein Verteidiger verhindert, dass Reitz abstauben kann.

Leverkusen Augsburg 15. Wie reagieren die Gäste jetzt? Bisher war die Partie durchaus ausgeglichen, aber durch eine schwache Verteidigung vor dem Tor führt Bayer jetzt mit 1:0.

Hoffenheim Dortmund 15. Nach einer geblockten Flanke von Ryerson probieren es Svensson und Nmecha mit einer Eckball-Variante. Svensson spielt flach den am ersten Pfosten herausrückenden Nmecha an, der den Ball jedoch ins Niemandsland weiterleitet.

Bayern Mainz 13. Der Druck der Münchner nimmt zu! Sané wird links vor dem Sechzehner bedient. Der deutsche Nationalspieler dribbelt in die Box und legt nochmal quer für Kane. Der Engländer bleibt zwar hängen, aber der Abpraller landet beim weit aufgerückten Stanišić. Bei seiner Direktabnahme erwischt der 25-Jährige den Ball allerdings nicht optimal und verfehlt das kurze Eck dadurch knapp.

Hoffenheim Dortmund 13. Touré flankt von der linken Seite, findet im Zentrum aber keinen Abnehmer. Kadeřábek nimmt den Ball auf der anderen Seite auf und schiebt ihn von rechts in die Füße von Nmecha.

Wolfsburg Freiburg 14. Höler köpft nur knapp übers Tor! Das ist die erste gute Chance im Spiel. Freiburg greift über rechts an, Grifo dribbelt sich in den Strafraum und streichelt die Kugel in die Mitte. Dort setzt sich Höler im Kopfballduell durch und setzt das Leder nur knapp über den Querbalken.

Wolfsburg Freiburg 13. Lienhart geht gegen Paredes robust zu Werke, Jablonski erkennt aber kein Foulspiel. Nach einem kurzen Durchschnaufen geht es für den Wolfsburger weiter.

Kiel M'gladbach 15. Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Shūto Machino

Machino bringt Kiel nach einer Viertelstunde in Führung! Nach Tolkins Eckstoßflanke von der linken Fahne löst sich der Japaner von Bewacher Reitz und lässt den Ball über die Stirn in die lange Ecke gleiten.

Kiel M'gladbach 14. Nach Heidenheims spätem Triumph in Stuttgart sind die Störche noch mehr unter Siegzwang als die Elf vom Niederrhein, betrüge der Rückstand auf Rang 16 im Falle eines Unentschiedens doch satte fünf Zähler. Die wären im Endspurt wohl nicht mehr einzuholen.

Bayern Mainz 11. Gnabry stibitzt Amiri den Ball zentral in der FSV-Hälfte und daraufhin geht es ganz schnell. Sané kommt an das Spielgerät, lässt noch Hanche-Olsen aussteigen und zieht aus der zweiten Reihe ab. Sein wuchtiger Linksschuss aus halblinken 25 Metern ist etwas zu unplatziert. Dadurch kann Zentner den Ball noch gerade eben mit einer Hand über die Latte lenken.

Leverkusen Augsburg 13. Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Patrik Schick

Führung für Bayer – und das geht viel zu einfach. Florian Wirtz spielt von der Mittellinie einen Pass in die Tiefe auf Nathan Tella. Der legt direkt weiter auf Patrik Schick, der aus rund 25 Metern startet, nicht entscheidend gestört wird und nach einem kurzen Dribbling aus 16 Metern abschließt. Sein wuchtiger Schuss schlägt unter der Latte ein.

Hoffenheim Dortmund 11. Auf der anderen Seite probiert es Touré aus noch etwas größerer Distanz mit einem Flachschuss aufs kurze, rechte Eck. Kobel taucht ab und fängt das Spielgerät.

Bayern Mainz 9. Zum ersten Mal können sich die Bayern jetzt richtig in der gegnerischen Hälfte festsetzen und die Mainzer in ihren Strafraum drängen. Dabei fehlt ihnen aber noch der Zug zum Tor.

Wolfsburg Freiburg 11. Es ist ein gemächlicher Beginn am Mittellandkanal. Beide Teams haben sich bereits vorne angemeldet, gefährlich wird es bisher aber noch nicht. Auch nicht bei einem erneuten Schuss von Wimmer aus der Distanz.

Leverkusen Augsburg 11. Da war mehr drin. Die Leverkusener spielen sich vom eigenen Sechzehner mit mehreren Doppelpässen nach vorne. Am Ende verlagert Florian Wirtz das Spiel in die Tiefe zu Nathan Tella. Die Ballannahme von Tella ist allerdings nicht optimal, sodass sein Schuss aus 18 Metern am Ende abgeblockt wird. Mit einer besseren Ballan- und Mitnahme hätte es hier richtig gefährlich werden können.

Leverkusen Augsburg 9. Jetzt gibt es die erste gute Möglichkeit für die Augsburger. Tapsoba geht an der Mittellinie ins Dribbling gegen Samuel Essende und verliert den Ball. Der Angreifer macht sich auf den Weg, wird jedoch von Tah und Tapsoba noch eingeholt und muss deshalb unter Druck aus 18 Metern abschließen. Sein Versuch geht dann allerdings deutlich drüber.

Kiel M'gladbach 11. Mönchengladbach bringt eine erste längere aktive Phase auf den Rasen. Nur mit einem Sieg würde der Gast eine realistische Chance auf den Einzug in das internationale Geschäft wahren; Rang sechs ist vor dem Spieltag drei Punkte entfernt.

Hoffenheim Dortmund 9. Der erste ernstzunehmende Abschluss: Brandt wird halbrechts in Position gebracht, zieht nach innen in den Sechzehner und schließt durch die Beine eines TSG-Verteidigers flach aufs Tor ab. Den zu mittig platzierten Schuss hat Baumann sicher.

Bayern Mainz 6. Burkardt mit der ersten Großchance! Amiri schickt Burkardt mit einem perfekten langen Pass aus dem Mittelfeld hinter die letzte FCB-Kette. Der 24-Jährige nimmt den Ball im Strafraum stark mit der rechten Schulter an und legt ihn sich mit einem eleganten zweiten Kontakt nicht nur gut vor, sondern lässt Kim gleichzeitig ins Leere laufen. Fast vom Elfmeterpunkt gerät der FSV-Stürmer dann aber minimal zu sehr in Rücklage und schießt den Ball knapp über das Tor.

Leverkusen Augsburg 7. Andrich beschwert sich jetzt relativ heftig. Zuvor gab es ein Foul von Frank Onyeka an ihm, das der Unparteiische auch korrekt abgepfiffen hat.

Hoffenheim Dortmund 8. Nachdem Østigård bereits für den Halbfeldfreistoß von Brandt verantwortlich war, unterbindet er nun einen Tempolauf von Gittens mit einem Foul an der aus BVB-Sicht linken Seitenlinie. Der Norweger kommt vorerst ohne persönliche Strafe davon.

Leverkusen Augsburg 6. Die Ecke kommt eigentlich gut in die Mitte zu Patrik Schick. Der Angreifer trifft das Leder per Kopf allerdings gar nicht gut, und so verpufft diese Möglichkeit.

Kiel M'gladbach 8. ... und die führt zur ersten Chance! Hacks Ausführung verlängert Ivezić unfreiwillig vor die Füße Chiarodias, der aus der Drehung mit links abzieht. Sein Schuss aus gut acht Metern rauscht recht klar drüber.

Hoffenheim Dortmund 6. Eine erste lange Ballbesitzphase der Dortmunder mündet schließlich in einen Freistoß im rechten Halbfeld. Brandt flankt die Kugel auf Guirassys Kopf, der jedoch mit dem Rücken zum Tor steht und so keinen Druck auf den Ball ausüben kann - so ist das eine leichte Übung für Baumann.

Wolfsburg Freiburg 8. Gelbe Karte für Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Koulierakis sieht eine frühe Gelbe Karte der Kategorie "vermeidbar". Der Wolfsburger wirft einen Ball aufs Feld, um einen schnellen Einwurf der Gäste zu verhindern.

Kiel M'gladbach 7. Die Fohlen beginnen fahrig, erlauben sich viele ungenaue Anspiele. Über ihre linke Außenbahn erarbeiten sie sich die Premierenecke...

Leverkusen Augsburg 5. Aber auch die Leverkusener nähern sich das erste Mal etwas an. Xhaka spielt einen Steckpass auf der rechten Seite zu Nathan Tella. Tella will den Ball nach innen geben, aber seine Hereingabe wird geblockt. Das Leder war vor der Hereingabe deutlich im Aus, doch das Schiedsrichtergespann hat das nicht gesehen – es gibt Eckball.

Wolfsburg Freiburg 6. Nun machen sich auch die Breisgauer auf den Weg nach vorne. Eine Hereingabe von Rosenfelder klärt Vavro in der Mitte mit dem Kopf.

Leverkusen Augsburg 4. Augsburg lässt in den ersten Minuten das Leder sicher durch die eigenen Reihen laufen. Man merkt der Mannschaft von Jess Thorup die starke Rückrunde an – die Leverkusener schauen zunächst nur zu.

Kiel M'gladbach 5. Infolge eines ungenauen hohen Anspiels Omlins kann Bernhardsson aus mittigen 18 Metern mit links abziehen. Chiarodia steht im Weg und blockt, sodass Mönchengladbachs Schlussmann nicht eingreifen muss.

Bayern Mainz 3. In den ersten Aktionen geht es direkt hin und her. Die Mainzer verstecken sich gar nicht und setzen den FCB ganz früh unter Druck. Dadurch bieten sie aber natürlich auch Räume gegnerische Konter. Einen solchen stoppt Andreas Hanche-Olsen auf der linken Defensivseite aber stark gegen Michael Olise.

Hoffenheim Dortmund 3. Die Kraichgauer wollen einen Halbfeldfreistoß schnell und überraschend flach ausführen, Touré entwischt rechts aber in leichter Abseitsstellung.

Kiel M'gladbach 4. Im Zweikampf gegen Bernhardsson unweit der Mittellinie fährt Chiarodia, der in dieser Saison sein Startelfdebüt in der Bundesliga feiert, den linken Arm aus und erwischt den Kieler im Gesicht. Er kommt ohne Gelbe Karte davon.

Leverkusen Augsburg 2. Die Augsburger kommen über die linke Seite. Ein langer Ball von Zesiger ist allerdings zu weit für Dimitris Giannoulis, sodass Jonathan Tah den Außenverteidiger problemlos ablaufen kann.

Wolfsburg Freiburg 3. Die Wölfe geben in den ersten Minuten den Ton an und suchen zielstrebig den Weg nach vorne. Insbesondere Paredes auf der rechten Seite zeigt sich schon fleißig.

Hoffenheim Dortmund 2. Nach einem Zweikampf mit Guirassy bleibt Kadeřábek kurz die Luft weg. Die erste frühe Behandlungspause steht an, für den Tschechen geht es nach kurzer Ruhe aber weiter.

Bayern Mainz 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Weiß. Die Bayern halten in den roten Heimtrikots dagegen.

Wolfsburg Freiburg 1. Nach bereits zwölf Sekunden ist der erste Torabschluss zu verzeichnen. Wimmers Versuch aus der zweiten Reihe landet allerdings direkt in den Armen von SCF-Keeper Müller.

Leverkusen Augsburg 1. Los geht's! Die Gäste in Weiß stoßen an und spielen in der ersten Halbzeit von rechts nach links.

Hoffenheim Dortmund 1. Los geht's! Der BVB spielt wie gewohnt in Gelb-Schwarz, Hoffenheim agiert ebenfalls in den Heimtrikots und läuft in Blau auf.

Wolfsburg Freiburg 1. Der Unparteiische Sven Jablonski gibt das Spiel frei. Auf geht’s!

Bayern Mainz 1. Spielbeginn

Kiel M'gladbach 1. Kiel gegen Mönchengladbach – Durchgang eins im Holstein-Stadion ist eröffnet!

Kiel M'gladbach 1. Spielbeginn

Leverkusen Augsburg 1. Spielbeginn

Hoffenheim Dortmund 1. Spielbeginn

Wolfsburg Freiburg 1. Spielbeginn

Hoffenheim Dortmund Auch TSG-Coach Christian Ilzer wechselt in seiner Startformation im Vergleich zur 2:3-Niederlage beim SC Freiburg viermal. Østigård hat seine Sperre nach Roter Karte gegen Leipzig abgesessen und schickt Nsoki auf die Bank. Andersrum ergeht es Bischof, der gelbgesperrt fehlt und von Geiger ersetzt wird. Für Gendrey ist die Saison nach einem Schlüsselbeinbruch beendet, Kadeřábek beginnt für ihn. Hložek geht anstelle von Tabakovic auf Torejagd.

Kiel M'gladbach Soeben haben die beiden Teams bei Sonnenschein den Rasen betreten.

Hoffenheim Dortmund Im Vergleich zum 3:2-Sieg im Borussen-Duell gegen Gladbach verändert Niko Kovac seine Startelf gleich viermal – teils verletzungsbedingt. So müssen Pascal Groß (Innenband) und Maxi Beier (Sprunggelenk) leicht angeschlagen passen, Can und Brandt starten an ihrer Stelle. Zudem agiert Ryerson statt Yan Couto als rechter Schienenspieler, Gitten spielt für Adeyemi.

Leverkusen Augsburg Schauen wir einmal auf die Aufstellungen: Xabi Alonso nimmt im Vergleich zum Unentschieden gegen St. Pauli vier Veränderungen vor. Hrádecký, Hincapié, Palacios und Frimpong (alle auf der Bank) werden durch Kovář, Arthur, Andrich und Buendía ersetzt. Auf Seiten der Gäste wechselt Jess Thorup lediglich einmal: Rexhbecaj rückt für Kömür in die Startelf, der zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Bayern Mainz Der Ausgang des direkten Vergleichs zwischen dem FSV und Bayern ist extrem abhängig vom Spielort. In Mainz konnten die Nullfünfer vier der letzten fünf Aufeinandertreffen für sich entscheiden. In München ist die Situation allerdings komplett umgekehrt. Der FCB konnte sogar die letzten sieben Heimspiele gegen die Rheinhessen allesamt gewinnen. Dabei erzielte der Rekordmeister überragende 37 Treffer. In der letzten Spielzeit gab es in der Allianz Arena ein 8:1-Schützenfest bei dem Harry Kane unter anderem einen Dreierpack schnürte.

Hoffenheim Dortmund Demgegenüber steht die makelhafte Auswärtsbilanz des BVB. In der Auswärtstabelle ist Dortmund nur 13., konnte in der Fremde lediglich vier von 15 Partien gewinnen.

Hoffenheim Dortmund In den vergangenen Jahren konnte Hoffenheim dem BVB immer mal wieder Punkte abknüpfen, die Bilanz der letzten sieben Jahre ist zumindest annähernd ausgeglichen (4S, 4U, 6N aus TSG-Sicht). Ausgerechnet die Heimbilanz ist jedoch schwach, die letzten vier Heimspiele gegen Dortmund verloren die Kraichgauer allesamt. Fünfmal in Folge verlor Hoffenheim in der Bundesliga noch nie gegen einen Gegner.

Leverkusen Augsburg Die Augsburger haben sich durch eine starke Rückrunde in eine vielversprechende Position gebracht. Mit 43 Punkten auf Tabellenplatz 10 fehlen derzeit nur vier Zähler auf Rang 6, der zur Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb berechtigt. In den letzten 14 Spielen kassierte der FCA lediglich eine Niederlage – und das ausgerechnet gegen den Rekordmeister. In der vergangenen Woche erkämpfte man sich ein 0:0 gegen Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt, sodass die Hoffnungen auf einen internationalen Startplatz in der kommenden Saison weiterhin lebendig sind. Dafür müssen in den verbleibenden Spielen jedoch noch einige Punkte her.

Wolfsburg Freiburg Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es keine Veränderungen, Schuster tauscht hingegen doppelt. Adamu und Rosenfelder beginnen anstelle von Kübler und Manzambi.

Hoffenheim Dortmund Zu einer möglicheren früheren Rettung hat die TSG in den letzten Wochen selbst nicht viel beigetragen. Einzig der 2:0-Heimsieg gegen Mainz war ein Lichtblick, ansonsten gab es bei nur fünf Punkten in den letzten sechs Partien etwa Niederlagen in St. Pauli (0:1), bei RB Leipzig (1:3) und beim SC Freiburg (2:3) zu verkraften.

Bayern Mainz Nach dem 25. Spieltag belegten die Mainzer den dritten Platz und schienen angesichts der starken Form von vier Siegen in Serie fast schon fest mit dem internationalen Geschäft planen zu können. Danach kam allerdings ein Bruch. In den letzten fünf Begegnungen blieben die Nullfünfer sieglos und konnten nur drei Zähler einfahren. Es ist die längste Serie unter der Leitung von Bo Henriksen. Durch den Negativlauf steht der FSV nur noch auf dem sechsten Rang und der Vorsprung auf die Verfolger aus Dortmund und Bremen beträgt nur zwei Pünktchen. Angesichts des schweren Restprogramms mit Duellen gegen die Top-Drei der Liga gerät der Traum von Europa im Saisonendspurt also doch noch gewaltig ins Wanken.

Kiel M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Mitte Dezember im Borussia-Park dank der Treffer Kleindiensts (1.), Hacks (26.) und Pléas (43., 79.) mit 4:1 gewann und deren Toptorjäger Kleindienst seit sechs Wochen auf sein 16. Saisontor wartet, stellt Coach Gerardo Seoane nach der 2:3-Auswärtspleite bei Borussia Dortmund zweimal um. Anstelle von Elvedi (Innenbandzerrung im linken Knie) und Stöger (Bank) beginnen Chiarodia und Hack.

Leverkusen Augsburg Die Leverkusener sind zum Schlussspurt in der Bundesliga in eine kleine Formkrise geraten. Nach dem Aus im DFB-Pokal konnte die Mannschaft von Xabi Alonso nur noch eines der letzten drei Spiele gewinnen. Gegen Heidenheim (Tabellenplatz 16) gelang ein 1:0-Auswärtssieg. Gegen Union Berlin (13.) und den FC St. Pauli (15.) reichte es hingegen nur zu zwei Unentschieden, sodass Bayer den direkten Konkurrenten aus München erst einmal ziehen lassen musste. Dabei bereitet vor allem die Offensive Sorgen: Nur zwei Tore in den letzten drei Bundesliga-Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Heute muss die Offensive um Florian Wirtz wieder liefern, wenn die letzten Resthoffnungen auf die Meisterschaft am Leben gehalten werden sollen.

Bayern Mainz Mit 72 Punkten hat der FC Bayern bereits die Ausbeute der gesamten Vorsaison auf dem Konto. Damit sind die Münchner auf dem besten Weg den 34. Meistertitel einzufahren und könnten den möglicherweise sogar bereits heute bejubeln. Dafür ist ein eigener Dreier Pflicht und Leverkusen darf im Parallelspiel gegen Augsburg maximal Remis spielen. Dass die Bayern die Meisterschaft schnellstmöglich einfahren wollen und das Champions-League-Aus für keinen Bruch gesorgt hat, konnte der FCB zuletzt eindrucksvoll gegen Heidenheim unter Beweis stellen. An die gezeigte Leistung wollen sie natürlich auch heute anknüpfen.

Wolfsburg Freiburg Anders sieht es bei den Gästen aus Baden aus. Die Freiburger gewannen zuletzt zwei Spiele in Folge und könnten mit einem Auswärtserfolg vorerst auf Rang vier klettern. Die Personalsituation bei der Mannschaft von Julian Schuster ist glänzend, der Coach kann aus den Vollen schöpfen. Dies führt aber auch zur „Qual der Wahl“ für den Übungsleiter der Breisgauer bei der Entscheidung über die Startelf: „Natürlich sind solche Entscheidungen hart, aber ich bin dankbar dafür.“

Kiel M'gladbach Auf Seiten der Ostseestädter, die drei ihrer vier Saisonsiege im Holstein-Stadion einfuhren und die in der Rückrunde erst ein Match für sich entschieden, verzichtet Trainer Marcel Rapp im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis beim RB Leipzig auf personelle Umstellungen. Zec und Skrzybski können ihren Startelfplatz also verteidigen.

Hoffenheim Dortmund Da Heidenheim das Freitagabendspiel in Stuttgart gewonnen hat, muss die TSG im Saisonendspurt eventuell doch noch zittern. Hätte die Truppe von Frank Schmidt gestern verloren, hätte Hoffenheim bereits heute den Klassenerhalt mit einem Sieg dingfest machen können. Nun ist der Vorsprung jedoch auf fünf Zähler geschmolzen und im Falle einer heutigen Niederlage könnte Hoffenheim wieder mit Sorgenfalten Richtung Relegationsplatz blicken müssen.

Kiel M'gladbach Borussia Mönchengladbach hat die ausgezeichnete Ausgangslage im Kampf um die Rückkehr auf die internationale Bühne, die Ende März bestand, im bisherigen April verspielt. Die Fohlen kamen nicht über ein 1:1-Auswärtsremis beim FC St. Pauli hinaus, ehe sie sich dem SC Freiburg (1:2) in der heimischen Hennes-Weisweiler-Allee und bei Borussia Dortmund (2:3) geschlagen geben mussten. Bei drei Zählern Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz ist wohl nur noch die Conference League ein realistisches Ziel, nachdem zwischenzeitlich die Königsklasse in Aussicht gestanden hat.

Bayern Mainz Mainz kam im Heimspiel gegen Wolfsburg zuletzt nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Im Vergleich dazu nimmt Bo Henriksen drei Wechsel vor. Andreas Hanche-Olsen, Phillipp Mwene und Paul Nebel rücken für Moritz Jenz, Nikolas Veratschnig und Nelson Weiper in die Startelf.

Hoffenheim Dortmund In der Kovac-Tabelle ist der BVB mit 16 Punkten aus zehn Partien übrigens Fünfter. Lässt man den Fehlstart des neuen Trainers mit den beiden Niederlagen gegen Stuttgart und in Bochum außer Acht, sind nur Bayern und Leverkusen um einen Punkt besser (letzte acht Spiele).

Wolfsburg Freiburg Der Klub aus der Autostadt ist seit sechs Spielen ohne Sieg, die Stimmung bei den Grün-Weißen ist dementsprechend eher schlecht. Schließlich wird das große Saisonziel Europa höchstwahrscheinlich zum vierten Mal in Folge verpasst. Trainer Ralph Hasenhüttl möchte die Spielzeit mit guten Leistungen beenden: „Es wäre schön, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.“

Leverkusen Augsburg Zum 30. Mal treffen diese beiden Mannschaften heute aufeinander. Dabei spricht die Statistik klar für die Gastgeber: 20 Partien konnten die Rot-Schwarzen gewinnen. In nur zwei Begegnungen gingen die Fuggerstädter als Sieger vom Feld. Sieben Partien endeten mit einem Unentschieden. Im Hinspiel gewann der deutsche Meister mit 2:0 nach Toren von Terrier und Wirtz.

Kiel M'gladbach Die KSV Holstein geht als Tabellenletzter in die letzten vier Wochenenden ihrer Premierensaison in der Bundesliga und kann realistischerweise nur noch Rang 16 ins Visier nehmen, der seit gestern Abend satte sechs Punkte entfernt ist. Seit Frühlingsbeginn überzeugten die Störche vor allem auswärts; so folgten den Heimniederlagen gegen den SV Werder Bremen (0:3) und gegen den FC St. Pauli (1:2) 1:1-Unentschieden bei den internationalen Anwärtern 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig. Um eine ernsthafte Chance auf den Einzug in die Relegation zu wahren, benötigen sie heute den ersten Dreier vor eigenem Publikum seit Mitte Januar.

Bayern Mainz Vincent Kompany tauscht nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Heidenheim doppelt. Min-jae Kim beginnt für den verletzten Raphaël Guerreiro und Leroy Sané ersetzt Kingsley Coman. Dort nimmt der Franzose neben Thomas Müller Platz, der heute sein 500. Bundesliga-Spiel bestreiten könnte.

Hoffenheim Dortmund Die Formkurve des BVB zeigte in den letzten Wochen stark nach oben. Seit vier Spielen sind die Westfalen in der Liga ungeschlagen (drei Siege und das 2:2-Remis bei den Bayern), so geht der Blick von den Dortmundern wieder klar zu den vorderen Plätzen. Dabei ist die Kovac-Truppe nicht nur auf Europapokalkurs, mit nur vier Zählern Rückstand auf RB Leipzig (Platz vier) schielt sie sogar wieder auf die Königsklasse.

Wolfsburg Freiburg Mittelfeld-Tristesse trifft auf Champions-League-Luft: Während der VfL Wolfsburg aufgrund schwacher letzter Wochen alle Wünsche im Hinblick das internationale Geschäft vergessen musste, sind die Breisgauer noch mitten im Kampf und Europa und sogar die Königsklasse dabei. Der direkte Vergleich ist nahezu ausgeglichen. 46 Duelle gab es bereits, die Wölfe gewannen 18 Spiele, die Freiburger 17. Das Hinspiel endete 3:2 für die heutigen Gäste.

Hoffenheim Dortmund Hallo und herzlich willkommen zum Samstagnachmittag in der Bundesliga! Setzt der BVB bei Hoffenheim seine Aufholjagd für das internationale Geschäft fort? Um 15:30 Uhr beginnt die Partie in der Sinsheimer PreZero-Arena.

Kiel M'gladbach Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Die KSV Holstein kämpft im Endspurt um das Erreichen der Relegation, während Borussia Mönchengladbach im Rennen um Europa nur noch Verfolgerstatus hat. Der Anstoß in Kiel soll um 15:30 Uhr erfolgen.

Wolfsburg Freiburg Herzlich willkommen zur Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das Spiel in der Volkswagen-Arena beginnt um 15:30 Uhr.

Leverkusen Augsburg Herzlich willkommen zum 31. Spieltag der Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Augsburg. Der Anstoß in der BayArena erfolgt um 15:30 Uhr.