Hannover Köln 57. Tooor für Hannover 96, 1:0 durch Lars Gindorf



Hannover Köln 56. Gelbe Karte für Max Finkgräfe (1. FC Köln)

Auch Paçarada-Ersatz Finkgräfe sieht prompt Gelb!

Hannover Köln 55. Hannover übernimmt in Überzahl sofort das Kommando und stellt sich mit allen offensiven Spielern in der FC-Hälfte auf. Die Kölner müssn sich teilweise mit Befreiungsschlägen retten.

Hannover Köln 54. Jetzt wird der Nachmittag für den FC noch komplizierter. 96 ist bisher das bessere Team und ab sofort auch mit einem Mann mehr unterwegs. Patzt Köln heute im Aufstiegsrennen?

Hamburg Karlsruhe 51. Gelbe Karte für Dženis Burnić (Karlsruher SC)

Burnić unterbindet per Foul einen in der Entstehung befindlichen Konter der Hamburger. Das taktische Vergehen wird mit einer Gelben Karte bestraft.

Hamburg Karlsruhe 51. Ben Farhat scheitert am Pfosten! Wanitzek treibt den Ball temporeich durch das offensive Zentrum und verlagert im richtigen Augenblick flach auf die rechte Strafraumseite. Ben Farhat zieht aus leicht spitzem Winkel und zehn Metern mit rechts ab. Der Ball fliegt gegen die rechte Stange.

Hannover Köln 53. FC-Trainer Struber reagiert auf den Platzverweis und wechselt Finkgräfe für Waldschmidt ein.

Hannover Köln 53. Einwechslung bei 1. FC Köln: Max Finkgräfe

Hannover Köln 53. Auswechslung bei 1. FC Köln: Luca Waldschmidt

Hamburg Karlsruhe 50. Conté mit der Großchance zum 1:3! Gegen ungeordnet vorgerückte Hamburger rutscht ein halbhoher Ball aus dem Mittelkreis durch. Conté marschiert bei dichter Verfolgung in Richtung Heimkasten, bleibt aus 13 Metern aber an Heuer Fernandes hängen.

K'lautern Schalke 55. Gelbe Karte für Frank Ronstadt (1. FC Kaiserslautern)

Ein fahriger, für Ronstadt gedachter Ball wird von Murkin abgefangen, dessen Gegenstoß dann von Ronstadt mit einem taktischen Foul unterbunden wird. Klare Gelbe Karte.

Hamburg Karlsruhe 50. Weder Merlin Polzin noch Christian Eichner haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

K'lautern Schalke 53. Riesenchance Kaiserslautern! Wahnsinn! Auf der anderen Seite verteilt Kamiński ein unfassbares Geschenk, das nicht angenommen wird. Er köpft den Versuch eines Rückpasses genau in den Lauf von Ache, der sich aus 15 Metern völlig freistehend die Ecke aussuchen kann und den Ball vogelwild über die Querlatte hinweg jagt.

Hamburg Karlsruhe 48. Sahiti fängt einen Aufbaupass Burnićs im offensiven Zentrum ab, dribbelt über halbrechts in den Strafraum und zieht aus 13 Metern verdeckt mit rechts ab. Der Ball verfehlt die kurze Ecke deutlich.

Hannover Köln 50. Gelb-Rote Karte für Leart Paçarada (1. FC Köln)

Der FC ist nur noch zu zehnt! Paçarada will Momuluh vor dem eigenen Strafraum stoppen und rennt dem 96er dabei in die Beine. Ein nicht besonders hartes Foul, dafür aber eine harte Entscheidung!

K'lautern Schalke 51. Gute Chance für S04! Bei einem einfachen hohen Ball in die Tiefe schaltet Højlund schnell, legt sich die Kugel am herauslaufenden Krahl vorbei, gerät dann jedoch beim folgenden Sprint aus dem Tritt, sodass er nicht nachsetzen und einschieben kann. Der vorgelegte Ball wiederum rollt knapp links am Pfälzer Tor vorbei.

Hamburg Karlsruhe 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Volksparkstadion! Nach sieben Punkten aus den letzten drei Partien präsentiert sich der KSC bei einem phasenweise nervös wirkenden HSV als ziemlich abgezockt. Obwohl das Polzin-Team einen der wenigen individuellen Fehler der Gäste spät bestrafen konnte, rennt er einem Rückstand hinterher. Schlägt er nach der Pause zurück und darf entspannt in den drittletzten Spieltag gehen oder setzt es die zweite Heimpleite in Serie?

Hannover Köln 48. Gelbe Karte für Phil Neumann (Hannover 96)

Neumann stoppt einen Angriff der Kölner mit einem Trikotzupfer am Mittelkreis und sieht daher als erster 96er die Gelbe Karte.

Hamburg Karlsruhe 46. Anpfiff 2. Halbzeit

K'lautern Schalke 49. Emil Højlund gelingt im gegnerischen Drittel eine hohe Balleroberung, aber der Steckpass auf Mohr wird noch zur Ecke geklärt, die völlig verpufft.

Hannover Köln 47. Hannover mit der ersten Chance in Halbzeit zwei! Lee nimmt den Ball im Rückraum auf, geht geradlinig durch die Mitte und schiebt das Leder mit einem Flachschuss links vorbei. Ein halber Meter fehlt zum 1:0.

Hannover Köln 46. Der zweite Durchgang läuft! Beide Teams spielen unverändert weiter. Kann sich der FC noch steigern, oder bleiben vielleicht sogar alle drei Punkte in Hannover?

Hannover Köln 46. Anpfiff 2. Halbzeit

K'lautern Schalke 46. Direkt nach Wiederanpfiff gibt es direkt die erste Chance für den FCK. Ache leitet einen hohen Ball in die Tiefe auf Hanslik weiter, der mit seiner satten Direktabnahme an einem weiteren starken Reflex von Heekeren scheitert, der den Ball zur Ecke klärt, die dann nichts weiter einbringt.

K'lautern Schalke 46. Die Teams kehren auf den Rasen zurück und bei den Gästen bleibt Max Grüger in der Kabine, für den Emil Højlund übernimmt. Beim FCK gibt es noch keine Wechsel. Weiter geht's.

K'lautern Schalke 46. Einwechslung bei FC Schalke 04: Emil Højlund

K'lautern Schalke 46. Auswechslung bei FC Schalke 04: Max Grüger

K'lautern Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hannover Köln 45. +4 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln kommt beim Auswärtsspiel in Hannover noch nicht in Fahrt und geht gegen starke 96er mit einem 0:0 in die Pause. Nach einer Abtastphase ohne Torchancen übernahm 96 die Initiative und näherte sich mit einigen Torschüssen auch dem möglichen Führungstreffer an. Die beste Gelegenheit vergab dabei Lee in der 24. Minute. Der FC blieb mit seiner Offensive im ersten Durchgang dagegen überraschend blass und brauchte sogar 39 Minuten für seinen ersten Abschluss durch Kainz.

Hamburg Karlsruhe 45. +8 Halbzeitfazit:

Der Karlsruher SC führt nach 45 Minuten beim Hamburger SV mit 2:1. Die Badener waren in der Anfangsphase das zielstrebigere Team, brachten aber keinen Schuss auf den Heimkasten zustande. Dieser gelang den etwas träge startenden Hanseaten in der 14. Minute durch einen allerdings nur im Ansatz gefährlichen Mitteldistanzversuch Sahitis. Die Rothosen gaben in der Folge mit Ballbesitz- und Feldvorteilen den Ton an, hatten im letzten Drittel aber große Mühe, die Räume zu bespielen, sodass sich zunächst keine weiteren nennenswerten Abschlüsse ergaben. Karlsruhe, im Vergleich zum Beginn passiv geworden, riss in der 30. Minute überraschend die Führung an sich; Ben Farhat netzte nach Vorarbeit Contés trocken aus 17 Metern. Der HSV tat sich im Vorwärtsgang weiterhin schwer, kam durch einen auf einem Foul Kobalds an Karabec beruhenden, durch Selke verwandelten Strafstoß aber zum Ausgleich (42.). Tief in der Nachspielzeit brachte Wanitzek den KSC wieder nach vorne, indem er nach einem Querschläger in der Heimabwehr aus kurzer Distanz traf (45.+3). Bis gleich!

Hamburg Karlsruhe 45. +8 Ende 1. Halbzeit

Hannover Köln 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Hannover Köln 45. +3 Köln nimmt nochmal einen Anlauf, ist aber weiterhin zu ungenau. Nach einer unplatzierten Hereingabe von Paçarada wird Waldschmidt am linken Seitenrand abgeblockt.

Hamburg Karlsruhe 45. +3 VAR: Das Tor wird gegeben.



Hannover Köln 45. +1 Die Nachspielzeit läuft. Hannover hält den Ball in der Hälfte der Kölner.

Hannover Köln 45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

Hamburg Karlsruhe 45. +3 Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

K'lautern Schalke 45. +2 Halbzeitfazit:

Kaiserslautern führt zur Pause mit 1:0 gegen Schalke 04 und könnte damit an diesem Spieltag zu einem der großen Gewinner im Kampf um Platz drei werden. Die Pfälzer begannen deutlich druckvoller, waren im Spiel gegen den Ball präsenter und erarbeiten sich die klareren Chancen. Nachdem Heekeren sich verschätzte und Ache mit einem Lupfer das lange Eck nur knapp verfehlte (33.), staubte Yokota nach einem starken Reflex des Gelsenkirchener Keepers zum bislang einzigen Treffer der Partie ab (35.). Bis auf einen Sylla-Schuss kurz vor dem Pausenpfiff kam von den Königsblauen offensiv sehr wenig, weshalb die Pfälzer Führung absolut in Ordnung geht.

Hamburg Karlsruhe 45. +3 Tooor für Karlsruher SC, 1:2 durch Marvin Wanitzek

... und der Treffer wird nachträglich gegeben! Wanitzek hatte nach einem Solo von der linken Strafraumseite querlegt. Durch einen zielgerichtete Klärungsversuch eines Hamburger bekam er den Ball an der Fünferkante glücklich zurück und schob in die halbrechte Ecke ein.

Hamburg Karlsruhe 45. +3 Wanitzek lässt das Netz hinter Heuer Fernandes zappeln, doch wegen einer möglichen Abseitsstellung wird der Treffer zunächst nicht gegeben. Es wird aber zu einer Überprüfung kommen, da der Ball von einem HSV-Akteur kam...

Hannover Köln 43. Verletzungspause: Ljubicic und Trsoldi krachen im Mittelfeld zusammen und schlagen dabei auch mit den Knien zusammen. Beide Spieler können glücklicherweise weitermachen.

K'lautern Schalke 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Hamburg Karlsruhe 45. +2 Reis beinahe mit dem 2:1! Der Niederländer fängt einen katastrophalen Aufbaupass Weiß' im Zentrum vor dem Strafraum ab und schießt aus 17 Metern mit links auf die rechte Ecke. Weiß macht seinen Fehler mit einer Parade direkt wieder gut.

Hamburg Karlsruhe 45. Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

Hamburg Karlsruhe 45. Selke im Strafraum! Der Torschütze nimmt aus halblinken 14 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Rapp ist noch rechtzeitig zur Stelle und blockt; am Ende packt Schlussmann Weiß zu.

Hannover Köln 42. Kann der FC im zweiten Durchgang noch zulegen? Der erste Torschuss nach 39 Minuten verdeutlich die bisher dünne Vorstellung der Kölner in der Offensive.

K'lautern Schalke 45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

K'lautern Schalke 45. Mehmet-Can Aydın findet den über rechts startenden Moussa Sylla mit einem Ball in die Schnittstelle und Sylla kann nach der Ballannahme aus 15 Metern auch direkt mit rechts abziehen. Der Ball verfehlt den Knick jedoch knapp.

Hamburg Karlsruhe 44. Durch Selkes 20. Saisontor im Ligabetrieb stellen die Rothosen ihren Vorsprung auf Rang drei wieder auf vier Zähler. Mit einem Pausenremis könnten sie sich zweifellos glücklich schätzen.

Hannover Köln 39. Kölns erste Chance! Kainz steht bei einem Konter am linken Pfosten frei und knallt den Ball nach einem Querpass von Lemperle aufs Tor. Zieler geht einen Schritt entgegen und klärt stark mit seiner Brust.

K'lautern Schalke 42. Die Roten Teufel kontern und kommen zum nächsten gefährlichen Abschluss. Nach Ballgewinn auf dem rechten Flügel kommt sofort der Steckpass in den Lauf von Ache, der jedoch von einer Schallenberg-Grätsche am Abschluss gehindert wird. Er bleibt jedoch in Ballbesitz und schließt aus zwölf Metern noch mit links ab, den Ball schnappt sich aber Heekeren mit einer starken Flugeinlage.

Hannover Köln 38. Momuluh ist auf der rechten Seite sehr akiv und geht mit gebückt in ein Laufduell mit Paçarada. Der Kölner Verteidiger weicht Momuluh nicht von der Seite und klärt clever zum Abstoß.

Hamburg Karlsruhe 42. Tooor für Hamburger SV, 1:1 durch Davie Selke

Hamburg bejubelt den Ausgleich! Selke befördert den Ball mit dem rechten Fuß wuchtig in die flache halblinke Ecke. Keeper Weiß hat sich zwar für die richtige Seite entschieden, ist gegen diese Ausführung aber machtlos.

K'lautern Schalke 40. Seguin fasst sich ein Herz und zieht aus 27 Metern mal druckvoll mit links ab. Er erwischt den Ball auch satt, dem allerdings einmal mehr die Präzision verfehlt. Deutlich rechts vorbei.

Hamburg Karlsruhe 40. VAR: Es gibt Elfmeter.



Hannover Köln 36. Unglückliche Schiri-Entscheidung: Kunze wird rund 20 Meter vor dem Tor gefoult, woraufhin der Referee Vorteil anzeigt. Mitspieler Gindorf kann den Ball danach aber nicht annehmen und verliert das Leder sofort wieder.

Hamburg Karlsruhe 40. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

Hamburg Karlsruhe 40. Es gibt Strafstoß für Hamburg! Karabec findet über links einen Weg in den Sechzehner, wo er dann an seinem rechten Knöchel durch Kobald getroffen worden sein soll. Schiedsrichter Florian Lechner zögert kurz und dann zeigt auf den Punkt.

Hamburg Karlsruhe 39. Gegen aufgerückte Badener wird Sahiti in die halbrechte Gasse geschickt. Er tankt sich in den Sechzehner und will für Selke querlegen. Das Anspiel ist ungenau und wird durch Beifus abgefangen.

Hannover Köln 35. Hannover ist griffiger! Der FC ist im Offensivspiel bisher blass und macht auch keine Fortschritte. Martel kann einen schlechten Pass nach links nicht richtig verarbeiten und prallt an Neumann ab.

K'lautern Schalke 38. Die Führung gibt den Roten Teufeln viel Sicherheit, die den Ball jetzt sehr sicher durch die eigenen Reihen laufen lassen. Eine Schalker Antwort lässt noch auf sich warten.

Hamburg Karlsruhe 37. Das war knapp! Wanitzek zirkelt einen Freistoß von der tiefen linken Außenbahn mit dem rechten Innenrist an die Fünferkante. Trotz starker Besetzung fliegt der Ball an Freund und Feind vorbei ins rechte Toraus.

Hannover Köln 32. Auch Gindorf probiert es aus dem Rückraum mit einem Schuss aus der Distanz und visiert die rechte Ecke an. Auch diesen 96-Torschuss pariert Schwäbe souverän. Der Kölner Schlussmann sammelt fleißig Paraden.

Hamburg Karlsruhe 35. Ex-Bremer Rapp kehrt zurück auf den Rasen, nachdem zunächst viel auf eine Auswechslung hingedeutet hat.

Hannover Köln 30. Tresoldi tankt sich durch! Der 96-Stürmer nimmt den Ball rund 25 Meter vor der Tor aus dem Lauf an und schließt nach einem kurzen Wackler schnell ab. Wieder boxt Schwäbe das Spielgerät zur Seite weg.

K'lautern Schalke 35. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Daisuke Yokota

Jetzt klingelt es erstmals im Kasten der Gäste und der FCK geht mit 1:0 in Führung. Ausgangslage ist ein Vorstoß von Redondo über links, der mit seiner Flanke den am zweiten Pfosten lauernden Ache findet. Dessen Kopfball aus gut fünf Metern kann zwar der starke Heekeren mit einem irren Reflex noch parieren, aber beim Abpraller schaltet Yokota schneller als Schallenberg und staubt aus kurzer Distanz mit einem Gewaltschuss unter die Latte ab.

K'lautern Schalke 33. Riesenchance Kaiserslautern! Bei einem Ball in die Tiefe merkt Heekeren erst zu spät, dass er nicht mehr vor Ache an den Ball kommt. Inmitten des Sechzehners bleibt er stehen, woraufhin Ache von Bulut bedrängt zum Lupfer ansetzt. Die Kugel fliegt über den schlecht postierten Heekeren hinweg, verfehlt das lange Eck aber knapp.

Hamburg Karlsruhe 33. Die Badener rücken durch den Treffer nur auf den achten Tabellenplatz vor. Den Rückstand auf Rang drei können sie aber auf drei Zähler halbieren. Derweil muss Rapp behandelt werden, nachdem er sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers wehgetan hat.

K'lautern Schalke 32. Beide Teams arbeiten insgesamt sehr gut gegen den Ball, sodass es beiden Offensivreihen sehr schwer fällt, über Kombinationsfußball mal zum Abschluss zu kommen. Zumeist bleibt nur der Abschluss aus der zweiten Reihe.

Hannover Köln 29. Danach kann der FC kontern und erhöht auf der linken Seite das Tempo. Waldschmidt legt den Turbo ein und wird von Tomiak am linken Stafraum-Eck noch rechtzeitig abgedrängt. Die Kölner dürfen danach auch erstmals von der Eckfahne ran, bleiben aber ebenfalls harmlos.

Hannover Köln 28. Die dritte Ecke der 96er verpufft schnell. Paçarada köpft den Ball schon am ersten Pfosten heraus.

Hannover Köln 27. Nächste Ecke für Hannover. Heintz stellt sich in die Flugbahn einer Leopold-Flanke und klärt per Kopf ins Toraus.

K'lautern Schalke 29. Redondo zieht vom linken Flügel nach innen, gibt seinem Chip vom linken Strafraumeck dann aber zu viel Wucht mit auf den Weg. Der Ball segelt unerreichbar für seine Mitspieler in die sicheren Arme von Heekeren, der das Leder sicher fängt.

Hamburg Karlsruhe 30. Tooor für Karlsruher SC, 0:1 durch Louey Ben Farhat

Karlsruhe schnappt sich die Führung! Nach einem Einwurf im linken Mittelfeld gelangt Ben Farhat durch einen Doppelpass mit Conté vor die letzte gegnerische Linie. Aus 17 Metern schießt er mit dem rechten Spann gegen Heuer Fernandes' Laufrichtung in die flache linke Ecke.

Hannover Köln 26. Volles Risiko von Halstenberg! Der Abwehrboss der Niedersachsen geht nach einem eigenen Fehler als letzter Mann an der Mittelinie in einen Zweikampf mit Lemperle und trennt den Kölner mit einer harten, aber fairen Grätsche vom Ball.

Hamburg Karlsruhe 29. Nach einer halben Stunde ist die Eichner-Auswahl zwar vornehmlich am eigenen Strafraum gefordert, verteidigt aber über weite Strecken souverän. Ihre defensive Null verdient sie sich zu diesem Zeitpunkt redlich.

K'lautern Schalke 27. Max Grüger führt eine Ecke von rechts einfach mal mit viel Effet direkt aus. Julian Krahl faustet den Ball aber sicher nach vorne weg, woraufhin die Szene ohnehin wegen eines Offensivfouls abgepfiffen wird.

Hannover Köln 24. Hannover schnuppert am 1:0! Die Hausherrern werden mutiger und spüren so langsam, dass der FC heute vielleicht verwundbar ist. Halstenberg köpft nach einem Freistoß von Leopold links auf das kurze Eck. Schwäbe ist erneut hellwach und pariert mit beiden Händen.

Hamburg Karlsruhe 27. Gelbe Karte für Daniel Elfadli (Hamburger SV)

Im Kampf um einen freien Ball kommt Elfadli einen Tick zu spät gegen Jensen. Dieses Vergehen zieht seine neunte Verwarnung in der laufenden Saison nach sich.

K'lautern Schalke 25. Ache wird 18 Meter vor dem S04-Tor angespielt, nimmt die Kugel per Brust an, dreht sich und zieht dann direkt mit links ab. Jedoch nicht präzise und druckvoll genug. Heekeren stellt auch dieser Abschluss aus der zweiten Reihe vor keinerlei Probleme. Der Gelsenkirchener Rückhalt packt sehr sicher zu.

Hamburg Karlsruhe 25. Herold aus der zweiten Reihe! Momente nach seinem geblockten Schuss von der Sechzehnerkante zieht der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern München aus 23 Metern mit dem rechten Spann ab. Der harte Versuch fliegt deutlich links am Ziel vorbei.

Hannover Köln 23. Gelbe Karte für Leart Paçarada (1. FC Köln)

Paçarada sieht nach einem Foul an der rechten Seitenlinie die erste Gelbe Karte des Spiels.

Hannover Köln 22. Schwäbe schon wieder im Fokus! Der Kölner Schlussmann lässt sich von seiner Verletzung nichts mehr anmerken und klärt weit draußen vor seinem Tor gegen den bereits startenden Momuluh.

Hannover Köln 19. Schwäbe passt auf! Ezeh schlägt eine Freistoß-Flanke von links in den Strafraum, die auf Umwegen bei Tresoldi landet. Schwäbe muss ran und pariert einen Kopfball der 96-Stürmer sicher mit seinen Fäusten.

K'lautern Schalke 22. Jetzt spielen die Hausherren es mal schnell. Ritter bedient den rechts startenden Ronstadt, der sofort den Ball auf Ache weiterleitet. Heekeren wirft sich noch dazwischen und pariert die Direktabnahme von Ache aus fünf Metern sehenswert, allerdings geht dann auch die Fahne nach oben. Der FCK-Angreifer steht hauchdünn im Abseits.

Hamburg Karlsruhe 23. Neben dem Hauptziel, den Vorsprung auf Rang drei an diesem 31. Spieltag vorentscheidend auf sechs Punkte auszubauen, nimmt der HSV auch die Tabellenspitze in den Blick. Wenn er mehr Punkte als der 1. FC Köln holt (aktuell 0:0 bei Hannover 96), zöge er an diesem vorbei.

Hannover Köln 18. Gefährlich! Kainz verfrachtet eine Hereingabe von links dicht vors Tor, bei der Zieler zurückbleibt. Kurz vor dem Kasten verpassen Downs und Waldschmidt knapp. Der Ball fliegt dicht neben dem rechten Pfosten ins Toraus.

K'lautern Schalke 21. Wieder probieren die Roten Teufel es aus der zweiten Reihe. Dieses Mal ist es Jannis Heuer, dessen Linksschuss aus 28 Metern das Schalker Tor aber deutlich verfehlt. Abstoß S04.

Hamburg Karlsruhe 20. Selke verpasst in guter Position! Sahiti taucht auf dem rechten Flügel hinter der letzten gegnerischen Linie auf und gibt halbhoch an das nahe Fünfereck. Selke will nach unsauberer Annahme aus der Drehung vollenden, doch Rapp stellt sich ihm in den Weg.

Hannover Köln 17. Der FC-Keeper hat sich scheinbar am Knie verletzt. Nach einer kurzen Pause macht Schwäbe aber erstmal weiter.

K'lautern Schalke 19. Eine Aydın-Flanke wird zur Ecke geblockt. Ein Fall für Seguin, der mit der Hereingabe den völlig freien Grüger im Rückraum findet. Aus 13 Metern köpft der jedoch deutlich rechts am Tor der Pfälzer vorbei.

Hannover Köln 15. Muss Torhüter Schwäbe ausgewechselt werden? Der Schlussmann der Kölner verletzt sich bei einem weiten Anschlag und bittet sofort um eine Verletzungsunterbrechung.

Hannover Köln 14. Ljubicic geht zu stürmisch in einen Zweikampf an der linken Außenbahn und versucht mit einem Schubser einen Freistoß für 96. Ezeh übernimmt den Standard und zieht die Kugel zu unplatziert in die FC-Abwehr.

K'lautern Schalke 17. Auf der anderen Seite fasst sich derweil Daisuke Yokota ein Herz und zieht aus 20 Metern scharf aufs rechte untere Eck ab. Der Ball kommt nicht schlecht, aber Justin Heekeren hat freie Sicht, ist rechtzeitig unten und begräbt den Ball sicher unter sich.

K'lautern Schalke 16. Da ist der erste Abschluss der Gelsenkirchener. Bei einem Freistoß aus dem Zentrum kommt Schallenberg kurz vor der Grundlinie noch an den Ball und bringt das Leder scharf per Volley in die Box, wo Bachmann den Linksschuss aber aus 14 Metern über das FCK-Tor hinweg setzt. Zwar geht dann die Fahne an der Linie nach oben, die Wiederholung zeigt aber, dass ein möglicher Treffer wohl gezählt hätte.

Hamburg Karlsruhe 17. Die Rothosen kombinieren im Vorwärtsgang noch nicht wirklich flüssig, tauchen bei geordneter Defensive des KSC nur selten zwischen den Linien auf. Reis schafft es im Alleingang über rechts an die Grundlinie, flankt dann aber direkt in Weiß' Hände.

Hannover Köln 13. Hannover ist aktiver. Die Gastgeber sind bei ihren Angriffen immer wieder an der Schwelle zum Strafraum und zeigen bisher ein engagiertes Heimspiel. Der FC ist mit Ball dagegen noch zu harmlos und bleibt bereits im Mittelfeld stecken.

K'lautern Schalke 14. Die Partie gestaltet sich zunehmend ausgeglichener. Die Schalker treten nach nervösem Start deutlich ballsicherer auf, leisten sich viel weniger Fehler im Aufbauspiel und können sich spielerisch besser lösen. Für einen nennenswerten Vorstoß in den gegnerischen Strafraum reicht es allerdings noch nicht.

Hannover Köln 10. Wichtiger Zweikampf! Nach einem eigenen Freistoß laufen die Kölner in einen Konter der Hausherren. Momuluh droht am rechten Seitenrand durchzubrechen, wird aber auf der Torauslinie stark von Thielmann gestellt.

Hamburg Karlsruhe 14. Sahiti mit der ersten echten Hamburger Chance! Nach Reis' erfolgreichem Pressing in der halbrechten Spur zieht der Kosovare vor dem Sechzehner nach innen und visiert aus 18 Metern per linkem Innenrist die flache linke Ecke an. KSC-Schlussmann Weiß taucht schnell ab und hält den Ball fest.

Hamburg Karlsruhe 12. Dompé gelangt durch einen Doppelpass mit Selke über halblinks in den Strafraum. Obwohl er von drei Karlsruhern umringt wird, kann er aus spitzem Winkel und gut zehn Metern mit links schießen. Er verfehlt die kurze Ecke klar.

Hannover Köln 8. Großchance für 96! Die Roten kombinieren sich flüssig von rechts vor das FC-Tor. Elf Meter vor der Kiste dreht sich Lee am Gegner vorbei um die eigene Achse und schiebt den Ball knapp am linken Pfosten vorbei!

K'lautern Schalke 11. Die Roten Teufel sind weiterhin sehr engagiert, kommen aber noch zu keinem zwingenden Abschluss. Erst nimmt Redondo einen Doppelpass nicht gut genug mit und dann steht Ache bei einem verlängerten Ball in die Tiefe im Abseits.

Hamburg Karlsruhe 10. Glücklicherweise kann Elfadli weiterspielen, obwohl der Stollenabdruck an der Armbeuge gut zu erkennen ist.

Hannover Köln 7. Generell grooven sich beide Teams erstmal langsam in die Partie. Die Ballbesitzphasen sind auf beiden Seiten eher kurz und von Hektik geprägt.

Hannover Köln 4. Gindorf hält den Ball auf der linken Seite auf der Seitenlinie und bedient Tresoldi mit einem Pass in die Lücke. An der Strafraum-Kante bleibt der 96-Angreifer daraufhin mit einem Haken an der FC-Abwehr hängen.

Hamburg Karlsruhe 9. Elfadli krümmt sich im eigenen Strafraum mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, nachdem ihm Conté unglücklich auf den linken Unterarm gestiegen ist. Der Ex-Magdeburger muss behandelt werden.

K'lautern Schalke 8. Von den Königsblauen kommt offensiv bislang noch herzlich wenig. Die Knappen leisten sich im Aufbauspiel gegen aggressiv pressende Pfälzer immer wieder Ballverluste und haben mit der dadurch erforderlichen Defensivarbeit alle Hände voll zu tun.

Hamburg Karlsruhe 7. Nach einem im offensiven Zentrum kurz ausgeführten Freistoß nimmt Wanitzek aus gut 26 Metern mit dem rechten Spann Maß. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball in Richtung Oberrang.

Hannover Köln 3. Zu Beginn ist das Leder erstmal bei den Niedersachsen. Leopold will im Zentrum mit einem Steilpass das Tempo erhöhen, spielt den Ball jedoch in die Füße von Martel.

Hamburg Karlsruhe 6. Wieder probiert's Burnić direkt! Wanitzek bricht erneut auf der linken Außenbahn durch und gibt diesmal halbhoch auf den Elfmeterpunkt. Burnić probiert sich mit dem linken Innenrist, bleibt aber an Elfadli hängen.

K'lautern Schalke 5. Hanslik holt den nächsten Eckstoß heraus, aber auch bei der nächsten Sirch-Hereingabe ist Bachmann zur Stelle und klärt per Kopf.

K'lautern Schalke 4. Die Pfälzer spielen sehr munter nach vorne und mit einem Tempo-Vorstoß über rechts holt Daisuke Yokota den ersten Eckstoß heraus. Luca Sirch serviert den Ball hoch in den Strafraum, aber die Schalker behalten die Lufthoheit und können klären.

Hannover Köln 1. Jetzt gibt Schiri Timo Gansloweit den Ball frei! Hannover spielt in Rot, der FC in Blau.

Hamburg Karlsruhe 4. Gelbe Karte für Marcel Beifus (Karlsruher SC)

Beifus will mit einem Schubser gegen Sahiti einen Hamburger Gegenstoß stoppen, was nicht gelingt. Als seine Kollegen zur Ecke geklärt haben, sieht er nachträglich die Gelbe Karte.

Hannover Köln 1. Spielbeginn

K'lautern Schalke 2. Bei einer Umschaltsituation wird es erstmals brenzlig für die Schalker, aber Justin Heekeren kann den Pass in die Tiefe gerade noch so vor Ragnar Ache abfangen.

Hamburg Karlsruhe 3. Der erste Schuss gehört dem KSC! Infolge einer hohen Eroberung flankt Wanitzek vom linken Flügel in den Sechzehner. Abwehrmann Hadžikadunić köpft vor die Füße Burnićs, der sich aus mittigen 18 Metern mit einer Direktabnahme per linkem Spann probiert. Der Ball segelt weit drüber.

Hannover Köln Kurz vor Anpfiff vernebeln die mitgereisten Kölner das Stadion mit rot-weißem Rauch. Der Spielbeginn verzögert sich daher kurz.

Hamburg Karlsruhe 1. Hamburg gegen Karlsruhe – auf geht's im Volksparkstadion!

K'lautern Schalke 1. Anpfiff auf dem Betzenberg. Die Hausherren treten ganz in Rot an, die Gäste aus Gelsenkirchen sind in Weiß gekleidet. Los geht's.

Hamburg Karlsruhe 1. Spielbeginn

K'lautern Schalke 1. Spielbeginn

Hamburg Karlsruhe Bei bestem Wetter und hervorragender Stimmung auf den Rängen haben die 22 Akteure die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Hamburg Karlsruhe Im Volksparkstadion gibt es bereits lange vor dem Anpfiff lauten Jubel. Der Grund: Leistungsträger Jean-Luc Dompé hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Hannover Köln Das 96-Trainergespann rotiert dagegen durch und tauscht nach dem Breitenreiter-Ende gegen Darmstadt viermal: In der Abwehr spielen Ezeh und Tomiak als neue Außenverteidiger, dazu laufen in der Offensive auch Gindorf und Momoluh neu auf.

Hannover Köln In der Startaufstellung der Kölner gibt es heute eine Premiere: Erstmals in der Rückrunde vertraut Trainer Gerhard Struber der Mannschaft aus der Vorwoche und verzichtet nach dem 3:1-Heimsieg gegen Münster auf personelle Änderungen.

Hannover Köln Beim Gastspiel in der Niedersächsischen Landeshauptstadt kann der 1. FC heute auf seine Fans zählen: Rund 15.000 Anhänger sind aus der Domstadt mit dabei und färben den Süden des Stadions in Rot und Weiß.

K'lautern Schalke Die Bilanz zwischen beiden Traditionsvereinen ist übrigens recht ausgeglichen. Nach 91 Begegnungen führt Schalke mit 34 Siegen nur knapp vor den 32 gewonnenen Spielen der Pfälzer. 25 Remis runden den direkten Vergleich ab, der zumindest zuletzt in Händen von Kaiserslautern war. Die Pfälzer gewannen nicht nur das Hinspiel auf Schalke mit 3:0, sondern siegten auch in ihrem bislang letzten Heimspiel gegen die Knappen mit 4:1. Insgesamt gingen fünf der letzten sieben Aufeinandertreffen an den FCK (zwei Niederlagen).

Hannover Köln Während Hannover somit ein erneutes Zweitliga-Jahr droht, steht der 1. FC Köln hingegen kurz vor dem direkten Wiederaufstieg. Die Kölner sind aktuell sogar Tabellenführer und könnten heute mit einem Auswärtssieg den vielleicht schon entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Mit einem Sieg würden die Rheinländer den Vorsprung auf den Relegationsrang drei Spieltage vor Schluss auf sieben Punkte ausbauen.

K'lautern Schalke Darüber hinaus reist S04 auch mit der zweitschwächsten Zweitliga-Defensive ins Fritz-Walter-Stadion. Nur Regensburg ließ noch mehr Gegentreffer zu (64) als Schalke 04 (54). Kein anderes Team behielt in 2024/25 allerdings noch seltener eine Weiße Weste als die Königsblauen (nur vier), für die zumindest ein Rückstand aber nicht allzu viel heißen müsste. In 21 der 30 Zweitliga-Spiele geriet S04 in Rückstand, konnte aber immerhin in elf Fällen trotzdem noch punkten (drei Siege, sechs Remis) – das gelang in dieser Häufigkeit keinem anderen Team im Unterhaus des deutschen Fußballs.

Hamburg Karlsruhe Bei den Badenern, die in der Rückrunde noch auf ihren ersten Dreier in der Fremd warten (vier Niederlagen, zwei Unentschieden) und die als einzige Mannschaft in der oberen Tabellenhälfte eine negative Tordifferenz haben (-2), stellt Coach Christian Eichner nach dem 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth dreimal um. Anstelle des verletzten Abwehrchefs Franke, Pinto Pedrosa und Egloff (beide auf der Bank) beginnen Jung, Herold und Rapp.

Hannover Köln Für die Niedersachsen ist der Niedergang insbesondere mit Blick auf die Trainerposition eine bittere Erkenntnis: Der erhoffte Trainereffekt nach der überraschenden Entlastung von Stefan Leitl kurz nach der Hinrunde ist unter André Breitenreiter komplett ausgeblieben. Der ehemalige Profi holte in der Rückrunde nur drei Siege und büßte dazu die einstige Heimstärke der Hannoveraner komplett ein. Den letzten Heimdreier holte 96 im Dezember 2024 unter Leitl.

Hamburg Karlsruhe Auf Seiten der Hanseaten, die das Hinspiel Anfang Dezember im BBBank-Wildpark dank der Treffer Dompés (23., 55.) und Selkes (87.) mit 3:1 für sich entschieden und die gegenüber ihrem ärgsten Verfolger Magdeburg über die klar bessere Tordifferenz verfügen (27 zu 16), hat Trainer Merlin Polzin im Vergleich zum 2:2-Auswärtsunentschieden beim FC Schalke 04 zwei personelle Änderungen vorgenommen. Karabec und Selke verdrängen Pherai und Königsdörffer auf die Bank.

K'lautern Schalke Gegen auswärtsschwache Schalker sollte für den FCK auch durchaus etwas möglich sein. Die Königsblauen gewannen nur eines ihrer sechs Auswärtsspiele in der Rückrunde (zwei Remis, drei Niederlagen) und holten in diesem Zeitraum lediglich fünf Zähler in der Ferne. Insgesamt blieben die Gelsenkirchener in sieben ihrer 15 Zweitliga-Gastspiele in 2024/25 torlos – nur Regensburg blieb noch seltener in der Ferne ohne eigenen Torerfolg (elf Mal).

Hamburg Karlsruhe Der Karlsruher SC hat sich in den letzten Wochen wieder stabilisiert. Nach drei sieglosen Begegnungen in Serie gestaltete er seine Heimspiele gegen Hannover 96 und die SpVgg Greuther Fürth erfolgreich (jeweils 1:0); zwischendurch holte er ein 1:1-Auswärtsunentschieden beim SC Preußen Münster. Die Blau-Weißen sind als Tabellenneunter in diesen 31. Spieltag gegangen und könnten nach den Punktverlusten von vier der vor ihnen stehen Klubs noch einmal in das Rennen um den dritten Platz eingreifen.

Hamburg Karlsruhe Nachdem der Hamburger SV mit einem überzeugenden 3:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg optimal in den April gestartet war, handelte er sich eine überraschende 2:4-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig ein und kam am vergangenen Samstag beim FC Schalke 04 trotz 87-minütiger Überzahl und langer Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Durch ausbleibende Konstanz ihrer Verfolger stehen die Rothosen dennoch kurz davor, nach sieben Jahren in die Bundesliga zurückzukehren: Sollten sie heute gewinnen, betrüge der Vorsprung auf Rang drei sechs Punkte.

Hannover Köln Eigentlich wollte sich Hannover 96 heute mit dem 1. FC Köln ein heißes Duell um den Aufstieg liefern. Die Realität ist eine andere: 96 ist nach drei Niederlagen in Serie raus aus dem Aufstiegsrennen und trennte sich nach einer 1:3-Niederlage in Darmstadt von Trainer André Breitenreiter. Die Saison zu Ende führen soll nun das Trio um Interims-Coach Lars Barlemann, Ex-Spieler Christian Schulz und Dirk Lottner.

K'lautern Schalke Der 1. FC Kaiserslautern verlor zuletzt erstmals in der Saison 2024/25 gleich drei Zweitliga-Partien in Folge und fing sich dabei mehr Niederlagen ein als in den ersten zehn Spielen der Rückrunde (nur zwei). Unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse des 31. Spieltags sind die Pfälzer damit auf Rang sieben abgerutscht, haben vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und sogar sieben Zähler auf den ersten direkten Aufstiegsplatz. Infolgedessen zählt heute nur der Sieg.

Hamburg Karlsruhe Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der Hamburger SV möchte einen großen Schritt zur Bundesligarückkehr vollziehen. Diesem Vorhaben stellt sich der Karlsruher SC in den Weg, der nur einem Sieg eine Außenseiterchance auf die Relegation behält. Der Anstoß im Volksparkstadion soll um 13:30 Uhr erfolgen.

K'lautern Schalke Beim FC Schalke 04 kommt es im Sommer zur Trennung von Kees van Wonderen, der nun sein viertletztes Match als S04-Coach leitet. Im Vergleich zum 2:2 gegen den HSV gibt es dabei lediglich einen notgedrungenen Wechsel bei den Knappen: Der ehemalige FCK-Spieler Janik Bachmann ersetzt Kenan Karaman (Rotsperre).

Hannover Köln Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga! Ab 13:30 Uhr ist der 1. FC Köln bei Hannover 96 gefordert. Holt der Tabellenführer den nächsten Sieg für den Aufstieg?

K'lautern Schalke Schauen wir uns direkt an, wie der neue FCK-Trainer es heute personell angeht. Im Vergleich zum 0:2 in Braunschweig gibt es bei Kaiserslautern fünf Veränderungen an der Startelf: Für Breithaupt, Robinson, Wekesser (alle drei Bank), Bauer (Gelbsperre) und Gyamerah (nicht im Kader) starten heute Hanslik, Ronstadt, Kaloč, Yokota und Elvedi von Beginn an.

K'lautern Schalke Nach drei Niederlagen in Serie setzten die Verantwortlichen bei den Pfälzern noch einmal einen neuen Impuls, entbanden Markus Anfang von seinen Aufgaben und verpflichteten Torsten Lieberknecht als neuen Trainer. Der steht nun bei seinem Debüt gehörig unter Druck, denn dem FCK hilft im Aufstiegskampf nur ein Sieg, um den Rückstand auf Platz drei auf einen Punkt zu verkürzen. Andernfalls wäre es das für die Roten Teufel mit der Rückkehr in die Bundesliga wohl gewesen.