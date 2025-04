Heidenheim Bayern 33. Frans Krätzig bringt die Ecke von der rechten Seite mit Schnitt zum Tor an den zweiten Pfosten. Dort verpasst Aleksandar Pavlović nur knapp. Damit scheint er den dahinter lauernden Sirlord Conteh aber genug zu irritieren, denn der 28-Jährige erwischt den Ball nicht.

Heidenheim Bayern 35. Gelbe Karte für Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim 1846)



Freiburg Hoffenheim 33. Das Spiel nimmt sich aktuell eine kleine Pause, viele kleine Fouls auf beiden Seiten sorgen für viele Unterbrechungen.

Mainz Wolfsburg 34. Weiper ist nach Steckpass von da Costa über rechts durch, aber seine Hereingabe ist einfach viel zu harmlos. Der flache Ball ist zu nah vors Wolfsburger Tor gezogen, sodass Grabara wenig Mühe hat, zwei Schritte zu machen und das Leder sicher unter sich zu begraben.

Heidenheim Bayern 32. Omar Traoré holt nach einem Vorstoß über die rechte Seite einen Eckstoß heraus. Vielleicht gelingt es den Heidenheimern nach einem Standard mal für Gefahr zu sorgen.

Werder Bochum 34. Gelbe Karte für Ibrahima Sissoko (VfL Bochum)

Als erster Bochumer wird Sissoko verwarnt, der im Mittelfeld gegen den Tempo aufnehmenden Agu zu spät kommt.

Leipzig Kiel 32. Wieder hat Steven Skrzybski die Abschlussmöglichkeit. Nach einem Ballgewinn in der Leipziger Hälfte kommt der Ball schnell zu Skrzybski. Der Angreifer verzögert jedoch einen Tick zu lange und verpasst so das Abschlussfenster. Sein Schuss wird schließlich zur Ecke geblockt. Diese bringt dann aber keine Gefahr.

Werder Bochum 32. Mitchell Weiser wird rechts tief geschickt und dann kurz vor der Grundlinie von Bernardo einfach über den Haufen gerannt. Die Freistoßflanke von Ducksch kommt dann scharf auf Friedl, der bei seinem Kopfball am Fünfer aber gerade noch gestört wird und den Ball nicht aufs Tor bekommt.

Heidenheim Bayern 29. Müller verhindert den dritten Gegentreffer! Während sich die Heidenheimer in neuer Anordnung noch versuchen zu finden, machen die Bayern einfach weiter. Kane spielt den Ball von links im Mittelfeld diagonal nach vorne zu Olise, der dadurch schon wieder viel zu leicht durch ist. Alleine vor Müller probiert es der Franzose nach einem kleinen Wackler mit dem Tunnel. Der Keeper reagiert aber stark und vereitelt damit einen richtigen Hochkaräter.

Freiburg Hoffenheim 30. Die Führung für die Gastgeber ist nach rund einer halben Stunden verdient! Freiburg investiert viel und münzt die Spielkontrolle in das erste Tor um. Hoffenheim dagegen setzt bisher ausschließlich auf Umschaltmomente.

Leipzig Kiel 30. Nächste Aktion der Störche. Shūto Machino bringt das Leder aus zentraler Position in den rechten Sechzehner zu Steven Skrzybski. Der Angreifer nimmt das Leder stark an und schließt dann aus elf Metern ab. Sein Versuch geht jedoch recht deutlich am linken Pfosten vorbei.

Mainz Wolfsburg 31. Arnold bringt den fälligen Eckball hoch zum ersten Pfosten, aber Zentner verschafft sich Platz und faustet den Ball resolut aus der Gefahrenzone, sodass nichts weiter anbrennt.

Werder Bochum 31. Bisher könnte man eher meinen, dass die Gäste aus Bochum gerade einen lauf haben und um Europa spielen. Der VfL spielt sehr zielstrebig und mit breiter Brust, während die Hausherren nur auf Konter lauern.

Mainz Wolfsburg 30. Arnold hält noch einmal aus der zweiten Reihe drauf und der Ball hätte wohl auch perfekt unter die Querlatte gepasst. Dieses Mal hat Zentner aber gute Sicht. Der Rückhalt macht sich lang und lenkt die Kugel über seinen Kasten hinweg.

Werder Bochum 29. Die vierte Bochumer Ecke landet dann mal bei Hofmann, der mit seinem Kopfball aber an einem Bremer hängenbleibt. Das Leder springt daraufhin kreuz und quer durch den Fünfer, wo Hofmann und Sissoko intensiv nachstochern, doch letztlich hat Zetterer die Kugel.

Heidenheim Bayern 28. Marnon Busch hat sich an der Seitenlinie neue Instruktionen von Frank Schmidt abgeholt. Womöglich werden die Gastgeber umstellen und damit versuchen auf den Rückstand bereits frühzeitig taktisch zu reagieren.

Mainz Wolfsburg 28. Die Rot-Weißen kombinieren sich sehenswert durch, aber beim finalen Steckpass von Burkardt kann Paredes in letzter Sekunde vor Veratschnig klären.

Leipzig Kiel 29. Gelbe Karte für Lasse Rosenboom (Holstein Kiel)



Leipzig Kiel 28. Bei einem Einwurf von Shūto Machino von der rechten Seite muss Péter Gulácsi eingreifen. Seine Faustabwehr landet jedoch wieder bei Machino, dessen zweite Hereingabe mit dem Fuß abgeblockt wird.

Leipzig Kiel 26. Auch jetzt wieder. Castello Lukeba hat im linken Halbfeld etwas Zeit und kann das Leder in die Mitte bringen. Sein Versuch ist jedoch viel zu weit angesetzt, sodass auch diese Hereingabe im Toraus landet.

Freiburg Hoffenheim 28. Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Lucas Höler

Höler erzielt die Führung für den SC! Dōan setzt sich auf der rechten Seite durch, spielt flach nach innen und Manzambi verlängert mit der Hacke zu Höler. Der Torschütze schlägt am Elfmeterpunkt noch einen Haken und schießt dann gegen die Laufrichtung von Baumann ins Tor!

Heidenheim Bayern 26. Spätestens seit dem zweiten FCB-Treffer scheinen die abstiegsgefährdeten Heidenheimer geschockt und können nicht mehr an die durchaus mutige Anfangsphase anknüpfen. Aktuell spielen wirklich nur noch die Münchner.

Mainz Wolfsburg 26. Kohr setzt sich im Zentrum durch und chippt den Ball dann etwas zu scharf in den Lauf von Lee, der sich fünf Meter vor dem VfL-Tor zwar noch sehr lang macht, das Leder aber trotzdem verpasst, das anschließend knapp rechts neben dem Kasten von Grabara aufsetzt. Abstoß Wolfsburg.

Heidenheim Bayern 25. Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt Harry Kane zentral in der Box erneut zum Kopfball. Dieses Mal köpft der Engländer den Ball unter Bedrängnis knapp über den Kasten.

Leipzig Kiel 24. Die Angriffsbemühungen der Leipziger sind noch ausbaufähig. Jetzt setzt sich Kosta Nedeljković über die rechte Seite durch und flankt in die Mitte. Seine Hereingabe rutscht jedoch über seinen Fuß und fliegt ins Toraus.

Werder Bochum 27. Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Weiser verliert den Ball im Vorwärtsgang gegen Maximilian Wittek, verfolgt diesen anschließend und reißt ihn von hinten um. Schiri Schröder wertet das als taktisches Foul.

Freiburg Hoffenheim 24. Hoffenheim nutzt die kurzzeitige Überzahl und sorgt mit schnellen, kurzen Pässen im Freiburger Strafraum für Gefahr. Kramarić setzt am Fünfmeterraum gegen Müller nach und wird zurückgepfiffen, dann kommt auch Ginter wieder aufs Feld.

Heidenheim Bayern 22. Kane lässt die Großchance zum 3:0 liegen! Gnabry ist ein absoluter Aktivposten und taucht jetzt mal links im Strafraum an der Grundlinie auf. Von dort chippt der 29-Jährige den Ball hoch in die Mitte. Da die Flanke noch leicht abgefälscht wird, springt Müller unter dem Ball durch und der Ball landet im Fünfer beim freien Kane. Fast auf Höhe der Grasnarbe setzt der Neuner zum Flugkopfball an und nickt den Ball tatsächlich auch zum eigenen Unverständnis noch irgendwie rechts am Tor vorbei.

Mainz Wolfsburg 25. Robin Zentner steht wieder. Es scheint für den Rückhhalt der Nullfünfer weiterzugehen, obschon sich Lasse Rieß jetzt intensiv warm macht. Bo Henriksen hat die Chance jedenfalls genutzt, seine Mannschaft taktisch neu einzustellen. Weiter geht's.

Werder Bochum 24. Maximilian Wittek zieht einen Bochumer Freistoß aus guter Lage 25 Meter vor dem Tor zwar schön über die Mauer, aber auch zwei Meter über das Gehäuse von Michael Zetterer.

Mainz Wolfsburg 24. Nach dem nächsten hohen Ballgewinn ist es Kevin Paredes, der aus 22 Metern einfach mal mit links abzieht. Der satte Schuss klatscht jedoch nur ans Außennetz. Ehe der fällige Abschlag ausgeführt werden kann, bittet Robin Zentner aber die Betreuer auf den Platz. Der FSV-Keeper hält sich den Oberschenkel. Das sieht nicht gut aus.

Freiburg Hoffenheim 23. Noch immer wird Ginter im eigenen Fünfmeterraum behandelt, vielleicht geht es doch weiter beim Abwehrspieler?

Leipzig Kiel 21. Wieder kommt Kiel über die linke Seite. Shūto Machino wird in die Tiefe geschickt und flankt dann in die Mitte. Bei seiner scharfen Hereingabe fehlt jedoch der Abnehmer, sodass die Möglichkeit verpufft.

Freiburg Hoffenheim 21. Ginter rettet im Strafraum und verletzt sich! Wieder erobert Hoffenheim am gegnerischen Sechzehner den Ball und Touré spielt von rechts flach nach innen. Freiburgs Abwehrchef geht mit einem langen Bein dazwischen, bleibt dabei aber im Rasen hängen und greift sich direkt ans Knie.

Mainz Wolfsburg 22. Inzwischen haben die Grün-Weißen das Heft klar in die Hand genommen, wodurch die anfangs noch schmeichelhafte Führung mittlerweile verdient ist. Die Nullfünfer leisten sich immer wieder im eigenen Drittel kritische Ballverluste, sodass der VfL eine Umschaltsituation nach der nächsten kreieren kann.

Werder Bochum 22. Bochum ist weiter tonangebend, setzt sich am Bremer Strafraum fest und ergattert den nächsten Eckstoß. Die schwache Hereingabe von Krauß wird aber gleich am ersten Pfosten abgefangen. Da haben die Gäste noch jede Menge Luft nach oben.

Leipzig Kiel 19. Über die linke Seite dringt Machino in den Sechzehner ein. Sein Schussversuch wird jedoch geblockt. Der anschließende Eckball bringt dann keine Gefahr.

Werder Bochum 20. Langsam kommt die Bremer Offensive ins Rollen. Nach einer tollen Kombination über fünf Stationen kommt das Leder zentral vor dem Strafraum zu Ducksch. Der 31-Jährige will aufs obere rechte Eck schlenzen, verzieht seinen Versuch aber komplett.

Freiburg Hoffenheim 19. Manzambi trifft den Pfosten! Der Schweizer lässt Arthur Chaves im Strafraum stehen, auch Akpoguma kann den Stürmer nicht stoppen. Mit der Fußspitze bugsiert der Freiburger das Leder in Richtung langes Eck, scheitert am Aluminium.

Mainz Wolfsburg 19. Und bei der anschließenden Ecke zeigt sich einmal mehr die Qualität der Niedersachsen bei Standards, wobei Zentner kräftig mithilft, der unter dem Ball hindurch taucht. Am zweiten Pfosten kann Amoura daher völlig frei per Kopf abschließen, verfehlt jedoch bei nicht unkompliziertem Winkel das leere Tor. Glück für die Rot-Weißen, die defensive in den letzten zehn Minuten wirklich gar keine gute Figur abgeben.

Mainz Wolfsburg 18. Der VfL kommt jetzt deutlich besser zurecht und kann nach dem nächsten hohen Ballgewinn erneut kontern. Amoura ist über rechts durch, scheitert aber aus zwölf Metern halbrechter Position an einer bärenstarken Parade von Zentner, der zur Ecke klärt.

Heidenheim Bayern 19. Tooor für Bayern München, 0:2 durch Konrad Laimer

Seriös agierende Bayern erhöhen früh auf 2:0! Die Heidenheimer rücken mal ein bisschen auf und werden prompt dafür bestraft. Ein sensationelles Anspiel von Gnabry findet den in die Tiefe startenden Laimer. Mit dem einen Pass ist bereits die komplette FCH-Hintermannschaft überspielt und der Österreicher läuft alleine auf das Tor zu. Halbrechts im Sechzehner bleibt der 27-Jährige eiskalt und vollstreckt gekonnt mit dem rechten Innenrist in das untere rechte Eck.

Leipzig Kiel 17. Die Leipziger gehen jetzt mal früh drauf, aber die Störche lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste spielen es in Ruhe hinten raus.

Freiburg Hoffenheim 17. Das Spiel findet aktuell komplett in der Hälfte der Sinsnheimer statt, Freiburg macht mächtig Druck und lässt Ball und Gegner laufen.

Heidenheim Bayern 17. Raphaël Guerreiro verteidigt in der Defensivarbeit auf der linken Seite. Im Offensivspiel agiert der Portugiese aber sehr frei und taucht auch regelmäßig mittig auf. Dadurch kam er sogar bereits zu einem Abschluss, den Kevin Müller aber sicher parieren konnte. Dennoch bereitet er dem FCH durch seine Positionierung anscheinend einige Probleme, da es im FCB-Angriff gar nicht so viel über die Außen, sondern eher durch die Mitte geht.

Heidenheim Bayern 15. Für Harry Kane ist der so wichtige Treffer zum 1:0 bereits das 24. Saisontor. Damit ist der 31-Jährige auch in seiner zweiten Bundesliga-Saison wieder auf bestem Weg sich die Torjägerkanone zu sichern.

Werder Bochum 17. Nun kann Werder mal umschalten und Stage schickt sofort Burke tief hinter die Bochumer Kette. Der Stürmer ist aber einen Schritt zu langsam und kommt nicht vor der VfL-Verteidigung an den Ball.

Mainz Wolfsburg 16. Wimmer erobert mit starkem Pressing den Ball und nach einem Steckpass ist Amoura durch, der jedoch gegen den herauslaufenden Zentner zu weit abgedrängt wird und dann gleich drei Gegenspieler zwischen sich und dem Tor hat. Er behauptet die Kugel dennoch und kann auf den nachrückenden Dárdai passen, der aus sieben Metern jedoch das kurze Eck deutlich verfehlt. Abstoß Mainz.

Leipzig Kiel 15. Remberg trifft Openda jetzt mit der Hand im Gesicht. Es gibt Freistoß aus dem linken Halbfeld. Die Hereingabe von Seiwald kommt gefährlich in die Mitte, aber kein Spieler kommt entscheidend an das Leder. So kann Dähne am Ende den Ball aufnehmen.

Werder Bochum 16. Die Anfangsviertelstunde der Partie war insgesamt sehr ausgeglichen. Werder hatte durch Ducksch die beste Chance, Bochum ist dafür etwas aktiver und hat mehr Ballbesitz.

Freiburg Hoffenheim 14. Manzambi verstolpert den Ball im Strafraum! Stach verliert im Mittelfeld den Ball an Eggestein und dadurch läuft Hoffenheim in den Konter. Der Mittelfeldspieler legt rechts raus zu Manzambi, der seinen Gegenspieler ins Leere grätschen lässt und dann aber selbst ins Straucheln gerät. Sein verzögerter Schuss wird dann letztlich geblockt.

Leipzig Kiel 13. Beide Mannschaften schenken sich bislang nichts. Jetzt liegt Benjamin Šeško nach einem Zweikampf am Boden, auf der anderen Seite liegt Shūto Machino am Boden.

Mainz Wolfsburg 13. Die Wölfe kommen mal zu einem Entlastungsangriff. Mæhle arbeitet sich auf dem linken Flügel nach vorne und legt dann für Koulierakis ab, dessen Flanke jedoch völlig verunglückt und fernab aller Mitspieler im Toraus landet. Abstoß Mainz.

Werder Bochum 13. Bei Bochum geht bisher viel über die linke Seite, wo Holtmann und Masouras ordentlich Alarm machen. Holtmanns nächste scharfe Flanke findet fast zu Hofmann, doch Friedl klärt in höchster Not per Kopf zur Ecke. Die ist auch diesmal harmlos.

Freiburg Hoffenheim 11. Während Freiburg in der Anfangsphase mehr Ballbesitz verzeichnet, liegt Hoffenheim bei den Torschüssen (2) vorn. Wann wird der SC offensiv erstmals gefährlich?

Leipzig Kiel 10. Nicolai Remberg hat sich bei einer eigenen Grätsche verletzt und muss behandelt werden. Das wäre ein herber Rückschlag für den KSV, wenn Remberg das Feld verlassen müsste. Es scheint aber erstmal weiterzugehen.

Heidenheim Bayern 13. Tooor für Bayern München, 0:1 durch Harry Kane

Ein Distanzschuss bringt den FCB in Front! Olise hat im rechten Halbfeld etwas Platz und spielt den Ball perfekt zwischen die Ketten zum zentral vor dem Strafraum ungedeckten Kane. Der Stürmer nimmt den Ball stark an und mit und hat ihn dadurch etwa 18 Meter vor dem Tor perfekt auf dem linken Fuß liegen. Mit seinem eigentlich schwachen Fuß schließt der Engländer wuchtig ab und drischt den Ball flach in das rechte Eck. Müller ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

Heidenheim Bayern 10. Die Dominanz der Bayern nimmt in den letzten Minuten etwas zu. Es bleibt aber dabei, dass die Heimelf konzentriert verteidigt und dadurch nichts zulässt.

Werder Bochum 10. Das war knapp! Marco Friedl setzt seinen Rückpass Richtung Zetterer deutlich zu scharf an und das Leder rauscht einen Meter am linken Pfosten vorbei. Die fällige Ecke der Gäste bringt nichts ein.

Heidenheim Bayern 8. Im Vorfeld der Partie war die Anordnung der drei Offensivspieler hinter Kane nicht ganz klar. Zwar agieren sie flexibel, doch es ist dennoch eine klare Aufteilung erkennbar. Kingsley Coman und Michael Olise behalten ihre Positionen auf den Flügeln und Serge Gnabry übernimmt den Posten hinter der Neun. Von dort startet er jetzt in die Tiefe und scheitert von rechts in der Box an Müller. Danach geht aber ohnehin die Fahne hoch, da der 29-Jährige wohl im Abseits stand.

Leipzig Kiel 8. Es scheint so, als hätte der Versuch von Skrzybski die Störche etwas aufgeweckt. Die Mannschaft von Marcel Rapp hat jetzt auch mal eigene Ballbesitzphasen und lässt das Leder durch die Reihen laufen.

Mainz Wolfsburg 10. Die Nullfünfer sind klar am Drücker und jetzt lässt sich Amiri aus 20 Metern nicht zwei Mal bitten. Sein satter Rechtsschuss rauscht allerdings über die Querlatte hinweg.

Werder Bochum 9. Nach einer Freistoßflanke von Ducksch kommt Amos Pieper im Bochumer Strafraum recht frei zum Kopfball, schickt diesen aber genau in die Arme von Horn.

Freiburg Hoffenheim 8. Kramarić verzieht knapp! Kübler leistet sich im Aufbau am eigenen Strafraum einen technischen Fehler. Darauf hatte Tabakovic gerechnet, geht aggressiv drauf und legt per Hacke auf für den Kroaten. Kramarić zieht halblinks aus rund 20 Metern ab, verfehlt das rechte Ecke nur um einen Meter!

Leipzig Kiel 6. Das war ganz knapp! Die Kieler in Persona von Steven Skrzybski warten an der Mittellinie. Arthur Vermeeren spielt dann einen Querpass, den Skrzybski kurz vor der Mittellinie abfangen kann und sofort aus knapp 50 Metern versucht, Gulácsi zu überlisten. Der Keeper konnte aber noch einige Meter nach hinten machen und mit einer großartigen Flugeinlage das Leder noch gerade so über den Kasten lenken.

Werder Bochum 8. Jetzt kommt auch der VfL zur ersten Gelegenheit! Holtmann kommt auf der linken Bahn an den Ball und legt auf Höhe des Sechzehners quer in die Mitte. Philipp Hofmann hat in seinem 100. Spiel für Bochum vor der Box etwas Raum und schließt mit Links sofort ab, zielt aber ebenfalls zu hoch.

Mainz Wolfsburg 8. Amiri hätte freie Schussbahn, passt aber lieber auf Lee, der wiederum zugestellt ist und daher nur für den nachrückenden Amiri klatschen lassen kann. Zu unsauber. Amiris Abschluss unter Bedrängnis wird im Pulk geblockt.

Freiburg Hoffenheim 7. Wenn Freiburg in Ruhe aufbauen kann, drückt der SC die Gäste tief in deren Hälfte. Doch Hoffenheim macht es defensiv zu Beginn sehr konzentriert und reißt am eigenen Strafraum keine Lücken.

Leipzig Kiel 5. RB Leipzig übernimmt hier in den ersten Minuten der Partie klar die Spielkontrolle. Die Kieler warten ab und empfangen die Gäste erst an der Mittellinie.

Heidenheim Bayern 5. Die Bayern haben von Beginn an mehr Ballbesitz. Allerdings gelingt es dem Spitzenreiter erst jetzt zum ersten Mal sich richtig in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Von Torgefahr sind die Münchner deshalb auch noch weit entfernt.

Mainz Wolfsburg 6. Riesenchance Mainz! Zentner überwindet die komplette Wolfsburger Hintermannschaft mit einem weiten Abschlag, der genau im Lauf von Weiper landet. Der hat nur noch Grabara vor sich, der aber im Eins-gegen-Eins extrem lange stehenbleibt und dann den Versuch eines Lupfers wegwischen kann.

Leipzig Kiel 4. Die erste große Chance! RB Leipzig spielt sich ganz schnell über die rechte Seite nach vorne. Dort spielt Seiwald dann eine flache Hereingabe auf den ersten Pfosten zu Benjamin Šeško. Der Angreifer will den Ball an Thomas Dähne vorbeispitzeln, aber sein Versuch geht am rechten Pfosten vorbei.

Werder Bochum 6. Riesenchance für Werder! Bernardo verliert den Ball auf seiner linken Seite im Aufbau und Marvin Ducksch kann von außen alleine auf VfL-Keeper Timo Horn zugehen. Acht Meter vor der Kiste drückt der SVW-Stürmer ab und jagt die Kugel einen guten Meter über die Latte.

Mainz Wolfsburg 5. Lee wird fünf Meter vor dem Wolfsburger Strafraum gelegt, was den Rheinhessen einen interessanten Freistoß einbringt. Amiri zirkelt die Kugel zum zweiten Pfosten, wo Jenz aus vier Meter und eine Haaresbreite verpasst. Der Ball verfehlt daraufhin das lange Eck knapp. Abstoß Wolfsburg.

Werder Bochum 5. Die Gäste machen gleich klar, dass sie hier wie von Dieter Hecking angekündigt selbst aktiv mitspielen wollen und haben zunächst mehr Ballbesitz. Die ersten zaghaften Vorstöße über die Außenbahnen führen aber noch nicht zum Abschluss.

Freiburg Hoffenheim 4. Müller fliegt zum ersten Mal! Der erste Abschluss gehört der TSG, weil Hoffenheim hoch ins Pressing geht und Kramarić unter Bedrängnis von drei Gegenspielern im Strafraum dennoch zum Abschluss kommt. Freiburgs Keeper sieht den Ball früh und taucht im rechten Eck ab.

Heidenheim Bayern 2. Bereits die ersten Szenen zeigen ein klares Bild. Heidenheim agiert nach Ballgewinnen zielstrebig und sucht sofort über den schnellen Sirlord Conteh die Tiefe. Bei den ersten beiden Versuchen ist Jonas Urbig aber aufmerksam und kann die langen Anspiel auf den Stürmer klären.

Freiburg Hoffenheim 3. Der SC ist in den ersten Minuten bemüht das Spiel an sich zu reißen, lässt das Leder gut laufen. Doch in die gegnerische Hälfte können die Gastgeber das Spiel nun schwer verlagern.

Leipzig Kiel 2. Erster Abschluss. Eine Ecke von rechts bringt Seiwald an das Fünfeck. Dort kommt Baumgartner zum Abschluss, aber sein Volleyversuch geht deutlich über den Kasten.

Werder Bochum 3. Von Beginn an geht es hier mächtig zur Sache und die ersten Minuten sind vor allem von Fouls und harten Zweikämpfen geprägt. Taktisch spiegeln die beiden Teams sich heute gegenseitig und agieren beide aus einem 3-5-2-System.

Heidenheim Bayern 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in den dunklen Auswärtstrikots. Heidenheim hält bei bester Stimmung, strahlendem Sonnenschein und einer schönen Choreo der Heimfans im gewohnten roten Trikot mit blauen Streifen dagegen.

Mainz Wolfsburg 3. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Maximilian Arnold

Wolfsburg taucht erstmals in der Mainzer Spielhälfte auf und geht mit einem völlig ansatzlosen Distanzschuss aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Aus gut 30 Metern zieht Arnold einfach mal wuchtig mit links aufs rechte untere Eck ab. Da er verdeckt wird, sieht Zentner den Ball erst sehr spät und kann, obwohl er nicht schlecht steht, nicht mehr eingreifen. Das ist die kalte Dusche für den FSV!

Mainz Wolfsburg 2. Auch der VAR meldet sich nicht. Nach kurzer Behandlungspause kann Jonathan Burkardt den harten Treffer aber auch abschütteln und weitermachen.

Mainz Wolfsburg 1. Direkt nach dem Anstoß spielen die Mainzer den Ball hoch in den Wolfsburger Strafraum, wo Burkardt nach hartem Einsteigen von Koulierakis zu Boden geht. Der Unparteiische entscheidet auf Weiterspielen.

Freiburg Hoffenheim 1. Die Kugel rollt! Hoffenheim spielt komplett in weiß, Freiburg trägt als Heimmannschaft die rote Kluft.

Leipzig Kiel 1. Los geht’s! Die Gäste aus dem hohen Norden, ganz in Blau, stoßen an und spielen im ersten Durchgang von links nach rechts.

Werder Bochum 1. Auf geht's! Die Hausherren spielen wie üblich in Grün und Weiß, Bochum trägt Rot.

Heidenheim Bayern 1. Spielbeginn

Mainz Wolfsburg 1. Anpfiff in Rheinland-Pfalz. Die Hausherren treten in ihren rot-weißen Heimfarben an. Die Gäste aus Niedersachsen sind in Schwarz gekleidet. Der Ball rollt.

Freiburg Hoffenheim 1. Spielbeginn

Mainz Wolfsburg 1. Spielbeginn

Leipzig Kiel 1. Spielbeginn

Werder Bochum 1. Spielbeginn

Heidenheim Bayern Nach vier direkten Vergleichen spricht die Bilanz natürlich für die Münchner. Beim letzten Duell in der Voith-Arena gab es jedoch den bislang einzigen FCH-Sieg. Dabei führte der Rekordmeister sogar bereits mit 2:0 und musste sich am Ende dennoch mit 3:2 geschlagen geben. Bei den Hausherren und den Fans gab es nach dem Schlusspfiff dementsprechend kein Halten mehr. Auf eine vergleichbare Sensation hoffen in der Ostalb natürlich auch heute alle.

Freiburg Hoffenheim Im Direktvergleich hat Freiburg die Nase deutlich vorne, denn Hoffenheim hat gegen den Sportclub zuletzt im Dezember 2021 drei Punkte geholt. Seitdem gab es vier Siege für die heutigen Gastgeber und zwei Remis. Darunter auch das 1:1 aus dem Hinspiel.

Werder Bochum Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robert Schröder. An den Seitenlinien assistieren Stefan Lupp und Jan Clemens Neitzel-Petersen und für den Videobeweis ist Timo Gerach verantwortlich.

Leipzig Kiel Schauen wir einmal auf die Aufstellungen. Zsolt Löw ist nach dem Sieg gegen Wolfsburg zu einem Tausch gezwungen: Xavi Simons fehlt gelbgesperrt und wird durch Baumgartner vertreten. Marcel Rapp auf Seiten der Gäste wechselt doppelt: Zec und Skrzybski starten für Komenda (verletzt) und Knudsen (Bank).

Freiburg Hoffenheim Die TSG beginnt dagegen unverändert im Vergleich zum Sieg gegen Mainz: Tabakovic und Touré bilden die Doppelspitze, Kramarić spielt dagegen eher im zentralen Mittelfeld. Hoffenheim agiert wie gewohnt mit einer Fünferkette, dabei verrichten Bülter und Gendrey auf den Außenbahnen die meiste Laufarbeit.

Heidenheim Bayern Die Meisterschaft bleibt für die Bayern nach dem bitteren Aus in der Königsklasse die letzte Titelchance der laufenden Spielzeit. Bei sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Leverkusen stehen die Chancen fünf Partien vor dem Saisonende natürlich sehr gut. Allerdings ist der Druck jetzt noch einmal zusätzlich gestiegen, da die Münchner eine zweite titellose Saison nacheinander mit allen Mitteln verhindern wollen und ausgehend von den eigenen Ansprüchen auch müssen. Ein Dreier gegen Heidenheim ist dementsprechend fest eingeplant. Genau das birgt in Kombination mit dem Champions-League-Kater aber natürlich auch ein großes Risiko. Für Vincent Kompany und sein Team besteht die große Herausforderung dementsprechend darin den Fokus wieder voll auf das Alltagsgeschäft und den vermeintlich klaren Underdog zu legen.

Freiburg Hoffenheim Personell muss Schuster auf einer Position gezwungenermaßen wechseln, nimmt zudem zwei weitere Anpassungen in seiner Startelf vor: Adamu ist gelbgesperrt, Rosenfelder und Günter rotieren dagegen auf die Bank. Neu dabei sind Manzambi, Makengo und Ginter, der nach seiner Gelb-Sperre damit nun wieder an Bord ist.

Heidenheim Bayern Mit 22 Punkten belegt Heidenheim aktuell den Relegationsplatz. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang beträgt allerdings nur zwei Pünktchen. Das rettende Ufer ist ganze sieben Punkte entfernt. Für den FCH geht es also zunächst erstmal darum den aktuellen Platz zu sichern und Bochum auf Abstand zu halten. Das Programm der Baden-Württemberger hat es im April aber in sich. Gegen Leverkusen und Frankfurt kassierten Mainka und Co. bereits zwei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg. Nun warten mit dem Rekordmeister und Stuttgart keinesfalls leichtere Gegner. Jeder Zähler in diesem Zeitraum wäre dementsprechend ein absoluter Bonuspunkt, ehe es im Saisonendspurt unter anderem zum direkten Duell mit dem VfL Bochum kommt. Als klarer Außenseiter hat der FCH also auch heute nichts zu verlieren und war dem Remis damit bereits gegen Leverkusen ganz nah.

Leipzig Kiel Bei den Störchen dagegen gibt es das volle Alternativprogramm. Die Kieler rangieren mit 18 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. In ihrer ersten Bundesliga-Saison ist die Defensive der Mannschaft von Marcel Rapp das große Problem. Mit 70 Gegentreffern stellen die Nordlichter die schwächste Defensive der Liga. Dazu kommen noch Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, wie am vergangenen Wochenende die 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli. Mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsrang gibt es aber noch Resthoffnungen bei den Störchen. Dafür müssen sie jedoch schnellstmöglich anfangen zu punkten.

Werder Bochum Gästecoach Dieter Hecking gab sich trotz der jüngsten Pleitenserie im Vorfeld der Partie optimistisch. Der 60-Jährige lobte die letzten Auftritte seines Teams, musste aber auch feststellen: "Das Ärgerliche ist, dass wir die guten Leistungen gegen Hoffenheim, Frankfurt, Leverkusen und Augsburg nicht mehr in Punkte umgemünzt haben." Das soll sich heute wieder ändern. Dazu erwartet Hecking von seiner Elf, "dass wir mit offenem Visier nach Bremen fahren und alles versuchen werden, um dieses Spiel für uns zu entscheiden."

Mainz Wolfsburg Auch die Bilanz spricht für die Niedersachsen, die nicht nur das turbulente Hinspiel gegen Mainz mit 4:3 gewonnen haben, sondern auch in den letzten beiden Gastspielen in der Mewa Arena punkteten (ein Sieg, ein Remis). Überhaupt haben die Wölfe nur drei der letzten 18 Bundesliga-Spiele gegen die Nullfünfer verloren (acht Siege, sieben Remis).

Freiburg Hoffenheim Doch die SC-Fans mussten zuletzt lange auf einen Sieg ihrer Mannschaft warten: Fünf Spiele in Folge blieb Freiburg sieglos, beendete die Negativserie erst am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen Mönchengladbach. Eine ähnliche Formkurve hat auch die TSG, denn vier Mal blieben die Sinsheimer ohne Dreier ehe man letzte Woche Mainz mit 2:0 besiegte. Im Hinspiel gab es beim 1:1 keinen Sieger zwischen diesen beiden Teams

Leipzig Kiel Für RB Leipzig läuft die Saison nicht wie gewünscht. Extreme Leistungsschwankungen, das frühe Champions-League-Aus und die Entlassung von Marco Rose werfen ein dunkles Licht auf die bisherige Saison. Mit dem Trainerwechsel von Rose zu Löw sind die Roten Bullen aber wieder zurück in der Erfolgsspur. Der Niederlage im Pokal folgten zwei Siege in der Bundesliga. So schlugen die Sachsen zuerst die TSG Hoffenheim mit 3:1, bevor letzte Woche ein 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg gelang. Damit stehen die Leipziger momentan wieder auf Platz 4 und dürfen sich noch Hoffnungen auf einen direkten Champions-League-Platz machen.

Werder Bochum Werder-Coach Ole Werner will, dass sein Team nach drei Siegen in Folge mit "breiter Brust" ins Match geht, warnte aber gleichzeitig vor zu zu viel Euphorie und einem unangenehmen Gegner. "Wir haben eine ganz andere Aufgabe vor der Brust als in den letzten Wochen", stellte Werner fest und prophezeite: "Jetzt kommt eine Mannschaft, die uns extrem stressen wird, die versuchen wird, viele lange Bälle zu spielen und die ein unruhiges Spiel provozieren möchte. Es wird viel um zweite Bälle und Standardsituationen gehen."

Mainz Wolfsburg Der VfL ist außerdem sehr gefährlich bei ruhenden Bällen, was in diesem Gastspiel ein Schlüssel zum Erfolg sein könnte. Bereits 20 Tore erzielten die Grün-Weißen nach Standardsituationen. Das erreicht ansonsten nur noch der FC Bayern. Die zehn erzielten Treffer nach Eckbällen attestieren den Wölfen zumindest in dieser Disziplin sogar den ligaweiten Bestwert.

Heidenheim Bayern Nach dem Champions-League-Aus gegen Inter Mailand gibt es gleich vier Veränderungen in der Anfangsformation der Münchner. Raphaël Guerreiro rückt für Min-jae Kim in die Verteidigung. Mit Kingsley Coman und Serge Gnabry bringt Vincent Kompany gleich zwei frische Kräfte für die Offensive. Dafür bleiben Thomas Müller und Leroy Sané draußen. Aleksandar Pavlović feiert darüber hinaus sein Comeback in der Startelf und ersetzt den verletzten Leon Goretzka.

Mainz Wolfsburg Wolfsburg ist dafür eines der stärksten Auswärtsteams der Bundesliga. Tatsächlich holten nur Leverkusen (32), Bayern (31) und Werder Bremen (26) noch mehr Punkte auf fremden Plätzen als die Niedersachsen (23), die sich somit auch in der Mewa Arena etwas Zählbares ausrechnen. Sieben der bisherigen 14 Gastspiele in der Saison 2024/25 konnten die Wölfe schließlich siegreich gestalten – eine beeindruckende Sieg-Quote in Höhe von 50 Prozent.

Freiburg Hoffenheim Während die Breisgauer im Kampf um das internationale Geschäft mitmischen, ist die TSG rein rechnerisch noch ein Abstiegskandidat. Hoffenheim steht vor dieser Partie mit 30 Punkten auf Rang 14, hat damit acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für den Sportclub ist dagegen von Königsklasse bis Conference League noch alles möglich, mit einem Heimsieg könnte Freiburg einen Rang gutmachen und an Mainz vorbeiziehen, wenn die 05er nicht gewinnen.

Heidenheim Bayern Frank Schmidt wechselt im Vergleich zur 3:0-Pleite gegen Eintracht Frankfurt einmal. Tim Siersleben sitzt zunächst nur auf der Bank. Dafür beginnt mit Sirlord Conteh der wohl schnellste Angreifer im FCH-Kader.

Leipzig Kiel Bislang sind beide Mannschaften erst siebenmal aufeinandergetroffen. Dabei spricht die Statistik für die Gastgeber. In fünf Partien ging RB als Sieger vom Feld, zweimal dagegen gewannen die Störche. Im Hinspiel setzten sich die Leipziger mit Treffern von Šeško und Silva mit 2:0 durch.

Werder Bochum Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei Werder ist das schnell erledigt, denn Ole Werner setzt genau auf die Formation, die zuletzt in Stuttgart siegte und schickt so zum vierten Mal in Serie die gleiche Startelf auf den Rasen. Bei den Gästen aus Bochum gibt es derweil zwei notgedrungene Wechsel, da Ivan Ordets und Matúš Bero aufgrund von Gelbsperren fehlen. In der Dreierkette kommt Jakov Medić neu rein, vorne soll Gerrit Holtmann wirbeln.

Mainz Wolfsburg Die Rot-Weißen haben sehr stabile defensive Leistungsdaten in die Waagschale zu werfen. Mit 34 Gegentoren stellt der FSV die zweitbeste Bundesliga-Defensive hinter den Bayern (29). Der VfL Wolfsburg wiederum steht bereits bei 45 Gegentreffern und hat nur in zwei der letzten 18 Pflichtspiele eine Weiße Weste behalten.

Werder Bochum In Bochum ist die zwischenzeitliche Euphorie nach dem Sensationscoup bei den Bayern längst wieder raus. Nach vier Pleiten in Serie hängt der VfL wieder auf einem Abstiegsrang fest und hat bereits neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Realistisch zu ergattern ist für den Ruhrpottklub wohl nur noch der aktuell zwei Zähler entfernte Relegationsplatz. Dort hätte die Hecking-Elf jetzt bereits stehen können, wenn sie nicht am vergangenen Wochenende das Heimspiel gegen Augsburg trotz Überzahl mit 1:2 verloren hätte.

Mainz Wolfsburg Obwohl die Ergebnisse zuletzt ausgeblieben sind, sprechen durchaus einige Aspekte für die Rheinhessen – allen voran die Heimstärke. Mainz hat keines der letzten zehn Bundesliga-Heimspiele mehr verloren (sechs Siege, vier Remis), obschon es zuletzt gegen auswärtsschwache Kieler zu keinem weiteren Dreier vor heimischer Kulisse mehr reichte (Endstand: 1:1).

Werder Bochum Mit drei Siegen in Serie haben die gastgebenden Bremer sich zuletzt im Kampf ums internationale Geschäft eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach Erfolgen gegen Kiel und Frankfurt landete der SVW dank Doppelpacker Burke zuletzt einen 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart und liegt damit nur noch drei Zähler hinter Platz sechs. Mit einem Heimsieg könnte man heute also bereits aufschließen zum ersten Europarang. Zuhause hat Werder in dieser Saison bisher allerdings selten überzeugt. Nur 16 ihrer 42 Punkte holten die Grün-Weißen vor heimischem Publikum.

Heidenheim Bayern Hallo und herzlich willkommen zum 30. Spieltag der Bundesliga. Der 1. FC Heidenheim empfängt den FC Bayern München. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena.

Leipzig Kiel Herzlich Willkommen zum 30. Spieltag in der Bundesliga zwischen RB Leipzig und Holstein Kiel. Anstoß in der Red Bull Arena ist um 15:30 Uhr.

Werder Bochum Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligasamstag am Osterwochenende! Der SV Werder Bremen hat am 30. Spieltag den VfL Bochum zu Gast. Um 15:30 Uhr rollt der Ball im Weserstadion!

Freiburg Hoffenheim Herzlich willkommen zum 30. Spieltag der Bundesliga! Um 15:30 Uhr empfängt der SC Freiburg die TSG Hoffenheim!

Mainz Wolfsburg Beim VfL Wolfsburg justiert Ralph Hasenhüttl nach der 2:3-Heimniederlage gegen RB Leipzig auf drei Positionen nach: Für Jakub Kamiński (Bank), Yannick Gerhardt (Gelbsperre) und David Odogu (Oberschenkelprobleme) starten heute Konstantinos Koulierakis, Joakim Mæhle und Kevin Paredes.

Mainz Wolfsburg Schauen wir uns direkt an, wie beide Trainer es heute personell angehen werden. Beim FSV gibt es nach dem jüngsten 0:2 in Hoffenheim zwei Veränderungen an der Startelf: Jonathan Burkardt ist wieder gesund und Nadiem Amiri hat seine Gelbsperre abgesessen. Beide kehren daher in die Startelf zurück. Draußen bleiben dafür Phillipp Mwene (Oberschenkelzerrung) und Paul Nebel (Gelbsperre).

Mainz Wolfsburg Die Nullfünfer sind im Zuge von vier sieglosen Ligaspielen in Folge (zwei Remis, zwei Niederlagen) im Kampf um die europäischen Startplätze etwas ins Hintertreffen geraten, empfangen nun aber einen Gast, der zuletzt völlig neben sich stand. Die Wölfe haben die letzten vier Ligaspiele allesamt verloren und reisen entsprechend angezählt nach Rheinland-Pfalz.